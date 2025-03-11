Les meilleurs modèles gratuits de recherche d'emploi sur Google Sheets

Avez-vous déjà reçu un rappel pour un emploi alors que vous ne vous souveniez pas d'avoir postulé ? Cela arrive !

Lorsque vous êtes en pleine recherche d'emploi et que vous envoyez plusieurs candidatures par semaine, il peut être difficile de les suivre toutes. Et sans réponse rapide, les candidatures peuvent même vous échapper complètement.

Une solution simple consiste à utiliser un outil de suivi de la recherche d'emploi. Un modèle standard de recherche d'emploi est un excellent moyen de gérer les informations autour de votre recherche et de rationaliser les abonnements. À cet égard, Google Sheets est un choix populaire pour une accessibilité rapide, avec près d'un milliard d'utilisateurs sur la plateforme.

Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de créer une base de données Vous n'avez pas besoin de créer un modèle de recherche d'emploi sur Google Sheets à partir de zéro.

Nous avons sélectionné neuf modèles Google Sheets dans ce guide pour vous faire gagner du temps. En prime, nous avons inclus des modèles de ClickUp un vétéran de la gestion de projet, qui pourrait mieux vous convenir. C'est parti !

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de recherche d'emploi ?

Avant de passer à modèles de feuilles de calcul voici quatre éléments présents dans tout modèle de recherche d'emploi efficace :

Clarité: Votre modèle de recherche d'emploi doit être simple. Une disposition simple aide les chercheurs d'emploi à suivre les tâches telles que les candidatures, les entretiens, les personnes de contact et les suivis. Ainsi, vous ne manquerez jamais de détails importants **Un modèle de recherche d'emploi Google Sheets permet de visualiser les dates clés et d'inclure des rappelsapplication de planification des fonctionnalités permettant d'assurer un suivi en temps voulu. Cet aspect permet de maintenir vos délais sur la bonne voie et d'organiser votre démarche Personnalisable: Un bon modèle vous permet d'ajouter ou d'ajuster des champs en fonction de vos besoins spécifiques. Les personnalisations vous aident à ajouter des éléments tels qu'un espace pour une note, des tâches liées à l'emploi (comme un test de candidature), un intervalle de salaire moyen, etc. Accessible: Que ce soit sur votre mobile, votre tablette ou votre bureau, vous devriez pouvoir ouvrir votre job tracker n'importe où. Après tout, un employeur pourrait vous contacter même lorsque vous êtes en déplacement. Ainsi, une plateforme optimisée pour l'affichage et la modification en cours sur chaque appareil est utile

Modèles gratuits de recherche d'emploi sur Google Sheets

Naviguer sur le marché de l'emploi peut être accablant, mais avec les bons outils, vous pouvez rationaliser votre recherche et rester organisé.

Ces neuf modèles Google Sheets gratuits vous aideront à suivre les candidatures, à gérer les contacts de réseautage et à définir vos objectifs de recherche d'emploi, ce qui rendra le processus plus fluide et plus efficace.

1. Modèle de recherche d'emploi sur Google Sheets par Lido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Google-Sheets-Job-Search-Template-by-Lido.png Modèle de recherche d'emploi Google Sheets par Lido /$$$img/

il s'agit d'un modèle de recherche d'emploi sur Google Sheets par Lido lido_ Le modèle de recherche d'emploi Google Sheets de Lido simplifie la recherche d'emploi grâce à un mélange de visuels et de simplicité. Il propose une liste étendue de champs de données, notamment la position du poste, les informations sur l'entreprise, la date de la candidature, le statut et les suivis, le tout en un seul endroit.

Il comporte également des listes déroulantes claires et colorées pour le statut de la candidature et l'emplacement. Idéal pour maximiser la productivité grâce à la simplicité, Lido est une solution rapide pour mettre votre recherche d'emploi sur les rails.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois par Spreadsheetpoint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Tracker-Spreadsheet-Template-by-Spreadsheetpoint.png Modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois par Spreadsheetpoint /$$$img/

il s'agit d'un modèle de feuille de calcul pour le suivi de l'emploi Spreadsheetpoint (point de feuille de calcul) Le modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois est pratique pour ceux qui ont besoin d'une solution complète sans encombrement.

