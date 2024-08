Revue de sprint vs. Rétrospective : Quelle est la différence ?

Vous dirigez une équipe de développement de logiciels qui passe plus de temps en réunions qu'en travail réel. Vous perdez un temps précieux et de l'énergie à gérer en permanence l'évolution des besoins et à informer les parties prenantes de l'avancement du projet.

Vous vous sentez concerné ?

C'est là que la méthodologie agile vient à votre secours.

Pour garantir une progression harmonieuse, Scrum, une méthodologie de gestion de projet agile, déploie plusieurs réunions, chacune ayant un objectif spécifique. Parmi celles-ci, les deux dernières étapes du cadre Scrum sont les revues de sprint et les rétrospectives de sprint.

Les équipes agiles qui développent des produits de bout en bout doivent comprendre le rôle de ces réunions cérémonies agiles et la différence entre la revue de sprint et la rétrospective de sprint pour la réussite du projet.

Ce guide couvre les différences entre la revue de sprint et la rétrospective de sprint, les défis communs auxquels elles sont confrontées et les outils pour mener à bien les événements de sprint.

Revue de sprint vs. rétrospective : En un coup d'œil

la revue de sprint vs. la rétrospective | Revue de sprint | Rétrospective de sprint | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Les équipes Scrum évaluent et discutent des flux de travail et des performances afin d'améliorer les flux de travail et les processus pour le prochain Sprint | Le troisième événement de la Mêlée, organisé à la fin du Sprint. Le dernier événement de la Mêlée, organisé après la revue de Sprint | La revue du produit et la définition des prochaines étapes de l'orientation du produit | Évaluer les progrès et les performances de l'équipe | Participants : équipe Scrum, Scrum master, product owner, et parties prenantes | Scrum master, Scrum team, et product owner | | L'équipe Scrum se concentre sur le "quoi", c'est-à-dire le produit, afin de s'assurer qu'il répond aux attentes de la partie prenante ou du client | Durée : 1 à 2 heures, en fonction de la durée du sprint | La réunion de sprint est une étape importante de l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie de développement

La principale différence entre la revue de sprint et la rétrospective

La revue de sprint et les rétrospectives jouent des rôles importants dans le cadre Agile Scrum. Elles sont conçues pour servir des objectifs différents et se concentrer sur des éléments différents du cycle du sprint.

Voici les principales différences entre la revue de sprint et la rétrospective :

Signification

Revue de sprint

Une réunion de revue de sprint a lieu à la fin d'un sprint, où les membres de l'équipe Scrum et le propriétaire du produit se réunissent pour présenter leur produit aux parties prenantes. Sur la base des commentaires des parties prenantes, l'équipe Scrum revoit l'incrément de produit et incorpore le backlog de produit.

**Rétrospective

D'autre part, une rétrospective suit une revue de sprint. L'équipe Scrum se réunit pour discuter de ses performances au cours du Sprint précédent et analyser les possibilités d'amélioration des processus futurs. Les réunions rétrospectives accueillent généralement des discussions sur ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Elles permettent surtout de réfléchir à l'amélioration de la dynamique et des processus de l'équipe.

Les équipes suivent des processus différents Exemples de rétrospectives de sprints et des modèles pour expérimenter et déterminer ce qui fonctionne le mieux pour eux.

Par exemple, vous pouvez utiliser la rétrospective de sprint Mad Sad Glad pour votre équipe. Cela vous aide à aborder les facteurs de stress potentiels, les bloqueurs de processus et l'ensemble du processus moral de l'équipe dans la façon dont tout le monde a travaillé ensemble au cours du sprint précédent.

Participants

Revue de Sprint

Une revue de sprint implique la L'équipe Scrum les membres de l'équipe Scrum présentent l'incrément de produit aux parties prenantes et au propriétaire du produit.

Les membres de l'équipe Scrum présentent l'incrément de produit aux parties prenantes. Ils obtiennent leur retour d'information et partagent les défis auxquels ils sont confrontés dans le processus de développement

Le propriétaire du produit veille à ce que le carnet de commandes soit adapté en fonction du retour d'information des parties prenantes

Rétrospective

Seule l'équipe Scrum participe à une réunion de rétrospective du sprint. Il s'agit d'une discussion ouverte avec les membres de l'équipe Scrum sur les domaines d'amélioration et les idées, sans aucune participation extérieure.

Focus

Revue de sprint

La revue de Sprint à la fin de chaque Sprint se concentre sur ce qui a été livré. L'équipe évalue si la répartition de la charge de travail a été équitable, si elle a atteint l'objectif et si la définition des termes "livré" et "terminé" doit être modifiée.

**Rétrospective

La rétrospective du sprint se concentre sur le processus et l'aspect humain de la mise en œuvre. Alors que les sprints sont axés sur le travail d'équipe, les rétrospectives tentent d'identifier les domaines d'amélioration, les problèmes qui ont pu avoir un impact sur le succès, et comment s'améliorer dans les sprints à venir.

Dans chaque rétrospective, vous cherchez de petites façons de vous améliorer de sorte que, avec le temps, les petites améliorations se combinent pour devenir significatives.

Structure et ordre du jour de la réunion

Revue d'impression

L'équipe Scrum, qui comprend les développeurs, présente un produit et/ou une fonctionnalité aux parties prenantes

L'équipe indique clairement si l'objectif du sprint a été atteint ou non, et explique ce qui n'a pas été réalisé

Ensuite, les parties prenantes font part de leurs commentaires et posent des questions à l'équipe Scrum

Pour aider l'équipe de développement, les parties prenantes et le propriétaire du produit à partager des informations importantes, telles que les données sur les clients et les besoins du marché, qui seront utiles pour les cycles de sprint et les projets de développement à venir

Voici l'ordre du jour d'une réunion de revue de sprint :

ordre du jour de la réunion de revue de sprint | Ouverture de la réunion | Commencez par saluer les participants et présentez rapidement la revue | --- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 2. | Présenter les parties prenantes | Présenter rapidement toutes les parties prenantes pour s'assurer que l'équipe sait qui est présent | 3. | Le Scrum master établira l'ordre du jour de la réunion | 4. | L'équipe de développement Scrum présente les incréments mis en œuvre et peut faire une démonstration du produit/de la fonctionnalité | 5. | Retour d'expérience du produit | Les parties prenantes partagent leur retour d'expérience et tout le monde discute de ce qui a fonctionné et de ce qui ne fonctionne pas, tout en identifiant les opportunités d'amélioration continue | 6. | Le propriétaire du produit passe en revue le backlog du produit et définit les dates d'achèvement

Le modèle d'ordre du jour de la réunion de revue de sprint de ClickUp garantit que vos réunions de revue de sprint sont productives, collaboratives et axées sur l'amélioration continue

Modèle d'ordre du jour de la réunion de revue de sprint de ClickUp vous aide à mener et à documenter efficacement vos réunions de revue de sprint.

Voici comment ce modèle de réunion de planification de sprint, facile à utiliser pour les débutants, améliore votre processus de développement agile :

Planifier et prioriser les tâches pour les prochains sprints rapidement et facilement

Recueillir des commentaires précieux des membres de l'équipe et des parties prenantes d'une manière structurée

Évaluer les progrès et les résultats du sprint

Identifier et traiter les goulets d'étranglement ou les obstacles

Améliorer la transparence, la responsabilité, les résultats et l'engagement en reconnaissant et en célébrant les réalisations Télécharger ce modèle Rétrospective

S'agissant d'une réunion interne, il n'y a pas de méthode fixe pour organiser ces réunions.

Les membres de l'équipe Scrum utilisent les rétrospectives de sprint pour clarifier les progrès, évaluer les flux de travail et les processus, et explorer les erreurs, ainsi que les moyens de les corriger

Ces réunions ont généralement une durée fixe pour s'assurer qu'elles restent productives et pertinentes

Vous pouvez utiliser différents formats de rétrospective de sprint tels que Mad Glad Sad, Mountain Climber, etRétrospective en voilier pour parcourir votre cycle de sprint et y réfléchir

L'ordre du jour des réunions de rétrospective de sprint ressemble à ceci :

l'ordre du jour de la réunion rétrospective du sprint ressemble à ceci : Ordre du jour de la réunion rétrospective du sprint | La réunion de rétrospective du sprint se déroule de la manière suivante : Programme de la réunion de rétrospective du sprint_ 1. Créez un espace psychologiquement sûr pour que les membres puissent partager ouvertement et discuter des défis | --- | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 2. | Phase de réflexion | Utiliser un modèle retrospective template pour réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné | 3. | Organiser le retour d'information | Évaluer et regrouper le retour d'information en thèmes communs pour simplifier l'analyse | 4. | Les membres de l'équipe votent sur les questions qu'ils considèrent comme les plus urgentes à traiter | 5. | Discussion sur le plan d'action | Classer par ordre de priorité les questions les plus votées, les explorer en profondeur et élaborer un plan concret pour les traiter dans le sprint suivant |

Les équipes agiles utilisent le modèle de brainstorming de rétrospective de sprint pour aider tout le monde à rester sur la même longueur d'onde et à identifier les succès et les domaines d'amélioration

Utiliser Modèle de brainstorming pour la rétrospective de sprint de ClickUp pour :

Examiner et analyser la progression du sprint

Faire un brainstorming pour améliorer les résultats du Sprint

Identifier les tendances de performance en examinant plusieurs sprints

Suivre les progrès par rapport aux objectifs dans le scrum agile * Découvrir les problèmes qui affectent le moral, les progrès et la productivité de l'équipe

Encourager un dialogue ouvert et honnête dans un environnement sûr Télécharger ce modèle ## Utiliser Agile et Scrum dans la revue de sprint et la rétrospective

Récapitulation rapide : Vous connaissez maintenant la différence entre la revue de sprint et la rétrospective.

Les réunions de revue de sprint et les rétrospectives de sprint sont des événements Scrum auxquels les équipes agiles participent. Méthodologie Scrum est une méthodologie de projet agile que les équipes de développement déploient pour gérer le développement de produits complexes en accord avec les objectifs de l'entreprise.

Elle divise les projets complexes en plus petites parties appelées "sprints". Ces cycles de 2 à 4 semaines, qui débutent par des Planification des sprints les planifications de sprint sont destinées à s'attaquer à l'ensemble du backlog du produit, qui est la liste des éléments de travail qu'une équipe doit réaliser, y compris les histoires d'utilisateurs, les bogues, les tâches, et plus encore. Histoires d'utilisateurs jouent un rôle important dans la description du backlog du produit du point de vue de l'utilisateur lors d'une revue de Sprint et d'une rétrospective. Explorons également cet aspect du processus Scrum.

Qu'est-ce qu'une histoire d'utilisateur ?

Les histoires d'utilisateurs décrivent comment l'utilisateur final utilisera un produit ou une fonctionnalité particulière. Par exemple, un acheteur peut vouloir enregistrer des articles sur une liste de souhaits dans une application de commerce électronique afin de simplifier le processus d'achat.

Que sont les histoires d'utilisateurs dans la revue de Sprint ?

Lors d'une revue de sprint, les récits d'utilisateurs constituent le contexte dans lequel la mise en œuvre et l'achèvement du sprint sont discutés. Elles permettent de recevoir plus facilement un retour d'information spécifique, aidant les équipes à comprendre si une fonctionnalité ou un produit spécifique remplit sa fonction.

En fait, les histoires d'utilisateurs aident à faire avancer Backlog de sprint et s'assurer que de nouvelles histoires sont créées pour les nouvelles exigences.

Que sont les user stories en rétrospective ?

