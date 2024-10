Suivi des tâches quotidiennes Google Sheets Modèles

Imaginez que vous dressiez une liste de choses à faire au début de votre journée, mais que vous perdiez le fil de toutes les tâches au moment où vous terminez. Cela peut arriver quand on a trop à faire ; le suivi des tâches et la gestion des délais deviennent chaotiques.

Alors, quelle est la solution ? Les outils de suivi des tâches de Google Sheets.

Les outils de suivi des tâches de Google Sheets sont très utiles, que vous soyez un professionnel débutant ou chevronné. Ils sont forfaitaires, faciles à utiliser et utiles pour planifier et suivre vos tâches.

Dans ce blog, nous allons partager des modèles gratuits de suivi des tâches quotidiennes Google Sheets qui rendront la gestion des tâches et des équipes super facile. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin !

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des tâches ?

Les modèles de suivi des tâches vous aident à suivre et à gérer vos tâches quotidiennes. Un bon modèle de suivi des tâches comprend les éléments suivants :

Descriptions de tâches : Le modèle doit comporter un espace pour les descriptions de tâches, comme l'ajout de liens, d'images, de documents et d'autres ressources

: Le modèle doit comporter un espace pour les descriptions de tâches, comme l'ajout de liens, d'images, de documents et d'autres ressources Priorités : Les bons modèles de suivi des tâches vous permettent de classer chaque tâche selon son niveau de priorité en fonction des dates d'échéance ou de l'importance de la tâche

: Les bons modèles de suivi des tâches vous permettent de classer chaque tâche selon son niveau de priorité en fonction des dates d'échéance ou de l'importance de la tâche Étiquettes de tâches : Le modèle doit vous permettre d'utiliser des étiquettes pour libeller les tâches afin d'en faciliter la recherche et l'accessibilité

: Le modèle doit vous permettre d'utiliser des étiquettes pour libeller les tâches afin d'en faciliter la recherche et l'accessibilité Personnalisation : Le modèle doit être modifiable et personnalisable pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise

: Le modèle doit être modifiable et personnalisable pour s'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise Visualisation des données : Les modèles de suivi des tâches doivent fournir des diagrammes et des graphiques pour afficher les tâches en attente, les tâches achevées, etc.

: Les modèles de suivi des tâches doivent fournir des diagrammes et des graphiques pour afficher les tâches en attente, les tâches achevées, etc. Notes : Il doit y avoir une section de notes pour ajouter des détails supplémentaires sur les tâches pour plus de clarté

Modèles gratuits de suivi des tâches Google Sheets

Les modèles de Google Sheets de suivi des tâches quotidiennes sont des outils précieux qui vous aident à rationaliser la gestion des tâches. Voici quelques modèles gratuits de suivi de tâches Google Sheets :

1. Modèle de suivi des tâches quotidiennes et mensuelles par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de Google Sheets Template.net Le Modèle de suivi des tâches quotidiennes et mensuelles de Template.net est un modèle de base qui vous permet de planifier et de gérer vos tâches efficacement. Il vous aide à simplifier les flux de travail, à suivre la progression et à ne jamais manquer les échéances.

Planifier et afficher les tâches sur une base quotidienne et mensuelle

Se concentrer sur la gestion du temps

Créez des listes de tâches personnalisées, avec des mises à jour de statut, des priorités et des dates d'échéance

Hiérarchiser les tâches en fonction de leurs échéances

Suivre la progression en temps réel

Idéal pour : Toute personne souhaitant rester organisée et gérer son temps efficacement. Il est parfait pour les entreprises qui jonglent entre les tâches quotidiennes et les projets à long terme.

2. Modèle de suivi des tâches quotidiennes par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de Google Sheets

Template.net

Le Modèle de suivi des tâches quotidiennes de Template.net est un modèle Google Sheets simple qui vous aide à rester sur la bonne voie avec vos tâches quotidiennes. Le modèle personnalisable

modèle de liste à faire

vous permet de structurer efficacement votre emploi du temps de travail.

Créer et organiser des listes de tâches personnalisées en un seul endroit

Rationaliser les tâches quotidiennes pour stimuler la productivité

Suivre les tâches en cours et achevées

Collaborer sur les tâches avec les membres de l'équipe

Idéal pour : Les entreprises Business qui planifient et priorisent leurs tâches quotidiennement ou mensuellement et suivent leur progression en temps réel pour ne pas manquer les échéances.

3. Modèle de suivi de tâches par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Google Sheets

Template.net

Le Task Tracker Template de Template.net est un autre modèle Google Sheets de suivi des tâches quotidiennes pour suivre les tâches facilement. Vous pouvez le télécharger au format Excel ou Google Sheets pour suivre efficacement vos tâches et vos échéances.

Catégoriser les tâches pour un suivi facile

Affichez la progression des tâches à l'aide de diagrammes

Achevé des statuts de tâches personnalisés, y compris " à faire ", " en attente ", " achevé ", " en attente ", etc.

Personnalisez les champs et les notes pour chaque tâche

Idéal pour : Toute personne cherchant un moyen organisé de catégoriser et de suivre la progression des tâches afin de respecter les délais de manière efficace.

4. Modèle de suivi du statut des tâches par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de l'entreprise Template.net Le Task Status Tracker Template de Template.net vous épargne l'effort de vous souvenir des tâches et facilite leur suivi. Il fournit une disposition professionnelle pour le suivi des activités et des mises à jour de votre projet.

Saisissez et organisez les données dans des colonnes

Ajoutez des champs personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques

Modifiez les cours pour ajouter des informations supplémentaires

Visualisez les données à l'aide de diagrammes et de graphiques

Idéal pour : Les professionnels occupés qui souhaitent afficher rapidement la progression de leurs tâches à l'aide de diagrammes et de graphiques.

5. Modèle de liste à faire de Google Sheets par Zapier

il s'agit d'un modèle de liste de choses à faire de Google Sheets par Zapier

Google Sheets

Le Modèle de liste de tâches de Google Sheets par Zapier est un modèle de suivi des tâches quotidiennes Google Sheets pour paramétrer votre liste de tâches régulière et

suivre la progression des tâches

. Bien qu'il convienne mieux aux tâches personnelles, vous pouvez utiliser ce modèle pour le travail et le partager avec votre équipe pour la tenir au courant.

Utilisez les sections des tâches, des jours et des notes pour paramétrer votre liste de choses à faire

Libellez les tâches prioritaires et choisissez des couleurs pour indiquer le statut de chaque tâche

Ajoutez des colonnes personnalisées telles que le type de tâche, l'estimation de la durée, les tâches à faire plus tard, etc.

Cochez les tâches au fur et à mesure que vous les achevez en ajoutant un statut ou en les rayant

Idéal pour : Toute personne souhaitant créer des listes de tâches quotidiennes afin d'achever ses tâches à temps.

6. Modèle de suivi de la progression des tâches sur Google Sheets par Unito

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion de l'information de Google

Google Sheets

Le Modèle de suivi de la progression des tâches sur Google Sheets par Unito est un modèle Google Sheets complet qui vous permet de connecter vos outils et de choisir les tâches que vous souhaitez synchroniser. Ce modèle de feuille de calcul vous aide à créer des rapports de progression pour une analyse facile.

Utilisez l'onglet de vidage de données pour synchroniser toutes les tâches de votre projet

Créez des rapports de progression pour suivre les tâches en cours, achevées et en retard

Générez des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires et des diagrammes d'épuisement pour suivre la progression des tâches et des sprints

Suivez la charge de travail par membre de l'équipe et planifiez les ressources

Idéal pour : Les chefs de projet et les gestionnaires qui recherchent des moyens rapides et faciles de générer des rapports de progression des tâches à partager avec les parties prenantes.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi des tâches

Bien que les modèles Google Sheets de suivi des tâches quotidiennes puissent vous aider à suivre vos tâches de manière efficace, vous pouvez être confronté à quelques défis.

Voici les inconvénients de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi de vos tâches quotidiennes :

Collaboration limitée : Google Sheets n'est pas le meilleur outil de collaboration. Il est plus sujet aux erreurs et peut ralentir si plusieurs personnes travaillent dessus en même temps

: Google Sheets n'est pas le meilleur outil de collaboration. Il est plus sujet aux erreurs et peut ralentir si plusieurs personnes travaillent dessus en même temps Problèmes d'évolutivité : À mesure que la liste des tâches s'allonge, les modèles de Google Sheets s'encombrent. Vous devez maintenir des feuilles de calcul distinctes, ce qui complique la recherche et le suivi des tâches

: À mesure que la liste des tâches s'allonge, les modèles de Google Sheets s'encombrent. Vous devez maintenir des feuilles de calcul distinctes, ce qui complique la recherche et le suivi des tâches Automatisation limitée : Vous ne pouvez pas automatiser les flux de travail ou les attributions de tâches avec les modèles Google Sheets. Cela nécessite beaucoup de travail manuel, y compris la mise à jour des statuts des tâches, la personnalisation, etc.

: Vous ne pouvez pas automatiser les flux de travail ou les attributions de tâches avec les modèles Google Sheets. Cela nécessite beaucoup de travail manuel, y compris la mise à jour des statuts des tâches, la personnalisation, etc. Problèmes de sécurité : Il n'y a pas de fonctionnalités de sécurité robustes telles que des contrôles d'accès granulaires, ce qui rend l'outil risqué pour le stockage de données de projet sensibles

: Il n'y a pas de fonctionnalités de sécurité robustes telles que des contrôles d'accès granulaires, ce qui rend l'outil risqué pour le stockage de données de projet sensibles Absence de notifications : Les modèles de Google Sheets ne font pas de rappels automatisés pour l'achèvement des tâches ou les dates d'échéance à venir

Modèles alternatifs de suivi et de gestion des tâches

Si vous êtes aux prises avec les limites des modèles Google Sheets, il est temps de chercher des alternatives. Nous recommandons ClickUp pour un suivi et une gestion des tâches efficaces.

ClickUp est un outil de gestion des tâches tout-en-un qui vous aide à créer et à gérer des à faire personnels et professionnels. Il vous permet de définir des objectifs et des jalons, de créer des listes de tâches, de collaborer avec votre équipe sur des tâches, de suivre les échéanciers, de gérer les ressources et d'automatiser les rappels et les flux de travail.

ClickUp vous permet également de visualiser les tâches comme vous le souhaitez grâce à des vues personnalisées, notamment des vues Tableur, Liste, Calendrier et Tableau.

visualisez vos données dans les feuilles de calcul à l'aide de la vue Tableau de ClickUp_

Par instance,

Vue Tableur de ClickUp

vous permet de créer instantanément des feuilles de calcul et de visualiser les données du projet sous forme de champs et de lignes. Vous pouvez également utiliser cet affichage pour créer des bases de données et organiser les tâches sous forme d'enregistrements. Le plus intéressant ? Grâce à cet affichage, vous pouvez lier les clients aux commandes et les liens aux rapports de bug.

Ainsi, si vous avez l'habitude de travailler avec Google Sheets mais que vous ne voulez pas vous heurter à ses limites, la vue Tableur de ClickUp est la solution idéale.

**Lire la suite

20 modèles de feuilles de calcul gratuits dans Excel et ClickUp

ClickUp propose en outre plusieurs modèles pour la gestion des tâches. Ces modèles facilitent votre travail quotidien et constituent un excellent outil de travail

Alternative à Google Sheets

. Explorons ces modèles en détail.

1. ClickUp Modèle simple de gestion des tâches

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/simple-task-management.png Créez un système organisé de gestion des tâches avec le modèle ClickUp Simple Task Management https://app.clickup.com/signup ?template=t-180546787&department=other&_gl=1*12f2al6*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0OXdhRl9sQnNoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous débutez dans la gestion des tâches et que vous recherchez

applications de checklist quotidienne

essayez l'application

ClickUp Modèle simple de gestion des tâches.

Ce modèle de suivi de projet est parfait pour organiser vos tâches, qu'il s'agisse de vos activités quotidiennes ou de vos tâches de travail. Le modèle offre des vues Liste, Tableau et Document pour afficher les tâches comme vous le souhaitez. Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualiser les tâches et les classer par ordre de priorité

Assurer le suivi de vos tâches

Ajouter des détails sur les tâches à l'aide de champs personnalisés

Pourquoi nous le recommandons

L'un des moyens les plus simples de garder votre travail organisé, le modèle a des instructions intégrées sur la façon de l'utiliser pour créer un système de gestion des tâches durable.

Idéal pour : Toute personne débutant avec le suivi des tâches et recherchant un modèle de liste à faire simple et gratuit.

Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de gestion des tâches quotidiennes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Daily-Planner-Template.png Modèle d'agenda quotidien de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-129056450&department=personal-use&_gl=1*1rmcyue*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnoQWZwQ1hDblJSRDBno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le

Modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp

est un agenda qui vous permet de planifier vos réunions, tâches, évènements et courses de tous les jours. Ce planificateur personnalisable vous aide à être à l'heure pour ne pas finir par travailler toute la journée.

Avec ce planificateur quotidien, vous pouvez :

Classer les tâches par catégories : travail, personnel ou objectifs

Suivre la progression à l'aide de diagrammes et de graphiques

Hiérarchiser les tâches

Améliorer la gestion du temps

Le modèle vous permet de rester concentré et motivé afin que vous puissiez faire les choses rapidement sans procrastination.

Pourquoi nous le recommandons

Vous pouvez définir des objectifs spécifiques et des jalons clés, planifier votre journée à l'aide de la vue Gantt et suivre la progression à l'aide de diagrammes de Gantt.

Idéal pour : Les entreprises très occupées qui jonglent avec trop de tâches et de réunions chaque jour. Il est parfait pour les personnes qui cherchent à forfaiter leur journée pour équilibrer leur vie personnelle et professionnelle.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp modèle de liste de tâches quotidiennes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Daily-To-do-List-Template.png Modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-3k53b9a&department=personal-use&_gl=1*13t9f0w*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnoQWZwQ1hblJSRDBno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le

Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

est un planificateur et un suiveur de routine pour vous aider à prendre de bonnes habitudes et à planifier et hiérarchiser votre travail quotidien sans vous laisser submerger. Il offre également des options de personnalisation, telles que des vues, des champs, des statuts et des flux de travail personnalisés, notamment Gantt, Liste et Calendrier.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer et gérer une liste de choses à faire détaillée

Organiser les tâches et vous concentrer sur ce qui compte le plus

Suivre toutes les tâches en un seul endroit

Pourquoi nous le recommandons

Ce modèle de liste de tâches dispose d'intégrations et de notifications automatisées pour vous aider à respecter les échéances.

Idéal pour: Toute personne qui essaie de développer l'habitude de planifier et de prioriser le travail quotidien pour une meilleure gestion du temps.

Télécharger ce modèle

Lire la suite :

11 modèles gratuits de liste de tâches dans Excel et ClickUp

4. Modèle de liste de tâches pour un projet ClickUp

Télécharger ce modèle

Modèle de liste de tâches de projet de ClickUp

combine des fonctionnalités de base et avancées, ce qui en fait l'un des meilleurs modèles de gestion des tâches.

Ce modèle de gestion de projet peut être utilisé pour suivre et gérer les tâches personnelles et d'équipe. Il s'affiche avec cinq vues : Document, Tableau, Liste, Calendrier et Intégrer. En outre, vous pouvez ajouter des statuts personnalisés tels que " À faire ", " En progression " et " Achevé " pour suivre les tâches de manière efficace.

Pourquoi nous le recommandons

Le point fort de ce modèle est que l'affichage Embed vous permet d'intégrer des vidéos dans le modèle pour une meilleure clarté de travail.

Idéal pour : Le professionnel très occupé qui souhaite gérer ses tâches personnelles et professionnelles en un seul endroit pour éviter de changer de feuille.

Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de gestion des tâches

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/task-management-t.png task-management-t https://app.clickup.com/signup ?template=t-102451782&department=pmo&_gl=1*1t82m9x*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnNoQZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Modèle de gestion des tâches ClickUp

est un modèle de gestion de projet dont toute équipe a besoin pour garantir la réussite de ses projets. Avec des outils intégrés, ce modèle est idéal pour gérer plusieurs projets et collaborer avec votre équipe pour travailler sur différents flux de travail en un seul endroit.

Le modèle est livré avec six affichages dynamiques, dont le

Vue Équipe

se distingue.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classer les tâches en trois listes : idées, carnet de commandes et éléments d'action

Collaborer avec des équipes

Organiser les tâches par priorité, statut ou service

Suivre et optimiser les flux de travail

Pourquoi nous le recommandons

La vue Équipe (anciennement Box) vous permet d'afficher la charge de travail de chacun pour une attribution réfléchie des tâches. Elle propose des champs personnalisés prédéfinis qui vous permettent d'afficher les tâches attribuées à chacun, leur date d'échéance et leur progression en temps réel. De plus, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour des détails tels que les budgets, les liens ou d'autres pièces jointes.

Idéal pour : Les gestionnaires de projet qui cherchent à rationaliser les processus de projet et à améliorer la collaboration pour des projets réussis.

Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle de travail à faire*

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Work-To-Do-Template.png ClickUp Modèle de travail à faire https://app.clickup.com/signup ?template=t-182201658&department=operations&_gl=1*1r2swkh*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0OXdhRl9sQnNoQWZwQ1hDblJSRDBnoZZ4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le

ClickUp Modèle de travail à faire

est l'outil idéal pour organiser vos tâches hebdomadaires. Il vous aide à tracer vos tâches quotidiennes en fonction de votre forfait hebdomadaire afin de garantir une semaine productive. En bref, ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour faire les choses terminées.

Avec le modèle de travail à faire de ClickUp, vous pouvez :

Suivre la progression grâce aux diagrammes de Gantt et aux tableaux Kanban

Vous concentrer sur les tâches prioritaires

Décomposer les tâches complexes d'un projet en tâches plus faciles à gérer

Suivre la durée des tâches

Pour utiliser ce modèle, définissez des objectifs clairs et commencez à créer vos tâches.

Tâches ClickUp

vous permet de forfaiter et d'organiser des tâches avec des descriptions, des sous-tâches et des dates d'échéance. Vous pouvez ajouter des étiquettes aux tâches pour faciliter la recherche, assigner des tâches aux membres de l'équipe et même afficher l'échéancier de vos tâches avec la vue Calendrier.

Pourquoi nous le recommandons

Ce modèle est excellent pour définir la portée et les priorités de votre programme de travail hebdomadaire grâce à son affichage Calendrier hebdomadaire.

Idéal pour: Les personnes qui veulent planifier à l'avance les tâches quotidiennes et faire en sorte que les choses soient terminées. C'est l'outil idéal pour maintenir la productivité tout au long de la semaine.

Télécharger ce modèle

Lire la suite :

10 modèles gratuits pour faire les choses à Terminé (GTD) pour la productivité

7. ClickUp Modèle simple de tâches

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Simple-To-Dos-Template.png ClickUp Simple To-Dos Modèle https://app.clickup.com/signup ?template=t-180546781&department=other&_gl=1*fgd6ha*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0OXdhRl9sQnNoQWZwQ1hDblJSRDBZZno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le

ClickUp Modèle de tâches simples

simplifie la gestion des tâches en regroupant toutes vos tâches en un seul endroit. Il vous permet d'afficher vos priorités, vos assignés et vos dates d'échéance afin que vous ne manquiez aucune information vitale.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser les tâches en différentes catégories

Assigner des tâches aux membres de l'équipe

Paramétrer une liste claire de tâches à accomplir que tout le monde peut suivre

Comme les autres modèles de ClickUp, celui-ci est également livré avec des statuts, des champs personnalisés et des affichages. Il dispose d'un Tableau de statut qui permet d'accéder facilement à toutes les tâches. Le modèle vous permet également de suivre les tâches avec des étiquettes et de faciliter la gestion des tâches avec des automatisations.

Pourquoi nous le recommandons

Ce modèle simple est utile lorsque vous devez jongler avec de multiples responsabilités. Vous pouvez classer vos tâches par ordre de priorité et utiliser l'Affichage des tâches classées par ordre de priorité pour vous assurer que vous les abordez dans la bonne commande.

Idéal pour : Les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe qui cherchent à simplifier la gestion des tâches et à rassembler les personnes, les ressources, les échéanciers, les priorités et tout le reste.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de liste à faire pour le Calendrier ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Calendrier-To-Do-List-Template.png Modèle de liste à faire du Calendrier ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200573617&department=personal-use&_gl=1*iskaro*_gcl_aw*R0NMLjE3MjYzMzk1MjQuQ2p3S0NBanc2SlMzQmhCQUVpd0FPOXdhRl9sQnNoQWZwQ1hDblJSRDBno4R2lMd0tfOHRsLVdkaWtjclhWbmZfalZZUjVzX3hEUnFob0NqWmtRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le

Modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

est un outil qui vous donne un aperçu rapide de vos forfaits hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels à faire. Il vous aide à rester organisé afin que vous puissiez atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Planifier les tâches pour ne pas manquer les échéances

Organiser les tâches en catégories pour plus de clarté

Afficher des détails précis sur les tâches

Suivre la progression des tâches

Savoir combien de temps il faut pour faire une tâche

Ce modèle est livré avec cinq affichages personnalisés dans différentes configurations ClickUp : Par rôle, Demande de réunion, Par catégorie, Horaires et Guide de démarrage. Vous pouvez également améliorer le suivi de la liste des tâches du calendrier avec des avertissements de dépendance, le suivi du temps, etc.

Pourquoi nous le recommandons

Le modèle comprend un affichage des demandes de réunion qui permet de suivre les réunions à venir et les tâches qui doivent être achevées avant celles-ci.

Idéal pour: Toute personne ayant un emploi du temps chargé et souhaitant avoir un aperçu de tous ses rendez-vous et de toutes ses tâches pour les semaines à venir.

Télécharger ce modèle

Ce n'est pas tout. En dehors de ces modèles,

Modèles de tâches ClickUp

de ClickUp vous permet également de créer vos propres modèles. Vous pouvez ainsi créer des modèles pour les tâches répétitives et les flux de travail et améliorer la productivité. De plus, ces modèles sont simples, personnalisables et ne nécessitent aucune formation.

Gérez mieux vos tâches avec ClickUp

Sans aucun doute, les modèles de Google Sheets de suivi des tâches quotidiennes sont utiles pour gérer les tâches et les listes à faire.

Cependant, Google Sheets n'est pas parfait. Si vous devez régulièrement gérer plusieurs tâches et collaborer avec différentes équipes, le suivi de tout à l'aide des modèles Google Sheets sera un véritable défi. C'est pourquoi

logiciel de gestion des tâches

comme ClickUp.

La galerie de modèles de ClickUp propose de nombreux modèles de feuilles de calcul idéaux pour la gestion des tâches personnelles et des projets professionnels. Ces modèles gratuits disposent de nombreuses personnalisations et de fonctionnalités supplémentaires, notamment la notification et l'automatisation du flux de travail.

En outre, ClickUp ajoute une tonne de commodité avec ses capacités de gestion des tâches et d'IA.

Alors, pourquoi se battre avec Google Sheets ?

S'inscrire à ClickUp

et téléchargez ces modèles dès aujourd'hui.