Comment le test Shift Left peut améliorer votre stratégie d'assurance qualité

Votre équipe est dans la dernière ligne droite d'un projet lorsqu'un bug critique fait soudainement son apparition. Les échéanciers approchent, le niveau de stress est élevé et la résolution de ce problème bouleverse l'ensemble de votre échéancier.

Cela vous rappelle quelque chose ?

C'est exactement le genre de situation que les tests de décalage à gauche peuvent éviter.

Dans le cadre du shift left testing, au lieu d'exécuter les tests à la fin du développement, vous intégrez les tests et le développement comme le pain et le beurre. Le résultat : vous pouvez détecter les bugs plus tôt, mieux collaborer et éviter les catastrophes de dernière minute.

Mais comment faire pour mettre en œuvre une approche de test "shift left" ? C'est exactement ce que nous allons voir dans cet article.

**Qu'est-ce que l'approche de test "shift left" ?

Le test de décalage à gauche est une approche proactive qui consiste à développement de logiciels dans lequel les activités de test sont forfaitées plus tôt dans le cycle de développement, en se "déplaçant vers la gauche" sur l'échéancier du projet.

Au lieu d'attendre la fin du développement pour commencer les tests, vous commencez les tests pendant les étapes de conception et de développement

Cette approche efficace vous permet d'identifier et de corriger les bugs plus tôt, ce qui réduit le coût et le temps nécessaires pour les résoudre plus tard, tout en garantissant une expérience utilisateur plus fluide au moment de la mise en production.

Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise de commerce électronique qui développe une nouvelle fonctionnalité de paiement, vous pouvez appliquer le principe du shift left testing pour impliquer les testeurs dès l'ébauche de la conception. Les tests automatisés s'exécutent au fur et à mesure de l'écriture du code pour détecter des problèmes tels que des calculs de taxes incorrects ou des erreurs de passerelle de paiement.

Différence entre le test shift left et le test traditionnel

À faire la différence entre le shift left testing et l'approche traditionnelle des tests ? Comprenons mieux la différence :

Principes du test à gauche de la pile

Les tests "shift left" reposent sur quelques principes de base. Ces principes sont les suivants :

**Mon travail, les testeurs et les parties prenantes travaillent ensemble dès le début pour s'assurer que la qualité est prise en compte à chaque phase

Implication précoce: Les tests commencent dès le début du processus de développement, ce qui permet d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels plus tôt

Les tests commencent dès le début du processus de développement, ce qui permet d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels plus tôt Automatisation équilibrée des tests: Les tests automatisés sont exécutés fréquemment, ce qui vous permet d'obtenir un retour d'information plus rapide et de détecter les problèmes dès qu'ils surviennent

Avantages du test Shift Left

Outre la réduction des coûts et la prévention de l'anxiété de dernière minute, il y a plusieurs avantages à tirer des tests incrémentaux à gauche. En voici quelques-uns :

L'atténuation complète des risques

En s'impliquant très tôt dans le processus de test, les équipes peuvent mettre le doigt sur les risques liés aux nouvelles fonctionnalités ou aux changements de code avant qu'ils n'affectent l'ensemble du système. Cette approche proactive garantit des tests approfondis des chemins critiques de l'application, réduisant les risques d'échec dans l'environnement de production.

Réduction des coûts opérationnels et des corrections de dernière minute

La détection des problèmes à une étape précoce permet d'éviter les réparations coûteuses et les revers de projet qui surviennent souvent lorsque l'on rencontre des bugs à un stade ultérieur du processus. Cela permet de réduire les dépenses globales de développement et d'accélérer la mise sur le marché du produit.

Un graphique réalisé par Capers Jones, expert en indicateurs de développement de logiciels, apporte également son Assistance en montrant que plus vous laissez les bogues au repos, plus ils vous coûtent cher.

