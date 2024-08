Comment gérer son temps grâce à la monotâche

En tant que spécialiste du marketing, je m'enorgueillissais d'être multitâche. Jongler avec la stratégie, la création de contenu, les opérations et les analyses me semblait être la démonstration ultime de l'efficacité. Mais en réalité, je me noyais dans une mer d'onglets ouverts et de projets à moitié terminés.

Une journée particulièrement cauchemardesque se démarque. J'étais en train de rédiger un article de blog - un élément crucial pour le lancement d'une campagne à venir. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Ma boîte de réception explosait de notifications, les mises à jour des médias sociaux clignotaient sur mon écran et mon téléphone bourdonnait de messages entrants. Le changement constant de contexte m'a laissé un sentiment d'accablement et d'erreur, et mon écriture en a souffert.

Dans ce moment de chaos, j'ai réalisé que mon approche multitâche ne me rendait pas productive ; elle grillait ma mémoire de travail et entravait ma capacité à fournir un travail de qualité. J'étais constamment en train de rattraper mon retard, sacrifiant à la fois la précision et la créativité. Il était temps de changer

C'est alors que j'ai découvert le concept de monotâche. Adopter la monotâche, c'est donner la priorité à la concentration profonde plutôt qu'à l'illusion de productivité que procure souvent le multitâche

Cela signifiait se valider entièrement dans une tâche à la fois, se plonger dans ses complexités et se débarrasser des distractions qui demandaient mon attention.

Dans cet article, je partagerai mon expérience de la monotâche et expliquerai comment elle m'a aidé à retrouver mon temps et ma tranquillité d'esprit dans un monde qui exige constamment l'un et l'autre.

Qu'est-ce que la monotâche ?

**La monotâche est une pratique qui consiste à consacrer toute son attention à une seule tâche sans succomber aux distractions

Le monotâche permet de produire un travail de meilleure qualité, car vous êtes pleinement engagé dans votre travail. Elle permet également d'atténuer le stress mental lié au changement constant de vitesse, ce qui permet de faire plus pendant les périodes courtes et intenses de travail concentré.

Histoire de la monotâche

Si les sages, les artistes, les poètes et les éducateurs ont pratiqué la monotâche dans l'Antiquité, les discussions universitaires sur ce concept n'ont commencé qu'à la fin du XXe siècle. Lorsque les chercheurs ont mis en évidence les inefficacités et les coûts cognitifs associés au multitâche, le monotâche est apparu comme un contrepoint puissant.

Voici quelques instances notables :

1. Dans son livre Flow : The Psychology of Optimal Experience (1990), Mihaly Csikszentmihalyi parle d'atteindre le "flux", un "état dans lequel les gens sont tellement impliqués dans une activité que rien d'autre ne semble avoir d'importance" Pour atteindre le flux, il suggère de se fixer des objectifs réalistes alignés sur vos compétences et de se concentrer entièrement sur une seule activité, c'est-à-dire la monotâche telle que nous l'appelons aujourd'hui.

La marque d'une personne qui maîtrise sa conscience est sa capacité à focaliser son attention à volonté, à faire abstraction des distractions, à se concentrer aussi longtemps qu'il le faut pour atteindre un objectif, et pas plus. Et la personne qui peut faire cela jouit généralement du cours normal de la vie quotidienne_.

Mihaly Csikszentmihalyi

2. Dans un article de 2001 intitulé Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching (Contrôle exécutif des processus cognitifs dans le changement de tâche) Mon travail a permis aux psychologues Rubinstein, Meyer et Evans de découvrir que le "contrôle exécutif" de notre cerveau travaille en deux étapes : le " changement d'objectif " (décider de faire une chose au lieu d'une autre) et l'" activation des règles " (changer les règles de ce que nous faisons).

Ces étapes nous permettent de passer d'une tâche à l'autre sans même nous en rendre compte, ce qui est plutôt pratique. Le problème survient lorsque le passage d'une tâche à l'autre entre en conflit avec ce que nous devons faire efficacement et en toute sécurité.

Même si le temps nécessaire pour passer d'une tâche à l'autre peut sembler minime - une fraction de seconde à chaque fois - il s'accumule lorsque nous passons constamment à la tâche suivante et réduit la productivité.

Le multitâche peut sembler être une pratique qui permet de gagner du temps. Cependant, ces courtes pauses mentales provoquées par le passage d'une tâche à l'autre peuvent consommer jusqu'à 40 pour cent> de notre temps productif.

Ces chercheurs et bien d'autres dans les domaines de la psychologie, des neurosciences et des études sur la productivité ont contribué à la compréhension, à la recherche et à la défense de la monotâche. Si vous souhaitez comprendre plus en profondeur les origines et les applications de la monotâche, nous avons une recommandation à vous faire.

Lecture suggérée : Deep Work par Cal Newport

Dans son travail de référence intitulé

Mon travail

, publié en 2016, Cal Newport soutient que dans un monde rempli de distractions, telles que les médias sociaux et la connexion constante, la capacité à se concentrer profondément sur les tâches devient de plus en plus rare et précieuse.

via

Amazon

Il définit le travail en profondeur comme une activité professionnelle effectuée dans un état de concentration sans distraction qui pousse vos capacités cognitives à leur limite. Le travail en profondeur est étroitement lié à la monotâche, qui nécessite également une concentration intense sur plus d'une tâche pour produire un résultat de meilleure qualité.

Le livre souligne que le travail en profondeur devient de plus en plus important dans l'économie de la connaissance d'aujourd'hui, où le travail de haute qualité et l'apprentissage rapide sont cruciaux pour la réussite. Les travailleurs capables d'effectuer un travail en profondeur de manière cohérente prospéreront, tandis que ceux qui n'y parviennent pas seront laissés pour compte.

Mon travail s'articule autour de quatre règles du travail en profondeur :

**Mon travail consiste à se concentrer intensément sur une tâche pendant une période prolongée, en réduisant au minimum les distractions.

Règle n°2 : Accepter l'ennui. Monport suggère que pour entraîner votre cerveau au travail en profondeur, vous devez vous habituer à l'ennui et éviter de chercher des distractions chaque fois que vous vous sentez ennuyé.

Monport suggère que pour entraîner votre cerveau au travail en profondeur, vous devez vous habituer à l'ennui et éviter de chercher des distractions chaque fois que vous vous sentez ennuyé. **Newport préconise de minimiser ou d'éliminer l'utilisation des médias sociaux, qui font perdre du temps et tendent à être des sources majeures de distraction.

Règle n° 4 : Drainer les bas-fonds . Cette règle encourage les individus à réduire le travail superficiel (tâches de type logistique non exigeantes sur le plan cognitif) afin de créer davantage de plages de temps vides pour le travail en profondeur.

. Cette règle encourage les individus à réduire le travail superficiel (tâches de type logistique non exigeantes sur le plan cognitif) afin de créer davantage de plages de temps vides pour le travail en profondeur. Mon travail soutient que le fait de s'engager dans un travail en profondeur conduit systématiquement à une productivité plus élevée, à un travail de meilleure qualité et à une acquisition plus rapide des compétences.

Composantes essentielles de la monotâche

Comment faire pour passer du multitâche au monotâche ? Voici ce que j'ai appris par expérience et en intégrant les éléments essentiels de la monotâche dans mes sessions de travail :

Hiérarchisation des tâches

Je crée une commande d'opérations en fonction de la priorité et des délais. Cela m'aide à identifier rapidement les tâches les plus urgentes qui nécessitent toute mon attention. Je les place en tête de mes tâches et j'y travaille à la première heure de la journée, ce qui garantit que mes efforts auront l'impact escompté.

Gestion du temps

Je préfère attribuer un échéancier précis à chaque tâche et la diviser en petits blocs de temps. Cette approche m'aide à respecter les délais sans me laisser distraire.

Le bon environnement

Le monotâche nécessite un espace dépourvu de bruits inutiles, de notifications numériques et d'interruptions. Pour moi, mon espace de bureau isolé ou ma salle d'étude fonctionnent le mieux, avec la porte fermée et mes appareils mobiles mis de côté.

Le "pourquoi

Connaître le "Pourquoi" derrière chaque action me donne la conviction de rester concentré sur la tâche à accomplir. Par exemple, si je prépare une ligne directrice sur la marque que mon équipe devra suivre, mon "pourquoi" est améliorer la qualité du travail et l'efficacité de mon équipe.

Préparation mentale

En tant que multitasker devenu monotasker, je dois me préparer à me mettre dans la zone mentalement. Voici comment je m'y prends : Je m'assois tranquillement pendant quelques minutes, j'évalue l'importance de la tâche, je crée un plan mental de la façon dont je veux procéder et je me lance.

Faire des pauses

Il est important de faire des pauses régulières pour se reposer et se ressourcer. J'aime me promener dans mon jardin en terrasse lorsque je suis à l'Accueil ou faire un tour rapide au bureau pour prendre l'air les jours où je travaille depuis le bureau.

Réflexion et ajustement

Chaque semaine, je m'assois avec la progression de mes tâches pour évaluer ma productivité et identifier les possibilités d'amélioration. Il est souvent difficile de travailler en monotâche, car j'ai l'habitude de jongler entre les tâches, mais ces sessions de rattrapage permettent de remettre les choses en perspective.

Je vais développer les conseils, les stratégies et les outils qui m'ont aidée à cultiver l'habitude de la monotâche. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous la différence positive que la monotâche a faite dans ma vie.

Avantages de la monotâche

Le multitâche est un tueur de productivité.

Une étude a révélé que

que le multitâche médiatique élevé (par exemple, basculer entre plusieurs applications et plateformes de médias sociaux simultanément) peut réduire la densité de matière grise dans la région du cortex cingulaire antérieur du cerveau, qui régule l'empathie et le contrôle émotionnel.

Renforcer vos muscles monotâches présente de nombreux avantages. Il y aura quelques accrocs au début, mais c'est un petit prix à payer pour construire une habitude saine qui enrichira votre vie.

Maintenir les distractions à distance: Une étude de l'université de Stanford a révélé que les personnes qui effectuent des tâches multiples sur des supports moins lourds sont moins susceptibles d'être distraites. Elles peuvent facilement éviter de se laisser influencer par des stimuli externes sans rapport avec leur tâche

Une étude de l'université de Stanford a révélé que les personnes qui effectuent des tâches multiples sur des supports moins lourds sont moins susceptibles d'être distraites. Elles peuvent facilement éviter de se laisser influencer par des stimuli externes sans rapport avec leur tâche Productivité accrue: Si je consacre toute mon attention à une seule tâche, je peux être plus rapide et plus efficace dans son achèvement. Je n'ai pas à perdre de temps à passer d'une tâche à l'autre, ce qui épuise souvent mon énergie et ma concentration

Si je consacre toute mon attention à une seule tâche, je peux être plus rapide et plus efficace dans son achèvement. Je n'ai pas à perdre de temps à passer d'une tâche à l'autre, ce qui épuise souvent mon énergie et ma concentration Meilleure qualité du travail: Lorsque je suis totalement immergé dans une tâche avec toute mon attention, j'ai plus de temps pour en explorer les profondeurs, ce qui résulte en des résultats réfléchis et de haute qualité. La monotâche stimule également ma créativité, car je dispose de l'espace mental nécessaire pour explorer des idées et des solutions sans interruption

Lorsque je suis totalement immergé dans une tâche avec toute mon attention, j'ai plus de temps pour en explorer les profondeurs, ce qui résulte en des résultats réfléchis et de haute qualité. La monotâche stimule également ma créativité, car je dispose de l'espace mental nécessaire pour explorer des idées et des solutions sans interruption Réduction du stress: Le fait de travailler sur une seule tâche à la fois m'aide à éliminer le désordre mental qui se produit lorsque j'essaie d'équilibrer plusieurs tâches avec le même effort. Sans être distrait par des demandes concurrentes qui m'entraînent dans des directions différentes, je peux achever mon travail facilement

Le fait de travailler sur une seule tâche à la fois m'aide à éliminer le désordre mental qui se produit lorsque j'essaie d'équilibrer plusieurs tâches avec le même effort. Sans être distrait par des demandes concurrentes qui m'entraînent dans des directions différentes, je peux achever mon travail facilement Amélioration des fonctions cognitives: Le monotâche assiste l'amélioration de la concentration et des performances cognitives en minimisant la charge cognitive. Le fait de se concentrer sur une seule tâche améliore la rétention et le traitement de l'information, ce qui se traduit par une meilleure mémorisation et une meilleure compréhension. Après avoir pratiqué la monotâche pendant des années, j'ai pu affiner mes compétences en matière de résolution de problèmes et je peux facilement m'adapter à des environnements d'apprentissage complexes

Conseils pour une monotâche efficace

L'élément clé pour que la monotâche fonctionne pour vous est l'état d'esprit. Soyez prêt à travailler dur pour rester concentré sur une seule tâche, et faites de votre mieux pour résister à la tentation de consulter votre téléphone ou de passer à une autre tâche.

Voici quelques conseils, méthodes tactiques et habitudes quotidiennes qui m'ont aidé à faire du monotasking une partie intégrante et productive de mon emploi du temps. Essayez-les vous-même, ajoutez-y votre touche et

forfaitisez vos journées de travail

plus efficacement.

1. Commencer petit

Lorsque j'ai commencé à pratiquer le monotâche, j'ai connu une baisse de productivité massive dans les premiers jours. Il m'était impossible de rester concentré et l'idée même de poursuivre une tâche pendant une période prolongée me rendait anxieux. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre mon erreur : j'essayais d'achever des tâches gigantesques dans des délais très courts

J'ai donc pris le taureau par les cornes et j'ai organisé ma session de travail autour d'une seule petite tâche difficile à la fois, avec des échéanciers raisonnables. Cela a changé la donne. En commençant par une petite tâche, je me suis senti à l'aise, je me suis concentré sur la tâche et j'ai progressivement pris de l'élan pour rester dans la fuseau horaire pendant de plus longues périodes.

Par exemple, si je dois créer une étude de cas pour mon entreprise, je commence par me jeter à l'eau plutôt que de plonger. Il peut s'agir de parler directement aux clients, de collecter des données secondaires auprès de nos clients ou d'examiner les témoignages d'anciens clients.

Après avoir estimé le temps que cela pourrait prendre, je me donne un délai convenable. L'idée est simple : ne pas se laisser déborder !

Les conseils en un coup d'œil :

Au début, travaillez sur des tâches modestes, mais qui ont un impact, afin de créer une dynamique

Fixez un échéancier raisonnable pour achever la tâche

Faites-le tous les jours pour que la monotâche devienne une habitude

2. Disposer d'un environnement de travail dédié

Au fil des années, j'ai compris ceci à propos de mes habitudes de travail : même si je peux travailler de n'importe où, j'ai besoin de mon petit coin pour faire mon travail. À la maison, j'ai créé un environnement de travail dédié avec tous les éléments nécessaires à portée de main - de mes gadgets de travail et articles de papeterie favoris aux meilleurs en-cas et à mon HydroJug -. En voyage, je crée un environnement de travail improvisé dans ma chambre d'hôtel.

À vrai dire, pourquoi est-ce que je fais cela alors que je pourrais tout simplement travailler depuis mon lit ? Mon travail, c'est que je me mets instantanément en mode travail à mon bureau. Lorsque je suis à mon bureau, je n'ai pas besoin de me convaincre de m'asseoir et de me concentrer sur une tâche unique - le flux se fait naturellement. **J'essaie également de garder mon bureau le plus ordonné et le plus simple possible afin de m'assurer qu'il n'y a pas d'encombrement visuel qui me distrait

Les conseils en un coup d'œil :

Montez un poste de travail séparé si vous travaillez à domicile

Gardez l'essentiel à portée de main pour ne pas avoir à quitter votre bureau inutilement

Veillez à ce que votre bureau et vos appareils numériques soient gratuits

3. Établissez une liste de tâches classées par ordre de priorité

En début de semaine, je crée une liste de tâches détaillée sur mon application de gestion des tâches . Cette liste comprend tous les petits et grands éléments d'action que je veux couvrir tout au long de la semaine.

Certaines de ces tâches ont une priorité élevée. Je note toutes mes tâches en fonction de leur priorité (élevée, moyenne ou faible). Je ne m'occupe que de deux ou trois tâches prioritaires par jour pour maintenir la qualité. Cette séparation m'aide également à me concentrer d'abord sur les tâches les plus importantes et les plus significatives, en m'assurant que je ne bloque pas la progression de notre flux de travail.

Au cours des dernières années, j'ai adopté les méthodes suivantes Le bloc-notes numérique de ClickUp au lieu des notes autocollantes en papier et en stylo. Je l'utilise comme mon deuxième cerveau - de la création de listes de tâches et de leur classement par priorité au déversement de mes pensées soudaines, tout se passe dans l'application.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-376.png ClickUp Bloc-notes /$$$img/

Convertit n'importe quelle entrée du bloc-notes ClickUp en une tâche ClickUp traçable avec des dates d'échéance, des assignés, des priorités, et plus encore

Une fois que j'ai terminé une tâche, je la coche sur la liste et je passe à une autre. Il s'agit d'un outil simple, mais qui fait une énorme différence dans la façon dont j'organise mon emploi du temps !

Les conseils en un coup d'œil :

Utilisez un fichierapplication de prise de notes pour noter vos tâches quotidiennes et vous concentrer sur deux ou trois tâches prioritaires par jour

Classez-les par ordre de priorité pour que rien ne tombe à l'eau

Déversez les pensées intrusives sur l'application de prise de notes pour rester concentré sur la tâche à accomplir

4. Bloquer des plages horaires pour les différentes tâches

Call me a geek de la productivité, mais j'aime organiser mon calendrier avec des blocs de temps spécifiques alloués pour différentes tâches sur a time-blocking tool.

Par instance, j'essaie de faire la partie la plus stimulante de mon travail, comme le brainstorming, la recherche et la rédaction, pendant la première moitié de la journée, car ce sont mes heures de plus grande productivité. Pour les comptes rendus quotidiens avec mon équipe ou les réunions avec les clients, je préfère l'après-midi. Les soirées sont réservées à la révision du travail de mon équipe, à l'analyse des résultats des campagnes et à la documentation des victoires et des défaites.

En suivant la technique Pomodoro, je paramètre des blocs de 25 à 30 minutes pour chaque tâche, suivis d'une courte pause. À l'issue de ces courtes sessions, je reste concentré sur une seule tâche, et les pauses font un excellent travail de prévention de l'épuisement professionnel.

Intégration de ClickUp à PomoDone

a été l'une de mes favorites - je peux démarrer un chronomètre à partir de n'importe quelle tâche ClickUp ou directement à partir de l'extension PomoDone.

Je suis également un fervent défenseur de la théorie du "travail en profondeur" de Cal Newport. J'encourage mes équipes à bloquer deux à quatre heures dans leur emploi du temps pour se livrer à un travail approfondi. Une autre pratique qui nous a aidés consiste à organiser des vendredis sans réunion, c'est-à-dire à garder une journée entière sans distraction pour cultiver l'habitude de la monotâche

Les conseils en un coup d'œil :

Utilisez unapplication de prise de notes pour noter vos tâches quotidiennes et vous concentrer sur deux ou trois tâches prioritaires par jour

Classez-les par ordre de priorité pour que rien ne tombe à l'eau

Déversez les pensées intrusives sur l'application de prise de notes pour rester concentré sur la tâche à accomplir

5. DND et désintoxication numérique

Pendant mes sessions de travail concentrées, je maintiens mon téléphone portable et mes tablettes en mode À ne pas faire. Pour mon bureau et mon ordinateur portable, je désactive les notifications sur toutes les applications de communication. Je reviens à ces applications pendant mes pauses Pomodoro pour me tenir au courant de ce que fait mon équipe.

Une autre stratégie qui m'a aidé est de minimiser mes interactions numériques (en particulier les médias sociaux) à moins qu'elles ne soient liées au travail. J'aime aussi faire une désintoxication numérique complète de temps en temps, quelque chose comme une version moins intense des "semaines de réflexion" de Bill Gates, pour obtenir plus de clarté de pensée et de concentration. À vrai dire, je fais du FOMO en éliminant les distractions, mais la paix que procure le fait de s'asseoir seul avec ses pensées est inégalable !

Les conseils en un coup d'œil :

Utilisez un fichierapplication de prise de notes pour noter vos tâches quotidiennes et vous concentrer sur deux ou trois tâches prioritaires par jour

Classez-les par ordre de priorité pour que rien ne tombe à l'eau

Déversez les pensées intrusives sur l'application de prise de notes pour rester concentré sur la tâche à accomplir

Usage populaire et exemples de monotâche

La monotâche ne consiste pas seulement à s'attaquer à une seule tâche à la fois. Ses applications sont nombreuses et variées.

À titre d'instance, saviez-vous que la monotâche s'aligne sur les principes de la pleine conscience en encourageant la conscience du moment présent au cours d'une seule tâche ?

Et ce n'est pas non plus une nouvelle tendance. Des personnalités du monde des affaires, du sport et même de la littérature pratiquent le travail concentré depuis des années pour atteindre le sommet de leur carrière.

Alors que Bill Gates prenait des "semaines de réflexion", J.K. Rowling, adepte d'un travail approfondi et concentré, se serait installée dans une chambre d'hôtel pour terminer la série Harry Potter. Cet isolement a facilité sa capacité à monotâches et à s'immerger totalement dans le processus créatif.

Oprah Winfrey insiste également sur l'importance d'une attention concentrée pendant les interviews. Elle fait taire son téléphone et maintient le contact visuel pour s'engager pleinement avec la personne interrogée, créant ainsi un espace pour une discussion plus significative.

Conclusion ? Vous êtes en compagnie de l'élite lorsque vous êtes monotâche !

Les défis de la monotâche

En tant que multitâche habituel s'adaptant à la monotâche, ce n'est pas toujours facile.

Voici quelques défis auxquels nous pourrions être confrontés dans notre vie quotidienne en monotâche et les solutions que j'ai imaginées pour que les choses fonctionnent :

Distractions externes

Il y a beaucoup trop de stimulants externes qui essaient de me faire dévier de mon chemin - une nouvelle notification d'e-mail qui surgit, me tentant de l'ouvrir ; un texto qui me fixe avec une demande d'appel rapide d'un coéquipier ; ou mes chats et mes chiens qui me fixent en me demandant pourquoi je ne joue pas avec eux.

je n'ai pas de solution pour le dernier cas. Je fais simplement une pause et je joue à récupérer pendant quelques minutes avant de me remettre au travail. Ce n'est pas moi qui fais les règles ici, c'est eux

Mais pour les deux premiers types de problèmes, j'ai trouvé des moyens rapides de les résoudre.

Comment je m'y oppose : Je coupe l'accès pour que la distraction ne s'approche pas de moi.

Comment ? En coupant les notifications sur tous les appareils pendant une période donnée, en gardant mon téléphone en mode avion (et loin de mes yeux, la plupart du temps), et en trouvant un espace de travail où personne ne me dérangerait (mes animaux de compagnie font évidemment exception).

Sentiment d'être débordé

Lorsque je sais au fond de moi que j'ai une longue liste de choses à achever aujourd'hui, rester concentré sur une seule tâche me semble insurmontable. J'ai beau essayer de travailler sur l'article de blog qui doit être publié demain, mon cerveau ne cesse de me rappeler les tâches en cours :

Je dois discuter d'une prochaine campagne avec l'équipe marketing, je dois revoir et finaliser le calendrier de contenu du mois prochain, et oh, je dois aussi faire les courses cette semaine !

...et grâce à ces pop-ups internes indésirables, je me sens vidé plus vite que je ne le devrais.

Comment j'y remédie: J'essaie de mettre mes pensées intrusives sur papier ou sur mon ordinateur

application de liste à faire

pour me les sortir de la tête. _Ils sont notés, je ne les oublierai pas_je m'en assure.

Cette astuce fonctionne presque instantanément, mais quand ce n'est pas le cas, j'ai recours à l'a matrice de priorité **Elle m'aide à décider des tâches à travailler immédiatement, à les programmer plus tard, à les déléguer à mon équipe ou à les rayer de ma liste.

Se faire piquer par le bug du "Tu n'en fais pas assez"

Lorsque je suis absorbé par une tâche qui prend beaucoup de temps et que de nombreuses autres tâches attendent d'être cochées sur ma liste, un train de pensée soudain me saisit.

est-ce que j'en fais assez ? J'ai tant à faire et si peu de temps ! Comment vais-je pouvoir tout finir si je suis bloqué sur une seule tâche ?

Je suis stressé et ma concentration s'est relâchée. Aujourd'hui, je suis stressé et ma concentration s'est envolée.

Comment j'y remédie: J'essaie de changer d'état d'esprit. Au lieu de me concentrer sur le fait d'être bloqué par une tâche, je me dis qu'il faut progresser, une tâche à la fois On ne peut pas monter un escalier si on ne met pas le pied sur la toute première marche, me dis-je.

En général, ce discours d'encouragement est efficace. Sinon, je note toutes les micro-tâches que j'ai achevées jusqu'à présent. Par exemple, si ma tâche consiste à créer un dossier de contenu pour un article de blog, les micro-tâches ou sous-tâches consisteraient à trouver des sujets, des mots clés, à rechercher des éléments de contenu pertinents à titre de référence et à créer un plan. Cela me donne instantanément une bonne idée de ma productivité.

ClickUp est l'outil qui m'a aidé à faire de la monotâche une partie essentielle de ma vie. Il existe de nombreuses applications de blocage du temps et de concentration, mais aucune ne se connecte à mon flux de travail comme le fait ClickUp.

Elle m'aide à atteindre mes objectifs objectifs de gestion du temps améliorer mon compétences en matière de gestion des tâches , aligne mon temps de concentration sur mon emploi du temps quotidien et me permet de collaborer avec mon équipe, le tout sur la même plateforme. Pas besoin de jongler entre plusieurs applications, donc pas de changement de tâche.

Voici comment j'utilise ClickUp pour mettre en œuvre la monotâche :

Gestion du temps et de l'attention

Définir des dates de début et d'échéance, suivre le temps passé sur une tâche, ajouter des notes complémentaires pour le contexte et obtenir des informations sur ma productivité (et celle de mon équipe) avecLa fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUps-Time-Management-Feature-gif-1-1400x788.gif La fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp /$$img/

Ajoutez des estimations de durée pour chaque tâche et faites avancer votre projet en douceur

Visualiser mes tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles avec L'affichage du Calendrier de ClickUp . Planifiez et partagez des tâches avec la fonction glisser-déposer rapide, organisez des réunions et créez des blocs avec un code couleur pour différentes tâches

. Planifiez et partagez des tâches avec la fonction glisser-déposer rapide, organisez des réunions et créez des blocs avec un code couleur pour différentes tâches Sync my ClickUp Tasks /href/* *ClickUp Tasks /href/* /href/* *ClickUp Tasks /href/* /href/* * avec les applications de calendrier et de suivi du temps de ma pile technologique (telles que Google Agenda) et gérer mon emploi du temps de manière pratique à partir d'une seule plateforme

/href/* /href/* /href/* /href/* /href/* * avec les applications de calendrier et de suivi du temps de ma pile technologique (telles que Google Agenda) et gérer mon emploi du temps de manière pratique à partir d'une seule plateforme Éliminez les distractions en activant le mode "Focus"ClickUp DocumentsLe mode de mise au point sur la page masque la barre latérale pour que mes yeux restent fixés sur le texte sur lequel je travaille, et le mode de mise au point sur le bloc réduit l'opacité des autres textes et contenus dans mon document pour que je puisse me concentrer uniquement sur le paragraphe que je suis en train de taper

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-378.png Documents ClickUp /$$img/

Maintenez votre attention sur ce que vous tapez grâce au mode Bloc Focus de ClickUp Docs

Modifiez la date d'échéance d'une tâche retardée qui en bloque d'autres, et laissez ClickUp ajuster automatiquement les dates d'échéance des tâches dépendantes

Lorsque je souhaite organiser mon temps de travail de manière plus structurée, j'opte pour les modèles de blocage du temps . Par instance, Modèle de bloc horaire quotidien de ClickUp m'aide à aligner mon emploi du temps sur mes heures de productivité maximale et à me concentrer sur une tâche prioritaire à la fois.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-379.png Définissez des blocs de temps, dressez des listes de tâches quotidiennes, hiérarchisez vos tâches et consacrez du temps à votre journal grâce au modèle de bloc de temps quotidien de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-901002448583&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle personnalisable me permet de :

D'allouer un temps spécifique à chaque tâche $$

$$ d'analyser les tâches que je dois faire immédiatement, celles qui peuvent attendre ou celles que je peux déléguer grâce à la matrice des priorités

Prévenir l'épuisement professionnel en estimant avec précision la durée nécessaire pour achever une tâche

Visualiser ma liste de tâches pour la journée en un coup d'œil

Paramétrer des blocs de temps pour faire une pause et réfléchir à ma journée

Ce cadre fonctionne aussi bien pour un usage personnel que pour la gestion des emplois du temps quotidiens de mon équipe. Les jours où j'ai beaucoup de tâches collaboratives à accomplir, ce modèle m'aide à attribuer des tâches récurrentes aux membres de l'équipe, à ajouter une durée pour chaque tâche et à définir des paramètres personnalisés, tels que Idation, Rédaction ou Édition

Créer des rappels depuis n'importe quel endroit de mon environnement de travail avec des pièces jointes, des dates et des calendriers récurrents. Je paramètre égalementRappels ClickUp pour des commentaires spécifiques au sein d'une tâche afin de me rappeler où donner suite à des discussions importantes

Gestion des tâches

J'ai adapté notre environnement de travail ClickUp à mon flux de travail en établissant des statuts et des champs personnalisés (par exemple, nos projets d'écriture ont souvent des statuts tels que " Remue-méninges ", " Recherche ", " Rédaction " et " Version finale ")

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-43-1400x874.gif Tâches et Objectifs ClickUp /$$$img/

Concevez votre environnement de travail à votre façon avec des statuts personnalisés pour les tâches ClickUp et les Objectifs

Module complémentaire pour mettre en évidence les tâches selon qu'elles sont urgentes, élevées, normales ou de faible priorité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-380.png Priorités ClickUp /$$img/

Classez vos tâches par priorités et consacrez du temps au travail qui fait avancer les choses, avec ClickUp

Liez les tâches connexes pour comprendre leur relation, trouver des ressources partagées, suivre la progression et éliminer les goulets d'étranglement, par exemple en liant une tâche de rédaction de blog à l'optimisation du référencement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-381.png Tâches ClickUp /$$$img/

Lier des tâches similaires ou dépendantes pour maintenir la cohésion et gérer les ressources pertinentes en un seul endroit

Diviser mes objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en cibles plus petites avecClickUp ObjectifsJe peux définir des échéanciers clairs, assigner des tâches à un ou plusieurs membres de l'équipe, etsuivre l'évolution de mes tâches avec un suivi automatique de la progression

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-382-1400x935.png Objectifs ClickUp /$$img/

Concentrez-vous sur vos objectifs à court et à long terme avec ClickUp Objectifs

Prise de notes

Prendre des notes, créer des listes de tâches quotidiennes et noter des pensées ou des idées aléatoires qui me viennent à l'esprit avec leClickUp Bloc-notes. Je peux glisser et déposer des éléments ou les imbriquer les uns dans les autres pour créer une hiérarchie visuelle (par exemple, en ajoutant " Conduire un entretien avec un PME " comme élément imbriqué sous " Rédiger un article de blog ") et transformer ces gribouillages en éléments d'action/Tâches en quelques clics seulement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-44.gif ClickUp Bloc-notes /$$$img/

Notez rapidement vos notes et vos idées sur le bloc-notes ClickUp

...et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En tant qu'outil conçu pour promouvoir un travail concentré, la plupart des fonctionnalités de ClickUp assistent la monotâche. Une fois que vous aurez pris l'habitude, vous pourrez explorer l'application en profondeur et découvrir d'autres fonctionnalités pour minimiser les distractions, gagner du temps et améliorer la qualité du travail.

Monotasking My Way to Productivity and Excellence (La monotâche au service de la productivité et de l'excellence)

Le monotasking m'a donné les moyens de gérer mon temps et ma productivité. C'est pourquoi je le recommande souvent aux membres de mon équipe qui peinent à suivre le rythme.

En me concentrant sur une seule chose à la fois, je me suis rendu compte que je pouvais accomplir mes tâches avec une clarté et une efficacité nouvelles. Il ne s'agit pas seulement de cocher des cases plus rapidement ; il s'agit de mieux faire les choses.

La monotâche a cette façon sournoise de débloquer ma créativité et mes compétences en matière de résolution de problèmes, ce qui me fait me demander pourquoi je me suis donné la peine de faire du multitâche. J'aime appuyer sur le bouton pause des distractions et être présent dans l'instant, dans mon flux

La technologie a généralement la mauvaise réputation d'être une source de distraction, mais avec un logiciel comme ClickUp, je peux maintenir une concentration sans faille et respecter systématiquement mes échéances. Essayez ClickUp et observez l'augmentation de votre productivité !