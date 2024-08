Comment remettre votre carrière sur les rails (10 étapes concrètes)

Un revers de carrière est un évènement ou une circonstance qui perturbe ou entrave votre progression professionnelle et votre avancement vers vos objectifs de carrière.

Qu'il s'agisse d'une perte d'emploi, d'un congé pour raisons de santé, d'un congé parental, d'une absence de promotion ou d'un environnement de travail toxique, les revers de carrière peuvent perturber votre progression professionnelle et vous empêcher d'atteindre vos objectifs.

À faire, un revers n'a pas besoin de définir votre trajectoire professionnelle . Bien que cela puisse être un défi, c'est aussi une opportunité de croissance, d'auto-réflexion et la possibilité de réinitialiser vos objectifs professionnels et vos aspirations.

Cet article vise à fournir une position positive sur les échecs professionnels et à proposer des étapes réalisables pour remettre votre carrière sur les rails !

Découvrez des outils et des stratégies de productivité conçus pour vous aider à retrouver votre concentration, à renforcer votre confiance et à connaître la réussite lors de votre retour au travail.

Comprendre l'échec professionnel

Les échecs professionnels peuvent être classés en plusieurs catégories, chacune ayant un impact unique sur les individus et leur parcours professionnel :

Perte d'emploi: Elle peut être due à diverses raisons, telles qu'une restructuration de l'entreprise, un ralentissement économique, des fusions et acquisitions, et des problèmes de performance

Obsolescence des connaissances: L'évolution rapide des technologies dans votre champ peut rendre votre ensemble de compétences actuel obsolète, ce qui nécessite un apprentissage et une adaptation continus pour rester compétitif

Vous pouvez surmonter bon nombre de ces difficultés en faisant preuve de résilience, en vous appuyant sur un réseau d'amis, de membres de la famille et de collègues qui vous apportent leur assistance et en investissant dans votre développement personnel et professionnel.

Le rôle de la résilience pour surmonter les échecs

La résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir face à l'adversité et à s'adapter au changement, est essentielle pour surmonter les échecs professionnels. Les personnes résilientes possèdent plusieurs caractéristiques clés :

L'adaptabilité : La volonté d'accepter le changement, d'acquérir de nouvelles compétences et d'explorer d'autres voies professionnelles

: La volonté d'accepter le changement, d'acquérir de nouvelles compétences et d'explorer d'autres voies professionnelles Persévérance : La détermination à persister face aux défis et aux revers et la capacité à se relever après un échec

: La détermination à persister face aux défis et aux revers et la capacité à se relever après un échec L'optimisme : Un état d'esprit positif qui se concentre sur les opportunités plutôt que de s'attarder sur les échecs et la conviction que l'on peut surmonter les défis

: Un état d'esprit positif qui se concentre sur les opportunités plutôt que de s'attarder sur les échecs et la conviction que l'on peut surmonter les défis **Système d'assistance : un réseau solide de famille, d'amis, de mentors ou de fournisseurs prestataires qui peuvent apporter une assistance émotionnelle, des conseils et des ressources

**La capacité à réfléchir sur ses forces, ses faiblesses, ses valeurs et ses objectifs et à prendre des décisions éclairées sur les transitions ou les ajustements de carrière

Le développement de la résilience implique de cultiver un état d'esprit de croissance, de prendre soin de soi, de rechercher de l'assistance et d'apprendre et de s'adapter en permanence.

En adoptant la résilience, vous pouvez surmonter les échecs professionnels et en ressortir plus fort, plus adaptable et mieux équipé pour relever les défis futurs et atteindre vos objectifs de carrière.

Et nous vous montrerons comment !

10 étapes pour remettre votre carrière sur les rails

Un échec professionnel peut être décourageant, mais il est important de se rappeler que ce n'est pas la fin de la route. Avec de la détermination et la bonne approche, vous pouvez remettre votre vie professionnelle sur les rails.

Voici dix étapes pour simplifier et guider votre parcours vers une relance réussie de votre carrière :

1. Identifier et surmonter les déclencheurs de l'échec professionnel

Si les échecs professionnels peuvent être décourageants et perturbants, ils font souvent partie intégrante de la vie.

La clé pour rebondir consiste à surmonter l'obstacle immédiat et à identifier et neutraliser les déclencheurs qui pourraient conduire à des échecs similaires à l'avenir.

