Comment créer un flux de travail de gestion de projet en sept étapes

Si vous êtes chef de projet et que vous gérez plusieurs projets, vous craignez peut-être de ne pas être parfaitement informé de la progression de chacun d'entre eux.

Ces préoccupations vous hanteront encore plus si vous gérez des projets complexes ou de grande envergure, où une mauvaise planification peut entraîner des résultats médiocres, des délais prolongés et des dépassements de budget.

Cependant, la solution à ces défis réside dans la création d'un flux de travail de gestion de projet. Un flux de travail de projet vous offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur les tâches, les ressources, les livrables et les jalons de chaque projet.

Il peut vous aider à suivre la progression de vos projets et à identifier les goulots d'étranglement avant qu'ils ne s'aggravent.

Dans cet article, nous explorerons les tenants et aboutissants des flux de travail de gestion de projet. Nous examinerons également la mise en place d'un flux de travail pour gérer vos projets, les outils de gestion de projet qui peuvent vous aider et quelques bonnes pratiques.

Qu'est-ce qu'un flux de travail de gestion de projet ?

Un flux de travail de gestion de projet est une séquence logique d'étapes qui décrit la progression d'un projet du début à la fin. Il comprend des directives définitives sur la planification et l'exécution du projet et décompose les processus complexes en tâches gérables.

Les flux de travail de gestion de projet définissent clairement les responsabilités de chacun, la manière de traiter les escalades et les outils à utiliser.

Importance des flux de travail dans la gestion de projet

Un flux de travail de gestion de projet définit une feuille de route claire qui indique aux équipes comment mener à bien les projets. Il permet notamment :

Augmentez la transparence : les flux de travail de projet représentent les étapes et les dépendances des tâches dans l'exécution d'un projet. Cela permet à chacun d'afficher facilement les tâches, les processus et les échéanciers associés à un projet

Améliorez la communication : les flux de travail de gestion de projet définissent les protocoles de communication. Ainsi, les membres de l'équipe savent où et comment partager les informations relatives au projet. Cela réduit la confusion et permet aux membres de l'équipe de projet de partager facilement les mises à jour, de collaborer et d'accéder aux informations

Améliorez la responsabilisation : les flux de travail définissent les tâches et les responsabilités attribuées à chaque membre de l'équipe. Ils établissent également des échéanciers pour les livrables. Cela garantit que chaque tâche a un propriétaire dédié et que rien n'est oublié

Différence entre la gestion de projet et la gestion des flux de travail

Voyons en quoi la gestion de projet diffère de la gestion des flux de travail.

Aspect Gestion de projet Gestion des flux de travail Définition La gestion de projet englobe la supervision de toutes les étapes d'un projet, du début à la fin La gestion des flux de travail décrit la séquence d'étapes nécessaires pour achever efficacement un projet Éléments clés Lancement, planification, exécution, suivi, contrôle et clôture Définissez les intrants, les processus et les extrants attendus d'un projet Objet Assurez la livraison des projets dans les délais impartis tout en gardant à l'esprit les contraintes budgétaires, les critères de qualité et les objectifs du projet Améliorez la productivité, facilitez la collaboration et augmentez l'efficacité opérationnelle en rationalisant divers processus

Quels sont les éléments clés d'un flux de travail de gestion de projet ?

1. Entrée

C'est le point de départ de votre flux de travail de gestion de projet, où vous listez toutes les entrées nécessaires pour achever votre projet. Cela inclut les ressources, les matériaux et les informations nécessaires pour exécuter le projet sans heurts. Tout en définissant les entrées, vous devrez rassembler les éléments suivants :

Forfaits de projet, exigences, recherche et spécifications pour effectuer différentes tâches dans le flux de travail

Ressources physiques, humaines et financières nécessaires à l'exécution du projet

Directives et instructions sur la manière d'effectuer les tâches et activités essentielles

Dépendances à remplir pour exécuter le projet

Attentes et exigences spécifiées par les parties prenantes

2. Process

Après avoir compris les intrants, décrivez le processus et les étapes d'exécution du projet. Vous devez diviser le flux de travail en tâches individuelles et les séquencer, afin que toutes les parties prenantes aient une idée claire de leurs attentes. Définissez des délais pour chaque tâche et identifiez les dépendances dans l'achèvement de ces tâches.

Ensuite, mappez le flux du processus à l'aide d'un diagramme de flux de travail, montrez comment les tâches d'automatisation du flux de travail sont interconnectées et ajoutez des jalons et des livrables clés pour toutes les phases du projet.

3. Résultat

Le résultat est l'élément final du flux de travail. Il comprend les résultats attendus à la fin du flux de travail et présente les résultats tangibles et intangibles de chaque tâche au sein du flux de travail.

Les résultats de votre flux de travail peuvent inclure :

Tâches et activités achevées, telles que rapports de statut, rapports de test et commentaires des utilisateurs

Livrables tels que documents, prototypes, conceptions, etc

Rapports, conclusions clés et indicateurs clés de performance pour l'ensemble du projet et des processus de flux de travail

Conseil de pro 💡 : Au lieu de créer un flux de travail de gestion de projet à partir de zéro, utilisez des modèles de flux de travail de gestion de projet prédéfinis pour mapper vos processus d'entreprise et visualiser les composants clés du processus.

Importance des flux de travail de gestion de projet dans la gestion des processus métier

Les flux de travail permettent de bien gérer les projets dans le respect des budgets et ont un impact significatif sur la gestion des processus métier (BPM). Le BPM est une activité à l'échelle de l'organisation qui optimise les processus et les flux de travail afin d'améliorer les résultats de l'entreprise.

Voici pourquoi les flux de travail de gestion de projet sont essentiels dans le BPM :

1. Gestion rationalisée des processus

Un flux de travail fournit un cadre standard pour gérer différentes activités au sein d'un processus d'entreprise. Cela réduit les incohérences et simplifie l'exécution des processus.

Prenons un exemple de flux de travail pour un projet. Les flux de travail peuvent rationaliser le processus commercial du service client. Vous pouvez définir différentes étapes dans le traitement des tickets, telles que le tri, l'attribution, la recherche, la résolution, le suivi et la clôture. Ce flux de travail indiquera aux agents comment traiter les différentes demandes d'assistance, réduire les erreurs et la confusion, et garantir un service client cohérent.

Utilisez le modèle d'intégration client de ClickUp pour créer une expérience d'intégration cohérente pour vos clients et les aider à démarrer rapidement avec vos produits/services.

L'utilisation de ce modèle pour créer des flux de travail garantit que les clients obtiennent les informations et l'assistance dont ils ont besoin lors de leur intégration, ce qui réduit les demandes de service client.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle ClickUp d'intégration des clients, facile à utiliser pour les débutants, afin de rationaliser votre processus d'intégration et de créer une expérience positive pour vos clients

2. Amélioration de l'efficacité opérationnelle

Les flux de travail vous aident à analyser différents processus d'entreprise et à automatiser les tâches routinières et répétitives sans intervention humaine, ce qui permet aux employés de se concentrer sur des tâches plus complexes. Gratuit.

3. Meilleure visibilité sur les processus de l'entreprise

Comme les flux de travail représentent visuellement les étapes, les tâches et les activités d'un processus, les parties prenantes peuvent voir le flux global du processus, les jalons, les dépendances, les interactions et les transferts.

Prenons l'exemple du flux de travail des achats dans une entreprise manufacturière. Il comprendrait la création des demandes d'achat, les approbations, la confirmation des fournisseurs et les achats. Le flux de travail permet aux parties prenantes de suivre avec précision le statut des différentes demandes d'achat et de s'assurer qu'elles respectent les limites budgétaires.

Le rôle du flux de travail de gestion de projet dans le cycle de vie des produits

Les flux de travail de gestion de projet sont étroitement liés au cycle de vie d' un produit et contribuent à fournir des produits et services de qualité.

Par exemple, pendant l'étape de développement d'un produit, le flux de travail de gestion de projet se concentrera sur la conception et la fabrication du produit. Au cours de l'étape d'introduction, le flux de travail définira les tâches liées au lancement du produit, telles que les campagnes marketing, la distribution et les commentaires. Une fois qu'un produit entre dans sa phase de croissance, les flux de travail se concentreront sur l'amélioration de la rentabilité et des revenus.

Guide étape par étape pour créer des flux de travail de gestion de projet

En fonction de la portée de votre projet, de la taille de l'équipe et des budgets disponibles, il existe de nombreuses façons de créer un flux de travail. Mais voici une ligne directrice simple pour vous aider à vous organiser, à créer un flux de travail de gestion de projet et à l'exécuter :

1. Définir les objectifs du projet

Commencez par identifier les résultats généraux attendus du projet. Veillez à ce qu'ils soient précis, mesurables et réalistes afin qu'ils puissent vous aider à planifier et à prendre des décisions.

Voici quelques exemples d'objectifs de projet :

Augmentez votre part de marché

Augmentez la taille moyenne des transactions

Améliorez la qualité de vos produits

Réduisez les coûts de production

Lancez un nouveau produit

Une fois que vous avez défini les buts et les objectifs de votre projet, vous devez vous assurer qu'ils sont décomposés en objectifs plus petits et attribués aux membres de l'équipe.

Utilisez les objectifs ClickUp pour diviser les objectifs plus larges en cibles plus petites.

Atteignez vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression avec ClickUp Objectifs

Commencez par définir l'objectif de votre projet et fixez des cibles mesurables pour l'atteindre.

Par exemple, si l'objectif de votre équipe commerciale est d'augmenter la taille moyenne des transactions, la cible mesurable pour les commerciaux serait la suivante :

Conclure des contrats d'un montant supérieur à un certain seuil (par exemple, supérieur à 50 000 $ par client et par an)

Regrouper davantage de produits ou de services dans des contrats annuels

Au fur et à mesure de la progression des commerciaux, ceux-ci peuvent mettre à jour leurs cibles dans ClickUp.

Et le meilleur dans tout ça, c'est que le logiciel de gestion de projet ClickUp calcule automatiquement la progression de votre projet en temps réel.

Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp organise vos objectifs dans un système facile à gérer qui vous aide à définir vos objectifs quotidiens. Ce modèle divise vos objectifs en objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART), visualise la progression et décompose les tâches en étapes plus petites et plus faciles à atteindre.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour structurer et rationaliser vos stratégies de définition d'objectifs dans un système facile à gérer

2. Identifiez la portée du projet et dressez la liste des tâches

Une fois que vous comprenez les résultats attendus d'un projet, l'étape suivante consiste à identifier sa portée, ses livrables, ses ressources et ses tâches.

Vous pourrez ensuite recueillir les commentaires des parties prenantes afin de vous assurer que le périmètre est complet et bien défini.

Le meilleur conseil est d'utiliser ClickUp Docs pour définir votre périmètre, vos objectifs, vos rappels, vos tâches, vos livrables, vos ressources, etc. L'éditeur de documents collaboratif intégré au logiciel de gestion de projet aide les chefs de projet à standardiser le processus d'exécution des projets.

Utilisez ClickUp Docs pour collaborer en temps réel avec les membres de votre équipe sur des documents liés à vos projets

Voici pourquoi les chefs de projet adorent les documents ClickUp :

Convertissez le texte des documents ClickUp en tâches exploitables

Déléguez les commentaires aux membres de l'équipe en les étiquetant ou en les mentionnant

Tout le monde peut afficher ou modifier le document sans chevauchement, et les modifications sont répercutées en temps réel

3. Créer une feuille de route pour un projet

Ensuite, créez une feuille de route en reportant ces objectifs et ces jalons sur l'échéancier du projet afin que tout le monde puisse comprendre l'orientation générale.

Vous pouvez représenter visuellement une feuille de route à l'aide de la vue Diagramme de Gantt de ClickUp dans l'outil de gestion de projet.

Cette technique de gestion de projet vous permet d'afficher la progression, les tâches et les dépendances de votre projet sur un échéancier dynamique. Vous pouvez suivre les échéances et identifier les goulots d'étranglement susceptibles de retarder votre projet.

Simplifiez le suivi de la progression des tâches et identifiez rapidement les obstacles à l'aide de la vue Gantt dans ClickUp

4. Attribuez et déléguez les tâches en fonction de la disponibilité des ressources

Définissez les différents rôles nécessaires à votre projet et allouez les ressources à chaque tâche, telle que la conception, la recherche, le développement et la validation. Une fois que vous avez déterminé qui fera quoi, attribuez les tâches aux membres de l'équipe identifiés.

La vue Charge de travail de ClickUp affiche la répartition du travail de chaque membre de l'équipe afin d'identifier et d'attribuer les ressources en conséquence pour mener à bien le projet.

Identifiez les capacités et allouez efficacement les ressources afin d'éviter leur surutilisation ou leur sous-utilisation grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

5. Créez une représentation visuelle du flux de travail

La création d'une représentation visuelle du flux de travail de votre projet aide tous les membres de l'équipe à comprendre la feuille de route et l'impact de leur rôle sur les autres tâches du projet.

Utilisez ClickUp de deux façons pour représenter vos flux de travail : ClickUp Mindmap et Tableau blanc ClickUp.

La carte mentale de ClickUp vous aide à créer une représentation étape par étape de votre flux de travail en vous permettant de créer une tâche, puis d'ajouter des tâches et des dépendances associées sous forme de branches dans une seule vue. Vous pouvez modifier ou supprimer des tâches de la carte mentale et les partager avec les membres de votre équipe.

Une représentation étape par étape de vos flux de travail Les cartes mentales de ClickUp

Vous pouvez également utiliser le Tableau blanc ClickUp pour présenter le flux de travail à votre équipe. Liez vos idées à des tâches, des fichiers et d'autres informations essentielles pour ajouter du contexte.

Utilisez la puissance créative des tableaux blancs ClickUp pour transformer vos idées en actions

Conseil de pro 💡 : ClickUp propose plusieurs ClickUp propose plusieurs modèles de tableaux blancs pour simplifier même les flux de travail les plus complexes.

6. Identifiez les domaines à améliorer en créant des organigrammes

Un organigramme dans la gestion de projet se concentre sur le mappage des processus du projet, y compris les sous-tâches et les points de décision. Il vous aide à comprendre l'ordre logique des étapes et à identifier les domaines où des inefficacités ou des retards peuvent survenir.

En cas de problème, vous pouvez facilement retracer les étapes dans un organigramme afin d'identifier la source du problème et trouver des solutions à l'aide des modèles de flux de travail de gestion de projet prédéfinis de ClickUp.

Les chefs de projet utilisent le modèle de diagramme de flux de processus de ClickUp pour créer un plan facile à suivre, documenter toutes les étapes du processus et résoudre les problèmes dès leur apparition.

Télécharger ce modèle Standardisez et documentez vos flux de travail et vos processus à l'aide du modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

7. Testez et lancez

Avant l'exécution du projet, testez votre flux de travail afin d'identifier les lacunes ou les inefficacités. Impliquez les parties prenantes et les coéquipiers qui travaillent avec vous sur le projet afin d'identifier les lacunes potentielles.

Utilisez leurs contributions pour améliorer votre flux de travail et le lancer.

Optimisation des flux de travail de gestion de projet

Vous devez régulièrement revoir votre flux de travail de gestion de projet afin de vous assurer qu'il fonctionne de manière optimale.

Un excellent moyen d'y parvenir consiste à suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et les indicateurs spécifiques à votre flux de travail de gestion de projet. Par exemple, si vous avez conçu un flux de travail pour améliorer le service client, le suivi d'indicateurs tels que la résolution au premier contact, le CSAT, le volume de tickets et le taux de résolution peut vous donner un aperçu de son efficacité.

Le modèle KPI de ClickUp permet aux managers et aux équipes de suivre et de visualiser les indicateurs de réussite et d'aligner tout le monde sur les objectifs. Les parties prenantes bénéficient d'une visibilité sur les performances de l'ensemble de l'organisation, tandis que les managers peuvent analyser les données et les domaines à améliorer.

Télécharger ce modèle Surveillez tous vos indicateurs de performance clés liés au projet grâce au modèle KPI de ClickUp

Bonnes pratiques pour un flux de travail efficace dans la gestion de projet

Voici quelques bonnes pratiques pour créer des flux de travail efficaces et performants pour la gestion de projet.

1. Établissez des protocoles de communication clairs

Des protocoles de communication clairs sont essentiels pour une gestion efficace du flux de travail. Ils définissent la fréquence à laquelle l'équipe doit fournir des mises à jour, qui doit être informé lorsqu'un problème survient et les procédures d'escalade à suivre.

Vous devez également définir les canaux ou moyens de communication préférés.

Par exemple, les e-mails seront utilisés pour les communications formelles concernant les mises à jour du projet, les communications avec les parties prenantes, les rapports hebdomadaires sur la progression et les annonces officielles.

D'autre part, la messagerie instantanée est excellente pour une collaboration rapide. ClickUp Chat vous permet de communiquer avec vos coéquipiers et de partager des mises à jour en temps réel. Il suffit d'étiqueter un membre de l'équipe dans la discussion pour qu'il soit immédiatement averti.

Attribuez des tâches, utilisez des mentions, intégrez des liens, partagez des documents et réagissez avec des emojis dans ClickUp Chat

2. Maintenez la transparence et la responsabilité

Faites preuve de transparence concernant toutes les informations, la progression, les défis et les exigences d'un projet afin de renforcer la confiance entre les membres de l'équipe et de vous assurer que tout le monde est sur la même page en matière de priorités et d'attentes. Cela facilite la prise de décision et est essentiel pour un flux de travail de gestion de projet fluide.

Communiquez régulièrement avec les membres de votre équipe afin d'assurer un flux de travail efficace pour la gestion de projet. Des vérifications régulières peuvent vous aider à identifier les points bloquants ou les défis auxquels font face les membres de l'équipe et à prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes.

4. Rapports et informations automatiques avec les tableaux de bord ClickUp

Automatisez les tâches de gestion de projet telles que les rapports et les analyses grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Les tableaux de bord ClickUp aident les chefs de projet à visualiser la progression des projets, les échéances, les tâches et les personnes assignées à partir d'un centre de contrôle unique. Obtenez des rapports détaillés sur la progression de votre projet et identifiez les goulots d'étranglement dans votre flux de travail.

Affichez vos données comme vous le souhaitez, générez des rapports pertinents et surveillez la progression en un coup d'œil grâce aux tableaux de bord ClickUp

5. Mettez en œuvre un logiciel de gestion des flux de travail

Les logiciels de gestion des flux de travail peuvent rationaliser vos projets en créant des flux personnalisés et en automatisant les tâches.

Par exemple, les fonctionnalités robustes de gestion des flux de travail de ClickUp vous aident à gérer les tâches, à concevoir des flux de travail personnalisés et à compiler des rapports détaillés. Les automatisations ClickUp automatisent les flux de travail, comme le paramétrage d'une nouvelle date d'échéance lorsqu'un changement de statut se produit. Vous pouvez même utiliser l'intégration d'automatisations si votre automatisation est liée à d'autres applications pour l'échange de données.

Libérez plus de temps pour les tâches nécessitant des connaissances approfondies en rationalisant les tâches récurrentes grâce aux automatisations ClickUp

Créez un flux de travail efficace pour la gestion de projet avec ClickUp

La création de flux de travail pour la gestion de projet est un moyen infaillible de réduire le chaos, même dans les projets les plus complexes. Que vous gériez les flux de travail de plusieurs projets ou d'un seul, vous avez besoin des bons outils pour tout suivre et vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet, qu'il s'agisse des résultats, des livrables, des échéanciers ou du budget.

Heureusement, ClickUp dispose de toutes les fonctionnalités et de tous les modèles dont vous avez besoin pour augmenter vos chances de réussite. ClickUp pour la gestion de projet est votre centre de contrôle centralisé pour la collaboration, la gestion des tâches, la gestion des ressources et le suivi des performances. Il réduit le travail manuel lié à la configuration d'un flux de travail de gestion de projet et vous aide à personnaliser les flux de travail en fonction de vos besoins et de vos priorités.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour créer rapidement vos flux de travail de gestion de projet.

Foire aux questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qu'un flux de travail de gestion de projet ?

Un flux de travail de gestion de projet est une séquence logique et bien structurée de tâches, de processus et d'activités impliqués dans l'exécution d'un projet. Le processus de flux de travail de gestion de projet décrit la portée, les objectifs et les buts du projet et contient des informations sur les outils, les budgets et le personnel nécessaires pour achever un projet.

Alors que les parties prenantes utilisent le flux de travail de gestion de projet pour obtenir un aperçu de la progression et des résultats du projet, les chefs de projet s'en servent pour identifier les goulots d'étranglement ou les risques et prendre des mesures proactives pour y remédier.

2. Quelles sont les cinq étapes du flux de travail ?

Les cinq étapes d'un flux de travail de gestion de projet sont les suivantes :

Définissez la portée du projet : décrivez les objectifs et les ressources nécessaires pour mener à bien un projet. La portée du projet permet aux parties prenantes de comprendre ce qu'implique le projet et quand il devrait être achevé

Décomposez les tâches : une fois que vous avez compris les objectifs du projet, décomposez-le en plusieurs tâches de haut niveau. Cela vous donnera une idée de la progression du projet à chaque étape

Créez des échéanciers : attribuez une date limite réaliste à chaque tâche

Déléguez les tâches : attribuez les tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur capacité et de leur charge de travail

Testez et améliorez : testez votre flux de travail pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu, recueillez les commentaires des parties prenantes et identifiez les points à améliorer. Déployez ensuite le flux de travail et surveillez-le afin d'apporter des améliorations et des modifications en continu

3. Pourquoi le flux de travail est-il essentiel à la gestion de projet ?

Les flux de travail améliorent l'efficacité de la gestion de projet en établissant un processus structuré pour achever les tâches et les activités, allouer efficacement les ressources, réduire les erreurs et minimiser les inefficacités.