Gestion de projet, de programme ou de portfolio : Décoder le tableau d'ensemble

Bien que la gestion de projet, de programme et de portfolio soit couramment utilisée sur le lieu de travail, les distinctions entre elles peuvent être floues.

Bien que les conditions d'utilisation soient identiques et que certains les utilisent de manière interchangeable, ils représentent des niveaux distincts de planification, d'organisation et d'exécution. Considérez-les comme différentes couches de gestion interdépendantes.

Comprendre les différences nuancées entre la gestion de projet, la gestion de programme et la gestion de portefeuille permet d'élaborer des stratégies d'affectation des ressources, d'atteindre des objectifs à court et à long terme et de maximiser la valeur ajoutée.

Sur cette note, voici un aperçu de ces termes, de leurs différences et de la manière dont ils contribuent à la réussite globale de l'organisation.

Qu'est-ce que la gestion de projet?

Un projet est un effort temporaire entrepris pour convertir une idée brillante en un produit, un service ou un résultat viable, unique et réussi, conforme à la vision de l'entreprise. La gestion de projet consiste à coordonner les ressources et les activités tout en gérant les parties prenantes afin d'assurer la réussite du projet

Pour faire cela, les gestionnaires de projet utilisent des solutions logicielles pour le forfait, l'organisation, l'exécution, le suivi, le contrôle et les rapports sur les tâches au sein d'un projet. Parallèlement, les gestionnaires de projet sont également chargés de gérer les intérêts et les attentes des parties prenantes et de cultiver des relations solides.

Le Project Management Institute (PMI) définit la gestion de projet comme "l'application des connaissances, des compétences, des outils et des techniques aux activités du projet afin de répondre à ses exigences"

Objectifs stratégiques de la gestion de projet

Les objectifs clés de la gestion de projet sont les suivants :

Soumettre les produits livrables du projet dans les délais, conformément aux spécifications, dans le respect du budget et du champ d'application

dans les délais, conformément aux spécifications, dans le respect du budget et du champ d'application Maximiser l'utilisation des ressources et garantir la disponibilité des ressources

et garantir la disponibilité des ressources Anticiper, identifier, évaluer et atténuer les risques du projet

Maximiser le retour sur investissement (ROI) tout en répondant aux attentes des clients, voire en les dépassant

tout en répondant aux attentes des clients, voire en les dépassant Cultiver une culture de travail d'équipe et de collaboration entre les parties prenantes clés

entre les parties prenantes clés Garantir le respect des bonnes pratiques et des normes de qualité tout en employant desles astuces de la gestion de projet **Améliorer en permanence les pratiques, les processus et les méthodologies de gestion de projet

Rôles et responsabilités d'un gestionnaire de projet

Un gestionnaire de projet est généralement impliqué dans :

Définir et documenter la portée du projet , les objectifs, les contraintes et les produits à livrer

, les objectifs, les contraintes et les produits à livrer Développer et gérer les plans du projet , les calendriers et les budgets et respecter ces validations

, les calendriers et les budgets et respecter ces validations Constituer et diriger des équipes de projet ,attribuer les rôles clésles responsabilités et la propriété des tâches

,attribuer les rôles clésles responsabilités et la propriété des tâches Allouer et gérer les ressources du projet telles que les talents, le budget ou le temps

telles que les talents, le budget ou le temps La prévision, l'identification, l'évaluation et la gestion des risques du projet et la préparation de plans d'atténuation des risques proactifs

proactifs Faciliter une communication et une collaboration transparentes entre les parties prenantes internes et externes

collaboration transparentes entre les parties prenantes internes et externes Suivre et contrôler la progression du projet et procéder aux interventions nécessaires

et procéder aux interventions nécessaires Veiller à ce que les produits livrables et les résultats du projet soient conformes aux normes prescrites

et les résultats du projet soient conformes aux normes prescrites Effectuer des évaluations périodiques du projet et identifier les domaines d'amélioration

Fermer un projet de manière formelle en finalisant les produits livrables, en procédant à l'évaluation du projet et en orchestrant le transfert des responsabilités une fois le projet achevé avec succès

Compétences et qualifications requises pour la gestion de projet

Voici quelques compétences et qualifications qui font de vous un bon gestionnaire de projet :

Leadership et compétences interpersonnelles pour inspirer, motiver et diriger des équipes

et compétences interpersonnelles pour inspirer, motiver et diriger des équipes Solides compétences en communication écrite et orale pour transmettre des informations et gérer les conflits

écrite et orale pour transmettre des informations et gérer les conflits Organisation et résolution de problèmes pour gérer la complexité des projets, innover des solutions et s'adapter au changement

pour gérer la complexité des projets, innover des solutions et s'adapter au changement Gestion du temps pour respecter les réunions, hiérarchiser les tâches et allouer les ressources

pour respecter les réunions, hiérarchiser les tâches et allouer les ressources Gestion des risques et atténuation des risques pour faire face aux défis imprévus

et atténuation des risques pour faire face aux défis imprévus Vous avez la possibilité d'utiliser des outils de gestion de projet et des outils sous-jacentsmodèles de gestion de projet* Certifications, telles que PMP ou PRINCE2, de l'Institut de gestion de projet

Qu'est-ce que la gestion de programme?

regroupez les projets en fonction des Objectifs dans ClickUp pour créer un programme_ Gestion de programme est la gestion de projet à un niveau plus élevé, où l'on se concentre sur des projets interdépendants au lieu d'un produit ou d'un service spécifique. Ces projets sont axés sur le changement organisationnel.

La gestion de programme fait appel à la gestion centralisée d'un groupe de projets connexes en vue d'atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Comme pour la gestion de projet, le gestionnaire (un gestionnaire de programme, dans ce cas) est responsable du forfait, de l'organisation, de l'exécution, du suivi, du contrôle et de la Fermé d'un ensemble de projets - ou programmes.

Mais il le fait à plus grande échelle, en travaillant sur plusieurs projets avec des équipes interfonctionnelles et des parties prenantes variées. Les gestionnaires de programme sont également chargés de regrouper des projets similaires ou connexes ayant le même objectif stratégique afin d'obtenir de meilleurs résultats et une meilleure rentabilité pour des objectifs d'entreprise plus vastes.

Objectifs stratégiques de la gestion de programme

La gestion de programme permet d'atteindre les objets stratégiques énumérés ci-dessous :

Aligner les objectifs du programme sur la stratégie, les buts et les objets plus larges de l'entreprise

sur la stratégie, les buts et les objets plus larges de l'entreprise Maintien de la coordination entre les différentes équipes de projet et facilitation de la collaboration ou du partage des connaissances

entre les différentes équipes de projet et facilitation de la collaboration ou du partage des connaissances Optimiser la distribution et l'affectation des ressources entre plusieurs projets afin de maximiser le retour sur investissement

Coordonner et gérer les interdépendances des projets et les relations entre les projets connexes gérés dans le cadre du programme

et les relations entre les projets connexes gérés dans le cadre du programme Identifier, mesurer et fournir la valeur et les avantages attendus d'un programme par rapport aux objectifs business stratégiques

stratégiques Reconnaître, gérer et atténuer les risques potentiels de manière proactive afin de garantir la viabilité de l'entreprise

de manière proactive afin de garantir la viabilité de l'entreprise Gérer les changements dans les processus, les structures et les cultures de manière coordonnée afin de minimiser les perturbations

dans les processus, les structures et les cultures de manière coordonnée afin de minimiser les perturbations Rationaliser les processus et éliminer les redondances dans tous les projets afin d'améliorer l' efficacité opérationnelle

Gérer les attentes des parties prenantes et améliorer les relations pour accroître les niveaux de satisfaction

et améliorer les relations pour accroître les niveaux de satisfaction Mesurer et contrôler les performances du programme

Rôles et responsabilités d'un gestionnaire de programme

Les gestionnaires de programme sont principalement chargés des éléments de travail suivants :

Définir la vision et la stratégie du programme et élaborer une feuille de route réaliste pour l'exécution stratégique

et élaborer une feuille de route réaliste pour l'exécution stratégique Construire une structure de gouvernance du programme en attribuant des rôles et des responsabilités afin d'assister les chefs de projet dans la prise de décision

en attribuant des rôles et des responsabilités afin d'assister les chefs de projet dans la prise de décision Illustrer les résultats souhaités et les mettre en corrélation avec l' impact organisationnel

Établir des priorités et sélectionner les projets à fort impact qui contribuent à la réunion des objets du programme

et sélectionner les projets à fort impact qui contribuent à la réunion des objets du programme Coordonner les dépendances et les interrelations entre les projets et identifier les conflits potentiels

les dépendances et les interrelations entre les projets et identifier les conflits potentiels Attribuer des ressources à plusieurs projets et programmes pour éviter la concurrence entre les ressources et maximiser la valeur ajoutée

à plusieurs projets et programmes pour éviter la concurrence entre les ressources et maximiser la valeur ajoutée Diriger les changements organisationnels émanant du programme et assurer la réussite de l'exécution

émanant du programme et assurer la réussite de l'exécution **Mesurer les performances du programme par rapport aux indicateurs de performance clés établis et procéder aux ajustements nécessaires

Compétences et qualifications requises pour la gestion de programme

Pour réussir en tant que responsable de programme, vous devrez posséder les compétences et qualifications suivantes :

Une réussite démontrable dans la gestion de multiples projets de complexité variable

de complexité variable Des certifications telles que PMP ou PgMP, ainsi qu'une expérience dans un secteur ou un domaine spécifique

telles que PMP ou PgMP, ainsi qu'une expérience dans un secteur ou un domaine spécifique Compétences enles outils de gestion de programme et une connaissance pratique demodèles de gestion de programme Une expérience avérée du leadership pour diriger des équipes interfonctionnelles et les amener à travailler ensemble

enles outils de gestion de programme et une connaissance pratique demodèles de gestion de programme Des compétences managériales aiguisées pour prendre en charge les parties prenantes, les risques, le changement, le temps et les finances

aiguisées pour prendre en charge les parties prenantes, les risques, le changement, le temps et les finances **Une expérience confirmée de la résolution de problèmes et de la prise de décision pour résoudre des problèmes complexes et prendre des décisions en connaissance de cause

Expérience pratique de la gestion du changement pour conduire le changement organisationnel

Qu'est-ce que la gestion de portfolio?

Lorsque vous effectuez un zoom arrière plus poussé, les programmes font place à des portfolios de projets - une collection de programmes. Gestion de portfolio de projets est la gestion centralisée de bout en bout des programmes et des projets.

Il s'agit de sélectionner, de hiérarchiser et de contrôler tous les projets et programmes en cours et de les aligner sur les objectifs stratégiques de l'organisation dans son ensemble. Les managers de portefeuille doivent travailler avec des équipes interfonctionnelles, gérer les risques au niveau du portefeuille, allouer des ressources telles que le budget et l'échéancier, et maximiser les résultats souhaités.

Objectifs stratégiques de la gestion de portefeuille

Les gestionnaires de portefeuille travaillent à la réalisation des objets suivants :

Aligner le portefeuille sur les objectifs de l'entreprise et les objectifs généraux

et les objectifs généraux Optimiser l'allocation des ressources entre les projets et les programmes afin de maintenir la disponibilité des ressources et le temps de fonctionnement

entre les projets et les programmes afin de maintenir la disponibilité des ressources et le temps de fonctionnement Gérer les portefeuilles de projets de manière à équilibrer le risque et le rendement pour une rentabilité maximale

maximale Sélectionner et financer des projets ou des programmes de haute priorité et à fort impact dans divers secteurs verticaux et unités d'entreprise

dans divers secteurs verticaux et unités d'entreprise Mesurer la performance du portefeuille à l'aide d'indicateurs clés de performance afin d'évaluer la santé du portefeuille et de procéder aux ajustements nécessaires

et de procéder aux ajustements nécessaires Favoriser une culture de l' innovation en encourageant et en récompensant le développement de nouveaux produits, services, processus ou modèles d'entreprise

en encourageant et en récompensant le développement de nouveaux produits, services, processus ou modèles d'entreprise Gérer les attentes des parties prenantes et communiquer la valeur et la progression du portefeuille aux personnes concernées

et communiquer la valeur et la progression du portefeuille aux personnes concernées Prendre des décisions fondées sur des données et rationaliser le cycle de vie du portefeuille tout au long de ses différentes étapes : lancement, forfait, exécution, suivi, contrôle et clôture

Rôles et responsabilités d'un gestionnaire de portefeuille

Dans le cadre de la gestion de portefeuille de projets, le gestionnaire de portefeuille est chargé des rôles et responsabilités suivants :

Assurer l' alignement entre les objectifs du portfolio et ceux de l'entreprise

entre les objectifs du portfolio et ceux de l'entreprise Concevoir un cadre de portefeuille pour gérer les besoins en ressources, atténuer les contraintes et garantir une livraison dans les délais

pour gérer les besoins en ressources, atténuer les contraintes et garantir une livraison dans les délais Élaborer une feuille de route complète pour la mise en œuvre du portfolio et en assurer le suivi par le biais d'un système de gestion de portefeuille tableau de bord du portfolio de projet Établir des priorités pour les projets et prendre des décisions d'investissement stratégiques sur la base des rendements et des résultats escomptés par rapport aux objectifs de l'entreprise

complète pour la mise en œuvre du portfolio et en assurer le suivi par le biais d'un système de gestion de portefeuille tableau de bord du portfolio de projet Identifier, évaluer et atténuer les risques au niveau du portfolio

au niveau du portfolio Mesurer la performance du portefeuille par rapport aux valeurs prescrites des indicateurs clés de performance et veiller à la santé optimale du portefeuille

par rapport aux valeurs prescrites des indicateurs clés de performance et veiller à la santé optimale du portefeuille Établir des relations solides avec les parties prenantes clés, obtenir leur assistance et communiquer les détails clés aux parties concernées

avec les parties prenantes clés, obtenir leur assistance et communiquer les détails clés aux parties concernées Établir et maintenir des cadres et processus standardisés de gouvernance de portefeuille et développer des outils de gestion de portefeuillemodèles de gestion de portfolio de projet Piloter et gérer les changements majeurs du portefeuille en fonction de l'évolution des conditions de l'entreprise ou du marché

Compétences et qualifications requises pour la gestion de portefeuille

Les responsables de portfolio qui réussissent possèdent les compétences et qualifications suivantes pour une gestion de portfolio efficace :

Capacité à travailler sur..logiciel de gestion de portfolio de projet et de déployer ses différentes fonctionnalités

Une réflexion stratégique pour aligner les objectifs du portefeuille et ceux de l'organisation

pour aligner les objectifs du portefeuille et ceux de l'organisation Le sens financier pour une gestion prudente du budget

pour une gestion prudente du budget Capacités analytiques pour mesurer la santé et la performance du portfolio

pour mesurer la santé et la performance du portfolio Aptitude à la négociation, à la communication et aux relations interpersonnelles pour constituer des équipes interfonctionnelles cohésives

cohésives **Expérience de l'application de méthodologies de gestion de projet dans différents secteurs et industries

Expérience avérée de leadership , en particulier dans la direction d'équipes interfonctionnelles

, en particulier dans la direction d'équipes interfonctionnelles Certifications comme PMP ou PgMP

Les différences clés entre la gestion de projet, de programme et de portfolio

Bien qu'elles soient étroitement liées, les gestions de projet, de programme et de portfolio suivent des niveaux de planification et d'exécution distincts et bien définis. On peut les afficher comme un ensemble de poupées russes avec la gestion de projet imbriquée dans la gestion de programme, elle-même enfermée dans la gestion de portefeuille.

Pour mieux comprendre la corrélation et la différence, examinons les caractéristiques clés de la gestion de projet, de programme et de portefeuille à travers différents facteurs.

Champ d'application

En règle générale, un projet a une portée bien définie, avec des livrables et des résultats spécifiques. Étant donné que les programmes sont un ensemble de projets interdépendants ou similaires contribuant à un objectif partagé, leur portée est plus large que celle d'un projet. Portfolios de produits représentent le champ d'application le plus large puisqu'ils englobent tous les projets et programmes au sein de l'organisation.

Focus

La gestion de projet se concentre uniquement sur les produits livrables spécifiques dans le cadre des contraintes permises, comme prévu dans le document relatif à la portée du projet. La gestion de programme vise à atteindre les objets stratégiques de l'entreprise en coordonnant un groupe de projets connexes. Le niveau du portefeuille affiche une vision globale de la stratégie de l'organisation et des rendements par rapport à l'ensemble des investissements.

Timeframe

Les gestionnaires de projet travaillent avec des dates de début et de fin clairement définies, et la durée entre ces points finaux est généralement courte. Les échéanciers de programmes ont une fonctionnalité à moyen terme qui s'étend sur plusieurs projets. En revanche, la gestion de portefeuille exige une validation à long terme, car elle s'aligne sur le forfait stratégique de l'organisation.

Livraison de valeur

La gestion de projet permet d'obtenir un résultat, un produit ou un service tangible. La gestion de programme offre des avantages commerciaux qui permettent aux entreprises d'évoluer et de s'adapter en réponse à un changement. Les gestionnaires de portefeuille sont responsables de la croissance durable et du développement des entreprises, car ils créent de la valeur pour les actionnaires en optimisant les investissements et l'affectation des ressources.

Niveau d'organisation

La gestion de projet existe au niveau opérationnel et se concentre sur l'exécution tactique. Les gestionnaires de programme comblent le fossé entre les niveaux opérationnel et stratégique en alignant les projets sur les objets de l'organisation. En revanche, la gestion de portefeuille opère au niveau stratégique puisqu'elle implique des décisions sur les investissements et l'allocation des ressources.

Complexité

Les frontières, les produits livrables et les limites bien définis rendent la gestion de projet moins complexe. Les gestionnaires de programme sont confrontés à une complexité modérée en raison de l'interaction de divers projets. Les gestionnaires de portefeuille opèrent au niveau de complexité le plus élevé, car ils prennent en compte la planification stratégique de l'ensemble de l'organisation et la gestion des projets.

Affectation des ressources

En ce qui concerne la gestion des ressources, les gestionnaires de projet travaillent principalement sur l'allocation de ressources dédiées à des activités de projet spécifiques. Les gestionnaires de programme orchestrent le partage des ressources entre plusieurs projets au sein du programme. Le gestionnaire de portefeuille est impliqué dans une planification plus stratégique des ressources, car il vise à optimiser l'utilisation des ressources dans l'ensemble de l'organisation tout en maximisant le retour sur investissement.

Pour récapituler, voici un tableau représentant les différences clés entre la gestion de projet, la gestion de programme et la gestion de portfolio :

Gestion de projet Gestion de programme Gestion de portefeuille La gestion d'un projet ou d'un programme est un processus complexe et complexe, qui se caractérise par une grande diversité d'objectifs et de résultats La gestion d'un portefeuille de projets et de programmes est un processus complexe et complexe qui doit être mis en œuvre par tous les acteurs concernés Les résultats et les produits livrables sont des initiatives et des résultats stratégiques, ainsi que l'alignement et l'optimisation stratégiques Valeur ajoutée - Résultats tangibles, productivité ou services - Avantages et changements pour l'entreprise - Valeur globale de l'organisation Niveau organisationnel - Niveau opérationnel - Entre le niveau opérationnel et le niveau stratégique - Niveau stratégique - Niveau opérationnel - Niveau stratégique Niveau organisationnel - Niveau opérationnel - Niveau stratégique - Niveau opérationnel - Niveau opérationnel - Niveau stratégique Allocation des ressources - Ressources spécifiques à un projet - Ressources partagées entre plusieurs projets - Optimisation des ressources à travers le portfolio Gestion des risques - Risques immédiats de faible niveau - Risques de niveau moyen avec interdépendances - Risques de haut niveau avec rendements proportionnés - Gestion des risques - Gestion des risques - Gestion des risques - Gestion des risques - Gestion des risques de haut niveau avec rendements proportionnés Indicateurs clés de performance (KPIs) Basés sur le tempsBasés sur les coûtsBasés sur la portéeBasés sur la qualitéBasés sur les ressources Réalisation des bénéficesSatisfaction des parties prenantesEfficacité de la gestion du changementAlignement du programme Valeur du portefeuilleEquilibre du portefeuilleDélai de mise sur le marchéEfficacité de l'allocation des ressourcesAlignement stratégique

ClickUp : Gestion de projets à Portfolios (et tout ce qui se trouve entre les deux)

Ce n'est un secret pour personne que ClickUp est une référence en matière de gestion de projet. ClickUp pour les gestionnaires de projet offre aux équipes de projet un ensemble complet de fonctionnalités pour tout faire, de la préparation d'une structure de répartition du travail à la clôture et à la remise du projet.

Mais saviez-vous que vous pouvez aussi utiliser ClickUp pour la gestion des Portfolios et des programmes ?

Oui ! ClickUp est polyvalent et 100 % personnalisable, ce qui vous permet d'organiser un projet particulier, de suivre des programmes de transformation et d'analyser les performances d'un portfolio.

Par instance, Espaces ClickUp est un hub centralisé pour la gestion de vos projets, programmes et portfolios. Cette architecture flexible affiche une vue d'ensemble de toutes les activités en cours, de sorte que rien ne passe inaperçu. Vous disposez d'un contrôle granulaire pour effectuer des zooms avant et arrière lorsque cela est nécessaire.

organisez votre projet, votre programme ou votre portfolio en tant qu'espace ClickUp

De même, vous obtenez plusieurs affichages sur ClickUp qui vous permettent de visualiser votre travail à votre façon. La vue Liste vous permet d'afficher les détails de chaque projet, de définir les relations entre les projets au sein d'un programme à l'aide de la fonction Cartes mentales ou suivre des projets et des programmes à l'aide de Tableaux Kanban .

Plus important encore, ClickUp vous aide à démarrer la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles grâce à ses modèles prêts à l'emploi. Voici quelques modèles qui répondent à tous les besoins en matière de gestion :

Modèle de gestion de projet ClickUp

Modèle de gestion de projet ClickUp : Supervisez et gérez efficacement les projets en décomposant les tâches, en allouant les ressources et en suivant la progression. Ce modèle d'environnement de travail personnalisable est un atout pour tous les gestionnaires de projet

ClickUp Gestion de projet diagramme de Gantt

Modèle de gestion de programme ClickUp : Les gestionnaires de projet peuvent l'utiliser pour visualiser les dépendances des projets, gérer les ressources au niveau du programme et surveiller les performances du programme par rapport aux objectifs stratégiques

Modèle de gestion de portfolio par ClickUp

ClickUp Modèle de gestion de portefeuille : Donnez aux gestionnaires de portefeuille les moyens d'afficher une vue d'ensemble de toutes les activités. Ce modèle permet de prioriser les initiatives, d'équilibrer l'allocation des ressources et d'assurer l'alignement stratégique dans l'ensemble du portfolio

ClickUp Modèle de portefeuille de gestion de projet

ClickUp Modèle de portfolio de gestion de projet : Ce modèle hybride permet aux gestionnaires de projets de gérer les projets dans le contexte d'un portefeuille plus large. Il leur permet de connecter les projets et les programmes aux objectifs plus larges de l'organisation

Projet, portfolio ou programme - gérez-le comme un pro avec ClickUp

Bien que les différences entre la gestion de projet, de programme et de portfolio puissent être nuancées, il est essentiel de les comprendre pour assurer la réussite de l'entreprise. Grâce à ces connaissances, vous serez en position de définir plus clairement les rôles, les responsabilités et les objets à différents niveaux. Cela facilite également l'optimisation des ressources, la gestion des risques, etc. Il en résulte une collaboration plus harmonieuse, un alignement organisationnel et des résultats souhaités, autant d'éléments qui contribuent à la réussite des entreprises.

Un logiciel de gestion de portfolio de projet spécialisé comme ClickUp peut vous aider à gérer des initiatives stratégiques à ces trois niveaux. S'inscrire à ClickUp pour découvrir comment vous pouvez gérer des projets, des programmes et des portefeuilles en un seul endroit !