Le guide ultime de l'utilisation des symboles des plans de processus

Vous est-il déjà arrivé d'être illuminé par une image après vous être débattu avec les détails d'un projet ? Ou volé la vedette à une visualisation plutôt qu'à des pages de jargon technique ?

Il est étonnant de constater qu'une image claire donne littéralement une image plus claire, n'est-ce pas ?

Cet impact s'étend aux meilleurs projets et processus. Un plan de processus donne vie et clarté à chaque fonction et même à la vision d'une organisation.

Devinez ce qui amplifie son impact ? Les symboles de la carte des processus.

Ces éléments fondamentaux font passer la compréhension visuelle à un niveau supérieur, et les symboles de la carte de processus en sont la preuve 9.84 milliards de dollars l'industrie des outils de visualisation acquiesce.

Cet article est un guide complet des symboles de cartographie des processus. Nous expliquerons ce qu'ils sont, nous fournirons des symboles de cartographie de processus spécifiques et communs, et nous discuterons des principaux types.

Nous aborderons également un guide en six étapes pour créer des plans de processus et nous verrons comment ClickUp, une plateforme de gestion de projet, peut vous aider à en créer un.

Qu'est-ce que les symboles de plans de processus?

Les symboles des plans de processus sont des éléments visuels utilisés pour représenter les différentes étapes, opérations et décisions au sein d'un processus. Ils permettent d'illustrer le flux d'un processus du début à la fin.

L'objectif premier des symboles de plans de processus est de faciliter la compréhension et l'analyse de procédures complexes. Ils sont largement utilisés dans les entreprises, les bureaux d'études et les centres de recherche gestion des processus pour indiquer comment les informations circulent, sont stockées et exécutées.

Symboles courants utilisés dans la cartographie des processus

Maintenant que vous avez un bref aperçu des symboles utilisés dans la cartographie des processus, voici les symboles courants utilisés dans la cartographie des processus la cartographie des processus en fonction de leur utilisation.

Traitement des données

Voici les principaux symboles qui indiquent comment les données sont traitées et organisées :

Forme Nom Fonction /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf-qrKTAV9vq7HzFEobSzl-BgytrUDevNEZ\_uD26elKp3ypiIJvJei3nvO5e-UH\_LqhaUJL2GBMXTruLFEsLDUecbRno-FjB66t4O4yG6n9vxc-OvTmad9j4qMwlsvkIZPsWV9pK87\_5APakcoJ ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de regroupement Représente la fusion de deux ou plusieurs paramètres /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcqLPyLQIBDOp33ap-rQM-KMdRLLcf8jM3YE4P6yQOhMzjbZ4Jz83XmiHeGpBnDJhXUVsWJj5i6jIySOBPa\_Fub88m36NVXJu1wWGsnrq3CYv5zq2GLf0Ss3tUYvQfqoml4I5jDwLaBFIoao9M ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de tri Indique l'ordre dans lequel les données seront classées

Stockage de fichiers et d'informations

Pour représenter le stockage des données, voici les symboles du plan de classement que vous devez utiliser :

Forme Nom Fonction Fichier et stockage des informations Pour représenter le stockage des données, voici les symboles de diagramme de processus que vous devez utiliser : Fichier et stockage des informations **Fichier et stockage des informations /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdAwSqCRJu4EVmBzFUuc4et-5bks6MnsRhKEEZe4-um30YawyG6NoyEGG8U913I\_Imgx\_0oaXG5mhBfOzZw70fxNITrPGilFfgQpBSR0E7oBfMI2eoAlTiFDCNDu21qwchUhzgddV5RNFBwedcOg ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole des données stockées Indique que ces données sont stockées ici /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcAfjS7n7LZkSYJezuDN26bcCiB8WCvKCEU36zMTwwLPY7jvCjbHRqiIPY7ScZfIOsRh-QjW4Lb-fSsDdhRsohlad6yzid\_Rlm6Xj1j1plv7plK5lEa3BPKa03C6xpMrq4d7\_Wo-Jv11d81em1TA ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de base de données Représente une liste d'informations avec une structure standard /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdavFbgRyByVXLkHcccwWORzCyYh333lOTe779EVsdZf20rHziePw86styDHn7x1ED2NLBw1nMi1\_J23kr3aN4kGSaatAbW318pRFp0qHxTXn1UOfjbB6Rcs5bOgVTciyCz5xc-U0xgF\_98\_oAA ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de stockage à accès direct Il s'agit d'un symbole pour un disque dur /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeWXKJyyJNPl-GQOq6gZezwUq3AjNQi5q4u6d\_6VuTQeCodxSR8ORRV20Sw6B1OYJxw3X0rUgXyHCNhulvXqfS-lLirokTy-skZUs0OEbCj3r8vZFLOCTL0n4LM5HbLRs01qKix4jp6DStQOQ ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole du stockage interne Représente les données stockées dans la mémoire interne d'un système

Processus et fonctionnement

Voici des symboles de plan de processus qui montrent qu'une étape exécute une tâche, une opération ou une logique :

Forme Nom Fonction **Travail en équipe /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcwo4ZTnymXgK-9vV7mqTnZchKK-YtGb9rl5nzALOfoUR5bPcHPCZUHHpzhOc1A2ukzc9fyT5j7wAQGX-LP270c9HeLNJGoFjS5CXmvElWtSwUpl\_1LTeMZ\_3GADjVmhbyGLexFNQBL1GI7c7TfA ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de processus Représente une action, une tâche ou une opération /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcOsr6QsI8q9vHW0gty5wlXHry9kW5niSm-2COe94s35L6LZW9XJy9gUl43AQ8bkfrH8XWbPZ8xkQ4yxleIgzZopddWWuNnMg0Cu\_fRjIWs9VGw\_V1pYrF-Y56y9RscwEpig\_omj7qBf\_DOwixeA ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de sous-routine Ce symbole montre une série d'actions liées à une tâche plus large, qui peut également avoir un plan de processus séparé /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeuCALMCsc42ID\_6wMVfP1tM7FhJwqqUN1bFuLNK8ghKMKEC\_A2ltc0Qo2zsa2Xe02G-51OIMaIqKR7lSQVx0jFlKNatkd6MDsaNLWCzybTsz0yuQ9YnFX0BgdUF2T6VKRPIwoJwmCYS-f7rEa ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole alternatif Ceci montre qu'il y a une étape alternative qui pourrait être prise /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcpIOl7ogDQ0REEJr7wEM7q5nOgDT7xwYe6Jo25RuyyfzEA2wY4Qj2\_QgcR1x9mJuFgYrA\_75Y3nEGJWe4cfMF9mCh3hfvE1hTlat3Yk63aoXuDffP8nYGasaFQUcIaJxmrt9isIieTHsZrXBqA ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de délai Représente une période d'attente ou un délai /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXf4eAssU\_TijcI2QsVMTMreIoRQpHEyfVyDQqvxir2dQxu6pc4oQInBEP72qh8htPBCxu9inaWz-\_qZ51qPgIutPUKj8xC2mZ3z9atzZ0c3YGnUzQs3qb5oEwhchRAVGuzAZP\_xSbZ3p\_vuz\_s ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de préparation Cette étape indique la préparation avant l'opération suivante /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfBKUvEWxJ7RkYEq5QT81xeTJpJAejemA3UltjMp1h867xvm7-lCL7U1GlNi-gkGedph1Wli1GXCT2dAVcYGf2B7fppF7586iAl1Au\_frmeIkeG6lR4ruN1FWZ33vslmNvNVOf4r3An8gSb8tHwg ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de boucle manuelle Indique une séquence de commandes qui se répète jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée manuellement

Entrée et sortie

Chaque plan de processus doit indiquer le type d'information. Ces symboles permettent de communiquer les entrées et les sorties :

Forme Nom Fonction Formes Formes **Nom /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXd3PvZLQX6vwr2VawN9bcvmNcisEfVyxsvYsi3p7UxDspqbyRkNiITW1R8jeSfFNV8pDvJcHYeAwHb3EXEi\_Fa0w-O1tBT\_qLFKiS7Gc55BhCSjzIGshOS6QBXkYbVpQLBiO6rfFD45dCX2d8uKw ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole d'entrée ou de sortie Représente le matériel ou l'information entrant ou sortant du processus /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeuHR822Qdmxa6iuXmBiICfk\_KZBD6PIJ6uknrx\_1qcO8KhfcyJSnCtPWE1M3yNL1TQ\_Yhc-KiXoMHGhYh5w7KcjT\_vxaZJvezFnxGiG7vbV6YLBQoFAkezjici1qfIX\_z9YbsYGTIaHFVU8NVMQ ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de document Indique une étape du processus qui utilise ou génère un document ou un rapport /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdP5glKBlsS2TnIEC0wG1V11V4zVdbWuGKA5jfbMc4ljCdN\_MOxg4IMu-B\_GNoLYUqsbXiNLgkDoCOke9BQuQhsntKtK56C06bL-KUgTFSMqZkZeDukMyUHgc0sjHEf44BCZEn1unKoqXMw2Sw ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de documents multiples Il s'agit d'une étape qui montre que plusieurs documents sont utilisés ou produits /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcMLpr6UlSDFXn6HpFhrlNqmkMowwMXZCSn\_ewKJ\_AJpUmRnO3sD4qB3GruZNFGr-g6IkhTUqmSVRxgjIbKoYAGLp0Ul1TTm5c16cIFjaShCyRwjNVrOBi6n84hQv3Wavn6aCxKdPaIAghSX9A ?clé=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole d'affichage Indique qu'une information est affichée ou présentée /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfewUTuwsBdRyoaC2nRvnO-uonWhjcJytz5ec99oMAJ4npeY7nw-7Ctx\_QlcFVPtC085SCjSDfdTvD2XTQ-I55rxxjVO7k70uZASOwIBHwul\_gZnLg3q\_bZRDFXfgC0LpDo5R1blY\_Q2j9Mf68zg ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de saisie manuelle Un symbole de saisie manuelle indique qu'une étape nécessite une saisie humaine et n'est pas automatisée

Branchements et contrôle des symboles de flux

Pour aider votre entreprise à visualiser la direction du flux d'informations, ces symboles de carte de processus sont essentiels :

Forme Nom Fonction /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcB06pF9eRII9yQ5hONMhvEtwMAX81AUbpyspkbN8Py3r1T1cb62PSBSL18c-U4agwknSJ2p61xoqkQoI9gEAK5jUCJE\_vOcZ\_kR5Bjn8V9TcXDlA6pXBUfW81d6EmdX-K9JYYxNi\_5ZNBuG38A ?clé=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de la flèche Indique la direction de l'information ou du processus. Il sert principalement à la lecture /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfGN6NFuZR1ZcC5arEhvQ\_KXz-Na4qE9jIxB02le5\_-eJ-1WFqNDN7eSfvZK\_Va9smwFUfBXs6HVbtCSsGIOSFpXrZVJ4t1hxGJRqJfukA8LtAeAFlj0oNgGcJTIvIW1izPPHyQd2wj6XPlqlUQ ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de terminaison Représente le début ou la fin d'un processus /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcaUjp3RQM\_IRUa347zIiGaOCVbAD\_IrUGYWeLzWvNV89Bph21o3zGVlOKAxcS8m1TmPX963pU2pyzKpjlZwqYF\_kuyFg8enSrToT-gEwxbre\_ddHQ776\_nam-uN4p2D4L\_IpkqGpkESNrUTEifsw ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de décision Indique l'étape où une décision doit être prise /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdhQg1IwAHfiFi2\_X9tB628-fN\_Sq8mwZ7aMmYVixaTgPT\_Qqk7FtMvhuuk5k2AZuvyt7Ktbf8t5Tos4chfXn1LBy25cgf0JP7XXtkUO1sHspySuvBoza1EDk\_dwLB\_mRfEEl3hmw8eUyjqZkMXA ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de connexion Ce symbole relie deux cartes de processus. Généralement, pour poursuivre le mappage sur une autre page /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdoT67PJJDfppBYikEvARX0acpPXUbv90HpPEpM2CDp57ge8n6EGXREmg5R9p\_UXHpst9jxVfUgD0dYWC9hnSjcxKSZXa9AXJ8PZlMktgHCUXjgL\_EncpZT9k2Y7Ow5W89dbPoSeaQLPWRwZ8 ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de connexion hors page Ce symbole indique l'emplacement de la connexion lorsqu'un processus se poursuit sur une page en dehors de la séquence /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfuY3PzgQXQaj01auswFPrjSw9PpA5V44rJ6yyN5DljpRtp7JwyrQfjhiedEWJf8s2OqTu4Y\e-ELmHx59Lu9oQhoFD5RWCQj0qruy7-7aGSG4uMcFu7SmYP-xtleeJCTzUYGr-Y-hanrC1213A ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole de fusion Montre où plusieurs processus fusionnent /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdB9kVXoOwTpRt6p4fX6yXkgDY-Gubn72m0pZtDMXK8uibrnan34JgkgdDCXrf5k1kuksB-PB2UhgMPNxdzYhES6H04GtyoZ21fEZKhtEY5dLLn6IRenohGtqu9PTG47ZJsKlML\_2hZqjm0b674 ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole d'extraction Symbolise le prélèvement d'un élément spécifique de données dans un paramètre plus large /img/https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXelqf1xMhQExPzVNJt4Dkmj4VXnk6wQ0LGGcoAe8n3VAM0BzaBHyuoFEQTU2-pGjOqiFIQLhU5oqK1Lk3nOxwIfCryHkzb2viZDL2a926bBeYzPY1liojl0v5zFH-u6izqFn-5RHC-7hTsTl\_IWQ ?key=A4y4XtdcWA8ZN2Hd9_99yw/%img/ Symbole OR Point de branche où l'on peut emprunter un chemin parmi plusieurs

Lexique des symboles

Un plan de processus normalisé garantit que chaque forme représente un type de tâche ou d'opération similaire. Voici un glossaire qui vous aidera à comprendre les formes courantes dans un plan de processus et leur fonction clé :

Forme - Fonction Cercle - Indique le début ou la fin d'un processus Ovale - Représente une étape ou une activité au sein d'un processus Rectangle - Indique un point où un choix est fait Diamant Représente les données qui entrent ou sortent d'un processus Parallélogramme Parallélogramme - Indique un endroit où les données sont stockées Cylindre - Représente un magasin de données auquel on accède de manière séquentielle Triangle - Indique une étape manuelle ou un retard dans le processus Hexagone - Représente une source de données externe Pentagone - Il s'agit d'un bloc d'étapes réutilisables au sein d'un processus plus large Trapèze : représente un document ou un rapport

Différents types de plans de processus

Les symboles à utiliser dépendent des types de plans de processus qui répondent à vos besoins. Voici six types de plans de processus standard basés sur des objectifs spécifiques et des cas d'utilisation optimale :

Carte de processus détaillée

Un plan détaillé fournit une vue en profondeur du processus, y compris chaque étape et chaque décision. Il est idéal pour comprendre les processus complexes ou identifier les goulots d'étranglement.

Voici les symboles les plus fréquemment utilisés :

Symboles de stockage de données: Base de données, document

Base de données, document Ovale: Représente un processus ou une activité

Représente un processus ou une activité Rectangle: Représente un point de décision

Représente un point de décision Diamant: Représente une entrée ou une sortie

Voici où vous devriez utiliser un plan de processus détaillé :

Effectuer une analyse des causes profondes

Comprendre les processus complexes

Identifier les goulets d'étranglement et les inefficacités

Documenter des procédures détaillées

Carte des processus de haut niveau

Un plan de processus de haut niveau offre un large aperçu des jalons et des points de décision importants. Il aide à comprendre le flux global d'un processus ou à communiquer avec les parties prenantes.

Voici les symboles fréquemment utilisés pour les cartes de processus de haut niveau :

Oval: Représente un processus ou une activité

Représente un processus ou une activité Rectangle: Représente un point de décision

Représente un point de décision Diamant: Représente une entrée ou une sortie

Voici les meilleures situations pour lesquelles une carte de processus de haut niveau :

Aperçu du processus

Comprendre le flux global du processus

Communiquer avec les parties prenantes

Le forfait stratégique

Carte de la chaîne de valeur (VSM)

Une VSM aide à identifier les gaspillages et les inefficacités au sein d'un processus, en se concentrant sur le flux de valeur. Cette approche est souvent utilisée dans des Logiciel VSM pour l'amélioration des processus allégés.

Voici les symboles impliqués dans une VSM :

Symbole de l'inventaire: Représente un stock de matériaux

Représente un stock de matériaux Flèche: Représente le flux de matériaux ou d'informations

Représente le flux de matériaux ou d'informations Triangle: Représente un délai ou un temps d'attente

La meilleure façon d'appliquer une VSM est de le faire dans les cas suivants :

Améliorer l'efficacité

Planifier des départements ou des fonctions entiers

Identifier les gaspillages et les inefficacités

Amélioration des processus

Réduction des coûts

Carte des processus couloirs

Un plan de processus en couloirs permet de visualiser un processus dans différents départements ou équipes à l'aide de sections effacées. Ces sections représentent souvent les départements ou les fonctions responsables de la tâche.

Les symboles du plan de processus propres aux couloirs sont des bandes horizontales ou verticales. Ces bandes séparent visuellement les responsabilités des différentes équipes, départements ou personnes impliquées.

Les couloirs sont parfaits pour les objectifs suivants :

Analyser les goulets d'étranglement des processus

Comprendre la propriété du processus

Identifier les transferts entre départements

Améliorer la collaboration interfonctionnelle

Arbre de décision

Un arbre de décision représente les processus de prise de décision et leurs résultats potentiels. Il se ramifie comme un arbre pour aider les lecteurs à comprendre ce qui pourrait se produire après l'exécution d'une tâche.

Voici les symboles utilisés ici :

Rectangle: Représente un point de décision

Représente un point de décision Diamant: Représente un nœud de chance

Représente un nœud de chance Cercle: Représente un point final

Voici les meilleures situations pour lesquelles un arbre de décision est adapté :

Évaluer les options et les conséquences

La prise de décision

L'évaluation des risques

Le forfait de scénarios

Organigramme

Un organigramme de processus se concentre sur la séquence des étapes. C'est un outil de base mais efficace pour visualiser les processus.

Voici quelques-uns des symboles de base d'un organigramme :

Cercle: Représente un point de départ ou d'arrivée

Représente un point de départ ou d'arrivée Ovale: Représente un processus ou une activité

Représente un processus ou une activité Rectangle: Représente un point de décision

Représente un point de décision Diamant: Représente une entrée ou une sortie

Voici les meilleures situations pour lesquelles un organigramme est adapté :

Analyse des processus

Comprendre le flux du processus

Documenter les procédures

Modules de formation

En plus de ces types, il existe des types de processus basés sur des diagrammes, tels que les diagrammes de flux de données, les diagrammes de flux de travail et les diagrammes de flux cumulés, gagnent du terrain dans la gestion de projet.

Voici une présentation en deux parties qui couvre la création et l'analyse d'un plan de processus.

6 étapes pour créer une carte des processus à l'aide de symboles

Voici les six étapes à suivre pour réaliser un plan de processus efficace :

Etape 1 : Définir le champ d'application et l'approche

La première étape consiste à impliquer les parties prenantes et à définir le champ d'application et l'approche de la carte des processus.

