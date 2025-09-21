Les 11 meilleurs outils d'IA de traduction en 2026

Les outils de traduction basés sur l'IA ont transformé la façon dont nous effectuons nos connexions en réduisant au minimum la barrière linguistique.

Ces outils peuvent déchiffrer, traduire et interpréter les langues en temps réel. Ils utilisent l'apprentissage automatique et des techniques de traitement du langage naturel pour traduire un texte tout en conservant son sens et son contexte.

Trouver le bon outil peut s'avérer difficile, car le marché regorge de solutions diverses, qui prétendent toutes être les meilleures. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous présenterons les meilleurs outils d'IA disponibles sur le marché, ainsi que la liste des fonctionnalités les plus importantes.

Voici les éléments à prendre en compte lors de la sélection d'un outil de traduction basé sur l'IA :

Précision : Recherchez des outils qui fournissent des traductions précises et fidèles dans différentes langues et différents contextes. Une grande précision garantit que vos messages sont transmis correctement, sans perte de sens ni de nuance

Langues prises en charge : Vérifiez quelles langues l'outil prend en charge. Les meilleurs outils de traduction basés sur l'IA proposent plusieurs langues afin de répondre à divers besoins de communication

Traduction en temps réel : optez pour des outils qui proposent une traduction en temps réel lors de discussions, de réunions ou en voyage

Sécurité et confidentialité : Prêtez attention aux mesures de sécurité mises en place par l'outil pour protéger les données sensibles, en veillant au respect des réglementations en matière de confidentialité des données et des normes du secteur

Interface utilisateur : Évaluez l'interface utilisateur de l'outil pour vérifier sa facilité d'utilisation et sa navigation intuitive. Une interface conviviale améliore la productivité et l'efficacité

Tarification et évolutivité : Évaluez la structure tarifaire et les options d'évolutivité afin de déterminer si l'outil correspond à votre budget et à vos projets de croissance

Intégration : Si vous prévoyez d'utiliser l'outil au sein de flux de travail ou d'applications existants, assurez-vous de sa compatibilité et de ses capacités d'intégration avec d'autres plateformes ou logiciels

Service client : Recherchez des outils de traduction basés sur l'IA qui offrent un service client fiable, comprenant une assistance technique et des ressources de dépannage, afin de résoudre rapidement tout problème

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici les meilleurs outils d'IA pour la traduction que vous devriez utiliser en 2025 :

1. ClickUp

Essayez ClickUp Brain dès aujourd'hui Utilisez ClickUp Brain pour traduire du contenu afin que des personnes d'horizons divers puissent l'utiliser

ClickUp Brain est une plateforme de connaissances centralisée qui établit la connexion entre tous vos documents, vos collaborateurs et les connaissances de votre entreprise grâce à l'IA pour vous offrir une expérience fluide et intelligente. Elle est disponible dans toutes les fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez donc l'utiliser de n'importe où et à tout moment.

Utilisez ClickUp Brain pour traduire vos notes, vos briefs, vos rapports et bien plus encore afin d'offrir l'assistance aux collaborateurs de tous horizons au sein de votre entreprise. De la recherche et la création de contenu à la résumation de données et l'analyse d'informations, ClickUp Brain a le pouvoir de révolutionner votre façon de travailler. Vous pouvez facilement transcrire des extraits audio, traduire et localiser votre contenu.

Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez créer du contenu en saisissant des invites personnalisées, en effectuant des modifications en cours sur les données saisies, en créant du contenu spécifique à un rôle, en effectuant des modifications sur du contenu existant, en rédigeant des mises à jour pour l'équipe, en résumant du contenu et des discussions, et même en répondant à des e-mails.

Traduisez vos contenus en plusieurs langues sans quitter votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

Et avec Brain MAX, votre assistant IA de bureau, vous n'avez même pas besoin d'être dans ClickUp pour y parvenir. Vous pouvez instantanément rechercher, traduire et localiser du contenu dans toutes vos applications connectées depuis un seul endroit. Combinez cela avec Talk to Text, et vous pouvez dicter des notes ou enregistrer des clips audio dans votre langue maternelle, puis demander à Brain MAX de les transcrire et de les traduire pour vos collègues partout dans le monde. C'est un moyen plus rapide et plus naturel de briser les barrières linguistiques et de garantir la cohésion de l'équipe, quels que soient les outils ou les langues utilisés.

