Comment réussir l'intégration du travail et de la vie privée ?

Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce collègue qui est excellent dans son travail, toujours heureux d'aider les autres et qui semble avoir une vie florissante en dehors du travail ?

Malheureusement, ce n'est pas la réalité pour beaucoup d'entre nous. En fait, 60 % des travailleurs américains déclarent un manque de limites entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Comment y remédier ? On pourrait dire un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Mais avec l'évolution des modèles de travail et des préférences personnelles, ce concept a cédé la place à "l'intégration travail-vie" - une approche plus avancée et plus souple des attentes et des défis de la vie professionnelle moderne.

L'intégration du travail et de la vie privée consiste moins à tracer des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle qu'à passer de l'une à l'autre sans heurts.

Imaginez que vous assistiez au match de football de votre ami en milieu de matinée sans avoir l'impression de faire l'école buissonnière ou que vous preniez un cours de yoga l'après-midi pour vous ressourcer avant le reste de la journée.

Dans ce guide sur l'intégration vie-travail, nous partagerons des conseils sur la façon de construire une vie où vos univers professionnel et personnel coexistent harmonieusement l'un avec l'autre.

Qu'est-ce que l'intégration vie-travail ?

L'intégration travail-vie est le mélange harmonieux des responsabilités personnelles et professionnelles afin d'atteindre l'épanouissement dans les deux domaines

Ce concept a vu le jour parce que de nombreux professionnels très occupés estiment aujourd'hui qu'il est impossible de s'isoler de leur vie personnelle lorsqu'ils sont au travail et vice-versa. Le modèle d'intégration de la vie professionnelle et de la vie privée en tient compte et redéfinit l'harmonie entre vie professionnelle et vie privée pour vous encourager à faire ce que vous voulez, quand vous le voulez.

Cela signifie que vous pouvez vous occuper de vos affaires personnelles pendant les heures de travail traditionnelles et vous rattraper plus tard en travaillant pendant les heures de travail non traditionnelles. Tant que vous atteignez vos objectifs professionnels et que vous produisez des résultats, votre temps vous appartient.

La flexibilité et le mélange des engagements professionnels et personnels sont au premier plan de l'installation moderne du travail, car de plus en plus d'employés adoptent le modèle du travail à domicile (WFH) et des horaires flexibles. C'est l'épine dorsale de l'intégration du travail et de la vie privée.

Prenons un exemple pour mieux comprendre.

Voici Janice. Janice commence sa journée tôt, à 7 heures, car c'est là qu'elle se sent la plus productive. Elle commence à perdre de l'énergie vers 11h30, après plus de 4 heures de travail acharné.

Pour se ressourcer, elle prend un cours de yoga rapide, déjeune et va chercher son fils à l'école sur le chemin du retour. Après avoir passé un peu de temps avec lui, elle se connecte à nouveau au travail et assiste à un compte rendu quotidien avec son équipe répartie dans le monde entier. Elle consacre également un peu de temps à répondre aux e-mails et aux messages urgents accumulés au cours de la journée.

Ensuite, elle dîne à 18 heures, passe un peu de temps en famille et se remet à son ordinateur à 20 heures. Elle passe une heure ou deux à régler les derniers détails et à paramétrer son emploi du temps pour le lendemain.

C'est un exemple parfait de la flexibilité qu'apporte une bonne intégration du travail et de la vie privée. Janice n'a pas besoin de séparer sa vie personnelle de ses responsabilités professionnelles. Elle trouve un moyen d'intégrer ses obligations professionnelles et personnelles sans compromettre l'une ou l'autre.

Intégration travail-vie privée vs. équilibre travail-vie privée

Si vous vous demandez encore en quoi l'intégration du travail et de la vie privée diffère de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous allons l'expliquer.

Les deux approches visent à créer une harmonie entre la vie personnelle et le travail. Cependant, la façon dont elles abordent la situation varie.

