Modèles gratuits de calendriers pour les médias sociaux sur Google Sheets

Qu'est-ce qui fait la différence entre une excellente stratégie sociale et une stratégie passable ? Un calendrier de contenu !

Un modèle de calendrier de médias sociaux Google Sheets permet d'organiser le contenu et d'envoyer des rappels, vous évitant ainsi de créer d'autres moments "À quoi ai-je pensé ?".

Avant de chercher en ligne "modèle de calendrier de médias sociaux Google Sheets", jetez un coup d'œil à notre liste de modèles de calendrier prêts à l'emploi !

Que vous soyez une superstar en solo ou une équipe de ninjas du marketing, vous trouverez votre bonheur ici !

Comprendre les modèles de calendriers pour les médias sociaux

Un modèle de calendrier de médias sociaux est un planificateur prêt à l'emploi utilisé par les créateurs de contenu et les entreprises pour organiser les posts qui sont mis en ligne sur diverses chaînes de médias sociaux

Il est livré avec des onglets intégrés comme les dates d'échéance, les assignés, etc, et peut être développé davantage pour inclure des détails supplémentaires comme les commentaires, le suivi de l'engagement, et plus encore, selon les exigences de l'utilisateur.

Alors que Google Sheets vous permet de capturer plusieurs points de données dans une forme tabulaire, un modèle va quelques étapes plus loin. Il s'agit plutôt d'un de ces applications de calendrier mais avec des fonctionnalités supplémentaires adaptées au monde des médias sociaux.

Les influenceurs, les célébrités et leurs managers utilisent ce planificateur pour s'assurer que toutes leurs publications sur les médias sociaux sont pertinentes pour leur public cible et téléchargées à temps. Il peut également améliorer votre présence en ligne en faisant équipe avec des applications de vidéoconférence, des services de partage de fichiers et des solutions d'analyse de données.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de médias sociaux Google Sheets ?

Un bon modèle de calendrier Google Sheets doit aider les utilisateurs à parcourir facilement les nombreuses étapes de la création d'un contenu percutant.

Voici les éléments clés qu'il faut prendre en compte pour en adopter un :

Créneaux horaires désignés: Tout en jonglant avec plusieurs types de contenu de médias sociaux, assurez-vous que chaque type de contenu obtient ses propres créneaux horaires

Tout en jonglant avec plusieurs types de contenu de médias sociaux, assurez-vous que chaque type de contenu obtient ses propres créneaux horaires Fonctionnalités de collaboration: Un agenda de médias sociaux Google Sheets doit faciliter le travail d'équipe grâce à la possibilité de partager des fichiers, d'ajouter des commentaires, etc. pour aider les créateurs à trouver des idées, à échanger des connaissances et à partager leurs commentaires

Un agenda de médias sociaux Google Sheets doit faciliter le travail d'équipe grâce à la possibilité de partager des fichiers, d'ajouter des commentaires, etc. pour aider les créateurs à trouver des idées, à échanger des connaissances et à partager leurs commentaires Visualisation: Un calendrier bien visualisé aide les utilisateurs à identifier les lacunes, à hiérarchiser les tâches en fonction des niveaux d'urgence et d'importance, à améliorer la collaboration et à mesurer facilement les performances

Un calendrier bien visualisé aide les utilisateurs à identifier les lacunes, à hiérarchiser les tâches en fonction des niveaux d'urgence et d'importance, à améliorer la collaboration et à mesurer facilement les performances Échéancier: Avec des fonctionnalités d'échéancier telles que le glisser-déposer pour définir les paramètres et les dépendances entre les tâches qui améliorent l'établissement des priorités, vous serez en mesure d'éviter les problèmes de dernière minute lors de la recherche d'idées de contenu

Avec des fonctionnalités d'échéancier telles que le glisser-déposer pour définir les paramètres et les dépendances entre les tâches qui améliorent l'établissement des priorités, vous serez en mesure d'éviter les problèmes de dernière minute lors de la recherche d'idées de contenu Segmentation de l'audience: Pour créer un contenu plus ciblé, un calendrier de médias sociaux doit diviser les grandes audiences en petits groupes gérables, en fonction des données des consommateurs telles que les informations de profil, les posts, les interactions, les abonnés, etc.

Pour créer un contenu plus ciblé, un calendrier de médias sociaux doit diviser les grandes audiences en petits groupes gérables, en fonction des données des consommateurs telles que les informations de profil, les posts, les interactions, les abonnés, etc. Sections de planification du contenu: Vous devez pouvoir vous appuyer sur des sections distinctes pour faciliter la création de contenu. Celles-ci peuvent inclure, sans s'y limiter, les plateformes de médias sociaux, les catégories de contenu, les CTA, les calendriers de publication et les indicateurs clés de performance (KPI)

Vous devez pouvoir vous appuyer sur des sections distinctes pour faciliter la création de contenu. Celles-ci peuvent inclure, sans s'y limiter, les plateformes de médias sociaux, les catégories de contenu, les CTA, les calendriers de publication et les indicateurs clés de performance (KPI) Au moyen de l'IA: Avec les fonctionnalités alimentées par l'IA en place, les utilisateurs peuvent automatiser des tâches banales mais essentielles comme la planification des posts, la génération d'idées de contenu, l'évaluation des performances, l'analyse de l'humeur, et bien plus encore

Avec les fonctionnalités alimentées par l'IA en place, les utilisateurs peuvent automatiser des tâches banales mais essentielles comme la planification des posts, la génération d'idées de contenu, l'évaluation des performances, l'analyse de l'humeur, et bien plus encore Alerts: Les rappels et notifications automatisés peuvent s'assurer que tous les éléments sont cochés - plus de délais manqués ou d'oubli de planification d'un post limité dans le temps ⏰

Les rappels et notifications automatisés peuvent s'assurer que tous les éléments sont cochés - plus de délais manqués ou d'oubli de planification d'un post limité dans le temps ⏰ Intégration: L'association d'un calendrier avec des plateformes de communication, des services de partage de fichiers, des applications de messagerie ou autres permet de rationaliser le processus de création de contenu

6 modèles de calendriers pour les médias sociaux dans Google Sheets

Il y a un zillion de choix lorsqu'il s'agit de choisir un modèle de calendrier pour les médias sociaux, ce qui rend encore plus difficile le choix de la bonne solution. Alors que certains offrent une personnalisation facile, d'autres vont plus loin avec l'automatisation.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons compilé une liste de six modèles de calendrier de contenu gratuits. Ces modèles vous permettent de créer des calendriers sur Google Sheets laisser des commentaires à vos pairs, et bien plus encore.

1. Calendrier éditorial des médias sociaux Modèle par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Editorial-Calendrier-Template-by-Template.net\_.png Calendrier éditorial des médias sociaux Template by Template.net /$$$img/

via Template.net Essayez le Modèle de calendrier éditorial pour les médias sociaux de Template.net, un outil entièrement personnalisable qui gère votre parcours de création de contenu du début à la fin. Compatible avec Google, il vous permet d'ajouter et de supprimer des colonnes et des lignes, de catégoriser les types de contenu et de planifier les dates de publication.

En incluant des notes et des commentaires spécifiques pour chaque entrée, vous et votre équipe d'experts pouvez travailler ensemble sans effort pour trouver des idées, partager des commentaires et réviser les posts tout en.. la réalisation d'un audit des médias sociaux . Vous pouvez le télécharger au format Google Docs, PDF, Word ou Apple Pages, à vous de choisir.

Idéal pour: Les équipes marketing qui souhaitent afficher une vue d'ensemble de leurs efforts en matière de marketing des médias sociaux.

2. Modèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Content-Calendrier-Template-by-HubSpot.png Modèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux par HubSpot /$$$img/

via HubSpotModèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux de HubSpot est une ressource unique pour tous vos besoins en matière de médias sociaux. Grâce à ses onglets spécifiques aux plateformes, vous pouvez adapter votre contenu au style et aux exigences uniques des différentes plateformes et audiences respectivement.

Pour avoir toujours une étape d'avance, utilisez son référentiel de contenu pour aligner le contenu que vous avez l'intention de partager avec vos abonnés.

De plus, vous pouvez le brancher facilement sur les outils de HubSpot, tels que CRM ou Marketing Hub, pour une expérience sans friction.

Parfaitement adapté pour: Les individus ou les petites équipes à la recherche d'un modèle simple.

3. Modèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux par Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Content-Calendrier-Template-by-Hootsuite.jpg Modèle de Calendrier de contenu pour les médias sociaux par Hootsuite /$$$img/

via HootsuiteModèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux de Hootsuite est un outil facile à utiliser et à personnaliser. Compatible avec Google Sheets, il fournit un onglet Stratégie intégré où vous pouvez créer une feuille de route pour les médias sociaux en identifiant votre objet, les éléments clés qui stimulent l'engagement, etc,

À faire une boule de cristal qui vous alertera sur tous les prochains jours fériés, évènements et dates importantes du mois pour vous aider à forfaiter votre contenu en conséquence ? L'onglet Affichage mensuel vient à votre rescousse. Sur l'onglet Affichage hebdomadaire, vous pouvez trier vos besoins de programmation pour une semaine entière bien à l'avance.

Et devinez quoi ! Sa Bibliothèque de contenu permanent conserve tous les suivis qui ont fait le buzz autour de vous pour que vous puissiez les réutiliser tels quels ou leur donner une tournure amusante quand vous le souhaitez.

Idéal pour: Les équipes de contenu qui cherchent à élaborer des stratégies et à forfaiter leur contenu social en fonction des fêtes et des évènements majeurs.

4. Modèle de Calendrier de contenu par Backlinko

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Content-Calendrier-Template-by-Backlinko.jpg Modèle de Calendrier de contenu par Backlinko /$$$img/

via BacklinkoModèle de calendrier de contenu de Backlinko est livré avec deux onglets remarquables : la Vue Calendrier, qui affiche les dates d'échéance et ce qui doit être téléchargé, et une liste de contenu et une feuille de flux de travail.

Cette dernière est assez standard et permet aux équipes d'enregistrer leurs échéanciers pour chaque élément de contenu. L'onglet Flux de travail propose un guide étape par étape sur les différentes phases du cycle de vie du contenu, de la capture des idées à la publication, des méta-descriptions au marketing par e-mail, et l'achève en temps voulu.

Ce modèle de calendrier de contenu est gratuit et téléchargeable sous forme de feuille de calcul Excel ou de Google Sheets.

Convient le mieux à: Des individus ou une petite équipe cherchant à standardiser leurs flux de travail sur les médias sociaux.

5. Calendrier de contenu des médias sociaux pour les petites entreprises par Small Business Trends

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Content-Calendrier-for-Small-Business-by-Small-Business-Trends.png Calendrier de contenu des médias sociaux pour les petites entreprises par Small Business Trends /$$img/

via Tendances dans les petites entreprises Small Business Trends's Calendrier de contenu des médias sociaux pour les petites entreprises est créé avec les besoins des petites entreprises à l'esprit. Doté de sections spécifiques pour chaque canal de médias sociaux comme LinkedIn, Instagram et X (anciennement Twitter), il donne aux utilisateurs une feuille de route ciblée de leurs actions pour chaque jour de la semaine.

Vous pouvez le télécharger au format PDF, Excel ou Word - parfait pour une petite équipe.

Et si vous êtes actuellement confronté au bloc de l'écrivain et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, cette gestion de projet des médias sociaux peut générer des invites uniques pour vous aider à créer un contenu captivant. Ce n'est pas rien !

Parfait pour: Les petites entreprises qui ont besoin d'un forfait contenu solide mais ciblé.

6. Modèle de Calendrier de Contenu par Semrush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Content-Calendrier-Template-by-Semrush-1400x351.png Modèle de Calendrier de contenu par Semrush /$$$img/

via SemrushModèle de Calendrier de contenu de Semrush fournit tous les outils nécessaires à la maintenance d'un calendrier de médias sociaux jusqu'à un an à l'avance. L'onglet Calendrier de contenu comporte des sections où vous pouvez inclure les collaborateurs, le type de contenu, le statut de publication, et bien plus encore

Pour couronner le tout, son onglet "Champs supplémentaires " crée une section distincte pour chaque formulaire de contenu et capture toutes les informations pertinentes à son sujet. À faire, donc, sans se creuser la tête pour vérifier quelles sont les données à suivre pour une campagne de médias sociaux réussie.

Parfait pour: Les équipes qui prévoient des forfaits de contenu annuels ou trimestriels basés sur des initiatives d'entreprise plus importantes.

Limites de l'utilisation de Google Sheets/Docs

Il est indéniable que Google Sheets/Docs est un excellent outil de documentation et de modification en cours. Cependant, les médias sociaux exigent plusieurs options clés pour que les utilisateurs puissent débloquer de nouveaux sommets. Essayons de comprendre pourquoi Google Sheets/Docs n'est peut-être pas suffisant.

Manque de visibilité: Il n'y a pas d'outils appropriés comme les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban permettant une visibilité des flux de travail

Il n'y a pas d'outils appropriés comme les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban permettant une visibilité des flux de travail **L'intégration avec d'autres outils essentiels tels que les calendriers, les applications de vidéo en continu, etc. n'est pas transparente et nécessite des étapes supplémentaires

Manque d'automatisation: Vous ne pouvez pas automatiser la mise à jour des statuts une fois que le contenu est en ligne

Modèles alternatifs de calendriers pour les médias sociaux

Si les modèles susmentionnés vous aident à faire le travail, il leur manque de nombreuses fonctionnalités, telles que les alertes, les options de collaboration avancées et les intégrations avec plusieurs outils importants, qui sont cruciales pour exceller dans le paysage des médias sociaux.

Cela oblige sans aucun doute les utilisateurs à rechercher des des alternatives à Google Sheets .

ClickUp, un guichet unique pour les outils de gestion de projet, offre un large tableau de capacités, telles que la visibilité dans les flux de travail par le biais de Les diagrammes de Gantt de ClickUp , le suivi des performances, le suivi des tâches, et bien plus encore. Grâce à ClickUp Brain , vous pouvez désormais générer automatiquement des idées de contenu et lancer des campagnes plus rapidement.

Si la charge de travail est énorme et que vous n'arrivez pas à hiérarchiser les tâches, faites le tri avec.. Tableaux de bord ClickUp -ClickUp Dashboards est un outil de transparence qui vous donne un aperçu de toutes vos tâches et du temps nécessaire pour les achever, ce qui permet d'améliorer la productivité. Vous pouvez le personnaliser pour suivre les performances de vos campagnes de marketing aussi.

1. Modèle de calendrier des médias sociaux ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Social-Media-Template.png ClickUp Modèle de médias sociaux https://app.clickup.com/signup?template=t-182377084&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous avez besoin d'un modèle tout compris qui peut trier votre jeu de médias sociaux, Modèle de calendrier de médias sociaux ClickUp peut être une option fiable. Faites un remue-méninges, assignez des tâches à votre équipe et surveillez la traction de vos posts avec ce modèle pour maximiser votre potentiel dans les médias sociaux.

Ce modèle vous aide à rendre l'ensemble du processus efficace grâce à des paramètres déjà intégrés, tels que Affichages ClickUp qui peuvent être adaptés aux besoins de votre entreprise. Vous voulez vous assurer que tous les détails liés à votre contenu sur les médias sociaux sont à votre portée ? Feed personnalisé ClickUp Champs comme vous le souhaitez, et vous êtes prêt à partir.

De plus, toutes les informations étant stockées sur une seule plateforme, vous pouvez assurer la cohérence des messages dans l'ensemble de vos messages et présenter la voix de la marque.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-3.gif Affichage du Calendrier de ClickUp /$$img/

Utilisez l'affichage du Calendrier de ClickUp pour programmer et gérer vos posts sur les médias sociaux

Convient le mieux à: Les influenceurs/marques qui viennent de s'aventurer dans la création de contenu sur les médias sociaux.

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les médias sociaux et numériques. Cela nous permet de connaître le statut de chaque contenu (en cours, nécessitant des modifications en cours, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. ), ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires pour chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/prochaines étapes (ce qui répond au besoin de suivi de notre cycle de création de contenu).

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être du Dartmouth College - Student Wellness Center

2. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-682.png Modèle de calendrier de contenu de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-228062740&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

À l'heure du défilement sans fin, votre public fera un effort supplémentaire pour vous rechercher sur les médias sociaux si vous pouvez faire mouche à chaque fois que vous publiez un message. En d'autres termes, votre contenu doit être ciblé sur des évènements spécifiques, des fêtes de fin d'année, etc.

Mais n'oubliez pas que des défis imprévus se cachent souvent dans l'ombre Ainsi, si vous considérez la planification du contenu comme une réflexion après coup, vous préparez secrètement une recette pour le désastre.

Ne vous inquiétez pas ; Modèle de calendrier de contenu de ClickUp est là pour vous aider. Créez une stratégie opportune pour que le contenu soit prêt à l'emploi et pour éviter les ratés dans l'interaction avec vos spectateurs.

Ce modèle vous permet de préparer un calendrier structuré pour l'ensemble de l'année, en vous aidant à affecter les ressources bien à l'avance et à suivre les performances passées qui peuvent être utilisées comme des idées pour les posts futurs.

Ce modèle convient parfaitement aux : débutants ainsi qu'aux professionnels qui tentent de maintenir une certaine cohérence dans leur environnement de médias sociaux.

💡Pro Tip: Use Tableaux de bord ClickUp pour suivre l'engagement des clics, le nombre de likes, et plus encore afin d'améliorer votre présence sur les médias sociaux en conséquence

3. ClickUp Social Media Modèle avancé

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-734.png ClickUp Social Media Modèle avancé https://app.clickup.com/signup?template=t-102457923&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous êtes un professionnel qui a besoin de quelque chose de plus dans votre cadre de planification des médias sociaux ? Nous comprenons. Parfois, vous avez besoin de détails supplémentaires dans vos modèles pour suivre les catégories de contenu, les canaux de médias sociaux, les statuts des projets, et plus encore. Modèle avancé ClickUp pour les médias sociaux est une combinaison parfaite.

Grâce à ses fonctionnalités sophistiquées, vous pouvez conserver tout votre contenu (comme les brouillons, les liens, les graphiques, etc.) en un seul endroit, bien qu'ils soient destinés à être téléchargés sur différentes plateformes de médias sociaux comme Facebook, X (anciennement Twitter) et Instagram. Incluez tous les détails, comme vos collaborations avec les influenceurs, les tendances avec votre propre touche, et les données impactantes qui peuvent être utilisées comme des insights pour plus tard.

Il offre quatre vues personnalisées - liste, Tableau, Calendrier, Incorporation et Document - qui vous permettent d'accélérer le processus de création de contenu, depuis la génération d'idées jusqu'à la publication.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser au mieux ce modèle, ClickUp dispose d'un document d'aide intégré qui peut être votre propre expert et vous aider à naviguer dans l'outil.

Mieux adapté pour: Les entreprises avec une grande présence sur les médias sociaux à travers de multiples canaux.

💡Pro Tip: Rédigez des textes pour des articles, des idées, de l'inspiration, et plus encore en utilisant Documents ClickUp **Il vous permet également d'intégrer des signets et de créer des tableaux, de collaborer avec vos pairs pour le modifier en cours, et de le partager avec des permissions d'accès spécifiques pour l'équipe, les invités ou le public.

4. Modèle de Calendrier promotionnel ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clickup-promotional-calendar.png calendrier promotionnel ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4391884 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous souhaitez récompenser vos clients fidèles ou attirer l'attention de nouveaux acheteurs grâce à des promotions et des offres alléchantes ? Les campagnes de promotion sont l'un des moyens de le faire. Cependant, la planification de ces campagnes comporte tellement d'éléments mobiles qu'il peut être épuisant pour l'équipe de rester organisée et de fournir des résultats de qualité.

L'équipe de Modèle de calendrier promotionnel ClickUp le calendrier promotionnel ClickUp est un modèle de calendrier promotionnel qui peut permettre à votre entreprise d'atteindre les objectifs fixés pour chaque activité de promotion. Le modèle comporte des listes faciles à afficher qui simplifient l'organisation des tâches et la collaboration. Vous pouvez suivre les durées de vos campagnes, les performances, le budget et les éventuels conflits.

Comme ce modèle conserve vos promotions passées et futures, vous pouvez apporter des changements opportuns à votre stratégie et vous assurer que vos lancements de produits ou vos équipes commerciales saisonnières se déroulent sans accroc.

Convient le mieux à: Les marques qui s'appuient sur des campagnes saisonnières ou promotionnelles sur les médias sociaux pour promouvoir leurs produits.

5. Modèle de message pour les médias sociaux ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-450.png ClickUp Modèle de message pour les médias sociaux https://app.clickup.com/signup?template=t-205450097&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Votre calendrier éditorial pour les médias sociaux doit être rempli de contenu interactif, de copies engageantes et d'idées uniques à brancher sur votre marque.

Y penser semble facile, mais l'exécuter est une toute autre paire de manches. Modèle de message pour les médias sociaux ClickUp peut vous aider à créer des posts pertinents en utilisant le document ClickUp de manière structurée. Son format carte met en forme une visibilité claire dans chaque détail de chaque post, ce qui le rend l'un des meilleurs calendriers en ligne .

Avec cette solution en main, vous pouvez programmer vos posts de manière à ce qu'ils puissent être téléchargés à l'heure qui attire le plus d'attention, quelle que soit la plateforme de médias sociaux. Choisissez votre vue préférée (vue Liste, vue intégrée, Affichage calendrier) , etc.), et mettre de l'ordre dans la plateforme en utilisant des champs pour les assignés, les dates d'échéance, les canaux et les URL.

**Les entreprises qui travaillent avec de nombreux influenceurs pour produire du contenu de divertissement.

6. Modèle de blog sur les médias sociaux ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Social-Media-Blog-Template.png ClickUp Social Media Blog Template (Modèle de blog pour les médias sociaux) https://app.clickup.com/signup?template=t-205470869&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Le blogging est l'un des moyens les plus fiables de créer de la visibilité dans l'espace des médias sociaux. Il peut afficher une vue détaillée des sujets pertinents pour la marque et, à cette fin, il est important de veiller à ce que les articles de blog soient rédigés de manière convaincante, avec des visuels, des anecdotes et des statistiques. Modèle de blog sur les médias sociaux de ClickUp devrait être votre outil préféré dans ce cas, car sa capacité à tirer des idées de contenu, programmer des posts et suivre les performances dans une interface unique vous aide à apporter le jeu A dans le monde des blogs.

Tirer parti ClickUp Brain pour générer des résumés précis de vos projets de médias sociaux et recevoir des mises à jour sur vos livrables afin de fixer chaque détail vital.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-20.gif analyser les rapports avec ClickUp Brain /$$img/

Automatisez vos besoins en médias sociaux, comme la génération de leads et la résumée des rapports, avec ClickUp Brain

Le plus adapté pour: Les équipes de médias sociaux qui cherchent à augmenter le trafic vers leurs blogs attrayants.

7. Modèle de calendrier d'affichage sur les médias sociaux ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.03.27-AM.png Modèle de calendrier d'affichage dans les médias sociaux par ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171560&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Votre cible ne se limite pas toujours à une seule plateforme de médias sociaux. Certaines personnes peuvent utiliser LinkedIn fréquemment, mais pas Instagram. D'autres peuvent aimer les discussions qui se déroulent sur X (anciennement Twitter), mais Facebook n'est peut-être pas leur tasse de thé.

Les marques doivent adopter une approche disciplinée pour maintenir leur calendrier de publication afin d'engager le dialogue avec les internautes sur tous les canaux possibles. Modèle de calendrier de publication sur les médias sociaux de ClickUp peut être un partenaire idéal. Vous pouvez l'utiliser pour programmer vos posts sur chaque plateforme, augmenter votre présence dans les médias, comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et identifier les points à améliorer.

Il est livré avec :

Un affichage par plateforme pour classer les posts par plateforme

Une vue Calendrier des activités pour afficher les posts à venir et les forfaiter en détail

Une Vue Terminé hebdomadaire pour décomposer ce qui doit être fait à court terme

Mieux adapté pour: Créateur axé sur le contenu éducatif, les conseils de style de vie, les astuces financières, etc.

Assez de médias sociaux avec ClickUp

À l'ère du partage de mèmes et du contenu vidéo de courte durée, les créateurs doivent constamment améliorer leur jeu avec des stratégies de contenu uniques. Grâce aux modèles de calendriers, ils peuvent pousser un soupir de soulagement en sachant qu'un assistant efficace s'occupe de leur présence sur les médias sociaux.

Les forfaits de ClickUp peuvent être de puissants alliés dans ce domaine. Alors que les affichages personnalisés vous offrent la transparence du flux de travail exactement comme vous le souhaitez, les créneaux personnalisables pour chaque tâche offrent des options infinies pour peaufiner le calendrier.

Vous pouvez réfléchir à des concepts uniques sur des documents, programmer vos posts à l'aide de l'automatisation, mesurer les performances, et que sais-je encore ! Et puisqu'il rationalise votre flux de travail, vous pouvez également améliorer vos compétences en matière de gestion du temps - une situation gagnant-gagnant !

Donc s'inscrire gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui pour commencer.