Via : Accéder à la bibliothèque d'ingénierie

Amélioration de la collaboration entre les équipes de développement et de test

Shift left testing encourage l'inclusion des testeurs dès les phases initiales du projet, telles que la collecte des exigences, les stand-ups quotidiens et les sessions de planification de sprint, afin de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont alignés sur les objectifs du projet et les normes de qualité.

Les testeurs peuvent ainsi mieux comprendre la portée et les objets du projet, ce qui leur permet de concevoir des tests qui s'alignent sur les attentes des utilisateurs et les objectifs du projet.

La collaboration entre les testeurs et les développeurs permet également aux développeurs de bénéficier d'une boucle de rétroaction continue, ce qui leur permet de procéder à des ajustements sur la base d'un retour d'information immédiat. Cela réduit la probabilité de défauts importants plus tard dans le processus.

Flux de travail de test automatisé

L'intégration d'automatisations au sein du cadre de test shift left permet aux équipes de couvrir un plus large intervalle de scénarios et de cas limites qu'il pourrait être impraticable de tester manuellement.

Grâce aux outils d'automatisation, les équipes peuvent exécuter des suites de tests étendues comprenant des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests de régression sans augmenter de manière significative la charge de travail des testeurs.

Contrairement aux tests manuels, qui peuvent être sujets à l'erreur humaine ou à la variabilité, les tests automatisés fournissent des résultats cohérents dans différents environnements et itérations logicielles.

Libérations de produits plus rapides

Les tests à gauche donnent la priorité aux tests précoces afin d'identifier et de résoudre rapidement les défauts, ce qui permet de raccourcir les cycles de développement. Les tests continus garantissent une meilleure qualité des logiciels et réduisent la nécessité d'une maintenance post-livraison approfondie, qui peut être coûteuse et chronophage.

Il en résulte des mises à disposition de produits plus rapides et de meilleure qualité, ce qui permet aux entreprises de mieux gérer les versions et de répondre rapidement aux demandes du marché et aux réactions des clients.

Les entreprises qui fournissent des produits de haute qualité sont plus susceptibles de fidéliser leurs clients et d'obtenir des critiques positives, ce qui renforce leur position sur le marché.

Mise en œuvre du test Shift Left

Pour mettre en œuvre efficacement les tests "shift left" dans votre processus de développement de logiciels, suivez ces étapes structurées :

Étape 1 : Impliquer les testeurs dès le début

Les tests de décalage commencent par l'implication des testeurs pendant la phase de définition des besoins. Lors de la réunion d'information avec vos développeurs, faites-leur savoir ce que le client recherche.

Tenez compte de leurs commentaires pour vérifier que les exigences sont claires, testables et alignées sur les objets du projet

Laissez vos testeurs générer des cas de figure ou des scénarios personnalisés pour vous assurer que tous les problèmes potentiels sont pris en compte avant même le début du codage.

Etape 2 : Intégrer les tests dans la conception

Lors de la phase de conception, vous devez travailler avec les testeurs pour créer une stratégie de test qui s'aligne sur l'architecture du système et les flux de travail des utilisateurs. Il s'agit notamment de concevoir des tests pour des domaines clés tels que la sécurité, les performances et la convivialité.

Par exemple, si vous construisez un système de diagnostic logiciel pour l'automobile, intégrez des tests de sécurité et de sûreté dans la conception pour répondre aux normes de l'industrie et prévenir les vulnérabilités dès le départ.

Etape 3 : Utiliser des méthodologies éprouvées

Les cadres agiles et les Outils de test agiles travaillent exceptionnellement bien avec le modèle de test shift-left pour obtenir des résultats optimaux dans la correction précoce des bugs.

Vous pouvez choisir entre Test-Driven Development (TDD), Behavior-Driven Development (BDD), et Acceptance Test-Driven Development (ATDD). Ils améliorent tous les tests à gauche en encourageant les tests précoces et la collaboration. Pour en savoir plus à leur sujet, continuez à lire.