La théorie de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée maintient la séparation entre le travail et la vie privée. Il encourage les gens à consacrer un nombre fixe d'heures à chacun, sans que le travail n'empiète sur le temps personnel et vice versa. De cette manière, les univers professionnel et personnel d'une personne s'épanouissent de manière indépendante

La théorie de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée fixe des paramètres stricts pour éviter que les responsabilités professionnelles et personnelles ne se chevauchent. Elle le fait en définissant strictement les heures de travail et en compartimentant, c'est-à-dire en disant non au travail de bureau ou aux appels une fois que l'on a quitté le lieu de travail ou éteint son ordinateur portable.

En voici un exemple exemple d'équilibre entre travail et vie privée :

L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Routine matinale

7h00 : Réveil et exercice physique

8 h 00 : Petit-déjeuner en famille

Mon travail

9h00 : Début du travail

12 h 30 : Pause déjeuner : Pause déjeuner ; petite promenade à l'extérieur

13 H 30 : REPRISE DU TRAVAIL Reprise du travail

17:00 HEURES : Fin du travail

Routine du soir

17 h 30 : Passer du temps en famille ou avec des amis

19 h 00 : Dîner

20 h 00 : Activités de loisirs (lecture, passe-temps, etc.) ; se détendre et se préparer à aller au lit

22 h 30 : Sommeil

La théorie de l'intégration du travail et de la vie privée

La théorie de l'intégration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée reconnaît l'interconnexion des deux domaines et encourage la création d'arrangements flexibles tels que le travail télétravail ou les horaires variables.

Cette approche vous aide à à travailler plus intelligemment, et non plus durement pour parvenir à l'harmonie entre travail et vie privée.

Voici un exemple de ce que signifie l'intégration sous le formulaire d'une liste chronologique de choses à faire.

Intégration travail-vie privée

7h00 : Réveil, petit-déjeuner, vérification des e-mails

8 h 30 : cours de Pilates

9 h 30 : Début du travail, participation à une réunion matinale, travail sur des tâches clés

11 h 00 : Promenade du chien

11 h 30 : Préparation des repas et déjeuner en famille

13 h 00 : Reprise du travail

15 h 30 : assister à un cours du soir/rencontrer un ami autour d'un café

16 h 30 : Retour au travail

19 h 00 : Dîner

20 h 00 : Dîner Reprise du travail

22 h 00 : Détente et préparation au coucher

La théorie de la frontière entre le travail et la vie privée

À faites-vous de votre travail et de votre Accueil deux états différents dont vous franchissez quotidiennement les frontières pour passer de l'un à l'autre ? **C'est la théorie de la frontière entre le travail et la vie privée en action

**Elle identifie trois types de frontières : physiques (où vous travaillez et vivez), temporelles (quand vous travaillez et quand vous êtes engagé dans des activités personnelles) et psychologiques (comment vous pensez et vous vous sentez quand vous travaillez par rapport à quand vous ne travaillez pas)

Cette théorie prescrit de définir des paramètres clairs et non négociables et de les communiquer efficacement avec les parties prenantes, telles que les employeurs et les membres de la famille.

Voici un exemple :

John, un responsable marketing qui travaille à domicile dans une grande entreprise de marketing, met en œuvre la théorie de la frontière entre vie professionnelle et vie privée de la manière suivante :

Incorporant des frontières physiques en travaillant dans un bureau à domicile dédié

Il paramètre les frontières temporelles en limitant ses heures de travail à une équipe de jour traditionnelle

Il établit des frontières psychologiques en se détachant mentalement du travail une fois qu'il a terminé sa journée

En gérant ces frontières, Mon travail est en mesure de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en veillant à ce que ni le travail ni la vie personnelle ne prennent le pas sur l'autre.

Stratégies pour réussir l'intégration du travail et de la vie privée

Si vous recherchez une intégration saine entre votre travail et votre vie privée, voici comment procéder.

Créer une stratégie d'intégration travail-vie privée

Il est temps d'élaborer une conseil travail-vie privée pour augmenter la productivité ! Être attentif et organisé vous aide à construire une vie avec un but et une intention. Décidez du type de vie que vous voulez mener, puis créez une stratégie pour la construire.

Définissez l'équilibre : Tout d'abord, définissez ce que signifie pour vous l'intégration du travail et de la vie privée. Êtes-vous plus heureux si vous vous en tenez à un modèle de travail à heures fixes ? Un tel modèle correspond-il à vos aspirations professionnelles et au secteur d'activité que vous avez choisi ? Vous sentez-vous à l'aise pour passer du travail à la vie privée tout au long de la journée ? Essais : Abandonnez la méthode des essais jusqu'à ce que vous trouviez un équilibre. Effectuez quelques changements aujourd'hui, voyez comment ils fonctionnent, et faites-en d'autres demain jusqu'à ce que vous vous sentiez épanoui tant sur le plan professionnel que personnel. Mon travail consiste à déterminer si prendre ce cours de yoga l'après-midi pour récupérer vous convient le mieux ou si vous préférez le faire le matin avant de commencer à travailler. Déchargez-vous mentalement : Accordez-vous un peu de Slack et faites preuve de souplesse. Ce n'est pas grave si votre famille vous a pris plus de temps que prévu aujourd'hui. Ou si vous vous êtes couché tard pour peaufiner une présentation importante. Tant que vous êtes en bonne santé et contenu à la fin de la journée, faites tous les ajustements nécessaires.

Il ne fait aucun doute que vos préférences personnelles jouent le rôle le plus important dans l'intégration de la vie professionnelle et de la vie privée. Mais est-ce possible sans des rôles flexibles et des employeurs compréhensifs ?

Impact des pratiques et initiatives professionnelles sur l'intégration travail-vie privée

Le meilleur moment pour définir les attentes et aider vos employés à comprendre la flexibilité offerte par votre entreprise est avant qu'ils ne commencent à travailler. Cela leur permet de choisir le type d'équilibre qu'ils souhaitent dans leur vie professionnelle et personnelle.

Vos activités d'accueil ou d'orientation des nouvelles recrues devraient également expliquer clairement les modèles de travail sur lesquels vous travaillez.

Le modèle d'intégration de la vie professionnelle et de la vie privée reconnaît que le travail flexible, hybride ou télétravail le permet. Voici quelques-uns des avantages que les entreprises peuvent offrir à leurs employés pour favoriser l'assistance à l'intégration du travail dans la vie privée :

Options de travail télétravail et horaires flexibles

des options de travail à distance et des horaires flexibles Des congés parentaux et une aide à la garde d'enfants pour aider les employés à s'occuper de leur famille

Des congés parentaux et une aide à la garde d'enfants pour aider les employés à s'occuper de leur famille Programmes de bien-être tels que l'abonnement à un centre de remise en forme, dont les employés peuvent bénéficier sur leur lieu de travail

tels que l'abonnement à un centre de remise en forme, dont les employés peuvent bénéficier sur leur lieu de travail Assistance en matière de santé mentale et programmes d'aide au bien-être

Les personnes ayant un niveau plus élevé de responsabilités et de validations personnelles ont tout à gagner des politiques d'assistance à l'intégration de la vie professionnelle et de la vie privée. Par exemple, deux tiers des femmes bénéficiant d'un régime de travail flexible ont l'intention de rester au service de leur employeur pendant plus de trois ans, alors que seulement 19 % de celles qui ne bénéficient pas d'une telle flexibilité prévoient le même forfait.

Cela indique que les options de travail flexibles et l'accent mis sur l'intégration du travail et de la vie privée ont un impact significatif sur la fidélisation des employés, en particulier des femmes. Pour élaborer et mettre en œuvre ces politiques inclusives, vous avez besoin d'un leadership fort et validé à la tête de l'entreprise, qui conduise le changement.

Rôle des horaires flexibles dans l'intégration du travail et de la vie privée

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les horaires flexibles sont au cœur d'un modèle d'intégration travail-vie réussie. 81% des travailleurs de bureau recherchent la flexibilité dans leur rôle professionnel afin d'avoir la liberté de :

Personnaliser les horaires en commençant tôt ou en finissant tard pour tenir compte des responsabilités familiales ou des intérêts et styles de travail personnels

en commençant tôt ou en finissant tard pour tenir compte des responsabilités familiales ou des intérêts et styles de travail personnels Mon travail pendant les heures où leur productivité est la plus élevée pour améliorer leurs performances en employant des personnes qui travaillent à l'extérieurdes outils de suivi de la productivité des employés S'occuper d'affaires personnelles , telles que des rendez-vous médicaux ou des évènements scolaires, sans prendre une journée entière de congé

pour améliorer leurs performances en employant des personnes qui travaillent à l'extérieurdes outils de suivi de la productivité des employés Créer un sentiment d'autonomie et de satisfaction en laissant les employés fixer leurs paramètres

en laissant les employés fixer leurs paramètres Améliorer la santé physique et mentale en permettant un équilibre harmonieux

Gérer l'intégration du travail et de la vie privée avec les fonctionnalités de ClickUp

Si vous êtes convaincu que l'intégration travail-vie est l'avenir et que vous souhaitez la mettre en œuvre dans votre entreprise ou chercher un emploi qui l'offre, nous en sommes à la dernière pièce du puzzle : vous équiper des bons outils.

Gérer son temps, créer des emplois du temps et hiérarchiser les tâches manuellement, en particulier dans un modèle de travail non traditionnel, peut s'avérer chaotique. Vous devez atteindre vos objectifs de travail, rencontrer les membres de votre équipe, mais aussi trouver le temps de vous occuper de vos engagements personnels.

Entrer ClickUp , une plateforme qui combine des outils de productivité des logiciels de gestion de projet, et outils de gestion du temps avec des fonctionnalités qui facilitent l'intégration du travail et de la vie privée.

La transition entre votre travail et votre vie personnelle est un jeu d'enfant avec ClickUp !

ClickUp me permet non seulement de maintenir les projets sur la bonne voie et de détecter les risques à temps, mais il m'aide également en tant que collaborateur individuel dans mes tâches quotidiennes

Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato

Tâches ClickUp

Vous travaillez en dehors des heures de bureau et ne pouvez pas contacter immédiatement les membres de votre équipe ? Pas de problème Tâches ClickUp vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour accomplir une tâche.

Il fait office de outil de collaboration à distance qui vous permet, à vous et à votre responsable, de communiquer de manière transparente et efficace, à distance ou de manière asynchrone.

créez des tâches et stockez toutes les informations pertinentes, y compris les pièces jointes et les échéances, avec ClickUp Tasks_

Vous pouvez ajouter des Étiquettes ou des Statuts personnalisés aux tâches pour les identifier et les classer rapidement et gérer le travail pour votre équipe et vous-même.

En outre, vous pouvez définir des paramètres de priorité et vous concentrer sur ce qui compte le plus. Ajoutez des champs personnalisés dans les tâches pour inclure des liens, des relations et des fichiers afin de disposer du contexte nécessaire pour terminer la tâche.

Vous pouvez également voir comment vos projets s'influencent mutuellement en ajoutant des relations et des dépendances de tâches. Vous pouvez afficher le travail à votre façon en ajoutant des tâches et des sous-tâches à plusieurs Listes pour un accès facile et instantané.

ClickUp Gestion du temps

Il est parfois difficile de suivre le temps lorsque l'on travaille par intervalles interpersonnels tout au long de la journée. Voici ce qu'il faut faire, Gestion du temps ClickUp vous permet de démarrer et d'arrêter l'horloge quand vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez.

De plus, grâce à des estimations de durée appropriées, vous pouvez évaluer le temps que prendra chaque tâche et gérer en conséquence vos validations personnelles. Vous pouvez également utiliser L'IA pour la gestion du temps pour améliorer la productivité en suivant efficacement les tâches, en paramétrant des rappels, en hiérarchisant les activités et en fournissant des indications sur le temps passé.

saisissez et organisez toutes vos tâches et validations en fonction de la date avec ClickUp Calendrier View_

Et le meilleur ?

ClickUp Calendrier s'intègre aux calendriers personnels comme Google Agenda, ce qui vous permet de voir les validations professionnelles et personnelles au même endroit. Cela permet d'éviter le surbooking et de s'assurer que l'on dispose de suffisamment de temps pour ses activités personnelles.

De même, vous pouvez créer un un environnement de travail personnalisé qui regroupe vos engagements professionnels et de travail en un seul emplacement, ce qui facilite le passage d'un contexte à l'autre.

ClickUp Automatisations ClickUp Automatisations améliorent l'intégration travail-vie privée en rationalisant les flux de travail, en réduisant les tâches manuelles et en veillant à ce que les responsabilités personnelles et professionnelles soient gérées efficacement.

Par exemple, vous pouvez automatiser la création d'une tâche de rapport hebdomadaire tous les vendredis, en veillant à ce que les tâches récurrentes de travail soient gérées de manière cohérente sans intervention manuelle.

Voici un autre avantage de l'automatisation. Supposons que vous deviez envoyer un fichier de haute priorité à une certaine heure qui coïncide avec une activité personnelle. Vous pouvez l'envoyer, mais vous aurez besoin d'un rappel. Il vous suffit de paramétrer ClickUp pour qu'il vous envoie des rappels, des résumés quotidiens de vos tâches à effectuer et des notifications différées si vous êtes actif dans l'application Web. Et le tour est joué !

Vous pouvez également paramétrer l'automatisation des tâches récurrentes pour les habitudes personnelles que vous souhaitez développer, telles que l'exercice quotidien ou le temps de lecture. L'automatisation peut vous rappeler d'achever et de marquer ces tâches comme étant terminées, ce qui vous aide à intégrer des habitudes positives dans votre routine quotidienne.

Objectifs ClickUp

Enfin, Objectifs ClickUp est un moyen efficace de suivre et de contrôler les objectifs personnels et professionnels. Il peut vous afficher une vue d'ensemble de l'achèvement de vos tâches, vous aidant ainsi à respecter les délais tout en jonglant avec des responsabilités variées.

Par exemple, un objectif de remise en forme peut inclure des cibles d'exercices quotidiens, tandis qu'un objectif de projet de travail peut suivre les livrables clés et les échéances.

rationalisez les cibles et suivez la progression avec ClickUp Goals_

ClickUp Modèle de gestion des tâches

Voici un modèle ClickUp couramment utilisé pour faciliter l'intégration du travail et de la vie privée et aider les individus dans cette voie.

Avec une liste achevée de toutes les tâches à accomplir, la Modèle de gestion des tâches ClickUp vous aide à gérer efficacement les tâches et à les assigner en fonction des priorités.

Visualisez et organisez au mieux vos tâches, et affichez-les en un clic dans une Liste, un Tableau ou un Calendrier.

Organisez et gérez vos tâches professionnelles et personnelles en un seul endroit grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre les détails des tâches et les échéanciers pour rationaliser les tâches personnelles et professionnelles

pour rationaliser les tâches personnelles et professionnelles Afficher l'estimation de la durée, la priorité, la progression et la date d'échéance en un seul endroit pour rationaliser les flux de travail

en un seul endroit pour rationaliser les flux de travail Séparer les tâches en éléments exploitables, idées et arriérés pour établir des priorités de manière efficace

pour établir des priorités de manière efficace Désencombrez votre liste à faire en classant les éléments d'action, les idées et l'arriéré

en classant les éléments d'action, les idées et l'arriéré Faciliterla collaboration au sein de l'équipe en douceur grâce à la planification et à l'attribution simplifiées des tâches

Les défis et les opportunités de l'intégration travail-vie privée

Quel que soit le modèle de travail et de vie que vous choisissez, il y aura forcément certains défis à relever. La plupart des employés modernes sont confrontés à certains d'entre eux :

Pression d'être disponible en permanence en raison de la connectivité constante facilitée par la communication numérique

en raison de la connectivité constante facilitée par la communication numérique Diminution de la qualité de la vie personnelle et interruptions constantes en raison de la perméabilité des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle

et interruptions constantes en raison de la perméabilité des frontières entre vie professionnelle et vie personnelle Difficulté à gérer son temps et à consacrer du temps aux choses importantes au travail ou à l'Accueil

Vous pourriez également envisager certains risques qui pourraient survenir dans la poursuite de l'intégration de la vie professionnelle et de la vie privée :

Surcharge de travail et le stress dus à l'impossibilité de se déconnecter des tâches de travail tout au long de la journée

dus à l'impossibilité de se déconnecter des tâches de travail tout au long de la journée La procrastination et la baisse de productivité dues à la flexibilité des horaires et à une mauvaise gestion du temps

dues à la flexibilité des horaires et à une mauvaise gestion du temps Des relations tendues avec des collègues que l'on voit rarement ou avec lesquels on a rarement des discussions en direct et un temps personnel compromis en raison des perturbations liées au travail

Cela dit, cette approche n'est pas dénuée d'avantages :

L'approche de l'intégration travail-vie cherche à améliorer la santé mentale en réduisant le stress associé à des horaires de travail rigides

en réduisant le stress associé à des horaires de travail rigides Les entreprises qui assistent l'intégration de la vie professionnelle et de la vie privée par des modèles de travail télétravail, hybrides ou flexibles peuvent connaître des taux de rétention du personnel plus élevés

Une flexibilité accrue peut améliorer la satisfaction globale au travail et réduire le stress lié au fait de devoir jongler entre plusieurs choses

Bonus: Essayez ceci 12 modèles de productivité gratuits pour mieux travailler dans un paramètre de bureau ou un télétravail !

Adoptez l'intégration travail-vie privée avec ClickUp !

Les avancées technologiques, telles que l'amélioration des canaux de connexion et l'automatisation des tâches de travail, rendent l'avenir de l'intégration travail-vie privée prometteur.

En mettant l'accent sur des politiques et un bien-être centrés sur l'employé, et en utilisant des outils tels que ClickUp, les entreprises peuvent s'adapter à des modèles de travail non traditionnels et assister les préférences de leurs employés en matière d'intégration de la vie professionnelle et de la vie privée. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour intégrer harmonieusement votre travail à votre vie personnelle.

Foire aux questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que la théorie WLB ?

La théorie de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée suggère de concilier le travail et la vie privée en définissant des échéanciers pour s'assurer que le travail ne perturbe pas le bien-être personnel en dehors du bureau.

2. L'intégration du travail dans la vie privée est-elle saine ?

L'intégration du travail dans la vie privée peut être un choix sain pour ceux qui acceptent que leur vie professionnelle et leur vie personnelle se croisent. En tant que principe, elle encourage les travailleurs à trouver des moyens d'alterner entre leurs engagements personnels et professionnels jusqu'à ce qu'ils atteignent un état d'équilibre et d'épanouissement dans les deux domaines.

3. Quelle est la théorie de la compensation dans le WLB ?

La théorie de la compensation dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée suggère que les employés essaient de compenser le manque dans un aspect par des aspects positifs dans l'autre. Par exemple, un employé qui se sent insatisfait au travail investira plus de temps et d'énergie dans sa vie personnelle.

4. Pourquoi l'intégration du travail dans la vie privée est-elle devenue plus importante que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?

De nombreuses personnes pensent que le travail et la vie modernes ne peuvent pas être compartimentés et rangés dans des silos distincts. Cela a donné naissance à un modèle flexible qui permet aux professionnels de réunir leurs engagements personnels et professionnels de la manière et au moment qu'ils souhaitent.

5. Quels sont les risques liés à l'équilibre entre travail et vie privée ?

Il n'y a pas de risques en soi pour un bon équilibre entre travail et vie privée. Cependant, dans leur quête d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, certaines personnes peuvent se retrouver aux prises avec des attentes irréalistes, l'épuisement professionnel, la culpabilité et une baisse de la productivité.

6. Quel était l'objectif du WLB ?

La conciliation entre vie professionnelle et vie privée est un concept qui vise à rétablir l'équilibre entre les responsabilités professionnelles et la vie personnelle d'une personne, afin que les premières ne prennent pas le pas sur la seconde. Il s'efforce de maintenir l'équilibre et l'harmonie dans les deux domaines afin d'assurer le bonheur et le bien-être à long terme.