Dans les rétrospectives de sprint, les récits d'utilisateurs sont d'une grande aide pour repérer les domaines d'amélioration. Par exemple, vous pouvez constater que certaines histoires d'utilisateurs prennent plus de temps que prévu lors de la planification du sprint et améliorer votre évaluation lors du prochain sprint.

Les histoires d'utilisateurs fournissent des exemples concrets qui nous aident à comprendre pourquoi certains problèmes se sont produits et ce qui peut être fait pour éviter de tels cas à l'avenir.

Points d'histoire dans les histoires d'utilisateurs

En outre, les équipes agiles utilisent les points de récit pour évaluer l'ampleur réelle du travail ou le risque relatif lié à l'achèvement d'une histoire d'utilisateur.

Il s'agit d'unités de mesure qui reflètent la quantité de travail nécessaire pour achever une histoire d'utilisateur dans un backlog de produit. Produit ou équipes de développement de logiciels peuvent s'en servir comme d'un système de points pour classer par ordre de priorité les histoires d'utilisateurs les plus importantes.

N'oubliez pas que plus ces histoires d'utilisateurs sont complexes, plus elles impliquent de planification et de résolution de problèmes.

Suivez et gérez les sprints et conservez un carnet de commandes cohérent avec le modèle de carnet de commandes et de sprints de ClickUp

Avec le Backlogs et modèle de sprint ClickUp grâce à ce modèle, les équipes agiles Scrum peuvent contribuer efficacement et évaluer les points d'histoire en collaboration.

En tant que maître Scrum, si votre plus grand défi est de gérer les processus chronophages impliqués dans les opérations de Sprint, ce modèle peut vous aider.

Il vous aide à gérer tous vos opérations de développement de logiciels à distance et les intégrations en un seul endroit avec des vues prédéfinies, des champs personnalisés, des statuts personnalisés, et plus encore.

La meilleure partie est que ce modèle a des listes préconstruites pour les sprints, le suivi des bogues et les carnets de commandes qui vous aideront à organiser vos tâches et à centraliser toute la communication autour du sprint en un seul endroit. Télécharger ce modèle Pro tip💡: Vos équipes logicielles peuvent également suivre et construire leurs cycles de Sprint sur ClickUp et utiliser le Rapports de Sprint ClickUp le rapport de sprint ClickUp vous permet de gérer les performances de l'équipe et de maintenir vos objectifs de sprint sur la bonne voie

Utilisez les rapports de sprint de ClickUp pour connaître l'évolution de vos cycles de sprint

Défis communs dans les revues de sprint et les rétrospectives de sprint

La vérité est que, quelle que soit la qualité de votre planification des revues de Sprint et des rétrospectives de Sprint, il est probable que vous rencontriez des obstacles dans le processus de développement logiciel. Voici quelques défis courants auxquels vous devez faire attention.

Prendre les revues de Sprint pour des sessions de démonstration

Souvent, les équipes traitent à tort la revue de sprint comme une présentation, ce qui crée des attentes erronées. Une revue de sprint n'est pas une démonstration de produit mais une session de travail.

Une démo fait partie de la revue de Sprint, mais la revue de Sprint englobe plus que cela.

Au cours des revues de sprint, les équipes discutent des idées des consommateurs, de l'avancement de la version, du budget, de l'étude de marché, etc. La définition d'un contexte clair au début de la revue permet de rester sur la bonne voie et rend les réunions plus constructives.

Équipes désengagées

l'équipe de développement a demandé s'il était possible d'annuler la revue de sprint de cette semaine.

Si votre équipe Scrum utilise cette excuse pour sauter la revue de Sprint, vous savez qu'il y a un problème - très probablement, votre équipe est désengagée ou ne trouve pas de valeur dans la revue de Sprint.

La revue de sprint est un moment idéal pour s'engager de manière significative avec les parties prenantes, et l'équipe Scrum a l'opportunité d'inspecter les succès et les échecs et de s'adapter. Du moins, en théorie.

