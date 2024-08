Les 30 blogs les plus puissants sur la productivité (mis à jour)

Oh, les endroits où vous irez !

C'est le nom du livre populaire pour enfants du Dr. Seuss. Il s'agit de trouver sa voie, d'être soi-même et de continuer à travailler dur. Il se termine par une phrase semi-célèbre : "Petit, tu déplaceras des montagnes"

Mais comment fait-on pour déplacer une montagne ?

Le Dr Seuss nous a donné l'espoir, mais pas le moyen.

Où pouvez-vous trouver l'avantage qui vous aidera à déplacer cette montagne de travail, d'objectifs et de projets personnels ?

Dans cet article, nous examinerons ce qui fait l'excellence des blogs sur la productivité et ce qu'il faut faire pour y parvenir top 30 des blogs de productivité qui vous aideront à déplacer cette montagne.

Soyons productifs !

Qu'est-ce qui fait l'excellence d'un blog sur la productivité ?

Nous connaissons tous ce sentiment que nous ressentons lorsque l'épisode hebdomadaire de notre série préférée est sur le point de commencer : ce sentiment d'excitation, de visage rempli de popcorn.🍿

Il en va de même pour votre blog de productivité favori ; les grands blogs de productivité devraient avoir des articles réguliers que vous attendez avec impatience

Un bon blog doit également être inspirant et digne de confiance. Les lecteurs ont besoin de savoir comment l'astuce qu'ils ont trouvée les aidera réellement à surmonter leurs habitudes improductives.

Les grands blogs sur la productivité ne se contentent pas de fournir des des conseils de productivité personnelle mais ils fournissent également des informations de grande qualité sur les raisons pour lesquelles ces habitudes existent en premier lieu.

Les blogs sur la productivité doivent également susciter la réflexion. Si les lecteurs pensent encore à un blog plusieurs jours ou semaines après l'avoir lu, c'est qu'il s'agit d'un excellent blog.

Enfin, un excellent blog sur la productivité vous incite à être plus productif, car c'est là tout l'intérêt 😉

NOTE : Pour plus de conseils en matière de productivité, consultez ce guide sur comment être plus productif !

Nos 30 meilleurs blogs sur la productivité

Le bon blog sur la productivité vous aidera non seulement à devenir plus productif, mais il améliorera également votre façon de communiquer, de travailler et de vivre.

Pour vous aider à choisir le bon blog en fonction de vos objectifs, voici notre liste des meilleurs blogs de productivité :

1. ClickUp

Notre blog est un billet de première classe pour un voyage génial qui vous connecte, vous et votre équipe, au travail qui compte.

Et, en plus d'être hilarants (si nous pouvons le dire nous-mêmes 😉 ), nos blogs offrent également des services de premier ordre des exemples pratiques de premier ordre sur la manière d'atteindre tous vos objectifs de productivité.

Des blogs sur le fait d'être productif au travail vers des blogs qui vous aideront économiser un jour par semaine les blogs de productivité de ClickUp vous offrent toutes les ressources dont vous avez besoin pour conquérir vos objectifs de productivité objectifs et de s'épanouir.

Et, si vous avez déjà un blog personnel, consultez cet autre article de blog pour voir comment.. ClickUp peut vous aider à la productivité de votre blog.

Oh et en parlant de ressources, ClickUp est un outil de gestion de projet qui vous aide à être productif dans tous les sens du terme. C'est le moyen idéal pour mettre en œuvre tous les conseils de productivité présentés ici.

Recommended Post: 5 qualités des personnes productives

2. Dave Seah

Comme l'a si bien dit une personne de ClickUp : Ce type est L'HOMME.

Et il est difficile de ne pas être d'accord.

À se fait appeler designer d'investigation, mais qu'est-ce que cela veut dire ?

Il invente tous les modèles et de productivité vous pouvez y penser... et peut-être même ne pas y penser !

Il parle aussi de design et de technologie de l'information, alors si vous êtes dans ces domaines, vous devez suivre Dave.

Article recommandé : Obtenez des outils de productivité et des feuilles de calcul étonnants

3. Lifehacker

Lifehacker est le grand-père de tous, le plus grand et le plus connu, alors bien sûr, nous devions les inclure dans notre top des blogs de productivité.

Leur nom dit tout, bien sûr, et ils vont des conseils et astuces sur les gadgets aux comment sécher plus rapidement la vaisselle dans votre lave-vaisselle .

C'est plus qu'un conseil de productivité bien sûr, c'est aussi l'efficacité de la vie.