Mon travail ClickUp fonctionne très bien avec la méthodologie Agile et la gestion des clients. Je peux gérer efficacement les tâches quotidiennes et les to-dos, créer différents espaces pour travailler sur différents scénarios tels que les problèmes/améliorations, le développement, etc. Son tableau de bord est très attrayant et permet de gagner beaucoup de temps.

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited sur ClickUp

Etape 4 : Automatisation des tests

Mettez en place des paramètres de tests automatisés dès le début du projet. Utilisez des outils d'intégration continue (CI) comme Jenkins et Selenium qui exécutent automatiquement des tests à chaque fois qu'un nouveau code est ajouté. Cela vous permet d'attraper les problèmes plus rapidement sans intervention manuelle et de les résoudre avant qu'ils ne s'aggravent.

Etape 5 : Intégrer les tests dans les pipelines de CI/DI

Assurez-vous que vos tests font partie du pipeline CI/CD afin que chaque modification de code soit automatiquement testée, validée et préparée pour le déploiement. Cela réduit le temps consacré aux tests manuels et accélère les mises en production

Etape 6 : Collaborer et communiquer souvent

Encouragez la communication régulière par le biais de résumés rapides et de réunions de révision pour maintenir l'alignement de tous sur les objectifs de qualité. Vous ne pouvez pas avoir des personnes qui développent et testent avec des résultats différents à l'esprit, même pour de petites parties du projet.

Bonnes pratiques pour les tests à gauche de l'écran

Nous avons discuté des étapes de base que vous devez suivre pour mettre en œuvre le shift left testing. Voici quelques conseils de pro qui rendront le processus encore plus fluide :

Prioriser: Concentrez-vous sur l'automatisation des tests à fort impact qui couvrent les fonctions critiques et laissez les tests complexes pour un examen manuel. Cela permet d'éviter une automatisation excessive à long terme

Concentrez-vous sur l'automatisation des qui couvrent les fonctions critiques et laissez les tests complexes pour un examen manuel. Cela permet d'éviter une automatisation excessive à long terme Encourager la propriété: Favoriser la collaboration entre les développeurs et les testeurs pour qu'ils s'approprient la qualité du produit. Vous pouvez le faire en échangeant une partie de la rémunération des développeurs et des testeurs avec des actions du produit pour encourager la performance

Favoriser la collaboration entre les développeurs et les testeurs pour qu'ils s'approprient la qualité du produit. Vous pouvez le faire en échangeant une partie de la rémunération des développeurs et des testeurs avec des actions du produit pour encourager la performance Maintenir des environnements de test identiques: Maintenez vos environnements de développement, de test et de production aussi identiques que possible. Cela réduit le risque de bugs liés à l'environnement, qui peuvent être difficiles à identifier et à corriger à un stade ultérieur du processus

Maintenez vos environnements de développement, de test et de production aussi identiques que possible. Cela réduit le risque de bugs liés à l'environnement, qui peuvent être difficiles à identifier et à corriger à un stade ultérieur du processus Utilisez des tests en parallèle: Exécutez des tests en parallèle, en particulier des tests automatisés, afin d'accélérer le processus de test

Exécutez des tests en parallèle, en particulier des tests automatisés, afin d'accélérer le processus de test Maintenez vos scripts de test à jour: Au fur et à mesure que le projet évolue, mettez régulièrement à jour vos scripts de test pour refléter les nouvelles fonctionnalités ou les changements d'exigences

Transférer les méthodologies de test à gauche

Les tests "shift left" englobent plusieurs méthodologies qui permettent d'intégrer les tests dès le début du cycle de vie du développement logiciel. Voici un examen plus approfondi de trois méthodes importantes.

Développement guidé par le comportement (BDD)

BDD se concentre sur la définition du comportement de l'application en fonction de ce que l'utilisateur attend lorsqu'il interagit avec elle. En BDD, vous écrivez des tests dans un format de langage naturel que tout le monde peut comprendre.

Il s'agit d'une approche collaborative qui encourage une communication constante entre les développeurs, les testeurs et les parties prenantes de l'entreprise dès le début de la cycle de développement du produit .

📌Exemple: Si vous travaillez sur une application de réservation de voyages, écrivez un scénario BDD pour définir le comportement de la fonctionnalité de recherche de vols en langage clair. Cela permet de s'assurer que toutes les parties prenantes sont d'accord sur les capacités de la fonctionnalité avant le début du codage.

Développement piloté par les tests (TDD)

TDD est une méthodologie de développement de logiciels dans laquelle les tests sont écrits avant le code réel. Le processus suit un cycle :

Écrire un test qui échoue

Écrire le code minimum nécessaire pour réussir le test

Remanier le code

Cette approche vous permet de vous concentrer sur les exigences avant la mise en œuvre et réduit la probabilité de défauts.

📌Exemple: Dans un projet de services financiers, si vous développez une nouvelle fonctionnalité de traitement des transactions, vous écrirez d'abord un test pour vérifier que la transaction est traitée correctement. Ce n'est qu'une fois le test en place que vous écririez le code pour mettre en œuvre cette fonction.

Développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD)

L'ATDD implique la rédaction de tests d'acceptation avant le début du développement. Cette méthodologie permet de s'assurer que toutes les parties prenantes ont une compréhension claire des critères d'acceptation d'une fonctionnalité.

Les propriétaires de produits, les analystes d'entreprise et les testeurs définissent généralement les tests d'acceptation, qui servent de référence pour savoir ce que signifie MINÉ pour chaque histoire d'utilisateur.

exemple: Si vous développez un système de gestion de la relation client (CRM), vous pouvez demander aux parties prenantes de définir des critères d'acceptation pour une nouvelle fonctionnalité de rapports. En rédigeant des tests d'acceptation dès le départ, vous clarifiez les données qui doivent être incluses dans les rapports, ce qui vous permet de livrer précisément ce qui est demandé.

Outils et ressources pour les tests Shift Left

Examinons quelques outils de test qui sont de bons choix pour les tests de décalage à gauche :

Jenkins: Un serveur d'automatisation open-source qui permet l'intégration continue et la livraison continue (CI/CD) pour le développement de logiciels

Un serveur d'automatisation open-source qui permet l'intégration continue et la livraison continue (CI/CD) pour le développement de logiciels Selenium: Un framework largement utilisé pour l'automatisation des tests de navigateurs web sur plusieurs plateformes et langages de programmation

Un framework largement utilisé pour l'automatisation des tests de navigateurs web sur plusieurs plateformes et langages de programmation Postman: Plateforme de collaboration pour le développement d'API, permettant aux utilisateurs de concevoir, tester et partager des API de manière efficace

Plateforme de collaboration pour le développement d'API, permettant aux utilisateurs de concevoir, tester et partager des API de manière efficace TestSigma: Une plateforme unifiée pilotée par l'IA pour l'automatisation des tests web, mobiles et API avec un minimum de code requis

Une plateforme unifiée pilotée par l'IA pour l'automatisation des tests web, mobiles et API avec un minimum de code requis TestLeft: Un outil conçu pour intégrer l'automatisation des tests dans les IDE existants, permettant le shift left testing en intégrant des tests automatisés dès le début du développement

Il existe de nombreux outils pour vous aider à adopter les tests de type shift left. Cependant, si vous recherchez un outil unique pour pratiquer les tests de gauche de manière cohérente grâce à une meilleure communication et collaboration, nous vous recommandons de jeter un coup d'œil à ClickUp . ClickUp pour les équipes de développement de logiciels vous permet de forfaiter, de construire et d'expédier facilement, le tout en un seul endroit. Vous pouvez créer et partager de la documentation pour que tout le monde reste aligné sur les objectifs, tandis que le contrôle de version garantit que les modifications et les versions multiples du logiciel sont suivies de manière transparente.

L'automatisation prend en charge les tâches répétitives telles que les révisions de code, et les intégrations avec des tâches telles que GitHub et GitLab facilitent le suivi du code.

