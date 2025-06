Modèles de plans de cours dans Google Docs

Élaborer des plans de cours peut s'apparenter à un exercice de funambule : il faut trouver le juste équilibre entre plusieurs matières et répondre aux questions des élèves tout en gardant l'objectif final en tête, à savoir un enseignement efficace.

Mais soyons réalistes : gérer les incohérences de mise en forme et les détails vagues dans vos plans de cours peut vous faire perdre pied.

Google Docs est depuis longtemps un allié dans la conception de plans de cours. Sa flexibilité, sa familiarité et son accessibilité permettent aux enseignants d'offrir des résultats élevés en classe.

Nous avons dressé une liste de quatre modèles gratuits de planification de cours Google Docs et de 10 alternatives supplémentaires plus modernes afin de vous présenter des tableaux de bord personnalisables pour vos documents de gestion de classe.

Découvrez comment ces modèles modifiables peuvent révolutionner votre approche de la planification des cours, en vous libérant de la paperasse pour vous permettre de vous concentrer davantage sur votre passion pour l'enseignement. Préparez-vous à transformer vos plans de cours pour qu'ils passent de bons à excellents ! 🧑‍🏫

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de cours dans Google Docs ?

Un bon modèle de plan de cours dans Google Docs simplifie généralement le flux de travail de planification des cours. Il doit refléter le déroulement de votre cours et les objectifs d'apprentissage, ainsi que les tâches et les activités prévues pour la session.

Examinons quelques fonctionnalités clés que tout bon modèle de document de plan de cours dans Google Docs doit inclure :

Structure : Des sections clairement définies pour chaque composante de la leçon, telles que les objectifs, le matériel, les tâches et les évaluations, afin de garantir une préparation complète de la leçon

Flexibilité : Suffisamment adaptable pour s'adapter à différents styles d'enseignement et tailles de classes afin de convenir à plusieurs formats de cours pour diverses matières et besoins particuliers

Clarté : Conception simple et intuitive pour faciliter la compréhension de tous les élèves, du personnel permanent et des enseignants suppléants

Liens vers des ressources : Possibilité d'intégrer ou de créer des liens directs vers des ressources externes, telles que des vidéos pédagogiques, des supports de lecture supplémentaires ou des activités interactives, afin d'enrichir l'expérience d'apprentissage

Efficacité : Fonctionnalités qui permettent de gagner du temps, telles que les menus déroulants, les checklists et les normes préremplies alignées sur les objectifs pédagogiques

Intégration des commentaires : Comprend des sections ou des fonctionnalités qui simplifient l'intégration ou le suivi des commentaires des élèves ou des évaluations par les pairs, contribuant ainsi à l'amélioration continue des pratiques pédagogiques

Modèles de plans de cours sur Google Docs

Voici quelques modèles gratuits de plans de cours pour enseignants sur Google Docs qui vous aideront à documenter, suivre, imprimer et partager vos supports de cours.

1. Modèle de plan de cours quotidien Google Docs Basic Building Blocks par CloudHQ

via Modèles Google Docs

Le modèle de plan de cours quotidien Google Docs Basic Building Blocks de CloudHQ est conçu pour les enseignants qui ont besoin d'un outil simple pour planifier leurs cours quotidiens. Il organise de manière concise les plans de cours et les activités quotidiennes, et la liste détaillée des fonctionnalités facilite l'organisation.

Le modèle fournit un format facile à suivre pour décrire en détail les activités et met en évidence le matériel nécessaire pour achever les évaluations. Il est pratique pour les enseignants du primaire. Si vous êtes nouveau dans l'enseignement, il peut vous fournir un cadre simple pour couvrir les aspects essentiels des leçons quotidiennes.

Le design minimaliste de ce modèle élimine toute complexité inutile et offre une approche directe de la planification des cours. Grâce à lui, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre contenu pédagogique sans vous laisser distraire par le processus de planification.

2. Modèle de plan de cours en ligne Google Docs par GooDocs

via Goo Docs

Ce modèle de plan de cours en ligne Google Docs de GooDocs répond à la demande croissante en ressources pédagogiques numériques. Conçu pour les salles de classe virtuelles et les sessions d'enseignement en ligne, ce modèle vous aide à structurer vos cours en ligne.

Vous disposerez de sections dédiées à la configuration de la technologie et des outils d'IA nécessaires aux élèves, à l'utilisation de stratégies d'évaluation de l'engagement des élèves et au suivi des cibles d'apprentissage clés.

C'est idéal pour les enseignants qui dispensent des cours en ligne et souhaitent maintenir un niveau élevé d'interaction avec leurs élèves. Ajoutez-le à votre boîte à outils pédagogique en ligne et fixez des objectifs SMART réalisables pour les étudiants qui suivent des cours à distance.

Ce modèle complet vous permet d'ajouter des éléments tels que le temps alloué à chaque activité. Mieux encore, sa conception offre des méthodes d'évaluation virtuelles et des conseils gratuits pour maintenir la productivité des élèves dans des environnements virtuels.

3. Modèle de plan de cours Google Docs par Template. net

Ce modèle de plan de cours Google Docs est entièrement personnalisable pour les enseignants qui planifient un programme d'études approfondi. Il est réutilisable, cohérent en termes d'image de marque et convivial.

Vous pouvez diviser les unités plus longues en leçons individuelles et fournir une vue d'ensemble du parcours pédagogique du cours. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux enseignants du secondaire qui doivent planifier leurs cours sur plusieurs mois.

Vous pouvez simplifier les techniques de planification détaillée pour éviter de vous fier à des directives de mise en forme rigoureuses. Cela facilite également l'intégration de diverses méthodologies d'enseignement, des cours magistraux et discussions à l'apprentissage par projet et aux cours d'IA.

La disposition de ce plan de cours est structurée de manière à encourager la réflexion sur l'approche pédagogique. Cela permet aux enseignants d'évaluer et d'ajuster plus facilement le module au fur et à mesure de sa progression.

💡Astuce : Vous pouvez même utiliser ces plans de cours pour créer du matériel pédagogique en tant qu'activité secondaire et le vendre sous forme de contenu numérique dans votre niche.

4. Modèle de plan de cours Google Docs par TPT

via Teachers Pay Teachers

Ce modèle de plan de cours Google Docs offre un bon équilibre, fournissant un cadre structuré pour une planification détaillée tout en laissant place à la créativité. Ses sections consacrées à la définition des objectifs d'apprentissage et des stratégies de différenciation s'adaptent à diverses matières et méthodes d'enseignement.

Envisagez ce modèle Google Docs si vous avez besoin d'une documentation complète et d'outils d'IA adaptables pour planifier vos cours, qui conviennent à plusieurs scénarios éducatifs.

Vous apprécierez particulièrement les fonctionnalités de planification collaborative, qui permettent à vos collègues enseignants de contribuer et de modifier le plan de cours en temps réel. Cela fonctionne particulièrement bien dans les écosystèmes de co-enseignement où l'intégration des programmes entre différentes matières est une priorité.

Limites de l'utilisation de Google Docs pour les modèles de plans de cours

Malgré ses avantages, l'utilisation de Google Docs pour créer des modèles de plans de cours présente quelques limites :

Accès hors ligne limité : Nécessite une connexion Internet pour bénéficier de toutes les fonctionnalités et d'un accès complet

Incohérences de mise en forme : Problèmes lors de la conversion vers/depuis d'autres formats tels que Microsoft Word

Personnalisation des modèles : Les outils de conception de base limitent les options de personnalisation avancées

Sécurité des données : Préoccupations relatives à la confidentialité et au contrôle des documents pédagogiques sensibles

Contrôle des versions : Peut ne pas répondre aux besoins liés à l'historique de documents complexes

Limites d'intégration : Intégration limitée avec les plateformes non Google ou les plateformes éducatives spécialisées

Dépendance à l'écosystème Google : À utiliser de préférence au sein de l'écosystème Google avec des outils tels que Google Slides, Google Drive et Google Sheets, ce qui réduit la flexibilité en tant qu'outil autonome

Analyses avancées inexistantes ou minimales : N'offre pas d'analyses intégrées pour l'interaction des utilisateurs avec les documents

Assistance multimédia limitée : L'intégration de vidéos et de médias interactifs est moins simple que dans des logiciels spécialisés

Fonctionnalités automatisées : Ne dispose pas de capacités d'automatisation avancées pour les contenus dynamiques

Alternatives aux modèles de plans de cours Google Docs

Compte tenu des limites susmentionnées, examinons 10 alternatives à Google Docs qui ont fait leurs preuves pour élaborer des plans de cours.

Ces modèles gratuits de plans de cours issus de la puissante suite éducative ClickUp regorgent de fonctionnalités essentielles pour améliorer votre processus de planification, de rédaction et de documentation des cours. Ils offrent également des fonctionnalités de modification en cours et des techniques d'évaluation pour rationaliser votre flux de travail.

1. Modèle de planification de programme par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de plan de cours de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier le programme de vos cours.

Rassemblez tous vos documents de planification de cours en un seul endroit. Cela inclut les ressources d'étude, les index de cours et les idées de supports de cours pour différentes matières.

Le modèle de planification de programme de cours de ClickUp vous aide à concevoir un programme facile à comprendre. De la visualisation de l'échéancier du cours à la catégorisation des supports de cours, vous pouvez également personnaliser et affiner les programmes existants avec votre organisation ou votre groupe d'enseignants.

Fournissez aux élèves des supports de cours cohérents et alignez les leçons et les objectifs clés du cours sur les devoirs pertinents. Envisagez d'utiliser les vues ClickUp telles que la vue Échéancier, la vue Tableau, la vue Calendrier et la vue Guide pour rester informé des échéances, des collaborateurs, des réunions de révision, etc..

La fonctionnalité de plan du modèle permet d'ajouter facilement des éléments tels que la description des cours et les politiques de notation. Dans l'ensemble, ce modèle vous permet de créer des programmes complets à partir de petites tâches faciles à gérer.

2. Modèle de plan de cours universitaire par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de plan de cours universitaire de ClickUp est conçu pour aider les enseignants à créer, gérer et suivre les plans de cours pour les cours universitaires.

Avec le modèle de plan de cours universitaire de ClickUp, vous pouvez concevoir, suivre et créer des plans de cours attrayants pour l'enseignement universitaire. Ce modèle vous permet également de co-créer et de personnaliser vos supports afin d'offrir aux étudiants un contenu de cours de qualité.

Travaillez avec d'autres enseignants et élaborez des plans de cours hebdomadaires pour aider vos élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage. La fonctionnalité Champs personnalisés vous permet de saisir des données relatives à la structure des cours, aux notes, au statut des évaluations, etc.. Cela vous aide à organiser le flux structurel de chaque cours afin de répondre aux normes de qualité souhaitées.

Grâce aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, vous pouvez surveiller le temps que vous consacrez à des tâches spécifiques et automatiser les alertes et les notifications par e-mail en fonction de points de contrôle prédéfinis.

3. Modèle de planification de cours par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de planification de cours de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et planifier plusieurs cours.

Créer des plans de cours pour chaque classe peut prendre beaucoup de temps si vous n'avez pas de processus prédéfini pour choisir les thèmes et les sous-thèmes. Le modèle de planification de cours de ClickUp vous permet de suivre une feuille de route pour déterminer les sous-sections et les activités dont vous aurez besoin.

Ce modèle offre un cadre pour organiser vos fichiers pédagogiques à l'avance et suivre un plan de cours prédéfini afin d'optimiser votre enseignement pendant les cours.

Il constitue un planificateur de cours quotidien fiable qui rassemble les différentes parties des cours et permet de préparer tous les modules sans omettre aucun sujet ni aucune évaluation.

Les champs personnalisés vous permettent de joindre des documents pertinents pour le cours et d'évaluer votre niveau de préparation avant un cours.

Conseil de pro : Utilisez la fonctionnalité d'automatisation pour envoyer des rappels concernant les dates limites de préparation ou les sessions de notation des devoirs chaque semaine.

4. Modèle de plan de gestion de classe par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de plan de gestion de classe de ClickUp est conçu pour vous aider à rester organisé et à suivre la progression de votre classe.

La création d'un plan de gestion de classe fournit à vos élèves des lignes directrices pour maintenir une discipline adéquate.

Le modèle de plan de gestion de classe de ClickUp vous permet de définir des normes claires pour le comportement des élèves. Vous pouvez également l'utiliser pour définir les règles et protocoles d'assiduité avant et après les évaluations en classe.

Grâce à ce modèle de ClickUp, vous pouvez créer des règles pour l'attribution des places et les procédures d'envoi des devoirs, et partager les plans de cours et les calendriers hebdomadaires. L'idée est de préparer des plans d'action pour différents scénarios de classe, tels que des cours pratiques, théoriques ou sous forme de débat.

5. Modèle de plan d'action pour enseignants par ClickUp

Télécharger ce modèle Les enseignants doivent s'assurer que leurs plans d'action reflètent les besoins de leurs élèves.

Utilisez le modèle de plan d'action pour enseignants de ClickUp pour éviter les erreurs de gestion lorsque vous effectuez des tâches telles que l'assemblage du contenu des cours, le remplissage des feuilles de notes et la préparation des réunions parents-enseignants. Ce modèle peut vous aider à :

Mettez à jour les champs personnalisés pour concevoir des systèmes d'évaluation personnalisés pour différentes matières et différents élèves de plusieurs niveaux

Définissez des procédures opératoires normalisées pour traiter les plaintes disciplinaires, les problèmes liés à l'assiduité des élèves ou un environnement de classe insatisfaisant. ClickUp Views vous permet d'observer et de gérer de manière stratégique plusieurs tâches en tant qu'enseignant

Déléguez des tâches aux surveillants de classe et partagez ce modèle avec eux afin de réduire votre charge de travail liée à la mise en évidence des mises à jour des examens ou des notes importantes sur les cours

6. Modèle d'emploi du temps de classe par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de planning de cours de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à suivre ce qui se passe chaque jour dans votre classe.

Le pire cauchemar de tout enseignant est de gérer les emplois du temps de plusieurs groupes d'étudiants dans une université. Le modèle d'emploi du temps de ClickUp vous permet de diviser les tâches de planification les plus importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Préparez des emplois du temps simples pour vérifier les données de présence et créer et attribuer des devoirs. Ce modèle vous permet également de prévoir du temps pour discuter avec les élèves de leurs résultats aux tests ou pour répondre à leurs questions.

Utilisez les statuts personnalisés pour concevoir vos propres flux de travail afin de suivre les activités en classe, leurs résultats et la participation aux cours supplémentaires. De plus, les 15 vues personnalisées uniques vous aident à organiser les emplois du temps par matière afin d'éviter de mélanger plusieurs horaires.

7. Modèle de planning pour les classes d'éducation spécialisée par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de planning de classe pour l'éducation spécialisée de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer les élèves, les classes, les cours et les activités.

Les classes d'éducation spécialisée peuvent être plus difficiles à gérer, car elles impliquent un niveau supplémentaire d'enseignement et de communication. Le modèle de planning pour classes d'éducation spécialisée de ClickUp aide à concevoir des plans pédagogiques afin d'éliminer les distractions et de se concentrer sur la création d'environnements d'enseignement plus efficaces.

Ce modèle offre les moyens d'accroître l'inclusion des élèves grâce à une installation minutieuse des équipements et à des stratégies d'enseignement sur mesure.

Vous pouvez accéder à la section Champs personnalisés pour tenir les parents et tuteurs informés des réunions, des tests ou des commentaires sur les élèves.

De plus, les vues personnalisées sont parfaites pour consulter les notes, les activités et les emplois du temps importants pour les matières prioritaires dans différents semestres.

8. Modèle de notes de cours par ClickUp

Télécharger ce modèle Ce modèle fournit une page d'échantillon qui peut être modifiée, dupliquée et appliquée à n'importe quel sujet ou devoir.

Même les enseignants expérimentés peuvent se sentir dépassés par les différents types d'informations à gérer en classe. Le modèle de notes de cours de ClickUp vous aide à gérer plus efficacement les devoirs des élèves, la discipline en classe, les critères de notation, les bulletins scolaires et bien plus encore.

Gérez vos notes personnelles et collectives en un seul endroit, et utilisez des codes de couleur et des noms personnalisés pour organiser vos fichiers dans une disposition facilement accessible. Ses couches de partage de fichiers en font également un outil de collaboration efficace pour les groupes d'étudiants.

De plus, ClickUp offre des options de personnalisation efficaces pour jouer avec la mise en forme, les liens, les citations, les commentaires et les surlignages de vos notes. Vous pouvez accéder aux données stockées dans vos notes et partager et modifier facilement ces documents avec vos collègues enseignants.

9. Modèle de devoir de classe par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de devoirs de classe de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à gérer les tâches liées aux cours.

Le fait de regrouper vos données relatives aux devoirs en un seul endroit peut vous faire gagner plusieurs heures chaque semaine. Le modèle de devoirs de classe de ClickUp classe les devoirs en fonction des matières, des priorités, des objectifs et de plusieurs paramètres personnalisables.

Élaborez plus rapidement des brouillons de devoirs afin de répartir les tâches des élèves bien à l'avance. Le modèle dispose de fonctionnalités permettant de modifier la date d'échéance d'un devoir en fonction des canaux de communication actifs avec les élèves.

La mise en forme de ce modèle aide les enseignants à éviter de recréer les devoirs à chaque fois et aide également les élèves grâce à des colonnes de suivi des devoirs et de commentaires qui leur évitent une charge de travail manuelle.

10. Modèle de progression des élèves par ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de progression des élèves de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les performances et la progression de vos élèves.

Gérer des classes de 20 à 40 élèves peut sembler une tâche réservée à Maria Montessori, à moins que vous ne disposiez d'outils pour suivre la progression des élèves. Le modèle de progression des élèves de ClickUp aide les enseignants comme vous à suivre de près la réussite scolaire de vos élèves.

Le modèle est conçu pour suivre les performances individuelles des élèves et créer des rapports détaillés à discuter avec les parents et les autres enseignants. Vous pouvez comparer leurs évaluations dans des domaines tels que le niveau scolaire, le comportement et les activités extrascolaires afin d'identifier les points à améliorer.

Accédez à ce modèle pour créer rapidement des aperçus de la progression d'un élève et orienter ses efforts vers les domaines à améliorer. Ce modèle peut vous aider à repérer les élèves particulièrement doués, dotés d'une grande capacité de réflexion critique, qui seraient autrement difficiles à identifier dans une classe plus importante.

Utilisez des modèles de plans de cours modernisés pour une meilleure aide scolaire

Le métier d'enseignant comporte de nombreuses responsabilités. Les tâches administratives et personnalisées exigent plus que vos heures de travail, de la création des devoirs à la correction des examens, en passant par le suivi des activités en classe et l'assistance aux élèves dans leur progression scolaire.

Néanmoins, vous finirez forcément par poser votre stylo à un moment donné et attendre simplement que la cloche sonne la fin des cours. Les modèles de plans de cours gratuits de ClickUp sont conçus pour éviter ce genre d'épuisement et réduire au minimum votre charge de travail liée à la préparation des cours.

Nos modèles KWL offrent une aide supplémentaire pour suivre et évaluer ce que vos élèves comprennent et les informations qui doivent être mieux assimilées.

Une combinaison de fonctionnalités d'automatisation et de champs personnalisables pour préparer des documents pédagogiques et des rapports précis fait de ClickUp votre assistant de gestion de projet préféré.

En intégrant ClickUp à votre logiciel de formation, vous pouvez également rationaliser la création et la diffusion de contenus éducatifs. Après tout, vous voulez enseigner et non vous creuser la tête pour préparer vos cours !

Alors, qu'attendez-vous ? Commencez dès aujourd'hui à utiliser ClickUp gratuitement et améliorez vos plans de cours !