Comment acquérir les 25 compétences les plus demandées en 2024 ?

Les compétences recherchées sont celles que les entreprises sont prêtes à payer au prix fort.

Il s'agit de compétences qui permettent de résoudre des problèmes, de stimuler l'innovation et de créer une véritable valeur. La maîtrise de ces compétences vous permet de commander un salaire plus élevé, de bénéficier de certains avantages et d'avoir une carrière épanouissante et financièrement gratifiante.

Mais pourquoi les compétences à haut revenu sont-elles si importantes ?

La réponse est simple : la technologie bouleverse tous les secteurs d'activité. L'intelligence artificielle, l'automatisation et le travail à distance ne sont que quelques-unes des tendances qui remodèlent le marché du travail.

Les recherches menées par le Forum économique mondial révèlent que 44 % des compétences des travailleurs seront perturbées au cours des cinq prochaines années.

Les modèles d'entreprise et la nature même du travail sont également en constante transformation. Cela signifie que de nouvelles compétences apparaissent constamment et que les compétences existantes évoluent.

Il est essentiel d'acquérir des compétences très demandées pour garder une longueur d'avance, négocier un meilleur salaire et construire une carrière selon ses propres conditions.

Dans cet article de blog, nous aborderons les compétences spécifiques qui dominent actuellement le marché de l'emploi et les moyens d'y exceller.

Top 25 des compétences les plus demandées aujourd'hui

Le monde qui nous entoure évolue, tout comme les compétences de base nécessaires pour réussir.

Voyons ce qu'il en est. Les volumes de données mondiales atteindront plus de 180 zettaoctets d'ici 2025 . Les entreprises sont submergées d'informations, et des ressources humaines capables d'en exploiter la puissance sont nécessaires.

Les compétences en analyse de données sont donc très demandées car elles peuvent aider à découvrir des tendances, à prendre des décisions éclairées et à stimuler la croissance de l'entreprise. Avec l'essor de la GenAI, du multi-cloud et de l'apprentissage automatique, la capacité à travailler avec les dernières technologies d'analyse des données devient de plus en plus précieuse

Les compétences en matière de conception de l'expérience utilisateur (UX) et de l'interface utilisateur (UI) sont également incroyablement importantes pour s'assurer que les produits numériques sont conviviaux et répondent aux besoins des gens. C'est pourquoi les compétences en matière de développement web et logiciel sont également très prisées.

Les organisations modernes ont également besoin de dirigeants qui possèdent à la fois une expertise technique et de solides compétences en gestion. Ainsi, les organisations modernes ont besoin de dirigeants qui allient expertise technique et solides compétences en gestion dirigeants d'entreprise avec une compréhension profonde de l'intelligence émotionnelle sont essentiels pour construire des équipes très performantes et un environnement de travail positif.

Au cœur de ces rôles se trouvent trois compétences essentielles : analyser les informations, communiquer clairement et résoudre les problèmes de l'entreprise.

Les compétences ne s'arrêtent pas là. Qu'il s'agisse de solides compétences en matière de développement web ou d'un savoir-faire excentrique en matière de marketing des médias sociaux, il existe tout un monde de compétences nouvelles qui peuvent stimuler la croissance de votre carrière.

Explorons chacune d'entre elles en profondeur :

Compétences techniques très demandées

Pour faire progresser sa carrière dans le monde actuel axé sur la technologie, il est utile d'avoir de solides bases en matière de compétences techniques.

Voici quelques-uns des domaines d'expertise les plus recherchés que vous pouvez développer :

Développement d'une pile complète: Achever la programmation front-end (interface utilisateur) et back-end (côté serveur) pour achever des applications web complètes ; cela implique des langages comme HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby ou Java, ainsi que des frameworks comme React, Angular, Node.js, Django ou Rails Analyse de données: Extraire des informations significatives de grands ensembles de données en utilisant des méthodes statistiques et des langages de programmation comme Python (avec des bibliothèques comme Pandas et NumPy) ou R ; les compétences comprennent le nettoyage des données, l'exploration, la visualisation et la modélisation Cybersécurité: Protéger les systèmes informatiques et les réseaux contre les cyberattaques ; cela nécessite des connaissances en matière de sécurité des réseaux, de cryptographie, de piratage éthique et d'outils de sécurité tels que les pare-feu et les systèmes de détection d'intrusion **Expertise en informatique en nuage : utilisation de plateformes en nuage (AWS, Azure, GCP) pour stocker, gérer et traiter efficacement les données, y compris des compétences clés telles que l'infrastructure en tant que code, la sécurité en nuage et les services spécifiques à la plateforme Spécialisation en intelligence artificielle: Développer des systèmes intelligents capables d'apprendre et de prendre des décisions, ce qui implique l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur Conception d'interface utilisateur (UI): Créer des interfaces visuellement attrayantes et conviviales en comprenant l'expérience utilisateur (UX), le wireframing et le prototypage et en utilisant des outils de conception tels que Figma ou Adobe XD Delivering DevOps: Combler le fossé entre le développement de logiciels et les opérations informatiques pour automatiser et rationaliser la livraison de logiciels à l'aide d'outils tels que Docker, Kubernetes, Jenkins et Ansible Développement de blockchain: Comprendre les principes sous-jacents de la blockchain et développer des applications à l'aide de plateformes comme Ethereum ou Hyperledger Fabric ; cela nécessite des connaissances en cryptographie et en systèmes distribués Gestion de bases de données: Concevoir, créer et gérer des bases de données pour stocker et récupérer des informations de manière efficace. Cela implique SQL, la modélisation des bases de données et l'optimisation des performances Programmation Python: Un langage polyvalent pour diverses applications, y compris la science des données, le développement web et l'automatisation ; la maîtrise des concepts de base de Python, des bibliothèques (NumPy, Pandas, Matplotlib) et des frameworks (Django, Flask) est essentielle Marketing numérique: Parmi les autres compétences en marketing, le marketing numérique est très demandé. Il s'agit de promouvoir des produits ou des services en ligne par le biais de divers canaux tels que le référencement, les médias sociaux et l'e-mail marketing, avec une pincée de..compétences en gestion de produits comme la compréhension des analyses marketing, du comportement des clients et des plateformes publicitaires numériques Gestion de projet: Planifier, organiser et diriger des projets pour atteindre des objectifs spécifiques dans le respect des contraintes de temps et de budget, avec des compétences telles que la planification, l'affectation des ressources et la gestion des risques Analyse Business: Identifier les besoins de l'entreprise et recommander des solutions à travers l'analyse des données, l'amélioration des processus et la collecte des besoins **Maîtrise du numérique : utiliser efficacement la technologie pour la communication, la recherche et la résolution de problèmes, ce qui inclut la maîtrise de diverses applications logicielles et plateformes en ligne Visualisation des données: Créer des représentations visuelles des données pour communiquer efficacement les idées en utilisant des outils tels que Tableau, Power BI, ou des bibliothèques Python (Matplotlib, Seaborn)

À lire aussi: 10 meilleures certifications en programmation pour améliorer vos perspectives d'emploi et de carrière

Compétences non techniques très demandées

Si les compétences techniques forment l'épine dorsale de nombreux rôles, les compétences non techniques telles que les compétences interpersonnelles et les capacités d'adaptation sont tout aussi cruciales pour la réussite professionnelle, en particulier lorsque l'on envisage une.. changement de carrière ou une évolution vers un poste de direction.

Ces paramètres interpersonnels peuvent vous distinguer dans le monde professionnel :

Leadership: Inspirer et guider des équipes vers la réalisation d'objectifs communs tout en prenant des décisions et en résolvant des problèmes de manière efficace Résolution de problèmes: Identifier les problèmes, analyser les informations et développer des solutions créatives Communication: Transmettre efficacement des idées et des informations à l'oral et à l'écrit et écouter activement les autres Créativité: Générer des idées nouvelles et innovantes, sortir des sentiers battus et trouver des solutions uniques **Intelligence émotionnelle : comprendre et gérer les émotions, établir des relations solides et faire preuve d'empathie **Capacité d'adaptation : s'adapter au changement, relever de nouveaux défis et acquérir rapidement de nouvelles compétences Gestion du temps: Hiérarchiser les tâches, fixer des objectifs et gérer efficacement la charge de travail pour respecter les délais Teamswork: Collaborer efficacement avec les autres, instaurer un climat de confiance et contribuer à un environnement d'équipe positif Réflexion critique: Analyser les informations de manière objective, évaluer les preuves et prendre des décisions en connaissance de cause Négociation: Parvenir à des accords mutuellement bénéfiques grâce à une communication efficace et à la résolution de problèmes

🧠 À faire? A Sondage LinkedIn a révélé que 9 cadres internationaux sur 10 reconnaissent que les compétences non techniques (également appelées compétences "humaines" ou "durables") sont plus importantes que jamais. Selon le sondage, une communication efficace se classe au premier rang des compétences les plus demandées en 2024.

Acquérir des compétences recherchées

De nouvelles technologies, industries et rôles professionnels émergent en permanence. Pour rester pertinent et réussir, vous devez continuer à apprendre et à vous développer.

Le processus d'acquisition de nouvelles compétences pour améliorer vos performances professionnelles est appelé upkilling.

Voici comment vous pouvez le faire avec les bons outils, tels que un logiciel de gestion des compétences :

Identifier son parcours d'apprentissage

La première étape consiste à imaginer votre carrière idéale. Quel type de travail vous passionne ? À quels problèmes faites-vous face ? Une fois que vous avez une idée générale, approfondissez les rôles spécifiques qui correspondent à vos aspirations.

Consultez les offres d'emploi pour ces rôles et soyez attentif aux compétences et aux qualifications mentionnées.

Une fois que vous avez compris les compétences requises pour l'emploi de vos rêves, il est temps d'évaluer votre ensemble de compétences actuel. ClickUp est un outil de productivité qui peut vous aider à gérer efficacement votre parcours de développement des compétences. Il vous permet d'organiser les ressources d'apprentissage, de suivre votre progression et de collaborer avec d'autres personnes.

Vous pouvez utiliser le Modèle d'analyse des écarts de compétences ClickUp pour obtenir une image réaliste de votre ensemble de compétences et des domaines à améliorer. Cela vous aidera à fixer des objectifs d'apprentissage clairs et réalisables sur la base de l'analyse des lacunes en matière de compétences.

Définissez les possibilités d'amélioration grâce au modèle d'analyse des écarts de compétences de ClickUp

Voici comment utiliser ce modèle :

Matrice des compétences: Créez un tableau comparant vos compétences actuelles à celles mentionnées dans les offres d'emploi pour votre rôle cible. Vous pouvez évaluer votre niveau de compétence pour chaque compétence

Créez un tableau comparant vos compétences actuelles à celles mentionnées dans les offres d'emploi pour votre rôle cible. Vous pouvez évaluer votre niveau de compétence pour chaque compétence Identification des lacunes: Identifiez facilement les domaines dans lesquels vos compétences ne répondent pas aux exigences

Identifiez facilement les domaines dans lesquels vos compétences ne répondent pas aux exigences Priorisation: Sur la base de l'analyse, priorisez les compétences qui nécessitent le plus de développement

Trouver des moyens d'apprendre

Une fois que vous savez quelles sont les compétences que vous devez développer, il est temps d'explorer les possibilités d'apprentissage qui s'offrent à vous.

L'apprentissage est un parcours polyvalent et il n'existe pas d'approche unique. Vous pouvez donc opter pour l'une ou l'autre de ces méthodes :

Apprentissage autodirigé

L'auto-apprentissage vous permet d'apprendre à votre propre rythme et d'approfondir des intérêts spécifiques. Les ressources en ligne, les tutoriels et les projets personnels peuvent être des outils précieux pour l'apprentissage autonome.

Cours en ligne: Des plateformes comme Coursera, edX et Udemy proposent un large intervalle de cours sur des sujets variés

Des plateformes comme Coursera, edX et Udemy proposent un large intervalle de cours sur des sujets variés Camp d'entraînement au codage: Si vous êtes enclin à la technologie, ces programmes intensifs peuvent vous aider à devenir un meilleur programmeur Apprentissage formel

**Formation en cours d'emploi : de nombreuses entreprises investissent dans le développement de leurs employés par le biais de programmes de formation en cours d'emploi

Mentorat: Les conseils de professionnels expérimentés peuvent accélérer votre apprentissage et vous fournir des informations inestimables

Les conseils de professionnels expérimentés peuvent accélérer votre apprentissage et vous fournir des informations inestimables Réseautage: L'établissement de connexions dans le champ de votre choix peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et expériences d'apprentissage

Organisez votre apprentissage

Garder votre matériel d'apprentissage en ordre peut faire une énorme différence. C'est comme avoir un environnement de travail propre - cela vous aide à vous concentrer et à trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Documents ClickUp est un outil fantastique pour cela. Il fournit un endroit unique pour toutes vos notes, résumés et guides d'étude. Vous pouvez créer différents documents pour différentes matières ou même différents sujets au sein d'une même matière.

Créez, modifiez et partagez vos documents d'apprentissage avec ClickUp Docs

Voici pourquoi les documents sont très utiles :

Tout en un seul endroit: Plus besoin de chercher des notes éparpillées dans différents cahiers ou fichiers numériques

Plus besoin de chercher des notes éparpillées dans différents cahiers ou fichiers numériques Une organisation parfaite: Utilisez des dossiers et des sous-dossiers pour garder les choses en ordre. Par exemple, vous pourriez avoir un dossier pour chaque cours avec des sous-dossiers pour les devoirs, les notes et les lectures

Utilisez des dossiers et des sous-dossiers pour garder les choses en ordre. Par exemple, vous pourriez avoir un dossier pour chaque cours avec des sous-dossiers pour les devoirs, les notes et les lectures Partager et apprendre ensemble: Vous voulez étudier avec des amis ? Partagez vos documents et collaborez

Vous voulez étudier avec des amis ? Partagez vos documents et collaborez Accédez partout: Vos notes sont toujours avec vous, que vous soyez à l'Accueil, dans un établissement d'enseignement, au bureau ou en déplacement

$$$a suivre une routine

La cohérence est la clé de l'apprentissage de nouvelles choses. La création d'une routine vous aide à intégrer l'apprentissage dans votre vie.

Fixer des objectifs clairs

Décomposez vos objectifs généraux en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Objectifs de ClickUp est conçu pour vous aider à faire cela.

Définissez vos objectifs d'apprentissage avec ClickUp Objectifs

Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez :

Créer des Objectifs SMART: Veiller à ce que vos objectifs soient Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Temporels. Cette clarté vous permet de rester concentré et motivé

Veiller à ce que vos objectifs soient Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Temporels. Cette clarté vous permet de rester concentré et motivé Décomposer les objectifs: Décomposer chaque objectif en étapes plus petites et réalisables. Cela permet d'avoir une feuille de route claire à suivre

Décomposer chaque objectif en étapes plus petites et réalisables. Cela permet d'avoir une feuille de route claire à suivre Visualisez vos progrès: Restez motivé et suivez vos réalisations grâce à des représentations visuelles de votre progression

Restez motivé et suivez vos réalisations grâce à des représentations visuelles de votre progression Définissez des rappels: Utilisez les paramètres de ClickUp pour rester sur la bonne voie. Paramétrez des rappels quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour revoir vos objectifs et votre progression

Utilisez les paramètres de ClickUp pour rester sur la bonne voie. Paramétrez des rappels quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour revoir vos objectifs et votre progression Suivez vos habitudes: Incorporez le suivi de vos habitudes dans votre routine pour contrôler la cohérence de votre apprentissage

**A lire aussi Grimper les échelons de la carrière : comment fixer et atteindre des objectifs pour les ingénieurs en logiciel

Gérez efficacement votre temps d'apprentissage

Planifiez des blocs d'apprentissage spécifiques dans votre Calendrier. Suivi du temps de ClickUp vous permet d'enregistrer avec précision le temps passé sur les différentes activités d'apprentissage afin d'optimiser votre potentiel d'apprentissage.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Time-Tracking-feature-1.gif La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp /$$img/

Gérez vos heures d'apprentissage avec la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp

Créez des blocs ciblés: Désignez des plages horaires spécifiques pour l'apprentissage, libres de toute interruption

Désignez des plages horaires spécifiques pour l'apprentissage, libres de toute interruption Suivi à la seconde près: Utilisez des chronomètres précis et un chronomètre pour capturer chaque moment de travail concentré

Utilisez des chronomètres précis et un chronomètre pour capturer chaque moment de travail concentré Décomposez les tâches: Divisez les grandes tâches en sous-tâches plus petites et limitées dans le temps pour une meilleure concentration et un meilleur suivi

Divisez les grandes tâches en sous-tâches plus petites et limitées dans le temps pour une meilleure concentration et un meilleur suivi Personnalisez votre rapport de progression: Créez des champs personnalisés pour suivre des indicateurs d'apprentissage spécifiques, tels que les pages lues, les exercices achevés ou les concepts maîtrisés

Créez des champs personnalisés pour suivre des indicateurs d'apprentissage spécifiques, tels que les pages lues, les exercices achevés ou les concepts maîtrisés Fixez des objectifs temporels: Mettez vous au défi avec des cibles temporelles pour augmenter la motivation et la responsabilité

**A lire aussi 7 techniques d'autogestion pour stimuler la productivité au travail

Simplifiez votre processus d'apprentissage

Abordez des sujets complexes en les divisant en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Le système de gestion des tâches ClickUp vous permet de créer des sous-tâches à l'intérieur des tâches principales, fournissant ainsi une structure claire pour votre apprentissage.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-607.png Fonctionnalité de gestion des tâches ClickUp /$$$img/

Ajoutez une structure claire à votre parcours d'apprentissage grâce à la fonctionnalité de gestion des tâches ClickUp

Elle peut vous aider :

Déconstruire les défis: Décomposer les sujets intimidants en tâches faciles à digérer

Décomposer les sujets intimidants en tâches faciles à digérer effacées : Créer une feuille de route claire: Structurer votre parcours d'apprentissage avec des sous-tâches et des dépendances de tâches

Structurer votre parcours d'apprentissage avec des sous-tâches et des dépendances de tâches Établir des priorités de manière efficace : Attribuer des niveaux d'importance pour se concentrer sur les tâches critiquescompétences en matière de gestion des tâches premières

Attribuer des niveaux d'importance pour se concentrer sur les tâches critiquescompétences en matière de gestion des tâches premières Éliminez la surcharge: Concentrez-vous sur l'acquisition d'une compétence à la fois grâce à l'approche de ClickUp centrée sur les tâches

Suivez votre progression

Suivez votre parcours d'apprentissage en utilisant Les affichages de ClickUp . Passez d'une vue Liste à une vue Tableau ou Calendrier pour afficher votre progression sous différents angles. Utilisez des champs personnalisés pour ajouter des détails sur votre apprentissage, tels que le statut d'achèvement, le niveau de difficulté ou les ressources utilisées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Views-gif.gif Affichages ClickUp /$$img/

Affichez un regard personnalisé sur votre parcours d'apprentissage avec ClickUp Views

Demander un retour d'information

Que vous travailliez sur un projet, que vous développiez une nouvelle compétence ou que vous essayiez d'améliorer vos capacités existantes, un retour d'information constructif vous permet d'obtenir des informations que vous n'auriez peut-être pas envisagées par vous-même. ClickUp Brain facilite plus que jamais la collecte et l'application de ce retour d'information.

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider :

Rétroaction instantanée : Faites réviser votre travail en temps réel, avec des suggestions d'amélioration instantanées, que vous rédigiez du contenu, gériez des tâches ou organisiez des projets

Faites réviser votre travail en temps réel, avec des suggestions d'amélioration instantanées, que vous rédigiez du contenu, gériez des tâches ou organisiez des projets Graphique des connaissances: Utilisez le graphique des connaissances de ClickUp Brain pour identifier les relations entre les compétences et créer des représentations visuelles des dépendances entre les compétences

Utilisez le graphique des connaissances de ClickUp Brain pour identifier les relations entre les compétences et créer des représentations visuelles des dépendances entre les compétences Niveaux de compétence: Définissez différents niveaux de compétence et liez-les à des éléments de connaissance spécifiques dans le ClickUp Brain

Définissez différents niveaux de compétence et liez-les à des éléments de connaissance spécifiques dans le ClickUp Brain Recommandations de développement des compétences: Générer des suggestions de parcours de développement des compétences sur la base des lacunes identifiées Modèle de matrice de compétences techniques de ClickUp constitue un autre moyen structuré d'évaluer vos compétences et d'identifier les domaines à améliorer.

Télécharger ce modèle

Évaluez la progression de votre apprentissage avec le modèle de matrice des compétences techniques de ClickUp

Voici comment vous pouvez en bénéficier :

Créer un deuxième cerveau: Consacrez un espace cérébral à votre matrice de compétences techniques, où vous pouvez stocker toutes les informations et ressources connexes

Consacrez un espace cérébral à votre matrice de compétences techniques, où vous pouvez stocker toutes les informations et ressources connexes Structurez vos connaissances: Organisez vos connaissances au sein de l'Espace cerveau à l'aide de dossiers, d'étiquettes et de relations afin d'améliorer les possibilités de recherche

Organisez vos connaissances au sein de l'Espace cerveau à l'aide de dossiers, d'étiquettes et de relations afin d'améliorer les possibilités de recherche Liez les entrées de la matrice: Établissez des connexions entre les entrées de la matrice et le contenu pertinent du Brain Space pour faciliter l'accès

Établissez des connexions entre les entrées de la matrice et le contenu pertinent du Brain Space pour faciliter l'accès Encourager le partage des connaissances: Promouvoir une culture de partage des connaissances en encourageant les experts de confiance à contribuer

Promouvoir une culture de partage des connaissances en encourageant les experts de confiance à contribuer Exploiter les capacités de l'IA: Extraire des informations et générer des recommandations avec les fonctionnalités de ClickUp Brain en matière d'IA

Télécharger ce modèle

Célébrez vos victoires

Récompensez-vous lorsque vous franchissez des jalons. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des représentations visuelles de votre progression. Utilisez des diagrammes et des graphiques pour suivre vos indicateurs d'apprentissage et célébrer vos réussites.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-609.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Partagez et visualisez vos jalons d'apprentissage avec les tableaux de bord ClickUp

Voici ce que vous pouvez faire d'autre avec les tableaux de bord :

Visualiser la progression: Obtenir un aperçu clair de la trajectoire de développement de vos compétences

Obtenir un aperçu clair de la trajectoire de développement de vos compétences Identifier les tendances: Repérer les modèles et les domaines à améliorer ou à cibler

Repérer les modèles et les domaines à améliorer ou à cibler Définir des objectifs et en assurer le suivi: Alignez votre tableau de bord sur vos objectifs de développement des compétences pour un suivi efficace

Alignez votre tableau de bord sur vos objectifs de développement des compétences pour un suivi efficace Célébrez vos réussites: Reconnaissez et récompensez vos jalons grâce à des représentations visuelles de la réussite

Idées de tableaux de bord pour le développement des compétences :

Heures d'apprentissage: Suivez le temps consacré au développement des compétences au cours d'une période spécifique

Suivez le temps consacré au développement des compétences au cours d'une période spécifique Maîtrise des compétences : Mesurer la progression dans la maîtrise de différentes compétences à l'aide d'un système d'évaluation ou de niveaux de compétence

Mesurer la progression dans la maîtrise de différentes compétences à l'aide d'un système d'évaluation ou de niveaux de compétence Progression de la certification: Suivez votre progression vers l'obtention d'une certificationcertifications en matière de conseil et d'autres qualifications

Suivez votre progression vers l'obtention d'une certificationcertifications en matière de conseil et d'autres qualifications **Visualisez le nombre de projets achevés qui font appel à vos nouvelles compétences

Analyse des retours d'information: Suivez l'évolution des retours d'information sur vos compétences

Mettez en pratique ce que vous avez appris

La meilleure façon d'apprendre quelque chose est souvent de le faire.

Les stages offrent une excellente occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris sur le plan professionnel. Ils vous permettent de construire votre réseau et de développer des compétences non techniques telles que la communication écrite et le travail d'équipe. Les stages peuvent également vous aider à découvrir vos passions et à identifier les domaines dans lesquels vous souhaitez vous perfectionner.

En outre, vous pouvez utiliser le Modèle de recherche d'emploi ClickUp pour organiser vos efforts de recherche d'emploi.

Télécharger ce modèle

Trouvez les bonnes opportunités d'emploi pour mettre en pratique vos compétences acquises grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

Ce modèle préconstruit vous aide à :

Garder vos efforts de recherche d'emploi organisés et éviter que les informations ne soient dispersées sur différentes plateformes

Gagner du temps en offrant une structure et en éliminant le besoin de créer des listes et des tâches à partir de zéro

Obtenir une image claire de votre progression et identifier les domaines qui nécessitent plus d'attention

Voici comment vous pouvez utiliser ses fonctionnalités clés :

Gestion des listes: Créez des listes dédiées à différents aspects, comme les rôles potentiels, les entreprises ciblées et les contacts de réseautage

Créez des listes dédiées à différents aspects, comme les rôles potentiels, les entreprises ciblées et les contacts de réseautage Suivi des candidatures: Organisez et suivez les candidatures pour chaque position. Utilisez des champs personnalisés pour capturer des détails tels que la date de la candidature, la personne de contact et l'étape de l'entretien

Organisez et suivez les candidatures pour chaque position. Utilisez des champs personnalisés pour capturer des détails tels que la date de la candidature, la personne de contact et l'étape de l'entretien Objectifs de développement des compétences: Inclure une section dédiée dans le modèle pour dresser la liste des objectifs de développement des compétencescompétences organisationnelles que vous souhaitez développer pour vos rôles cibles. Cela vous aide à rester concentré sur l'apprentissage continu

Inclure une section dédiée dans le modèle pour dresser la liste des objectifs de développement des compétencescompétences organisationnelles que vous souhaitez développer pour vos rôles cibles. Cela vous aide à rester concentré sur l'apprentissage continu Personnalisation: Le modèle est flexible. Vous pouvez ajouter ou supprimer des sections en fonction de vos besoins spécifiques

Télécharger ce modèle

Révision de votre carrière en maîtrisant les compétences les plus demandées avec ClickUp

La technologie évolue rapidement et pour garder une longueur d'avance, il faut maîtriser les compétences les plus recherchées. En vous concentrant sur ces 25 compétences principales, vous pouvez donner un coup de pouce à votre carrière et à votre potentiel de rémunération.

Pour rationaliser le développement de vos compétences, utilisez des outils de productivité tels que ClickUp. ClickUp vous aide à organiser vos ressources, à suivre votre progression et à collaborer à votre parcours d'apprentissage.

Continuez à apprendre et à vous adapter pour réussir sur le marché du travail compétitif avec ClickUp, votre compagnon de confiance en matière de perfectionnement. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !