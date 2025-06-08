Comment booster votre productivité grâce au bullet journal

Vous vous réveillez chaque matin, plein d'énergie et concentré, prêt à affronter votre journée avec une efficacité redoutable. Vous ne vous sentez plus submergé par des listes interminables de choses à faire et des priorités dispersées. Cela ne vous parle pas ? Eh bien, préparez-vous à ce que ça vous parle !

C'est la réalité pour des millions de personnes qui ont découvert les avantages du bullet journal.

Le système du bullet journal, également appelé BuJo, est une méthode de productivité qui combine la tenue d'un journal traditionnel et des listes de tâches à faire. Sur les réseaux sociaux, certains qualifient le BuJo de cousin spirituel de la méthode KonMari. Alors que cette dernière vous aide à organiser votre espace physique, le BuJo vous aide à faire le tri dans votre esprit.

En associant une activité aussi monotone que la gestion des tâches à l'expression créative, le bullet journaling est devenu une tendance en matière de productivité qui s'inscrit dans la lignée de certaines des principales pratiques de bien-être des années 2000, notamment la pleine conscience, le yoga et une autre pratique de journalisation, les « pages du matin ».

Une simple recherche sur YouTube ou Instagram révèle des milliers de vidéos et de publications de la communauté du bullet journal qui expliquent comment créer des pages de bullet journal, en détaillant ce que vous pouvez inclure dans vos entrées. C'est dire à quel point cette pratique est devenue populaire !

Avec autant d'adeptes, c'est sans aucun doute une méthode de productivité qui vaut la peine d'être essayée.

Qu'est-ce que le bullet journaling ?

Le bullet journal est une méthode d'organisation analogique qui utilise un simple cahier pour suivre vos tâches , vos projets et vos réflexions afin que vous puissiez aborder votre journée et votre vie avec intention et concentration.

Véritable innovation en matière de gestion de projet et de journalisation, cette méthode introduit des concepts tels que :

Prise de notes rapide : une méthode de sténographie permettant de prendre des notes rapidement à l'aide de symboles et d'abréviations

Collections : listes thématiques pour des choses comme les films à voir ou les livres à lire

Agenda prévisionnel : des sections dédiées à la définition d'objectifs et à la planification d'évènements futurs

Ce système personnalisable vous aide à surmonter la surcharge d'informations en regroupant vos tâches, vos idées et vos réflexions en un seul endroit, comme un calendrier mensuel, ce qui réduit le stress et stimule la productivité.

Selon Ryder Caroll, l'inventeur de cette méthode, le bullet journal est « à la fois un outil d'organisation, une introspection et un moyen de tisser ses rêves ».

Histoire du bullet journal

Selon son site web, Ryder Carroll a publié en 2013 une courte vidéo expliquant la méthode du bullet journal . Très vite, des sites comme LifeHack.org et FastCo ont commencé à parler de cette vidéo, qui était devenue virale.

En 2014, Carroll a lancé une campagne Kickstarter pour financer son site web (bulletjournal.com) et a offert à chaque contributeur un carnet Leuchtturm spécialement conçu pour la méthode du bullet journal.

En 2017, le concept était devenu si populaire que Carroll a même donné une conférence TEDx à ce sujet. En 2018, il a publié le livre The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, qui est rapidement devenu un best-seller international.

C'est ce qui a conduit Caroll à lancer un carnet d'accompagnement en 2021.

Aujourd'hui, la communauté du bullet journaling sur Reddit, r/bujo, compte plus de 375 000 abonnés. Les adeptes partagent régulièrement des vidéos YouTube et des publications sur les réseaux sociaux à propos de leurs bullet journals.

Lecture recommandée : The Bullet Journal de Ryder Carroll

Pour en savoir plus sur la méthode du bullet journal et sur la façon dont elle peut améliorer votre vie, lisez The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future de Ryder Carroll.

via Amazon

Le livre est disponible dans plus de 28 langues et a été salué par tous les membres de la communauté de la productivité. Mais personne ne peut mieux expliquer le principe que l'auteur lui-même :

Chaque bullet journal constitue un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Reflète-t-il la vie que vous souhaitez mener ? Si ce n'est pas le cas, tirez parti des leçons que vous avez apprises pour changer le cours des choses dans le prochain chapitre.

Chaque bullet journal constitue un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Reflète-t-il la vie que vous souhaitez mener ? Si ce n'est pas le cas, tirez parti des leçons que vous avez apprises pour changer le cours des choses dans le prochain chapitre.

Le livre explore le concept de « vie intentionnelle », qui consiste à se concentrer sur ce qui compte le plus et à se construire une vie en accord avec ses valeurs. Le livre est divisé en trois parties :

Suivez vos activités passées : consignez vos pensées, vos tâches et vos réalisations

Commandez le cadeau : Mettre en place un système pour gérer vos tâches quotidiennes et y voir plus clair

Concevez votre avenir : fixez-vous des objectifs significatifs et décomposez-les en étapes concrètes

Le livre contient également de nombreux conseils utiles, tels que la prise de notes rapide (pour noter rapidement) et la personnalisation du journal afin de créer votre propre système.

Dans l'ensemble, ce guide est une excellente lecture pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le concept original du bullet journal avant que les réseaux sociaux et les gourous de la productivité ne l'adaptent à la version plus grand public qui est populaire aujourd'hui.

Les éléments essentiels du bullet journal

Le bullet journal repose sur quelques éléments fondamentaux : certains sont utilisés quotidiennement pour l'organisation et les bilans, tandis que d'autres constituent une feuille de route annuelle.

Collections : Il s'agit d'une liste thématique de tâches ou d'un ensemble de pages consacrées à des sujets spécifiques, tels qu'un objectif, un loisir ou un projet. Index : Il s'agit d'une sorte de table des matières qui répertorie toutes vos pages importantes et leurs numéros de page correspondants pour faciliter la consultation. Agenda prévisionnel : il offre un aperçu annuel pour suivre les évènements à venir, les anniversaires et les échéances au fil des mois Journal mensuel : il sert à présenter le mois en cours, généralement avec un calendrier pour les évènements et une liste de tâches et d'objectifs plus détaillés. Journal quotidien : Il s'agit de votre agenda quotidien où vous faites une liste de vos tâches et de vos priorités quotidiennes Il s'agit de votre agenda quotidien où vous faites une liste de vos tâches et de vos priorités quotidiennes

Carroll suggère également d'utiliser ces symboles pour indiquer le statut ou la priorité d'une tâche :

Une puce (•) pour marquer une tâche

Une croix (x) pour indiquer que la tâche est achevée

Un astérisque (*) pour mettre en évidence une tâche importante

Un cercle (o) pour distinguer une tâche d'un évènement

Un signe « plus grand que » (>) pour indiquer que vous reportez la tâche au lendemain ou à la semaine suivante

Un signe « inférieur à » (<) pour indiquer que vous déplacez une tâche vers la veille ou la semaine précédente

Bien qu'il s'agisse là des blocs de base d'un bullet journal, vous pouvez également le personnaliser davantage à l'aide de trackers ou de mini-journaux. En voici quelques exemples : Journal de gratitude

Planificateur de repas

Suivi du budget et des dépenses

Routine de soins de la peau

Suivi des habitudes Les possibilités sont infinies.

Les avantages du bullet journal

Le plus grand avantage du bullet journal, c'est qu'il s'agit à la fois d'un outil de suivi global et d'un rituel de bien-être. Cela ne prend pas autant de temps que de remplir cinq pages de journal chaque jour, et cela vous permet de gérer à la fois vos objectifs pratiques et votre bien-être émotionnel en un seul endroit.

Nina Grunfeld, coach de vie britannique et fondatrice de Life Clubs, déclare :

Faire le vide dans votre tête grâce à un outil comme le bullet journal vous aide à vous concentrer et à rester plus serein.

Faire le vide dans votre tête grâce à un outil comme le bullet journal vous aide à vous concentrer et à rester plus serein.

Voici quelques façons dont la méthode BuJo peut améliorer votre quotidien :

Système personnalisé : le BuJo vous offre la liberté d'ajouter votre touche personnelle à votre liste de choses à faire afin de créer un système qui vous convient

Plus de clarté : comme le bullet journaling vous aide à décomposer vos grands objectifs en petites étapes, il vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment

Gestion du temps : entre le travail, les courses et le « doom-scrolling », gérer son temps peut s’avérer difficile. Le bullet journal peut vous aider à visualiser vos tâches et vos échéances afin de planifier votre journée et d’éviter la course de dernière minute.

Suivi des habitudes : qu'il s'agisse de commencer un nouveau cours de sport ou d'apprendre une langue, vous pouvez créer un système dans votre bullet journal pour suivre votre progression et rester motivé. De plus, votre bullet journal ne vous fera pas culpabiliser.

Bibliothèque de ressources : un BuJo peut également être un excellent moyen de suivre vos listes de lecture, telles que des livres, des articles et d'autres ressources que vous souhaitez conserver pour plus tard. Par exemple, si vous êtes un professionnel du marketing, vous pourriez vouloir enregistrer un : un BuJo peut également être un excellent moyen de suivre vos listes de lecture, telles que des livres, des articles et d'autres ressources que vous souhaitez conserver pour plus tard. Par exemple, si vous êtes un professionnel du marketing, vous pourriez vouloir enregistrer un modèle de rédaction de contenu ou un cadre de positionnement auquel vous pourrez vous référer ultérieurement

Réflexions quotidiennes : le bullet journal peut être un espace de réflexion et d'introspection. Les bilans hebdomadaires peuvent vous aider à identifier les points à améliorer et à ajuster vos objectifs — un coup de pouce à la pleine conscience en moins de 15 minutes par jour

Voici maintenant quelques conseils pour vous aider à vous lancer dans le bullet journaling.

Conseils pour un bullet journal efficace

Le truc avec le bullet journaling, comme avec toutes les méthodes de bien-être, c'est qu'on s'améliore avec la pratique. Mais voici quelques astuces pour vous aider à démarrer avec votre nouveau bullet journal.

Prévoyez du temps pour vos bilans du matin et du soir

Intégrez votre bullet journal à votre routine quotidienne pour gagner en régularité. Les sessions de révision peuvent s'avérer très utiles dans ce cadre.

Révision matinale (5 à 10 minutes)

Consultez votre journal quotidien (et hebdomadaire) pour la journée à venir

Hiérarchisez vos tâches et surlignez tout ce qui est important

Réservez-vous un bloc de temps pour vous concentrer sur les tâches importantes

Révision du soir (5 à 10 minutes)

Faites le point sur votre journée. Avez-vous achevé toutes vos tâches ?

Reportez les tâches inachevées dans le journal du lendemain ou de la semaine suivante

Notez toutes vos notes, idées ou réflexions de la journée

Remplis tes tableaux de suivi et ton journal de gratitude (si tu en as un)

Créez des modèles de disposition

Gagnez du temps et économisez vos efforts en créant des dispositions faciles à reproduire dans un journal vierge. Elles peuvent améliorer votre processus de journalisation, et vous n'avez pas à imaginer de nouveaux designs, thèmes ou idées pour chaque mois ou chaque disposition. Vous pouvez notamment utiliser des modèles imprimables disponibles en ligne.

Vous souhaitez le faire vous-même ? Créez un modèle pour chacun de vos journaux mensuels, hebdomadaires, quotidiens et divers suivis. Scannez-le et réutilisez-le pour tous les mois. À la fin de l'année, vous pourrez le relier dans un cahier.

Une autre idée consiste à acheter des bullet journals préformatés. Cependant, ceux-ci peuvent manquer de flexibilité.

Investissez dans du matériel de papeterie de bonne qualité

Le bullet journaling étant un processus analogique, le choix des bons outils peut faire toute la différence dans votre expérience. Voici les éléments à prendre en compte :

Carnet : Choisissez un carnet avec du papier de bonne qualité, résistant aux bavures, qui supporte les stylos, les surligneurs et les croquis. Un carnet quadrillé peut également vous aider à créer des dispositions nettes et alignées sans avoir besoin d'une règle.

Stylos et surligneurs : Optez pour des stylos qui écrivent en douceur et ne laissent pas de traces sur le papier. Les surligneurs peuvent vous aider à classer vos tâches ou à distinguer visuellement les informations importantes.

Autres éléments artistiques : faites le plein de ruban washi, de : faites le plein de ruban washi, de post-it , d'autocollants et de crayons de couleur pour embellir votre journal si vous le souhaitez.

Une pochette : ajoutez une pochette au dos de votre journal pour y ranger des talons de billets, des notes ou tout autre souvenir que vous souhaitez conserver.

Commencez petit

Le bullet journaling consiste avant tout à créer un système qui vous convient. N'essayez pas de copier les mises en page élaborées que vous voyez en ligne. Pour la plupart de ces personnes, le bullet journaling est davantage un travail qu'une pratique de bien-être.

Voici comment vous y mettre en douceur :

Commencez par un agenda prévisionnel et un agenda mensuel de base

Suivez quelques tâches essentielles chaque jour

Ajoutez progressivement des trackers ou d'autres éléments à mesure que vous vous familiarisez avec le système

N'oubliez pas que votre bullet journal est un outil personnel : vous pouvez donc vous amuser à le personnaliser autant que vous le souhaitez !

Utilisations courantes et exemples de bullet journaling

Voici comment les adeptes du bullet journal mettent en pratique et perfectionnent cette technique. Cela vous donnera des idées pour personnaliser votre propre bullet journal.

Double page mensuelle

Une mise en page simple et amusante, facile à réaliser et esthétique. De plus, vous n'avez besoin d'aucun matériel artistique supplémentaire.

via Pinterest

Vous préférez quelque chose de plus minimaliste ? Voici une double page ultra simple et sans fioritures que vous pouvez créer en moins de cinq minutes.

via Pinterest

Disposition hebdomadaire

Cette disposition hebdomadaire de base, comprenant des tâches, des projets et même un Calendrier, peut être un excellent (et simple) complément à vos modèles de BuJo.

via Pinterest

Cependant, si vous vous sentez d'humeur créative, voici une autre approche que vous pouvez essayer :

via Pinterest

Maintenant que nous avons abordé les bases, voici quelques trackers que vous pouvez ajouter pour personnaliser davantage votre bullet journal.

1. Suivi des habitudes

Un suivi des habitudes vous aide à visualiser vos tendances, par exemple quand vous êtes en période de productivité et quand vous ne l'êtes pas. Vous pouvez également l'associer à un suivi de l'humeur pour identifier comment vos humeurs influencent vos habitudes.

via Pinterest

Le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp peut également s'avérer utile si vous recherchez une alternative numérique pour suivre vos habitudes.

2. Planificateur de repas

Le planificateur de repas est un autre ajout populaire au BuJo. Il facilite la réponse à la question « qu’est-ce que je mange aujourd’hui ? » et peut également vous aider à planifier vos courses.

via Pinterest

Le modèle de planification des repas de ClickUp peut être un excellent outil pour planifier vos repas à l'avance et manger plus sainement.

Télécharger ce modèle Simplifiez vos courses, l'organisation de vos recettes et la préparation des repas grâce au modèle de planification des repas de ClickUp

Le modèle comprend un espace pour planifier vos repas de la semaine, créer une liste de courses et suivre les ingrédients. Vous pouvez également l'utiliser pour collaborer avec d'autres personnes sur la planification des repas.

3. Suivi des dépenses

Terminons cette section avec un outil très utile : le suivi des dépenses. Le modèle ci-dessous, par exemple, vous aide à classer vos dépenses en deux catégories (fixes et variables) et vous offre une page pour suivre vos économies.

via Pinterest

Le modèle de budget personnel de ClickUp peut également vous aider au suivi de vos revenus et de vos dépenses de manière plus précise, vous permettre d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et vous encourager à épargner pour atteindre vos objectifs.

Télécharger ce modèle Suivez vos finances et votre progression vers une plus grande indépendance financière grâce au modèle de budget personnel de ClickUp.

Utilisez-le pour commencer à établir un budget et à vous y tenir.

Les défis liés à l'utilisation du bullet journal

Si la méthode du bullet journal vous offre un moyen de suivre vos objectifs et de vous exprimer de manière créative, elle n'est pas sans présenter quelques défis :

Trouver votre système : Le bullet journal offre une grande flexibilité, ce qui peut sembler intimidant au début. Il faut parfois du temps pour tester différentes dispositions et différents trackers (habitudes, humeur, travail, gratitude) afin de déterminer ceux que vous souhaitez inclure dans votre journal.

Rester constant : le bullet journal est une habitude quotidienne qui apporte des bénéfices à long terme, vous devez donc vous y tenir jour après jour

Comparer votre mise en page à celle des autres : les réseaux sociaux regorgent de mises en page de bullet journal incroyablement créatives. Cela peut vous donner l'impression que votre journal n'est pas assez bien

La quête de la perfection : l'importance accordée à l'esthétique au sein de la communauté du bullet journal peut entraîner de nombreuses retouches. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil fonctionnel, et non d'une œuvre d'art.

Gestion du temps : la mise en place et la maintenance d’un bullet journal peuvent prendre du temps, surtout au début. Soyez réaliste quant au temps que vous pouvez y consacrer chaque jour. Commencez modestement, en vous limitant à l’essentiel. Vous pourrez ajouter les dispositions et les tableaux de suivi plus complexes par la suite.

Déplacer des tâches : Le bullet journaling consiste essentiellement à écrire et à réécrire des choses. Vous allez probablement reporter des évènements de la vue annuelle à la vue mensuelle, puis à la vue hebdomadaire, et déplacer des tâches d'un jour à l'autre, et ainsi de suite. Cela peut s'avérer fastidieux

Pour surmonter ces difficultés, nous avons une solution qui rendra le bullet journaling amusant.

Comment mettre en place le bullet journaling dans ClickUp

Les pages parfaitement mises en page – avec des rubans washi, des dispositions thématiques et des autocollants – présentées en ligne peuvent créer un sentiment de pression chez les débutants en matière de bullet journal (ou chez ceux qui ne sont pas doués pour le dessin).

Tout à coup, vous vous concentrez davantage sur l'esthétique de vos pages et sur la création de bullet journals élaborés plutôt que sur son objectif principal : organiser votre vie. De plus, créer ces dispositions mois après mois peut prendre beaucoup de temps.

via Reddit

La solution à ce dilemme ? Passer au numérique pour votre journal.

Une option consiste à utiliser ClickUp, une plateforme de productivité et de gestion des tâches. Elle propose une application mobile, des modèles et même une assistance par IA pour vous aider à mieux organiser votre vie.

De plus, grâce à un outil comme ClickUp, vous n'avez pas besoin de réécrire vos tâches à chaque fois que vous les reprogrammez.

Voici Matt Ragland qui montre comment il utilise ClickUp pour tenir son bullet journal.

Et nous allons vous montrer comment vous pouvez y faire, en quatre étapes simples.

1. Créez une liste de tâches principale (également appelée « Brain Dump »)

Vous pouvez vous rendre sur ClickUp Tasks et créer une liste de tout ce que vous souhaitez faire. Ajoutez-y toutes vos tâches, qu'elles soient importantes ou insignifiantes, qu'il s'agisse de loisirs ou de travail. Peu importe le domaine de votre vie concerné ou le moment où vous prévoyez de les réaliser.

Ajoutez toutes vos tâches avec leurs dates d'échéance dans ClickUp Tasks

Vous pouvez également créer une section distincte pour les évènements : anniversaires, dates importantes et voyages. Vous pouvez classer ces tâches par priorité ou selon leur importance dans votre vie à l'aide d'étiquettes.

2. Déplacez les tâches vers la vue Calendrier

Maintenant que vous avez ajouté une date d'échéance à chaque tâche, vous pouvez activer la disposition mensuelle du calendrier ClickUp. Simple, n'est-ce pas ?

Affichez vos tâches sous forme de disposition mensuelle dans ClickUp grâce à la vue Calendrier

3. Créez un journal quotidien

Une fois votre liste de tâches mensuelles établie, l'étape suivante consiste à créer un journal quotidien. Vous pouvez utiliser le modèle de planificateur quotidien ClickUp pour suivre vos habitudes quotidiennes ainsi que les tâches spécifiques que vous avez ajoutées pour la journée.

Télécharger ce modèle Planifiez votre journée et restez sur la bonne voie grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pourrez :

Configurez des tâches récurrentes pour vos habitudes , comme faire de l'exercice ou prendre vos vitamines

Classez vos tâches à l'aide d'étiquettes personnalisées afin de pouvoir déterminer rapidement si une tâche est liée au travail ou à votre vie privée.

Affichez toutes vos tâches dans un Calendrier pour avoir une vue d'ensemble de la façon dont votre journée va se dérouler

Suivez la progression de vos habitudes à l'aide d'un outil de suivi ou même d'objectifs de jalon

L'utilisation de ce modèle présente également plusieurs avantages :

Réduction du niveau de stress

Une meilleure gestion du temps

Une hiérarchisation plus facile des tâches

Amélioration de la communication et de la collaboration

Une meilleure productivité

Dans ce modèle, vous pouvez également ajouter des statuts personnalisés (En cours et Achevé), des vues personnalisées (Toutes les tâches, Calendrier et Commencer ici) et des champs personnalisés pour suivre vos tâches quotidiennes et rester organisé. Soyez assuré que ce modèle vous aidera à être plus productif dans vos tâches quotidiennes.

4. Pratiquez la pleine conscience avec les documents ClickUp

Maintenant que vous avez achevé les aspects organisationnels, l'étape suivante consiste à ajouter vos journaux, tels que vos pages de pleine conscience ou votre journal de gratitude, à ClickUp Docs. Vous pouvez soit créer un wiki dans Docs avec une nouvelle page pour chaque entrée, soit simplement utiliser un tableau avec la date et votre note de gratitude.

Ajoutez des pages imbriquées pour noter vos pensées ou ajoutez des entrées de gratitude avec ClickUp Docs

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain — l'assistant IA intégré à ClickUp — pour rechercher des tâches ou même vous aider à trouver des modèles et des suggestions pour vos séances de brainstorming, ou encore à analyser les entrées de votre journal.

Rendez votre bullet journal plus interactif avec ClickUp Brain

En outre, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour des tâches telles que la saisie rapide, la création de votre liste de sujets ou de collections, et bien plus encore.

Passez au numérique avec votre bullet journal grâce à ClickUp

Si vous préférez les outils numériques aux outils papier, mais que vous souhaitez tout de même profiter des avantages du bullet journal, ClickUp peut certainement vous aider.

De plus, grâce à des outils comme ClickUp Brain, vous pouvez analyser encore plus en détail votre progression quotidienne, obtenir des réponses à des questions telles que le nombre de jours consécutifs pendant lesquels vous avez achevé une habitude, et bien plus encore.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et configurez votre bullet journal en moins de 20 minutes.