Vous bénéficiez également d'une collaboration en temps réel grâce aux commentaires, aux notifications et aux affichages d'équipe pour que tout le monde soit sur la même page. Voyons comment.

Gestion des tâches Tâches ClickUp permet à vos équipes de créer des tâches et sous-tâches détaillées spécifiquement pour les tests à un stade précoce du cycle de développement du logiciel.

Utilisez les puissantes fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour alléger vos tâches quotidiennes et fluidifier le processus de test

Vous pouvez assigner des tâches de test de logiciels aux membres de l'équipe dès la phase des exigences, ce qui garantit une intégration précoce des tests. De plus, vous pouvez paramétrer les dates d'échéance, les priorités et les dépendances pour que tout reste organisé.

Vous pouvez également décomposer la phase de test en sous-tâches gérables, telles que la rédaction de scénarios de test, la mise en place d'environnements de test et l'exécution de tests.

Automatisation

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez rationaliser les tâches de test répétitives afin de réduire l'effort manuel dans le développement de logiciels.

Par exemple, ClickUp peut être un excellent outil d'automatisation pour le suivi des bugs et les tests d'assurance qualité.

Avec des champs personnalisés, des statuts de tâches et plus de 35 ClickApps, vous pouvez adapter la plateforme à vos processus d'assurance qualité spécifiques. Ensuite, vous pouvez automatiser les tâches, affecter des équipes et même mettre à jour les statuts en fonction de déclencheurs.

Vous pouvez également intégrer ClickUp avec les outils modernes de test d'assurance qualité comme Jenkins et Selenium pour automatiser votre pipeline CI/CD. Cela garantit que les tests s'exécutent automatiquement à chaque modification du code.

Tableaux de bord personnalisés Tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre la progression des tests en temps réel, de visualiser le nombre de bugs, l'exécution des cas de test, etc. Vous pouvez créer un tableau de bord qui affiche les indicateurs clés de performance (KPI) pour vous assurer que les objectifs de test sont atteints.

Affichez tous vos enregistrements de bogues en un seul endroit avec ClickUp Tableau View

Collaboration Détection de la collaboration ClickUp permet aux équipes interfonctionnelles de travailler ensemble en toute transparence. Avec des réponses filées et des

Commentaires attribués dans ClickUp et la modification en cours dans Documents ClickUp les équipes de test, les développeurs et les managers d'équipe travaillent ensemble et résolvent les problèmes en collaboration.

Les fonctionnalités Agile de ClickUp rendent les tests très faciles, rapides et faciles à gérer

Parlons maintenant un peu de Les fonctionnalités Agile de ClickUp . Elles facilitent la collaboration avec les éléments suivants :

Gestion des sprints: Planifiez, exécutez et suivez facilement vos sprints grâce à des tableaux visuels, des listes et des échéanciers clairs. Hiérarchisez les tâches, définissez des objectifs de sprint et suivez la progression sans effort

Planifiez, exécutez et suivez facilement vos sprints grâce à des tableaux visuels, des listes et des échéanciers clairs. Hiérarchisez les tâches, définissez des objectifs de sprint et suivez la progression sans effort Gestion du carnet de commandes: Gérer le carnet de commandes avec les dernières tâches et l'organiser en fonction de la priorité des tâches

Gérer le carnet de commandes avec les dernières tâches et l'organiser en fonction de la priorité des tâches Diagrammes d'épuisement: Obtenez un aperçu en temps réel de la progression de votre sprint avec des diagrammes d'épuisement détaillés pour visualiser la quantité de travail restant pour atteindre vos objectifs

Obtenez un aperçu en temps réel de la progression de votre sprint avec des diagrammes d'épuisement détaillés pour visualiser la quantité de travail restant pour atteindre vos objectifs Tableaux de bord Agile: Personnalisez les tableaux de bord Agile pour suivre les indicateurs clés, visualiser le flux de travail et prendre des décisions basées sur des données, afin que votre équipe reste alignée

Ce passage à l'utilisation de ClickUp pour toutes les équipes a fourni un hub centralisé à toutes nos équipes et à tous nos utilisateurs, leur permettant d'organiser leur propre travail tout en suivant les projets des autres équipes. L'ensemble des fonctionnalités et des outils fournis par ClickUp sont parfaits pour le CS, les ventes et notre équipe de développement afin de gérer efficacement nos projets à l'échelle de l'entreprise !

