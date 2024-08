Les meilleurs modèles de lettres de motivation de Google Docs en 2024

Croyez-le ou non, un nombre considérable de 77% des recruteurs penchent pour les candidats qui envoient une lettre de motivation - même si elle est facultative !

La lettre de motivation est l'occasion de partager vos motivations, objectifs professionnels pour le travail les objectifs professionnels pour le travail, les réalisations et les aperçus de votre personnalité avec les responsables de l'embauche.

Toutefois, la rédaction d'une lettre de motivation convaincante à partir de zéro peut être décourageante, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Ne vous inquiétez pas ! Nous avons la solution idéale : les modèles de lettres de motivation !

Des outils tels que Google Docs offrent un intervalle de modèles de lettres de motivation gratuits et hautement personnalisables qui facilitent le processus et le rendent plus efficace.

Dans ce blog, nous allons vous présenter les meilleurs modèles de lettres de motivation de Google Docs.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre de motivation ?

Un bon modèle de lettre de motivation vous aide à créer une lettre de motivation engageante et professionnelle vous présentant vous-même et votre parcours professionnel. Pour faire cela, il doit avoir :

Une conception professionnelle : Optez pour un modèle au design épuré qui vous aide à présenter les informations de manière claire. La police de caractères, les marges et l'espacement doivent être uniformes

: Optez pour un modèle au design épuré qui vous aide à présenter les informations de manière claire. La police de caractères, les marges et l'espacement doivent être uniformes Des options de personnalisation : veillez à ce que le modèle, qu'il s'agisse d'un modèle de typemodèle de plan de carrière ou d'un modèle de lettre de motivation, vous permet de personnaliser le texte, les polices de caractères et les couleurs en fonction de votre style personnel et des exigences du poste

: veillez à ce que le modèle, qu'il s'agisse d'un modèle de typemodèle de plan de carrière ou d'un modèle de lettre de motivation, vous permet de personnaliser le texte, les polices de caractères et les couleurs en fonction de votre style personnel et des exigences du poste Une structure claire : Assurez-vous que le modèle a une structure claire, y compris une section en-tête pour vos détails, une courte introduction, un corps et une conclusion

: Assurez-vous que le modèle a une structure claire, y compris une section en-tête pour vos détails, une courte introduction, un corps et une conclusion Une grande accessibilité : Choisissez un modèle facile à utiliser. Il doit être disponible dans des formes largement répandues (par exemple, .docx, .pdf) et être compatible avec la plupart des logiciels de traitement de texte courants

: Choisissez un modèle facile à utiliser. Il doit être disponible dans des formes largement répandues (par exemple, .docx, .pdf) et être compatible avec la plupart des logiciels de traitement de texte courants Un ton positif : Choisissez un modèle au ton positif, confiant et professionnel pour susciter l'intérêt des recruteurs et refléter votre enthousiasme

Modèles de lettres de motivation gratuits dans Google Docs

Voici les modèles de lettres de motivation les plus gratuits dans Google Docs :

1. Modèle de lettre de motivation pour CV dans Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Gdoc Le modèle de lettre de motivation pour CV est un modèle de lettre de motivation gratuit dans Google Docs. Sa structure claire et dépouillée présente clairement les informations aux lecteurs. Il comporte un espace dédié à l'ajout de vos données personnelles, telles que le numéro de téléphone, l'identifiant e-mail et l'adresse.

Vous pouvez utiliser ce modèle simple pour mettre en valeur votre expérience et vos compétences et expliquer pourquoi vous êtes bien adapté au rôle pour lequel vous postulez. Mentionnez également clairement les raisons pour lesquelles le rôle vous attire.

Le modèle est hautement personnalisable. vous pouvez donc mettre en forme, changer les couleurs et les caractères. Il est compatible avec Google Slides, Microsoft PowerPoint et MacOS Keynote.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de lettre de motivation de base pour Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Gdoc Ce modèle de lettre de motivation professionnelle offre un design épuré et élégant qui permet à votre lettre de motivation de se démarquer.

Le corps du modèle contient un contenu qui exprime l'intérêt pour la position et détaille les rôles et réalisations précédents. Vous pouvez également mettre en avant votre parcours professionnel avec des réalisations et des indicateurs spécifiques.

Une section est consacrée à la description des raisons pour lesquelles vous êtes attiré par l'entreprise. Les dernières lignes font référence à un CV joint, à une note de remerciement et à votre enthousiasme pour le rôle.

