Le guide ultime pour rédiger une proposition d'emploi gagnante

En moyenne, une nouvelle offre d'emploi reçoit 250 candidatures, ce qui peut sembler insignifiant à première vue.

Cependant, prendre conscience que vos chances de faire l'objet d'une sélection ne sont que de 1 sur 250 donne à réfléchir.

Mais n'ayez crainte : une proposition d'emploi percutante peut constituer un atout concurrentiel qui vous aidera à vous démarquer sur le marché du travail. Cela dit, mettre vos idées sur papier peut s'avérer un défi de taille. Comme si formuler votre proposition de valeur n'était pas déjà assez délicat, vous devez la reformuler pour la rendre attrayante aux yeux du responsable du recrutement.

En même temps, nous avons tous connu des moments où le syndrome de l'imposteur s'est manifesté et nous a fait douter de nous-mêmes.

Même si cela peut sembler difficile et que les enjeux sont importants, rédiger une proposition d'emploi ne doit pas nécessairement être une tâche insurmontable. Laissez-nous vous dévoiler l'art et la science de la rédaction d'une proposition d'emploi qui attire l'attention, suscite la curiosité et vous permet de décrocher l'emploi de vos rêves !

Qu'est-ce qu'une proposition d'emploi ? Quand faut-il y avoir recours ?

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Une proposition d'emploi est un document formel qui présente votre candidature à un poste. Elle compte généralement entre trois et six pages et met en avant vos qualifications, votre expertise et les actions que vous proposez pour un rôle ou un projet spécifique. Toute proposition d'emploi vise à convaincre le responsable du recrutement que vous êtes le candidat idéal.

Le modèle de proposition d'emploi de ClickUp est le moyen idéal pour vous lancer en quelques secondes : téléchargez un document prêt à l'emploi et personnalisez-le selon vos besoins.

Une lettre de proposition est souvent rédigée après avoir établi un premier contact avec l'organisation ou lorsque vous comprenez ses attentes, ses points forts et ses points faibles.

Voici quelques situations courantes dans lesquelles les propositions d'emploi entrent en jeu : Embauche et recrutement : utilisez une proposition d'emploi pour compléter votre candidature et votre lettre de motivation. Vous pouvez également envoyer une proposition d'emploi après avoir passé l'étape de l'entretien, à titre de suivi.

Mobilité interne des talents : soumettez une proposition d'emploi au service des ressources humaines pour réaliser une progression latérale, changer de rôle en interne ou même obtenir une promotion

Freelance et conseil : présentez vos services spécialisés en tant que freelance ou consultant à des clients potentiels à l'aide d'une proposition de travail complète

Appels d'offres : Participez à des appels d'offres pour des projets proposés ou en cours sur une base à court terme en soumettant une proposition pour l'entreprise

Les entreprises B2B peuvent également utiliser des propositions de mission pour élargir leur clientèle. De même, les organismes publics peuvent lancer des appels d'offres ou des demandes de propositions (RFP), auxquels les organisations répondent par une proposition de mission.

Nous nous concentrerons toutefois sur les demandeurs d'emploi à la recherche d'un poste à temps partiel ou à temps plein.

Nous nous appuierons sur cette définition plus précise de la proposition d'emploi : un argumentaire convaincant destiné à un client ou un employeur potentiel, expliquant pourquoi vous êtes le meilleur candidat pour une nouvelle position.

Les éléments clés d'une proposition d'emploi

Maintenant que nous comprenons ce qu'est une proposition d'emploi, sa structure et quand l'utiliser, parlons-en. Une lettre de proposition bien rédigée contient généralement :

Argument clé de vente

Votre argument clé de vente (USP) montre en quoi vous êtes le candidat idéal pour ce poste.

Mettez-vous à la place du responsable du recrutement pour comprendre les exigences et les priorités de l'entreprise. Utilisez cette perspective pour élaborer un argument clé de vente (USP) qui combine vos compétences, votre expérience, votre expertise et vos qualités. L'adéquation entre vos atouts et les exigences de la position fera de vous le meilleur candidat pour cette nouvelle position.

Énoncé du problème

Dans une proposition de projet, l'énoncé du problème identifie les problèmes et les défis spécifiques liés au projet, et ce principe s'applique également aux propositions de mission. Il explique les difficultés actuelles ou les obstacles qui empêchent d'atteindre les objectifs. Cela démontre votre compréhension des besoins, des priorités et des défis du client.

Cela permet également de donner un aperçu de votre expertise dans le domaine et de vos capacités de recherche lorsque vous abordez les conditions du marché, le comportement et les préférences des clients, ainsi que l'analyse de la concurrence.

Solution innovante

Une fois que vous avez posé le contexte en développant l'énoncé du problème, vous pouvez enchaîner avec la solution proposée.

C'est ici que vous présentez des solutions possibles qui vont au-delà des approches conventionnelles. Trouvez une idée originale, efficace et percutante pour montrer votre engagement à apporter de la valeur ajoutée.

Proposer des stratégies créatives et innovantes pour relever les défis de l’entreprise vous aidera à vous démarquer des autres candidats. Cela démontre votre capacité à sortir des sentiers battus, à mettre en œuvre des compétences ou des méthodologies, à tirer parti de la technologie, à vous adapter aux changements et à envisager différents scénarios dans le processus décisionnel.

Risques potentiels

Complétez les solutions possibles par une liste des risques potentiels.

Identifiez les différents paramètres susceptibles d'influencer la mise en œuvre de la solution. Vous pourrez ensuite recommander des stratégies d'atténuation et de maîtrise des risques.

Considérez le risque comme une entité à multiples facettes en tenant compte de variables telles que les contraintes en matière de ressources, la difficulté technique, les dépendances externes et les contretemps imprévus. Votre capacité à anticiper et à gérer les risques témoigne de votre clairvoyance et de vos compétences en matière de gestion.

Un employeur potentiel se sentirait naturellement plus confiant et rassuré en constatant une telle approche pratique pour relever les défis.

Résultats SMART

Chaque objectif d’entreprise peut être traduit en objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps (SMART).

Traduisez les exigences, les priorités et les préférences de l'employeur en objectifs SMART et adaptez vos livrables en conséquence. En définissant des résultats SMART à l'aide d'indicateurs de performance ou d'indicateurs clés de performance (KPI), vous fournissez des repères clairs pour assurer le suivi des performances, mesurer la progression et quantifier la valeur apportée.

Cela permet de mettre au point les attentes de votre association professionnelle avec votre employeur potentiel.

Expérience avérée

Ne vous limitez pas aux détails spécifiques du projet : mettez en avant vos antécédents de réussite, vos réalisations professionnelles et vos acquis pertinents. Partagez également des informations supplémentaires sur vos objectifs professionnels, vos expériences passées et votre parcours professionnel qui ont façonné vos compétences ou votre expertise.

La meilleure façon de présenter ces informations serait de recourir à des études de cas ou à des témoignages de clients. Ces exemples concrets attestent de votre capacité à obtenir des résultats.

Éthique du travail

Dans cette section de votre proposition de mission, vous pouvez partager des informations pertinentes sur vos valeurs, vos principes et vos habitudes de travail qui guident votre approche professionnelle.

Ces informations aident les entreprises à évaluer si vous correspondez à leur culture d'entreprise. Mettez en avant vos qualités de travail collaboratif, votre esprit d'équipe, votre sens des responsabilités, votre fiabilité et votre rigueur pour inspirer confiance et crédibilité.

Conclusion concrète

Un appel à l'action est une instruction claire sur ce qu'il faut faire ensuite. Commencez par réaffirmer votre intérêt pour la nouvelle position. Ensuite, encouragez la poursuite de l'engagement. Cela peut inclure la planification d'une réunion, la discussion des détails liés au projet, la signature du contrat ou le début de l'intégration.

Une telle conclusion concrète accélère le processus décisionnel, démontrant votre proactivité pour saisir les opportunités et guider les clients vers un résultat positif.

Comment rédiger une proposition d'emploi : un guide pratique

Nous avons déjà préparé le plan. Alors, que diriez-vous de le développer et de nous mettre à la rédaction ?

Voici un guide étape par étape pour rédiger une proposition complète et exhaustive :

Étape 1 : Comprenez les exigences du poste ou du projet

Utilisez ClickUp Brain pour recenser de manière exhaustive les exigences liées à un poste ou à un projet

Cette étape fondamentale peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre proposition d'emploi.