Jordan Patrick, Chef de produit, Harness sur ClickUp

Modèles

Télécharger ce modèle

Le modèle de gestion des tests de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer l'ensemble du processus de test.

ClickUp offre également des modèles de cas de test multiples pour simplifier et accélérer vos flux de travail pour les tests de passage à gauche.

Le modèle de gestion des tests ClickUp

Par exemple, le Modèle de gestion des tests ClickUp est conçu pour simplifier et organiser votre processus de test du début à la fin.

Que vous dirigiez une grande équipe d'assurance qualité ou que vous travailliez seul, le modèle de gestion des tests ClickUp est une solution polyvalente. Il rationalise les tâches, suit la progression et garantit des tests complets pour chaque partie de votre projet.

Voici comment en tirer le meilleur parti :

Créer et gérer des cas de test détaillés en toute simplicité, en veillant à ce que chaque aspect de votre projet soit couvert

et gérer des cas de test détaillés en toute simplicité, en veillant à ce que chaque aspect de votre projet soit couvert Assignez des tâches aux membres de l'équipe et fixez des paramètres pour que tout le monde reste sur la bonne voie

des tâches aux membres de l'équipe et fixez des paramètres pour que tout le monde reste sur la bonne voie **Suivez la progression des tests en temps réel à l'aide de vues Tableau, Liste ou Calendrier personnalisables

**Suivi des bugs et des problèmes paren utilisant un logiciel de suivi des bugs et en les liant directement à des cas de test spécifiques pour une résolution plus rapide

Collaborer sans effort avec des commentaires, des pièces jointes et des mises à jour de tâches pour que toute l'équipe reste synchronisée

sans effort avec des commentaires, des pièces jointes et des mises à jour de tâches pour que toute l'équipe reste synchronisée Automatisation des processus répétitifs grâce à l'automatisation intégrée, réduisant ainsi les efforts manuels dans la gestion des tests

des processus répétitifs grâce à l'automatisation intégrée, réduisant ainsi les efforts manuels dans la gestion des tests **Générer des rapports rapidement pour partager les informations sur les tests avec les parties prenantes ou la direction

Ce modèle vous aide à simplifier votre processus de test, à rester organisé et, en fin de compte, à livrer un produit de meilleure qualité.

Télécharger ce modèle

Autres modèles

En outre, vous avez le Modèle de rapport de test ClickUp et le modèle de rapport de test Modèles de suivi des problèmes et des bugs ClickUp .

Le modèle de rapport de test ClickUp vous permet de documenter et de résumer facilement les résultats des tests, en fournissant des rapports sur les tests réussis, échoués ou bloqués. Il vous aide à tenir les parties prenantes informées en générant des rapports clairs et structurés qui mettent en évidence la couverture globale des tests, les performances et les domaines nécessitant une attention particulière.

Les modèles de suivi des bugs et des problèmes ClickUp rationalisent le processus d'enregistrement, de suivi et de résolution des problèmes de gestion des bugs et des problèmes dans vos projets. Vous pouvez assigner et prioriser les bugs et suivre leur progression pour résoudre les problèmes efficacement.

Surmonter les défis du test Shift Left

Les tests à gauche de l'écran présentent de nombreux avantages pour le tableau. Cependant, il pose également certains défis que vous devez relever de manière efficace. Voyons cela de plus près :

L'absence d'expertise en matière de tests chez les développeurs

Le passage au test à gauche exige de vos développeurs qu'ils assument davantage de responsabilités en matière de tests, mais il se peut qu'ils n'aient pas les compétences, l'état d'esprit ou le temps nécessaires pour effectuer des tests de qualité. Cela peut conduire à des tests incomplets ou inefficaces au début du processus.

Stratégie principale: Former continuellement les développeurs sur les méthodologies et les outils de test. Associez les développeurs à des testeurs expérimentés ou créez des environnements de test collaboratifs où ils peuvent apprendre les uns des autres.

Augmentation du temps de développement initial

Impliquer les tests dès le départ ralentira le développement initial, car vos équipes devront se concentrer sur la mise en place de paramètres et de processus de test. Cela peut mettre la pression sur les délais, en particulier pour les équipes habituées aux flux de travail traditionnels.

Meilleure stratégie: Adopter des modèles de développement itératifs comme Agile ou L'automatisation DevOps qui tiennent compte de l'intégration précoce des tests tout en conservant la flexibilité du processus. Vous obtiendrez ainsi des blocs de développement et de test plus petits et plus faciles à gérer.

Coût de l'outillage et de l'infrastructure

Les tests Shift left nécessitent souvent des outils spécialisés pour l'automatisation des tests, les tests de performance et l'intégration continue, ce qui peut être coûteux pour les petites équipes ou organisations. Si vous dirigez une startup, vous ne disposez peut-être pas des fonds nécessaires pour lancer des processus de tests automatisés au départ.

💡Top strategy: Utilisez des outils open-source comme Jenkins pour l'intégration continue et Selenium pour l'automatisation des tests. Ces outils permettent de réduire les coûts tout en fournissant les capacités de test nécessaires. Une meilleure alternative tout-en-un est ClickUp qui vous aide à automatiser, gérer et collaborer sur toutes les activités de test.

Résistance culturelle

Si vous travaillez avec des équipes traditionnelles, en particulier celles qui sont habituées aux modèles en cascade, il se peut qu'elles résistent à l'adoption du test à gauche. Elles peuvent hésiter à transférer les responsabilités et à collaborer plus étroitement entre les développeurs et les testeurs.

💡Top strategy: Promouvoir une culture de collaboration en organisant des ateliers et des activités d'équipes interfonctionnelles. Encouragez une communication fréquente entre les développeurs, les testeurs et les parties prenantes de l'entreprise pour briser les silos.

Une quantité écrasante de tests automatisés

Dans le cadre de votre travail avec les tests shift left, vous devrez vous appuyer fortement sur l'automatisation. Bien que cela accélère le processus, cela peut conduire à une sur-automatisation, où les tests deviennent fragiles ou inutiles, ce qui ralentit le pipeline d'intégration continue/déploiement continu (CI/CD), même si vous.. en utilisant les meilleurs outils de déploiement continu .

💡Top strategy: Prioriser les tests à forte valeur ajoutée en les classant en fonction de leur importance. Mettez en œuvre des tests automatisés uniquement lorsqu'ils apportent de la valeur, et appuyez-vous sur des tests manuels pour les domaines complexes et à haut risque.

Shift Left, Catch Early, and Deliver Better With ClickUp (Décaler vers la gauche, attraper tôt et mieux livrer avec ClickUp)

Si vous souhaitez rendre votre cycle de développement de produits plus efficace et plus rationnel, les tests de décalage à gauche ne sont pas un choix mais une nécessité.

Ces tests permettent de corriger des erreurs coûteuses avant qu'elles ne fassent boule de neige, ce qui vous permet de livrer plus rapidement des logiciels de meilleure qualité. En intégrant les tests plus tôt dans votre cycle de développement, vous pouvez réduire les bugs et améliorer la collaboration et l'efficacité de l'équipe.

Prêt à rationaliser votre processus de test ? Essayez les puissants outils de gestion des tâches et d'automatisation de ClickUp pour mettre en œuvre les tests à gauche de manière transparente et maintenir vos projets sur la bonne voie. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !