10 outils d'IA incontournables pour les organisations à but non lucratif en 2025

Dans le secteur à but non lucratif, le temps et l'argent sont difficiles à trouver, mais ils font partie intégrante des efforts de collecte de fonds et de la réalisation des objectifs clés. En tant que professionnel du secteur à but non lucratif, vous avez pour objectif de maximiser ces deux atouts.

Croyez-le ou non, les outils d'apprentissage automatique pourraient être la clé de la réalisation de votre mission. ✨

Les outils d'intelligence artificielle sont en plein essor (et ne font que s'accélérer). Cela signifie que les possibilités d'exploiter ces outils pour votre mission principale augmentent de jour en jour. De l'automatisation des tâches à la génération de rapports financiers, l'IA a le potentiel d'aider presque tous les aspects de votre organisation.

Nous allons ici nous pencher plus en détail sur l'intelligence artificielle pour les organisations à but non lucratif et sur les outils qu'elles peuvent utiliser pour rationaliser leurs processus quotidiens. De plus, nous vous dévoilerons les 10 meilleures options à essayer dès aujourd'hui.

Quels sont les outils d'IA pour les organisations à but non lucratif ?

Les outils alimentés par l'IA permettent aux professionnels des organisations à but non lucratif d'économiser un temps précieux et de l'argent pour effectuer des tâches, des recherches et des processus quotidiens. Certains outils IA se concentrent sur la création de bases de données clients pour suivre l'engagement des donateurs et analyser leurs données. Et d'autres jettent les bases de la rédaction d'une mission à but non lucratif et de l'établissement de lignes directrices pour les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Certains outils d'apprentissage automatique stimulent la sensibilisation en améliorant la création de contenu, en partageant les publications sur les médias sociaux et en simplifiant la rédaction de demandes de subvention. Ces outils sont dotés d'assistants d'écriture alimentés par l'IA qui génèrent de nouvelles idées de brainstorming, des stratégies de collecte de fonds et des initiatives de base pour se développer. 🌱

L'intervalle des solutions d'IA est vaste, de sorte que le bon outil dépend de ce dont vous avez besoin. Vous pourriez opter pour des solutions simples qui résolvent un point de douleur spécifique pour votre public cible ou des outils de gestion de logiciels achevés qui rationalisent tous vos flux de travail.

Avec autant d'options sur le marché, il existe d'innombrables façons pour les organisations à but non lucratif d'utiliser l'IA. D'une meilleure collecte de fonds à des initiatives plus claires et à une meilleure sensibilisation, l'IA est là pour aider.

Utiliser Outils d'IA pour atteindre les objectifs de votre association avec :

Meilleur données des donateurs gestion : Grâce à des outils d'IA tels queModèles de CRM, il est plus facile de stocker, de gérer et d'établir des rapports sur les informations relatives aux donateurs

: Grâce à des outils d'IA tels queModèles de CRM, il est plus facile de stocker, de gérer et d'établir des rapports sur les informations relatives aux donateurs Un contenu amélioré : Démarquez-vous de la concurrence avec un contenu engageant sur n'importe quel sujet imaginable guidé par des instructions personnalisées facilement adaptées à votre message et à votre mission

: Démarquez-vous de la concurrence avec un contenu engageant sur n'importe quel sujet imaginable guidé par des instructions personnalisées facilement adaptées à votre message et à votre mission Facilitation de l'accueil des clients : Grâce à l'IA, il est plus facile ded'intégrer les clients,gérer les clients et faites entrer de nouveaux donateurs dans votre système grâce aux formulaires et aux systèmes de gestion des tâches

10 meilleurs outils d'IA pour les organisations à but non lucratif 2024

Avec autant de cas d'utilisation, intégrer l'IA dans vos flux de travail à but non lucratif est une évidence. Mais comment faire pour savoir quel outil est adapté à votre mission ? Ici, nous avons mis en évidence les meilleurs outils d'IA pour les organisations à but non lucratif. Vous trouverez les fonctionnalités, les limites, les prix et les évaluations pour choisir celui qui répond le mieux à vos besoins. 🌻

1. ClickUp

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore ClickUp aide les organisations à but non lucratif à simplifier les flux de travail et à améliorer la gestion des tâches entre les projets. Si votre organisation à but non lucratif gère plusieurs initiatives et efforts de collecte de fonds, cet outil puissant vous permettra de rester organisé et au fait de la progression. 💪

Utilisez des champs personnalisés pour créer des budgets et des rapports pour les donateurs. Tirez parti de Automatisations ClickUp pour créer des tâches pour les bénévoles et les membres de l'équipe. Affichez le Calendrier pour suivre l'emploi du temps de chacun. Attribuez des priorités aux tâches pour que chacun sache ce qui est le plus important. ClickUp IA est un assistant d'écriture qui prend en charge les tâches chronophages et les rend plus efficaces. Utilisez-le pour à des fins de marketing comme générer de nouvelles idées pour le contenu des médias sociaux. Résumez les tâches et créez des rapports financiers formels. Créez et partagez rapidement des formulaires d'accueil pour intégrer de nouveaux bénévoles ou donateurs en quelques minutes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\_Task-Summary\_V2.gif Outils d'IA pour les organisations à but non lucratif : résumer des tâches à l'aide de ClickUp AI /$$$img/

Utilisez ClickUp AI pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés et plus encore en appuyant sur un bouton

Utiliser ClickUp CRM pour suivre les informations relatives à vos donateurs et constituer des ensembles de données pour les rapports. Les champs personnalisés offrent des informations précieuses pour prendre des décisions fondées sur des données lorsqu'il est temps de lancer de nouvelles campagnes de collecte de fonds. Planifiez des révisions et des vérifications avec les parties prenantes clés, et ne manquez jamais une connexion avec vos donateurs.

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, il est facile de collaborer avec les membres de l'équipe, les donateurs et les bénévoles dans un seul espace. Mettez facilement à jour les permissions pour que chacun ait accès à ce dont il a besoin. Utilisez les Documents pour créer des hubs de connaissances pour les bonnes pratiques, présenter de nouvelles initiatives ou générer des idées pour les réunions et les conférences.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les meilleures fonctionnalités de ClickUpOutils d'écriture IA permettent de gagner du temps lorsqu'il s'agit de créer tout, des actifs de marque aux demandes de subventions et aux documents de collecte de fonds

Utilisez l'outil intégrélogiciel de base de données personnalisé pour entrer en connexion avec de vrais utilisateurs et établir de meilleures relations avec vos assistances

L'interface conviviale facilite l'intégration des nouveaux membres de l'équipe et la mise à niveau de tous

Construisez des partenariats et engagez-vous avec de nouveaux donateurs grâce aux permissions et aux paramètres d'accès des utilisateurs

Le suivi des données intégré vous permet d'analyser les indicateurs pour découvrir les principaux donateurs et d'automatiser les rapports et les messages pour remercier les personnes qui vous assistent

Des intégrations avec des dizaines d'outils et de modules complémentaires tels queExtensions Chrome vous permettent de travailler en toute transparence avec des outils de suivi du temps, des applications de messagerie et des logiciels

Limites de ClickUp

ClickUp IA n'est actuellement disponible que sur le bureau, mais un déploiement mobile devrait être lancé prochainement

Si vous souhaitez tirer parti de toutes les fonctions de l'outil, attendez-vous à une courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 900+ commentaires)

: 4.7/5 (8 900+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. DonorSearch IA

via IA de DonorSearch DonorSearch IA est un outil d'intelligence artificielle visant à résoudre les problèmes clés du secteur à but non lucratif. Il exploite la puissance de l'IA pour aider les organisations à but non lucratif à identifier et à segmenter les donateurs potentiels. Conçu pour augmenter les recettes des collectes de fonds, mettre en évidence les prospects à fort impact et élaborer de meilleures stratégies, c'est un outil clé pour les organisations à but non lucratif.

DonorSearch IA meilleures fonctionnalités

L'algorithme d'apprentissage automatique utilise plus de 800 points de données pour recommander les prospects les plus susceptibles de faire un don au cours d'une période de 12 mois

Les algorithmes IA créent des segments de donateurs en fonction de la capacité à collecter des fonds, de l'expérience des donateurs et des dons annuels afin que vos appels de fonds rencontrent votre cible

Les scores de probabilité créent une visibilité instantanée sur les publics les plus susceptibles de financer vos initiatives

Les modules complémentaires vous permettent d'élaborer des forfaits marketing, d'améliorer le retour sur investissement des campagnes et de sélectionner les prospects en fonction de leur richesse et d'autres facteurs

Limites de DonorSearch IA

L'intégration pourrait être achevée pour en faire une solution plus complète

Certains utilisateurs ont trouvé que les données sur les organismes de bienfaisance n'étaient pas toujours à jour

Prix de DonorSearch IA

Planifier une démonstration pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

3. RapidMiner

via RapidMiner RapidMiner est un outil d'analyse de données qui fournit des aperçus axés sur l'IA sur vos donateurs et simplifie vos opérations. Soutenu par l'apprentissage automatique, il est conçu pour générer des insights, construire une meilleure sensibilisation et connecter les organisations à but non lucratif avec les meilleurs donateurs. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de RapidMiner

Grâce à la segmentation des clients par l'IA, améliorez votre communication pour tout ce qui concerne les plateformes de médias sociaux et les services personnalisés

L'analyse des données et les prévisions améliorent les programmes de collecte de fonds et mettent en évidence les dons majeurs, ce qui facilite l'envoi automatique de vos remerciements

L'automatisation cognitive des processus robotiques libère du temps pour que les membres de votre équipe et les bénévoles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus

Les informations sur la valeur à vie des clients vous permettent de savoir qui sont vos donateurs les plus précieux, qu'ils fassent des dons occasionnels ou qu'ils contribuent régulièrement à votre cause

Limites de RapidMiner

Certaines personnes estiment que l'interface utilisateur est obsolète et que l'expérience utilisateur pourrait être améliorée

Le prix des fonctionnalités plus avancées ou des grandes quantités de données peut être élevé pour les organisations à but non lucratif dont le budget est limité

Prix de RapidMiner

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

: 4.6/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (20+ commentaires)

4. Sisense

via Sisense Sisense est un logiciel d'analyse sans code qui donne un aperçu de votre processus de collecte de fonds. Les intégrations avec plusieurs sources de données et les tableaux de bord personnalisés offrent de la flexibilité et des aperçus sur mesure basés sur vos propres données de donateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Sisense

L'outil prédictif prend en charge d'énormes ensembles de données et les transforme en informations exploitables en quelques minutes au lieu de quelques heures

La tarification flexible et les forfaits de paiement à l'utilisation rendent cet outil accessible à la plupart des organisations à but non lucratif

Prendre des décisions proactives grâce aux alertes et décisions intégrées

La sécurité, la confidentialité et l'assistance à la protection des données garantissent la sécurité des données de vos clients et donateurs

Limites de Sisense

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de stabilité et de chargement avec des ensembles de données volumineux

Les outils de visualisation et de rapports sont plus basiques que ceux d'autres outils

Prix de Sisense

Contact pour une tarification personnalisée

G2 : 4.3/5 (700+ commentaires)

: 4.3/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (300+ commentaires)

5. Semblable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Sembly-AI-Tool-Example.png Fonctionnalité de recherche de l'IA de Sembly /$$$img/

via Assemblage Sembly est un assistant de réunion IA pour la prise de notes, la création de contenu et les insights. Doté d'une organisation personnalisable et de fonctionnalités spécifiques aux réunions, c'est un outil incontournable pour tirer le meilleur parti de chaque discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly

Concentrez-vous sur la discussion en cours, car Sembly prend instantanément les notes suivantesles notes de réunion pour vous

Utilisez la fonction de recherche pour retrouver une réunion précédente à partir de mots-clés, de dates ou d'éléments de l'agenda

La transcription inclut l'identification précise de l'orateur, des notes horodatées et des signets pour créer un compte rendu réaliste

Les résumés de réunion IA en plusieurs langues permettent de prolonger les discussions et de simplifier les points à retenir

Limites de Sembly

Certains utilisateurs ont eu des difficultés à faire travailler Sembly sur Zoom

La navigation n'est pas toujours intuitive, il faut donc un peu de temps pour apprendre à utiliser pleinement Sembly

Prix de Sembly

Personnel : Free

: Free Professionnel : 10$/mois

: 10$/mois Teams : 20$/mois/utilisateur

: 20$/mois/utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) Capterra : $$$A

6. Assistant IA de Buffer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Buffer-AI-Assistant.jpg Création d'un post à l'aide de l'assistant IA de Buffer /$$$img/

via Tampon Un aspect clé du travail à but non lucratif est la sensibilisation. L'assistant IA de Buffer vise à simplifier cette tâche en générant instantanément de nouvelles idées de contenu. Les outils de partage rapide mettent votre contenu devant votre cible, ce qui signifie une réussite accrue de vos campagnes de collecte de fonds à but non lucratif. 💸

Meilleures fonctionnalités de l'assistant IA de Buffer

Utilisez l'outil IA pour trouver de nouvelles idées et créer des campagnes à plus fort impact social

Réutiliser le contenu en quelques secondes pour le partager sur différentes plateformes en deux fois moins de temps

Analysez le contenu long formulaire et générez une inspiration instantanée pour les posts sur les médias sociaux afin d'approfondir vos campagnes marketing

Les outils de reformulation et de résumé nettoient votre contenu pour le rendre plus efficace

Limites de l'assistant IA de Buffer

Certains utilisateurs ont trouvé des biais dans le contenu, mais Buffer IA demande aux utilisateurs de signaler ces problèmes afin qu'ils puissent y remédier

L'apprentissage de l'outil prend un certain temps

Prix de l'assistant Buffer IA

Free : Jusqu'à trois canaux

: Jusqu'à trois canaux Essentiels : 6$/mois/canal

: 6$/mois/canal Teams : 12 $/mois/canal

: 12 $/mois/canal Agence : 120 $/mois pour 10 canaux

G2 : 4.3/5 (900+ commentaires)

: 4.3/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 400+ avis)

7. Loutre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Otter-Meeting-AI-Tool-Example.png Exemple de transcription par l'IA d'Otter /$$$img/

via Loutre Otter est un assistant de réunion alimenté par l'IA qui résume vos réunions, met en évidence les points clés et fournit un espace de commentaires pour la collaboration d'équipe. Mieux encore, il s'intègre à d'autres applications afin que vous puissiez l'intégrer aux flux de travail existants sans perturber la façon dont votre équipe fait les choses.

Otter meilleures fonctionnalités

Connectez Otter aux réunions de votre calendrier et obtenez instantanément des notes et des transcriptions de réunion automatisées

Le chatbot Otter est intégré aux réunions afin que vous puissiez discuter avec les membres de l'équipe ou personnaliser la prise de notes

Les résumés en direct permettent aux participants retardataires de se mettre au courant

L'extension OtterPilot pour les ventes permet d'obtenir des informations sur les données, de créer des e-mails de suivi et d'ajouter instantanément des notes sur les appels dans Salesforce

Limites d'Otter

Pour les audios complexes avec des discussions animées, les transcriptions ne sont pas toujours exactes

L'outil n'offre qu'une assistance en anglais, ce qui limite son utilisation pour les organisations à but non lucratif multilingues

Prix d'Otter

Basic : Free

: Free Pro : 16,99 $/mois/utilisateur

: 16,99 $/mois/utilisateur Business : 40 $/mois/utilisateur

: 40 $/mois/utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (100+ commentaires)

: 4.1/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (60+ commentaires)

8. AssembléeAI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/AssemblyAI.jpg Capture d'écran d'un code Python dans AssemblyAI /$$$img/

via AssembléeAI AssemblyAI est un outil de transcription conçu pour créer des comptes rendus de discussion et générer des conclusions clés pour les organisations à but non lucratif. L'API est doté de fonctionnalités intégrées de sécurité et d'outils de données pour protéger les employés, les bénévoles et les donateurs.

Meilleures fonctionnalités d'AssemblyAI

Les fonctionnalités comprennent le filtrage des blasphèmes, des dictionnaires de vocabulaire personnalisés et des libellés sur mesure pour parler d'une manière qui a le plus de sens pour votre organisation à but non lucratif

Les modèles d'intelligence audio génèrent instantanément des résumés et modèrent le contenu

Une précision de niveau humain signifie que l'outil fait 43 % d'erreurs en moins que ses concurrents

Génération automatique de sous-titres pour rendre votre contenu compatible avec les normes ADA et plus facile à comprendre

Limites d'AssemblyAI

L'outil n'est pas aussi précis s'il y a beaucoup de bruit de fond

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait plus d'intégrations

Prix d'AssemblyAI

Transcription de base : 0,650016 $/heure

: 0,650016 $/heure Real-Time Transcription : 0,75024 $/heure

: 0,75024 $/heure Intelligence audio : 0,12 $ - 0,30 $/heure

: 0,12 $ - 0,30 $/heure LeMur : Tarification basée sur des jetons

: Tarification basée sur des jetons Enterprise : Contact pour une tarification sur mesure

G2 : 4.6/5 (20+ commentaires)

: 4.6/5 (20+ commentaires) Capterra : $$$A

9. Piste d'atterrissage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Runway-AI-Video-Generator-Tool-1400x691.png Affichage de l'éditeur vidéo de Runway /$$$img/

via Piste d'atterrissage Les organisations à but non lucratif suscitent l'intérêt et collectent des fonds en racontant des histoires uniques. Runway aide les organisations à construire de meilleures histoires, qu'il s'agisse de textes écrits ou de vidéos informatives. Utilisez-le pour compléter le contenu écrit avec des vidéos, des images et des graphiques attrayants pour faire avancer les initiatives. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Runway

plus de 30 outils d'IA vous permettent de créer des visuels à votre façon

Créez des vidéos à partir de quelques mots-clés, images ou courts clips qui illustrent votre initiative

Le générateur d'images crée des graphiques, des portraits et des compositions convaincants à partir d'un texte

Créez des modèles personnalisés basés sur des styles et des sujets

Utilisez les outils de modification en cours pour supprimer les arrière-plans et accélérer ou ralentir les vidéos

Limites de la piste

Certaines fonctionnalités de modification en cours nécessitent des crédits supplémentaires

Tous les formats de fichiers ne sont pas assistés pour l'exportation

Prix de Runway

De base : Free

: Free Standard : 15$/utilisateur/mois

: 15$/utilisateur/mois Pro : 35$/utilisateur/mois

: 35$/utilisateur/mois Unlimited : 95$/utilisateur/mois

: 95$/utilisateur/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Looka

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Looka.jpg Générer des options de logo dans Looka /$$$img/

via Regardez Construire une marque en laquelle les gens ont confiance et avec laquelle ils ont plaisir à s'engager permet d'améliorer la collecte de fonds. Looka est un outil de stratégie de marque qui permet de concevoir des logos, des sites web et d'autres supports marketing. Utilisez-le pour créer une image de marque cohérente identité de marque et d'établir une connexion avec les utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Looka

Les outils IA créent instantanément des centaines de maquettes de logo à choisir en fonction de mots clés et de styles

Accès instantané à plus de 15 fichiers de logos conçus pour différentes plateformes et cas d'utilisation

Le kit de marque propose plus de 300 modèles, des factures aux flyers de collecte de fonds avec votre marque

Les modèles de médias sociaux facilitent la connexion avec les utilisateurs sur différentes plateformes sans passer des heures à reformater les actifs de votre marque

Limites de Looka

Looka étant conçu pour le branding, vous aurez besoin d'un autre outil pour l'aperçu des données et la gestion des tâches

Les résultats ne sont pas toujours personnalisés, vous devrez donc filtrer pour trouver des designs que d'autres marques n'utilisent pas déjà

Prix de Looka

Free pour commencer à l'utiliser

pour commencer à l'utiliser Forfait Logo de base : 20$ achat unique

: 20$ achat unique Package Logo Premium : 65 $ en une seule fois

: 65 $ en une seule fois Abonnement au kit de marque : 96 $/an, facturé annuellement

: 96 $/an, facturé annuellement Abonnement au Kit de marque pour le Web : 129 $/an, facturé annuellement

G2 : 3/5 (10+ commentaires)

: 3/5 (10+ commentaires) Capterra : 5/5 (2+ commentaires)

Rencontrez votre mission et construisez des initiatives convaincantes avec ClickUp

Des outils de recherche de prospects à la génération d'images en passant par les chatbots alimentés par l'IA qui génèrent des réponses semblables à celles des humains, les outils de cette liste ne sont que quelques exemples des nombreuses façons dont les professionnels des organisations à but non lucratif peuvent tirer parti de la puissance de l'intelligence artificielle dans leurs processus quotidiens. Choisissez-en un ou mélangez-en quelques-uns pour créer une meilleure image de marque, générer des aperçus de données, rationaliser les communications avec les donateurs et gérer les flux de travail. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et posez les bases d'une meilleure réussite pour votre association. Utilisez le CRM pour suivre les analyses de vos donateurs et assigner instantanément des tâches et des éléments d'action aux employés et aux bénévoles. Les outils d'IA intégrés permettent de gagner du temps et facilitent la création du contenu dont vous avez besoin pour votre mission principale. 🙌