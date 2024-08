Rétrospective du voilier : Pour les équipes de développement logiciel agiles

Une grande partie du processus de développement logiciel agile est itératif. On a parfois l'impression qu'un projet ne se termine jamais ! Mais, bien sûr, votre équipe franchit avec succès la ligne d'arrivée. Au lieu de simplement passer au projet suivant, la méthodologie agile exige des réunions rétrospectives qui analysent ce qui s'est bien passé et ce que vous devriez changer pour la prochaine fois. Tout cela est au service de l'affinement de vos flux de travail et de vos processus pour stimuler la cohésion de l'équipe et la qualité du travail.

Comme tout processus d'un équipe agile les rétrospectives ont besoin d'une structure. Si vous ne l'avez pas encore essayée, la technique de rétrospective en voilier change véritablement la donne. Cette technique rend non seulement les rétrospectives plus engageantes, mais fournit également une métaphore visuelle effacée pour aider les équipes à naviguer dans les complexités d'un projet. 🛥️

Que vous soyez un Maître Scrum propriétaire de produit ou membre d'une équipe agile, les rétrospectives en voilier vous aideront à identifier les risques potentiels, à célébrer ce qui s'est bien passé au cours du dernier sprint et à fixer des paramètres pour le prochain sprint. Dans ce guide, nous expliquerons ce qu'est une rétrospective en voilier et proposerons des conseils pour pratiquer les techniques de rétrospective dans ClickUp.

Qu'est-ce qu'une Rétrospective en voilier ?

Les équipes de développement de logiciels agiles utilisent les rétrospectives en voilier pour réfléchir sur les sprints ou les phases de projet passés. Les rétrospectives sont les dernières cérémonie agile les gestionnaires de projet supervisent pour améliorer la qualité des projets futurs. L'objectif de toute rétrospective est l'amélioration continue. À vrai dire, il est plus facile de faire mieux la prochaine fois si l'on sait ce qu'il faut éviter.

Bien que vous soyez libre d'utiliser la technique de rétrospective de votre choix, la méthode du voilier est différente car elle utilise la métaphore d'un voilier en voyage. Elle est moins aride que les autres techniques de rétrospective et donne à votre L'équipe Teams une manière amusante de visualiser la progression, les défis et l'orientation future.

Dans une rétro de voilier, vous imaginez le projet comme un voilier se déplaçant vers un objectif commun. Au cours de la session, les membres de l'équipe utilisent des notes autocollantes pour noter leurs idées sur chaque composant du voilier, que vous placez sur un tableau blanc et que vous examinez ensemble. Ce processus encourage le brainstorming et la discussion ouverte, et aboutit à une liste d'éléments utiles pour le projet éléments d'action utiles pour les sprints à venir.

Les rétros sur les voiliers sont peut-être trop abstraits pour certaines équipes, mais de nombreux gestionnaires de projet apprécient leur rôle de brise-glace amusant qui permet également d'aligner l'équipe sur les domaines d'amélioration. C'est bien plus amusant que de fixer un mur de texte insipide pendant deux heures, n'est-ce pas ?

Composants d'une Rétrospective du voilier

Une rétrospective en voilier est une gestion de projet agile outil. Comme il utilise une métaphore, il est plus facile pour les équipes de réfléchir de manière critique aux sprints à venir. Au cours d'une session, votre équipe consignera ses réflexions sur chaque composant du voilier, que vous utiliserez plus tard pour planifier les projets à venir.

L'objectif

Le tableau de bord ClickUp, hautement personnalisable, peut vous aider à décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet

L'objectif d'un rétro de voilier représente la destination. Pensez à cela comme le "X" sur une carte de pirate. Certaines équipes s'y réfèrent comme à l'"île" que votre voilier veut atteindre. L'objectif peut être à peu près n'importe quoi, de la fin d'un sprint à l'achèvement d'une phase de projet majeure. Ce qui compte, c'est que vous choisissiez un jalon important pour le travail de l'équipe. 🌻

Le vent (ou les voiles)

Le vent ou les voiles symbolisent les forces positives qui rapprochent votre voilier de sa destination. Il s'agit de toutes les réussites, forces et bonnes conditions qui ont eu un impact positif sur le dernier sprint ou la dernière position du projet. Il peut s'agir de certifications spécialisées, d'une augmentation du financement du département ou de la possibilité d'externaliser une partie de la charge de travail de votre équipe.

L'ancre

Dans une rétrospective en voilier, l'ancre représente les défis ou les obstacles qui ralentissent la progression de l'équipe. Les ancres sont tout ce qui entrave votre progression, comme les problèmes de communication ou les limites des ressources.

Les rochers

Les rochers sont des risques potentiels ou des défis prévisibles sur le chemin du voilier. Alors que vous considérez l'ancre au passé, les rochers sont tournés vers l'avenir et exigent de l'équipe qu'elle établisse un forfait proactif pour les problèmes connus. L'objectif est de minimiser leur impact sur le prochain sprint. Les obstacles peuvent être des changements de réglementation ou des limites de ressources persistantes.

Le soleil

Enfin, le soleil représente les objectifs de votre équipe au-delà de l'objectif principal. Cet élément ajoute une couche de motivation et d'inspiration, en mettant l'accent sur les objectifs et la vision à long terme de l'équipe. Il s'agit ici d'identifier les bonnes choses qui sont ressorties du projet, comme un produit amélioré ou un retour d'information positif de la part des clients. Il est important de terminer sur cette note afin que votre équipe puisse visualiser la valeur de son travail.

Rétrospective d'un voilier

Le modèle ClickUp Sailboat est une stratégie rétrospective qui aide l'équipe à identifier les facteurs qui ont affecté l'objectif du sprint, tels que les défis rencontrés, les risques futurs prévus et les motivations

Prêt à effectuer une rétrospective en voilier avec l'ensemble de votre équipe ? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de créer les visuels tout seul. Nous sommes peut-être le logiciel de gestion de projet le plus favori au monde, mais ClickUp comprend également des centaines de modèles gratuits pour tout ce dont vous avez besoin - y compris les rétrospectives agiles.

Il vous suffit de consulter la page Modèle de voilier ClickUp lors de votre réunion d'équipe et vous êtes prêts pour les courses. Commencez par inviter tous les employés à la réunion de rétrospective et parcourez ensemble ce processus :

Définir les objectifs: Décidez d'une destination spécifique ou d'un jalon. Si vous êtes déjà paramétré dans ClickUp, cela proviendra probablement de vosObjectifs ClickUp2. Collect supplies: Tout bateau a besoin de provisions avant un long voyage, n'est-ce pas ? Au cours de cette étape, vous discutez des ressources et des fournitures nécessaires à l'assistance de votre objectif. Il peut s'agir de personnel, de licences de logiciels et d'autres équipements nécessaires Vérifier la météo: Vous attendez-vous à une mer calme ou à des eaux tumultueuses et traîtresses ? Cette étape de la rétro du voilier permet d'examiner les problèmes potentiels en cours. Le modèle ClickUp Sailboat s'intègre à votre site WebAffichage du Calendrier ClickUp pour vous donner un aperçu rapide de votre voyage afin que vous puissiez le forfaiter en conséquence Élaborer une feuille de route: Objectifs et Calendrier en main, il est temps d'élaborer une feuille de route avec votre équipe. Au cours de cette étape, vous déciderez des échéanciers et les visualiserez à l'aide d'outils tels que l'outilVue Gantt diagramme ClickUp5. Préparez votre bateau: Tout navire en état de naviguer doit faire l'objet d'une inspection minutieuse avant de prendre le large. À cette étape du rétro du voilier, vous planifierez les tâches, les assignés et tout autre élément essentiel à l'assistance de votre prochain sprint Mettre les voiles: Enfin, votre équipe est prête pour son prochain grand voyage. À cette étape, les gestionnaires de projet continuent d'affiner leurs projets, leurs tâches, leurs documents et leurs flux de travail pour obtenir de meilleurs résultats

En fin de compte, cette métaphore amusante vous aidera à vous organiser, à forfaiter les problèmes futurs et à vous mettre d'accord sur une vision commune. Comme ce modèle de rétrospective de voilier permet de rassembler tout votre travail dans une plateforme dynamique, la mise en œuvre de votre rétrospective de voilier est aussi simple que quelques clics. 🚣‍♀️

Le concept de Rétrospective du voilier Dans un cadre Scrum

La rétrospective en voilier semble bien plus amusante qu'une rétrospective typique.. rétrospective de sprint une session de brainstorming, mais à quel point s'inscrit-elle dans le cadre de Scrum ?

