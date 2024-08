Résumé du livre Deep Work de Cal Newport : Conseils pour réussir dans un monde distrait

Il est facile de se sentir victime du monde moderne d'aujourd'hui, où la technologie s'est rétrécie au creux de nos mains. Au lieu de faire notre travail, nous passons notre temps à faire défiler des contenus dopaminergiques, voire pire, à passer d'un e-mail à l'autre et des tâches fastidieuses qui ne nous apportent que peu ou pas de joie.

Alors oui, il est de plus en plus difficile de maintenir une concentration sans distraction. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d'accepter cela et de rester bloqués dans une mentalité de victime, n'est-ce pas ? Il doit y avoir un moyen de pousser nos capacités cognitives plus loin et de trouver une réussite durable dans un environnement distrayant.

Pour gagner cette bataille, améliorez votre arsenal avec Deep Work de Cal Newport-le livre qui propose une éthique de "travail en profondeur" et offre des règles et des conseils de grande valeur pour produire un niveau d'élite.

Lisez notre Résumé de Mon travail pour découvrir en quelques minutes le contenu de ce livre. Nous vous proposerons des idées clés, des stratégies et des citations pour vous aider à planifier le travail en profondeur et à tirer le meilleur parti de vos capacités fondamentales ! 🌞

Mon travail en profondeur par Cal Newport : Résumé du livre en un coup d'œil

Via : Amazon Auteur(s): Cal Newport

Nombre de pages: 290+

Année de publication: 2016

Estimated reading time : 5-10 heures

Le professeur d'informatique et auteur Cal Newport a centré son travail sur l'aide à apporter aux personnes pour qu'elles naviguent entre les distractions numériques et se concentrent sur des poursuites profondes. Il a proposé le concept de concept de travail approfondi pour désigner l'effort volontaire visant à achever des tâches cognitivement exigeantes avec une concentration sans faille - c'est le seul postulat de ce livre.

Le concept traditionnel de réussite est tissé d'idées sur le travail acharné et la persévérance. Mais Newport estime que nos efforts professionnels ont tendance à être dilués dans le monde moderne, principalement en raison d'échecs tels que :

Les médias sociaux et les distractions liées au contenu

Les e-mails et le travail administratif qui nous font perdre du temps

Le passage constant d'une tâche à l'autre qui nécessite des installations cognitives différentes

Alors, comment faire pour déterminer la réussite - le nombre d'heures que nous avons travaillées ou la valeur que nous avons ajoutée à notre entreprise ? C'est là que nous commençons à réfléchir au travail profond et superficiel que nous faisons.

Qu'est-ce que l'hypothèse du travail en profondeur ?

Aujourd'hui, beaucoup de gens supposent que le travail en profondeur consiste à laisser son téléphone pendant une heure ou deux au cours du travail, mais Mon travail propose des critères spécifiques pour que toute activité soit considérée comme profonde :

Il doit s'agir d'une tâche cognitivement exigeante : Vous ne pouvez effectuer un travail profond que sur une tâche qui sollicite vos capacités cognitives. Dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, vous constaterez que certaines tâches nécessitent une réflexion profonde et l'élaboration de stratégies. Par exemple, les concepteurs UX qui créent des pages innovantes pour améliorer l'expérience de l'utilisateur final peuvent être considérés comme une tâche hautement..créatif et exigeant. Mon travail nous fait également découvrir le shallow work, qui, contrairement au deep work, comprend des tâches logistiques ou répétitives commel'entrée de données ou la facturation qui peuvent être facilement reproduites Votre concentration est ininterrompue: Vous devez travailler dans des plages de temps clairement définies pour que cela soit considéré comme profond. Si vous consultez votre e-mail ou changez de tâche entre temps, vous êtes distrait

Mon travail nous rappelle que le travail en profondeur n'est pas une question de morale. Au lieu de jeter l'opprobre sur le travail superficiel ou sur nos distractions numériques dystopiques actuelles ($$$aime l'allitération), il adopte une approche optimiste et reconnaît que les deux types de travail sont nécessaires. C'est juste que le travail en profondeur est ce qui fait bouger l'aiguille dans un paramètre Business, représentant les tâches qui améliorent la valeur et stimulent la rentabilité. 💵

Quatre règles pour une réussite ciblée

Mon travail écrit sur quatre règles pour mieux effectuer le travail en profondeur et améliorer la qualité des activités professionnelles dans n'importe quel champ :

Mon travail en profondeur: Faites un effort conscient pour travailler en profondeur. Dans votre emploi du temps quotidien, vous devez vous ménager des plages de temps pour une concentration soigneusement dirigée Acceptez l'ennui: Entraînez votre cerveau à accepter de s'ennuyer, c'est-à-dire à passer votre temps gratuit sans vous gaver de dopamine sur Internet Dites adieu aux médias sociaux: Vous n'êtes pas obligé d'abandonner les médias sociaux, mais utilisez-les avec modération Drain the shallows: Structurez votre journée pour éliminer le travail superficiel qui ne vous mène nulle part

Dans l'ensemble, le livre présente un mélange sain de règles pour un travail ciblé destiné aux employés dans un paysage concurrentiel. Newport étaye ses théories avec des recherches décentes et quelques histoires perspicaces, ce qui en fait une lecture assez engageante. 💝

Les clés du travail en profondeur par Cal Newport

Jetons un coup d'œil rapide aux six enseignements super importants de Mon travail.

1. Pratiquer l'ennui et envisager une désintoxication numérique

Nous comprenons que cela puisse paraître bizarre, mais c'est l'une des règles d'or de Newport. Selon lui, les humains disposent chaque jour d'une bande passante cognitive limitée. Plus nous surstimulons notre cerveau avec des tâches "amusantes" comme poster sur les médias sociaux ou jouer à des jeux, plus notre forme cognitive pour effectuer un travail en profondeur est mauvaise. Pratiquer l'ennui signifie s'abstenir d'utiliser des technologies addictives afin de profiter de niveaux de concentration plus élevés. Mais cela ne peut se faire du jour au lendemain. Au lieu de faire une pause d'un jour, l'auteur suggère de s'éloigner d'internet presque toutes les heures. Après avoir terminé votre travail et jusqu'à votre Accueil, résistez à l'envie d'attraper votre téléphone. Cela vous permettra de reconnecter votre cerveau au fil du temps.

En l'absence de toute distraction, les gens s'orientent naturellement vers la résolution de problèmes et la prise en charge de leurs problèmes de santé liste de priorités . l'inconvénient... Préparez-vous à lutter contre l'envie intense de vous connecter et de consommer ce que vous aimez. Mais une fois que vous y serez parvenu, vous serez en mesure d'améliorer votre jeu de gestion du temps .

2. Suivez quand vous travaillez en profondeur et quand vous ne le faites pas

Il est facile de perdre de vue la validation de votre travail en profondeur parce que votre journée vous en empêche. Cela ne vous mènera nulle part, alors quantifiez tout.

Il est préférable d'avoir une idée préétablie de votre ratio de tâches profondes et superficielles pour la semaine, par exemple 60:40. Gardez le suivi de toutes vos heures de travail superficiel et approfondi et réexaminez ce que vous avez pu accomplir et les points sur lesquels vous devez travailler ou que vous devez reprogrammer. Par exemple, si vous ne pouvez effectuer que 3 heures de travail en profondeur au cours d'une semaine de 40 heures, vous devrez probablement reconsidérer votre programme de travail l'organisation du temps .

Conseil pro: ClickUp, une solution gratuite et tout-en-un de gestion du travail, offre un tas de modèles de productivité pour étiqueter vos tâches profondes et superficielles et les suivre et les mesurer efficacement. Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle très visuel Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp pour savoir exactement combien de temps vous consacrez à vos tâches et optimiser votre travail.

Mesurez et suivez votre progression grâce au modèle de rapport de productivité personnel ClickUp

3. Avoir des discussions sérieuses sur le travail en profondeur

Il s'agit en fait d'une extrapolation de l'idée précédente : À faire si votre emploi du temps ne vous permet pas de longues périodes de travail en profondeur ?

Newport suggère d'avoir des discussions régulières avec votre responsable ou votre superviseur sur le statut de votre journée et sur la façon dont vous n'êtes pas en mesure d'apporter une nouvelle valeur à l'entreprise avec votre emploi du temps actuel. Mon travail devrait vous permettre de déterminer quelle partie de votre journée, qu'il s'agisse d'e-mails, de réunions ou de travail administratif, devrait être réduite.

4. Lutter contre le principe de moindre résistance

Le travail en profondeur est un concept de plus en plus rare dans la plupart des secteurs d'activité. Newport explique que de nombreux travailleurs du savoir ne disposent pas d'indicateurs clairs de productivité pour orienter leurs tâches. Le résultat ? Ils choisissent la manière la plus simple de faire le travail de manière visible, mais la question de savoir s'ils ajoutent ou non de la valeur est discutable.

Selon Newport, le Principe de la moindre résistance explique pourquoi la plupart des employés s'en tiennent à des moyens pratiques pour faire leur travail terminé, sans se soucier de la valeur ajoutée de leur travail l'amélioration de la productivité ou l'innovation.

L'un des moyens de lutter contre ce phénomène consiste à s'imposer un isolement du réseau. Newport suggère que les environnements de travail bondés sacrifient la productivité à long terme en échange de solutions rapides à des problèmes de bas de gamme.

Dans les bureaux ouverts, nous avons rapidement accès à nos collègues qui nous donnent des conseils conventionnels. Mais en travaillant seul, on est plus enclin à réfléchir et à trouver des solutions plus productives ou plus créatives.

5. Le travail acharné n'est pas synonyme de productivité

Le travail acharné ne suffit pas pour gagner ; vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour être considéré comme un talent formidable. Mon travail présente l'exemple concret de Nate Silver -est un statisticien et joueur de poker très réussi qui travaille avec des technologies complexes pour communiquer des données délicates d'une manière facile à suivre. Il se démarque dans son créneau comme aucun concurrent ne le fait, ce qui le rend de plus en plus précieux pour l'industrie.

Newport souhaite que nous développions deux aptitudes fondamentales pour survivre et prospérer dans l'économie mondiale moderne :

Maîtriser rapidement les choses difficiles: Se tenir au courant des innovations mondiales et apporter sa propre touche aux projets pour devenir un acteur fiable dans son champ Produire plus rapidement un travail de haute qualité à un niveau d'élite: Utiliser votre maîtrise pour produire des résultats à un rythme que beaucoup d'autres ne peuvent pas atteindre

Lorsqu'ils sont utilisés exactement au même moment, ces facteurs clés dotent les professionnels des compétences dont ils ont besoin pour surpasser leurs concurrents. Heureusement, vous pouvez maîtriser ces capacités en allouant suffisamment de temps au travail en profondeur et en stimulant l'appétit de votre cerveau pour les tâches compliquées.

6. La paresse est bénéfique

Un autre point ironique mais logique soulevé dans le livre est que le temps passé à être paresseux est bénéfique. Que vous soyez confronté à une tonne de tâches profondes, superficielles ou de type logistique tout au long de la journée, limitez vos heures de travail et donnez la priorité au repos.

Selon Mon travail, le corps d'une personne a besoin de repos pour maintenir sa capacité de travail en profondeur. Quelles que soient vos ambitions, prenez le temps de vous reposer le soir et de vous détendre. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez revenir frais et dispos le lendemain et conserver votre capacité de travail en profondeur.

Citations populaires sur le travail en profondeur

Voici trois des citations les plus mémorables du travail en profondeur de Mon travail.

Extrait #1

si vous n'êtes pas à l'aise dans le travail en profondeur pendant de longues périodes, il vous sera difficile d'atteindre les niveaux de qualité et de quantité les plus élevés. À moins que votre talent et vos compétences n'éclipsent absolument ceux de vos concurrents, les travailleurs en profondeur vous surpasseront

Produire plus rapidement des résultats de haute qualité vous donne un avantage particulier à l'ère moderne. Newport décrit ici l'état actuel de nombreux marchés de l'emploi, mais il le fait en énonçant le sort de ceux qui ne sont pas en mesure de rivaliser. Ceux qui trouvent le travail en profondeur inconfortable peuvent être dépassés par les autres.

Il n'y a plus de raccourci vers la réussite (à moins d'être l'enfant d'un milliardaire) 😉

Extrait #2

_Le travail en profondeur n'est pas la seule compétence valable dans notre économie, et il est possible de bien faire sans favoriser cette capacité, mais les niches où cela est conseillé sont de plus en plus rares. À moins que vous n'ayez des preuves solides que la distraction est importante pour votre profession spécifique, vous avez tout intérêt à envisager sérieusement la profondeur

Newport, en prenant l'exemple du brillant cofondateur de Twitter Jack Dorsey , affirme que le travail en profondeur n'est pas la seule compétence dont les travailleurs ont besoin aujourd'hui. Certains rôles exigent de se concentrer sur plusieurs domaines à la fois. Cependant, ces positions sont relativement rares.

Extrait #3

nous passons une grande partie de notre journée en pilotage automatique, sans vraiment réfléchir à ce que nous faisons de notre temps. C'est un problème. Il est difficile d'empêcher l'insignifiant de s'insinuer dans chaque recoin de votre emploi du temps si vous n'affrontez pas, sans broncher, votre équilibre actuel entre travail profond et travail superficiel, puis si vous ne prenez pas l'habitude de faire une pause avant d'agir et de vous demander : "Qu'est-ce qui a le plus de sens à l'heure actuelle ?

Une autre réalité de Mon travail profond est la façon dont la majorité des employés d'entreprise passent leur temps de manière robotique. Pendant une bonne partie de la journée, ils ne sont pas vraiment occupés par leur travail et, lorsqu'ils le sont, il est déjà 17 heures.

Dans un monde où la distraction est moins chère que la plupart des choses, Newport suggère que chacun remette en question son emploi du temps pour voir s'il est engagé dans quelque chose d'utile ou de futile.

Effectuez un travail approfondi et appliquez les principes et les enseignements du livre avec ClickUp

Les principes abordés dans ce livre peuvent avoir un impact substantiel sur votre entreprise, mais seulement si vous assurez une participation régulière et réussie au travail en profondeur. L'un des moyens de rester cohérent est de tirer parti de un logiciel de gestion des tâches comme ClickUp . 🤩

La plateforme est dotée de tous les outils et de toutes les fonctions permettant de pratiquer et de suivre des sessions de travail approfondies. Elle est également dotée d'une multitude de fonctionnalités pour la planification haut de gamme, la centralisation du travail et la gagner du temps sur les tâches quotidiennes .

![ÉCHÉANCIER ClickUp 3.0 Échéancier Vue Charge de travail locale simplifiée]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Échéancier-Local-Charge de travail-view-simplified-1400x934.png)

Établissez des calendriers de travail approfondis et comparez visuellement les charges de travail de l'équipe et suivez la progression grâce à l'affichage de l'échéancier ClickUp

Explorons ci-dessous quelques fonctions pratiques de ClickUp :

1. Planifier un travail approfondi avec les tâches ClickUp

Un travail approfondi commence par un environnement de travail sans encombrement. Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez organiser votre flux de travail jusqu'à l'Achevé, ce qui vous donne une liberté et une propriété absolues sur vos tâches de travail. Vous pouvez utiliser des étiquettes de tâches (visibles par tout le monde dans l'environnement de travail) pour classer le travail en deux catégories : les tâches profondes et les tâches superficielles. Ceci est particulièrement bénéfique si vous organisez des flux de travail pour votre équipe, car vous pouvez permettre à tous vos coéquipiers de profiter d'heures de travail sans distraction.

ClickUp Tasks est conçu pour minimiser les tâches cognitives le changement de contexte en raison des silos de connaissances. Il est possible d'attribuer des liens, des commentaires et les pièces jointes à chaque tâche afin de s'assurer que le(s) assigné(s) dispose(nt) de tout ce dont il(s) a(ont) besoin pour l'achever.

L'optimisation de votre calendrier de travail approfondi est une promenade de santé avec Calendrier ClickUp . Disons que vous êtes en train de forfaiter les tâches de la semaine -vous pouvez créer des tâches sur le Calendrier et utiliser les déplacements par glisser-déposer pour définir votre emploi du temps de manière complexe.