Vous devez être convaincu que vous correspondez parfaitement au poste ; c'est seulement ainsi que vous pourrez convaincre les responsables du recrutement.

Commencez donc par lire attentivement la description détaillée du poste. Notez les qualifications, l'expertise, les attentes et les résultats clés attendus en pièce jointe à cette offre d'emploi.

Comparez-les à vos compétences et qualifications. Mettez en avant les domaines où l'offre et la demande correspondent et identifiez les lacunes. Vous pouvez également demander des précisions ou des éclaircissements supplémentaires qui vous aideront à renforcer votre dossier en votre faveur.

Étape 2 : Renseignez-vous sur l'entreprise et le secteur d'activité

Une fois que vous êtes convaincu de posséder les compétences et l'expertise nécessaires pour postuler à ce poste, commencez à vous renseigner sur l'entreprise et le secteur d'activité. Familiarisez-vous avec les modèles économiques de l'entreprise, sa mission et sa vision, les tendances du secteur et ses concurrents.

Tenez-vous au courant des dernières évolutions, des projets ou des initiatives qui auront une incidence sur cette nouvelle position. Une recherche aussi approfondie vous permettra de mieux cerner les objectifs, les défis et les préférences de l'entreprise, ce qui vous permettra d'adapter votre proposition d'emploi en conséquence.

Par exemple, si l'entreprise obtient la validation des principes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), les candidats issus de la diversité peuvent mettre cela en avant, en plus de leurs compétences et aptitudes, afin d'augmenter leurs chances de faire l'objet d'une sélection.

Étape 3 : Créez un plan

Maintenant que vous avez achevé les bases, il est temps de vous lancer dans la rédaction.

Commencez par établir un plan pour votre proposition d'emploi. Cela vous aidera à organiser vos idées et à présenter votre candidature de manière logique et convaincante.

En général, vous pouvez diviser votre proposition d'emploi en trois parties : le problème, la solution et ce qui fait de vous le meilleur candidat. Mettez en évidence les points essentiels que vous aborderez dans chaque section. Pensez à utiliser un modèle d'entretien pour structurer votre présentation et vous assurer de ne pas oublier d'informations cruciales.

Étape 4 : Rédigez une introduction captivante

Comme on dit, la première impression compte. Alors, faites forte impression avec une introduction captivante.

La meilleure façon de faire est de la traiter comme un argumentaire éclair. Allez droit au but et commencez par une phrase d'accroche qui capte l'attention du responsable du recrutement. Montrez que vous comprenez les exigences du poste, puis présentez un aperçu général de votre argument clé de vente.

Utilisez un langage concis et convaincant, et adoptez un ton positif. Adaptez votre message pour capter l'intérêt du lecteur et laissez suffisamment de fil d'Ariane pour l'inciter à poursuivre sa lecture.

Étape 5 : Mettez en avant vos qualifications et votre expertise

Maintenant que l'introduction est terminée, étayez vos affirmations en démontrant vos compétences et votre expertise dans ce domaine.

Plantez le décor avec un résumé exécutif du projet. Partagez vos observations sur le contexte, les tendances du secteur et les défis spécifiques susceptibles d'influencer les résultats du projet. Cela montre que vous comprenez les besoins et les priorités du client.

Intégrez ensuite vos compétences, votre expérience, vos réalisations et vos autres atouts pour convaincre les responsables du recrutement que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Choisissez des exemples concrets, des études de cas et des témoignages qui correspondent directement aux exigences du projet afin de mettre en avant vos capacités et vos réussites passées.

À faire pour vous positionner comme un expert de confiance et fiable, capable de mener à bien le projet.

Étape 6 : Présentez une solution potentielle

Appuyez-vous sur l'énoncé du problème pour proposer des solutions potentielles. Cela vous servira de tremplin pour mettre en avant vos capacités à résoudre les problèmes, votre créativité et votre adaptabilité.

Présentez une solution complète englobant la portée du projet, l'approche proposée, la méthodologie et les stratégies de travail. Décomposez-les en phases ou tâches gérables pour les projets de grande envergure ou complexes.

Présentez les étapes concrètes qui permettront à l'entreprise de se rapprocher des résultats souhaités, et expliquez la valeur ajoutée unique que vous apportez tout au long de ce parcours.

Vous pouvez partager des informations supplémentaires telles que les échéanciers de livraison prévus, la structure de répartition du travail (WBS), les livrables du projet et les jalons. Ce faisant, n'oubliez pas de mentionner les contraintes ou les dépendances susceptibles d'influencer le calendrier prévu.

Étape 7 : Fournissez une ventilation des ressources

Présentez une ventilation des ressources, telles que le budget, les outils, les technologies ou les compétences nécessaires à la bonne réalisation du projet. Cela donne un aperçu de vos capacités en matière de gestion des ressources tout en offrant un aperçu de la gestion des risques et de la planification.

Soyez aussi précis que possible lorsque vous présentez un devis détaillé pour la solution proposée ou que vous définissez la pile technologique. Cette estimation réaliste des ressources nécessaires et votre plan d'allocation des ressources doivent correspondre aux objectifs de l'entreprise.

Par exemple, vous pouvez privilégier la réduction des coûts et la gestion rigoureuse des fonds pour les start-ups. En revanche, pour les projets d'entreprise où le résultat est indissociable de l'image de marque, la qualité des livrables sera votre priorité. Ces priorités changeantes auront une incidence sur vos modes d'utilisation des ressources. Personnalisez votre proposition en conséquence.

Étape 8 : Terminez par un appel à l'action convaincant

Terminez par un appel à l'action convaincant pour inciter les recruteurs à passer à l'étape suivante et à vous embaucher pour cette nouvelle position. Réexprimez les points clés de votre proposition et montrez votre enthousiasme à l'idée de travailler ensemble.

Encouragez l'entreprise à vous contacter pour obtenir des précisions ou approfondir la discussion. Indiquez vos coordonnées, telles que votre e-mail, votre numéro de portable, votre identifiant Skype, votre site web, etc., afin de vous rendre joignable.

Étape 9 : Ajoutez des annexes

Joignez les ressources, les documents d'appui ou la documentation appropriés en annexe à votre proposition. Ceux-ci peuvent inclure votre CV, votre portfolio, vos références, des témoignages, une étude de cas, un échantillon de plan, etc. Assurez-vous que ces annexes sont bien organisées, faciles d'accès et pertinentes par rapport à votre proposition.

Étape 10 : Relisez et peaufinez

Utilisez ClickUp Brain pour peaufiner votre proposition sur ClickUp Documents

Enfin, relisez votre proposition pour vous assurer qu'elle est professionnelle, exacte, précise et sans erreur. Évaluez-la attentivement pour vérifier les détails et vous assurer que vous n'avez rien oublié.

Ce faisant, mettez également la mise en page en forme pour améliorer la lisibilité et faciliter la lecture rapide. L'utilisation de puces, de texte en gras, etc. vous permet d'attirer l'attention sur des parties spécifiques de votre travail.

Vous pouvez utiliser des outils de rédaction basés sur l'IA pour relire votre proposition et corriger les éventuelles erreurs d'orthographe, de grammaire ou de mise en forme, ainsi que pour garantir la cohérence du ton et du style. Parallèlement, demandez l'avis de vos collègues ou de vos mentors afin de bénéficier de points de vue nouveaux et variés. Intégrez leurs suggestions et apportez les modifications nécessaires pour renforcer votre proposition avant l'envoi.

Étape 11 : Envoyez votre proposition (et assurez le suivi)

Cliquez sur le bouton « Envoyer », et c’est terminé !

Utilisez des outils de recrutement pour suivre le statut de votre candidature et contactez l'employeur pour connaître sa décision. Faites preuve de transparence et de professionnalisme tout au long du processus de suivi après l'envoi de votre candidature, et soyez prêt à fournir des informations supplémentaires ou des précisions.

Même après l'étape d'envoi, faire preuve d'un engagement fort témoigne de votre proactivité et de votre engagement envers l'excellence.

Conseils et astuces pour que votre proposition d'emploi se démarque

Maintenant que vous savez comment rédiger une proposition d'emploi, il est temps d'affiner encore cette compétence.

Voici quelques conseils et astuces qui mettront votre proposition sous les feux de la rampe :

Personnalisez votre proposition en fonction du style de communication et des préférences de l'entreprise cible. Par exemple, une start-up appréciera votre ton informel, tandis que les grandes entreprises, où la hiérarchie est importante, préféreront des communications soignées et formelles.

Vous vous souvenez que les consommateurs privilégient la valeur ajoutée plutôt que les fonctionnalités ? Adoptez la même approche pour construire un récit qui mette l'accent sur la valeur que vous apportez à l'entreprise, et pas seulement sur vos qualifications et votre expérience.

Plutôt que de vous contenter d'une liste de qualités qui font de vous le candidat idéal, partagez des anecdotes personnelles et des exemples concrets pour démontrer de manière tangible vos compétences et vos aptitudes.

Utilisez un langage simple mais percutant. N'utilisez du jargon ou des mots à la mode qu'en cas de nécessité.

Imprégnez votre lettre de motivation d'une passion et d'un enthousiasme sincères grâce à un langage et un ton vivants. Exprimez votre enthousiasme sincère à l'idée d'occuper cette nouvelle position et faites part de votre envie de contribuer à l'organisation.

Utilisez des mots ou des expressions qui suscitent des émotions, créent un sentiment d'urgence ou d'autres déclencheurs psychologiques pour créer un lien émotionnel. De même, utilisez des techniques de persuasion telles que la preuve sociale, la rareté et la réciprocité pour inciter à l'action.

Intégrez des éléments visuels tels que des diagrammes, des graphiques, des infographies, des organigrammes et des images pour rendre votre proposition attrayante, illustrer des idées complexes et aérer le texte.

Partagez un prototype, une feuille de route, un mini-projet ou un échantillon de projet pour mettre en avant vos compétences et démarquer votre proposition de celles des autres

Si vous avez du mal à identifier vos arguments clés de vente, relisez la description du poste et sélectionnez les éléments qui vous interpellent. Utilisez ces termes tels quels, car les logiciels de recrutement détecteront ces mots-clés et s'en serviront pour déclencher le filtrage de votre profil.

Faites appel à vos réseaux professionnels ou rendez-vous sur les réseaux sociaux ou des forums comme LinkedIn ou Reddit pour obtenir des avis objectifs sur votre proposition d'emploi

Trouvez l'emploi de vos rêves avec ClickUp

Pour rédiger une proposition d'emploi convaincante, vous devez utiliser un logiciel de traitement de texte, une plateforme de collaboration, un outil d'aide à la grammaire et à la rédaction, des solutions de conception, etc.

Vous pouvez également les remplacer par une solution unique : ClickUp.

ClickUp est l'application qui remplace toutes les autres. Nous avons constaté que les entreprises qui utilisent ClickUp pour leurs ressources humaines, que ce soit pour gérer le recrutement de bout en bout ou l'intégration des nouvelles recrues, obtiennent une réussite importante. Il n'est donc pas surprenant que vous puissiez également l'utiliser pour rédiger une offre d'emploi.

Voici quelques fonctionnalités qui peuvent vous aider :

ClickUp Documents

Les nombreuses options de mise en forme de ClickUp rendent votre proposition claire et facile à lire

ClickUp Docs est une plateforme centralisée permettant de stocker, gérer et organiser tous vos documents, y compris vos propositions d'emploi. Utilisez-la pour créer un nouveau document directement sur ClickUp ou pour en importer un existant.

ClickUp Docs dispose d'un puissant traitement de texte qui vous permet de créer des propositions riches et pertinentes tout en conservant une grande clarté visuelle. Qu'il s'agisse de mettre en forme du texte ou d'intégrer du contenu multimédia, tout est plus simple sur ClickUp Docs. De plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de collaboration en temps réel pour impliquer vos collègues ou vos mentors dans la mise au point de la proposition.

Tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp vous aident à planifier et à hiérarchiser la rédaction de vos propositions

ClickUp Tableaux blancs est un excellent outil que vous pouvez utiliser pour rédiger votre proposition d'emploi. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour réaliser une analyse SWOT de l'entreprise cible et mettre en avant vos compétences et votre expertise pour combler les lacunes. Vous pouvez également vous en servir pour trouver des idées, préparer un plan, imaginer des solutions ou consigner les points forts de votre proposition.

Une fois que vous avez cette idée, il est plus facile de traduire vos réflexions ou vos solutions en représentations visuelles ou en storyboards pour améliorer votre proposition. Les éléments multimédias ou narratifs renforcent la valeur de la proposition.

ClickUp Brain

ClickUp Brain vous aide à peaufiner votre rédaction

ClickUp Brain est un puissant assistant de rédaction et gestionnaire de connaissances. Utilisez-le pour :

Créez du contenu pour les différentes sections de votre proposition d'emploi Affinez vos concepts, validez vos idées et explorez différentes approches pour rédiger votre proposition Faites des recherches sur différents sujets et tendances pour améliorer votre proposition Peaufinez votre style rédactionnel pour plus de clarté, de cohérence et de professionnalisme Vérifiez la grammaire et la syntaxe tout en améliorant la lisibilité Recueillez des commentaires sur les différentes versions de la proposition

De la conception initiale à la mise au point finale, ClickUp Brain peut rationaliser l'ensemble du processus de rédaction de propositions !

Modèles

ClickUp propose une vaste bibliothèque de modèles personnalisables pour différents types de documents adaptés à divers cas d'utilisation. Découvrez le modèle de proposition d'emploi sur ClickUp et configurez-le en fonction des exigences du poste pour gagner du temps et réduire vos efforts. Au-delà des propositions, ClickUp propose également plusieurs checklists qui vous aident à rester sur la bonne voie lors de la rédaction de votre proposition.

Intégrations

ClickUp s'intègre à toute une gamme d'outils, d'applications et de plateformes

ClickUp s'intègre à d'autres outils et applications. Par exemple, vous pouvez intégrer ClickUp à Grammarly pour optimiser la qualité de vos textes. De même, il s'intègre aux principaux fournisseurs de services de e-mail, ce qui vous permet de transférer votre proposition en un seul clic !

Grâce aux fonctionnalités ci-dessus, vous pouvez être sûr d'obtenir une réponse positive à votre proposition.

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Foire aux questions

1. Comment mettre en forme une proposition ?

Le format de votre candidature peut varier en fonction des offres d'emploi, des exigences spécifiques et des préférences du destinataire.

Cela dit, une proposition type devrait inclure :

Introduction

Étendue du travail

Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat ?

2. Que doit contenir une proposition d'emploi ?

Une proposition d'emploi comprend :

Introduction

Qualifications

Énoncé du problème

Solution proposée

Livrables

Risques

Calendrier

Appel à l'action

3. Quels sont les quatre C de la rédaction d'une proposition d'emploi ?

Les quatre C d'une proposition d'emploi sont :

Clair : la proposition doit être claire et facile à comprendre. Suivez le principe KISS (Keep It Simple, Silly) pour garantir la clarté. Soyez concis : évitez les digressions et allez droit au but. Mettez en avant les aspects essentiels et les informations pertinentes dès le début. Achevé : assurez-vous que la proposition aborde tous les aspects essentiels du poste ou du projet, allant de vos compétences aux conditions d'engagement Convaincante : Rendez votre proposition convaincante en mettant en avant votre argument clé de vente, en démontrant votre expertise et en soulignant votre rôle dans la réussite de l'organisation

4. Une proposition d'emploi, c'est la même chose qu'une lettre de motivation ?

Non. Une lettre de motivation est une brève présentation du candidat et est généralement jointe au CV en réponse à une offre d'emploi. En revanche, une proposition d'emploi est un document détaillé spécifique à une nouvelle position ou à un projet. Elle met en adéquation les qualifications, les services, les solutions, l'expérience, etc., avec les exigences du poste.

Bonus : modèles de lettres de motivation pour Google Docs!

5. Une proposition d'emploi, c'est la même chose qu'un CV ?

Non. Un CV est un profil présentant votre formation, votre expérience professionnelle, vos compétences, vos réalisations, etc. Il est souvent envoyé en réponse à des offres d'emploi. Une proposition de mission est un CV plus ciblé, car elle correspond étroitement aux exigences du poste. Il s'agit d'un élément concret démontrant comment vous mettez en œuvre vos compétences, vos connaissances ou vos services pour relever les défis ou résoudre les problèmes spécifiques d'un projet.

6. Quelle est la longueur moyenne d'une proposition d'emploi ?

Une proposition de mission compte généralement entre trois et six pages.