Elle peut être plus créative que d'autres rétrospectives, mais l'approche du voilier s'aligne bien sur les principes de Scrum parce qu'elle est.. :

Adaptable : Les rétrospectives en voilier encouragent les équipes à réfléchir aux performances passées (vent et ancres) et à anticiper les défis futurs (rochers), ce qui est essentiel pour la nature toujours adaptable de ScrumGestion de projet Scrum *Collaborative: Cette technique de rétrospective favorise une communication ouverte, car tous les membres de l'équipe ont leur mot à dire sur ce qui a gêné l'équipe et sur ce qui s'est bien passé. Cela correspond parfaitement à l'accent mis par Scrum sur un travail d'équipe solide

Les rétrospectives en voilier encouragent les équipes à réfléchir aux performances passées (vent et ancres) et à anticiper les défis futurs (rochers), ce qui est essentiel pour la nature toujours adaptable de ScrumGestion de projet Scrum *Collaborative: Cette technique de rétrospective favorise une communication ouverte, car tous les membres de l'équipe ont leur mot à dire sur ce qui a gêné l'équipe et sur ce qui s'est bien passé. Cela correspond parfaitement à l'accent mis par Scrum sur un travail d'équipe solide **L'accent mis sur un objectif commun (ou la destination, si nous suivons la métaphore du voilier) correspond à l'accent mis par Scrum sur la fourniture de valeur tout en atteignant les objectifs du sprint

Heureusement, le processus rétro du voilier n'est pas très différent si vous suivez le cadre de Scrum :

Réaliser une revue de sprint : Passer en revue les résultats et..livrables de votre dernier sprint avec l'équipe Conduire la rétrospective en voilier: Visualiser l'ensemble du projet avec l'outilModèle de voilier ClickUp. Demandez à l'équipe d'écrire ses pensées sur des notes autocollantes pour le vent, l'ancre, les rochers et le soleil. Passez tout en revue ensemble pour résumer les idées clés et les enseignements tirés Déterminez les éléments d'action : Mobilisez vos idées en décidant des éléments d'action à la fin de la réunion. Insérez les éléments d'action dans ClickUp avec des assignés, des notes et des dates d'échéance pour garder le prochain sprint sur la bonne voie

Rétrospective du voilier contre les autres rétrospectives

Les rétrospectives en bateau à voile sont une façon amusante et métaphorique de faire le bilan d'un projet, mais ce n'est certainement pas la seule façon d'examiner la progression du projet. Il s'agit d'une des nombreuses formats de rétrospective de sprint chacun avec une approche différente :

Sailboat vs. Starfish: Une rétrospective starfish classe le feedback en cinq catégories : Démarrer, Arrêter, Continuer, Plus de, et Moins de. Il s'agit d'un cadre général pour classer les commentaires de votre équipe, de vos clients et d'autres parties prenantes, ce qui peut s'avérer utile. Cependant, le voilier est une approche plus visuelle et métaphorique, qui permet à votre équipe de s'engager plus facilement dans la rétrospective

Une rétrospective starfish classe le feedback en cinq catégories : Démarrer, Arrêter, Continuer, Plus de, et Moins de. Il s'agit d'un cadre général pour classer les commentaires de votre équipe, de vos clients et d'autres parties prenantes, ce qui peut s'avérer utile. Cependant, le voilier est une approche plus visuelle et métaphorique, qui permet à votre équipe de s'engager plus facilement dans la rétrospective Voilier vs. les 4 L: Les 4 L signifient Liked, Learned, Lacked et Longed For. Comme le voilier, il se concentre sur les sentiments et les expériences de chacun. Cependant, le voilier est plus utile car il prend également en compte les facteurs externes (le vent et l'ancre) qui affectent l'équipe, ce qui vous permet d'afficher une vue plus globale de l'environnement du projet

Les 4 L signifient Liked, Learned, Lacked et Longed For. Comme le voilier, il se concentre sur les sentiments et les expériences de chacun. Cependant, le voilier est plus utile car il prend également en compte les facteurs externes (le vent et l'ancre) qui affectent l'équipe, ce qui vous permet d'afficher une vue plus globale de l'environnement du projet Voilier vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad est une rétrospective plus axée sur les émotions, qui dresse la liste des sentiments des membres de l'équipe à l'égard d'un projet. La rétrospective du voilier fait bien le compte des émotions, mais elle se concentre principalement sur les facteurs qui affectent la progression du projet et les risques futurs. Cette rétrospective est plus axée sur l'entreprise que, par exemple, une personne qui se sent triste que le projet soit terminé

Pourquoi les gestionnaires de projet choisissent la rétrospective en voilier

La bonne approche rétrospective dépend de vos objectifs et de votre culture d'entreprise. Néanmoins, de plus en plus de gestionnaires de projet s'orientent vers les rétrospectives en bateau à voile parce qu'elles sont :

**Très visuelle : la métaphore du voilier est facile à comprendre, ce qui favorise l'engagement et la participation

**Nous aimons la rétrospective en voilier car, contrairement à d'autres techniques de rétrospective, elle affiche une vision plus holistique des projets et fournit une analyse plus complète

**La plupart des employés trouvent l'approche métaphorique et amusante moins intimidante que d'autres méthodologies de rétrospective. En pratique, cela rend les gens plus enclins à partager les défis et les risques qu'ils n'auraient peut-être pas partagés autrement

Souplesse : Il n'est pas nécessaire de faire partie d'une équipe de développement de logiciels d'une grande entreprise pour faire une rétrospective en voilier. Cette technique s'adapte à différentes tailles d'équipes et de départements, ce qui en fait un outil utile pour n'importe quelle équipeéquipe agile ## Rétrospectives en bateau à voiles en pratique

À ce stade, nous savons ce qu'est une rétrospective en voilier et comment en organiser une pour votre équipe. Mais à faire pour mettre en pratique ce que vous avez appris lors de la rétrospective en voilier ? Suivez ces conseils de pro pour traduire les enseignements de votre rétrospective en résultats tangibles pour l'entreprise.

Éduquer votre équipe

Votre équipe risque de s'exclamer "Hein ?" si vous entrez dans la pièce avec un grand diagramme représentant un voilier. Informez votre équipe sur la méthode de rétrospective en voilier avant la réunion. Expliquez toujours la métaphore au début de la session, même si vous avez déjà fait des rétrospectives en voilier. Tout le monde n'admettra pas qu'il ne sait pas ce qui se passe, alors un petit rappel fait des merveilles pour la compréhension et la participation.

Créer un environnement confortable

Vous voulez encourager un retour d'information honnête et utile, mais les gens ne partageront pas leurs sentiments honnêtes s'ils se sentent mal à l'aise. Favorisez une atmosphère sûre et ouverte où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs idées. Si vous avez toujours du mal à recueillir des commentaires sincères, donnez à votre équipe l'option de partager des commentaires anonymes.

Adopter des aides visuelles

Planifiez et organisez votre rétrospective de voilier dans les cartes mentales de ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible

Les rétrospectives de voiliers sont très visuelles, vous avez donc besoin d'un support visuel pour cette réunion. Qu'il s'agisse d'un tableau blanc physique ou d'un carte mentale numérique dans ClickUp les images de la carte mentale numérique de ClickUp sont effacées et représentent clairement le voilier, le vent, les ancres, les rochers et le soleil.

Gérer son temps avec soin

Les rétrospectives peuvent rapidement dérailler si vous ne surveillez pas l'horloge. Respectez le temps de chacun en établissant un agenda souple pour la réunion, qui précise ce dont vous discuterez et à quel moment. Si votre équipe a l'habitude de dépasser le temps imparti, désignez un chronométreur officiel et un animateur de réunion pour que tout le monde reste dans les tâches. ⏱️

Focalisez-vous sur les résultats exploitables et les étapes suivantes

Transformez votre rétrospective de voilier en tâches avec un assigné et une date d'échéance en quelques clics sur ClickUp

D'autres rétrospectives, comme Mad Sad Glad, se concentrent trop sur les sentiments. Les émotions sont un type de retour d'information utile, mais elles ne sont pas très exploitables. La rétrospective du voilier est utile parce qu'elle met l'accent sur ce qui s'est bien passé tout en abordant ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. Au lieu de vous attacher à des évaluations subjectives, concentrez-vous sur les résultats souhaités et les étapes nécessaires pour les atteindre. Cela se traduira par des changements tangibles qui amélioreront la qualité des projets futurs.

Réaliser de meilleures réunions rétrospectives en bateau à voile dans ClickUp

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

Les Sprints sont utiles pour comprendre le sentiment de votre équipe sur les projets passés et aider à propulser l'équipe vers l'avant dans les sprints à venir. Bien exécutées, elles vous aident à identifier les risques, à éliminer les goulets d'étranglement futurs et à fournir des objectifs clairs pour votre prochain grand projet.

Il y a juste un petit problème : la plupart des sessions de rétrospective se déroulent indépendamment des tâches, des rapports et des discussions. Il faut donc feuilleter plusieurs outil de gestion de projet ce qui est source de confusion.