Une anecdote amusante qui rend Talk to Text encore plus efficace ? Il prend en charge plus de 50 langues ! 🗣️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp Brain

Traduisez et localisez votre contenu en toute simplicité

Créez du contenu à l'aide de modèles de prompts IA

Répondez rapidement aux e-mails

Intégrez-le à plus de 1 000 outils pour une productivité accrue

Posez des questions et obtenez des réponses précises à partir de vos tâches, documents et informations stockés dans ClickUp

Résumez vos discussions, vos commentaires et votre contenu

Utilisez le correcteur orthographique et grammatical intégré de manière gratuite pour rédiger sans erreur

Créez des tableaux et des modèles pour organiser vos informations

Ayez l'esprit tranquille grâce à des mesures strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données

Créez du contenu spécifique à chaque rôle, comme des plans de projet, etc.

Limites de ClickUp Brain

Nécessite un certain temps d'adaptation

Certains clients trouvent les options de personnalisation trop nombreuses

Tarifs de ClickUp Brain

Évaluations et avis sur ClickUp Brain

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? Le manque d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations liées à la sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, fait de cela une réalité. Il comprend les requêtes en langage naturel, résolvant ainsi les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA tout en établissant la connexion entre votre chat, vos tâches, vos documents et vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

2. QuillBot IA

via QuillBot IA translator

Dernier-né de la suite de services de rédaction Quillbot, QuillBot Translator est un outil de traduction basé sur l'IA lancé en 2023. Il propose des traductions dans plus de 40 langues et peut détecter automatiquement la langue d'origine.

C'est particulièrement pratique pour les personnes qui l'utilisent à des fins de paraphrase ou de modification en cours, car elles peuvent traduire du texte sur la même plateforme.

Vous pouvez traduire jusqu'à 5 000 caractères à la fois. L'outil est entièrement gratuit et de nouvelles langues y sont régulièrement ajoutées, ce qui en fait l'outil d'IA idéal pour les associations, les particuliers et les entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot IA

Traduisez des textes courts ou longs dans votre langue cible

Accédez à une traduction gratuite dans plus de 40 langues

Modifiez, paraphrasez, citez et traduisez sur une seule et même plateforme

Découvrez une interface adaptée aux appareils mobiles et facile à utiliser

Traduisez vers de nouvelles langues, car l'application ajoute continuellement de nouvelles langues et fonctionnalités

Limites de QuillBot IA

Comme le produit en est encore à sa première étape, il fournit moins d’assistance que ses concurrents

Ne propose pas la possibilité de traduire des documents

Ne permet de traduire que 5 000 caractères à la fois

Tarifs de QuillBot IA

Free

Premium : 9,95 $/mois

Forfait Équipe : 5 à 10 places : 3,75 $/mois par place 11 à 50 places : 3,33 $/mois par place 51 places et plus : 2,91 $/mois par place

5 à 10 places : 3,75 $/mois par place

11 à 50 places : 3,33 $/mois par place

Plus de 51 places : 2,91 $/mois par place

5 à 10 places : 3,75 $/mois par place

11 à 50 places : 3,33 $/mois par place

Plus de 51 places : 2,91 $/mois par place

Évaluations et avis sur QuillBot IA

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

À lire également : Les 10 meilleurs outils d'IA pour les réunions

3. Copy.IA

Copy.ai exploite l'IA pour offrir des capacités de traduction exceptionnelles. Il fait ce que la traduction automatique ne parvient souvent pas à faire : traduire les mots tout en conservant leurs nuances et leur sens. Vous pouvez l'utiliser pour créer des textes marketing, des articles de blog, des séquences d'e-mails de prospection, et bien plus encore.

Cet outil est particulièrement utile pour les équipes marketing et commerciales, car il fonctionne comme un outil de rédaction publicitaire basé sur l'IA pour transcréer et localiser vos messages. Les équipes peuvent y ajouter leur guide de voix de marque afin de garantir que les résultats soient aussi précis et pertinents que possible.

Il propose des traductions dans plus de 25 langues. Son principal atout est sa politique de confidentialité garantissant une conservation nulle des données. Son seul inconvénient est qu'il ne s'agit pas à l'origine d'un outil de traduction.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Découvrez plus de 25 langues

Obtenez des traductions pertinentes et de haute qualité

Améliorez vos traductions en y ajoutant des guides de ton de marque pour obtenir de meilleurs résultats

Naviguez sans effort grâce à une interface conviviale pour les utilisateurs

Utilisez des modèles de flux de travail prédéfinis

Tirez parti de leur polyvalence pour rédiger et traduire des articles de blog, des descriptions de produits, du contenu et bien plus encore

Assurez la sécurité et la confidentialité de vos données grâce à des mesures robustes

Intégrez-les en toute transparence à plus de 2 000 plateformes

Limites de Copy.ai

Il ne s'agit pas à l'origine d'un outil de traduction, ses fonctionnalités sont donc limitées

Certains utilisateurs se sont plaints d'un service client peu réactif

Tarifs de Copy.ai

Free

Pro : 49 $/mois

Équipe : 249 $/mois

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (60 avis)

4. Google Translate

via Google Translate

Lancé en 2006 en tant que service de traduction automatique gratuit, Google Translate permet de traduire facilement et avec précision des textes, des images, des documents et des sites web. En 2016, il est passé à la traduction automatique neuronale afin d'offrir des traductions plus naturelles et pertinentes.

Cet outil est facilement accessible et dispose d'une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de traduire dans plus de 130 langues.

La particularité de cet outil est qu'il peut traduire des textes écrits, des sites web, divers documents, des discours, des images et des textes manuscrits. Il permet également la traduction de discussions bilingues et sert d'outil de transcription basé sur l'IA.

Google Translate est idéal pour les particuliers, les apprenants en langues et les équipes qui n'ont pas besoin de fonctionnalités de traduction avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Google Translate

Profitez d'une expérience utilisateur simple et interactive pour les utilisateurs

Accédez gratuitement à des traductions dans plus de 130 langues

Tirez parti de la fonctionnalité de détection de la langue

Accédez à des traductions hors ligne dans l'application mobile

Traduisez directement en scannant le texte avec votre appareil photo

Téléchargez des langues pour traduire hors ligne

Enregistrez des mots et des expressions pour une traduction plus rapide

Facilitez la discussion entre personnes parlant des langues différentes

Limites de Google Translate

Peut fournir des traductions inexactes

Ne garantit pas la confidentialité des données d'entrée ou de sortie partagées

Certains utilisateurs se sont plaints du fait que l'outil ne rendait pas les nuances des langues

Tarifs de Google Translate

Free

Évaluations et avis sur Google Translate

G2 : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

5. Smartling

via Smartling translate

Smartling est un outil de traduction basé sur l'IA qui offre des traductions rapides et précises ainsi que la localisation de contenu. Il propose plusieurs fonctionnalités, telles que des tableaux de bord de performance et de progression, des outils de TAO contextuels et des intégrations prêtes à l'emploi.

Que vous recherchiez une traduction humaine ou une traduction automatique neuronale, Smartling vous offre tout ce dont vous avez besoin. La plateforme fournit l'assistance pour les traductions dans plus de 150 langues et vous permet d'intégrer votre système de gestion de contenu pour une gestion fluide de vos contenus.

Vous pouvez traduire des tutoriels, des témoignages, des publicités, des vidéos, des interviews et bien plus encore dans votre langue cible. Smartling propose également des services de traduction vocale, de transcription et de sous-titrage.

Les meilleures fonctionnalités de Smartling

Traduisez dans plus de 150 langues

Faites appel à la traduction humaine

Intégrez facilement Smartling à votre CMS

Découvrez un flux de travail entièrement transparent

Bénéficiez d'une évaluation rigoureuse de la qualité de la traduction

Élaborez des guides de style et des glossaires

Utilisez la mémoire de traduction et la gestion terminologique

Limites de Smartling

Ne propose pas de tarification transparente

La prise en main est assez difficile

Tarifs de Smartling

Core : Non disponible

Croissance : Non disponible

Enterprise : Non disponible

Évaluations et avis sur Smartling

G2 : 4,5/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 3,5/5 (plus de 15 avis)

6. DeepL

via DeepL Translator

Parmi les nombreux outils de traduction automatique disponibles sur le marché, DeepL est réputé pour ses traductions précises et nuancées. Il s'attache à saisir les nuances et le sens des mots afin de fournir le résultat le plus pertinent possible.

L'interface est intuitive et offre une assistance pour 30 langues. Grâce aux réseaux neuronaux, l'outil génère des traductions précises et adaptées au contexte.

Vous pouvez l'utiliser pour traduire des fichiers PDF, des documents Word et des fichiers PowerPoint. Il vous permet également de sélectionner des mots ou des expressions alternatifs et ajuste automatiquement les autres phrases en fonction de votre sélection.

La version gratuite de DeepL vous permet de créer votre propre glossaire, propose un dictionnaire intégré et définit des paramètres concernant des traductions spécifiques.

