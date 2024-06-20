Comment utiliser l'IA dans le recrutement (cas d'utilisation et outils)

Trouver le bon candidat pour un poste peut être un véritable défi, une difficulté que les recruteurs et les professionnels des ressources humaines ne connaissent que trop bien.

Passer au crible d'innombrables CV et candidatures, identifier le candidat idéal pour le rôle et rationaliser le processus de recrutement dans des délais impossibles ne sont que quelques-uns des obstacles à surmonter.

Sans oublier que répondre manuellement à tous les e-mails des candidats et assurer le suivi des candidats potentiels tout au long du processus de recrutement peut s'avérer fastidieux.

Cependant, l'intelligence artificielle (IA) a changé la donne pour les recruteurs.

Aujourd'hui, nous disposons de divers outils de recrutement basés sur l'IA qui peuvent offrir des solutions innovantes à vos défis de recrutement de longue date. Vous pouvez utiliser l'IA pour analyser des CV, trouver rapidement des candidats pertinents, planifier des entretiens et même atténuer les préjugés inconscients dans le processus d'embauche.

Dans cet article, nous examinons comment les solutions d'intelligence artificielle transforment et optimisent le processus de recrutement, nous présentons des cas d'utilisation de l'IA dans le domaine du recrutement et nous vous expliquons comment tirer parti des outils basés sur l'IA dans votre processus d'embauche afin d'attirer les meilleurs candidats.

Comprendre l'IA dans le recrutement

La journée d'un responsable des ressources humaines (RH) est souvent consacrée à l'examen de CV, à la recherche de candidats passifs, à la planification d'entretiens ou à la présélection des candidats.

Passer en revue d'innombrables CV et passer des dizaines d'appels de suivi peut s'avérer très laborieux

Cependant, les solutions de recrutement basées sur l'IA peuvent automatiser une grande partie de ce travail, ce qui peut augmenter la productivité de vos responsables RH.

Voici comment l'IA transforme le processus de recrutement :

Amélioration de l'efficacité et de la productivité

Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent analyser les compétences de votre personnel actuel et identifier les lacunes afin d'améliorer la planification des ressources humaines. Les responsables RH peuvent utiliser ces données pour élaborer des stratégies de recrutement visant à embaucher des candidats qualifiés et à combler ces lacunes.

En automatisant les tâches répétitives, l'IA permet aux professionnels des RH de se concentrer sur les initiatives stratégiques, améliorant ainsi la productivité globale.

Grâce aux systèmes de suivi des candidats (ATS) basés sur l'IA, vous pouvez éliminer la tâche manuelle consistant à examiner les CV et à trouver les candidats qui correspondent aux rôles appropriés. Les algorithmes d'IA analysent automatiquement les CV et mettent en correspondance les candidats en fonction de critères prédéfinis.

Ces solutions peuvent également fournir aux candidats des mises à jour et des commentaires en temps réel sur leurs candidatures, ce qui leur permet de rester informés sans alourdir la charge de travail des recruteurs.

Amélioration de la qualité des recrues

Les logiciels de gestion des talents basés sur l'IA analysent les profils des candidats, les données d'embauche et d'autres facteurs afin de créer des offres d'emploi précises qui attirent les meilleurs talents. Ces outils peuvent également faciliter la planification des effectifs, aidant ainsi les responsables RH à fidéliser et à motiver plus efficacement leurs employés actuels.

Comment utiliser l'IA dans le recrutement

Voici comment vous pouvez intégrer les outils de recrutement basés sur l'IA dans votre planification des ressources humaines et votre processus de recrutement :

1. Présélection des CV

Les outils d'IA destinés aux ressources humaines automatisent le processus de présélection des CV.

Comment ça marche :

Correspondance de mots-clés : les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent analyser de grands volumes de CV à l'aide du traitement du langage naturel ou NLP. Ces algorithmes peuvent faire correspondre les mots-clés utilisés dans les descriptions de poste aux sections du CV d'un candidat afin d'identifier les compétences et l'expérience appropriées, ainsi que les meilleurs candidats pour le poste

Conditions de sélection : vous pouvez définir des conditions de sélection en fonction des exigences des rôles à pourvoir. L'IA peut utiliser ces critères pour évaluer et suggérer des profils de candidats correspondants, améliorant ainsi l'efficacité du processus de recrutement

Si vous observez la journée d'un recruteur, vous remarquerez qu'il passe la majeure partie de son temps à présélectionner des candidats pour un poste vacant, quel qu'il soit. Cela peut s'avérer fastidieux pour les équipes RH, étant donné que les candidats postulent via les réseaux sociaux, par e-mail, en discutant, sur des tableaux d'affichage et des portails de recrutement.

Comment ça marche :

Recherche dans une base de données : la mise en œuvre d'outils d'IA permet d'automatiser la recherche dans les bases de données de candidats postulant à partir de différentes plateformes

Recherche plus intelligente : l'IA comprend l'intention derrière vos exigences. Au lieu de s'appuyer sur des recherches rigides par mots-clés, elle peut identifier des synonymes, des compétences connexes et même des expériences transférables, vous garantissant ainsi de ne pas passer à côté de candidats qualifiés qui pourraient utiliser une terminologie différente

Informations sur l'engagement : les solutions de recrutement basées sur l'IA fournissent des informations sur la manière dont les candidats ont réagi à vos offres d'emploi et sur la pertinence de leur candidature par rapport à vos efforts de recrutement

3. Évaluation des compétences

Les solutions d'intelligence artificielle peuvent tester les compétences d'un candidat en générant des tests couvrant ses capacités cognitives, son expertise technique et ses compétences relationnelles, fournissant ainsi une évaluation complète de ses capacités.

De plus, l'IA dans l'évaluation des compétences est hautement évolutive, ce qui signifie que vous pouvez trouver les bons talents parmi un grand nombre de candidats sans compromettre la qualité.

Comment ça marche :

Évaluations dynamiques : les algorithmes d'IA peuvent ajuster dynamiquement le niveau de difficulté de ces évaluations afin de l'adapter aux compétences du candidat et de donner une image plus précise de ses capacités

Analyse en temps réel : les candidats sont analysés en temps réel sur la base de leurs réponses aux tests d'évaluation et selon les mêmes critères afin d'éliminer tout biais humain dans le processus de recrutement

Feedback personnalisé : ces solutions offrent aux candidats un feedback personnalisé en temps réel basé sur leurs performances afin de les aider à améliorer leurs compétences, notamment leurs points forts, leurs points faibles et les domaines à améliorer

4. Planification des entretiens

L'un des principaux avantages des outils de recrutement basés sur l'IA est qu'ils permettent de rationaliser le processus de planification des entretiens, ce qui fait gagner du temps et réduit les défis logistiques.

Comment ça marche :

Algorithmes de planification intelligente : Les algorithmes de planification intelligente analysent les calendriers des recruteurs et des candidats afin de trouver les horaires optimaux pour les réunions

Invitations automatisées : grâce à quelques automatisations, vous pouvez envoyer des e-mails aux meilleurs candidats avec des options de planification, telles que les fuseaux horaires, les conflits d'horaires et les préférences en matière de réunion, ainsi que des rappels automatisés pour éviter les désistements de dernière minute et les réunions manquées

Grâce à l'automatisation des tâches manuelles et chronophages à l'aide d'un logiciel de recrutement basé sur l'IA, vos équipes RH peuvent se concentrer sur les initiatives stratégiques qui favorisent la réussite de votre organisation.

Le rôle de l'IA dans l'amélioration de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans le recrutement

La diversité, l'équité et l'inclusion, ou DEI, désignent les politiques de gestion des personnes interconnectées qui créent des lieux de travail où chacun se sent valorisé, respecté et responsabilisé.

Dans le domaine du recrutement, cela signifie garantir à tous les candidats une chance équitable de postuler à un poste, indépendamment de facteurs tels que la culture, le sexe, l'origine ethnique et le milieu social.

L'intelligence artificielle est essentielle pour aider les recruteurs à embaucher des talents sans préjugés ni partis pris. Voici comment l'IA améliore la DEI dans le recrutement :

1. Réduction des préjugés dans la présélection et la sélection des CV :

Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent sélectionner des profils de candidats en fonction de critères objectifs tels que les compétences, l'expertise et les qualifications. Contrairement aux recruteurs humains, ces algorithmes ne tiennent pas compte de facteurs subjectifs non pertinents, éliminant ainsi les biais dus à un mauvais jugement humain.

L'IA analyse les CV en fonction de critères prédéfinis et pertinents, en ignorant les informations subjectives telles que les noms, l'âge ou les adresses

La présélection des CV par IA est également transparente. Vous pouvez voir les facteurs utilisés par l'algorithme pour prendre une décision. Cela aide les recruteurs à surveiller le processus d'embauche des candidats et à identifier rapidement tout biais

Les algorithmes d'IA peuvent rechercher des profils de candidats sur différents canaux en fonction de leurs compétences plutôt que de leurs caractéristiques démographiques. Ces outils RH peuvent analyser les descriptions de poste et même être utilisés pour identifier les termes susceptibles de dissuader des candidats potentiels de postuler à un rôle.

L'IA recherche sur plusieurs plateformes et bases de données afin de planifier des entretiens avec des candidats possédant les compétences requises, indépendamment de leur profil démographique

L'IA peut analyser les descriptions de poste afin d'identifier les formulations biaisées et suggérer des modifications pour les rendre plus inclusives

3. Amélioration de la représentation et de la rétention des groupes sous-représentés

Vous pouvez améliorer les initiatives en matière de diversité et d'inclusion tout au long du processus de recrutement.

Les outils de sourcing basés sur l'IA peuvent atténuer les biais dans le processus de sélection, permettant ainsi aux candidats qualifiés d'aller de l'avant. Les professionnels de l'acquisition de talents peuvent également utiliser ces mêmes outils pour offrir une assistance et des ressources personnalisées aux candidats issus de groupes sous-représentés afin qu'ils se sentent mieux accueillis et s'intègrent plus facilement dans l'organisation.

Les outils d'IA peuvent offrir une assistance et des ressources sur mesure aux candidats issus de groupes sous-représentés, les aidant ainsi à s'adapter et à s'épanouir au sein de l'organisation.

Avantages clés de l'IA pour améliorer la DEI

Prise de décision objective : grâce à l'IA, les décisions de l'équipe chargée du recrutement sont fondées sur des informations basées sur des données, ce qui élimine les préjugés subjectifs qui influencent souvent le jugement humain

Un vivier de talents plus large : l'IA élargit la recherche de candidats et garantit que les offres d'emploi atteignent un public plus large et plus diversifié

Descriptions de poste inclusives : l'IA aide à créer des descriptions de poste qui attirent des candidats diversifiés en identifiant et en éliminant les formulations biaisées

Assistance à la rétention : l'IA fournit une assistance continue aux groupes sous-représentés, améliorant ainsi leur intégration et leur rétention au sein de l'organisation

L'adoption d'initiatives DEI basées sur l'IA est la première étape vers la constitution d'une main-d'œuvre diversifiée et dynamique, moteur de l'innovation et de la réussite.

Grâce au recrutement par IA, vous créerez un environnement d'embauche plus inclusif, garantissant à tous les candidats une chance équitable de réussite.

Utilisation d'un logiciel d'IA pour le recrutement

Un logiciel de recrutement basé sur l'IA peut être n'importe quel système qui aide les responsables du recrutement à rationaliser les processus d'embauche, à analyser les données des candidats et à recruter les candidats les plus qualifiés.

Les outils de recrutement utilisent généralement l'apprentissage automatique et des algorithmes avancés pour :

automatiser les tâches répétitives

améliorer l'engagement des candidats

fournir des informations sur le processus de recrutement

Un excellent exemple est ClickUp pour les équipes RH, un logiciel tout-en-un de gestion des ressources humaines et de recrutement qui permet aux responsables du recrutement de gérer le processus de recrutement de bout en bout.

ClickUp offre plusieurs fonctionnalités qui améliorent votre stratégie de recrutement et simplifient le processus d'acquisition de talents.

Dédiez un environnement de travail au service RH

Utilisez les Espaces ClickUp pour créer un environnement de travail spécialement dédié au recrutement. Vous pourrez ainsi gérer tout ce qui concerne le processus d'embauche à partir d'un seul emplacement.

Dans Espaces, créez différentes listes pour représenter les étapes du processus de recrutement, telles que « Présélection des candidats », « Examen des CV », « Entretien » ou « Étape de l'offre »

Grâce aux Espaces adaptables de ClickUp, il est facile de créer des emplacements complets et organisés, personnalisables pour votre équipe, votre service ou vos projets

Décomposez les flux de travail complexes liés au recrutement

Utilisez les tâches ClickUp pour créer des éléments d'action et les attribuer aux responsables du recrutement et aux recruteurs. Définissez des statuts personnalisés à mesure que les candidats progressent dans le processus.

Organisez les tâches en fonction des dates d'échéance, des personnes assignées et de la progression grâce aux tâches ClickUp pour une gestion de projet efficace

Voici un exemple :

Nom de la liste : Recherche de candidats

Tâches

Rechercher des candidats potentiels Créer des offres d'emploi pour différentes plateformes Réalisez des entretiens de présélection

Accélérez le recrutement grâce à des modèles personnalisables

ClickUp propose plusieurs modèles RH gratuits pour gagner du temps et assurer la cohérence des activités liées au recrutement et aux ressources humaines. Voici quelques modèles que vous pouvez utiliser pour rationaliser le processus de recrutement.

Définissez votre stratégie de recrutement

Utilisez le modèle de document de stratégie de recrutement ClickUp pour créer un cadre standardisé pour votre processus de recrutement. Saisissez des informations détaillées sur le rôle, le responsable du recrutement, l'objectif du poste, etc. dans les champs intégrés.

Ce modèle vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour définir vos objectifs de recrutement, planifier leur réalisation et suivre leur progression

Télécharger ce modèle Le modèle de document de stratégie de recrutement ClickUp est un outil structuré pour planifier et exécuter des stratégies de recrutement

Créer un plan d'action pour le recrutement

Le modèle de plan d'action pour le recrutement de ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin pour définir toutes les étapes nécessaires à la création d'un processus de recrutement parfait et garantir la meilleure expérience possible aux candidats. Utilisez le modèle pour créer une checklist de tous les éléments exploitables et attribuer chaque tâche au membre de l'équipe approprié.

Télécharger ce modèle Le modèle de plan d'action pour le recrutement de ClickUp sert de feuille de route détaillée pour atteindre vos objectifs en matière d'embauche

Optimisez vos processus de recrutement et d'embauche

Le modèle de recrutement et d'embauche de ClickUp permet d'organiser tout, des offres d'emploi au suivi des candidats en passant par les formulaires de candidature. Ce modèle est une boîte à outils complète qui aide les équipes de recrutement à gérer différents aspects du processus d'entretien et à embaucher les meilleurs talents.

Télécharger ce modèle Le modèle ClickUp pour le recrutement et l'embauche aide à organiser les informations sur les candidats, les calendriers d'entretien et les décisions d'embauche

Planifiez vos entretiens dans ClickUp

La vue Calendrier de ClickUp est un outil pratique pour visualiser votre calendrier et planifier des entretiens avec des candidats dans votre logiciel RH. Utilisez-la pour :

Représentez les éléments liés aux entretiens à l'aide de tâches, puis utilisez des filtres pour afficher les tâches liées aux entretiens dans votre calendrier

Glissez-déposez les tâches liées aux entretiens dans différents créneaux en fonction de vos disponibilités

Planifiez facilement vos entretiens et évitez les conflits d'horaires

Utilisez des couleurs pour classer les tâches en fonction du type d'entretien, des intervieweurs ou des étapes

La vue Calendrier de ClickUp vous offre une représentation visuelle de vos tâches et évènements, facilitant ainsi la planification et l'organisation au sein des équipes

Le plus intéressant, c'est que le calendrier ClickUp s'intègre à votre Google Agenda, ce qui vous permet de planifier des appels de présélection directement dans ClickUp. Les modifications apportées dans une plateforme sont répercutées dans l'autre.

Adopter une documentation complète et collaborative

Si vous êtes responsable du recrutement, vous connaissez l'importance d'une documentation adéquate pour rationaliser les efforts de recrutement. Une documentation adéquate des politiques clés, des procédures, des interactions, des modèles de procédures opératoires normalisées et des décisions est essentielle pour la gestion des risques et la conformité juridique.

Vous devez mettre en place des processus standardisés pour faciliter la recherche de candidats et prendre des décisions d'embauche.

ClickUp Docs organise toutes les informations pertinentes relatives à l'acquisition de talents et aux tâches administratives associées. Les responsables des talents et les équipes de recrutement peuvent accéder à ces informations à tout moment.

Vous pouvez utiliser Docs pour documenter les guides de recrutement et les processus d'intégration, créer des manuels de formation et rédiger des documents juridiques.

Organisez les documents pour faciliter la collaboration, le partage des connaissances et la documentation des projets au sein des équipes à l'aide de ClickUp Docs

Le plus intéressant est que vous pouvez partager des documents avec les parties prenantes concernées et apporter des modifications en temps réel, ce qui facilite grandement la collecte d'informations et la mise à jour de vos documents.

Conseil de pro💡 : Vous pouvez attribuer des tâches aux membres de votre équipe dans ClickUp Docs et suivre leur progression et leur statut.

La plateforme de planification d'entreprise Pigment a triplé ses effectifs en six mois après son tour de financement de série B. Ils avaient besoin d'une solution pour rationaliser le processus d'intégration, qui jusqu'alors comprenait des e-mails, des messages Slack et des checklists Notion. Voici comment ClickUp a coché toutes les cases en tant qu'outil de collaboration à l'échelle de l'entreprise pour l'intégration : Plateforme centrale pour la gestion collaborative du travail

Tâches ClickUp personnalisables, qui peuvent être attribuées à plusieurs membres de l'équipe afin de collaborer sur des projets de toute envergure

Les modèles et l'automatisation optimisent le processus d'intégration Le résultat ? augmentation de 88 % de l'efficacité de l'intégration

réduction de 83 % de la durée du cycle pour la correction des bugs

augmentation de 20 % de l'efficacité de la communication au sein des équipes

« Nous voulions nous assurer que toutes les différentes équipes partagent une plateforme commune où nous pouvons travailler ensemble et où rien ne passe entre les mailles du filet. Nous voulions maintenir une efficacité élevée dans nos opérations quotidiennes alors que nous nous développions dans un environnement mondial et axé sur le télétravail. »

ClickUp Brain pour les équipes de recrutement

L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, peut améliorer l'efficacité des équipes de recrutement, optimiser les flux de travail des projets de recrutement et gérer efficacement les informations, réduisant ainsi le temps nécessaire à l'embauche.

Les outils de recrutement basés sur l'IA de ClickUp libèrent votre équipe RH afin qu'elle puisse se concentrer sur les activités qui améliorent l'efficacité du processus d'embauche et recrutent les candidats adéquats.

Avec ClickUp Brain, vous avez accès à :

Gestion des connaissances par l'IA

Obtenez des réponses instantanées et précises à vos requêtes concernant le processus de recrutement. ClickUp Brain extrait les informations de vos environnements de travail, tâches et documents pour vous fournir la réponse la plus contextuelle. Vous pouvez localiser des informations spécifiques sans avoir à passer au crible plusieurs documents.

Essayer ClickUp Brain ClickUp Brain extrait des informations sur un processus de recrutement pour une référence efficace

Pour en savoir plus : Outils d'IA pour les start-ups

Gestion de projet par l'IA

Le recrutement de candidats qualifiés est un processus long et fastidieux. ClickUp Brain facilite une partie de cet effort en automatisant les tâches répétitives telles que la planification des tâches, l'attribution des éléments d'action et la mise à jour du statut des candidats.

Assistant de rédaction IA

Si vous avez du mal à rédiger des descriptions de poste ou à rédiger des e-mails aux candidats, ClickUp Brain peut également vous aider à rationaliser ces tâches.

Il crée des descriptions de poste claires et concises à partir de vos invites, génère des modèles de communication pour les différentes étapes du processus de recrutement et rédige même des supports de formation, des rapports de recrutement ou des documents d'intégration.

Essayer ClickUp Brain Utiliser ClickUp Brain pour créer des descriptions de poste

Améliorez votre stratégie de recrutement avec ClickUp

Les logiciels de recrutement basés sur l'IA améliorent l'efficacité à chaque étape du processus de recrutement, de la recherche de candidats à la présélection des CV, en passant par l'évaluation des compétences et la présélection des entretiens.

Les algorithmes d'intelligence artificielle utilisent des informations basées sur les données pour recruter des candidats de meilleure qualité, en adéquation avec la culture de l'entreprise, éliminant ainsi les préjugés humains et garantissant un processus de recrutement hautement efficace et équitable.

Le logiciel de recrutement IA tout-en-un de ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser votre processus de recrutement et trouver les candidats les plus qualifiés.

Nous vous recommandons de commencer par créer un environnement de travail pour votre service RH, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe à l'aide des tâches ClickUp, d'utiliser des modèles prédéfinis pour documenter et gérer les équipes de recrutement, de mettre en place l'édition collaborative à l'aide de Google Docs et de synchroniser votre Google Agenda avec le calendrier ClickUp.

Ce qui fait de ClickUp le meilleur outil de recrutement basé sur l'IA, c'est son assistant IA intégré, ClickUp Brain, qui fait office à la fois de gestionnaire des connaissances, de gestionnaire de projet et d'assistant de rédaction.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour découvrir la puissance des outils d'IA dans votre processus de recrutement.