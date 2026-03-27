Au-delà des bots : un guide pratique sur l'utilisation de l'IA dans le service client

Saviez-vous que quatre clients sur cinq aux États-Unis ont changé de marque en raison d'une mauvaise expérience du service client ?

Le service client ne se limite plus au traitement des requêtes et à la résolution des problèmes. Il a évolué d'une simple fonction transactionnelle vers un moteur de fidélité à la marque et de satisfaction client.

Les attentes des clients sont souvent trop élevées pour être satisfaites, et il existe un fossé entre la prestation de services et ce qui est attendu. Comment combler ce fossé ?

L'IA est omniprésente, et le service client ne fait pas exception. Il s'agit d'une fonction de l'entreprise qui se prête naturellement à l'application de l'IA.

Des chatbots disponibles 24 h/24 et 7 j/7 aux tableaux de bord intuitifs qui génèrent des informations en temps réel, voyons comment l'IA peut être utilisée dans le service client et pour renforcer la fidélité à la marque.

Voici une courte vidéo expliquant comment utiliser l'IA dans le service client :

Comprendre le rôle de l'IA dans le service client

Fait ClickUp : L'IA dans le service client devrait prendre en charge plus de 95 % des interactions avec les clients d'ici 2025.

Compte tenu de la polyvalence de l'IA, on peut se montrer optimiste quant à cette prévision. Voici un aperçu de la manière dont les outils d'IA destinés au service client aident les entreprises :

1. Réduire le taux de désabonnement des clients

Fait ClickUp : La perte de clientèle a fait perdre aux entreprises jusqu'à 1 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

L'intelligence artificielle contribue à la fidélisation de la clientèle grâce à des processus tels que la reconnaissance des intentions et les rappels.

Tout d'abord, elle analyse les communications avec les clients sur différents canaux (historiques de chat, e-mails, réseaux sociaux, etc.) afin de comprendre la perception de la marque.

Ensuite, cela déclenche des stratégies de retargeting et de réengagement pour répondre à leur frustration, susciter leur intérêt ou les inciter à acheter. Une telle approche à deux volets améliore l'engagement client et réduit le taux de désabonnement.

2. Assistance aux agents humains

Vous pouvez déployer des outils d'IA sous forme d'assistants virtuels intelligents pour soutenir les équipes du service client et améliorer l'efficacité des agents. Cette combinaison de technologie IA et d'empathie humaine permet de surmonter la réticence des clients à l'égard de l'utilisation de la technologie dans le service client, tout en donnant plus de moyens aux agents humains.

L'IA appliquée au service client prend en charge toutes les tâches répétitives, telles que la recherche d'informations ou la génération de modèles de scripts pour faciliter les discussions et répondre aux questions des clients. Cela permet à l'agent du service client de se concentrer sur l'apport d'une touche humaine et l'établissement de relations de qualité.

Les chatbots basés sur l'IA sont dotés de capacités multilingues. Leur accès rapide à des informations fiables, crédibles et cohérentes permet aux agents de l'assistance client de fournir un service plus rapidement et plus efficacement, dans la langue du client.

Fait ClickUp : Les assistants conversationnels basés sur l'IA augmentent la productivité des agents de 14 %. De plus, huit managers sur dix estiment qu'ils préviennent également l'épuisement professionnel en réduisant la charge de travail

Ce que les entreprises apprécient dans l'IA appliquée au service client via Dialpad

De plus, les algorithmes d'IA fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans compromettre l'efficacité ni la précision.

3. Automatisation des tâches répétitives

Une part importante des activités du service client consiste souvent en des tâches improductives liées au travail ou en opérations répétitives. Traiter les demandes de réinitialisation de mot de passe, répondre aux questions fréquentes, effectuer le suivi des livraisons de commandes… la liste est longue.

Fait ClickUp : L'automatisation du service client peut faire gagner plus de 2 heures par jour aux agents !

Les outils d'IA destinés à l'automatisation peuvent améliorer l'efficacité et la précision de ces tâches routinières. Ils améliorent l'expérience client en répondant aux requêtes de manière instantanée et précise. Parallèlement, ils libèrent des ressources humaines qui peuvent ainsi se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée ou complexes, nécessitant un esprit critique, une expertise ou une touche humaine.

De plus, l'intelligence artificielle aide les entreprises à réduire les coûts liés au service client grâce à une automatisation évolutive, à la réduction des temps d'attente, à la rationalisation des flux de travail et à un service disponible 24 h/24 et 7 j/7.

4. Formation des équipes du service client

La formation et le renforcement des capacités ne suivent plus une approche standardisée. Les entreprises investissent désormais dans un accompagnement personnalisé et un mentorat individuel afin de répondre aux forces et faiblesses spécifiques des membres de l'équipe du service client.

L'IA peut analyser de vastes quantités de données issues d'appels, de discussions et d'e-mails pour réaliser une analyse SWOT complète. Elle recommande ensuite des modules de formation ciblés adaptés aux préférences d'apprentissage de l'agent.

Ils permettent également de mesurer des indicateurs tels que le taux d'inscription, le taux de réussite, les devoirs, etc., afin d'évaluer l'efficacité de ces formations et d'optimiser les stratégies en conséquence.

5. Personnaliser l'expérience client

Plusieurs agents du service client s'accordent à dire que l'IA facilite la personnalisation via HubSpot

Les stratégies modernes de gestion de la relation client s'articulent toutes autour de la personnalisation. Les entreprises peuvent débloquer 40 % de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à la seule personnalisation !

Fait ClickUp : Chaque dollar dépensé dans la personnalisation pourrait potentiellement rapporter 20 dollars ou plus!

L'IA appliquée au service client peut exploiter les données pertinentes issues de l'historique des achats, des interactions passées, de l'activité en ligne, etc., afin de créer un profil client à 360 degrés. Elle propose ensuite une expérience de service personnalisée qui correspond aux problèmes, aux besoins ou aux préférences du client.

Ces informations contextuelles permettent au professionnel du service client de personnaliser l'expérience client au-delà du simple fait de s'adresser à lui par son nom. Une telle personnalisation améliore l'expérience client et renforce la fidélité à la marque.

6. Optimisation des interactions avec les clients

Les interactions du service client s'étendent sur divers canaux : e-mail, téléphone, chat, réseaux sociaux, etc. L'IA joue un rôle centralisateur qui permet de les combiner pour offrir une expérience client fluide et cohérente sur tous les canaux. Considérez-la comme un standardiste qui met les clients en relation avec l'agent ou la ressource appropriée pour répondre à leur requête. Une résolution aussi rapide renforce la satisfaction client.

De plus, l'IA aide les entreprises à anticiper les besoins des clients de manière proactive. Grâce à des prévisions fondées sur les données, les entreprises peuvent recommander des produits ou des services, encourager les achats impulsifs et éliminer les objections à la vente.

Vous pouvez faire une approche proactive. Par exemple, en suggérant un accessoire en fonction d'un achat récent. Ou bien une approche réactive, comme le partage d'un guide de dépannage lors d'une interaction avec l'assistance.

7. Générer des informations basées sur les données

Le service client basé sur l'IA débloque une mine de données et d'informations.

Les modèles d'IA traitent de grands volumes de données, telles que les discussions avec les clients, les réponses aux sondages, les discussions sur les réseaux sociaux, etc., afin d'identifier les tendances et les schémas récurrents. Ces informations permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées pour améliorer leur service client.

Les difficultés récurrentes rencontrées par les clients peuvent même mettre en lumière des lacunes dans le produit ou le service fourni ! De même, elles peuvent mettre en évidence des problèmes persistants qui nuisent à vos stratégies de marketing, d’équipe commerciale ou de fidélisation de la clientèle.

Ces informations éclairent la prise de décision stratégique à tous les niveaux de l'entreprise pour un service client personnalisé.

L'adoption de ClickUp a non seulement amélioré nos processus, mais a également contribué à façonner le département de la réussite client, ce qui nous a permis de passer de 2 000 à 8 000 clients par an.

L'adoption de ClickUp a non seulement amélioré nos processus, mais a également contribué à façonner le département de la réussite client, ce qui nous a permis de passer de 2 000 à 8 000 clients par an.

Comment utiliser l'IA dans le service client : cas d'utilisation et exemples

Découvrez les cas d'utilisation suivants de l'IA, accompagnés de quelques exemples, pour enrichir votre flux de travail de service client (et regardez cette vidéo pour un aperçu concis) :

Service client omnicanal personnalisé

Exemples : Zendesk, Salesforce, etc.

Imaginez un client parcourant tranquillement une page produit sur votre site web.

Le chatbot s'affiche et leur demande s'ils ont des requêtes sur le produit. L'assistant IA récupère la réponse et résout la requête. Cependant, la piste s'essouffle.

Quelques jours plus tard, le client voit votre publicité sur les réseaux sociaux. Il vous contacte via Messenger, et vous le surprenez en vous souvenant du produit qu’il avait aimé, des détails de livraison qu’il avait partagés et d’autres informations pertinentes. Il ajoute le produit à son panier, mais ne parvient pas à passer à la caisse. Vous lui envoyez par e-mail un bon de réduction, et le client finit par finaliser son achat !

Il est intéressant de noter qu'aucune des activités susmentionnées n'a été gérée manuellement. Grâce à l'IA, vous pouvez définir une cadence et identifier la bonne combinaison de canaux. Le modèle d'IA suivra le comportement et les interactions des clients afin de faciliter une assistance cohérente sur l'ensemble de ces points de contact.

Génération de contenu

Exemples : ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, etc.

Essayez ClickUp Brain Créez du contenu en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

La génération de contenu est l'une des applications les plus connues de l'IA dans le service client. La création de contenu de haute qualité nécessitant du temps et des ressources, les entreprises se tournent souvent vers l'IA générative pour produire du contenu en un clin d'œil. Qu'il s'agisse de dépannage, de guides pratiques, de FAQ ou de résumés de pages produits, les outils de génération de contenu peuvent créer toute une gamme de contenus.

Imaginez que vous soyez sur le point de lancer un nouveau produit. Les outils marketing dotés de capacités d'IA générative peuvent vous aider à créer le buzz autour de ce lancement majeur grâce à des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux savamment rédigés.

Après le lancement, votre équipe du service client est submergée de demandes. Elle peut créer une base de connaissances à l'aide de l'IA pour répondre aux questions courantes et alléger sa charge de travail. Les agents humains peuvent ensuite vérifier le contenu généré et s'assurer qu'il est exact, complet et conforme aux directives de votre marque.

Chatbots IA

Exemples : BlenderBot, Erica (Bank of America), Insomnobot, etc.

Les chatbots peuvent interagir avec les clients et les prospects via Amazon

Les chatbots basés sur l'IA transforment le service client en le rendant plus autonome et plus centré sur le client. Ils peuvent prendre en charge des tâches telles que la gestion des FAQ, la prise de rendez-vous, le traitement des paiements, le partage des mises à jour de commande, la recommandation de produits et de services, et bien plus encore.

Par exemple, un client peut contacter le chatbot d'une banque pour connaître le solde de son compte. Le chatbot vérifiera l'identité de l'utilisateur afin d'effectuer l'authentification de son accès à ces informations. Une fois la vérification effectuée, il récupérera les informations relatives au solde du compte et les affichera. De plus, il peut aider les utilisateurs à effectuer des virements, à consulter l'historique des transactions ou même à transférer les problèmes à un agent humain.

Les chatbots exploitent des technologies telles que l'apprentissage automatique pour s'améliorer de manière itérative. L'apprentissage automatique leur permet d'analyser les interactions passées et les commentaires des clients afin d'affiner leurs réponses. Ils deviennent ainsi plus aptes à gérer des interactions complexes et à mener des discussions naturelles.

Messagerie augmentée

Exemples : NICE inContact, Velaro, Kore, etc.

Offrez l'assistance aux agents du service client grâce aux assistants IA de Kore.ai

La messagerie augmentée consiste à doter un agent humain d'un assistant IA. Grâce à cette combinaison, l'agent du service client n'a plus qu'à fournir un effort cognitif minimal, en particulier dans les cas courants et répétitifs.

Par exemple, imaginons qu'une personne contacte votre entreprise pour un problème de dépannage. Le modèle d'IA recueille des informations en temps réel à partir de la fenêtre de chat, les traite pour générer des informations pertinentes et propose des solutions au cours de la discussion.

Pendant que le client explique son problème, le moteur d'IA analyse les détails de son compte, identifie les articles pertinents de la base de connaissances ou génère un guide étape par étape pour le dépannage. L'agent peut alors utiliser ces informations pour aider le client. Cela permet de conserver une touche humaine tout en tirant parti d'une prestation de service rapide.

Parfois, le chatbot traite les requêtes des clients de manière autonome, mais peut faire appel à des agents humains si le problème est trop complexe.

Analyse des sentiments

Exemples : Dialpad, Repustate, etc.

Analysez le sentiment des clients pour améliorer la prestation de services via Dialpad

Avant l'arrivée des outils d'analyse des sentiments, l'évaluation des émotions d'un client exigeait qu'un agent du service client interprète le ton et le langage pour identifier l'émotion de manière subjective.

Cependant, la technologie IA élimine toute approximation dans l'analyse des sentiments des clients. Imaginez qu'un client contacte l'équipe d'assistance via le chat. L'IA analyse le vocabulaire, la structure des phrases, le choix des mots et même les emojis utilisés par le client pendant l'interaction afin d'évaluer son état émotionnel.

Vous vous rendez compte que le client est en colère et adoptez un ton plus empathique pour reconnaître ses frustrations. De même, les outils d'analyse des sentiments basés sur l'IA peuvent également analyser la voix, la tonalité, le rythme, les silences, etc., afin de classer l'émotion.

Une telle analyse proactive des sentiments peut être utilisée dans l’espace du service client pour détecter les clients à risque. Les solutions logicielles de réussite client peuvent détecter les sentiments négatifs et orchestrer une intervention stratégique pour réduire le taux de désabonnement.

Traitement du langage naturel (NLP)

Exemples : ClickUp Brain, IBM Watson, MonkeyLearn, etc.

Utilisez le langage naturel tout en effectuant l'automatisation de vos tâches avec ClickUp Brain

Le traitement du langage naturel (NLP) s'appuie sur la compréhension du langage naturel (NLU) et la génération de langage naturel (NLG) pour permettre des interactions semblables à celles entre humains. Ces frameworks possèdent une compréhension nuancée du langage humain et l'utilisent de manière organique. Vous pouvez ainsi vous affranchir des chatbots basés sur des menus et avoir des discussions authentiques !

Par exemple, si un client en détresse envoie un message disant : « Je ne trouve pas mon téléphone ! À L'AIDE !!! », le TALN analyse le texte, note les erreurs d'orthographe et les majuscules, et comprend l'intention derrière les mots.

Elle déterminera que le client ne trouve pas son téléphone et note le caractère urgent de son message. Ensuite, elle tentera de le rassurer et l'aidera à déterminer l'emplacement de son appareil.

Cette capacité permet à l'IA de traiter un plus large éventail de demandes des clients, même si celles-ci sont grammaticalement incorrectes ou mal formulées. La résolution rapide de ces demandes améliorera l'expérience client et renforcera la satisfaction.

Analyse prédictive

Exemples : Altair Rapid Minder, SAP Predictive Analytics, etc.

Créez des modèles prédictifs à l'aide de l'IA via RapidMiner

L'analyse prédictive est sans doute la deuxième application la plus courante de l'IA dans le service client, après l'IA générative. Elle permet au service client d'être proactif plutôt que réactif, car les entreprises anticipent et répondent aux besoins des clients.

Imaginons que vous gériez une boutique en ligne. Vous pouvez anticiper une forte augmentation de la demande client lors des soldes du Black Friday, de certaines périodes de l'année et des fêtes de fin d'année grâce à l'analyse des données historiques associée à des analyses prédictives basées sur l'IA. Ces informations vous permettent de constituer des stocks, d'optimiser votre boutique et d'adapter la capacité de vos serveurs afin que vos opérations commerciales se déroulent sans interruption.

Les entreprises peuvent tirer parti de l'analyse prédictive pour offrir une expérience client fluide tout en répondant aux attentes. Cela réduit le nombre de demandes transmises à l'équipe d'assistance pendant les évènements à forte affluence, ce qui lui permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Moteurs de recommandation

Exemples : Amazon, Netflix, LinkedIn, etc.

Les moteurs de recommandation utilisent différentes techniques de filtrage via Towards Data Science

Fait ClickUp : Le marché mondial des moteurs de recommandation devrait atteindre une valeur de 12 milliards de dollars d'ici 2025.

Une telle tendance était prévisible, compte tenu de la popularisation de cet outil d'IA par des plateformes telles qu'Amazon, Netflix, Spotify, LinkedIn, etc.

Les moteurs de recommandation basés sur l'IA analysent de grandes quantités d'informations sur les clients, telles que les achats passés, le comportement de navigation, l'emplacement du client et les interactions précédentes. À partir de cet ensemble de données, ils recommandent des produits, des services et des solutions pertinents qui répondent aux besoins du client.

Imaginons, par exemple, que vous dirigiez une agence de voyages : un client à la recherche d'un forfait de séjour à la plage visite votre site web. Un chatbot engage une discussion avec lui et recueille des informations sur son projet de voyage, son budget, son mode de transport préféré, ses dates, etc.

Grâce à ces informations, le système de recommandation basé sur l'IA propose désormais des forfaits personnalisés pour différentes destinations, vols et options d'hébergement, en fonction du budget et de l'intervalle de prix du client. Une telle approche augmente les chances de conclure la vente !

Ressources en libre-service

Exemples : ClickUp Brain, Userpilot, Freshdesk, Intercom, etc.

Essayez ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain pour répondre aux questions fréquemment posées

Fait ClickUp : Près de sept clients sur dix préfèrent le libre-service plutôt que de s'adresser à des professionnels du service client.

Les entreprises doivent répondre à cette demande personnalisée émanant des clients.

Le recours à l'IA pour cette tâche présente plusieurs avantages :

Par exemple, comme nous l'avons déjà évoqué, vous pouvez utiliser un outil d'IA générative pour rédiger des référentiels.

Deuxièmement, les chatbots alimentés par l'IA peuvent traiter les requêtes de renseignements de base des clients et les rediriger vers des articles de la base de connaissances qui proposent la meilleure solution.

Ensuite, elle permet d'optimiser et d'organiser la base de connaissances en apposant des étiquettes sur les articles, les guides pratiques, la documentation produit, etc., à l'aide de mots-clés et de thèmes appropriés. Cela permettra aux agents du service client d'accéder plus facilement et plus rapidement aux informations pertinentes et de naviguer plus facilement dans les bibliothèques.

Cela allège la charge de travail des agents et permet aux clients de trouver des solutions de manière autonome et pratique.

Routage intelligent

Exemples : Genesys, Dialpad, Zoho Desk, etc.

via Genesys

Les requêtes des clients varient en termes de complexité, de canal et de service concerné. Compte tenu de ces nombreux facteurs, il peut s'avérer assez compliqué d'acheminer les requêtes vers le bon agent, en fonction de sa charge de travail et de sa disponibilité.

Le routage intelligent, optimisé par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, peut servir d'outil d'automatisation permettant aux entreprises de prendre en charge les demandes entrantes des clients. Les centres de contact utilisent le routage intelligent pour analyser la nature de la demande à l'aide de critères prédéfinis ou de mots-clés spécifiques.

Imaginons, par exemple, que vous gériez un centre d'appels alimenté par l'IA pour une banque. Un client sélectionne l'option « solde du compte » dans le système de réponse vocale interactive (IVR). Il reçoit automatiquement un texte contenant ces informations. Un autre client souhaite explorer les options de prêt et de crédit immobilier. En fonction de son profil et de ses besoins, il sera automatiquement mis en relation avec un agent disponible et parfaitement qualifié pour traiter cette demande.

Hiérarchisation des demandes

Exemples : ClickUp Brain, Todoist, etc.

Définissez vos priorités sur ClickUp pour élaborer une stratégie de service client

Nous avons vu comment l'IA agit comme un système de tri pour acheminer les demandes des clients vers le bon agent. De plus, l'IA joue un rôle crucial dans la hiérarchisation des demandes en fonction de leur urgence, de leur impact potentiel et de la valeur du client.

Imaginons, par exemple, que vous ayez mis en place et configuré une matrice de priorités alimentée par l'IA pour analyser toutes les demandes d'assistance. Celle-ci prend en compte la gravité du problème signalé, la cohorte de clients directement touchée et l'impact potentiel sur les opérations commerciales et le chiffre d'affaires. Sur la base de cette priorité pondérée, les équipes de service client peuvent donner la priorité aux problèmes critiques qui touchent une large base de clients, s'assurant ainsi qu'ils soient traités en premier.

De même, un modèle de hiérarchisation basé sur l'IA peut s'appuyer sur des modèles de parcours client pour identifier les prospects les plus susceptibles de devenir des clients payants ou ceux qui correspondent au profil client idéal. Ces décisions éclairées permettent aux équipes du service client et d'assistance de résoudre les problèmes de manière stratégique et d'améliorer l'expérience client sans s'épuiser.

Gestion des données

Exemples : ClickUp Brain, Astera, Azure Data Factory, etc.

Générez des résumés de données pour gérer efficacement vos données

Le service client implique une multitude de données clients, telles que les historiques de chat, les enregistrements d'appels, les échanges par e-mail, les mentions sur les réseaux sociaux, etc. Stocker, gérer et exploiter de tels volumes de données est pratiquement impossible avec les méthodes traditionnelles. Heureusement, les solutions IA suivent un principe d'organisation basé sur des règles mais flexible pour rationaliser ce processus d'entreprise.

Imaginez que l'équipe du service client soit incapable d'offrir un service personnalisé parce que les données clients sont dispersées sur différents canaux ou cloisonnées dans des silos. Elle doit également travailler avec un mélange de données structurées et non structurées, auxquelles s'ajoutent, pour couronner le tout, des données semi-structurées. Les plateformes de données clients (CDP) basées sur l'IA collectent, organisent et classent automatiquement ces données. Elles les nettoient ensuite pour créer des profils clients uniques et établir des relations personnalisées.

Disposer de données fiables à un emplacement central permet aux entreprises d'identifier plus facilement les tendances, les schémas, les thèmes récurrents, les axes d'amélioration et les points faibles courants. Utilisez-les donc à bon escient pour prendre des décisions fondées sur les données et améliorer la prestation du service client.

Transcription automatisée des appels

Exemples : ClickUp Brain, Fireflies, Otter, etc.

Générez des transcriptions automatiques à partir d'appels ou d'extraits audio avec ClickUp Brain

Traditionnellement, les entreprises s'appuyaient sur la transcription manuelle pour extraire les informations clés des appels clients. Ce processus était chronophage, gourmand en ressources et source d'erreurs. Aujourd'hui, la transcription d'appels alimentée par l'IA convertit l'audio en texte en temps réel. Cela permet aux agents d'évaluer les appels téléphoniques, d'identifier les mots-clés, d'analyser le sentiment des clients et de comprendre leurs points faibles. Ces informations les aident à prendre des mesures plus pertinentes.

Outre l'assistance en temps réel, ces transcriptions peuvent servir de supports d'analyse, permettant aux agents de réfléchir à leurs performances. Les entreprises peuvent créer une bibliothèque de transcriptions exemplaires pour former les nouveaux agents à gérer des situations similaires.

Guide de mise en œuvre de l'IA dans le service client

Maintenant que vous savez comment utiliser l'IA dans le service client, passons à la partie la plus passionnante : la mise en œuvre de la technologie IA. Voici un guide simple en 6 étapes pour vous aider tout au long du processus :

Étape 1 : Définissez vos objectifs en matière de service client

Utilisez des outils tels que ClickUp pour définir efficacement vos objectifs

Commencez par définir vos objectifs en matière de service client. Consultez vos équipes de service et recueillez les commentaires de vos clients satisfaits afin d'identifier vos points forts et vos points faibles. Voici quelques exemples pour vous inspirer :

Réduisez les temps d'attente et les délais de traitement moyens

Améliorez le taux de résolution dès le premier contact

Donnez aux clients les moyens d’identifier les solutions grâce à des options en libre-service

Personnalisez les interactions avec les clients

Augmentez la productivité des agents

Ces objectifs vous aideront à améliorer votre service client ou à combler d'éventuelles lacunes.

Étape 2 : Évaluez votre infrastructure actuelle de service client

Ensuite, les dirigeants d'entreprise doivent faire le point sur leur installation actuelle de service client. Cela inclut notamment :

Maturité numérique : votre architecture de service client prend-elle en charge l'intégration de la technologie IA ?

Pile technologique : Quels sont les différents systèmes, applications, plateformes et : Quels sont les différents systèmes, applications, plateformes et solutions logicielles utilisés, tels que le CRM , le centre de contact, etc. ?

Canaux de communication : quels canaux (téléphone, e-mail, chat, réseaux sociaux, etc.) utilisez-vous pour interagir avec vos clients ?

Cadre de données : Comment collectez-vous, stockez-vous, gérez-vous et analysez-vous les données clients ?

Comprendre ces aspects vous aidera à effectuer la sélection des outils d'IA qui s'intègrent le mieux à votre entreprise.

Des outils tels que ClickUp Brain facilitent diverses fonctions liées au service client

Vous avez découvert plusieurs façons de déployer des outils d'IA pour offrir un service client d'excellence. Vous pouvez mettre en place des chatbots, créer des outils d'analyse des sentiments, enrichir vos entrepôts de données, générer du contenu, et bien plus encore.

Déterminez les outils d'IA adaptés à la tâche en fonction de vos objectifs. Ce faisant, privilégiez les solutions ayant le plus grand potentiel d'impact. Commencez par 1 ou 2 applications principales, puis étendez progressivement l'utilisation de l'IA dans le service client.

Étape 4 : Adoptez une politique rigoureuse de gestion des données

L'IA s'appuyant fortement sur les données, vous devez mettre en place une politique de gestion des données rigoureuse au sein de votre organisation. Vous devez mettre en œuvre des protocoles pour :

Collecte de données : Définissez les sources de données et les normes pour la collecte de données

Stockage des données : normalisez le format de stockage des données

Accès aux données : mettez en place des contrôles d'accès et des autorisations

Sécurité des données : Respectez les pratiques en matière de sécurité des données

Les stratégies ci-dessus vous permettront de garantir la qualité des données tout en servant vos clients en toute confiance.

Étape 5 : Formez et intégrez vos équipes de service client

La formation et l'intégration de vos collaborateurs du service client permettront de dissiper toute crainte, hésitation ou résistance que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de l'IA dans ce domaine. Expliquez-leur comment les outils d'IA amélioreront leurs flux de travail afin qu'ils soient plus ouverts à cette idée.

Outre la formation et l'intégration, partagez des ressources telles que des modèles de gestion du service client afin de mettre en avant l'utilité de la solution. Ces démonstrations pratiques favoriseront l'adoption et serviront de point de départ pour les équipes du service client.

Étape 6 : Surveiller et optimiser

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de mesurer les performances par rapport aux objectifs fixés

Bien que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique s'améliorent de manière itérative, vous devez surveiller leurs performances en permanence. Suivez les indicateurs tels que la productivité des agents ou les taux de résolution, analysez les commentaires des clients et effectuez des analyses SWOT pour affiner votre mise en œuvre de l'IA.

ClickUp Brain : une ressource unique pour tous vos besoins en matière d'IA

ClickUp Brain est le premier réseau neuronal au monde qui relie les tâches, les documents, les projets et les personnes grâce à l'IA. Cette solution d'IA ultra-performante améliore la coordination des équipes du service client, augmente la productivité de 30 % et réduit les coûts de 75 %.

Nous classons les applications de ClickUp Brain en trois modules principaux : gestion des connaissances par l'IA, gestion de projet par l'IA et AI Writer for Work.

Voici un aperçu de leur utilisation dans le service client :

gestion des connaissances par l'IA

Utilisez ClickUp Brain pour gérer les connaissances de votre organisation

Utilisez ClickUp Brain pour :

Classer, organiser et mettre à jour les bases de connaissances , afin de permettre aux clients de trouver plus facilement des solutions par eux-mêmes. Cela répond à leur besoin d'autonomie tout en réduisant les temps d'attente et la charge de travail des agents.

Recommander des articles pertinents de la base de connaissances ou d'autres ressources aux agents pendant un chat ou un appel. Cette assistance en temps réel permet de résoudre rapidement et avec précision les demandes des clients.

Analysez les interactions avec les clients pour générer des brouillons de guides pratiques, de documents de dépannage et de FAQ. Cela apportera une valeur ajoutée à votre base de connaissances existante.

gestion de projet par l'IA

ClickUp Brain aide les entreprises à suivre le statut de leurs demandes de service client

Dans le cadre de la gestion de projets, ClickUp Brain vous aide à :

Rationaliser les flux de travail en classant les demandes des clients par ordre de priorité en fonction de leur impact et de leur urgence, afin de garantir que les agents du service client traitent en premier lieu les problèmes critiques

Automatisation des tâches routinières et répétitives, telles que la planification des relances par e-mail, le suivi des délais de résolution des tickets, la réponse aux questions fréquentes, etc.

Mettre en relation les agents avec les membres de l'équipe concernés en fonction de la nature de la demande du client, ouvrant ainsi l'étape de résolution collaborative des problèmes

Suivi des demandes de service client et mise à jour de leur statut en temps réel

AI Writer for Work

ClickUp Brain est bien plus qu'une IA générative. Vous pouvez :

Personnalisez les messages de chat et les réponses par e-mail à l'aide des données clients afin de stimuler l'engagement

Répondez aux requêtes d'assistance courantes et résolvez les problèmes courants tout en offrant une assistance 24 h/24, 7 j/7

Identifiez les lacunes en matière de connaissances ou de contenu et proposez des idées pour mettre à jour et informer les clients

Traduisez les questions et/ou les réponses dans d'autres langues afin d'offrir l'assistance aux clients partout dans le monde

ClickUp Brain fait partie de la suite ClickUp. Cela signifie que vous pouvez élargir votre perspective au-delà de ces fonctionnalités basées sur l'IA pour tirer pleinement parti de ClickUp dans le domaine du service client.

Utilisez ClickUp pour :

Mettez en place des flux de travail automatisés pour traiter les demandes des clients

Acheminez automatiquement les tickets du service client vers le bon agent

Donnez la priorité aux requêtes ayant un impact important et un caractère urgent

Regroupez les demandes courantes des clients à l'aide d'étiquettes

La liste ci-dessus n'est que la partie émergée de l'iceberg. ClickUp et ClickUp Brain peuvent dynamiser vos opérations de service client de plusieurs façons.

Optimisez votre service client grâce aux modèles ClickUp

ClickUp propose une vaste bibliothèque de modèles pour diverses tâches de service client, telles que :

1. Modèle ClickUp pour la description des problèmes clients

Télécharger ce modèle Recensez les problèmes de vos clients dans un format standard grâce au modèle ClickUp de description des problèmes clients

Le modèle de description des problèmes clients de ClickUp facilite la collecte et la compréhension des besoins et des défis des clients. Ces informations permettent de trouver plus facilement des solutions et d'améliorer les produits afin d'offrir un service client de meilleure qualité.

Ce modèle de document vous aide à consigner les problèmes des clients, à les classer et à les visualiser par type, puis à créer un projet pour chacun d'entre eux afin de réfléchir ensemble à des solutions.

2. Modèle de forfait de réussite client ClickUp

Télécharger ce modèle Préparez une feuille de route pour la réussite client grâce au modèle de plan de réussite client ClickUp

Ce modèle de plan de réussite client proposé par ClickUp permet de définir la réussite client à l'aide d'indicateurs quantifiables. Dans cet objectif, les entreprises peuvent organiser les activités liées à la clientèle, telles que l'intégration, suivre la progression et garantir la responsabilité tout en offrant un service client exceptionnel.

3. Modèle ClickUp pour le service client

Télécharger ce modèle Offrez un service client au-delà de vos attentes grâce au modèle de service client ClickUp

Le modèle de service client de ClickUp permet aux équipes d'assistance de gérer efficacement les demandes. Il aide à organiser et à hiérarchiser les tickets, à attribuer des tâches et à suivre la satisfaction client afin d'offrir un service de qualité optimale. Il inclut une vue des tâches en passe d'être en retard afin de faciliter la hiérarchisation.

4. Modèle de demande de service client ClickUp

Télécharger ce modèle Obtenez un aperçu et suivez toutes les demandes de service client grâce au modèle de demande de service client ClickUp

Grâce au modèle de demande de service de ClickUp, les entreprises peuvent gérer de manière stratégique les demandes de service client et les problèmes techniques. La standardisation des demandes de service élimine tout risque de confusion ou de malentendu, tout en garantissant une résolution rapide et précise.

Ce modèle vous aide à :

Rationalisez le flux de travail pour la prise en charge des demandes de service client

Hiérarchisez les demandes en fonction de leur urgence et de leur impact

Collaborez facilement avec vos collègues pour résoudre rapidement les problèmes

5. Modèle ClickUp pour la remontée des demandes au service client

Télécharger ce modèle Gérez les demandes de service et les escalades qui en découlent grâce au modèle d'escalade du service client de ClickUp

Ce modèle d'escalade du service client de ClickUp vient compléter le service d'assistance à la clientèle. Les clients insatisfaits du niveau de service reçu peuvent signaler leur problème de manière structurée, tandis que les entreprises peuvent les identifier et y remédier avec priorité.

Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain pour générer des modèles personnalisés si ceux-ci ne suffisent pas.

Prêt à passer à la vitesse supérieure ?

L'intelligence artificielle et le service client forment un duo de choc.

L'intégration de la technologie IA dans le service client améliore la fidélisation de la clientèle, assiste les agents humains, renforce le moral et la productivité des employés, offre une assistance personnalisée et génère des informations basées sur les données.

Vous pouvez mettre en œuvre l'IA dans le service client de plusieurs façons, des chatbots aux outils d'analyse des sentiments. Nous partageons un guide simple en six étapes qui vous aidera à intégrer l'IA dans vos opérations de service client.

Vous savez désormais comment utiliser l'IA dans le service client et comment effectuer la sélection de l'outil d'IA qui vous convient. Vous pouvez opter pour une solution d'IA dédiée à différentes fonctions ou simplement utiliser ClickUp afin que ClickUp Brain intègre l'IA à l'ensemble de vos opérations. Cette dernière option serait le choix le plus judicieux, car elle vous offre flexibilité et évolutivité.

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