Avec DeepL Pro, vous pouvez également ajuster le ton de vos traductions, l'intégrer à votre outil de TAO, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de DeepL

Utilisez une interface simple et conviviale

Intégration transparente avec Windows, iOS et Chrome

Bénéficiez d'une expertise et d'une précision exceptionnelle dans les langues proposées

Définissez des règles pour les mots et les expressions

Traduisez facilement des fichiers volumineux grâce à une traduction linguistique simple

Conservez la mise en forme d'origine du texte avec la version pro

Assurez une sécurité optimale des données pour vos entrées et vos sorties

Limites de DeepL

De nombreuses fonctionnalités ne sont disponibles que dans la version payante

La version gratuite ne permet de traduire que 1 500 caractères

Options de personnalisation limitées

Tarifs de DeepL

Free

Formule Starter : 10,49 $/mois par utilisateur

Formule Avancée : 34,49 $/mois par utilisateur

Ultimate : 68,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur DeepL

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 130 avis)

7. Microsoft Bing Translator

via Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator fait partie de Microsoft Cognitive Services et fonctionne avec Microsoft Office, Edge, Bing, Skype et bien d'autres applications. Il propose des traductions de texte, de la parole, des discussions multi-appareils, des images et des traductions hors ligne (uniquement sur Android).

Cet outil de traduction prend en charge plus de 100 langues. Son interface est conviviale. Il s'intègre parfaitement aux produits Microsoft. Vous pouvez ajouter le traducteur à votre Outlook si vous traduisez régulièrement des e-mails.

Microsoft Translator for Business propose des fonctionnalités de traduction personnalisées pour des traductions de meilleure qualité et plus pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Bing Translator

Traduisez sans effort grâce à une interface conviviale

Participez à des discussions en temps réel et profitez de la traduction vocale

Intégrez-les en toute transparence aux applications Microsoft

Détection automatique de la langue pour une traduction rapide

Traduisez rapidement en utilisant les expressions courantes disponibles sur la plateforme

Traduisez dans plus de 100 langues

Limites de Microsoft Bing Translator

Les utilisateurs se sont plaints de la précision insuffisante de la traduction dans les textes longs

La fonctionnalité de synthèse vocale n'est pas disponible pour toutes les langues

Ne vous permet pas de modifier les mots traduits

Tarifs de Microsoft Bing Translator

Free

Paiement à l'utilisation : Traduction de texte : 10 $/million de caractères Traduction de documents : 15 $/million de caractères Traduction personnalisée : 40 $/million de caractères pour la traduction de texte et la traduction de documents

Traduction de texte : 10 $ par million de caractères

Traduction de documents : 15 $ par million de caractères

Traduction personnalisée : 40 $ par million de caractères pour la traduction de textes et de documents

Traduction de texte : 10 $ par million de caractères

Traduction de documents : 15 $ par million de caractères

Traduction personnalisée : 40 $ par million de caractères pour la traduction de textes et de documents

Avis et évaluations sur Microsoft Bing Translator

G2 : 4,3/5 (plus de 90 avis)

Capterra : NA

8. Unbabel

via Unbabel Translator

Unbabel est une plateforme LangOps qui combine traduction humaine et traduction par IA pour offrir des résultats d'une grande précision. Elle est idéale pour les entreprises et les équipes, car elle propose un ensemble complet de fonctionnalités avancées, notamment des rapports en temps réel, une grande transparence et des flux de travail basés sur l'IA qui permettent de gagner du temps et de réduire les coûts.

L'évaluation de la qualité par l'IA offre un aperçu transparent de vos performances en matière de traduction. De plus, elle est certifiée ISO 27001, ce qui en fait une plateforme sécurisée.

Les meilleures fonctionnalités d'Unbabel

Accédez à des traductions dans 90 langues

Tirez parti d'une combinaison d'IA et de traducteurs humains pour obtenir des traductions de haute qualité

Intégrez-les à une large gamme d'outils tels que Zendesk, Salesforce et HubSpot

Évaluez la qualité des traductions pour garantir leur exactitude

Adaptez vos flux de travail de traduction à vos besoins

Utilisez des modèles prêts à l'emploi

Limites d'Unbabel

Peut commettre des erreurs de traduction

Certains utilisateurs se sont plaints de la durée de traduction trop longue

Tarifs d'Unbabel

Starter : Standard : À partir de 0,00050 $ par mot, avec un engagement annuel minimum de 30 000 $

Enterprise : À partir de 0,00046 $ par mot, avec un engagement annuel minimum de 125 000 $.

Évaluations et avis sur Unbabel

G2 : 4,6/5 (190 avis)

Capterra : 3,8/5 (4 avis)

9. Smartcat

via Wikipédia

Smartcat est un outil de traduction basé sur l'IA qui propose des traductions contextuelles et une interface intuitive. Il offre des flux de travail collaboratifs et des traductions rapides, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises et les équipes internationales. Il vous permet d'ajouter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez.

La qualité et la précision de la traduction s'améliorent à mesure que vous utilisez l'outil. Celui-ci prend en charge plus de 280 langues et 50 formats de fichiers. Vous pouvez effectuer des connexions avec plus de 30 intégrations pour optimiser votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Smartcat

Accédez à des glossaires et à des mémoires de traduction pour une meilleure cohérence

Affichez les évaluations de précision pour des paires de langues spécifiques

Traduisez dans plus de 280 langues

Tirez parti de la combinaison de l'expertise humaine et des traductions par IA

Exploitez la puissance de GPT-4 pour bénéficier de capacités de traduction améliorées

Utilisez la mise en relation par IA pour trouver les meilleurs linguistes

Modifiez et vérifiez le contenu traduit dans l'éditeur Smartcat

Limites de Smartcat

Pas de version gratuite

Certains utilisateurs se sont plaints d'un service client peu réactif

Tarifs Smartcat

Starter : 99 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartcat

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 130 avis)

10. Reverso Translation

via Reverso Translation

Reverso utilise des modèles de traduction automatique neuronale pour fournir des traductions précises et naturelles dans plus de 25 langues. Vous pouvez saisir du texte ou importer un document tel qu'un fichier PPT, un document Word ou un PDF.

Cette application gratuite vous permet d'accéder à des fonctionnalités telles que les signets, le mode sombre, l'absence de publicités et la traduction en un clic. Vous pouvez utiliser le dictionnaire intégré pour effectuer la modification en cours de votre traduction, vérifier la grammaire grâce aux outils de vérification intégrés et améliorer votre prononciation en écoutant les textes.

L'application est disponible pour Mac, Windows, iOS, Android, Chrome et Firefox.

Les meilleures fonctionnalités de Reverso Translation

Bénéficiez d'une traduction simple et rapide

Créez du vocabulaire et apprenez avec des fiches de révision

Accédez à des exemples intégrés au contenu

Traduisez des documents et des textes en toute simplicité

Bénéficiez d'une protection des données robuste

Avec la version payante, débloquez la traduction de textes plus longs, la traduction instantanée et une interface sans publicité

Limites de Reverso Translation

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles dans la version payante

Offre d'assistance moins importante que pour les autres solutions

Tarifs de Reverso Translation

Free

Premium : 9,99 € par mois

Corporate Translator : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Reverso Translation

G2 : 5/5 (1 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

11. Systran

via Systran Translator

Systran est un logiciel de traduction en temps réel idéal pour les entreprises qui souhaitent collaborer avec des clients et des collaborateurs internationaux. Il est utilisé par certains des plus grands noms de divers secteurs, tels que Deloitte, Nestlé et la Poste suisse.

Il prend en charge plus de 55 langues et offre jusqu'à 5 000 caractères de traduction dans la version gratuite. La version payante propose des fonctionnalités de traduction spécifiques à certains domaines, une traduction illimitée de textes et la traduction de documents.

Les meilleures fonctionnalités de Systran

Garantit une politique de confidentialité solide pour la protection des données

Entraînez votre propre modèle IA pour obtenir de meilleurs résultats

Bénéficiez de traductions adaptées à votre secteur d'activité et à votre domaine

Personnalisez les traductions pour répondre à vos besoins spécifiques

Créez votre glossaire et votre mémoire de traduction

Utilisez des dictionnaires d’utilisateurs avancés

Définissez des règles personnalisées pour affiner le résultat de la traduction

Limites de Systran

La traduction de documents n'est disponible que dans la version payante

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs de Systran

Free

Pro Plus : 19,99 € par mois et par utilisateur

Pro Premium : 44,99 € par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Systran

G2 : 4,8/5 (2 avis)

Capterra : 4,7/5 (6 avis)

De la traduction en temps réel aux solutions personnalisables répondant à des besoins spécifiques, les outils de traduction basés sur l'IA peuvent tout faire. Ils permettent aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés, aux particuliers de s'orienter dans des environnements inconnus et aux gens de nouer des connexions plus diversifiées.

Les processus de traduction assistés par l'IA offrent une meilleure précision, une meilleure prise en compte du contexte, des coûts réduits et des traductions rapides. Lorsque vous choisissez votre outil, privilégiez la précision, la rapidité, une interface conviviale, les intégrations et le nombre de langues prises en charge.

Si vous recherchez un outil plus complet qui optimise votre processus de traduction à chaque étape, ClickUp ne vous décevra pas. Il s'adresse aux équipes de toutes tailles et améliore la collaboration comme jamais auparavant. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !