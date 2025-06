ENTP vs INFJ : différences clés et similitudes au travail

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous vos collègues sont si différents ? Pourquoi certains sont-ils enthousiastes à l'idée d'une réunion d'équipe alors que d'autres préfèrent communiquer par e-mail ? Le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) peut vous apporter quelques réponses.

Le modèle de personnalité Myers-Briggs nous aide à mieux nous comprendre et à mieux comprendre les autres, grâce à quatre préférences clés : [...]

Extraversion vs introversion

Sensations vs intuition

Pensée vs sentiment

Juger vs percevoir

Dans cet article, nous allons nous intéresser à deux types MBTI fascinants : le type INFJ et le type ENTP. Ces deux types de personnalité au travail apportent une perspective unique. Cet article vous donnera toutes les informations nécessaires à leur sujet et vous permettra de mieux comprendre comment ils peuvent collaborer au travail.

Les types de personnalité ENTP et INFJ en un coup d'œil

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de comparer les INFJ et les ENTP, voyons comment ces deux types de personnalité se distinguent en général.

Aspect INFJ (L'avocat) ENTP (Le débatteur) Traits dominants Perspicace et fondé sur des principes Connaissant et charismatique Points forts clés Créatif, passionné et généreux Original, vif d'esprit et excellent dans le brainstorming Faiblesses clés Vous visez la perfection et êtes sensible à la critique Tendance à être argumentatif, parfois insensible, et difficulté à se concentrer Style de travail Accordez une importance primordiale à la valeur, au sens et à l'objectif. Croyez fermement à l'égalité et à l'équité sur le lieu de travail Vous aimez les défis, vous sortez des sentiers battus et vous considérez les règles et les réglementations comme contraignantes. Style de communication Préfèrent la communication en tête-à-tête, sont empathiques et évitent les conflits Direct tend à débattre pour remettre en question les normes existantes et à conceptualiser Personnalités célèbres Martin Luther King, Nelson Mandela et Morgan Freeman Thomas Edison, Mark Twain et Tom Hanks

Qu'est-ce qu'un ENTP ?

Le type de personnalité ENTP (alias les débatteurs) signifie Extraverti, Intuitif, Pensée et Perception. Ce sont des personnes qui aiment remettre en question l'état actuel des choses. Elles peuvent paraître impolies, mais elles ont simplement des points de vue non conventionnels et aiment en débattre.

Les ENTP sont très analytiques et savent bien cerner les gens. Ils ont tendance à être audacieux et peuvent spontanément faire jaillir un tourbillon d'idées.

Caractéristiques clés d'un ENTP

Les personnes ayant un type de personnalité ENTP possèdent les caractéristiques clés suivantes :

Une immense curiosité intellectuelle : Les ENPT ont un appétit vorace pour la connaissance, ce qui leur permet d'avoir une vision globale et de développer différentes perspectives sur le monde qui les entoure

Orateurs éloquents : les personnalités de type ENTP ont le don des mots. Elles sont naturellement spontanées et leurs vastes connaissances les aident à exprimer facilement leur point de vue

Les leaders naturels : Les ENTP ont tendance à être des leaders naturels. Leur nature fondamentale, combinée à leur vision globale et à leur volonté de s'écarter des méthodes traditionnelles, alimente leur désir d'inspirer et de remettre en question le statu quo, propulsant leurs équipes vers de nouvelles possibilités

Les forces et les faiblesses des ENTP

Comme tous les types de personnalité, les ENTP ont aussi leurs forces et leurs limites. Les forces des ENTP sont les suivantes :

Excellents solveurs de problèmes : grâce à leurs connaissances approfondies, leur ouverture d'esprit et leur audace à sortir des sentiers battus, les ENTP sont naturellement doués pour résoudre des problèmes complexes

Grands idéateurs : les ENTP ont une bonne intuition extravertie qui leur permet de voir les connexions et les possibilités potentielles. Leur nature curieuse et leur amour du brainstorming font d'eux des générateurs d'idées naturels

Compétences en communication : ils excellent dans la communication d'idées complexes et défendent leur position sur des sujets avec une grande assurance

Les faiblesses d'un ENTP sont les suivantes :