Ce document préconçu est facilement modifiable dans Google Docs et présente une structure claire qui garantit lisibilité et professionnalisme. Il est parfait pour les demandeurs d'emploi qui cherchent à faire une impression durable.

Télécharger ce modèle

3. Modèle de lettre de motivation pour une demande d'emploi dans Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Gdoc Ce modèle gratuit de lettre de motivation dans Google Docs présente une disposition conviviale et un design épuré. Le plus intéressant ? Il vous donne des conseils pour rendre votre lettre de motivation plus professionnelle afin d'attirer l'attention des recruteurs. Ces conseils comprennent la relecture, l'utilisation d'une police de caractère simple, la division en courts paragraphes et une bonne organisation des informations.

Ils soulignent également l'importance de ne pas répéter les informations contenues dans votre CV et d'adapter la lettre à chaque employeur. Si vous pensez qu'il faut faire un maximum d'effet avec peu de mots, le modèle de lettre de motivation pour une demande d'emploi est idéal.

Télécharger ce modèle

💡 Pro Tip: Use Modèles ClickUp pour créer la lettre de motivation et le CV parfaits. ClickUp propose plus de 1 000 modèles de différents degrés de complexité (débutant, intermédiaire et avancé), types et cas d'utilisation. Vous pouvez également créer facilement de nouveaux modèles pour répondre à vos besoins.

4. Modèle de lettre de motivation pour un stage dans Google Docs

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école Gdoc Vous êtes à la recherche d'un stage ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Le modèle de lettre de motivation de stage Google Docs met l'accent sur vos compétences, votre enthousiasme, votre statut universitaire et vos objectifs à long terme afin d'impressionner les recruteurs.

Vous pouvez partager votre intérêt pour le stage avec une entreprise spécifique en soulignant les services uniques, les critiques et la réputation qui vous ont attiré vers le rôle. Vous pouvez également exprimer vos objectifs de carrière et la manière dont le stage s'aligne sur ces objets.

Obtenir un stage tout en étudiant n'est pas une tâche facile, mais ce modèle rend le processus plus efficace et plus facile.

Mon travail consiste à répondre au défi commun des étudiants, à savoir une expérience de travail limitée. Ce modèle mis en forme de manière professionnelle fournit la plateforme parfaite pour mettre en valeur les compétences et les aspirations d'un débutant.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de lettre de motivation professionnelle dans Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Gdoc Il s'agit d'une autre option gratuite dans la galerie de modèles de Google Docs. Contrairement aux autres modèles de la liste, celui-ci utilise les couleurs gris, noir et marron pour mettre en évidence les informations importantes. Vous pouvez inclure vos coordonnées sur le côté droit, tandis que les informations relatives au responsable du recrutement se trouvent juste sous votre nom.

La disposition épurée permet de séparer les informations et rend la lettre visuellement attrayante. Modifiez le modèle pour y inclure des informations sur vos rôles professionnels antérieurs, les raisons pour lesquelles vous avez postulé, etc changement de carrière le candidat doit indiquer ses compétences, ses réalisations, ses diplômes et les raisons pour lesquelles il postule à cet emploi.

Télécharger ce modèle

Bonus: Vous postulez pour un rôle de gestion de projet ? Consultez notre liste de modèles de CV de gestion de projet .

Le pouvoir des modèles est indéniable. Ils raccourcissent le travail de rédaction d'une lettre de motivation à partir de zéro et sont incroyablement pratiques et efficaces. Cependant, vous devez connaître les éléments essentiels d'une lettre de motivation pour utiliser ces modèles de manière efficace.

Une lettre de motivation est généralement la première impression que le recruteur a de vous. Vous devez donc veiller à ce qu'elle décrive fidèlement vos motivations, vos compétences et vos intérêts.

Voici comment rédiger une lettre de motivation efficace :

Recherche, recherche, recherche

Avant de commencer à rédiger la lettre de motivation, faites des recherches approfondies. Visitez le site web de l'entreprise pour en savoir plus sur sa mission, ses valeurs, ses produits et ses services. Lisez des articles ou des communiqués de presse récents sur l'entreprise pour vous tenir au courant.

Lisez attentivement l'offre d'emploi pour comprendre les qualifications et les responsabilités requises et mettez en évidence les compétences que le rôle exige. Par exemple, si le poste exige des compétences en Python et en gestion de projet, mettez en avant votre expérience des langages de codage comme Python et de la gestion de projets dans votre lettre de motivation.

Choisir le bon modèle

Ensuite, choisissez un modèle adapté au secteur d'activité et au rôle du poste. Par exemple, si vous postulez pour un rôle de graphiste, choisissez pour votre lettre de motivation un modèle unique et innovant qui mette en valeur votre créativité.

Veillez à ce que le modèle soit adapté :

Présente les informations dans une structure professionnelle et effacée

Correspond à votre CV en termes de style de police, de taille de caractères et de couleurs pour une présentation cohérente

Permet une personnalisation aisée

Est facile à lire, avec suffisamment d'espace blanc, des marges appropriées et une taille de caractère lisible

Listez votre nom et vos coordonnées

En tête de votre lettre de motivation, mentionnez votre nom et vos coordonnées. Ajoutez des détails tels que :

Nom complet dans une police de caractère plus grande et plus grasse

Titre professionnel sous votre nom

Votre adresse actuelle

Une adresse e-mail professionnelle

Votre numéro de téléphone

Votre ville et votre état/pays

Lien vers un site web, un profil LinkedIn ou un portfolio

Inclure le nom du destinataire

Au lieu d'utiliser la formule "Madame, Monsieur", adressez votre lettre de motivation directement au responsable du recrutement. Vous pouvez trouver son nom en consultant l'offre d'emploi ou en effectuant une recherche sur la page LinkedIn de l'entreprise. En vous adressant à une personne précise, vous montrez que vous avez fait vos devoirs.

Toutefois, si vous ne trouvez pas le nom, adressez la lettre à l'entreprise ou au service.

Rendre l'introduction intéressante

Les responsables du recrutement reçoivent des centaines de lettres de motivation. Ils n'ont pas le temps de lire chacune d'entre elles. C'est pourquoi votre introduction, le premier paragraphe de votre lettre de motivation, doit être accrocheuse, pertinente et mémorable. Elle doit exprimer l'enthousiasme pour le rôle.

Incluez les éléments suivants :

La position pour laquelle vous postulez

Vos réalisations passées en rapport avec le rôle

À faire ce rôle

Ce qui vous distingue des autres candidats

Vous pouvez également inclure une connexion personnelle avec l'entreprise ou une recommandation, le cas échéant.

Inclure tous les détails

Le corps principal de votre lettre de motivation doit inclure tout ce qui fait de vous un candidat qualifié pour le rôle. Quand rédiger une proposition d'emploi ou une lettre de motivation, inspirez-vous de l'offre d'emploi. Mettez en avant vos compétences et vos réalisations en rapport avec le rôle de l'emploi.

Expliquez en quoi vous correspondez parfaitement au rôle en décrivant comment vos valeurs et votre style de travail s'alignent sur la culture de l'entreprise. L'idée est de partager ce que vous apporterez au tableau si vous rejoignez l'entreprise.

Aussi tentant que cela puisse être, ne faites pas la liste de tous vos rôles précédents. Concentrez-vous plutôt sur les plus pertinentes.

Rédigez une conclusion forte

Il est temps de conclure votre lettre de motivation. Rédigez une conclusion forte qui réitère votre enthousiasme pour la position et l'entreprise. Proposez poliment un suivi, tel qu'un appel téléphonique ou un entretien, pour discuter plus en détail de votre candidature.

N'oubliez pas de remercier le lecteur pour le temps qu'il vous a consacré et l'attention qu'il vous a accordée. Utilisez une formule de clôture professionnelle, telle que "sincèrement" ou "meilleures salutations"

Vous pouvez utiliser Outils d'écriture IA pour rédiger des lettres de motivation parfaites. Les meilleurs outils vous aident à définir le ton d'un message, à le modifier, à le relire et à formuler des suggestions d'amélioration.

Conseils à retenir pour la rédaction de votre lettre de motivation

Voici quelques conseils à retenir lors de la rédaction de votre lettre de motivation :

Personnalisez votre lettre de motivation

Bien qu'il soit pratique d'utiliser la même lettre de motivation pour tous les emplois, les candidatures génériques réduisent vos chances d'être embauché. Prenez toujours le temps de vous renseigner sur l'entreprise et d'adapter votre lettre à des postes spécifiques.

Quantifiez vos réalisations

Les chiffres peuvent avoir plus d'impact que les mots, en particulier lorsque vous énumérez vos réalisations. Donnez des exemples précis dans votre lettre de motivation. Quantifiez vos réalisations à l'aide de nombres.

Par exemple, "J'ai mis au point un nouveau protocole de service à la clientèle qui a permis de réduire les délais de réponse de 40 % et d'augmenter le taux de satisfaction des clients de 15 %."

Cela permettra de montrer l'impact de votre travail sur vos précédents employeurs ou projets.

Soyez bref et professionnel

Une lettre de motivation doit être concise et aller droit au but. Les responsables du recrutement n'ont pas le temps de lire de longues rédactions. Par conséquent, essayez d'utiliser moins de mots pour avoir un impact maximal.

Une lettre de motivation idéale ne dépasse pas une page et comporte trois ou quatre paragraphes. Elle doit éviter le superflu et les déclarations génériques.

Veillez à ce que votre ton soit à la fois discret, professionnel et respectueux. Évitez l'argot, le langage trop décontracté ou les plaisanteries qui pourraient être mal interprétées. Utilisez un langage clair et simple, sans jargon industriel. Par exemple :

"Je vous écris pour vous faire part de mon vif intérêt pour la position de coordinateur marketing chez [Nom de l'entreprise], telle qu'elle est annoncée sur [Tableau des emplois]. Passionnée par le marketing et forte d'une réussite avérée, je suis convaincue de pouvoir contribuer de manière significative aux objectifs de votre équipe." "_Je vous écris pour vous faire part de mon vif intérêt pour le poste de coordinateur marketing chez \N[Nom de l'entreprise], tel qu'annoncé sur \N[Site internet de l'offre d'emploi]

✅ "Je postule pour la position de coordinateur marketing chez \N[Nom de l'entreprise] telle qu'annoncée sur \N[Job board]. La récente campagne de votre entreprise, [Campagne spécifique], témoigne d'une solide compréhension d'une niche [Marché cible] et s'inscrit dans la lignée de mon travail à [Expérience pertinente]." "_Mon travail à l'entreprise est un atout majeur pour l'entreprise

Suivre les instructions

Si une offre d'emploi demande quelque chose de spécifique dans votre candidature, il est crucial de l'abonné. Par exemple, elle peut donner des instructions spécifiques sur le format du fichier : "Soumettez votre lettre de motivation au format PDF et indiquez votre nom et le titre du poste dans le nom du fichier."

💡 Conseil de pro: Utilisez des noms de fichiers cohérents et descriptifs tels que "À faire_John_Resume.pdf" pour faciliter l'identification. Vous ferez ainsi preuve de professionnalisme, ce qui impressionnera les employeurs potentiels.

L'annonce ou l'offre d'emploi peut également contenir des directives d'envoi spécifiques ou des instructions relatives au contenu. Lisez-les attentivement et suivez les instructions. Le souci du détail est une compétence toujours appréciée.

Remédier aux lacunes en matière d'emploi

S'il y a des lacunes dans votre CV, une lettre de motivation est l'endroit idéal pour le reconnaître. Vous pourrez ainsi fournir plus de contexte et rassurer les employeurs potentiels.

Soyez honnête au sujet de la période d'inactivité, soulignez les activités pertinentes que vous avez pu entreprendre pendant cette période et montrez que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle carrière remettre votre carrière sur les rails .

Vérifier avant d'envoyer

Enfin, n'oubliez pas de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Recherchez les erreurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation. Utilisez Grammarly ou un outil d'IA tel que ClickUp Brain pour le faire. Veillez également à ce que les informations contenues dans votre lettre de motivation correspondent à celles de votre curriculum vitae.

Lisez votre lettre à haute voix pour repérer les erreurs ou les formulations maladroites.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-for-proofreading.png ClickUp Brain pour la relecture /$$img/

corrigez vos erreurs d'écriture pour faire une impression irréprochable avec ClickUp Brain_

💡 Conseil pro: Utilisez ClickUp Brain pour rédiger et peaufiner votre lettre de motivation. Il peut repérer les problèmes d'écriture, de grammaire et d'orthographe et proposer des suggestions pour ajuster le ton. Il peut même vous aider à réfléchir à des lettres de motivation plus créatives.

Gérez votre recherche d'emploi avec ClickUp

La recherche d'un nouvel emploi peut être un processus passionnant. Cependant, elle peut aussi être épuisante et angoissante. C'est là qu'un outil de productivité et de gestion de projet comme ClickUp peut vous aider.

ClickUp est un outil de productivité polyvalent qui améliore considérablement votre processus de recherche d'emploi en vous permettant de rester organisé, concentré et efficace. De l'organisation des demandes d'emploi au suivi des délais de candidature, vous pouvez tout faire avec ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendrier-view-simplified.png ClickUp 3.0 Affichage simplifié du Calendrier /$$img/

créez des tâches dédiées à chaque candidature, recherche et préparation d'entretien sur le calendrier ClickUp_

Par exemple, Affichage du Calendrier de ClickUp peut vous aider à fixer des paramètres pour chaque candidature à un emploi et chaque entretien. Vous pouvez visualiser votre emploi du temps, coordonner les évènements, suivre les tâches et le synchroniser avec votre application Calendrier. Rappels ClickUp vous permettent de ne jamais manquer une date limite de dépôt de candidature. Vous pouvez également inclure des pièces jointes et des dates. Ces rappels peuvent être gérés depuis n'importe quel appareil, y compris votre bureau et vos appareils mobiles.

Kartikeya Thapliyal, chef de produit chez Smallcase, a déclaré à propos de ClickUp :

_L'utilisation des calendriers pour achever les tâches avant les échéances est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos échéances sont visibles sur vos calendriers en même temps que les tâches, de sorte que le forfait de votre journée/semaine est super facile et rapide

Kartikeya Thapliyal, chef de produit chez Smallcase

Examinons quelques-unes de ses fonctionnalités :

Documentation avancée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$img/

utilisez les options de mise en forme pour faire ressortir votre lettre de motivation Documents ClickUp peut vous aider à créer, stocker et gérer tous vos documents. Rédigez plusieurs lettres de motivation, modifiez-les et suivez les changements à l'aide de Docs. Le type de caractère, la taille, la hauteur, la largeur de page et bien d'autres éléments sont entièrement personnalisables.

Créez de nouveaux modèles de lettres de motivation pour garder plusieurs options à portée de main, et utilisez la fonctionnalité de collaboration pour inviter votre mentor ou vos amis à peaufiner ces documents et à donner leur avis.

Capacités IA intelligentes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Tailored-cover-letter-with-ClickUp-Brain.png Lettre de motivation sur mesure avec ClickUp Brain /$$$img/

rédiger des lettres de motivation personnalisées avec ClickUp Brain

Nous avons déjà abordé la question de ClickUp Brain. Il s'agit en effet d'un assistant de rédaction puissant qui permet de rédiger des lettres de motivation uniques et efficaces. Vous pouvez rédiger un contenu spécifique à un rôle, rechercher des sujets, affiner des concepts, effectuer des contrôles grammaticaux et peaufiner le langage pour une meilleure lisibilité.

Posez des questions à ClickUp Brain sur les compétences ou les expériences spécifiques que vous pouvez mettre en avant pour améliorer votre lettre. Il peut également vous aider à créer des modèles de lettres de motivation personnalisés. Vous pouvez même utiliser l'IA pour préparer les entretiens . Par instance, demandez à ClickUp Brain de résumer les évolutions du secteur et d'analyser les actions des concurrents afin d'être parfaitement au fait du secteur d'activité de votre employeur potentiel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif ClickUp IA Modification en cours de contenu dans les documents /$$img/

utilisez ClickUp Brain directement dans Docs_

💡 Pro Tip: ClickUp Brain peut être utilisé directement dans Docs pour vous aider à rédiger et modifier votre lettre de motivation.

Le modèle vous aide à :

Visualiser la progression à l'aide de vues telles que les candidatures prioritaires, l'étape de la candidature, la liste des entreprises, etc.

Fixer des objectifs pour votre recherche d'emploi

Créer divers documents de candidature en fonction des rôles et des entreprises

Get Your Dream Job With ClickUp (Obtenez l'emploi de vos rêves avec ClickUp)

Les modèles de lettres de motivation de Google Docs constituent une solution pratique et efficace pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer des lettres de motivation soignées et professionnelles. En utilisant ces modèles, vous pouvez gagner du temps et assurer la cohérence de vos candidatures.

Cependant, ClickUp propose un éventail encore plus large de modèles personnalisables qui répondent à différents styles et secteurs d'activité, ce qui vous permet d'adapter votre lettre de motivation aux postes spécifiques pour lesquels vous postulez.

En outre, les capacités de gestion de projet de ClickUp peuvent également rendre votre recherche d'emploi plus facile et moins chronophage. Utilisez ses fonctionnalités complètes pour vous assurer de ne jamais manquer une date limite de candidature et de décrocher rapidement l'emploi de vos rêves. S'inscrire gratuitement aujourd'hui !

Et tous nos vœux de réussite pour votre voyage !