Voici quelques moyens d'identifier et de surmonter les déclencheurs d'échecs professionnels :

Réfléchissez à votre parcours. Plongez dans les évènements qui ont conduit à votre échec et faites une introspection de vos pensées, de vos émotions et de votre comportement afin d'obtenir des informations précieuses sur les angles morts potentiels ou les défis récurrents auxquels vous pourriez être confronté

Plongez dans les évènements qui ont conduit à votre échec et faites une introspection de vos pensées, de vos émotions et de votre comportement afin d'obtenir des informations précieuses sur les angles morts potentiels ou les défis récurrents auxquels vous pourriez être confronté **Des techniques telles que la méditation et la tenue d'un journal peuvent vous aider à devenir plus conscient de vos pensées et de vos émotions, ce qui vous permet de répondre plutôt que de réagir impulsivement dans des situations qui vous déclenchent. Vous pouvez utiliser des outils de prise de notes tels queClickUp Notes pour vous aider à identifier et à surmonter les déclencheurs potentiels d'échecs professionnels

**Il se peut que la carrière que vous avez choisie ne vous convienne pas. Les conseillers d'orientation professionnelle peuvent vous aider à choisir une carrière qui correspond mieux à vos compétences et à vos aspirations, à changer de carrière, à gérer votre progression professionnelle et à résoudre d'autres problèmes liés à l'emploi

Faites de la tenue d'un journal une habitude, écrivez à tout moment et accédez à vos notes depuis n'importe quel appareil grâce à ClickUp Notes

Voici comment vous pouvez tirer parti de ClickUp Notes pour noter vos sentiments sur les échecs professionnels et les leçons et apprentissages qui en découlent :

Créez un environnement de travail ou un Espace dédié à votre développement professionnel et à votre évolution de carrière

Dans cet environnement de travail ou cet espace, créez une nouvelle note intitulée " Déclencheurs de revers de carrière "

Commencez par dresser la liste des échecs professionnels que vous avez connus. Pour chaque échec, analysez les facteurs ou les déclencheurs qui y ont contribué

Classez ces déclencheurs dans différentes sections de la note, telles que "Déclencheurs personnels", "Déclencheurs liés au lieu de travail" et "Déclencheurs liés au secteur d'activité"

Utilisez les options de mise en forme, telles que les titres, les puces et les checklists, pour organiser vos idées et rendre le contenu plus lisible et plus facile à mettre en œuvre

Définissez des rappels ou des tâches récurrentes dans ClickUp pour revoir et mettre à jour périodiquement cette note

Une fois que vous avez identifié les déclencheurs potentiels, créez un forfait au sein de la même note ou créez un lien vers un document séparéTâches ClickUp ouClickUp Documents* Utilisez les fonctionnalités de collaboration de ClickUp pour impliquer des mentors, des coachs ou des collègues de confiance. Partagez la note avec eux et demandez-leur leur avis ou leur point de vue sur l'identification et le traitement des déclencheurs de revers de carrière

Intégrez cette note à d'autres fonctionnalités de ClickUp telles queAffichage du Calendrier ClickUp pour programmer des contrôles réguliers ou des rappels afin de revoir et de mettre à jour votre forfait

Grâce à la fonctionnalité Notes de ClickUp, vous pouvez créer un document évolutif qui vous aide à rester attentif aux déclencheurs potentiels de revers de carrière et à les atténuer ou les surmonter de manière proactive. Cela peut contribuer de manière significative à la résilience et à la croissance de votre carrière.

2. Utiliser le mentorat pour rétablir sa carrière

Le mentorat est une relation d'assistance entre un professionnel plus expérimenté (le mentor) et un autre moins expérimenté (le mentoré) qui cherche à obtenir des conseils et à progresser. Il s'agit d'un partenariat dynamique offrant un mélange unique d'avantages pour les deux parties.

Un mentor qui a l'habitude de relever des défis professionnels peut donner de précieux conseils sur la façon de reconstruire votre CV et vous donner des indications sur le secteur d'activité. Un coach de carrière apporte motivation et assistance, envoie de nouvelles opportunités, offre des recommandations, développe une stratégie de recherche d'emploi et vous aide à naviguer dans le processus d'entretien.

Voici quelques étapes recommandées pour sélectionner et approcher un mentor :

Réfléchissez aux domaines spécifiques dans lesquels vous avez le plus besoin d'assistance, tels que le développement des compétences,les habitudes de travailles stratégies de réseautage et la préparation aux entretiens

Cherchez un mentor qui a réussi à relever des défis professionnels similaires ou qui a de l'expérience dans le champ que vous visez et qui possède de solides compétences en matière de gestion de carrièreéthique du travail* Identifiez des mentors potentiels par le biais d'organisations professionnelles, de réseaux d'anciens élèves ou de plateformes en ligne telles que LinkedIn

N'envoyez pas d'e-mail ou de message générique. Présentez-vous brièvement, expliquez vos objectifs de carrière et soulignez les raisons pour lesquelles vous pensez que leur mentorat serait bénéfique

Lors de votre première réunion, discutez de vos objectifs pour le mentorat et du niveau de validation que vous pouvez offrir

Précisez la fréquence des réunions et les méthodes de communication que vous préférez

3. Réaligner les objectifs et les priorités

Un revers de carrière peut modifier votre paysage professionnel. Vous avez peut-être perdu l'emploi de vos rêves, n'avez pas obtenu de promotion ou avez connu un changement dans votre secteur d'activité. Compte tenu de ces nouvelles circonstances, réaligner vos objectifs permet de s'assurer qu'ils restent réalistes et réalisables.

Utilisez les Modèle de recherche d'emploi ClickUp pour trouver de nouvelles opportunités d'emploi.

Ce modèle peut vous aider à réévaluer et à ajuster vos objectifs et à donner la priorité à la reprise de votre carrière. Avec ce modèle, gardez une trace des candidatures, des offres d'emploi actuelles, des évaluations des entreprises, des avantages et des ressources pour les entretiens.

4. Créez votre marque personnelle

Créez une image positive et professionnelle qui reflète vos compétences vos valeurs et vos aspirations professionnelles. Cet objectif peut être atteint grâce à votre présence en ligne, votre style de communication et vos interactions en réseau.

Commencez modestement. Le parcours de chacun est unique ; partagez votre parcours professionnel - vos victoires, vos erreurs et ce que vous en avez appris. Choisissez une plateforme et investissez votre temps. Le choix de la plateforme peut dépendre de l'endroit où se trouvent votre public et votre communauté. LinkedIn est un choix populaire ; pour d'autres, il peut s'agir de X ou de TikTok.

Allez plus loin : créez un site web simple, constituez un portfolio de vos réalisations et créez un lien vers ce site à partir de vos profils sociaux.

PROTIP : Le développement de votre marque peut également vous aider à explorer le travail par projet ou les opportunités de freelance pour gagner de l'argent pendant la transition entre deux carrières.

5. Cultiver de solides compétences en communication

Améliorez votre capacité à communiquer vos idées de manière claire et concise, à l'oral comme à l'écrit.

Une communication efficace est essentielle pour établir des relations, faire bonne impression et réussir les entretiens et les présentations.

PROTIP : Pour améliorer vos compétences en communication, suivez un cours d'art oratoire ou recherchez activement des occasions de prendre la parole en public, par exemple en vous essayant aux micros ouverts ou en rejoignant un club Toastmasters.

6. Adopter un état d'esprit de croissance

Au lieu d'afficher le revers comme un échec et de céder à des sentiments négatifs, vous devriez le voir comme une chance d'apprendre et de grandir. Posez-vous des questions telles que "Que puis-je apprendre de cette expérience ?" et "Quelles compétences ou connaissances pourrais-je acquérir pour éviter des situations similaires à l'avenir ?

Plongez profondément dans les livres de développement personnel et les autobiographies de personnes pour en apprendre davantage sur la réussite et les échecs. Voici quelques livres qui peuvent vous aider à démarrer votre lecture :

Mindset : La nouvelle psychologie du succès de Carol S. Dweck

bounce : Bounce : Bounce Back Stronger After Every Setback (Rebondir plus fort après chaque revers) de Matthew Syed

l'obstacle est le chemin par Ryan Holiday

daring Greatly_ de Brené Brown

INSPIRATION : Écoutez des podcasts de motivation tels que The Science of Success, animé par J. Matthew Bodnar sur Apple Podcasts, et Tiny Leaps, Big Changes, de Gregg Clunis sur TLB pour vous aider à rester positif et à stimuler votre motivation.

7. Développer un système d'assistance

Un échec professionnel peut vous laisser en plan et vous faire douter de la marche à suivre. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire ce détour tout seul. La mise en place d'un solide système d'assistance peut être le carburant qui vous remettra sur les rails et vous permettra d'avancer avec un nouvel élan.

Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos amis proches et de votre famille. Recherchez l'assistance en partageant votre expérience ouvertement et honnêtement. Leur assistance émotionnelle inébranlable et leur confiance en vous peuvent être une puissante source de force et raviver votre énergie dans les moments difficiles.

Tendez la main à d'anciens collègues, mentors ou camarades de classe que vous avez perdus de vue. LinkedIn peut être un outil précieux pour reprendre contact avec des personnes.

8. Célébrez vos réussites

Reconnaissez et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Cela vous aidera à rester motivé et à continuer à progresser dans votre parcours professionnel.

Achevé un cours de formation, reçu une évaluation positive, obtenu une promotion ou débloqué une nouvelle compétence.

Vous pouvez simplement partager de nouvelles certifications ou réalisations sur votre profil LinkedIn et même créer une section Certification et Licence pour faire de vous un candidat de choix pour n'importe quel recruteur.

9. Créer ou participer à des opportunités de mise en réseau

Le réseautage peut ouvrir des portes sur de nouvelles opportunités et fournir des points de vue et des conseils précieux.

Assistez à des évènements du secteur, rejoignez des groupes Facebook liés à votre champ, ou entrez en contact avec des personnes sur LinkedIn ayant un parcours professionnel similaire au vôtre.

Entrez en contact avec des recruteurs spécialisés dans le champ que vous convoitez sur les sites de recrutement. Consultez activement leur contenu, participez aux discussions et mettez en avant votre expertise pour devenir un candidat reconnaissable lorsqu'ils ont des offres d'emploi pertinentes.

Prenez l'initiative et fédérez les gens en organisant un meetup de l'industrie axé sur un sujet ou une compétence spécifique. Cela vous positionne comme un leader d'opinion prêt à assumer davantage de responsabilités et vous permet de nouer des contacts avec des personnes partageant les mêmes idées.

10. Prenez soin de votre bien-être

À faites-vous que les sondage 2023 sur le travail en Amérique a révélé que 77 % des travailleurs ont rapporté avoir subi un stress lié au travail ? En outre, 57 % ont indiqué avoir subi des effets négatifs en raison du stress lié au travail, parfois associé à l'épuisement professionnel.

Le burnout au travail est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et prolongé. Il survient lorsque l'on se sent débordé, émotionnellement vidé et incapable de répondre aux demandes constantes.

Il convient donc de suivre une thérapie régulière, de maintenir un cercle de personnes proches sur lesquelles vous pouvez compter pour répondre à vos besoins émotionnels, de tenir un journal quotidien de vos émotions et de ne pas vous stresser pour être productif tous les jours. La santé mentale peut jouer un rôle essentiel dans le rétablissement de votre carrière, alors adoptez la bonne attitude et concentrez-vous également sur votre bien-être physique !

Le chômage peut avoir un impact négatif sur votre compte en banque et sur votre capacité à remplir vos fonctions.

Bien que ces 10 étapes soient des façons générales d'aborder la relance de votre carrière, obtenons un forfait réalisable pour donner un coup de fouet aux deuxièmes manches de votre carrière !

1. Actualiser ses connaissances et s'engager sur la voie de l'apprentissage continu

L'actualisation des compétences consiste à acquérir de nouvelles compétences ou à améliorer les compétences existantes afin de rester pertinent et compétitif dans votre position actuelle ou dans le parcours professionnel que vous souhaitez suivre. Il s'agit de s'appuyer sur les connaissances et l'expertise existantes pour s'adapter aux exigences en constante évolution du marché du travail.

Analysez les raisons de votre échec professionnel. Y a-t-il des compétences spécifiques qui vous manquaient ? Recherchez les offres d'emploi dans le champ qui vous intéresse afin de déterminer les compétences les plus recherchées par les employeurs.

Utilisez l'outil Modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour établir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps pour votre parcours de perfectionnement, tels que l'obtention de différentes certifications ou l'achèvement de projets professionnels. Vous disposez ainsi d'une feuille de route claire pour votre processus d'apprentissage.

Vous pouvez apprendre une nouvelle langue pour créer des opportunités de travail dans différents pays ou saisir des opportunités gratuites certifications en programmation de Google ou HubSpot. Si vous êtes intéressé(e) par le design, de nombreuses certifications peuvent vous aider à vous améliorer.

Vous pouvez également suivre une formation pour exceller dans de nouveaux passe-temps et explorer des voies professionnelles non conventionnelles comme la menuiserie, la fabrication de savon, la fabrication de bougies ou le soufflage de verre.

2. Priorité à la gestion des tâches et au suivi du temps

Lorsque vous êtes confronté à un revers professionnel, c'est votre routine qui s'en trouve le plus affectée. Ainsi, tous les matins, essayez de vous fixer un paramètre précis pour obtenir un nouvel emploi ou explorer davantage d'opportunités. Manifestez des pensées positives en construisant une routine et en vous y tenant.

Bien entendu, vous aurez besoin d'aide pour réaligner vos objectifs et vos priorités. Essayez d'utiliser le logiciel de gestion de projet personnel de ClickUp pour organiser vos tâches quotidiennes. Combinez votre liste de choses à faire, convertissez vos notes en tâches réalisables, fusionnez votre calendrier pour gérer les entretiens avec succès et suivez votre progression avec des objectifs bien définis.

Planifiez votre journée de bout en bout, définissez vos objectifs, alignez vos priorités et suivez votre progression avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Personal

Le plus beau, c'est que vous pouvez créer votre propre Tableaux de bord ClickUp pour tout suivre : l'argent gagné ou dépensé, le temps passé sur les tâches, les tâches en retard pour le lendemain, etc. Avec plus de 50 widgets, vous pouvez analyser votre productivité et afficher les détails de ce qui fonctionne pour vous et de ce qui doit être amélioré.

3. Améliorez votre CV et votre lettre de motivation

N'oubliez pas de mettre à jour votre CV et votre lettre de motivation pendant votre recherche d'emploi. Cela nécessite une stratégie bien pensée que vous pouvez suivre et classer par ordre de priorité avec le Modèle de plan d'action ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Action-Plan-Template.png Créez un forfait pour atteindre vos objectifs avec le modèle de plan d'action ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236110 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez planifier tous les changements à effectuer dans la section "à faire", les déplacer dans la section "à faire" lorsqu'il s'agit d'un travail en progression, et les élever dans la section "à terminé" lorsque l'objectif est atteint.

Voici quelques conseils pour transformer votre CV et votre lettre de motivation :

Adaptez votre CV : analysez soigneusement la description du poste et mettez en évidence les compétences et les expériences qui correspondent directement aux exigences de l'employeur

: analysez soigneusement la description du poste et mettez en évidence les compétences et les expériences qui correspondent directement aux exigences de l'employeur Utilisez des nombres et des indicateurs pour montrer l'impact de votre travail. Par exemple, "Augmentation de 20 % du trafic sur le site web" ou "Réduction de 15 % du temps d'achevé d'un projet"

pour montrer l'impact de votre travail. Par exemple, "Augmentation de 20 % du trafic sur le site web" ou "Réduction de 15 % du temps d'achevé d'un projet" Si la période d'inactivité est importante, vous pouvez inclure une brève explication dans votre CV et votre lettre de motivation. Mettez l'accent sur les aspects positifs, par exemple : "J'ai profité de mon absence du travail pour poursuivre mon développement professionnel dans \N[compétence pertinente]"

Dans la lettre de motivation, expliquez clairement comment vos compétences et votre expérience répondent directement aux besoins de l'entreprise et montrez votre désir de contribuer à l'entreprise et votre enthousiasme pour cette nouvelle carrière

Saupoudrez des mots-clés pertinents de la description du poste dans votre CV et votre lettre de motivation afin d'être remarqué par les systèmes de suivi des candidatures (ATS)

4. Gérer et suivre l'évolution de votre carrière

Vous avez obtenu le poste que vous vouliez ? Nous sommes sûrs que vous y parviendrez, grâce à des étapes concrètes qui vous permettront de revenir dans le jeu. Maintenant que vous êtes paramétré pour cette nouvelle étape de votre carrière, n'oubliez pas de créer un parcours de progression qui vous permettra d'envisager des années de réussite.

Utiliser le modèle Modèle de parcours professionnel ClickUp pour créer des forfaits et des calendriers de travail qui intègrent harmonieusement les aspirations professionnelles personnelles et les objets de l'organisation, tout en offrant des possibilités de croissance et d'apprentissage.

Vous pouvez également présenter ce modèle lors de votre cycle d'évaluation pour faire comprendre à l'employeur que vous souhaitez vous engager pour une longue durée et souligner les bons résultats que vous avez obtenus pour mériter une augmentation.

Relancez votre carrière et remettez-vous sur les rails

De grandes choses peuvent être réalisées si vous avez un forfait ! Et n'oublions pas à quel point le chemin peut être facile avec un partenaire de développement personnel qui se concentre sur vous, vos objectifs et vos réalisations.

Oui, nous parlons de ClickUp ! En tant que compagnon, il peut vous aider à vous remettre sur les rails, à exploiter vos forces, à travailler sur vos faiblesses et à gravir plus rapidement les échelons de la réussite. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et essayez-le par vous-même !