Malheureusement, ce n'est pas la réalité pour la plupart des équipes.

Voici quelques raisons pour lesquelles votre équipe Scrum est désengagée :

Manque de clarté

Monotonie causée par des formats de réunion mal conçus

Même des facteurs externes comme le stress ou l'épuisement professionnel

La clé est de planifier des réunions où les parties prenantes et les Scrum masters sont ouverts au feedback et aux discussions honnêtes, en créant un environnement sûr pour que chaque membre de l'équipe puisse partager des idées d'amélioration continue et des défis.

Lire la suite: 10 meilleures activités d'engagement des employés pour redonner de l'élan à votre lieu de travail et constituer des équipes solides

Rétrospectives monotones

Mener des rétrospectives de manière répétitive conduit à l'ennui et au désengagement et peut nuire à la productivité.

Pour apporter de la fraîcheur et inciter les équipes à participer de manière proactive, modifiez les questions que vous posez, rendez-les plus interactives ou ajoutez des éléments amusants.

Envisagez de faire tourner des formats différents comme Chacun se rencontre, où tous les membres de l'équipe peuvent échanger des commentaires individuels, ou des cartes Kudo pour la reconnaissance entre pairs. Expérimenter différents formats ajoutera de la nouveauté aux réunions et encouragera une meilleure participation.

A lire aussi:_ 25 fun Idées de rétrospective de sprint à essayer

Rétrospectives sans résultats à prendre en compte

Ne laissez pas les rétrospectives de sprint se transformer en réunions "tout en paroles mais sans action".

Alors que les équipes Scrum discutent des progrès et explorent comment changer leur approche pour plus de productivité, la plupart de ces discussions ne sont pas enregistrées. Utilisez un logiciel de gestion de projet pour enregistrer chaque détail des plans d'action décidés lors des rétrospectives.

En fait, vous pouvez faire un brainstorming des flux de travail agiles et les processus et discutez de vos prochaines étapes d'action dans un canevas numérique tel que Tableaux blancs ClickUp . Que votre équipe soit sur place ou à distance, les tableaux blancs permettent à chacun de collaborer et de partager ses idées.

Utiliser les tableaux blancs ClickUp pour capturer et exécuter facilement les étapes d'action discutées lors des rétrospectives Sprint

Transformez les sessions de planification et les ateliers d'équipe en une toile collaborative avec ClickUp Whiteboards, qui vous permet d'intégrer des dessins, des documents et des listes sur une seule interface.

Si vous travaillez avec une équipe distante ou hybride, vous pouvez également utiliser des enregistrements d'écran pour faire passer votre message de manière succincte et précise. Il vous suffit d'enregistrer une vidéo rapide avec Clips ClickUp et partagez-la avec votre équipe. Oh, et vous pouvez également obtenir Cerveau ClickUp pour transcrire les vidéos pour vous !

Incorporez vos documents, listes et autres ressources dans les tableaux blancs ClickUp pour un accès rapide et facile

Pro tip💡: Notez toutes les idées et les prochaines étapes en temps réel et cochez tout ce qui se trouve sur votre liste de choses à faire avec Tâches ClickUp les tâches de ClickUp permettent de passer facilement des concepts du tableau blanc aux actions à mener, en s'assurant que rien ne passe à travers les mailles du filet

Outils pour mener des revues de sprint et des rétrospectives

Un cycle de vie de développement logiciel (SDLC) agile implique plusieurs parties mobiles, départements, parties prenantes et membres de l'équipe.

Sans les bons outils pour les revues de sprint et les rétrospectives, vous pouvez facilement être victime de processus complexes, ce qui peut entraîner des retards de livraison, des dépassements de budget et des problèmes de qualité du produit.

Dans l'idéal, vous souhaitez disposer d'une source unique de vérité, d'un outil de gestion de projet et d'un outil de gestion de projet Plate-forme de gestion de projets logiciels comme ClickUp qui gère le SDLC de bout en bout, de l'automatisation du Sprint à la visualisation de l'avancement du Sprint en passant par les rapports de Sprint.