Le modèle divise le suivi en quatre étapes. La sous-feuille détails de l'emploi vous permet d'organiser les contacts et les détails de base de la candidature. Les sous-fiches pré-entretien et entretien permettent de se plonger dans les étapes qui suivent la convocation. Le modèle comporte également un espace nommé credits pour prendre des notes, ce qui peut s'avérer utile si vous avez besoin de conseils pour les entretiens à distance pour les entretiens par téléphone

Ce design épuré et direct permet de s'assurer que tout se passe bien.

3. Modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois avec rapports dynamiques par Loopcv

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Tracker-Spreadsheet-Template-with-Dynamic-Reporting-by-Loopcv-1400x596.png Modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois avec rapports dynamiques par Loopcv /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Loopcv Ce modèle de recherche d'emploi Google Sheets convient parfaitement si vous préférez les visualisations avancées pour suivre votre recherche d'emploi. Bien que les détails essentiels soient inclus, Loopcv se concentre sur les rapports dynamiques sur des champs tels que le nombre de candidatures, les séries d'entretiens et même la qualité des réponses.

Le modèle offre des diagrammes et des aperçus automatisés pour suivre les indicateurs qui vous aident à comprendre votre progression. Il est également entièrement personnalisable et s'adapte facilement à vos besoins.

Ce modèle de Loopcv est idéal pour une approche de la recherche d'emploi axée sur les données.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de suivi de recherche d'emploi par FileDrop

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Search-Tracker-Template-by-FileDrop.png Modèle de suivi de recherche d'emploi par FileDrop /$$$img/

il s'agit d'un modèle de suivi de recherche d'emploi par FileDrop

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage pour les personnes handicapées https://getfiledrop.com/template/free-job-search-tracker-template-for-google-sheets/ FileDrop (dépôt de fichier) /%href/

Vous êtes à la recherche d'un outil de suivi des offres d'emploi simple ? Le modèle de recherche d'emploi Google Sheets de FileDrop est la solution idéale.

Comme Lido, il allie simplicité et fonction. Le modèle inclut des détails importants tels que les suivis et les dates d'entretien sans s'éloigner d'un flux logique.

La disposition épurée offre des aperçus propres, accessibles en un coup d'œil, et met en évidence les échéances, pour que vous ne les perdiez pas de vue. Ce modèle est idéal pour les chercheurs d'emploi qui veulent une expérience sans chichis, car il est axé sur un minimalisme efficace.

5. Modèle de suivi d'entretien d'embauche par Google Sheets Templates

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Interview-Tracker-Template-by-Google-Sheets-Templates.png Modèle de suivi d'entretien d'embauche par Google Sheets Templates /$$$img/

il s'agit d'un modèle de suivi de l'entretien d'embauche par Google Sheets Google Sheets Certains chercheurs d'emploi commencent le suivi après le premier appel de suivi. C'est là que le modèle de suivi d'entretien d'embauche de Google Sheets Templates brille.

Cet outil se concentre uniquement sur l'étape de l'entretien, vous permettant de consigner des détails clés tels que le nom de l'entreprise et de plonger directement dans les détails. Vous pouvez suivre les séries d'entretiens, leur statut et les dates importantes.

Sa section Notes dédiée vous permet d'ajouter des points importants à retenir pour chaque candidature afin de ne jamais perdre le fil. Ce modèle est parfait pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent disposer d'un moyen ciblé et rationalisé de suivre la progression de leur candidature.

6. Modèle de feuille de calcul pour le suivi des demandes d'emploi par StandOutCV

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Application-Tracker-Spreadsheet-Template-by-StandOutCV-1400x442.png Modèle de feuille de calcul pour le suivi des candidatures à un emploi par StandOutCV /$$$img/

il s'agit d'un modèle de feuille de calcul pour le suivi des candidatures à l'emploi StandOutCV Le prochain sur la liste est le modèle de recherche d'emploi Google Sheets de StandoutCV. Ce cadre vise à rendre votre recherche d'emploi gratuite.

Il couvre également l'essentiel et ajoute des champs de données uniques comme un lien d'annonce d'emploi pour une référence facile. Grâce à sa disposition épurée et à son design convivial, vous pouvez rapidement repérer les opportunités et rester au fait des tâches.

Ce modèle est parfait pour ceux qui accordent de la valeur à l'efficacité et veulent rester organisés - sans la complexité d'outils plus avancés.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de suivi de recherche d'emploi par Teal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Search-Tracking-Template-by-Teal-1400x605.png Modèle de suivi de recherche d'emploi par Teal /$$$img/

il s'agit d'un modèle de recherche d'emploi par Teal le monde est en train de changer.. Le modèle de suivi de la recherche d'emploi de Teal est une excellente option pour les professionnels qui souhaitent disposer d'informations complètes sur chacune de leurs demandes d'emploi en un seul emplacement.

Ce modèle de recherche d'emploi Google Sheets comprend plus de 32 champs de données permettant de suivre chaque candidature. Il contient également des onglets que vous pouvez utiliser pour diviser votre recherche d'emploi entre les entreprises, les recruteurs et les contacts pertinents pour votre recherche. Ce modèle vous aide à gérer votre base de données de contacts afin de développer votre réseau.

Teal garde chaque champ simple et direct avec un emoji descriptif utile. Vous pouvez personnaliser chaque partie de ce cadre pour n'importe quel objectif.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de suivi de recherche d'emploi par The Muse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Search-Tracker-Template-by-The-Muse-1400x606.png Modèle de suivi de recherche d'emploi par The Muse /$$$img/

il s'agit d'un modèle de recherche d'emploi par The Muse

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'entreprise https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b4\_lpHeLb9NldVWgWKq14nMxHEvlF3qMpEd3QdOc7Ck/edit?gid=815296917#gid=815296917 le musée de l'eau.. le musée est un lieu de rencontre et d'échange d'idées

Le modèle complet de recherche d'emploi Google Sheets de The Muse divise vos demandes d'emploi en étapes. Il est conçu pour s'aligner sur la séquence chronologique de chaque demande d'emploi, en commençant par les informations générales, suivies du pré-entretien, de l'entretien n°1, etc.

Le cadre contient des champs pour les dates de candidature, les dates de suivi, les notes, les recherches, une section pour les tests de compétence, et plus encore. En guise de module complémentaire, ce modèle vérifie même si vous avez envoyé un message de remerciement à votre employeur potentiel après un entretien.

Grâce à ses sections effacées et à sa mise en forme attrayante, ce modèle est parfait pour obtenir un aperçu complet de votre recherche d'emploi.

9. Modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois par Jobscan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Job-Tracker-Spreadsheet-Template-by-Jobscan-1400x608.png Modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois par Jobscan /$$$img/

il s'agit d'un modèle de feuille de calcul pour le suivi des emplois par Jobscan Jobscan Jobscan est un nom de confiance pour les outils de recherche d'emploi et de CV efficaces. Leur modèle de recherche d'emploi Google Sheets en est le reflet avec ses champs complets et ses règles de validation.

Le modèle vise à suivre toutes les données liées à la recherche d'emploi, afin que vous ayez suffisamment d'informations pour élaborer des stratégies d'entretien et peaufiner votre CV mettre en forme votre CV . Cela vous permet également de prendre note des commentaires reçus afin d'être mieux préparé pour le prochain entretien.

Quel que soit le nombre de candidatures, cet outil vous permet de rester organisé et efficace.

Télécharger ce modèle

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi de la recherche d'emploi

Bien que ces modèles de recherche d'emploi dans Google Sheets vous aident à garder une longueur d'avance et à rester organisé, ils présentent quelques inconvénients

Mises à jour manuelles : Vous devez mettre à jour manuellement les statuts et les échéances des candidatures sur les modèles de Google Sheets, ce qui laisse une grande marge d'erreur. Par exemple, si vous postulez à 10 emplois en une semaine, la mise à jour de chaque entrée peut devenir fastidieuse et source d'erreurs

: Vous devez mettre à jour manuellement les statuts et les échéances des candidatures sur les modèles de Google Sheets, ce qui laisse une grande marge d'erreur. Par exemple, si vous postulez à 10 emplois en une semaine, la mise à jour de chaque entrée peut devenir fastidieuse et source d'erreurs Pas de gestion des tâches: Google Sheets ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de gestion des tâches. Vous ne pouvez pas facilement paramétrer des rappels pour les suivis, les messages de remerciement ou les entretiens, ce qui peut conduire à des opportunités manquées

Google Sheets ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de gestion des tâches. Vous ne pouvez pas facilement paramétrer des rappels pour les suivis, les messages de remerciement ou les entretiens, ce qui peut conduire à des opportunités manquées L'absence d'automatisation du flux de travail : Sans automatisation intégrée, faire passer une candidature de " Appliqué " à " Entretien " est une autre tâche manuelle. Cela peut être source de confusion, surtout si vous gérez plusieurs candidatures

: Sans automatisation intégrée, faire passer une candidature de " Appliqué " à " Entretien " est une autre tâche manuelle. Cela peut être source de confusion, surtout si vous gérez plusieurs candidatures Visualisation limitée : Google Sheets propose des diagrammes de base, mais il peut être difficile d'obtenir un aperçu rapide de la progression de votre recherche d'emploi. Par exemple, vous pourriez avoir du mal à visualiser les entreprises auprès desquelles vous postulez le plus souvent ou le nombre d'entretiens que vous avez décrochés

: Google Sheets propose des diagrammes de base, mais il peut être difficile d'obtenir un aperçu rapide de la progression de votre recherche d'emploi. Par exemple, vous pourriez avoir du mal à visualiser les entreprises auprès desquelles vous postulez le plus souvent ou le nombre d'entretiens que vous avez décrochés Absence d'outils d'analyse intégrés: Google Sheets ne fait pas d'analyse immédiate de vos performances en matière de recherche de l'emploi idéal. Vous ne connaîtrez pas le taux de réussite de vos candidatures, la réaction des responsables de la réussite ou le délai moyen d'embauche, à moins de les calculer manuellement

Si vous estimez que ces limites sont rédhibitoires, discutons-en Alternatives à Google Sheets pour les modèles de recherche d'emploi avec des fonctionnalités plus robustes.

Modèles alternatifs de recherche d'emploi et de suivi des candidatures

Un modèle approprié peut vous débarrasser de tout le stress lié au fait de rester en tête du processus de candidature à un emploi.

Nous avons exploré Google Sheets et ses limites. Maintenant, imaginons votre recherche d'emploi comme un projet - une approche stratégique qui nécessite une gestion de projet performante. C'est pourquoi ClickUp est disponible.

Avec sa gestion robuste des tâches, ses visualisations effacées et son automatisation intelligente, ClickUp vous permet de vous approprier le processus de candidature.

Vous êtes enthousiaste ? Eh bien, voici trois modèles ClickUp conçus pour des recherches d'emploi efficaces et sans stress, tous prêts à être utilisés d'un simple clic.

1. Modèle ClickUp de recherche d'emploi

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-80.png Modèle de recherche d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1v8gwez\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous souhaitez une solution capable de gérer de nombreuses applications ? Le modèle de recherche d'emploi de ClickUp est tout indiqué, car il rationalise toutes les tâches liées à votre recherche d'emploi. Cet outil complet vous aide à organiser, suivre et gérer vos demandes d'emploi dans un seul espace.

Voici quelques fonctionnalités essentielles :

Créez des tâches professionnelles avec des dates d'échéance précises et suivez la progression grâce à la fonction intégrée de ce modèle Tâches ClickUp Hiérarchisez et classez vos demandes d'emploi en fonction d'aspects tels que les paramètres et le secteur d'activité grâce aux étiquettes et aux paramètres instantanés de ClickUp

Examinez votre charge de travail et assurez-vous d'être en avance dans votre recherche d'emploi grâce à Affichages personnalisés ClickUp telles que la vue Charge de travail et la vue Liste

Qu'il s'agisse d'un nouveau départ ou d'une un changement de carrière le modèle de recherche d'emploi de ClickUp simplifiera votre parcours et le rendra plus efficace.

2. Modèle de liste de recherche d'emploi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-118.png Modèle de recherche d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use&\_gl=1\*12388hy\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de liste de recherche d'emploi de ClickUp est le cadre parfait pour une supervision et un contrôle solides de votre recherche d'emploi. Ce modèle centralise tous les aspects de votre recherche, du suivi des candidatures à la gestion des entretiens avec les responsables du recrutement. Il s'accompagne également de visualisations effacées de tous les champs de données essentiels.

Voici quelques fonctionnalités essentielles qui en font un modèle de recherche d'emploi idéal :

Organisez vos candidatures, mettez à jour les détails de l'emploi et stockez vos informations de contact en un seul endroit grâce à Hiérarchie ClickUp Planifiez et personnalisez des indicateurs tels que l'intervalle de rémunération et l'horaire de travail grâce à la fonction intégrée du modèle Champs personnalisés Personnalisez les mises à jour des tâches en fonction de statuts uniques tels que "Candidature", "Entretien" ou "Offre reçue" à l'aide des champs personnalisés /%href/ Statut personnalisé ClickUp Ce cadre de ClickUp est conçu pour rationaliser vos efforts, votre temps et vos chances de réussite dans la recherche de l'emploi idéal.



3. Modèle de proposition d'emploi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Proposal-Template.png Envoyez des propositions d'emploi visuellement attrayantes et structurées avec le modèle de proposition d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189164 Télécharger ce modèle /$$cta/

Besoin de créer une proposition gagnante ? Le Modèle de proposition d'emploi ClickUp est le cadre de document parfait, que vous soyez un freelance ou à la recherche d'un travail contractuel. Il s'agit d'un cadre simple pour présenter vos services et vos tarifs. C'est également un outil qui aide à gérer les compétences pertinentes pour un projet.

Voici quelques fonctionnalités qui en font un élément parfait de votre recherche d'emploi et de son suivi :

Personnalisez le contenu des sections préconstruites instantanément

Modifiez n'importe quelle page avec la fonctionnalité Markdown de ClickUp pour mettre en évidence les modifications apportées à une candidature

Affinez votre langage pour les lettres de motivation et les e-mails et créez desplans de carrière avec la fonctionnalité IA intégrée au modèle, ClickUp Brain . Cet outil d'IA peut également être utilisé pour vous aider dans les domaines suivants la préparation des entretiens et les résumés d'emploi

Intégrez des outils tels que Google Drive, Zoom et Calendly pour gérer vos dossiers et vos entretiens avec des Intégrations ClickUp

Lire la suite: Conseils de carrière 101 : Tout ce que vous devez savoir avant de commencer un nouvel emploi et d'exceller dans votre nouvel environnement de travail !

Visualiser et décrocher des candidatures avec ClickUp

Le suivi de vos demandes d'emploi à l'aide d'un modèle de recherche d'emploi peut les transformer d'un brouillage désorganisé en une poursuite confiante et ciblée. Les modèles de Google Sheets vous aident certainement à rester organisé, mais avec ClickUp, vous bénéficiez d'informations relatives à l'emploi, de rappels, d'outils d'amélioration du CV et de la lettre de motivation, et bien plus encore. S'inscrire à ClickUp et commencez dès aujourd'hui !