Argumentatif : leur amour du débat et leur nature même qui les pousse à remettre en question les idées reçues les placent souvent dans des situations conflictuelles. Même si ce n'est pas intentionnel, cela peut donner aux gens l'impression d'être attaqués sans raison apparente

Insensible : pour les ENTP, les aspects émotionnels ont peu d'importance dans les débats, ce qui peut rendre plus difficile la formation de connexions émotionnelles, en particulier dans un environnement professionnel

Manque d'engagement : les nouvelles idées attirent particulièrement les personnes de type ENTP. Si cela peut être un atout dans certaines situations, ce trait de caractère les conduit souvent à changer d'avis ou à ne pas valider les idées initiales, une limite qui n'est pas très bien vue dans un contexte professionnel

Les ENTP au travail

Les ENTP s'épanouissent en tant que leaders et employés. Voici une analyse de la manière dont leur personnalité s'exprime dans ces rôles.

ENTP dans le leadership

Les ENTP ont tendance à être des visionnaires dans les rôles de leadership. Ils ouvrent la voie à l'innovation et leur personnalité charismatique motive les employés à réaliser leur vision. Les ENTP sont surtout motivés par une vision d'ensemble et n'aiment pas les tâches banales et répétitives. En conséquence, ils délèguent ces tâches à ceux qui excellent dans ce domaine.

Ils ne sont pas adeptes du micro-management, mais exigent beaucoup de leurs employés. Ils croient en la critique constructive et la mettent en pratique.

Les ENTP en tant qu'employés

Les ENTP sont des employés avec lesquels il faut compter. Ils n'hésitent pas à partager leurs idées ou à remettre en question la position de la direction sur la voie à suivre. Leur approche fondée sur la connaissance pour prendre des décisions en cas de problèmes le confirme.

En bref, les ENTP sont un atout précieux pour toute équipe, car ils sont capables de résoudre des problèmes complexes à l'aide de solutions non conventionnelles.

Parcours professionnels ENTP

Les ENTP s'épanouissent dans des rôles qui stimulent leur intellect et exigent des solutions innovantes. Voici quelques parcours professionnels qui pourraient mettre en valeur leurs points forts :

Responsable marketing : les compétences en communication des ENTP et leur vision différente du monde leur permettent de créer des campagnes marketing uniques

Entrepreneur : leur volonté de faire la différence et leur leadership visionnaire les prédisposent à l'entrepreneuriat

Avocat : les compétences analytiques pointues et la capacité à débattre avec expertise des ENTP en font des avocats redoutables

Développement logiciel : la curiosité intellectuelle, la passion pour l'innovation et les compétences en résolution de problèmes des ENTP les rendent idéaux pour ce rôle

Qu'est-ce qu'un INFJ ?

Le type de personnalité INFJ (alias les Avocats) possède les traits Introverti, Intuitif, Sentiment et Jugement. Les individus de ce type de personnalité sont essentiellement des idéalistes guidés par leurs émotions intérieures et leurs valeurs personnelles (intégrité, conscience et éthique) et s'efforcent de rendre le monde meilleur. Les INFJ valorisent la qualité plutôt que la quantité et préfèrent investir leur temps et leurs efforts dans des relations qui dureront toute leur vie.

Caractéristiques clés d'un INFJ

Les personnes ayant un type de personnalité INFJ présentent les caractéristiques clés suivantes :

Très perspicaces : la pensée introvertie des INFJ leur confère une capacité hors du commun à lire entre les lignes. L'intimité émotionnelle est une seconde nature pour eux, ce qui en fait d'excellents partenaires et les aide à développer des relations plus solides au travail

Créatifs et passionnés : Contrairement aux ENTP qui s'appuient uniquement sur les faits et la logique, les INFJ ajoutent à cela leur perspicacité et leur ferveur à bien faire les choses, ce qui leur confère une capacité unique à trouver des solutions créatives aux problèmes

Les forces et les faiblesses des INFJ

Voici les points forts des personnalités INFJ :

Établir des relations : leur empathie et leur attitude sincère font des INFJ d'excellents bâtisseurs de relations. Leur penchant pour les discussions constructives contribue grandement à créer un environnement favorable et inclusif au travail et dans leur vie personnelle

Intégrité et fiabilité : leur forte volonté de rendre le monde qui les entoure parfait et leurs normes éthiques élevées en font des personnes très fiables, quelle que soit la difficulté de la situation. Lorsqu'il s'agit d'honorer leurs engagements, les INFJ ne négligent aucun détail

Les créatifs : les INFJ sont plus à l'aise avec l'aspect humain lorsqu'ils font face à des défis. Grâce à leur perspicacité, les INJS sont capables d'imaginer des solutions créatives qui tiennent compte à la fois des aspects pratiques et humains des obstacles à surmonter

La troisième loi de Newton stipule que « toute action entraîne une réaction égale et opposée ». De même, les forces d'un INFJ peuvent jouer en sa défaveur dans certaines situations :

Susceptibles au burnout : leur profonde empathie, combinée à leur nature inhérente à vouloir aider tout le monde, les conduit souvent à l'épuisement physique et émotionnel

Sensibilité au déséquilibre : les INFJ privilégient avant tout la paix et le perfectionnisme. Lorsque leur perception idéaliste du monde se heurte à la dure réalité de ses imperfections, les INFJ ont tendance à stresser. Comme les INFJ se fixent des normes élevées, leur autocritique s'intensifie s'ils ne parviennent pas à les atteindre

Les INFJ au travail

Les INFJ s'épanouissent dans les environnements de travail en tant que dirigeants et employés, à condition qu'ils soient libres de tirer parti de leurs forces uniques. Voici une analyse de la manière dont leur personnalité s'exprime dans ces deux rôles :

Les INFJ en tant que leaders

Les INFJ dirigent en inspirant et en motivant leurs équipes. Leur grande empathie les aide à mieux comprendre les besoins individuels des employés qui leur sont subordonnés, ce qui contribue à créer un environnement de travail inclusif et productif.

Les INFJ peuvent toutefois rencontrer des difficultés avec les aspects administratifs du leadership, qui impliquent des horaires stricts et des tâches routinières. Les INFJ sont plus motivés lorsqu'ils peuvent exploiter leurs points forts.

Les INFJ en tant qu'employés

Les INFJ sont des employés dévoués et loyaux qui apportent une richesse de perspicacité et de créativité à toute équipe. Ils excellent dans les tâches qui nécessitent une réflexion approfondie, une analyse et une touche humaine. Bien qu'ils fassent de leur mieux pour atteindre leurs objectifs, ils ont tendance à avoir des difficultés lorsqu'ils interagissent dans un forum ouvert.

Les INFJ peuvent également avoir plus de mal à naviguer dans la politique interne de l'entreprise et peuvent se replier sur eux-mêmes s'ils ont le sentiment que leurs valeurs ou leurs sentiments ne sont pas respectés ou en cas de conflit. Ils préfèrent régler les différends et favoriser un environnement de travail collaboratif et solidaire.

Parcours professionnels INFJ

Les INFJ aspirent à apporter des changements positifs autour d'eux. Voici quelques parcours professionnels qui leur permettraient de mettre à profit leurs atouts uniques :

Ressources humaines : Leur sens aigu de la justice et leur éthique professionnelle inébranlable en font des candidats idéaux pour ce rôle

Thérapeutes : La capacité d'un INFJ à établir des liens avec les gens et son sens profond de l'empathie le rendent naturellement apte à remplir ce rôle

Rédacteurs : La créativité, la passion et le désir de faire la différence des INFJ leur permettent de rédiger des articles percutants qui trouveront un écho auprès des lecteurs

Enseignement : Leur tendance naturelle à prendre soin des autres et leur capacité à créer des liens constituent une base naturelle pour devenir des éducateurs capables d'avoir un impact réel sur la vie de leurs élèves

ENTP vs INFJ : Différences clés

Les ENTP et les INFJ sont diamétralement opposés dans leur façon d'afficher et de gérer les hauts et les bas de la vie. Voici les principales différences qui distinguent ces deux types de personnalité.

Approche des conflits

Les ENTP considèrent les conflits comme des occasions de débattre et d'apprendre. Ils le font avec une touche d'humour, d'esprit, voire de provocation, afin de stimuler la discussion et d'essayer d'obtenir une nouvelle perspective sur la situation.

Les INFJ, en revanche, privilégient l'harmonie avant tout et préfèrent désamorcer les situations de manière aussi discrète et diplomate que possible.

Approche de la prise de décision

Les ENTP basent leurs décisions principalement sur la logique et la raison. Ils excellent dans l'analyse des problèmes, l'identification des failles et la proposition de solutions non conventionnelles.

Les INFJ, tout en étant tout aussi analytiques, intègrent également l'empathie et leur forte intuition dans leur flux de travail décisionnel. Pour les INFJ, l'impact émotionnel de leur décision a autant d'importance que la nécessité d'une solution.

Relations avec les autres

Les ENTP sont extravertis et s'épanouissent parmi les gens. Ils aiment les discussions animées et les interactions humaines leur donnent de l'énergie. Les INFJ, introvertis de nature, préfèrent passer du temps seuls et sont vraiment détendus lorsqu'ils peuvent se livrer à leurs pensées.

ENTP vs INFJ : Similitudes clés

Les INFJ et les ENTP se ressemblent également à plusieurs égards.

Curiosité intellectuelle

Les INFJ et les ENTP partagent une soif profonde de connaissances. Bien que leur approche pour y parvenir puisse être différente, ces deux types de personnalité préfèrent l'apprentissage continu et sont toujours à la recherche de perspectives différentes.

Ouverture d'esprit

Les types de personnalité ENTP et INFJ sont tous deux des individus ouverts d'esprit en raison de leur curiosité intellectuelle. Les ENTP aiment explorer d'autres points de vue, même si c'est pour remettre en question l'approche alternative ou même s'ils ne sont pas d'accord avec celle-ci. Les INFJ, quant à eux, sont également ouverts à différentes idéologies, mais leur motivation première est le besoin de comprendre les différents processus qui les sous-tendent.

Idéalisme

Les ENTP et les INFJ partagent le désir d'avoir un impact positif sur le monde. Les ENTP aiment l'innovation et trouver des solutions créatives, tandis que les INFJ se concentrent sur la construction d'une société plus juste et plus compatissante.

Stratégies de collaboration ENTP et INFJ

Si les ENTP et les INFJ partagent quelques similitudes, ils ont des styles de travail très différents. Cela soulève une question cruciale : comment faire collaborer et travailler efficacement ces personnalités apparemment opposées ?

Grâce à l'ère numérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la solution est d'une simplicité déconcertante : combler le fossé avec les bons outils. ClickUp est l'un de ces excellents outils de gestion de projet. ClickUp for Teams dispose d'une multitude de fonctionnalités de collaboration qui aident les INFJ et les ENTP, ou même les 14 autres types de personnalité, à collaborer de manière transparente au travail.

Examinons quelques stratégies de collaboration qui aideront les personnalités ENTP et INFJ à collaborer de manière harmonieuse au travail.

Établir un objectif commun

La réussite d'un projet repose sur deux éléments clés : une vision commune et une communication claire entre toutes les parties prenantes. Pour cela, vous devez mettre en place un plan de communication solide.

Le tableau blanc « Forfait de communication ClickUp » et le rapport « Matrice de communication ClickUp » sont deux modèles de forfait de communication qui peuvent aider les INFJ et les ENTP à se mettre sur la même page.

Télécharger ce modèle Rationalisez et suivez les éléments clés de la communication avec les parties prenantes grâce au rapport Matrice de communication de ClickUp

Le premier est un outil visuel qui vous aide à mapper les éléments clés dont vous avez besoin pour développer un plan de communication d'équipe solide. Le second est un outil précieux qui vous permettra de suivre les éléments les plus subtils du plan de communication, à savoir :

Qui sont les parties prenantes clés ?

À quelle fréquence faut-il communiquer avec eux ?

Par quels moyens de communication ?

Un modèle de plan de communication vous permet également de créer des statuts, des champs et des rapports personnalisés afin de rationaliser davantage la gestion de la communication.

Ensemble, ces deux outils répondent au besoin des ENTP d'avoir une vue d'ensemble de la situation tout en permettant aux INFJ d'identifier les opportunités de discussions plus approfondies dans un cadre plus large.

Développez une équipe solide

Un esprit d'équipe est essentiel au bon fonctionnement d'un projet. Le modèle « Meet the Team » de ClickUp est l'outil qui vous aidera à répondre à ces exigences.

Télécharger ce modèle Créez des profils d'équipe détaillés et visuellement attrayants avec le modèle « Meet the Team » de ClickUp

Ce modèle permettra aux ENTP de mettre en avant leur expertise et d'exprimer leurs idées non conventionnelles, tout en permettant aux types INFJ d'apprendre à connaître intimement chacun de leurs coéquipiers.

Le même modèle permet également aux dirigeants de présenter leurs équipes aux parties prenantes externes associées au projet en cours.

Maintenant que les membres de l'équipe se connaissent, la matrice de communication et de réunion ClickUp Team peut être utilisée pour établir une communication ouverte et transparente qui fonctionnera aussi bien avec les types de personnalité ENTP et INFJ.

Gérez efficacement la collaboration de votre équipe grâce à la matrice de communication et de réunion de ClickUp

Les chefs de projet peuvent utiliser ce modèle pour définir les rôles et les responsabilités et établir des échéanciers pour les connexions de l'équipe afin de s'assurer que tout le monde est sur la même page.

La vue Chat de ClickUp, qui facilite la communication en temps réel, est la fonctionnalité idéale pour un ENTJ qui souhaite réfléchir instantanément à des stratégies alternatives avec les membres de son équipe. Les INFJ, en revanche, préfèrent réfléchir seuls et peuvent tirer parti des vues Click Up telles que le diagramme de Gantt et le calendrier ClickUp.

Utilisez-les pour visualiser les tâches, identifier les lacunes en matière de performance et les adapter en conséquence. Pour les ENTP, si l'objectif est d'éviter le multitâche et d'améliorer la concentration, les tableaux Kanban ClickUp sont la solution la plus efficace .

Affichez les tâches attribuées à différents services en un seul endroit grâce au tableau Kanban ClickUp

De plus, les ENTP peuvent tirer parti des clips ClickUp pour partager rapidement des enregistrements d'écran afin de présenter visuellement leurs idées ou leurs stratégies alternatives. Quant aux INFJ, ils peuvent utiliser la fonctionnalité « Commentaires assignés » de ClickUp pour mettre en évidence des sections spécifiques d'un document ou d'une image afin d'obtenir des commentaires.

Partagez vos idées facilement et commodément avec ClickUp Clips

Surmontez les limites et tirez parti des forces de chacun

Nous avons déjà établi que les ENTP et les INFJ ont leur lot de limites. Les INFJ sont sujets au stress lorsqu'ils doivent faire face à des horaires stricts et à une charge de travail écrasante, les ENTP ont du mal à se concentrer et les deux détestent les tâches banales et répétitives.

Tirez parti de la puissance de l'IA : utilisez ClickUp Brain pour surmonter tous les défis ci-dessus en quelques clics. Son gestionnaire de projet par l'IA peut vous aider à automatiser les tâches répétitives, à créer des résumés rapides et même à remplir automatiquement des données. La gestion des connaissances par l'IA et l'AI Writer for Work peuvent vous aider à accélérer les tâches non essentielles. Ensemble, ils contribueront à réduire la charge mentale de vos employés et leur permettront de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux.

En revenant à leurs forces communes, les leaders INFJ peuvent être incroyablement efficaces pour cultiver un état d'esprit productif parmi les membres de l'équipe grâce à leur tendance à se concentrer sur le bien-être général de l'équipe. Les leaders ENTP peuvent exceller dans la motivation des équipes grâce à leur énergie contagieuse et leur vision innovante.

Même si leurs styles de management sont diamétralement opposés, lorsqu'il s'agit de collaborer, ils sont capables de mettre leurs différences de côté.

ClickUp propose plus de 15 modèles de gestion de projet préconfigurés qui peuvent être particulièrement utiles aux INFJ et aux ENTP en répondant à leurs forces individuelles. Associés aux fonctionnalités ci-dessus, ces modèles vous aideront à structurer le projet en cours et à définir une vision commune afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dès le départ.

Trouvez un terrain d'entente avec ClickUp

Sur le papier, les INFJ et les ENTJ ne sont en aucun cas compatibles, quelle que soit la situation. Cela dit, ils peuvent trouver le moyen d'apprécier et de respecter leurs personnalités respectives ; leurs différences clés peuvent être leur plus grande force.

Tirer parti de la puissance des outils de collaboration en ligne tels que ClickUp est un moyen d'aider ces deux types de personnalité à trouver un terrain d'entente et à exceller sur leur lieu de travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!