Les meilleures suggestions de rédaction basées sur l'IA pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs

Nous sommes en 2024, et les outils de rédaction basés sur l'IA générative ne sont plus des fantasmes futuristes. Ce sont des outils pratiques qui trouvent un nombre important d'applications professionnelles et nous facilitent la vie.

Les spécialistes du marketing et les professionnels du contenu sont peut-être ceux qui utilisent le plus les outils de rédaction basés sur l'IA : selon un rapport de McKinsey, leur adoption a plus que doublé parmi les spécialistes du marketing.

Si vous utilisez des outils GenAI pour trouver des idées, élaborer des stratégies, rédiger ou effectuer des modifications en cours sur du contenu marketing, vous avez sans doute beaucoup entendu parler des « transformateurs génératifs pré-entraînés », le « GPT » de ChatGPT. Les GPT sont des modèles linguistiques avancés entraînés sur de vastes quantités de données textuelles, ce qui leur permet de comprendre et de générer des textes de qualité humaine sur un large intervalle de sujets et de styles.

Si les subtilités techniques des GPT sont complexes, la clé pour exploiter leur puissance réside dans un concept plus simple : les consignes. Les consignes sont les instructions que vous donnez aux outils de rédaction basés sur l'IA ; elles font le lien entre votre intention créative et le résultat produit par l'IA.

Et la règle d'or pour créer un contenu de qualité est simple : plus l'invite est bonne, meilleurs sont les résultats.

Des consignes bien rédigées guident les outils de rédaction basés sur l'IA afin de générer un contenu pertinent et efficace en fournissant un contexte, en précisant les résultats souhaités et en définissant les paramètres dans lesquels l'IA doit opérer.

En maîtrisant l'art de la rédaction d'invites, vous pouvez exploiter tout le potentiel des outils de rédaction basés sur l'IA, en vous assurant que le résultat correspond à vos objectifs et trouve un écho auprès de votre public.

Dans cet article, nous allons explorer certaines des meilleures suggestions de rédaction générées par l'IA, spécialement conçues pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs.

Comprendre les suggestions de rédaction basées sur l'IA

Les consignes de rédaction IA sont des saisies utilisateur qui guident les outils d'IA génératifs dans la création de contenu spécifique. Une consigne IA est un ensemble d'instructions qui indiquent à l'IA ce dont vous avez besoin, que ce soit pour créer du contenu, analyser des données ou simuler une discussion.

Considérez la création de consignes pour l'IA comme si vous passiez une commande au restaurant : vous ne vous contenteriez pas de dire que vous avez faim ; vous préciseriez ce que vous souhaitez manger et comment vous aimeriez que le plat soit préparé. Vous indiqueriez probablement les ingrédients auxquels vous êtes allergique et accompagneriez le plat d'une boisson ou d'un dessert. De la même manière, lorsque vous interagissez avec une IA, vous devez lui donner des instructions claires et précises.

Par exemple, vous pouvez saisir la consigne « Rédigez un e-mail de rappel amical pour une réunion d'équipe mardi prochain à 10 h. » L'outil utilise ensuite votre consigne pour créer une réponse sur mesure qui répond à vos besoins.

Types de suggestions d'IA

Les outils d'IA peuvent être incroyablement polyvalents, mais il est essentiel de comprendre les différents types de prompts pour les utiliser efficacement. Chaque type de prompt s'adresse à un public cible et répond à un objectif spécifiques, qu'il s'agisse de rechercher des informations factuelles ou de stimuler la créativité :

1. Suggestions informatives

Les prompts informatifs servent à rechercher des informations spécifiques ou des détails factuels. Ils s'apparentent à une requête sur un moteur de recherche, où vous demandez au modèle des données ou des explications précises.

Exemple : « Quelles sont les principales fonctionnalités d'une application de commerce électronique réussie ? »

2. Suggestions créatives

Les suggestions créatives stimulent la créativité et génèrent de nouvelles idées. Elles peuvent être utilisées pour écrire des récits, créer du contenu marketing ou réfléchir à des concepts innovants.

Exemple : « Écrivez une nouvelle sur une ville futuriste. »

3. Suggestions pédagogiques

Les consignes didactiques fournissent des instructions ou des procédures étape par étape. Elles sont idéales pour expliquer comment accomplir une tâche ou utiliser un outil.

Exemple : « Expliquez comment créer une interface d'application mobile conviviale pour les utilisateurs. »

4. Suggestions d’invitation à la clarification

Les instructions de clarification invitent à fournir des explications ou des détails supplémentaires. Elles sont utiles lorsque vous avez besoin de plus d'informations ou d'une meilleure compréhension d'un sujet particulier.

Exemple : « Pouvez-vous nous en dire plus sur les avantages de l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé ? »

5. Suggestions comparatives

Les invitations comparatives demandent au modèle de comparer deux ou plusieurs éléments ou concepts. Ce type d’invitation est idéal pour évaluer différentes options et prendre des décisions éclairées.

Exemple : « Comparez les avantages et les inconvénients des voitures électriques et des voitures hybrides. »

6. Sujets hypothétiques

Les suggestions hypothétiques invitent à explorer des scénarios ou des résultats potentiels. Elles sont utiles pour imaginer des possibilités futures ou analyser des situations hypothétiques.

Exemple : « Que se passerait-il si les humains pouvaient vivre sur Mars ? »

7. Suggestions analytiques

Les suggestions analytiques impliquent l'analyse ou l'interprétation de données et de situations. Elles servent à fournir des informations, à tirer des conclusions ou à résoudre des problèmes à partir des informations fournies.

Exemple : « Analysez l'impact du télétravail sur la productivité des employés. »

8. Suggestions basées sur des opinions

Les suggestions basées sur des opinions visent à recueillir des opinions ou des points de vue subjectifs. Elles sont idéales pour rassembler différents points de vue ou des réflexions personnelles sur divers sujets.

Exemple : « Quelles sont les bonnes pratiques pour maintenir un équilibre entre le travail et la vie privée ? »

Comprendre ces types de suggestions peut vous aider à utiliser efficacement les Outils d'IA et à obtenir les réponses les plus précises, créatives et pertinentes pour vos besoins spécifiques.

À lire également : 7 modèles gratuits de suggestions d'IA pour ChatGPT

Comment les suggestions de rédaction basées sur l'IA sont utilisées dans le marketing du contenu et le référencement naturel

Du brainstorming d'idées créatives à l'optimisation des stratégies de référencement, les outils de rédaction basés sur l'IA sont en train de révolutionner le marketing numérique.

Voici comment les outils d'IA peuvent améliorer votre processus de création de contenu et vous aider à élaborer une stratégie de référencement efficace :

1. Générer des idées de contenu

La publication régulière de contenu de haute qualité est essentielle à toute stratégie de référencement. Mais trouver des idées originales peut s'avérer difficile. Les invitations de rédaction basées sur l'IA peuvent vous aider à trouver une multitude de sujets de contenu, garantissant ainsi que votre contenu reste captivant et pertinent pour votre public.

Exemple de consigne : « Rédigez un article de blog sur le mode de vie durable, en ciblant le mot-clé principal « mode de vie écologique ». Veuillez fournir une liste d'angles d'approche originaux et créatifs pour traiter ce sujet tout en répondant à l'intention de recherche principale du lecteur. »

2. Créer des plans intelligents

L'IA peut vous aider à créer des plans détaillés qui intègrent les éléments essentiels tout en laissant place à votre point de vue unique. Cet équilibre garantit que votre contenu se démarque de celui de vos concurrents et respecte les bonnes pratiques en matière de référencement naturel.

Exemple d'invite : « À partir du titre « Les bienfaits d'un régime alimentaire à base de plantes » et du mot-clé principal « nutrition à base de plantes », générez un plan complet pour un article de blog de 1 500 mots. Incluez les aspects courants du sujet et des suggestions pour l'enrichir avec des idées originales. »

3. Créer des titres et des méta-descriptions percutants

Les titres et les méta-descriptions sont essentiels pour attirer les lecteurs vers votre contenu. Les suggestions de rédaction générées par l'IA peuvent proposer différentes options, ce qui facilite la recherche de la combinaison parfaite pour capter l'attention et améliorer les taux de clics.

Exemple de consigne : « Je souhaite cibler le mot-clé « détox numérique ». Veuillez fournir une liste d'idées de titres de billets de blog convaincants qui incluent ce mot-clé et reflètent fidèlement le sujet. »

4. Rédiger des introductions captivantes

L'IA peut rédiger des accroches concises et percutantes en s'appuyant sur des cadres de rédaction éprouvés, tels que le modèle problème-agitation-solution (PAS).

Exemple d’invite : « À partir du titre « Comment réduire le temps passé devant les écrans pour mieux dormir », fournissez une introduction percutante et captivante pour une publication LinkedIn en utilisant le modèle problème-agitation-solution. »

5. Rédaction de textes longs

Un autre défi consiste à produire du contenu long format. Pour obtenir un résultat de qualité à partir d'un outil d'IA, incluez toutes les informations nécessaires, telles que les mots-clés associés, le contexte et les données spécifiques, dans votre consigne. Définir des paramètres concernant le style, le public cible et les mots-clés permet de s'assurer que l'IA génère un contenu pertinent.

Exemple de sujet : Thème du blog : « Conseils d'experts pour créer un contenu exceptionnel avec Ahrefs » Style : « Professionnel » Public cible : « Professionnels du référencement, spécialistes du marketing, propriétaires de sites web »

6. Transformer les listes de mots-clés en groupes de thèmes

Pour améliorer le référencement naturel (SEO), il est essentiel de créer des groupes de thèmes autour de mots-clés connexes. L'IA peut organiser vos mots-clés en groupes pertinents, vous aidant ainsi à planifier et à structurer efficacement votre contenu.

Exemple d'invite : « Je suis en train de planifier la structure d'un nouveau site web consacré aux finances personnelles. J'ai téléchargé un fichier contenant des mots-clés liés à la « gestion budgétaire ». Veuillez regrouper ces mots-clés par thèmes et les présenter sous forme de tableau. »

7. Renforcer votre autorité sur le sujet

Pour asseoir votre autorité sur un sujet donné, vous devez publier régulièrement du contenu de haute qualité sur ce thème. L'IA peut analyser votre contenu existant et vous suggérer des améliorations afin de renforcer votre autorité dans votre domaine.

Exemple de consigne : « Je souhaite analyser l'autorité thématique de mon site web en matière de marketing numérique. La pièce jointe contient une copie du plan du site complet. Évaluez dans quelle mesure chaque article de blog correspond aux thèmes centraux du référencement naturel (SEO) et du marketing de contenu. Signalez tout article susceptible de diluer la thématique principale. »

8. Personnaliser votre style d'écriture

En entraînant l'IA sur vos travaux antérieurs, vous pouvez vous assurer que le contenu généré correspond parfaitement à votre style et à votre ton.

Exemple de consigne : « Je rédige un article sur la « productivité du télétravail ». J'ai déjà écrit certaines sections, mais j'ai besoin d'aide pour les parties restantes. Veuillez décrire le style, le ton et la structure, puis générer une nouvelle section dans le même style. »

Bonus : 7 modèles de rédaction gratuits pour accélérer la création de contenu

Exemples de suggestions de rédaction basées sur l'IA

Que vous souhaitiez renforcer votre présence sur les réseaux sociaux ou affiner vos efforts en matière d'e-mail marketing, ces échantillons de suggestions de rédaction générées par l'IA peuvent vous aider à obtenir les résultats souhaités :

1. Brainstorming et génération d'idées

L'une des applications les plus intéressantes des outils de rédaction basés sur l'IA est leur capacité à vous aider à réfléchir et à trouver des idées. Par exemple, vous pouvez utiliser certaines des suggestions suivantes :

Idées créatives : « Générer des concepts innovants pour un projet de vie urbaine durable, intégrant des technologies respectueuses de l'environnement et l'engagement communautaire »

Innovation produit : « Réfléchissez à des fonctionnalités novatrices pour un appareil domestique intelligent de nouvelle génération qui améliore le confort et l'efficacité énergétique. »

Idées de campagnes marketing : « Générez des idées créatives de campagnes marketing pour une nouvelle gamme d'accessoires de mode écologiques ciblant un public jeune et soucieux de l'environnement »

2. Adaptations de contenu localisées

Personnalisez les invitations pour adapter votre contenu afin qu'il trouve un écho auprès de marchés régionaux spécifiques ou de segments d'audience particuliers. Par exemple, vous pouvez demander à l'IA de générer des variantes localisées de contenu traitant des tendances en matière de services bancaires mobiles, adaptées aux préférences culturelles ou aux spécificités géographiques.

3. Articles de blog éducatifs

Générez des invitations à des sujets de blog informatifs qui renseignent votre audience. Par exemple, demandez du contenu généré par l'IA ou des publications sur les réseaux sociaux concernant l'impact de l'IA sur l'amélioration du service client dans le secteur bancaire, en fournissant des informations exploitables et des analyses du secteur.

Sujet : « Rédigez un article de blog informatif avec le titre « Le rôle de l'IA dans la transformation du service client dans le secteur bancaire ». Intégrez des études de cas et des avis d'experts sur les tendances en matière d'adoption de l'IA. »

4. Quiz et sondages interactifs

Créez des invitations captivantes pour des quiz ou des sondages interactifs qui stimulent l'engagement de votre audience. Par exemple, vous pouvez utiliser l'IA pour élaborer des questions de quiz sur des conseils de gestion des finances personnelles ou des sondages sur les préférences des clients en matière de services bancaires numériques.

5. Contenu des newsletters par e-mail

Élaborez des invitations pour des newsletters par e-mail qui captent l'attention et encouragent l'interaction. Demandez des objets, des pré-en-têtes et du contenu qui promeuvent des conseils en matière de culture financière ou annoncent les prochains webinaires sur les stratégies d'investissement.

Invite : « Créez une newsletter annonçant les prochains webinaires sur les « stratégies d'investissement avancées ». Incluez des objets, des pré-en-têtes et des détails sur les webinaires qui suscitent l'intérêt. »

6. Campagnes sur les réseaux sociaux

Créez des suggestions de publications sur les réseaux sociaux qui renforcent la visibilité de votre marque et l'engagement. Par exemple, demandez à l'IA de créer des légendes Instagram mettant en avant des témoignages de clients ou des publications LinkedIn traitant des innovations fintech et de leur impact sur les services financiers.

7. Idées de scénarios de vidéo

Utilisez l'IA pour rédiger des scripts de vidéos explicatives ou de démonstrations de produits. Générez un script qui présente efficacement les fonctionnalités et les avantages d'une application de gestion budgétaire destinée à la gestion des finances personnelles.

Consigne : « Rédigez un script pour une vidéo explicative montrant comment notre chatbot alimenté par l'IA améliore le service client dans les institutions financières. »

8. Plans de livres blancs ou d'ebooks

Générez des invitations pour rédiger ou structurer des livres blancs ou des ebooks complets sur des sujets spécifiques à votre secteur. Par exemple, vous pouvez demander à l'IA de créer des plans qui explorent les tendances émergentes dans les technologies bancaires numériques ou les résultats de recherches sur le comportement des consommateurs dans le secteur des services financiers.

Invite : « Créez un plan pour un livre blanc sur « l'avenir des paiements numériques ». Incluez des sections sur la technologie blockchain, les portefeuilles mobiles et les implications réglementaires. »

9. Contenu optimisé pour le référencement

Créez des suggestions pour développer du contenu optimisé pour le référencement naturel (SEO) qui améliore la visibilité sur les moteurs de recherche. Par exemple, demandez des titres d'articles et des plans générés par l'IA pour des billets de blog axés sur des conseils pratiques de planification financière ou des stratégies d'investissement optimisées pour des mots-clés pertinents.

Invite : « Générez des titres et des plans d'articles optimisés pour le référencement naturel (SEO) pour le « top 10 des applications de finances personnelles pour 2024 ». Mettez l'accent sur la facilité d'utilisation, les fonctionnalités et les avis des utilisateurs. »

10. Témoignages clients et études de cas

Utilisez l'IA pour rédiger des témoignages clients et des études de cas authentiques. Invitez l'IA à créer du contenu qui met en avant des exemples concrets de réussite, illustrant comment votre produit résout des défis spécifiques.

Sujet : « Rédigez des témoignages clients illustrant comment nos solutions fintech ont aidé les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle et la satisfaction de leurs clients. »

11. Relecture et peaufinage du contenu

Les outils de relecture basés sur l'IA simplifient la révision de contenu en vérifiant rapidement la grammaire, la ponctuation et le style. Certains d'entre eux vont au-delà des correcteurs orthographiques classiques pour améliorer la lisibilité et harmoniser le ton avec la voix de votre marque.

Invite : « Relisez le texte suivant pour corriger les erreurs de grammaire, de ponctuation et de style. Assurez-vous que le ton est cohérent et adapté à un blog d'entreprise professionnel. Mettez en évidence les phrases complexes et proposez des alternatives plus simples pour améliorer la lisibilité. Vérifiez également la clarté et la cohérence de l'ensemble du texte. »

À lire également : 10 générateurs de paragraphes IA gratuits pour l'écriture en 2024

Découvrez des exemples de contenu généré par l'IA qui ont connu la réussite

Découvrons quelques exemples notables de contenu généré par l'IA qui ont connu la réussite, en mettant en avant la manière dont différentes organisations ont utilisé l'IA pour obtenir des résultats remarquables :

1. Le contenu financier de Bankrate

Bankrate, un site web de référence en matière de conseils financiers, a recours à l'IA pour générer des articles informatifs. En utilisant l'IA pour produire des premières ébauches, qui sont ensuite relues et peaufinées par des éditeurs humains, Bankrate garantit l'exactitude et la pertinence de son contenu.

Cette combinaison entre l'efficacité de l'IA et l'expertise humaine a généré des centaines de milliers de visites mensuelles issues de référencement naturel. La crédibilité et l'autorité du domaine Bankrate, associées à un contrôle éditorial rigoureux, ont joué un rôle essentiel dans la maintenance d'un classement élevé et d'une grande fiabilité.

2. Amélioration du taux de clics (CTR) de TV 2 Fyn

Une chaîne d'information danoise, TV 2 Fyn, a testé des titres générés par l'IA afin de stimuler l'engagement envers ses articles. À l'aide de ChatGPT, elle a créé plusieurs variantes de titres et a mené des tests A/B pour comparer leurs performances à celles de titres rédigés par des humains.

via TV 2Fyn

Les résultats ont été impressionnants : les titres générés par l'IA ont permis d'enregistrer une augmentation de 59 % du taux de clics. Cette réussite souligne le potentiel de l'IA pour créer des titres convaincants et incitant au clic, générant ainsi des taux d'engagement plus élevés pour le contenu en ligne.

3. Résumés des conférences téléphoniques sur les résultats financiers de Bloomberg

Bloomberg exploite l'IA pour améliorer la création de contenu et les flux de travail de recherche. L'entreprise a introduit des résumés de conférences sur les résultats financiers générés par l'IA et une fonction de recherche de documents améliorée sur ses applications mobiles, notamment les applications Bloomberg Professional sur iOS et Android.

Les résumés de conférences sur les résultats financiers générés par l'IA permettent aux analystes d'extraire rapidement des informations clés à partir de données financières complexes. Associés à la fonction de recherche de documents, qui utilise le traitement du langage naturel pour parcourir des millions de documents fiables, ces outils réduisent considérablement le temps nécessaire pour trouver des informations essentielles, améliorant ainsi le flux de travail global de la recherche.

4. L'assistant de rédaction alimenté par l'IA de Grammarly

Grammarly est devenu un outil indispensable pour des millions d'utilisateurs à travers le monde, offrant une aide à la rédaction en temps réel pour améliorer la grammaire, l'orthographe et la clarté. Grâce à l'intégration d'algorithmes d'IA, Grammarly aide les utilisateurs à produire un contenu soigné et professionnel sur diverses plateformes, des e-mails et documents aux publications sur les réseaux sociaux. Cet outil permet non seulement d'améliorer les compétences rédactionnelles de chacun, mais garantit également que le contenu est exempt d'erreurs et facile à lire.

À lire également : Comment effectuer la modification du contenu généré par l'IA : guide pour produire des articles captivants et de grande qualité

Conseils pour rédiger des instructions efficaces pour l'IA

La création d'invites efficaces pour la rédaction par IA implique plusieurs approches stratégiques visant à garantir la clarté, la précision et la pertinence du contenu généré. Lorsque vous créez des invitations pour ChatGPT, plusieurs étapes permettent de s'assurer que les réponses que vous recevez sont utiles et pertinentes.

Explorons ces étapes en détail :

1. Attribuez un rôle

Pour commencer, utilisez la technique « Agis comme si… » et attribuez un rôle à ChatGPT. Cela aide le modèle d'IA à comprendre le point de vue qu'il doit adopter. Par exemple, vous pouvez dire : « Tu vas endosser le rôle d'un [rôle] », en précisant si vous souhaitez que ChatGPT agisse en tant qu'expert en réseaux sociaux, conférencier empathique, coach en développement personnel ou autre.

2. Définissez une tâche claire, descriptive et précise

Ensuite, soyez précis quant à ce que vous attendez de ChatGPT. Par exemple, plutôt que de dire « Écris-moi un article de blog », vous pouvez dire « Fais un article de blog à la première personne de six paragraphes destiné à un public d'amoureux des chats, comprenant une anecdote amusante, se terminant par une question, mentionnant mon chat roux Orlando et faisant référence à [nom de la marque] de nourriture pour chats. Si nécessaire, divisez les tâches volumineuses en tâches plus petites, par exemple en demandant d'abord des options de titres, puis des résumés, et enfin le contenu principal.

3. Fournissez du contexte

Incluez dans votre invitation tout ce qui pourrait aider ChatGPT à mieux fonctionner. Précisez ce dont vous avez besoin et indiquez votre style de rédaction préféré, l'objectif du texte ainsi que toute information contextuelle permettant de planter le décor.

4. Donnez des exemples

Les exemples aident l'IA à reproduire le style souhaité et à répondre à vos attentes. Si vous demandez des tweets, partagez ceux qui ont obtenu de bons résultats par le passé. Pour des procédures opératoires normalisées, incluez-en un qui correspond au style souhaité. Les exemples peuvent provenir de différentes sources et ne doivent pas nécessairement être les vôtres.

5. Créer des règles

Précisez clairement vos règles, par exemple en demandant un résultat sous forme de tableau à deux colonnes, en majuscules et minuscules, ou en expliquant de manière suffisamment simple pour qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre. Plus vos règles sont précises, plus ChatGPT pourra faire preuve de créativité dans le cadre de celles-ci.

6. Fixez-vous des contraintes

Distinguez ce que vous voulez que l'IA fasse de ce que vous ne voulez pas qu'elle fasse. Dressez une liste de contraintes pour éviter les résultats indésirables. Celles-ci peuvent être aussi précises que « N'utilisez pas deux mots quand un seul suffit » ou « N'utilisez pas d'expressions idiomatiques ». Les contraintes aident l'IA à rester dans les paramètres souhaités.

7. Évaluez et itérez

Préparez-vous à affiner vos prompts. La patience et l'itération sont essentielles. Évaluez chaque série de résultats, apportez des modifications et vérifiez si les résultats s'améliorent. Enregistrez vos prompts pour les affiner au fil du temps jusqu'à ce que vous trouviez la recette parfaite.

8. Intégrez des mots-clés et des expressions-clés

Utilisez des termes directement liés à votre sujet ou à votre secteur d'activité. Par exemple, dans une invitation portant sur le marketing numérique, incluez des termes spécifiques tels que « référencement naturel », « stratégie de contenu » ou « engagement sur les réseaux sociaux » afin de vous assurer que l'IA comprenne le contexte et fournisse des informations ciblées.

9. Combiner plusieurs invitations et instructions

Combiner plusieurs consignes peut améliorer la profondeur et la portée du contenu généré par l'IA. Commencez par une consigne générale pour établir le contexte, puis poursuivez avec une consigne plus détaillée et des instructions spécifiques pour affiner le résultat. Par exemple, vous pouvez utiliser la consigne suivante : « Expliquez les principes de base de la technologie blockchain. Fournissez des exemples de ses applications dans la finance et la santé. »

10. Suivez les « choses à faire » et « choses à ne pas faire » avec les suggestions d'IA

Intégrez des directives claires dans vos invitations afin d'orienter les réponses de l'IA vers le ton et la direction souhaités. Par exemple : « Décrivez les avantages des sources d'énergie renouvelables. METTEZ EN AVANT les avantages environnementaux. NE MENTIONNEZ PAS de marques spécifiques. »

À lire également : Les 10 meilleurs outils de génération de texte et de contenu par IA en 2024

Même si ces conseils pour créer de bonnes suggestions sont utiles, vous aurez besoin d'un outil d'IA performant pour créer un contenu parfaitement adapté à vos besoins.

Par exemple, l'assistant alimenté par l'IA de ClickUp, ClickUp Brain, est conçu pour simplifier et améliorer votre flux de travail de création de contenu.

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Voici les fonctionnalités spécifiques qui peuvent vous aider :

AI Writer for Work

Assistant de rédaction : Fournit des suggestions en temps réel sur la grammaire, le style, le vocabulaire et la cohérence globale afin d'améliorer la qualité de vos textes Fournit des suggestions en temps réel sur la grammaire, le style, le vocabulaire et la cohérence globale afin d'améliorer la qualité de vos textes

Vérificateur orthographique intégré : vérifie automatiquement les erreurs d'orthographe dans vos documents et tâches, garantissant ainsi un contenu gratuit et sans erreur

Réponses rapides générées par l'IA : génère des réponses rapides et adaptées au contexte, vous aidant ainsi à adopter le ton idéal

Créer des tableaux : vous permet de créer des tableaux contenant des données et des informations détaillées, utiles pour organiser vos informations

Créer des modèles : Génère instantanément des modèles pour des tâches, des documents et des projets adaptés à vos besoins spécifiques

Créer des transcriptions : Convertit la voix en texte et utilise l'IA pour répondre aux questions issues de vos réunions et Clips

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Réponses instantanées : Fournit des réponses instantanées et précises en fonction du contexte de tout travail effectué dans ClickUp ou lié à ClickUp

Questions-réponses sur l'environnement de travail : vous permet de créer et de trouver du contenu pertinent pour votre environnement de travail, ce qui vous fait gagner du temps par rapport aux recherches manuelles

Vous pouvez également utiliser ClickUp Docs pour stocker tous vos documents au même endroit, ce qui facilite l'organisation et l'accès à votre contenu. Pour structurer efficacement vos documents, vous pouvez créer des pages imbriquées, utiliser des modèles et ajouter une mise en forme avancée.

Stockez du contenu généré par l'IA et collaborez en temps réel avec votre équipe dans ClickUp Docs

Voici quelques-unes des autres fonctionnalités proposées par ClickUp Docs :

Hub Documents : Hub Documents vous offre un emplacement centralisé pour gérer tous vos documents. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer vos documents, ce qui vous permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin.

Contrôle des versions : ClickUp Docs prend en charge l'historique des versions, ce qui vous permet de suivre les modifications et de revenir à des versions précédentes si nécessaire

Collaboration en temps réel : Modifiez des documents en temps réel avec votre équipe. Vous pouvez mentionner d'autres personnes dans Modifiez des documents en temps réel avec votre équipe. Vous pouvez mentionner d'autres personnes dans vos commentaires , attribuer des actions à réaliser et convertir du texte en tâches traçables pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Liens partageables : créez des liens vers vos documents afin de partager du contenu avec des personnes extérieures à votre environnement de travail. Vous pouvez contrôler leur niveau d'accès, de la lecture seule aux droits de modification complets.

Intégration avec les tâches : associez vos documents à des tâches , des projets et des flux de travail dans ClickUp. Cette intégration garantit que votre contenu est toujours lié au travail pertinent, ce qui facilite la mise en œuvre de vos idées.

Et ce n'est pas tout ! Utilisez le modèle de prompts ChatGPT de ClickUp pour la rédaction afin de créer sans effort un contenu engageant et captivant.

Télécharger ce modèle Optimisez votre processus de création de contenu grâce au modèle « ChatGPT Prompts for Writing » de ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Trouver des idées : Trouvez rapidement de nouvelles idées pour des articles, des blogs et divers types de contenu

Créez des récits captivants : élaborez des récits uniques et captivants qui captent l'attention de vos lecteurs

Trouvez de nouveaux sujets : explorez de nouveaux thèmes et des approches innovantes pour améliorer votre écriture

Voici les principales fonctionnalités de ce modèle :

Suggestions : accédez à 200 suggestions de rédaction générales dans un document ClickUp imbriqué

Vues personnalisées : Organisez et gérez vos articles à l'aide de différentes Organisez et gérez vos articles à l'aide de différentes vues ClickUp , telles que la vue Tableau ou le Calendrier, pour faciliter l'accès à vos écrits et leur suivi.

Gestion de projet : optimisez vos projets de rédaction grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les rappels, les relations et les estimations de durée

À lire également : Comment utiliser l'IA pour la documentation

Les applications futures et le potentiel des suggestions de rédaction basées sur l'IA

Les prompts de rédaction basés sur l'IA sont à l'aube d'une évolution transformatrice, comme en témoigne la croissance record du nombre d'utilisateurs de ChatGPT. L'adoption de l'IA générative par les entreprises a récemment bondi de 54 % à 72 %. Cette technologie est non seulement très répandue, mais aussi très bien accueillie, avec un engagement significatif de la part des Millennials et de la Génération Z.

Au-delà de leurs capacités actuelles, elles promettent de devenir des outils sophistiqués pour la création de contenu. Nous pouvons nous attendre à des avancées dans les domaines suivants :

Suggestions hyper-personnalisées : l'IA adaptera les invitations, instructions en fonction des préférences individuelles des utilisateurs, de leurs styles d'écriture et de leurs cibles

Adaptation multilingue et culturelle : les invites tiennent compte des nuances linguistiques et culturelles, permettant ainsi la création de contenu à l'échelle mondiale

Exploration créative : l'IA générera des invitations innovantes et non conventionnelles, repoussant ainsi les limites de la créativité

Informations basées sur les données : l'IA proposera des suggestions de sujets étayées par des données en analysant de vastes ensembles de données et en optimisant les performances du contenu

Suggestions spécifiques à chaque secteur : des suggestions adaptées aux champs tels que le droit, la médecine et la finance amélioreront la précision et l'efficacité

Cette évolution permettra aux créateurs de contenu de produire plus rapidement un contenu de meilleure qualité et plus pertinent.

Le rôle de l'IA dans la transformation de la création de contenu

L'IA transforme rapidement le paysage de la création de contenu. Par l'automatisation des étapes initiales, par la suggestion d'idées et par l'amélioration de la qualité de la rédaction, l'IA permet aux créateurs de se concentrer sur la stratégie et la créativité à un niveau plus élevé.

Des outils tels que ClickUp Brain, grâce à leurs fonctionnalités basées sur l'IA, montrent comment intégrer ces avancées pour simplifier les flux de travail et booster la productivité. À mesure que l'IA évolue, nous pouvons envisager un avenir où l'ingéniosité humaine et l'intelligence artificielle collaboreront de manière transparente pour produire du contenu exceptionnel à grande échelle.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour passer plus rapidement de l'idée à la publication !