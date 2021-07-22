Conseils ClickUp pour les utilisateurs atteints de TDAH

Avertissement : Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et stratégies de productivité. Il ne vise en aucun cas à remplacer les conseils, diagnostics ou traitements médicaux professionnels relatifs au TDAH ou à toute autre condition médicale.

Comment peut-on commencer à écrire un blog sur le TDAH et se retrouver quinze minutes plus tard sur la page Wikipédia de Jack Black, complètement bouleversé ?

Je ne suis pas sans remarquer l'ironie de la situation, mes amis :

Oui, c'est une description tout à fait exacte de la facilité avec laquelle moi, un adulte atteint d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, je peux perdre quinze minutes de temps productif sans même m'en rendre compte.

Sans le son d'une notification ClickUp qui me ramène à la réalité, je me serais peut-être retrouvé plongé dans un article clickbait intitulé « Voici à quoi ressemblent les enfants de « School of Rock » AUJOURD'HUI 😱 » avant de paniquer en réalisant à quel point je suis stupide d'avoir encore perdu la notion du temps.

Heureusement pour moi, les notifications sont loin d'être la seule fonctionnalité de ClickUp qui m'a aidé à gérer mes symptômes de TDAH et à exceller dans le travail que j'aime. Avec l'aide de certains collègues de ClickUp qui vivent également avec un TDAH, nous avons rassemblé les meilleurs conseils et astuces pour aider davantage de personnes à utiliser cette plateforme afin de gérer les symptômes du TDAH tout en excellant au travail.

TDAH : oubliez ce que vous avez entendu

Le terme « TDA », similaire aux termes « TOC » ou « bipolaire », est devenu un étrange terme familier moderne qui remplace des traits normaux tels que « facilement distrait », « super organisé » ou « d'humeur changeante ».

Malgré des intentions inoffensives, l'hyperbole pathologique contribue davantage à répandre des idées fausses et à édulcorer la réalité de ces troubles qu'à les normaliser.

Le TDAH, qui n'est plus appelé « TDA » en termes cliniques, fait partie des troubles cognitifs les plus discrètement stigmatisés, ce qui rend difficile pour les personnes concernées de l'identifier, d'obtenir un diagnostic, d'explorer les options de traitement et d'en parler à leur entourage. Voici quelques-uns des stéréotypes les plus courants :

❌ Le TDAH est un trouble dont on peut se débarrasser en grandissant

❌ Le TDAH touche principalement les jeunes garçons

❌ Le TDAH est un terme sophistiqué pour désigner l'« hyperactivité » ou le « manque de motivation à se concentrer »

❌ Le TDAH n'est pas un trouble, mais plutôt un manque de discipline

En tant que femme adulte très motivée, très concentrée sur ce que je veux et probablement trop disciplinée parfois, je peux affirmer en toute confiance que cette liste est fausse, et j'ai les preuves pour le prouver :

Heureusement pour les 4,4 millions d'adultes atteints de TDAH aux États-Unis, les jours où les gens remettent en question la légitimité du TDAH chez l'adulte sont peut-être comptés. Le mouvement de la neurodiversité, un effort visant à soutenir et à accueillir les personnes ayant des troubles cognitifs ou neurologiques allant du TDAH à l'autisme dans tous les aspects de la vie, fait de grands progrès pour autonomiser les personnes comme moi, tant au travail qu'en dehors.

À quoi ressemble le TDAH chez l'adulte ?

Lorsque j'ai reçu mon diagnostic de TDAH (alors appelé « trouble déficitaire de l'attention ») en première année de lycée, j'ai été soulagé de bénéficier d'une aide supplémentaire dans certaines matières scolaires, mais on savait peu à l'époque que les symptômes du TDAH avaient des répercussions bien au-delà de la salle de classe. Mes parents, comme beaucoup d'autres à l'époque, confondaient souvent les difficultés liées au TDAH à la maison avec de la désobéissance pure et simple. Ils ne se rendaient pas compte que mes retards chroniques, mon refus apparent d'écouter, mes problèmes de sommeil ou ma mauvaise communication étaient souvent le résultat d'un trouble pour lequel j'avais besoin de meilleurs outils de productivité, et non le résultat de mon *comportement

À terme, cela finira par vous affecter, vous serez lourdement blâmé et puni pour des choses qui répondent pourtant le mieux au traitement. Une raison de plus pour laquelle le mythe selon lequel le TDAH signifie « jeunesse indisciplinée » est risible (d'une manière un peu morbide 🙃).

Tout cela a influencé la façon dont j'affichais, ou plutôt dont je comprenais mal, mon TDAH jusqu'à la fin de ma vingtaine. Mais je suis reconnaissant d'avoir finalement compris la réalité de mon diagnostic ; de nombreux adultes qui pourraient bénéficier d'un traitement contre le TDAH continuent d'interpréter à tort des symptômes qui peuvent être améliorés comme des défauts personnels, ce qui aggrave souvent les choses.

Voici comment se manifestent les aspects les plus difficiles de mon TDAH :

Avoir une mauvaise perception du temps, avoir de la difficulté à évaluer le temps qui passe, le temps nécessaire pour accomplir une tâche, etc.

Vous oubliez souvent des choses, vous avez une mauvaise mémoire pour certains types d'informations

Je me concentre de manière excessive sur les choses qui m'intéressent, ce qui signifie que je peux négliger des détails importants ou oublier complètement certaines tâches dans un état de distraction accrue

J'ai parfois de la difficulté à communiquer verbalement, car mon esprit passe rapidement d'une chose à l'autre, qui me semblent liées dans ma tête, mais qui sont déroutantes pour les autres

Parce que je serais complètement fichu si je laissais tous ces symptômes prendre le dessus, je dois prendre des mesures chaque jour pour minimiser les interférences de mon TDAH et prendre la responsabilité de mon cerveau. Comme beaucoup d'autres, j'ai été conditionné à tout noter, à mettre des rappels pour me souvenir des choses et à créer une méthode d'organisation durable qui me plaît.

Le plus ironique dans tout cela, c'est que lorsque vous souffrez de TDAH, il peut être difficile de garder une trace de tous ces différents outils qui vous aident à garder une trace des choses.

C'est précisément pour cette raison que ClickUp a changé ma vie.

Gérer votre productivité avec ClickUp

Lorsque j'ai commencé à travailler chez ClickUp, j'ai naturellement dû maîtriser la plateforme afin de pouvoir faire mon travail. Comme beaucoup de nouveaux utilisateurs, j'ai d'abord été un peu dépassé par le nombre impressionnant d'outils, de fonctionnalités et d'intégrations à ma disposition, mais la meilleure chose qu'on m'ait encouragée à faire a été de me faire confiance et de trouver mon meilleur flux de travail.

Comme ClickUp est conçu pour s'adapter à l'apparence, à l'ergonomie et au comportement propres au style de travail de chaque individu, j'ai adoré le fait qu'il n'y ait pas de mauvaise façon d'être productif, surtout pour quelqu'un qui n'a pas tendance à « sortir des sentiers battus ». Et comme tout ce dont vous avez besoin pour être productif se trouve au même endroit, le défi ironique de perdre la trace des outils conçus pour vous aider à rester sur la bonne voie a disparu.

J'ai interrogé certains de mes collègues de ClickUp, allant des responsables marketing aux champions du service client, afin de découvrir quelles fonctionnalités les aident à gérer les symptômes les plus gênants de leur TDAH. Grâce à leurs commentaires, j'ai rassemblé les conseils suivants pour vous aider à maîtriser ClickUp tel que vous êtes !

Clé des fonctionnalités spécialisées :

🗂️ = Organisation

⏰ = Gestion du temps

🧠 = Se souvenir des choses

🔍 = Être attentif aux détails

1️⃣ = Se concentrer sur une seule chose à la fois

Conseil n° 1 : trouvez votre affichage favori

Aide à : 🗂️ 🧠

C'est ici que tout commence. Prenez le temps d'afficher vos Espaces, Dossiers et Listes dans chaque vue avant de vous lancer. Que vous préfériez les tableaux, le mappage visuel, les listes ou les tableaux, vous saurez que vous avez trouvé la bonne vue lorsque vous vous direz : « Oh, Dieu merci, ça a du sens. »

De nombreuses personnes atteintes de TDAH sont très visuelles et ont besoin de cohérence pour s'épanouir. Si c'est votre cas, le fait d'avoir autant d'options pour afficher vos tâches et vos priorités vous permettra de trouver la vue qui vous convient le mieux et vous donnera les moyens de vous mettre au travail.

Conseil n° 2 : épinglez la barre des tâches

Aide à : ⏰ 🧠 1️⃣

Si les tâches ne sont pas visibles, elles peuvent facilement vous échapper lorsque vous êtes hyperconcentré sur autre chose. Épingler la barre des tâches est indispensable

Chaque jour, j'ajoute les tâches à accomplir aujourd'hui et demain ; cela m'aide à me concentrer sur une seule chose à la fois et à éviter de me sentir submergé par les tâches à accomplir. J'organise les tâches dans ma barre des tâches par priorité en les glissant-déposant simplement. En cliquant sur la tâche, vous accédez à sa page. Lorsque j'ai terminé la tâche, je la supprime simplement de la barre des tâches et je savoure la douce sensation du travail accompli !

Conseil n° 3 : définissez des notifications personnalisées

Aide à : ⏰ 🧠

Je ne pense pas pouvoir revenir à un système où je dois compter sur des e-mails interminables pour être informé de ma charge de travail maintenant que j'utilise ClickUp. Le fait d'avoir constamment à gérer une boîte de réception pleine et monotone était source de distraction, d'inefficacité et m'a parfois fait manquer des notifications importantes.

Avec ClickUp, toutes vos notifications sont regroupées au même endroit et filtrées selon vos préférences. Elles sont conçues pour vous permettre de traiter immédiatement une tâche si vous le pouvez, ou de la placer dans la barre des tâches si vous devez y revenir plus tard. Elles sont essentielles pour me permettre de rester concentré sur mes tâches et m'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet à cause de ma mémoire défaillante.

Conseil n° 4 : adoptez un outil de suivi du temps

Aide à : ⏰ 🧠 1️⃣

Quand j'étais en 6e année, j'avais une aide-enseignante qui m'aidait en mathématiques, la bête noire de mon existence. Elle plaçait un petit chronomètre kitsch sur mon bureau pour m'aider à prêter attention au temps que je passais sur chaque problème, et même si je n'aime toujours pas les mathématiques, cette méthode simple de suivi du temps s'est avérée très utile pour moi. Et je suis tellement heureuse que ClickUp offre l'équivalent adulte d'un chronomètre pour élèves en difficulté.

La plupart d'entre nous qui souffrons de TDAH savons combien il est important de garder une trace du temps, mais le plus difficile est de se rappeler de le faire. Ce que j'aime dans l'outil de suivi du temps de ClickUp, c'est qu'il s'affiche en vert vif à la fin de ma barre des tâches lorsqu'il suit activement le temps, ce qui le rend difficile à manquer. Comme ma perception du temps est complètement défaillante, il est crucial pour moi de voir combien de temps les choses prennent réellement afin de mieux hiérarchiser, organiser et gérer mon travail.

Conseil n° 5 : affichez votre Google Agenda dans Accueil

Aide à : ⏰ 🧠

J'adore mon Google Agenda, et j'apprécie de ne pas avoir à m'en séparer pour utiliser ClickUp. Après avoir pris littéralement cinq secondes pour synchroniser mes tâches ClickUp avec mon Google Agenda dans les paramètres de l'application, je suis retourné à l'accueil de mon environnement de travail et j'ai activé/désactivé l'option « Afficher le calendrier ».

En un instant, toutes mes tâches quotidiennes sont affichées au centre de l'écran, ce qui m'évite d'avoir à afficher tout mon travail en cours et de me disperser !

Conseil n° 6 : ajoutez des champs personnalisés aux tâches

Aide à : 🗂️ 🧠 🔍

Curieusement, j'adore l'organisation. Mes étagères sont remplies de bibelots, mon placard est impeccable et mes fournitures artistiques sont toujours à leur place. Ce qui me pose problème, c'est d'organiser efficacement les choses qui peuvent me stresser, comme mes finances ou ma charge de travail. C'est une mauvaise habitude que ClickUp m'a vraiment aidé à améliorer, notamment grâce aux champs personnalisés.

Les champs personnalisés vous permettent de créer votre propre système de classement et d'organiser les choses en fonction des informations qui vous intéressent. Ils m'aident à ne pas oublier les détails généraux d'une tâche qui, autrement, ne resteraient pas immédiatement gravés dans ma mémoire. La configuration de champs personnalisés pour les notes spécifiques à une tâche m'a été extrêmement utile pour garder le contrôle sur tous les éléments en mouvement.

Aide à : 🧠 🔍

Le TDAH peut se manifester par une tendance à oublier constamment certains détails ou à avoir du mal à les retenir. En tant que rédacteur, je dois suivre de près les détails et les commentaires sans avoir à compter sur ma mémoire. La possibilité de laisser et de recevoir des commentaires assignés sur des documents, des fichiers et plus encore m'a aidé à suivre et à mettre en œuvre les commentaires dans leur contexte parfait.

Les commentaires assignés sont aux rédacteurs ce que la révision est aux designers : un moyen spécifique de laisser et de recevoir des commentaires directement sur vos fichiers, afin que vous n'ayez pas à vous soucier de conserver ces commentaires dans un endroit où vous les oublierez à coup sûr en cinq minutes. Ces deux outils sont parfaits pour les tâches extrêmement minutieuses et axées sur la communication (et parfaits pour ceux qui pensaient avoir toujours des difficultés avec ce genre de choses !)

Prenez le contrôle de vos capacités exceptionnelles

Il est très valorisant de découvrir que ce que vous considériez autrefois comme un fardeau peut non seulement être amélioré, mais aussi être à l'origine de certains de vos talents. Avec les bons outils, vous vous rendrez compte que même si certaines choses ne vous viennent pas aussi naturellement qu'à d'autres, vous possédez des atouts incroyables dont d'autres ne peuvent que rêver.

Une intelligence supérieure, un charisme naturel et une encyclopédie humaine discrète sont autant de traits liés au TDAH, et c'est quelque chose dont il faut se réjouir.

Toutes les personnes atteintes de TDAH n'ont pas les mêmes préférences, mais c'est précisément pour cette raison que ClickUp est un outil si utile : il nous encourage à explorer et à expérimenter jusqu'à ce que nous trouvions la solution magique à quelque chose qui n'a jamais été facile. Dans ClickUp, la bonne façon de faire quelque chose est de le faire de la manière qui correspond le mieux à vos besoins..

Et c'est un type de liberté qui permet à certains esprits de s'épanouir.

Trouver le flux de travail idéal pour votre esprit commence par une seule étape. Cliquez ici pour une démonstration utile sur la façon de démarrer avec ClickUp !