Gérez et organisez des projets, et planifiez des tâches dans l'affichage flexible du Calendrier pour que les équipes restent synchronisées

En outre, vous pouvez toujours afficher vos tâches de plus de 15 façons en utilisant Affichages ClickUp comme par exemple :

ClickUp est parfait pour concevoir une base de données de tâches pour tout secteur d'activité ou toute taille d'équipe. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités notables favorisant le travail en profondeur et la productivité :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/custom-statuses-in-clickup-1400x874.gif Statuts personnalisés dans ClickUp /$$$img/

Création de statuts personnalisés dans ClickUp

En tirant parti de ces fonctionnalités soigneusement mises en évidence, vous constaterez une nette amélioration de la qualité de service une amélioration significative des performances de votre équipe et de la productivité. En l'absence de de retards et de revers vous ralentissent, vous aurez suffisamment de temps pour explorer des initiatives d'innovation et de croissance. Il s'agit de battre le Principe de la moindre résistance. 😁

2. Profitez de plus de temps gratuit avec ClickUp Automatisations

Dans son livre, Mon travail soutient que le travail administratif, comme rattraper le retard et répondre aux e-mails, est un énorme obstacle lorsqu'on essaie de pratiquer un travail en profondeur.

Avec no-code Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez gagner du temps sur les tâches administratives ennuyeuses et fastidieuses telles que la modification des types de tâches et des statuts, l'affectation des tâches ou leur déplacement vers différentes listes. Automatisez-les à l'aide de plus de 100 options prédéfinies ou créez les vôtres.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png ClickUp 3.0 Liste de gestion des automatisations /$$img/

Affichez et gérez rapidement les Automatisations actives et inactives à travers les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs

ClickUp Tâches récurrentes est une autre fonction qui vous permet de paramétrer des actions spécifiques pour les tâches répétitives en fonction de facteurs tels que la fréquence ou les mises à jour de statut. Personnalisez si vous souhaitez que la tâche récurrente soit exactement la même ou si vous souhaitez que des changements soient apportés la fois suivante !

3. Paramétrer les priorités des tâches ClickUp pour hiérarchiser le travail en profondeur

À quoi faites-vous lorsque vous devez communiquer sur une tâche prioritaire ? Vous rédigez un gros e-mail ou un message Slack, puis vous trouvez les bons destinataires avec lesquels partager le message. Vous pouvez également utiliser Priorités des tâches ClickUp .

Libellez n'importe quelle tâche avec quatre étiquettes -Faible, Normal, Élevé et Urgent et informez tous les membres de l'équipe de ce qu'ils doivent faire et dans quel délai. Vous pouvez même classer par ordre de priorité vos tâches personnelles de travail approfondi et bloquer votre emploi du temps pour les traiter immédiatement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Paramétrage de la priorité des tâches /$$img/

Définir rapidement la priorité des tâches au sein d'une tâche afin de communiquer ce qui doit être traité en premier

Vous pouvez toujours voir combien de temps vous ou votre équipe passez à travailler en profondeur avec Le suivi du temps du projet de ClickUp . Il est disponible sur tous les appareils et permet aux chefs d'équipe de laisser des notes en guise de retour d'information pour la planification future.

4. Suivez méticuleusement vos objectifs avec ClickUp Objectifs

Que votre travail soit profond ou superficiel, Objectifs ClickUp ne fait pas de distinction. Créez n'importe quel type d'objectif pour votre travail et celui de votre équipe et suivre la progression automatiquement. Grâce à une vue en pourcentage, tout chef d'équipe peut évaluer le nombre d'activités de valeur cochées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Objectifs-Views.png Différents objectifs affichés /$$img/

Suivez la progression de chaque objectif en affichant des vues différentes sur ClickUp

Si vous recherchez une visualisation plus détaillée de la progression, Tableaux de bord ClickUp sont votre meilleur ami ! Choisissez parmi plus de 50 cartes pour construire un tableau de bord holistique qui affiche les indicateurs que vous souhaitez suivre.

Enfin, vous pouvez paramétrer des Rappels ClickUp depuis n'importe quel appareil pour recevoir des alertes sur les tâches et les réunions en attente. Vous avez tout ce qu'il faut pour exceller professionnellement. ✌️

Restez organisé et concentré sur vos tâches avec ClickUp

Poursuivez un travail approfondi et une réussite ciblée avec ClickUp

La théorie du travail en profondeur de Mon travail est l'une des meilleures approches de productivité de ces derniers temps. Cependant, pour maîtriser cette méthode, il faut de la patience, du travail et des outils appropriés.

Heureusement, grâce au suivi du temps, aux fonctionnalités de productivité et aux plus de 1 000 modèles de ClickUp, vous pouvez facilement intégrer la théorie du travail en profondeur habitudes de travail et de vérifier simultanément votre progression. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour commencer et faire en sorte que le travail en profondeur fonctionne pour vous. 🔥