les 10 meilleurs outils d'IA pour la rédaction publicitaire à essayer en 2025

De nos jours, le marketing de contenu est roi. Mais la génération de contenu prend du temps si vous le faites vous-même - de plus, ce n'est pas facile.

Si vous avez déjà souffert du bloc de l'écrivain en essayant de rédiger des contenus tels que des blogs, des posts sur les médias sociaux ou des textes publicitaires, vous allez adorer.. Outils d'écriture IA . L'IA - ou intelligence artificielle - est une aubaine pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, ainsi que pour les entrepreneurs et les freelances en tout genre. Elle permet de gagner du temps, d'améliorer la productivité et, très souvent, de trouver des idées auxquelles vous n'auriez jamais pensé vous-même. 💡

À l'évidence, l'IA fait face à certaines limites et - heureusement - elle ne remplacera probablement jamais achevé le cerveau humain. Mais si vous la considérez comme un outil pratique.. outil pratique de création de contenu , il peut vous permettre de libérer du temps auparavant consacré à des tâches rédactionnelles banales, afin que vous puissiez faire des choses plus importantes, comme finaliser votre stratégie marketing ou nouer des relations avec vos clients. 🤝

Voyons ce qu'est le copywriting IA et comment il fonctionne. Ensuite, au cas où vous envisageriez d'explorer davantage l'IA, nous partagerons quelques conseils sur ce qu'il faut rechercher, puis nous passerons en revue quelques-unes des meilleures IA outils de copywriting en 2024.

Le copywriting IA est un copywriting terminé par des ordinateurs à la place d'un rédacteur humain. Il combine le traitement du langage naturel avec l'apprentissage automatique pour créer du contenu IA.

Pour commencer, vous devrez entrer des invites dans le rédacteur IA, un peu comme un mot-clé pour un moteur de recherche. Certains vous permettront de stipuler des éléments tels que la cible ou le style de voix. Ensuite, il utilise des algorithmes pour analyser des contenus similaires sur le web et générer des idées pertinentes ou des blocs entiers de copie pour vous. 📝

Vous pouvez utiliser les outils de copywriting IA pour vous aider dans la rédaction et l'optimisation de tous les types de textes marketing, notamment :

Site web et copie de page de renvoi

Ressources d'activation des ventes

Copie d'e-mail

Annonces Facebook et Google

Contenu du blog

Messages sur les médias sociaux

Discussions avec Chatbot

Descriptions de produits pour les sites de commerce électronique

Méta descriptions et titres

Et bien d'autres choses encore.

Les fonctions de l'IA peuvent également vous aider à trouver des idées pour votre stratégie marketing, à générer des mots-clés SEO pour votre forfait, à résumer des notes verbeuses en un contenu lapidaire et à modifier votre texte pour vous.

Gardez à l'esprit que vous devrez toujours vérifier les faits de cette copie IA, vous assurer qu'elle n'a pas plagié, et souvent ajouter une touche humaine avant de pouvoir la publier. 👀

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de copywriting IA

Avec autant d'options sur le marché, il peut être délicat de savoir lequel.. logiciel d'aide à la rédaction vous conviendra le mieux. Bien que de nombreux types génèrent divers types de contenus IA, vous devez toujours tenir compte de certains critères :

Convivialité : Assurez-vous que l'interface utilisateur est intuitive afin que vous puissiez rapidement apprendre à en tirer le meilleur parti

: Assurez-vous que l'interface utilisateur est intuitive afin que vous puissiez rapidement apprendre à en tirer le meilleur parti Contenu de haute qualité : Le contenu IA généré doit être précis, bien écrit, avec une bonne grammaire et surtout sans erreurs

Le contenu IA généré doit être précis, bien écrit, avec une bonne grammaire et surtout sans erreurs Use-case match: Choisissez un outil qui vous donnera les résultats dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de générer du contenu en format court ou long, de paraphraser ou de réécrire du texte, ou encore de suggérer des idées de contenu ou de faire du brainstorming

Choisissez un outil qui vous donnera les résultats dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de générer du contenu en format court ou long, de paraphraser ou de réécrire du texte, ou encore de suggérer des idées de contenu ou de faire du brainstorming Bonne valeur: Le logiciel de rédaction IA doit correspondre à votre budget et offrir suffisamment d'options de personnalisation - par exemple, le ton, le style et les formes - pour que vous n'ayez pas besoin de plusieurs outils

10 meilleurs outils de copywriting IA 2024

Alors que ChatGPT est peut-être l'une des applications web les plus connues et de nombreux outils IA l'utilisent, il existe également des types de logiciels de copywriting IA désormais disponibles.

Pour choisir l'outil de copywriting adapté à votre entreprise, réfléchissez au type de contenu généré par l'IA que vous avez l'intention de rédiger et au degré de personnalisation dont vous avez besoin. Recherchez ensuite un assistant de rédaction convivial capable de vous fournir cela.

Voici quelques-unes des meilleures options à envisager en 2024.

1. ClickUp #### Meilleure solution globale pour le copywriting IA

ClickUp est l'outil de productivité ultime tout-en-un. Il est conçu pour vous aider à gagner du temps, à rationaliser vos paramètres de travail et à améliorer la collaboration avec vos clients et vos collègues grâce à son riche ensemble de fonctions de gestion de projet et de gestion de projet gestion des tâches dont un outil IA intégré, ClickUp Brain.

L'outil Outil d'écriture ClickUp IA crée du contenu plus rapidement et mieux que jamais. Rédigez à partir de zéro ou utilisez l'un de nos ChatGPT Modèles d'invitations, instructions IA pour vous aider à démarrer. Avec des modèles qui couvrent tout, y compris le marketing , gestion de projet et rédaction , vous n'aurez plus jamais à faire face au bloc de l'écrivain. 🎆

Utilisez l'IA pour rédiger votre texte dans une ClickUp Doc -L'outil documentaire intégré de ClickUp. Votre contenu est sauvegardé automatiquement dans votre environnement de travail, ce qui vous permet de conserver tous vos documents importants au même endroit et de les retrouver à tout moment. Vous pouvez même collaborer sur un document en temps réel avec votre équipe pour qu'il soit parfait.

Vous pouvez ensuite connecter ce document à une tâche de votre flux de travail. Tâches ClickUp vous permettent de savoir exactement ce qui doit être fait et à quel moment. Choisissez comment vous voulez voir vos tâches, assignez-les à des membres de l'équipe, créez des champs personnalisés et obtenez des rappels pour les tâches récurrentes, comme la rédaction de votre blog ou de votre e-mail hebdomadaire. 🔔

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utilisez ClickUp AI pour rédiger des blogs, des e-mails, des textes de pages de renvoi, des accroches marketing ou des sondages - ou pour planifier votre stratégie de campagne ou un évènement à venir

Identifiez facilement les idées et les éléments d'action à partir de documents ou de tâches

Résumez les textes longs pour ne pas avoir à les parcourir mot à mot

Modifiez rapidement votre texte généré pour le rendre plus clair et plus convaincant

Utilisez la mise en forme intégrée pour donner à votre document un aspect professionnel

Générez des idées de brainstorming qui propulsent votre créativité vers de nouveaux sommets

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs se sentent un peu dépassés par la quantité de fonctionnalités de ClickUp, mais il est possible d'y remédier grâce à une vaste gamme d'outils d'aide à la rédaction Centre d'aide Le plan gratuit de ClickUp n'offre pas d'outils d'écriture IA, vous devrez donc payer 5 $ de plus par utilisateur pour ajouter l'IA à un plan payant



Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: 5 $ par membre et par mois sur tout environnement de travail payant

G2: 4.7/5 (8,700+ reviews)

4.7/5 (8,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Jasper IA

Meilleure solution pour la génération de contenu complet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Jasper.jpg Outils d'IA copywriting : exemple d'un article de blog rédigé par Jasper /$img/

via JasperJasper est un outil de rédaction IA conçu pour vous aider à créer du contenu qui s'aligne sur la voix de votre marque. Il apprend le ton que vous recherchez et travaille avec votre guide de style pour s'assurer que chaque type de contenu est conforme à la marque. 🎯

Vous pouvez rédiger rapidement du contenu court comme des publicités ou des posts sur les médias sociaux, et Boss Mode vous aide à créer du contenu long comme des blogs, des e-mails et des rapports optimisés pour le référencement. Jasper fait même des suggestions pour rédiger des textes sensibles, par exemple un e-mail à un client agacé, de manière plus constructive.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Créez du contenu pour chatbot en utilisant Jasper Chat et des images pour accompagner votre copie avec IA Art

Assurez-vous que votre texte ne figure nulle part ailleurs en ligne en le soumettant au vérificateur de plagiat

Collaborez avec votre équipe en temps réel pour modifier votre document

Utilisez Jasper dans plus de 30 langues

Gardez toutes vos données en sécurité grâce à des protocoles de sécurité en constante évolution

Limites de Jasper

Parfois, Jasper ne comprend pas les invites, et vous vous retrouvez avec une copie confuse ou inutilisable

Il peut être un peu cher pour les petites entreprises, les startups ou les particuliers comme les blogueurs ou les rédacteurs de contenu indépendants

Prix de Jasper

Creator : Pour les amateurs, à 49 $ par mois

: Pour les amateurs, à 49 $ par mois Pro : Pour les particuliers et les petites équipes, à 69 $ par mois

: Pour les particuliers et les petites équipes, à 69 $ par mois Business : Forfait Business personnalisé pour les équipes et les entreprises en pleine croissance

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

Bonus : Check out 7 modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

3. Wordtune

Meilleur pour l'affinage des phrases et la modification en cours du contenu IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Wordtune.jpg Outils d'IA copywriting : exemple d'une phrase rédigée par Wordtune /$$img/

via Wordtune Wordtune n'est pas un outil de copywriting IA achevé, mais il vous aide à rédiger des textes plus rapidement et de manière plus concise. Commencez la rédaction de votre contenu en partant de zéro ou utilisez l'un des modèles pour vous inspirer, puis utilisez l'IA pour le reformuler et le perfectionner.

Vous pouvez personnaliser votre prose avec des faits, des exemples, des statistiques, des contre-arguments ou des blagues pour la rendre plus intéressante. Et il est bon de savoir que ce logiciel de copywriting IA n'utilise que des faits qu'il peut vérifier auprès de cinq sources différentes pour s'assurer que votre copie est achevée. ✅

Wordtune meilleures fonctionnalités

Réutiliser votre contenu pour d'autres plateformes en utilisant Wordtune pour le reformuler ou même changer le ton

Utilisez le résumeur pour extraire les points principaux des blogs, des PDF ou des vidéos YouTube

Module complémentaire à l'extension Chrome pour utiliser Wordtune sur d'autres plateformes telles que Google Docs, Microsoft, Gmail ou LinkedIn

Travaillez avec Wordtune sur mobile, sur une application ou sur votre bureau

Limites de Wordtune

Wordtune se concentre sur l'amélioration de la rédaction plutôt que sur la création de textes à partir de zéro. Il n'est donc pas idéal pour trouver des idées ou rédiger des contenus de longue durée

Le forfait gratuit ne permet que 10 réécritures par jour, ce qui peut être frustrant si vous écrivez beaucoup

Prix de Wordtune

Free: Gratuit pour 10 réécritures par jour

Gratuit pour 10 réécritures par jour Plus: 9,99 $/mois pour 30 réécritures par jour

9,99 $/mois pour 30 réécritures par jour Unlimited: $14.99/mois pour un nombre illimité de réécritures par jour

$14.99/mois pour un nombre illimité de réécritures par jour Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (160+ commentaires)

4.6/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (70+ commentaires)

4. Écriture

Meilleur pour les textes publicitaires et les pages d'atterrissage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Writesonic-Chatsonic-1400x778.png Outils d'IA pour la rédaction publicitaire : capture d'écran du tableau de bord de Writesonic /$img/

via Writesonic Si vous cherchez une plateforme de contenu IA à part entière qui peut créer de la copie, de l'audio, des images et des conversations de chatbot, Writesonic est une bonne option. Il utilise GPT-3 et GPT-4, en fonction de la qualité de la copie que vous recherchez. 🤖

Utilisez l'IA pour rédiger des articles ou des blogs au long cours, des rapports, des pages de renvoi, des e-mails, des descriptions de produits de commerce électronique, des textes publicitaires, et bien plus encore. Saisissez des invites en les tapant ou en utilisant des commandes vocales, puis Writesonic génère plusieurs versions du texte pertinent. Raccourcissez, rallongez ou paraphrasez le texte généré jusqu'à ce que vous obteniez le contenu à fort taux de conversion que vous souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Générez autant de versions de votre texte que vous le souhaitez pour qu'il soit le plus proche possible de ce que vous recherchez

Utilisez Writesonic dans plus de 25 langues

Faites monter votre contenu dans le classement des moteurs de recherche grâce à l'optimisation SEO

Publiez votre texte directement sur des plateformes comme Shopify, WordPress ou Wix

Les limites de Writesonic

La qualité de la copie générée n'est pas toujours aussi forte ou créative qu'elle pourrait l'être

Si vous êtes sur un forfait inférieur, vous êtes limité dans le nombre de mots que vous pouvez générer chaque mois

Prix de Writesonic

Essai gratuit: Par utilisateur pour un maximum de 10 000 mots par mois

Par utilisateur pour un maximum de 10 000 mots par mois Teams: $$$a par utilisateur jusqu'à 200 000 mots par mois

$$$a par utilisateur jusqu'à 200 000 mots par mois Freelancer: 20$/mois par utilisateur pour un nombre de mots illimité

20$/mois par utilisateur pour un nombre de mots illimité Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4.8/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

5. Copysmith

Meilleur pour les textes de marketing et d'équipe commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copysmith-1.jpg Outils d'IA pour la rédaction publicitaire : exemple d'une rédaction rédigée par Copysmith /$$img/

via Copysmith La famille Copysmith de logiciels de rédaction IA comprend Describely, Frase et Rytr (qui sont listés séparément ci-dessous).

Describely crée du contenu produit optimisé pour le référencement pour les catalogues et les sites de commerce électronique. Créez du contenu à partir de zéro ou importez une liste de produits existante, puis réécrivez-le dans le ton de votre choix, par exemple Professionnel, Amusant ou Excitation.

Frase est spécialement conçu pour créer du contenu bien classé sur Google. Il vous aide à rechercher des mots-clés et des articles auprès de vos concurrents. Il rédige ensuite des ébauches de textes basées sur ces recherches, que vous pouvez utiliser pour rédiger votre contenu. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de Copysmith

Intégrer Describely avec des plates-formes de commerce électronique comme Shopify et WooCommerce pour une gestion facile des produits

Vérifier que votre texte est unique avec le vérificateur de plagiat

Utilisez Frase pour générer automatiquement des briefs de contenu SEO détaillés pour vos rédacteurs

Partagez facilement les documents Frase avec les rédacteurs et les clients à l'aide de liens et de dossiers de projets d'équipe

Limites de Copysmith

Les packages Free et Core de Describley ne permettent qu'un nombre minimal de produits et si vous avez besoin de plus, vous devrez mettre à niveau ou payer un supplément pour le Pro Add-On

Achevé n'est pas toujours achevé lorsqu'il s'agit de générer des mots-clés SEO et des recommandations de textes

Prix de Copysmith

Pour Describely:

Free: Pour un utilisateur et jusqu'à 5 produits

Pour un utilisateur et jusqu'à 5 produits Forfait de démarrage : 19 $/mois pour 1 utilisateur

19 $/mois pour 1 utilisateur Forfait Pro: 49 $/mois pour 5 utilisateurs

49 $/mois pour 5 utilisateurs Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

Pour la France:

Solo: $14.99/mois par utilisateur pour 4 articles par mois

$14.99/mois par utilisateur pour 4 articles par mois Basic: $44.99/mois par utilisateur pour 30 articles par mois

$44.99/mois par utilisateur pour 30 articles par mois Teams: $114.99/mois pour 3 utilisateurs et des articles illimités

G2: 4.3/5 (12 commentaires)

4.3/5 (12 commentaires) Capterra: 4.2/5 (27 commentaires)

6. Hypoténuse

Meilleur pour les descriptions de commerce électronique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hypotenuse-AI.jpg Modèles d'Hypotenuse IA /$$$img/

via Hypoténuse Hypotenuse est conçu pour rédiger quelques grands types de contenu : contenu de blog, contenu de médias sociaux, publicités, titres et slogans, et descriptions de produits. Il utilise des informations sur votre cible, des mots-clés ou la catégorie de contenu pour créer un contenu pertinent et bien structuré, avec des en-têtes inclus.

Cet outil de rédaction IA est très simple et facile à utiliser, vous guidant à travers un processus étape par étape. Choisissez votre style et votre point de vue pour que votre texte vous ressemble, puis fournissez un contexte général, et Hypotenuse générera un plan, un texte et un titre d'article accrocheur. 😊

Les meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse

Résume un texte ou le réécrit achevé si vous souhaitez le rafraîchir ou le réutiliser

Générez des images en fonction du texte que vous saisissez

Utilisez le générateur de contenu en vrac pour créer des lots de contenu banal, comme des descriptions de produits, puis synchronisez-les directement avec Shopify

Limites de l'hypoténuse

L'intervalle des catégories de contenu et des modèles est assez limité

Une quantité importante de données doit être saisie au préalable, ce qui peut prendre du temps lorsque vous souhaitez commencer à rédiger

Prix de l'Hypoténuse

Essai gratuit: 7 jours

7 jours Individuel: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Teams: 59$/mois pour un maximum de 5 utilisateurs

59$/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (6 commentaires)

4.3/5 (6 commentaires) Capterra: 5.0/5 (1 avis)

7. WordAi

Meilleur pour la réécriture d'articles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/word.png Exemple de phrase réécrite par WordAi /$$$img/

via WordAi WordAi est un outil de réécriture. Il prend du contenu existant et restructure chaque phrase, en utilisant différents mots de sa bibliothèque de synonymes. Vous obtenez ainsi un contenu entièrement nouveau, avec le même sens que l'original, optimisé pour la lisibilité et le référencement.

En un seul clic, vous pouvez facilement rafraîchir votre texte ou l'achever pour d'autres usages, sans y consacrer plus de temps ou d'argent. Utilisez-le pour le contenu des blogs et des médias sociaux, la copie web, les descriptions de produits, ou tout ce que vous choisissez. 💯

Les meilleures fonctionnalités de WordAi

Rédigez plusieurs textes à la fois, tout en les achevant, grâce à la réécriture en bloc

Choisissez si vous voulez que la réécriture soit conservatrice, en gardant plus de votre contenu original, ou aventureuse pour qu'elle soit tout à fait différente

Évitez les Détection par l'IA car le contenu semble avoir été écrit par un humain

Limites de WordAi

Ce logiciel de copywriting IA n'est pas destiné à générer de nouveaux textes à partir de zéro

Vous ne pouvez pas vraiment contrôler l'aspect du contenu réécrit - mais vous pouvez toujours le modifier par la suite

Prix de WordAi

Essai gratuit: 3 jours

3 jours Démarrage: 9 $/mois pour 50 000 mots

9 $/mois pour 50 000 mots Power: 27 $/mois pour 3 millions de mots

27 $/mois pour 3 millions de mots Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 3.8/5 (18 commentaires)

3.8/5 (18 commentaires) Capterra: 4.2/5 (11 commentaires)

8. Copie.IA

Meilleures invitations, instructions pour la créativité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Copy.ai-AI-Writing-Tool-.png Copy.ai Outil d'écriture IA /$$img/

via Copie.IA Cet outil de copywriting IA vous aide à rechercher des données, à trouver des idées et à générer des textes de toutes sortes. Copie.IA s'appuie sur les meilleurs modèles linguistiques et produit systématiquement un contenu de haute qualité, unique et créatif. Il s'intègre parfaitement à votre flux de travail, stimulant à la fois votre productivité et l'efficacité de vos textes. 🙌

Donnez quelques directives à l'IA et demandez-lui de rédiger pour vous des blogs, des posts sur les médias sociaux ou des descriptions de produits de longue haleine et optimisés pour le référencement. Générez des briefs de contenu pour vos rédacteurs ou créez des publicités ou des textes d'équipe commerciale à fort taux de conversion. Vous obtiendrez plusieurs options, ce qui vous permettra de choisir la meilleure et de la peaufiner rapidement pour votre public.

Copy.IA meilleures fonctionnalités

Trouvez l'inspiration grâce à ses outils de génération d'idées

Gagnez du temps en utilisant la vaste bibliothèque de modèles, qui est organisée en catégories

Réécrivez du contenu existant pour pouvoir l'utiliser ailleurs

Utilisez Brand Voice (uniquement disponible à partir du forfait Pro) pour aider Copy.ai à apprendre votre style afin qu'il puisse l'utiliser de manière cohérente pour tous vos contenus

Limites de Copy.ai

La qualité du contenu créé peut varier considérablement, probablement parce que les options d'entrée sont limitées

Certains utilisateurs se sont plaints du service clientèle de Copy.ai

Prix de Copy.ai

Free : Pour un utilisateur jusqu'à 2 000 mots

: Pour un utilisateur jusqu'à 2 000 mots Pro : 49$/mois pour 5 utilisateurs et un nombre illimité de mots

49$/mois pour 5 utilisateurs et un nombre illimité de mots Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (170+ commentaires)

4.7/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

9. QuillBot

Meilleur pour la paraphrase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/QuillBot-Paraphrasing-Tool-1024x479-1.png Exemple de phrase paraphrasée par Quillbot /$$$img/

via QuillBot Comme un autre outil d'IA pour la rédaction publicitaire, QuillBot offre plusieurs options, que vous pouvez utiliser séparément ou dans le cadre du Co-Writer.

Le Paraphraseur réécrit le texte selon vos instructions, par exemple pour le rédiger de manière plus simple, plus formelle ou plus créative, ou pour raccourcir ou développer le contenu. Le vérificateur de grammaire suggère des améliorations à apporter à votre grammaire, tandis que le vérificateur de plagiat s'assure que votre contenu est unique. Vous pouvez également résumer un texte, le traduire ou générer des citations à partir d'URL dans le style de votre choix. 🪄

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Réécrivez rapidement le contenu sans perdre le sens original

Utilisez le thésaurus pour trouver des mots de remplacement frais et pertinents

Réécrire en déplacement grâce à l'intégration du navigateur

Utilisez QuillBot dans plus de 20 langues

Les limites de QuillBot

QuillBot ne crée pas de nouveaux textes, il se contente de réécrire les textes existants

Le forfait Free est un peu plus lent, limite le nombre de mots et ne vous donne pas accès au vérificateur de plagiat

Prix de QuillBot

Free: Gratuit pour un nombre de mots limité

Gratuit pour un nombre de mots limité Premium: $8.33/mois

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: 4.6/5 (120+ commentaires)

10. Rytr

Meilleur pour un usage personnel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/1642578306238.jpg Exemple d'un article de blog rédigé par Rytr /$$img/

via Rytr Rytr, l'un des outils d'IA copywriting de Copysmith, est un assistant d'écriture qui crée rapidement un contenu de haute qualité. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner votre cas d'utilisation et votre style, et de donner un peu de contexte, et votre nouveau texte apparaît.

Vous pouvez ensuite utiliser l'éditeur de texte enrichi pour le peaufiner. Reformulez, développez ou raccourcissez des sections, nettoyez la grammaire et mettez en forme avant de publier. ️

Stockez tous vos projets d'écriture Rytr en un seul endroit de la plateforme afin de pouvoir les retrouver facilement et d'y faire de nouveau référence à l'avenir.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Choisissez des modèles parmi plus de 40 cas d'utilisation, notamment des e-mails, des blogs, des textes publicitaires, des documents académiques, des questions d'entretien et des pitchs d'entreprise

Installez l'extension du navigateur pour utiliser Rytr sur d'autres plateformes, comme Word, Slack, Gmail et WordPress

Vérifiez les similitudes avec un texte existant à l'aide du vérificateur de plagiat intégré

Utilisez Rytr pour créer du contenu global dans plus de 30 langues

Les limites de Rytr

Vous devez modifier le texte généré par Rytr avant de l'utiliser

Les forfaits Free et Saver disposent d'un nombre de caractères limité, qui s'épuise rapidement

Prix de Rytr

Free: Gratuit jusqu'à 10 000 caractères par mois

Gratuit jusqu'à 10 000 caractères par mois Économique: $9/mois jusqu'à 100,000 caractères par mois

$9/mois jusqu'à 100,000 caractères par mois Unlimited: 29$/mois pour un nombre illimité de caractères

G2: 4.7/5 (700+ critiques)

4.7/5 (700+ critiques) Capterra: 4.6/5 (16 commentaires)

Boostez votre productivité et augmentez votre efficacité avec les outils d'IA pour la rédaction de textes publicitaires

Outils d'IA copywriting gagner du temps et d'améliorer votre rédaction de multiples façons. Selon le logiciel, ils peuvent générer des idées, faire vos recherches à votre place, créer du contenu, réécrire des textes existants, et enfin modifier et mettre en forme le tout. 🤩

Il vous suffit de saisir quelques instructions pour donner une direction à l'IA. Ensuite, elle crée n'importe quoi, du contenu de blog ou de médias sociaux aux e-mails, en passant par les descriptions de produits, etc des campagnes de marketing et les pages commerciales.

Choisir les outils de copywriting IA qui vous conviennent peut être un défi, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec une plateforme tout-en-un comme ClickUp. ClickUp exploite le meilleur de l'IA et l'intègre à votre flux de travail pour qu'elle fasse partie de votre routine quotidienne. S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à générer le meilleur contenu de votre vie. ✨