Une section étonnante est la colonne How I Work, qui présente différents entrepreneurs, chefs d'entreprise, athlètes, artistes, et bien d'autres, à propos de leur emploi du temps quotidien.

Recommended Post: Productivité 101 : Introduction à la technique Pomodoro

4. Steve Pavlina

Steve est à l'avant-garde de la productivité et du développement personnel depuis la fin des années 90 et il a même "déprotégé" tout son travail en 2010.

Son sujet de prédilection est de trouver des moyens de passer moins de temps à se concentrer sur un style de vie axé sur l'entreprise et plus de temps à essayer d'apporter de la valeur de différentes manières.

Recommended Post: Le défi de la notification gratuite

5. Petit homme stupide

Similaire à Angel Hack Life, Dumb Little Man, écrit par Jay White, offre une dose rapide de conseils utiles, mais aussi des sujets plus larges comme la santé, les relations et le bonheur.

La meilleure section est la section How To, qui vous donne un aperçu de tout, de la recherche d'un appartement à la façon de nettoyer votre appareil photo.

Elle fournit également un flux régulier d'excellents conseils en matière de productivité pour améliorer votre journée et votre vie quotidienne flux de travail. Pas mal pour un petit homme stupide, _huh ?

Poste recommandé : 55 trucs de productivité à l'épreuve des balles

6. Les habitudes zen

Une autre productivité légendaire blog . Leo Babauta dirige ce site depuis la fin des années 00 et se concentre non seulement sur la pleine conscience, mais aussi sur la façon de construire la meilleure et la plus efficace des entreprises habitudes les meilleures et les plus productives. Le blog se concentre sur le changement une étape à la fois et est vraiment une présence apaisante dans l'espace de productivité encombré.

Recommended Post: Comment faire Terminé avec Twitter

7. LifeDev

Un site de productivité étonnant, spécialement conçu pour les personnes créatives. En raison de cette orientation, il y a des tonnes d'articles sur la créativité en plus de la productivité.

Il parle d'un certain état d'esprit du cerveau droit qui est plus "doux" que beaucoup d'autres blogs axés sur l'efficacité.

Recommended Post: Outils de capture d'idées

8. Cueillez les cerveaux

Le travail de Mon travail est plus un blog de positivité mentale qui balaie le paysage de la productivité et de l'amélioration de soi pour se concentrer sur la façon dont les gens peuvent mener une vie plus satisfaisante dans l'ensemble.

À cette fin, de nombreux articles traitent de la santé mentale, de la psychologie et de l'auto-éducation. Parce que tout le monde a besoin d'être bienveillant avec son esprit. 😊 Recommended Post : 6 étapes pour un nettoyage mental de printemps que tout le monde peut faire

9. L'écorçage du mauvais arbre

Si vous êtes à la recherche de conseils fondés sur des preuves et d'une enquête scientifique sur la productivité et les performances, Eric Barker est l'expert en productivité qu'il vous faut.

Il ne se contente pas de dire "J'ai essayé ceci et ça a marché pour moi, mais ça ne marchera peut-être pas pour vous"

C'est du concret. Il fait aussi beaucoup d'analyses étonnantes sur les cadres supérieurs et les personnes performantes.

Recommended Post: Les personnes les plus productives : 6 choses qu'elles font chaque jour

10. Tim Ferris

Le nom vous est familier ? Tim Ferris est l'auteur du best-seller The 4 Hour Workweek.

Oui, vous avez bien entendu, il a trouvé la recette secrète pour travailler un maximum de quatre heures par semaine. Le contenu de Tim Ferriss est constitué d'épisodes de podcasts qui jettent un regard sur ses pensées, ses histoires, ses fonctionnalités invitées et ses interviews. Si vous cherchez des conseils en matière de leadership et de productivité personnelle, Tim est votre homme.

Et ses histoires personnelles doivent être quelque chose, étant donné qu'il parle cinq langues et qu'il est champion de kickboxing chinois.🏅

Article recommandé : Comment gérer la surabondance d'informations (et les médias sociaux)

11. 99U

Si vous voulez être technique (et qui ne l'est pas), 99U n'est pas vraiment un blog sur la productivité. Il s'agit plutôt d'un blog sur la culture du travail.

Mais il est génial. C'est comme l'ami le plus cool et le plus stylé que vous connaissez et qui a tout compris.

Ils sont capables de donner des conseils qui changent la vie et d'être superbes en le faisant. C'est l'équipe d'Adobe qui s'occupe de tout, et j'adore toutes ses livres qui sont des incontournables .

99u fera une plongée en profondeur dans le monde de l'art et reviendra ensuite pour discuter de la façon dont ce collègue utilise la technologie de l'information le réfrigérateur du bureau .

Nous savons tous que le garde-manger du bureau peut être une zone de guerre perfide où votre nourriture peut se retrouver prisonnière de l'estomac de quelqu'un d'autre.

Poste recommandé : Comment se remettre d'un épuisement professionnel

12. Mark Manson

Mark est un entrepreneur en ligne qui n'en a rien à faire. Non, vraiment, il a écrit un livre à ce sujet. Et c'est un best-seller du New York Times.

N'importe qui peut lâcher la bombe F dans son art et attirer l'attention, mais Mark le fait avec un style qui a fait de lui une sorte de gourou du farniente.

Non seulement ses idées sont logiques, mais c'est aussi un grand écrivain qui met toujours en pratique ce qu'il prêche.

Tous ses articles sont partagés par des dizaines de milliers de personnes, si bien que vous avez probablement lu un article de Mark sans le savoir. Consultez Mark pour des astuces de productivité non conventionnelles et des conseils de développement personnel.

Recommended Post: La vie est un jeu vidéo : voici les codes de triche

13. Mode de vie en exil

Colin Wright est un artiste, un spécialiste du marketing et un entrepreneur qui documente son mode de vie minimaliste et les conseils qu'il a appris sur la route.

Il est également l'incarnation du nomade numérique, laissant même les lecteurs et les auditeurs de son podcast vote sur l'emplacement de son prochain Accueil.

Nous espérons simplement que ses fans sont gentils et que Colin ne se retrouvera pas dans un autre épisode de Jumanji :

Recommended Post: "Équilibre éducatif"

14. Rester productif

Il s'agit de l'un de nos nouveaux favoris, bien qu'il soit un peu différent du blog traditionnel sur la productivité.

Il s'agit plutôt d'un blog d'examen des meilleures applications de productivité. Francesco examine en profondeur toutes les outils de productivité et partage son flux de travail. Avant de vous lancer à la recherche d'une nouvelle application de productivité, voyez d'abord ce que Francesco a à dire.

Il donne d'excellentes évaluations pratiques de toutes les meilleures applications. Vous savez ce qu'on dit, il faut regarder avant de sauter, et Francesco peut le faire pour vous.

15. Devenir minimaliste

Josh Becker s'est plaint à son voisin de devoir nettoyer son garage.

"Peut-être que tu n'as pas besoin de toutes ces choses", lui a dit son voisin.

Alors que la plupart des gens seraient restés sur leur faim, Josh Becker a réfléchi à la question.

L'inspiration l'a frappé et il est devenu un désencombreur, consacrant son blog à documenter son style minimaliste.

C'est un peu différent des conseils normaux de productivité, mais ne pas avoir à fouiller dans les affaires ou à chercher à en acheter d'autres est une excellente astuce.

Recommended Post: 10 choses pour vous simplifier la vie

16. Marie Forleo

Il peut y avoir une ligne grise entre le coach de vie et la productivité, et Marie se situe des deux côtés de la ligne, un peu comme un coach de productivité.

Cependant, elle pense que certaines stratégies peuvent fonctionner à la fois dans la vie et au travail, et elle explique comment élever votre entreprise et votre développement personnel grâce à la définition d'objectifs.

Tous ceux qui suivent Marie peuvent témoigner de l'inspiration et de l'enthousiasme qu'elle suscite motivation qu'ils obtiennent d'elle.

Ses entretiens approfondis avec des célébrités, des personnalités de premier plan et des acteurs de la scène sont amusants et utiles.

Au lieu de tout écrire, elle consacre son énergie à tous les types de contenu, qu'il s'agisse d'écrits ou de vidéos.

Recommended Post: À fait votre marketing sur Facebook ennuie-t-il les gens ?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy est un peu différent, car il s'est fait connaître sur Moyen en s'appuyant sur l'audience engagée de la plateforme pour examiner l'impact de l'utilisation de l'Internet sur la santé habitudes des personnes les plus réussies au monde.

Sur cette base, il a puisé dans un mélange unique d'analyse, de motivation et d'expérimentation.

Hardy ne se limite pas à son message. Il semble faire tout ce dont il parle.

Il prépare un doctorat et écrit beaucoup.

Sa femme et lui s'occupent d'enfants en famille d'accueil, ce qui est une tâche monumentalement difficile.

À l'instar de Productivityist, qui se concentre sur l'équilibre entre l'attention et l'intention, le contenu de Benjamin est un bon endroit où chercher un lifehack pour équilibrer tant de choses !

Voici comment nous imaginons la vie de Benjamin :

Recommended Post: Les 2 clés psychologiques de la réussite de Kobe Bryant

18. Darius Foroux

Et si vous recadriez vos priorités en termes d'utilité, plutôt que de productivité ?

Comment cela changerait-il votre état d'esprit ? Parviendriez-vous quand même à atteindre vos objectifs ? C'est la théorie de ce blogueur, Darius Foroux.

C'est aussi un écrivain innovant qui aborde la procrastination et la créativité avec autant d'habileté.

Ses dessins au trait sont également agréables à suivre.

Recommended Post: Comment vaincre la procrastination (avec l'appui de la science)

19. Tynan

Tynan est une sorte de légende. Il est l'un des artistes de la drague fonctionnalité dans le livre semi-classique de Neil Strauss, The Game. Tynan a abandonné cette vie et se lance maintenant dans des quêtes épiques et des aventures de voyage tout en développant SETT, une plateforme de blogs.

Il a quitté l'université en 2000 et n'a jamais regardé en arrière.

En parlant d'université, Lifehack.org se définit comme l'université de la vie. Jetez-y un coup d'œil si vous avez besoin de conseils sur la vie.

Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Tynan, ses conseils mêlent un peu d'aventure, de sens pratique et une solide dose de confiance pour vous aider à penser plus clairement tout en vous donnant la confiance nécessaire pour mener un autre type de vie.

Recommended Post: Le MBA de l'arnaqueur

20. MakeUseOf

MakeUseOf est sans aucun doute un site d'actualités et de technologie, mais il comporte également une section intéressante sur les outils et les techniques de productivité.

Vous y trouverez les astuces de vie et les gadgets dont vous avez besoin, mais aussi des tonnes de conseils utiles et de programmes de formation pour Excel, Microsoft Word ou Google Agenda que vous pouvez MakeUseOf 😉

Recommended Post: Comment être plus productif sans liste À faire

21. Todd Henry

Ce que j'aime chez Todd Henry plus que chez beaucoup de solopreneurs, c'est qu'il propose des clés des conseils clés en matière de collaboration. Beaucoup de ces arnaqueurs qui parcourent le monde trouvent des moyens de travailler pour eux-mêmes (must be nice)._

Mais pour beaucoup d'entre nous, nous travaillons en équipe sur plusieurs fonctions et ensembles de compétences.

Et de nombreuses erreurs de communication..

Todd Henry vient combler cette lacune. Il ne se contente pas de bloguer sur les équipes en particulier, mais sur les équipes créatives, celles qui doivent faire du brainstorming et travailler ensemble pour générer de nouvelles solutions.

Recommended Post: Se concentrer grâce à ces 3 questions

22. Cueillette de cerveaux

Maria Popova et son blog Brain Pickings sont sans aucun doute la coqueluche des paramètres académiques. Elle fait des recherches approfondies sur des personnages historiques et analyse ensuite ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans le passé.

Elle est très cultivée et peut tirer des exemples et des analogies d'une variété de sources pour en faire une application pratique.

Elle est comme le meilleur professeur d'histoire que vous n'ayez jamais eu !

Recommended Post: Fixe ou de croissance : Les deux mentalités qui façonnent notre vie

23. Efficacité asiatique

Un groupe d'amis (qui se trouvent être asiatiques !) s'est réuni et a décidé de rechercher les meilleurs systèmes de productivité qui les aideraient à obtenir un avantage supplémentaire.

À l'instar du blog GTD (Getting Things done), ces blogueurs donnent des conseils pratiques, des formules et bien d'autres choses encore pour faire avancer les choses. Ils ont également des épisodes de podcast qui vous aideront à réfléchir stratégiquement à chaque chose sur votre liste à faire afin que vous puissiez trouver la plus grande valeur.

Leurs conseils en matière de productivité s'étendent des astuces technologiques à la gestion du temps, et ne se limitent pas à ce que vous avez déjà lu à maintes reprises.

Mais nous acceptons quand même ce genre de choses :

Recommended Post: 5 façons d'améliorer une journée improductive

24. HelpScout

L'entreprise de service à la clientèle et de help desk a également quelques bonnes idées pour optimiser votre journée, vos flux de travail et traiter de manière productive les problèmes des clients qui peuvent survenir.

Il s'agit notamment de favoriser des interactions et des services de qualité afin que votre entreprise connaisse, au final, une plus grande réussite.

Recommended Post: Les 10 meilleures alternatives à Helpscout

25. HubSpot

Au cours des dix dernières années, HubSpot a créé un blog qui tue... et c'est aussi l'une des sociétés SaaS qui connaît la croissance la plus rapide. Mais nous sommes ici pour leur blog.

Si vous cherchez quelque chose pour vous aider à devenir plus efficace au cours de cette période, vous êtes probablement tombé sur un article de HubSpot.

Ils sont très détaillés et vous offrent de nombreux moyens d'accéder au contenu : modèles, guides, checklists, etc.

Oui, la plupart de leur contenu concerne les startups, les entreprises et les meilleures pratiques de marketing numérique, mais ils prennent également des plongées super utiles dans la productivité pour stimuler votre entreprise et votre travail d'équipe.

Jetez-y un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore fait (bien que vous l'ayez probablement fait).

Recommended Post: Comment être efficace : 7 façons scientifiques de faire de la rapidité une habitude

26. Zapier

Les connexions et les intégrations de Zapier sont essentiellement la définition moderne de la productivité.

Zapier a en quelque sorte zappé ses lecteurs dans l'avenir de la productivité.

Toute leur entreprise repose sur l'amélioration des processus et la simplification des flux de travail.

Leur blog ne fait pas exception. En plus de proposer des astuces techniques, il intègre également une part de productivité en matière de développement personnel.

Recommended Post: Les applications à la croissance la plus rapide de 2021

27. Productivity Land

La nécessité de créer Productivity Land est apparue lorsque deux spécialistes du marketing ont voulu trouver l'outil de productivité parfait qui répondrait à tous leurs besoins.

Frank et Steve, qui ont également une formation en gestion de projet, ont rapidement constaté qu'il n'existait pas d'outil parfait sur le marché et ont donc créé une plateforme pour aider les gens à prendre des décisions plus éclairées lorsqu'ils évaluent des produits.

Productivity Land vous propose des évaluations franches d'outils de productivité, des informations sur la gestion de projet et des conseils pour améliorer l'équilibre entre le travail et la vie privée.

En gros, c'est un Disney Land pour les adultes qui veulent être productifs ? 🤔

Recommended Post: Les meilleurs logiciels de gestion de projet de 2019 (gratuits et payants)

28. L'épanouissement productif

Si vous êtes un fan de Michael Hyatt, alors l'épanouissement productif prendra tout son sens pour vous.

Productive Flourishing est un blog populaire pour les entrepreneurs et les visionnaires en quête de réussite. Leur objectif est d'aider ceux qui ont des idées brillantes à les transformer en entreprises durables et rentables.

Bien que la plupart de leurs blogs se concentrent sur la gestion du temps et le développement des entreprises, ils offrent également un aperçu de la manière dont le développement personnel peut contribuer à cette réussite. le développement personnel peut aussi contribuer à cette réussite

Recommended Post: Une bonne prise en charge de soi est la base de l'épanouissement

29. Evernote Blog Evernote est une application de prise de notes conçue pour aider les gens à s'organiser et à gérer leurs tâches.

Leur blog se concentre sur la recherche d'inspiration dans des endroits inattendus, comme ces enfants qui ont découvert Narnia à travers une armoire.

Ils donnent également d'excellents conseils sur la gestion du temps et des moyens efficaces de travailler à partir de l'Accueil.

La plupart de leur contenu peut être mis en action parallèlement à leur application.

Recommended Post: 4 façons de rester concentré et de faire Terminé

30. Productivité Pro

Laura Stack est littéralement une pro de la productivité. Elle est une pro de la productivité commerciale, de la productivité du leadership et de la productivité personnelle.

cela fait beaucoup de $$$a productivité !

Quel que soit le type de productivité que vous recherchez, Laura a probablement tout ce qu'il vous faut. Nous pensons qu'elle est plutôt cool parce qu'elle est aussi une conférencière primée qui a fait l'objet de fonctionnalités dans Le magazine Forbes .

Consultez son Chaîne Youtube pour voir cet expert en productivité en action.

Poste recommandé : Se préparer à réussir : Six façons dont le travail en front assure une réussite productive

Conclusion

Le livre du Dr. Seuss est une source d'amusement et d'inspiration.

Il ne permet pas de déplacer des montagnes.

Il en va de même pour les blogs recommandés ci-dessus.

Ce n'est pas suffisant. Vous devez faire quelque chose avec les informations que vous lisez.

En d'autres termes, vous devez faire bon usage de leurs conseils.

Donc, si vous voulez être plus productif, c'est en fin de compte à vous et à votre équipe.