Voici deux étapes pour le faire :

Identifier le projet ou la fonction sur lequel il faut se concentrer

Organisez une réunion du comité de pilotage avec les parties prenantes

Notez les attentes, telles que la manière dont il doit être représenté et les informations qui doivent en découler

Bien que cela puisse paraître extensif, des outils de visualisation peuvent aider à finaliser la portée et l'approche lors de la toute première réunion. Les tableaux blancs numériques sont des toiles collaboratives idéales pour le brainstorming et la visualisation d'idées lors de la définition de l'intention, des attentes et des besoins d'un projet ou d'un plan de processus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png Tableaux blancs simplifiés ClickUp 3.0 /$$img/

planifiez sans effort les contributions de vos parties prenantes et documentez leurs attentes par rapport au plan de processus avec ClickUp Whiteboards_

Voici comment ClickUp Tableaux blancs aide à définir la portée et l'approche d'un plan de processus lors d'une réunion avec les parties prenantes :

Faire un brainstorming en temps réel, en ajoutant des notes, des formes et des dessins directement sur le Tableau blanc

Conservez un enregistrement transparent des résultats de la réunion de cartographie des processus et des décisions prises grâce aux données de version et de contribution

Connectez l'outil à la gestion des tâches, à ClickUp et à d'autres éléments du projet pour passer en toute transparence à l'étape suivante

Étape 2 : Documenter les étapes

Une fois les attentes clarifiées, l'étape suivante consiste pour les titres fonctionnels à documenter chaque étape, processus de manipulation et méthodologie impliqués.

Cela nécessite un brainstorming approfondi, un mappage et un partage. Des outils de brainstorming et de visualisation dédiés facilitent cette tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Personnalisez votre carte mentale ClickUp /$$img/

Les cartes mentales sont un outil visuel pour le brainstorming, l'organisation des idées et la création de connexions entre les concepts. Une fois le paramètre et l'approche définis, cet outil transforme la façon dont vous documentez et reliez chaque étape et opération

Voici quelques fonctionnalités des cartes mentales ClickUp qui facilitent la documentation détaillée des cartes de processus :

Permet de personnaliser l'apparence et de différencier les étapes du processus, les décisions ou d'autres éléments

Simplifie la sélection des symboles grâce à l'accès à une bibliothèque de symboles d'organigramme standard

Visualise le flux de données entre les tâches et les étapes grâce à sa fonctionnalité intégrée de connexion par points. L'outil est également doté d'une option de repositionnement qui permet de réaligner les éléments et de supprimer automatiquement les chevauchements qui prêtent à confusion

La création d'une solution personnalisée à partir de zéro peut prendre du temps. Pour y remédier, vous pouvez accéder à plusieurs modèles prêts à l'emploi et facilement personnalisables.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-436.png Modèle de Tableau blanc de ClickUp pour les plans de processus https://app.clickup.com/signup ?template=t-176168769&department=marketing&_gl=1*pwds8h*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU2MjY2NzYuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWJYM1hfa1BtRnZzc2VNYVhBdGtSVJvZjk5aHMyX25YY1dfMmxsVDViTC01dVFncjZHZlVaRWFBcE5hRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Un modèle de tableau blanc de plan de processus est le cadre idéal pour cartographier et documenter les processus en collaboration. Sa structure basique mais visuellement frappante garantit que toutes les observations conduisent à une visualisation claire et organisée

Voici quelques fonctionnalités qui rendent la documentation et la visualisation des étapes transparentes :

Permet d'organiser les étapes et les connexions sans effort. La sélection des symboles de la carte de processus est ainsi simplifiée

Permet de capturer facilement les détails et les descriptions d'étapes grâce à des fonctionnalités étendues de mise en forme du texte telles que les bannières, les styles de police et les mises en évidence

Permet aux équipes de construire et d'affiner ensemble des plans de processus grâce à des fonctionnalités de collaboration telles que la mise à jour en temps réel et les commentaires instantanés

Télécharger ce modèle

Etape 3 : Sélectionner et mapper les symboles

Une fois les étapes et les processus définis, vous devez finaliser les symboles applicables

Voici quelques éléments clés à garder à l'esprit lors de la sélection des symboles de votre carte des processus :

La nature et la fonction du processus

Quelles sont les étapes qui s'enchaînent après la première étape ?

Faits clés impliqués dans la description du processus

L'ensemble des symboles de cartographie des processus étant mappés pour chaque étape, il devient facile de les regrouper sous forme de carte des processus.

Etape 4 : Normaliser à l'aide d'un modèle

Les projets, les solutions logiques et les départements ont tendance à avoir des processus nombreux mais similaires. Une fois que votre plan est prêt, normalisez-le en tant que modèle. Celui-ci deviendra votre référence pour créer rapidement de nouveaux plans de processus

ClickUp dispose de plusieurs cadres de cartographie de processus , tels que le programme Modèle d'organigramme de processus ClickUp et plusieurs autres modèles de cartographie de la valeur (value stream mapping) pour dynamiser votre processus de création.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-434.png Modèle de mappage de processus ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-2z5h1ee&department=professional-services&_gl=1*pwds8h*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU2MjY2NzYuQ2owS0NRancwT3EyQmhDQ0FSSXNBQTVodWJYM1hfa1BtRnZc2VNYVhBdGtSVJvZjk5aHMyX25YY1dfMxsVDViTC01dVFncjZHZlVaRWFBcE5hRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous êtes à la recherche d'un framework qui peut facilement s'adapter aux besoins de votre entreprise, un modèle de mappage de processus est votre solution idéale. De la création de flux de travail à la collaboration d'équipe, ce modèle vous permet de tout visualiser.

Voici quelques fonctionnalités qui soulignent sa capacité à devenir votre solution standardisée par défaut :

Permet aux équipes de collaborer en temps réel, ce qui rend l'amélioration des processus sans effort

Connexion à plus de 1000+ outils avecIntégrations ClickUp. Vous êtes ainsi assuré de disposer des données les plus récentes pour étayer les symboles de carte de processus que vous avez sélectionnés

Gagnez du temps dans la création de votre plan de processus standard grâce à son interface conviviale, sa vaste bibliothèque de symboles de plans de processus et ses paramètres rapides par glisser-déposer

Télécharger ce modèle

Etape 5 : Optimiser et automatiser

Même si tous vos processus d'entreprise ont été mappés, ils sont susceptibles d'évoluer. L'optimisation et l'automatisation de vos plans de processus vous permettent de les tenir à jour en cas de changement. Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous devez relever de nouveaux défis ou déployer des améliorations de manière horizontale.

Cette étape nécessite généralement l'adoption de technologies et d'outils avancés.

Cette étape nécessite généralement l'adoption de technologies et d'outils avancés. Cela entraîne souvent des défis financiers et liés aux compétences. ClickUp simplifie tout cela grâce à son outil de plateforme IA dédié.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-172.png ClickUp Brain /$$img/

Les outils IA intégrés favorisent l'automatisation et fournissent des informations approfondies sur les données. Lorsqu'ils sont incorporés à vos plans de processus, ils simplifient la création et aident à maintenir vos visualisations à jour.

Voici quelques avantages de ClickUp Brain dans les cartes de processus :

Rationalisationles techniques de cartographie des processus en automatisant les tâches et en proposant des commandes en langage naturel

Génère un aperçu enmodélisation du processus grâce à ses algorithmes avancés

Suggère les meilleures étapes et le meilleur plan d'action

Permet une collaboration en temps réel et analyse les flux de travail pour identifier les inefficacités

Planifie la mise à jour de la carte avec des résumés instantanés et des aperçus sur la façon dont vos processus d'entreprise ont changé

Analyse d'un exemple de plan de processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/process-of-capacity-planning-with-new-customer-projects-1192x1400.png Le processus de planification de la capacité avec les projets de nouveaux clients sous forme d'organigramme /$$img/

le processus de planification de la capacité avec de nouveaux projets personnalisés est représenté sous la forme d'un organigramme_

Maintenant que vous savez comment créer un processus, analysons et interprétons un exemple.

Etape 1 : Définir le type de carte du processus

Nous avons créé un organigramme avec un flux logique, des éléments de prise de décision et des boucles de reprise.

Identifier le type de carte de processus permet de décomposer la façon de la lire.

Etape 2 : Identifier son objectif

Cette visualisation permet de cartographier la manière dont les équipes commerciales et logistiques doivent faire face à la projection d'une demande accrue de la part des clients. Elle décrit les étapes de la vérification de la demande, de la communication avec les clients et du travail à accomplir pour augmenter les capacités.

Etape 3 : Noter les observations et les interprétations

Après avoir procédé étape par étape, il est important de noter ce que vous avez compris.

Voici une analyse de l'exemple de l'organigramme :

Le processus commence par la communication par le client de projections à long terme montrant une augmentation du volume

L'équipe commerciale vérifie la demande et, si elle est confirmée, collabore avec le client pour documenter les nouvelles exigences et leur impact

L'équipe logistique détermine la stratégie et l'impact sur ses opérations

En cas de manque de capacité, l'équipe étudie des options telles que l'utilisation de la capacité latente des machines ou la mise en œuvre d'augmentations de capacité

La communication avec le client est maintenue tout au long du processus, afin d'assurer l'alignement et de gérer les attentes

Le processus comprend une boucle de reprise pour développer de nouvelles stratégies d'augmentation de la capacité jusqu'à ce qu'aucune option ne soit réalisable. Cela indique également que des ajustements peuvent être nécessaires en fonction des commentaires du client ou de l'évolution de la situation

Les avantages de l'utilisation des symboles du plan de processus

Maintenant que vous savez comment créer un plan de processus à l'aide de symboles, nous allons vous montrer comment il transforme votre entreprise. Voici cinq avantages de l'utilisation des symboles de plan de processus :

Améliore la clarté et la compréhension

Les symboles des plans de processus visent à simplifier un processus complexe. Grâce à un ensemble normalisé de paramètres, le flux d'informations est rapide et efficace. La compréhension du flux de processus est ainsi simplifiée, même pour les parties prenantes ne disposant pas d'expertise technique.

La visualisation améliorée aide également les équipes à repérer les domaines potentiels d'amélioration.

Améliore la communication et la collaboration

Les symboles des cartes de processus constituent un langage à part entière. Visualiser vos processus avec un langage commun favorise une meilleure communication et une meilleure compréhension. Les symboles appropriés simplifient également les discussions et facilitent un travail d'équipe efficace.

Stimule l'efficacité des processus

L'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises adoptent les plans de processus est l'amélioration de leurs opérations.

Les symboles des plans de processus mettent efficacement en évidence les goulets d'étranglement, les redondances et les inefficacités de vos processus. Le résultat est des flux de travail rationalisés et l'efficacité globale.

Améliore la prise de décision

Un plan de processus comportant les bons symboles facilite l'évaluation des différentes options. Cette approche logique et fondée sur des données est essentielle pour améliorer la précision des décisions.

En visualisant les résultats potentiels des différents choix, vous pouvez identifier la meilleure ligne de conduite et éviter des erreurs coûteuses.

Favorise la responsabilisation

Les symboles des plans de processus précisent qui est responsable de chaque action ou étape. Ils simplifient également le processus de délégation des tâches et stimulent les performances en informant les employés de l'étendue de leur travail.

Optimiser les processus d'entreprise avec ClickUp

Si les plans de processus donnent un sens aux opérations complexes d'une entreprise, les symboles des plans de processus sont la clé pour simplifier ces complexités et améliorer l'efficacité. Il est essentiel de savoir comment utiliser un plan de processus pour faciliter la communication, la collaboration et la prise de décision,

Grâce au guide complet et aux exemples de symboles de plans de processus que nous avons couverts, vous êtes presque prêt à transformer vos niveaux de productivité.

Il ne vous reste plus qu'à choisir ClickUp et son large intervalle d'outils pour rationaliser votre parcours de cartographie des processus. En attendant.., inscrivez-vous sur ClickUp pour faire un essai !