11 modèles gratuits de gestion de projet en cascade

Cela signifie qu'une nouvelle phase du projet commence après que la phase précédente a été achevée.

Le modèle de gestion de projet en cascade est souvent utilisé dans des champs tels que le développement de logiciels, la construction et la fabrication, et pour des projets dont les exigences et les processus sont bien définis et peu susceptibles de changer au cours du cycle de vie du projet.

Cette approche systématique de la méthodologie de gestion de projet Waterfall laisse peu de place à l'erreur, c'est pourquoi il est crucial de rester organisé et de maintenir une documentation approfondie. Contrairement aux sprints adaptables et rapides d'Agile, le modèle Waterfall exige un processus régulier et bien planifié du début à la fin.

C'est là que les modèles de gestion de projet Waterfall entrent en jeu. Si vous êtes gestionnaire de projet, chef d'équipe ou analyste, ces modèles peuvent vous aider à gagner du temps, à accorder plus d'attention aux détails et à respecter scrupuleusement le forfait du projet.

Chez ClickUp, nous avons créé des modèles Waterfall prêts à l'emploi et personnalisables pour vous aider. Consultez nos meilleurs choix et maîtrisez votre projet de l'initiation à l'exécution.

A lire aussi: Comprendre les différences entre Agile et Waterfall

Quels sont les modèles de gestion de projet Waterfall ?

Les modèles de gestion de projet en cascade sont des cadres préétablis pour la planification, l'exécution et le suivi des projets qui suivent la méthodologie de gestion de projet en cascade. Ils guident les équipes tout au long des différentes phases du projet (exigences, conception, mise en œuvre, tests et déploiement) en proposant des formes normalisées pour le suivi de la progression à chaque étape.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion de projet Waterfall ?

Lorsque vous recherchez un modèle de gestion de projet en cascade de qualité, soyez attentif aux fonctionnalités clés suivantes :

Orienté sur les détails : Les meilleurs modèles sont complets et précis, capturant tous les détails nécessaires pour chaque phase du projet. De la répartition des tâches aux délais et aux dépendances, un modèle détaillé garantit que rien ne passe à travers les mailles du filet de la gestion de projet en cascade Seamless Tracking : Votre modèle doit permettre de suivre facilement la progression du projet, de garder un œil sur les jalons et de repérer rapidement les problèmes. Le suivi et la visualisation vous aident à garder le contrôle de vos échéanciers et à vous assurer que tout se déroule comme prévuforfait du projet3. Personnalisable : Le modèle doit être suffisamment souple pour s'adapter aux besoins particuliers de votre projet. Qu'il s'agisse de modifier les catégories ou d'ajouter des champs personnalisés, la personnalisation permet au modèle de s'adapter à votre projetexigences du projet4. Facile à utiliser : Un bon modèle est simple et convivial. Sa disposition doit être claire et intuitive afin que vous et votre équipe puissiez vous y plonger sans être submergés par des instructions compliquées ou des interfaces encombrantes Évolutif : Un modèle idéal devrait s'adapter rapidement aux petites et grandes équipes. Il doit pouvoir gérer des projets de toute taille, s'étendre pour accueillir des tâches supplémentaires et des membres de l'équipe selon les besoins, tout en offrant une structure organisée

Maintenant, explorons les modèles.

11 modèles gratuits de gestion de projet en cascade Outil de gestion de projet de ClickUp permet de simplifier la planification, la gestion et la visualisation des projets, ainsi que la collaboration avec les parties prenantes. Mais les cadres prêts à l'emploi sont utiles si vous n'êtes pas encore rompu à la gestion de projets complexes ou si vous n'avez pas le temps de partir de zéro.

_ClickUp est excellent pour la gestion de projets comportant de multiples activités et nécessitant le suivi des ressources humaines, puisque chaque membre peut faire des rapports sur la progression des activités, qu'il s'agisse de projets basés sur des méthodologies agiles ou en cascade Marianela Fernandez consultant en traitement de l'eau, Eco Supplier Panamá

Nous avons sélectionné 11 modèles de gestion de projet Waterfall dans la bibliothèque ClickUp pour améliorer votre flux de travail.

1. Modèle de gestion de cascade ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-239.png Visualisez la progression du projet et les tâches avec le modèle de gestion de la cascade de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349794&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Dans l'approche Waterfall, vous ne pouvez pas revenir en arrière ou jongler avec plusieurs phases simultanément une fois que vous avez dépassé une phase. Vous devez rester concentré et surveiller de près chaque étape pour ne pas passer à côté de détails essentiels.

Vous devez Le modèle de gestion en cascade de ClickUp pour gérer votre flux de travail. Il est conçu pour vous afficher clairement la progression des tâches, vous aider à repérer rapidement les retards potentiels et vous permettre de prendre des mesures avant que les problèmes ne s'aggravent, sur la base d'un retour d'information continu.

Avec 27 statuts personnalisés, tels que "En cours", "Ouvert" et "Fermé", vous pouvez facilement suivre l'état d'avancement de chaque tâche. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés tels que Coût d'impact, Type de réponse et Probabilité pour classer les tâches du projet et organiser les informations.

Grâce à ses vues Gantt, Liste et Échéancier, ce modèle vous permet de visualiser votre projet de la manière qui vous convient le mieux. Il vous aide à éviter de manquer des jalons ou des échéances au cours des différentes phases du projet et informe tout le monde de l'orientation du projet.

2. ClickUp Modèle de gestion de projet en cascade

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-240.png Organisez les tâches en phases mesurables et veillez à ce qu'elles soient achevées dans les délais avec le modèle de gestion de projet en cascade de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294115&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous gérez un projet de développement de grande envergure comportant plusieurs étapes ? Vous aurez besoin d'un modèle d'Échéancier avancé qui divise votre projet en phases granulaires et vous permet de rester aligné sur votre échéancier. Modèle de gestion de projet en cascade de ClickUp est conçu à cet effet. Il vous permet de diviser votre projet en phases clés telles que l'idéation, la recherche, la conception et le développement, et d'organiser les tâches au sein de chaque phase. L'onglet Chute d'eau du projet présente un échéancier des phases et des tâches, ce qui vous permet d'afficher rapidement la progression de votre projet.

Grâce aux options de vues Gantt, Calendrier, Liste et Document, ce modèle vous aide, vous et votre équipe, à rester au fait des statuts des tâches et des échéances, afin que votre projet reste sur la bonne voie et que vous atteigniez vos objectifs.

3. ClickUp Modèle simplifié de gestion de projet logiciel

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-241.png Traitez les projets de développement plus efficacement avec le modèle simplifié de gestion de projet logiciel de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205384255&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous cherchez un modèle de chute d'eau plus détaillé que le précédent, Modèle simplifié de gestion de projet logiciel de ClickUp pourrait vous intéresser. Que vous soyez novice en matière de gestion de projet Waterfall ou que vous soyez un professionnel, ce cadre répond à tous les niveaux d'expertise.

Vous pouvez classer vos tâches en plusieurs phases : Business Case, Analyse, Conception, Développement, Test, Mise en œuvre, Formation et Documentation. Des champs personnalisés, tels que Temps suivi, Étape et Effort de l'équipe, vous aident à suivre votre liste de tâches et à identifier les goulets d'étranglement potentiels. L'onglet Échéancier de développement vous permet de respecter les échéanciers, tandis que le Tableau du carnet de commandes vous permet de gérer les tâches de manière transparente à l'aide de tableaux Kanban.

Ce modèle vous permet de vérifier la charge de travail et la capacité des membres de l'équipe de projet et de faire des choix éclairés concernant l'allocation des ressources et l'attribution des tâches.

Also Read: 15 meilleurs outils de développement logiciel pour 2024

4. Modèle de calendrier de développement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-242.png Respectez les échéanciers de vos projets grâce au modèle de calendrier de développement de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211293479&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le secret de la réussite d'un projet en développement est de créer un calendrier efficace et de s'y tenir. Vous pouvez y parvenir pour les projets à long terme avec Le modèle de calendrier de développement de ClickUp .

Des statuts personnalisés tels que Terminé, En cours, Besoin de données, Bloqué et À faire vous aident à suivre la progression du développement du produit. Utilisez cinq attributs personnalisés - Étape, Pièce jointe, Durée estimée (jours), Remarques et Durée réelle (jours) - pour suivre les informations clés relatives au développement d'un produit.

Grâce à un calendrier forfaitaire pour chaque tâche, il est plus facile de comprendre la durée d'une tâche et d'allouer les ressources en conséquence pour maintenir le projet sur la bonne voie. La vue Gantt intégrée vous permet de visualiser le temps nécessaire pour achever une tâche par rapport à l'échéancier proposé. Les vues Échéancier, Liste et Tableau font également partie des fonctionnalités natives ; utilisez-les pour organiser vos tâches et respecter vos échéanciers de développement sans effort.

5. Modèle de plan de développement de l'application ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-243.png Unifiez et gérez les phases complexes de la création d'une application avec le modèle de plan de développement d'application de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200021853&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le développement d'une nouvelle application nécessite un forfait méticuleux. Il y a de nombreux éléments en mouvement, de la recherche initiale au lancement sur le marché, en passant par le développement de base et les tests. Les Modèle de forfait de développement d'une application ClickUp vous aide à forfaiter chaque étape du cycle de vie du développement de votre logiciel dans un espace unifié afin que vous n'ayez pas à passer d'une application à l'autre pour suivre le statut des tâches.

Avec ce modèle dans votre coin, vous pouvez :

Dresser la liste des objectifs et des attentes de votre projet

Construire un processus de développement et visualisez chaque étape

Rester à jour avec le pourcentage de progression

Tenir les parties prenantes internes et externes informées

Vous aurez accès à plusieurs affichages : le L'affichage du formulaire saisit les contributions essentielles des membres de l'équipe et des clients, la Vue Gantt fournit un échéancier visuel de votre projet, et l'option Vue Tableau organise l'information dans une forme gérable.

Also Read: 10 modèles gratuits de forfaits de développement logiciel à utiliser en 2024

6. ClickUp Modèle de tableau blanc de feuille de route pour le développement de produits

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-244.png Planifiez les objectifs de votre projet et suivez la progression vers ces objectifs grâce au modèle de tableau blanc de la feuille de route du développement de produits de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240089594&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Une feuille de route pour le développement d'un produit présente un forfait clair pour les objectifs à court terme et la vision à long terme de votre produit. Elle vous aide à définir vos objectifs, vos jalons et vos échéanciers afin que chacun sache ce qui l'attend et puisse travailler dans le même sens.

Toutefois, la création d'une feuille de route détaillée prend du temps et nécessite une main-d'œuvre importante. Envisagez d'utiliser Le modèle de tableau blanc de la feuille de route de ClickUp pour le développement de produits et démarrer rapidement.

À quoi ce cadre fait-il penser ? Les membres d'une équipe à distance peuvent l'utiliser pour collaborer et trouver des idées sous un même toit. Grâce à ce modèle, le paramétrage et le suivi des objectifs mensuels et trimestriels se font en toute transparence. Les membres de l'équipe peuvent consulter l'état d'avancement du projet à partir d'un emplacement central et comprendre comment leurs efforts contribuent aux objectifs plus vastes de l'organisation.

7. Modèle de diagramme de Gantt Échéancier ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-245.png Maîtrisez les échéanciers de vos projets grâce au modèle d'échéancier Gantt de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Lorsque vous avez une échéance stricte, vous devez rester dans les temps. Modèle d'échéancier Gantt de ClickUp est parfait pour la gestion de projets Waterfall sensibles au facteur temps. Il vous aide à respecter les délais, à gérer les dépendances entre les tâches et à rationaliser votre processus de planification.

Vous pouvez facilement suivre la progression grâce à des échéanciers visuels qui se mettent à jour automatiquement, qu'il s'agisse de tâches hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Des statuts personnalisés, tels que Bloqué, Achevé, En cours, En révision et À faire, offrent un aperçu rapide de l'état de votre projet, et vous pouvez les coder en couleur pour les identifier.

Ce modèle vous permet de :

Structurer et forfaiter les projets de manière systématique

De déterminer et d'allouer les ressources nécessaires à chaque phase du projet

Contrôler la progression et la mesurer par rapport à votre forfait initial

Minimiser les risques de retard et de dépassement de budget

8. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-246.png Suivez la progression de vos projets sans effort avec le modèle de feuille de route Kanban de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200678660&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

La maintenance de la séquence correcte des tâches est essentielle dans la gestion de projet Waterfall. Tout au long du processus, les gestionnaires de projet sont confrontés à la multiplicité des séquences, des assignés et des dépendances, ce qui complique la tâche.

C'est pourquoi Modèle de feuille de route en vue Kanban de ClickUp est très pratique. Il offre un affichage Kanban intégré, ce qui vous permet de faire glisser et de déposer des tâches entre les colonnes sans outils de visualisation tiers. Les parties prenantes peuvent voir la progression de chaque tâche en un coup d'œil.

Vous pouvez adapter le modèle avec des statuts personnalisés tels que Backlog, En cours, Test, À faire et Terminé, ainsi que des champs personnalisés tels que Product Area, Duration, Team et Feature Description, pour vous assurer qu'il s'intègre parfaitement à votre flux de travail.

9. Modèle d'échéancier de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-247.png Établissez un aperçu visuel et interactif du projet avec le modèle de tableau blanc du plan de projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205449952&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de Tableau blanc du plan de projet de ClickUp offre une version numérisée des bonnes vieilles notes autocollantes. Inscrivez l'échéancier du projet (semaine 1, semaine 2, etc.) à l'horizontale et dressez la liste des étapes du projet à la verticale. Chaque étape et les tâches correspondantes étant organisées, il est plus facile de les traiter une par une avant de passer à l'étape suivante.

L'Échéancier vous permet de visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble de l'échéancier de votre projet. Vous pouvez également utiliser un code couleur pour les tâches ou les jalons importants afin que les membres de l'équipe puissent les reconnaître.

Ce modèle est idéal pour les apprenants visuels ou toute personne qui préfère une approche soignée de la gestion de projet.

10. Modèle de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-248.png Soyez attentif aux détails de vos projets en utilisant le modèle de gestion de projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous ne voulez pas passer à côté de détails importants lorsque vous gérez vos projets en tant que chef de projet ou gestionnaire de programme.

C'est pourquoi, pour la gestion de grands projets, vous avez besoin d'un modèle complet qui traite les détails importants en votre nom - phase du projet, département, estimation de la durée, description du projet et indicateurs de réussite, pour n'en mentionner que quelques-uns. Modèle de gestion de projet de ClickUp est l'une de ces options. Il est hautement personnalisable, grâce à 25 statuts personnalisés (mise à jour requise, en cours, à risque, etc.) et 11 champs personnalisés (parties prenantes clés, éléments de livraison requis, OKR de l'entreprise, etc.)

Also Read: 25 Outils logiciels de gestion de projet gratuits à essayer en 2024

11. ClickUp Modèle de planification de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-249.png Établissez un système structuré pour divers projets avec le modèle de planification de projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205447339&department=pmo Télécharger ce modèle /$$$cta/

Il est bon d'avoir un modèle de planification de projet polyvalent que vous pouvez personnaliser pour n'importe quel projet, qu'il s'agisse du développement d'un logiciel ou d'une stratégie marketing. Et pour cela, Le modèle de planification de projet de ClickUp est un excellent choix.

Il vous permet de classer les tâches en fonction de la priorité, de l'assigné, de la date de début, de la date d'échéance, de la progression de la tâche, de l'effort fourni, etc.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Économiser du temps et des efforts en utilisant un cadre préconstruit pour la planification du projet

S'assurer que toutes les étapes critiques sont incluses dans le forfait du projet

Fournir une approche structurée pour une communication efficace avec les membres de l'équipe et les parties prenantes externes

Simplifier la gestion de projet avec les modèles ClickUp

Que vous utilisiez la méthode Waterfall, Agile ou toute autre méthode de gestion de projet, ClickUp vous permet de simplifier la gestion de vos projets méthodologie de gestion de projet clickUp est là pour vous aider. La plateforme vous permet de décomposer les projets en unités gérables et de collaborer sans effort avec votre équipe.

Si vous devez respecter des délais serrés, gérer plusieurs projets simultanément ou si vous avez simplement besoin d'une structure uniforme pour garder les choses organisées, le large intervalle de fonctions personnalisables de ClickUp vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos projets modèles de gestion de projet personnalisables est à votre disposition. Choisissez le modèle qui vous convient, adaptez-le à votre flux de travail et gérez efficacement vos projets. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui !