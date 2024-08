FigmaJam vs. Miro : Quel est l'outil de Tableau blanc qui conviendra le mieux à votre équipe en 2024 ?

Faire réfléchir un groupe sur un tableau blanc physique est déjà assez chaotique ; si l'on y ajoute le travail télétravail, cela peut sembler impossible.

C'est là qu'interviennent les tableaux blancs numériques. Ils offrent un espace virtuel permettant aux équipes de collaborer, de partager des idées et d'être sur la même page sans être dans la même pièce.

FigJam et Teams sont des outils de tableau blanc numérique dont vous avez peut-être entendu parler, et si vous essayez de savoir lequel convient le mieux à votre équipe, vous êtes au bon endroit.

Ce blog plongera en profondeur dans les détails de ce qui rend chaque outil unique, comparera leurs fonctionnalités et vous aidera à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins de collaboration. 👥

Qu'est-ce que FigJam?

Via : FigJam FigJam est un outil de tableau blanc en ligne de Figma, conçu pour rassembler les équipes pour un brainstorming et une collaboration sans faille. Il agit comme un environnement de travail visuel où les idées circulent librement, ce qui le rend précieux pour les équipes télétravail qui ont besoin de travailler ensemble en temps réel.

Mais FigJam n'est pas un simple outil de tableau blanc numérique, c'est une extension naturelle de Figma.

Si vous utilisez déjà Figma pour votre travail de conception, vous découvrirez que FigJam s'intègre de manière transparente à tous vos projets, vous permettant de passer de l'un à l'autre sans le moindre problème.

Lire aussi: 10 Meilleures alternatives et concurrents de FigJam

Caractéristiques clés de FigJam

Les fonctionnalités de FigJam sont conçues pour rendre la collaboration facile et efficace.

Qu'il s'agisse d'un brainstorming, de la planification d'un projet ou d'une simple tentative de mettre tout le monde d'accord, ce logiciel de tableau blanc vous aide à faire tout cela de manière ludique.

Caractéristique n°1 : Tableau blanc collaboratif

Au cœur de FigJam se trouve son canevas numérique. Cet espace permet aux équipes de dessiner, d'écrire et d'utiliser des notes autocollantes pour exprimer visuellement leurs idées. Il est idéal pour capturer des pensées rapides ou développer des diagrammes complexes.

Les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires, réagir avec des emojis ou même participer à une discussion audio pour maintenir le flux de la discussion.

💡 Pro Tip: Explore various exemples de diagrammes pour mieux comprendre comment différentes structures peuvent être appliquées à vos projets. Cela peut vous aider à affiner vos idées et à déterminer la meilleure façon de représenter visuellement vos concepts.

Fonctionnalité #2 : Modèles et outils

Options de modèle dans FigJam

FigJam propose divers modèles qui aident à rationaliser les sessions de brainstorming. Les options comprennent des cartes mentales et des cartes de parcours utilisateur prêtes à l'emploi.

De plus, il existe un paramètre d'outils de dessin - formes, marqueurs et connecteurs - pour vous aider à annoter les fichiers et à donner vie à vos idées.

**A lire également 25 exemples de cartes mentales - Qu'est-ce qu'une carte mentale ? Idées et conseils

Fonctionnalité #3 : Productivité alimentée par l'IA

Collection d'autocollants de FigJam

FigJam fournit un intervalle de widgets interactifs et d'autocollants pour rendre le processus de brainstorming d'idées plus engageant et énergique. Ces outils permettent aux membres de l'équipe de partager visuellement leurs pensées, de donner leur avis et d'engager des discussions, ce qui rend les réunions plus dynamiques et plus efficaces.

Prix FigJam

Free

Professionnel: 5$/membre/mois

5$/membre/mois Organisation: 5$/membre/mois

5$/membre/mois Entreprise: Prix personnalisé

Qu'est-ce que Miro?

Via : Miroo Miro est une puissante plateforme de collaboration numérique qui agit comme un tableau blanc virtuel, aidant les équipes à faire des brainstormings, à planifier et à gérer des projets. Conçue pour être flexible et intuitive, elle convient aux équipes distantes qui collaborent au-delà des frontières.

L'outil offre une toile numérique spacieuse pour le brainstorming, le forfait et l'organisation des idées. Que vous travailliez sur un sprint de conception, que vous planifiiez un projet ou que vous organisiez un atelier, Miro vous aide à faire le travail.

À lire aussi: Top 10 Miro Alternatives & Concurrents

Caractéristiques clés de Miro

Plongeons dans ce qui fait de la plateforme Miro l'une des favorites des équipes.

Fonctionnalité n° 1 : toile infinie

Tableau blanc à l'infini dans Canva

Le tableau blanc infini de Miro est un environnement de travail numérique qui vous permet de noter vos idées sans aucune contrainte physique. Il est idéal pour faire des brainstormings, planifier des projets ou simplement organiser des idées de manière à ce qu'elles soient faciles à visualiser.

Fonctionnalité #2 : Bibliothèque de modèles étendue

Options du modèle de Miro

Avec Miro, vous avez accès à une riche bibliothèque de modèles qui couvrent tout, du mappage de l'histoire de l'utilisateur à la planification stratégique. Ces modèles sont personnalisables, ce qui permet aux équipes de les adapter à leurs flux de travail et à leurs besoins spécifiques.

Fonctionnalité #3 : Gestion visuelle

Cartographie mentale des processus avec Miro

Miro aide également à la gestion de projet visuelle . Grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban, les cartes mentales et les organigrammes, il est facile de suivre des projets complexes et de visualiser la progression de manière claire et accessible.

Fonctionnalité #4 : Collaboration asynchrone

Laisser un commentaire à Miro

Miro permet aux équipes de contribuer à leur propre rythme, ce qui est idéal pour les équipes télétravail qui travaillent sur plusieurs fuseaux horaires.

Des fonctionnalités telles que les vidéos de présentation et les commentaires permettent de poursuivre la discussion même si tout le monde n'est pas en ligne en même temps.

Prix Miro

Free

Débutant: 8 $/membre/mois

8 $/membre/mois Business: 16$/membre/mois

16$/membre/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Lire aussi: 10 meilleurs outils logiciels de collaboration visuelle en 2024

FigJam vs. Miro : Une comparaison fonctionnalité par fonctionnalité

Teams et Miro sont des outils fantastiques pour la collaboration en équipe, mais ils brillent dans des domaines différents.

Décortiquons leurs fonctionnalités et voyons comment ils se positionnent l'un par rapport à l'autre.

Fonctionnalité FigJam Miro Le jeu est idéal pour les équipes de conception et le brainstorming collaboratif. Il convient à un large intervalle d'équipes, de la conception à la gestion de projet, en passant par la conception et l'ingénierie Le tableau blanc collaboratif avec un grand espace pour le brainstorming. La taille du tableau blanc est infinie pour un brainstorming et un mappage de projet sans limite Assistance au dessin, aux commentaires et à la discussion en temps réel. Assistance à la collaboration en temps réel avec intégration de la vidéo et de la discussion en ligne Modèles Offre des modèles personnalisables pour divers besoins de brainstorming Bibliothèque étendue de modèles pour différentes activités IA* : crée des modèles personnalisés, automatise le tri et résume les idées. L'IA aide à la génération d'idées et au regroupement des idées Notes autocollantes* - Inclut des notes autocollantes avec des options d'organisation flexibles - Fonctionnalités des notes autocollantes numériques avec des capacités de clustering Intégration avec Figma et d'autres outils populaires - Connexion avec plus de 130 outils, y compris Slack et ClickUp Accès mobile* - Accessible sur les plateformes web et mobiles - Disponible sur le web et le mobile pour un accès facile Engagement de l'utilisateur* : encourage l'interaction avec des tampons, des émojis et des commentaires ; comprend des outils interactifs tels que le vote anonyme et les réactions en direct ; permet de créer des liens entre les utilisateurs et le site Web Partage de fichiers S'intègre à Figma pour des mises à jour de conception transparentes Assiste une variété de types de fichiers, y compris les images et les documents Ateliers et réunions Conçu pour les ateliers et les sprints de conception Améliore les ateliers et les réunions grâce à des fonctionnalités de divertissement et à des présentations interactives

Fonctionnalité #1 : Taille de la toile

La taille et la flexibilité du canevas sont cruciales pour différents types de projets.

FigJam

FigJam fournit un Tableau blanc collaboratif avec beaucoup d'espace pour esquisser des idées et faire du brainstorming créatif. Il est conçu pour assister les équipes dans la génération et l'organisation d'idées de manière efficace.

Miro

Il offre une toile infinie pour un brainstorming approfondi et pour mapper des projets. Cet espace illimité est parfait pour la gestion de flux de travail complexes et la visualisation de projets à grande échelle.

🏆 Gagnant: Il y a égalité ! La toile infinie de Miro est idéale pour la planification détaillée des projets, tandis que l'espace ample de FigJam est parfait pour les sessions créatives ciblées.

Fonctionnalité #2 : Collaboration en temps réel

Une collaboration efficace en temps réel améliore la productivité de l'équipe.

FigJam

Assiste le dessin, les commentaires et la discussion en temps réel, permettant aux membres de l'équipe d'interagir et d'affiner leurs idées ensemble. Il est conçu pour favoriser un retour d'information et une collaboration immédiats.

Miro

Excellente grâce à ses fonctionnalités intégrées de vidéo et de discussion, qui assistent la collaboration en temps réel entre différents emplacements. Il améliore la communication et l'engagement pendant les sessions de collaboration.

🏆 Winner: Les outils de communication intégrés de Miro offrent une expérience de collaboration en temps réel plus complète.

Fonctionnalité #3 : Fonctionnalités IA

L'IA peut considérablement rationaliser vos flux de travail et vos brainstormings.

FigJam

Utilise l'IA pour générer des modèles et des visuels personnalisés en fonction de vos invites, automatise le tri des idées en thèmes pertinents et résume les résultats en éléments d'action clairs. Cela permet de se concentrer sur les idées clés et la prise de décision.

Miro

Exploite l'IA pour générer des idées, regrouper les insights et résumer les prises de décisions clés. Il aide à organiser et à hiérarchiser les idées, ce qui favorise l'efficacité du brainstorming et de la gestion de projet.

🏆 Winner: L'IA de Miro excelle dans la génération d'idées et le regroupement, ce qui en fait le meilleur choix pour l'analyse de données complexes et la collaboration.

Fonctionnalité #4 : Personnalisation

Les options de personnalisation peuvent améliorer votre flux de travail et l'expérience utilisateur.

FigJam

Permet de personnaliser les modèles et les éléments du Tableau, ce qui facilite l'adaptation de l'espace de travail aux besoins spécifiques du projet par les clients. Cette flexibilité apporte une assistance à divers techniques de brainstorming et des activités de conception.

Miro

Offre des options de personnalisation étendues pour la création de tableaux, de modèles et de thèmes, permettant de répondre à un large intervalle d'exigences et de préférences en matière de projets.

🏆 Vainqueur: C'est un match nul ! Miro offre des options de personnalisation plus étendues, mais la personnalisation ciblée de FigJam est bien adaptée aux tâches axées sur la conception.

FigJam vs. Miro sur Reddit

Pour avoir une idée de la façon dont les utilisateurs perçoivent FigJam et Miro, nous nous sommes tournés vers Reddit.

Les fans de Miro ne tarissent pas d'éloges sur ses fonctionnalités étendues et l'assistance de la communauté. Il est plébiscité pour gérer des tâches complexes telles que la cartographie du parcours utilisateur et les ateliers.

_Miro dispose d'une tonne d'outils pour les conceptions complexes et les flux d'utilisateurs, mais son forfait gratuit a des limites, comme le nombre de tableaux

Un utilisateur a mentionné

D'autre part, FigJam est apprécié pour sa simplicité et son intégration transparente avec Figma. Il est considéré comme un excellent choix pour les petites équipes ou ceux qui utilisent déjà Figma.

FigJam s'est avéré plus pratique depuis que nous utilisons Figma. Il est idéal pour le brainstorming et le forfait sans toute la complexité supplémentaire

Un Redditor a partagé,

Les courbes d'apprentissage sont également un sujet brûlant. Miro est souvent décrit comme ayant une courbe d'apprentissage plus raide, ce qui peut être décourageant pour les nouveaux utilisateurs. FigJam est apprécié pour son accessibilité et sa facilité d'utilisation.

_FigJam est en plein essor, et je l'apprécie pour son manque d'options - il fait parfois tout simplement le travail terminé

a déclaré un Redditor

Le coût est un autre élément à prendre en compte. FigJam est mis en avant pour être rentable, en particulier pour les startups ou les petites équipes, car il est livré gratuitement avec Figma.

Bien que robuste, le niveau gratuit limité de Miro peut être considéré comme restrictif pour les utilisateurs.

À faire ? Dans les entreprises, les tableaux blancs peuvent améliorer l'innovation en augmentant la vitesse d'idéation, contribuant ainsi à un taux plus élevé d'achèvements de projets.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Miro vs. FigJam

Lorsqu'il s'agit de choisir le bon outil pour le brainstorming, le forfait et la collaboration, ClickUp s'impose comme une alternative puissante à FigJam et Miro.

Alors que FigJam et Miro offrent des fonctionnalités robustes pour la collaboration visuelle, ClickUp apporte une perspective nouvelle grâce à son approche intégrée de la gestion de projet de conception et le brainstorming créatif.

ClickUp's one-up #1 : Tableaux blancs

Les Tableaux blancs ClickUp favorisent la planification visuelle des projets pour votre équipe de conception Tableaux blancs de ClickUp sont conçus pour être plus qu'une simple toile numérique. Ils offrent un espace polyvalent où les équipes peuvent faire du brainstorming, planifier et visualiser des idées dans un environnement dynamique.

Contrairement aux tableaux blancs traditionnels, ces Tableaux blancs s'intègrent parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp, permettant ainsi un flux de travail plus cohérent. Vous pouvez ajouter des tâches, assigner des actions et suivre la progression directement dans le Tableau blanc, ce qui en fait un hub central pour les processus créatifs de votre équipe.

💡 Pro Tip: Intégrer un logiciel de flux de travail créatif comme ClickUp avec d'autres outils tels que Google Drive, Slack ou Adobe Creative Cloud garantit la centralisation de tout votre travail, ce qui réduit la nécessité de passer d'une application à l'autre et améliore la productivité globale.

Visualisez et organisez vos projets et vos tâches avec ClickUp Cartes Mentales Les cartes mentales de ClickUp sont une autre fonctionnalité remarquable, offrant une manière structurée d'organiser et de visualiser l'information. Cet outil est parfait pour mapper des idées complexes ou des forfaits de projet.

Vous pouvez partir d'un concept central et vous brancher sur divers sujets connexes, ce qui permet de voir plus facilement comment les différents éléments se connectent et s'influencent les uns les autres.

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre dans lequel les objectifs et les résultats sont décrits et structurés, les équipes à distance peuvent comprendre les attentes et fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. est très fluide

Bazza Gilbert, chef de produit, AccuWeather

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Mind-Maps.gif Cartes mentales de ClickUp /$$$img/

Personnalisez votre carte mentale avec les cartes mentales de ClickUp

Avec les cartes mentales, vous pouvez facilement faire glisser et déposer des éléments, ajouter des notes et ajuster la structure au fur et à mesure que vos idées évoluent. Cette flexibilité garantit que vos sessions de brainstorming restent fluides et adaptables.

👀 Bonus: Utiliser des modèles de cartes mentales disponibles dans ClickUp pour les différentes étapes de votre projet. Par exemple, utilisez un modèle pour le brainstorming initial et un autre pour le suivi détaillé du projet, ce qui permet une approche structurée de votre processus de planification.

ClickUp's one-up #3 : Docs

Créez, partagez et collaborez sur des documents directement au sein de ClickUp Docs Les documents de ClickUp offre un espace d'écriture collaborative où votre équipe peut travailler ensemble en temps réel. Ces Docs sont plus que de simples éditeurs de texte - ils assistent les médias enrichis, les commentaires et les attributions de tâches, ce qui en fait un outil essentiel pour la création de contenu et le brainstorming.

La nature collaborative des documents permet aux clients et aux membres de l'équipe d'apporter des idées en toute transparence, de fournir des commentaires et d'affiner le contenu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-to-your-Tableau blanc.gif ClickUp /$$img/

Ajoutez ClickUp Docs à votre Tableau blanc pour que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans un seul espace accessible et intégré

ClickUp's one-up #4 : ClickUp Brain

ClickUp Brain améliore la productivité en fournissant du contenu et des informations sur mesure

L'IA de ClickUp, connue sous le nom de ClickUp Brain clickUp Brain, ajoute une couche puissante à ses capacités. Il permet de générer et d'affiner rapidement le contenu, que vous travailliez sur des propositions ou des forfaits de projet détaillés.

Teams adapte le contenu aux besoins de votre équipe et veille à ce que les documents soient achevés rapidement et avec précision. L'outil IA peut également résumer les mises à jour et les discussions, fournissant ainsi des aperçus concis qui facilitent la prise de décision.

Pour vous aider à démarrer, ClickUp propose une variété de modèles adaptés à différents besoins.

💡 Pro Tip: The Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp est idéal pour la résolution de problèmes, en décomposant les problèmes en parties gérables. Modèle de carte mentale simple de ClickUp permet d'organiser les idées, tandis que le modèle Modèle de création et de conception par ClickUp assiste diverses activités de planification et de conception.

Ces modèles constituent une base solide, ce qui permet de démarrer plus facilement.

Réveillez votre créativité avec ClickUp

Le choix de l'outil de tableau blanc idéal dépend des besoins spécifiques de votre équipe.

FigJam est idéal pour les équipes axées sur la conception qui travaillent au sein de l'écosystème Figma. Il offre une intégration transparente et une interface simple et intuitive.

Miro, quant à lui, fournit un plus large intervalle de fonctionnalités et d'intégrations, ce qui en fait une option polyvalente.

Toutefois, si vous recherchez une solution tout-en-un qui intègre le meilleur des deux mondes et ajoute de puissantes fonctionnalités de gestion de projet, ClickUp est le meilleur choix pour votre équipe.

Il offre des fonctionnalités de tableau blanc, un assistant IA, des documents flexibles et bien plus encore sous un même toit. Alors, pourquoi attendre ? Démarrer avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !