10 meilleurs outils et logiciels de gestion de programme 2024

Il fut un temps où les gestionnaires de programme se réunissaient dans des salles où ils disposaient de papier et de crayons, de tableaux blancs, de notes autocollantes et d'une cafetière débordante. Ils discutaient pendant des heures d'outils de gestion de programme, tactiques, les produits livrables du projet, les indicateurs clés de performance , le calendrier, etc.

Rétrospectivement, ce n'était pas très joli, mais cela a permis de faire le travail. Gestion de programme a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Elle a changé de visage. Aujourd'hui, les équipes planifient des programmes brillants sans se réunir en personne, sans passer des heures en appels Zoom ou sans rédiger un arbre de notes autocollantes qui ne recevront jamais un deuxième coup d'œil. (Vous savez de quoi nous parlons.)

Les logiciels de gestion de programmes ont tout changé.

Grâce à ces outils, les équipes sont désormais en mesure d'exécuter les projets avec une perfection sans précédent. Elles sont en mesure d'intégrer des flux de travail, de respecter les livrables, de respecter le budget et d'exécuter des projets individuels dans les délais impartis, à chaque fois.

Mais nous allons trop vite en besogne. Commençons par définir ce qu'est la gestion de programme, ce qui fait les meilleurs outils de gestion de programme, et mettons en évidence les meilleures options pour vous aider à choisir la bonne.

Qu'est-ce qu'un outil de gestion de programme ?

La gestion de projet implique l'utilisation d'un outil ou d'un logiciel pour organiser, exécuter et superviser un programme comportant plusieurs projets connexes. L'objectif est d'automatiser l'exécution du programme et de faire en sorte que les projets s'inscrivent plus étroitement dans le cadre d'un projet global les objectifs de l'Enterprise et de l'entreprise .

Soyons réalistes : planifier, définir et suivre manuellement tous les projets dépendants d'un programme, c'est nul (avec un S majuscule).

Les logiciels de gestion de projet éliminent les goulets d'étranglement de l'ensemble du processus et garantissent que vos projets respectent le calendrier et le budget tout au long de leur existence.

Mais attention, la gestion de programme et le gestion de projet ne sont pas une seule et même chose.

Alors que la gestion de programme consiste à articuler le objectifs et les buts d'un programme et l'impact qu'il aura sur l'entreprise la gestion de projet consiste à gérer les opérations d'un projet individuel au sein d'un programme.

Une fois que vous aurez compris ce simple fait, vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de rentabilité.

$$$a Pourquoi utiliser un outil de gestion de programme ?

Si vous menez plusieurs projets de front et que vous souhaitez les maîtriser sans le moindre souci, l'utilisation d'un logiciel de gestion de projet s'impose d'elle-même.

Voici quelques avantages notables d'un tel outil :

Planification et programmation des projets sans effort : Aucun de vos projets ne passera jamais à travers les mailles du filet

: Aucun de vos projets ne passera jamais à travers les mailles du filet Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe : L'outil fournit à votre équipe des méthodes et des outils éprouvés des flux de travail automatisés pour collaborer sur les projets en discutant des tâches, des dépendances, des échéanciers, du travail en suspens, etc.

: L'outil fournit à votre équipe des méthodes et des outils éprouvés des flux de travail automatisés pour collaborer sur les projets en discutant des tâches, des dépendances, des échéanciers, du travail en suspens, etc. Gestion budgétaire en temps réel : Avec un outil logiciel de ce calibre, vous obtenez une image financière de chaque projet à travers des indicateurs financiers clés, étant en mesure de suivre les dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles et de repérer où vous gagnez ou brûlez de l'argent

: Avec un outil logiciel de ce calibre, vous obtenez une image financière de chaque projet à travers des indicateurs financiers clés, étant en mesure de suivre les dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles et de repérer où vous gagnez ou brûlez de l'argent Une productivité accrue : Lorsque vous pouvez suivre chaque tâche ou projet individuel à partir d'une plateforme unique qui fait tout, vous et votre équipe pouvez prendre des décisions plus éclairées et être plus productifs. C'est précisément ce que font les outils de gestion de programme

: Lorsque vous pouvez suivre chaque tâche ou projet individuel à partir d'une plateforme unique qui fait tout, vous et votre équipe pouvez prendre des décisions plus éclairées et être plus productifs. C'est précisément ce que font les outils de gestion de programme Moins de réunions d'équipe : Les réunions imprévues ne sont jamais agréables - vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Logiciel de gestion de projet permet d'éliminer les réunions injustifiées et chronophages et de maintenir la communication sous contrôle

Soyons clairs : tous les logiciels de gestion de programme ne se valent pas. Heureusement, vous pouvez réduire les milliers de solutions logicielles existantes à quelques-unes qui valent la peine d'être examinées !

Maintenant que vous en savez un peu plus sur le monde merveilleux de la gestion de programme, passons rapidement à la vitesse supérieure et examinons les meilleurs outils de gestion de programme existants.

10 meilleurs outils logiciels de gestion de programme

1. ClickUp

Accédez à ClickUp sur n'importe quel appareil, n'importe où et n'importe quand ClickUp est une solution de gestion de projet gratuite qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout le travail sous un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou que vous soyez un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour une productivité optimale.

Cela signifie que :

Collaboration et communication entre les équipes de projet

Gestion de projet facile et à la volée

Interface intuitive et facile à utiliser

Suivi des indicateurs et des performances

Flux de travail personnalisé

Suivi du temps

Alors, comment fait-on exactement pour gérer un programme sur ClickUp ? Heureux que vous ayez posé la question !

N'hésitez pas à choisir parmi les options suivantes Échéancier affiché la vue Calendrier et la vue Gantt. Le diagramme de Gantt de ClickUp de ClickUp vous permet d'afficher vos projets en les triant rapidement, ce qui vous aide à mapper le flux de travail d'un programme entier. Vous pouvez ensuite créer des affichages en cascade pour voir facilement quels sont les projets importants à venir.

Afficher plus d'éléments tels que les assignés, les dates d'échéance, et plus encore dans la barre latérale de la vue Gantt

Vous souhaitez forfaiter vos projets sur un échéancier achevé ou créer des feuilles de route visuelles ? Affichez l'Échéancier !

Mais si vous préférez organiser ces projets sur un calendrier flexible qui permet à tout le monde de rester sur la même page, L'affichage du Calendrier de ClickUp est faite pour vous !

Ce n'est pas tout. Voici d'autres fonctionnalités qui prouvent le statut de ClickUp en tant que champion incontesté des outils de gestion de programme :

Cartes mentales : Qu'il s'agisse de créer un forfait de projet, d'organiser des idées ou de visualiser les structures du projet, utilisez les cartes mentalesCartes mentales dans ClickUp pour structurer les pensées à grande échelle

: Qu'il s'agisse de créer un forfait de projet, d'organiser des idées ou de visualiser les structures du projet, utilisez les cartes mentalesCartes mentales dans ClickUp pour structurer les pensées à grande échelle Priorités : Organisez le travail par importance pour que votre équipe sache quels projets sont urgents et lesquels ont un échéancier flexible

: Organisez le travail par importance pour que votre équipe sache quels projets sont urgents et lesquels ont un échéancier flexible Suivi du temps : Planifiez plus intelligemment et battez la mesure de votre emploi du temps grâce à des outils puissants suivi du temps : planifiez plus intelligemment et dépassez votre emploi du temps grâce à de puissants /href/ *Vue Charge de travail : Planifiez, mesurez, etcontrôler la capacité de votre équipe en fonction des heures, des tâches et des points

: Planifiez plus intelligemment et battez la mesure de votre emploi du temps grâce à des outils puissants suivi du temps : planifiez plus intelligemment et dépassez votre emploi du temps grâce à de puissants /href/ *Vue Charge de travail : Planifiez, mesurez, etcontrôler la capacité de votre équipe en fonction des heures, des tâches et des points Dépendances des tâches : Lien similaireprojets et tâches similaires pour passer facilement d'un travail à l'autre

: Lien similaireprojets et tâches similaires pour passer facilement d'un travail à l'autre Suivi des objectifs : Définissez des paramètres pour indiquer qu'une étape importante du programme est achevée

💸 Prix ClickUp

Forfait Free Forever : Idéal pour un usage personnel

: Idéal pour un usage personnel Forfait Unlimited : Meilleur pour les petites équipes ($7/membre par mois)

: Meilleur pour les petites équipes ($7/membre par mois) Forfait Business : Idéal pour les équipes de taille moyenne ou multiples (12$/membre par mois)

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les paramètres de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à atteindre la réussite ! S'il vous plaît contacter les équipes commerciales lorsque vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,480+ commentaires)

2. Microsoft SharePoint

via Microsoft SharepointMicrosoft SharePoint est un excellent outil de gestion de programme qui vous permet de collaborer sans effort et en toute sécurité avec les membres de l'équipe à travers les appareils, les départements et les environnements de travail. Vous pouvez l'utiliser pour stimuler l'efficacité du programme en partageant des applications et des ressources communes sur des portails et des sites Accueil.

L'inconvénient, c'est que les intégrations en dehors de l'écosystème Microsoft sont limitées. À mon travail, si vous travaillez avec plusieurs applications, vous devrez peut-être explorer d'autres outils de gestion de programme qui vous permettent de le faire.

🔑 Principales fonctionnalités de Microsoft SharePoint

Des applications mobiles SharePoint qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de rester informés grâce à des actualités personnalisées et ciblées

Des sites d'équipe dynamiques et productifs pour chaque équipe de programme, département et division

La fonctionnalité de gestion de contenu de SharePoint maximise la vitesse de transmission des connaissances

Tableau de bord permettant d'afficher tous les flux de travail et indicateurs du programme

💸 Prix de Microsoft SharePoint

Le forfait de ce logiciel de gestion de programme commence à 5 $ par mois

💬 Évaluation des clients de Microsoft SharePoint

G2 : 4/5 (7 711 avis)

Capterra : 4.3/5 (3,522 reviews)

3. Oracle Primavera

via Oracle Primavera Avec Oracle Primavera, vous pouvez planifier, programmer et contrôler des programmes à grande échelle et des projets individuels en déplacement. La solution logicielle vous permet d'identifier les risques cachés dans le calendrier de votre programme avant qu'ils ne deviennent une épine dans le pied de votre équipe.

Cependant, vous ne pouvez pas classer les projets par ordre d'importance ce qui signifie que votre équipe ne saura jamais quels sont les projets les plus urgents et quels sont ceux qui doivent être mis en veilleuse.

🔑 Principales fonctionnalités d'Oracle Primavera

Des benchmarks prêts à l'emploi vous permettent de comparer les projets en cours avec ceux livrés précédemment

Oracle Intelligence Cloud Service vous permet de prendre des décisions proactives, avec l'assistance de l'IA

Interfaces pour les membres de l'équipe permettant de recueillir des mises à jour de statut

Affichages adaptables

💸 Prix d'Oracle Primavera

Le forfait de cet outil logiciel commence à 2 570 $ par an

💬 Oracle Primavera évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (360 avis)

Capterra : 4.4/5 (151 avis)

4. Smartsheet

via Smartsheet Tous ceux qui ont participé au bloc de gestion de programme connaissent probablement Smartsheet. C'est un outil que les équipes utilisent pour gérer les charges de travail des projets, renforcer la collaboration, et rationaliser les processus dans l'ensemble d'un programme.

Smartsheet promet également de réunir tous vos besoins en matière de gestion de programme sous un même toit, ce qu'il fait. Cependant, il faudra faire des efforts supplémentaires pour trouver ce dont vous avez besoin, car leur interface est difficile à naviguer.

🔑 Les fonctionnalités clés de Smartsheet

Flux de travail intelligents pour stimuler la productivité au sein des équipes

Outils de collaboration pour maintenir l'alignement des équipes de programme

Solutions de bout en bout pour la gestion des ressources

💸 Prix de Smartsheet

Le prix de cet outil de gestion de programme commence à 14 $ par mois facturé annuellement

💬 Évaluation des clients de Smartsheet

G2 : 4.4/5 (5 340 avis)

Capterra : 4.5/5 (2,223 reviews)

5. Wrike

via Wrike Ce logiciel a beaucoup à offrir aux équipes de gestion de programme en quête d'automatisation, de son interface intuitive aux flux de travail personnalisables à des outils de rapports faciles à utiliser . Wrike propose également de solides diagrammes de Gantt pour aider les équipes à déplacer les échéances et à réajuster facilement les échéanciers des programmes.

Cela dit, ce logiciel aurait été bien meilleur avec des intégrations et des capacités de suivi des objectifs.

🔑 Wrike fonctionnalités clés

Outils de suivi du temps pour donner aux équipes les moyens de tirer le meilleur parti de chaque minute

Offre des tableaux Kanban flexibles pour visualiser tous les projets en cours de route

Diagrammes et graphiques personnalisés pour une visualisation sans faillela gestion du portfolio* Permet aux équipes d'évaluer les risques en partageJournaux RAID 💸 Prix Wrike

Wrike propose un tarif de forfait Free. Les forfaits payants commencent à 9,80 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients de Wrike

G2 : 4.2/5 (2 343 commentaires)

Capterra : 4.2/5 (1,697 commentaires)

6. LiquidPlanner

via LiquidPlanner L'idée de LiquidPlanner est que, tandis que le logiciel se concentre sur la construction de calendriers de programmes flexibles, votre équipe peut faire plus de choses avec une confiance sans précédent.

Grâce à son tableau de bord robuste, LiquidPlanner met toutes les parties prenantes sur la même page. Par la suite, vos projets ne seront pas isolés grâce aux nombreuses intégrations qu'il assiste.

Cependant, son interface, ainsi que l'absence flagrante de gestion de projet Enterprise font que LiquidPlanner n'est pas envisageable pour la plupart des équipes de gestion de programme.

🔑 Principales fonctionnalités de LiquidPlanner

Offre un nivellement automatique des ressources afin d'éliminer la surcharge et d'améliorer la qualité de l'informationl'utilisation des ressources* Des informations intelligentes pour assister les décisions clés tout au long du cycle de vie du programme

Estimation intelligente pour une réduction achevée des risques

💸 Prix de LiquidPlanner

Cet outil de gestion de programme propose une version gratuite avec des fonctionnalités limitées. Le forfait payant est proposé à partir de 15 $ par mois

💬 LiquidPlanner évaluations des clients

G2 : 4.2/5 (226 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (633 commentaires)

7. Monday

via Monday Nommé d'après le jour le plus stressant de la semaine, cet outil de gestion de programme est aimé pour ses fonctions intuitives et son large intervalle d'intégrations essentielles. Avec Monday, vous pouvez gérer tous vos projets dans un seul et même espace de travail. Mieux encore, l'outil est livré avec des dizaines d'intégrations gratuites modèles de gestion de programme pour le suivi du portfolio des projets, les tâches de l'équipe, etc.

Vous pensez probablement qu'il y a un piège quelque part - et vous avez raison !

Il y a un problème avec Monday : les dépendances limitées entre les tâches. Le seul moyen de les paramétrer est d'utiliser des dates, ce qui les rend peu fonctionnels pour de nombreuses applications du monde réel.

Les équipes de gestion de programme qui sont attirées par son interface utilisateur intuitive et son prix attractif se retrouvent rapidement sur le marché à la recherche d'autres solutions.

🔑 Monday fonctionnalités clés

Offre des fonctionnalités intégrées de suivi du temps pour surveiller l'ensemble de l'échéancier des projets, à la minute près

Possibilité d'afficher les données sous forme de plan, de tableau, de calendrier, d'échéancier, de Kanban, etc

D'innombrables automatisations pour automatiser le travail répétitif en quelques secondes

Modèles personnalisables pour un paramétrage rapide et facile des programmes

💸 Prix du Monday

Cet outil de gestion de programmes propose un forfait Free Forever gratuit pour un maximum de 2 places. Le forfait payant commence à 8 $/siège par mois facturé annuellement

💬 Monday évaluation des clients

G2 : 4.7/5 (3,219 commentaires)

Capterra : 4.6/7 (2,515 reviews)

8. Celoxis

via Celoxis Ce logiciel est un grand nom dans le domaine de la gestion de programmes. D'un côté de ses critiques, on trouve des clients satisfaits de sa force clé, qui est de la gestion des ressources et le suivi des problèmes.

Celoxis se spécialise dans l'aide aux équipes pour résoudre des problèmes complexes de gestion de projet grâce à une ingénierie méticuleuse, une simplicité inégalée et une belle interface utilisateur.

Cependant, la plus grande force de Celoxis est aussi sa plus grande faiblesse. Étant donné que l'équipe a tout misé sur le suivi des problèmes, le logiciel n'est pas à la hauteur des autres aspects de la gestion de programme, à savoir la gestion de la charge de travail et le suivi du temps, pour n'en citer que quelques-uns.

🔑 Les fonctionnalités clés de Celoxis

Assistance à la visibilité en temps réel des dépenses budgétaires, des créances et de la rentabilité de chaque projet

Fonctionnalité de planification de projet permettant d'élaborer des forfaits qui s'adaptent de manière transparente à l'évolution des objectifs du programme

Suivi des demandes de projet pour rassembler les demandes de programme provenant de diverses sources

Fournit des tableaux de bord personnalisables pour les portefeuilles

💸 Prix de Celoxis

La tarification de cet outil de gestion de programme commence à 25 $/utilisateur par mois

💬 Evaluations des clients de Celoxis

G2 : 4.3/5 (63 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (245 avis)

9. Planview Clarizen

via Planview Clarizen Planview Clarizen est un outil qui permet aux gestionnaires de projet d'accroître l'efficacité des projets, d'utiliser une collaboration ciblée et de se concentrer sur l'ensemble du cycle de vie du programme.

En outre, il affiche une vue à 360 degrés de l'ensemble des ressources, des calendriers et des tâches du programme, achevé avec un contexte complet et des informations en temps réel.

Cependant, l'interface laisse beaucoup à désirer et nécessitera une courbe d'apprentissage avant que vous et vos équipes ne la compreniez parfaitement.

🔑 Planview Clarizen fonctionnalités clés

De puissantes fonctions de gestion de portfolio de projets pour une planification concise et une exécution rapide des programmes

Un tableau de bord d'exécution des projets qui permet à vos équipes de travailler à un rythme parfait

Des flux de travail entièrement automatisés qui vous permettent de faire votre travail comme vous l'entendez

💸 Prix de Planview Clarizen

La tarification de cet outil de gestion de programme commence à 45 $/utilisateur par mois

💬 Planview Clarizen évaluations des clients

G2 : 4.1/5 (516 commentaires)

Capterra : 4.2/5 (162 commentaires)

10. Asana

via AsanaAsana vous permet d'accroître la visibilité du programme tout en simplifiant les suivis et les retours d'information.

Cependant, vos équipes auront du mal à tomber amoureuses d'Asana - voire n'en tomberont pas amoureuses du tout.

L'outil manque de fonctionnalité pour une véritable gestion de programme tout-en-un ! Les checklists de tâches, les notifications intelligentes et le suivi du temps en mode natif ne sont que quelques fonctionnalités qui font manifestement défaut à Asana.

🔑 Les fonctionnalités clés d'Asana

Des diagrammes, des graphiques et des informations en temps réel qui vous permettent de repérer les problèmes avant qu'ils ne causent des dégâts

Tableaux de bord complets et conviviaux qui vous permettent de tout gérer à partir d'un seul endroit

Fonctionnalité d'invitation qui vous permet d'inviter des coéquipiers de confiance en déplacement

Des portfolios puissants pour des analyses incisivessuivi des projets 💸 Prix d'Asana

Asana a une version gratuite qui est disponible pour les équipes jusqu'à 15 personnes. Les forfaits premium commencent à 10,99 $/utilisateur par mois

💬 Évaluation des clients d'Asana

G2 : 4,3/5 (7 923 avis)

Capterra : 4,4/5 (10 245 avis)

Qu'est-ce qui fait un bon logiciel de gestion de programme ?

Pour choisir un excellent outil de gestion de programme, voici six fonctionnalités à rechercher :

Le suivi des projets : Le logiciel de votre choix doit combiner de manière transparente les projets nouveaux et existants sur une même plateforme et afficher la progression à l'échelle de l'entreprise Planification des ressources : Un outil qui vaut son pesant d'or devrait disposer d'une fonction de planification des ressourcesVue Charge de travail et de jolis visuels qui vous permettent de repérer les goulets d'étranglement au niveau des ressources et de garder un œil sur la charge de travail de chacun à la volée. Ce n'est même pas un débat Tableaux de bord : Un tableau de bord affiche une vue d'ensemble des performances de votre programme, ce qui évite de passer d'un projet à l'autre Rapports : Des rapports solides et actualisés vous permettent de prendre les bonnes décisions, à chaque fois. Finies les suppositions. Finis les vœux pieux Relevé de temps : Sans cette fonctionnalité, vous n'aurez pas de visibilité achevée sur les activités quotidiennes de votre équipe, et encore moins sur le nombre d'heures réellement consacrées à l'achèvement de chaque projet. Ce sera le chaos après le chaos après le chaos Portfolios : "Les outils de gestion de programme ne devraient pas avoir de portfolios", n'a jamais dit personne. Les bons logiciels intègrentdes portfolios-vous obtenez une vue d'ensemble de la progression de tous vos projets, et vous pouvez également approfondir les détails pour gérer les risques

Quel logiciel de gestion de programme remporte la palme ?

Nous avons placé ClickUp en position 1 car c'est le seul et véritable super-héros de la gestion de programme, le Professeur X de ce domaine, la crème de la crème de tous les outils de gestion de programme existants.

Même si les autres logiciels de gestion de programmes sont compétitifs, ils ne sont pas assez performants pour chausser les bottes de ClickUp lorsqu'il s'agit de la gestion de la charge de travail , suivi des objectifs , la vérification des priorités, et plus encore.

Toutes ces fonctionnalités sont extrêmement importantes pour la gestion des programmes. Par instance, si vous n'organisez pas les projets par ordre d'importance, vous ne pouvez pas savoir quels sont ceux qui valent la peine d'être menés à bien à court terme. Vous ne ferez que tracer des cercles dans l'obscurité et, soyons honnêtes, ce n'est pas une façon de gérer un programme.

Le meilleur moment pour adopter ClickUp comme outil de gestion de programme était hier ; le deuxième meilleur moment est maintenant.

Qu'attendez-vous ? Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et ouvrez la porte à des programmes de qualité supérieure et haut de gamme.