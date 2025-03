8 modèles gratuits de procès-verbaux de réunion

Nous avons tous assisté à des réunions qui commençaient bien mais qui se terminaient dans un flou d'idées, de décisions et de notes à moitié terminées.

À mesure que les discussions s'enchaînent, il devient impossible de suivre tout ce qui se passe. Vous vous retrouvez avec des pages de gribouillages chaotiques, sans savoir ce qui doit être fait. C'est là qu'un compte rendu de réunion structuré peut vous sauver la vie. Un modèle bien conçu vous permet d'enregistrer les discussions et les décisions en temps réel.

Dans ce blog, nous allons explorer huit modèles de compte rendu de réunion gratuits pour vous aider à rester organisé, à assurer le compte rendu et à transformer ces sessions de brainstorming en étapes réalisables que tout le monde peut suivre. 📋

**Qu'est-ce qu'un modèle de compte-rendu de réunion ?

**Les modèles de compte rendu de réunion sont des documents préformatés qui enregistrent et organisent les points clés, les décisions et les éléments d'action discutés au cours d'une réunion

Ces modèles standardisés comportent généralement des sections où sont consignés la date de la réunion, les participants, les points de l'ordre du jour, les thèmes de discussion et les tâches de suivi.

L'utilisation de ces modèles permet de conserver votre notes de réunion cohérente dans tous les paramètres, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement ou d'un autre objectif.

Voici pourquoi elles constituent un outil formidable . 👇

Cohérence: Toutes les réunions se mettent en forme de la même manière, ce qui facilite la prise de notes

**Clarté : vous disposez d'un document clair et concis auquel vous pouvez vous référer en cas de malentendu

Responsabilité: Les tâches et les échéances sont définies, ce qui permet à chacun de rester responsable

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de compte-rendu de réunion?

Un bon compte-rendu de réunion le modèle de compte rendu de réunion permet de garder les choses simples, claires et organisées. Il vous aide également à saisir les bons détails et à faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

Examinons les éléments clés qui font d'un modèle de base un outil indispensable à toute réunion.

**Détails de base : la date, l'heure, l'emplacement et l'objet de la réunion

Participants: Une liste des participants, de leurs rôles et des absents

Une liste des participants, de leurs rôles et des absents Agenda: Points de discussion clés et résumé de chaque élément de discussion

Points de discussion clés et résumé de chaque élément de discussion **Décisions : un compte rendu de toutes les décisions, y compris les votes

Éléments d'action : une liste de tâches avec les assignés et les échéances

Prochaine réunion: La date, l'heure et l'ordre du jour de la prochaine réunion

La date, l'heure et l'ordre du jour de la prochaine réunion Signature: Signature du préparateur et de l'approbateur

Signature du préparateur et de l'approbateur Documents pertinents: Tous les documents pertinents pour la réunion, tels que les rapports ou les présentations

8 modèles gratuits de procès-verbaux de réunion

Rédiger un compte rendu de réunion efficace ne doit pas être une corvée.

Qu'il s'agisse d'une petite équipe ou de la mise à jour d'un projet important, vous pouvez utiliser des modèles simples pour gagner du temps. Préparation d'une réunion commence par le choix du bon modèle de compte rendu de réunion.

Voici huit modèles gratuits qui vous permettent de maintenir des notes impeccables. ✅

1. Modèle de compte-rendu de réunion ClickUp ##

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Meeting-Minutes-Template.png Le modèle personnalisé de compte-rendu de réunion de ClickUp rationalise le processus d'organisation des participants, de l'agenda et des éléments d'action, le suivi des apprentissages clés et des résultats pour les parties prenantes, et l'attribution de nouvelles tâches aux coéquipiers.

Premier sur notre liste, le modèle Modèle de compte rendu de réunion ClickUp est une solution tout-en-un pour le suivi des participants, des éléments de l'agenda et des points d'action lors des réunions.

Au fur et à mesure que les discussions se déroulent, vous pouvez noter les informations relatives à chaque élément afin de capturer tous les points clés et les décisions en temps réel. De plus, vous pouvez enregistrer les participants et les étiqueter pour que tout le monde soit pris en compte.

Vous voulez personnaliser vos notes de réunion ? Ce modèle est très flexible. Vous pouvez ajouter des champs pour les échéances, les rôles des participants ou des détails supplémentaires qui correspondent à votre style de réunion. Il comprend même des fonctionnalités de suivi et d'analyse permettant de visualiser les résultats et de suivre la progression au fil du temps.

2. Modèle de notes de réunions récurrentes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-24-at-9.39.25-AM.png Le modèle de notes de réunion récurrentes de ClickUp est conçu pour vous aider à rationaliser vos notes de réunion et à vous assurer que rien d'important ne passe à travers les mailles du filet.

Le Modèle de notes de réunions récurrentes ClickUp permet à vos réunions récurrentes d'être efficaces et bien organisées. Il est conçu pour capturer les informations cruciales et garantir que votre équipe reste alignée réunion après réunion.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est la possibilité de consulter rapidement les comptes rendus des réunions précédentes, ce qui facilite la maintenance. Vous pouvez établir une source unique de vérité pour une collaboration efficace et même catégoriser vos notes avec des statuts et des champs personnalisés.

Ce modèle dispose également de plusieurs vues : Liste, Gantt, Charge de travail, et Affichage du Calendrier ClickUp -afin que vous puissiez suivre les réunions et les tâches en fonction de votre flux de travail. Vous trouverez cela beaucoup plus dynamique que des notes statiques.

3. Modèle ClickUp d'entretien individuel avec un employé ou un manager

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-424.png Le modèle 1-on-1 pour les employés et les managers de ClickUp est conçu pour aider les managers et les employés à avoir des discussions significatives et productives.

Le Modèle ClickUp d'entretien individuel avec l'employé et le manager est un outil pratique pour rendre les réunions individuelles du personnel plus efficaces et plus productives. Il garantit que vos discussions sont ciblées et vous aide à rester organisé grâce à des vérifications planifiées.

Ce modèle de compte rendu de réunion détaillé offre également plusieurs avantages clés, tels que :

Un gain de temps grâce à une forme de réunion structurée

Il garantit la cohérence en abordant régulièrement les sujets clés

Espaces pour les commentaires afin d'encourager une communication ouverte

Suivi de la progression grâce à des discussions documentées

Stimule l'engagement des employés grâce à une approche ciblée, des réunions ciblées et productives

4. Modèle de notes de réunion du client ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-217.png Le modèle de notes de réunion des clients de ClickUp est l'outil idéal pour garder une trace de toutes vos réunions et discussions avec les clients.

Le Modèle de notes de réunion du client ClickUp simplifie la manière dont vous saisissez et organisez les informations lors des réunions avec les clients. Il est structuré de manière à ne rien oublier, tout en étant suffisamment souple pour s'adapter aux besoins particuliers de chaque client.

Ce modèle rassemble en un seul endroit tous les points importants, de l'agenda aux tâches de suivi, en passant par les commentaires des clients. Vous pouvez même suivre des réunions avec les clients au fil du temps, créant ainsi une trace claire des discussions et des décisions en cours.

Le modèle garantit des interactions cohérentes au sein de votre équipe. Mon travail consiste à mettre en forme les notes et les tâches de suivi pour que les clients bénéficient d'une expérience homogène, quelle que soit la personne avec laquelle ils travaillent.

Le suivi des éléments d'action et des tâches de suivi directement dans le modèle permet de répondre rapidement aux besoins du client. Vous montrez ainsi que vous êtes attentif et dévoué à leur réussite, ce qui permet d'approfondir la relation.

5. Modèle de rapport de réunion ClickUp

Le Modèle de rapport de réunion ClickUp vous offre un moyen structuré de saisir les détails essentiels, afin que rien d'important ne soit oublié. Cette forme vous permet de ne pas perdre de vue les suivis internes et de maintenir l'alignement de la direction et des membres de l'équipe.

Le modèle décrit la réunion dans les moindres détails, en indiquant l'animateur, le preneur de notes, le chronométreur, l'emplacement de la réunion, le type de réunion, la durée et même le nombre de participants.

En outre, la section "Prochaines étapes" permet d'établir un forfait solide après la réunion. Avec tout ce qu'il contient, le modèle facilite la communication et responsabilise tout le monde, ce qui garantit que vos réunions sont productives et qu'elles permettent de prendre des mesures.

💡 Pro Tip: Fixer des limites de temps spécifiques pour chaque sujet pendant les réunions du Tableau afin de maintenir les discussions ciblées et de s'assurer que tout le monde aborde les problèmes critiques. Cette approche permet d'éviter qu'un sujet ne domine la discussion et de respecter le temps de chacun, ce qui se traduit par des résultats plus productifs pour les membres du conseil d'administration.

6. Modèle de réunion ClickUp

Le Modèle de réunion ClickUp offre une solution complète pour gérer efficacement les réunions.

Au lieu de se concentrer uniquement sur la l'agenda de la réunion ou des notes, ce modèle organise tout - les éléments de l'agenda, les notes et les abonnements - ce qui permet de retrouver plus facilement ce qui a été discuté et ce qui doit être fait ensuite.

Il utilise Réunions ClickUp pour vous permettre de gérer et de personnaliser votre processus de réunion en toute transparence. Vous pouvez également facilement adapter le modèle à vos besoins et le lier à d'autres modèles connexes pour une meilleure continuité. Cette approche interconnectée permet de tout aligner et d'éviter que les réunions ne deviennent des évènements isolés.

Ce modèle est idéal si vous recherchez un modèle qui donne la priorité à la clarté et à l'organisation de vos réunions.

Il est phénoménal de voir le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous avons adopté ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour la planification et la mise à jour des évènements nous prend maintenant un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

Alaina Maracotta, Marketing des évènements, Vida Health sur ClickUp

7. Modèle de réunion en tête-à-tête des employés ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Employee-One-on-One-Meeting-Template.png Le modèle de réunion individuelle des employés de ClickUp est conçu pour vous aider à paramétrer et à gérer les réunions individuelles avec les employés.

Le Modèle de réunion individuelle des employés ClickUp rend les réunions individuelles avec les employés plus productives et plus axées sur les objectifs.

Il encourage un dialogue ouvert et le suivi de la progression, donnant aux gestionnaires de projet un moyen clair d'aligner les objets individuels et ceux de l'équipe. Le modèle vous permet également de vous préparer à de futures réunions d'équipe réunions d'équipe vous permettant d'organiser l'ordre du jour principal de votre prochain entretien individuel.

Ce modèle ClickUp peut également être adapté aux équipes à distance. Sa forme structurée assiste les prises de contact régulières, ce qui est essentiel dans les environnements de travail où les interactions en face à face sont rares. ClickUp Brain améliore ce processus en résumant les notes de réunion et les discussions critiques. Il automatise les transcriptions et contribue à la création d'une base de connaissances complète pour votre équipe. Ainsi, votre équipe peut rester connectée et alignée, quel que soit le lieu ou le fuseau horaire où elle se trouve.

💡 Pro Tip: Explore Outils d'IA pour les réunions pour simplifier vos processus de préparation et de suivi. Ces outils peuvent gérer les procès-verbaux des réunions du Tableau, analyser les tendances des discussions et même rappeler aux membres de l'équipe les tâches qui leur sont assignées, pour que vos réunions se déroulent de manière plus fluide et plus efficace.

8. Modèle de procès-verbal de réunion Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Canva-1-1082x1400.png Modèle de compte rendu de réunion Canva : Modèle de compte rendu de réunion /$$$img/

Via : Canva

Les Modèle de procès-verbal de réunion Canva offre un moyen visuellement attrayant et flexible de documenter vos réunions.

Il vous permet de modifier le texte, d'ajuster les couleurs et de réorganiser la disposition en fonction de vos besoins, en veillant à ce que le procès-verbal formel de la réunion mette en évidence les points essentiels tout en conservant un aspect visuel attrayant.

Le modèle est conçu pour que tout soit organisé et clair. Il vous permet d'enregistrer des détails essentiels tels que la date de la réunion, les participants, les éléments d'action et d'autres informations pertinentes.

💡 Pro Tip: Create a checklist de préparation de réunion qui comprend des éléments essentiels tels que la date de la prochaine réunion et un examen des notes de la réunion précédente. Cette pratique permet de s'assurer que les participants sont préparés et qu'ils comprennent ce que vous avez discuté la dernière fois et ce à quoi il faut prêter attention lors de la prochaine réunion du Tableau.

La réunion de vos besoins en documentation avec ClickUp

Maintenant que vous disposez d'une solide gamme de modèles de procès-verbaux de réunions détaillés, vous êtes prêts à saisir les détails des "minutes" (jeu de mots) et à structurer vos réunions.

Vous pouvez faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en les utilisant pour les réunions en tête-à-tête, les réunions de contrôle avec les clients ou les réunions de direction.

ClickUp transforme la simple prise de notes en un outil puissant et complet d'enregistrement et de gestion de projet. Grâce à son intégration transparente dans votre gestion des tâches, vous pouvez transformer les discussions en actions en temps réel.

Attribuez des tâches, définissez des paramètres, suivez les échéances et tenez tout le monde compte, le tout à partir de la même plateforme que celle que vous utilisez pour gérer vos projets. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et évitez les problèmes liés aux notes de réunion non structurées !