Logiciel de gestion de projet pour équipes logicielles par ClickUp pour simplifier l'ensemble de votre cycle de développement

Examinons les principales fonctionnalités de ClickUp qui sont appréciées et largement utilisées par les équipes agiles :

ClickUp Sprints Les Sprints tout-en-un de ClickUp simplifie l'automatisation des sprints et l'attribution des points, et vous aide à visualiser et à suivre les sprints à l'aide de diagrammes de burnup et de burndown, de flux cumulatif et de diagrammes de vélocité.

Définissez les dates des sprints, attribuez des points, transférez automatiquement le travail inachevé dans votre prochain sprint et synchronisez les activités de développement de votre équipe avec votre pile technologique, y compris GitHub, GitLab ou BitBucket.

Utilisez un système de points personnalisable pour cumuler les points des sous-tâches, les répartir par attributaire et les trier pour suivre vos sprints d'un coup d'œil.

Utiliser ClickUp Sprints pour gérer les cycles de Sprint de bout en bout

ClickUp Brain

Votre assistant IA intégré, Cerveau ClickUp accélère la documentation de vos produits. Les équipes logicielles utilisent des outils d'IA pour générer des idées de produits, des ordres du jour, des notes de réunion, des résumés et des feuilles de route, et automatiser la création de rapports d'avancement.

Ils peuvent également générer automatiquement des notes de synthèse, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts consacrés aux réunions et aux mises à jour.

Automatisez la rédaction de la documentation avec l'IA, surveillez les progrès grâce à des graphiques et des sprints, et résolvez rapidement les bogues de codage grâce à ClickUp

"ClickUp AI a permis à notre équipe de trouver de nouvelles façons d'accomplir plus de travail avec moins de moyens", a déclaré Alex McCall, responsable des opérations chez ClearCalcs.

"Nos équipes de marketing, de produits et d'ingénierie ont fait preuve de créativité en rédigeant des épopées, des récits d'utilisateurs et même des notes de mise à jour de produits. Cela a permis d'améliorer les compétences de communication de notre équipe et nous aide souvent à voir les inconnues dans notre travail. Je décrirais cela comme un superpouvoir invisible pour toute équipe performante qui évolue rapidement."

Flux de travail agiles

Les flux de travail flexibles de ClickUp s'adaptent aux besoins de votre équipe, que vous utilisiez Kanban, Scrum ou autre. Créez le processus parfait pour n'importe quel carnet de commandes, automatisez-le et concentrez-vous sur des questions plus stratégiques.

**Tableaux de bord ClickUp

Alignez toutes les personnes impliquées dans la revue de sprint et la rétrospective, de l'ingénierie au produit, et l'équipe de direction avec Tableaux de bord de ClickUp .

Il s'agit de feuilles de route visuelles et de rapports Sprint qui relient le travail à des objectifs communs et montrent les progrès, les dépendances, les obstacles et les tâches prioritaires.

Obtenez une vue d'ensemble de l'état des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Obtenez plus de résultats lors des réunions de revue de sprint et de rétrospective avec ClickUp

Vous savez qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure lorsque vos réunions, cérémonies Scrum et discussions rétrospectives deviennent des marathons consécutifs. Alors que les revues de sprint sont l'occasion de présenter votre produit et d'obtenir l'adhésion des parties prenantes, les rétrospectives de sprint sont le lieu de la réflexion et de l'amélioration continue.

ClickUp fait de la gestion de votre cycle de Sprint un jeu d'enfant. Avec des modèles personnalisables et des outils de feedback en temps réel, la suite de fonctionnalités de ClickUp, y compris l'automatisation des sprints, les tâches, les flux de travail agiles, ClickUp Brain, les tableaux blancs et le tableau de bord, garantit que vos équipes sont toujours productives et concentrées.

Pour commencer à transformer vos réunions de routine en moments de productivité, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp .