10 modèles d'entretien : Questions et guides pour les responsables de l'embauche

Un entretien efficace peut faire la différence entre une embauche exceptionnelle et une erreur coûteuse. Les responsables de l'embauche et les recruteurs peuvent s'assurer qu'ils mènent les entretiens de manière efficace et équitable en utilisant un modèle d'entretien.

Les modèles d'entretien aident à structurer le processus d'entretien, en créant un cadre cohérent pour poser des questions aux candidats et enregistrer leurs réponses. Ils facilitent également la comparaison entre les candidats afin de s'assurer que vous embauchez une personne qui correspond parfaitement à votre organisation.

Cependant, tous les modèles d'entretien ne se valent pas et vous devrez explorer les options qui s'offrent à vous pour trouver celui qui répond à vos besoins en matière d'entretien. Voyons ce que sont les modèles d'entrevue, ce qu'un gestionnaire d'embauche devrait rechercher et dix modèles d'entrevue d'emploi pour maximiser votre processus.

Qu'est-ce qu'un modèle d'entretien ?

Un modèle d'entrevue est un plan prédéterminé qu'un recruteur ou un gestionnaire d'embauche utilise pour le guider tout au long du processus d'entrevue. Il permet de s'assurer que les mêmes questions sont posées à tous les candidats, ce qui contribue à éliminer les préjugés en s'en tenant à un modèle d'entretien.

Cela permet à toutes les parties prenantes d'effectuer des comparaisons plus équitables entre les candidats. Le modèle d'entretien d'embauche normalise les questions d'entretien et aide le responsable du recrutement à ne pas s'écarter du sujet. Il devrait également permettre d'organiser les questions d'entretien et de fournir un espace pour faire part de ses commentaires ou de ses préoccupations concernant les candidats.

La plupart du temps, un modèle d'entretien d'embauche se présente sous la forme d'une série de questions d'entretien assez génériques. Il peut être personnalisé avec des questions sur les compétences en leadership, l'expérience acquise dans un poste précédent, la personnalité, les implications de la position ou d'autres facteurs qu'il souhaite explorer.

La plupart des modèles comprennent également des questions ouvertes, qui encouragent les candidats à répondre en détail et à en dire plus sur eux-mêmes et sur leurs compétences. Les questions d'entretien ouvertes ou comportementales demandent aux candidats de s'appuyer sur leurs expériences passées.

Mais elles demandent également à la personne participant à l'entretien d'embauche de fournir des réponses hypothétiques sur la manière dont elle traiterait un problème spécifique au travail. Cela vous aide à éliminer les préjugés potentiels et à créer une structure qui permet aux intervieweurs de choisir le meilleur candidat pour le poste.

Vous pouvez également utiliser notre IA pour générer des idées pour votre processus d'entretien .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'entretien ?

Un bon modèle d'entretien doit confirmer les informations relatives aux compétences techniques et organisationnelles d'un candidat, à son expérience chez un employeur précédent et aux possibilités qu'il a de résoudre des problèmes à l'aide d'exemples précis tirés de votre équipe. Un modèle ne doit pas seulement contenir des questions à poser pour vous permettre de repérer les mauvaises réponses.

D'autres facteurs entrent en ligne de compte dans l'élaboration d'un bon modèle d'entretien :

Pertinence : Le modèle est adapté au secteur d'activité et à la position à pourvoir

: Le modèle est adapté au secteur d'activité et à la position à pourvoir Personnalisation : Vous devez personnaliser un modèle d'entretien pour qu'il vous corresponde, d'où l'importance d'un document personnalisable

: Vous devez personnaliser un modèle d'entretien pour qu'il vous corresponde, d'où l'importance d'un document personnalisable Structure : un modèle d'entretien doit structurer le temps de l'entretien : Un modèle d'entretien doit structurer le temps de l'entretien et vous guider tout au long du processus, du début à la fin

: un modèle d'entretien doit structurer le temps de l'entretien : Un modèle d'entretien doit structurer le temps de l'entretien et vous guider tout au long du processus, du début à la fin Objectivité : Les modèles doivent être objectifs et éliminer autant que possible les préjugés, afin d'aider les recruteurs à obtenir un aperçu impartial des compétences, des qualifications et de l'adéquation des candidats

: Les modèles doivent être objectifs et éliminer autant que possible les préjugés, afin d'aider les recruteurs à obtenir un aperçu impartial des compétences, des qualifications et de l'adéquation des candidats Système de notation : Un modèle d'entretien comprenant un système de notation est pratique et peut aider les recruteurs à évaluer les candidats de manière plus objective

: Un modèle d'entretien comprenant un système de notation est pratique et peut aider les recruteurs à évaluer les candidats de manière plus objective Retour d'information : Les modèles doivent comporter beaucoup d'espace pour permettre aux recruteurs d'ajouter des commentaires et de donner des exemples précis des raisons pour lesquelles un candidat n'est pas la bonne ou la mauvaise personne pour le poste

La conformité juridique est un autre élément à prendre en compte lors de la recherche d'un modèle d'entretien. Quel que soit votre choix, il doit respecter les lignes directrices légales et éthiques en matière d'entretien, notamment en évitant les questions qui pourraient être considérées comme invasives ou discriminatoires.

En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez trouver un modèle d'entretien adapté à vos besoins d'embauche pour vous aider à trouver le meilleur candidat pour la position.

10 modèles d'entretien

Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons une liste des 10 meilleurs modèles d'entretien pour vous aider tout au long du processus afin que vous restiez sur la bonne voie.

1. Modèle de processus d'entretien ClickUp

Ce modèle gratuit Modèle de processus d'entretien ClickUp est idéal si vous souhaitez un modèle d'entretien complet. Le modèle comprend un processus étape par étape couvrant tout, y compris des questions d'entretien pour aider à donner le ton, des questions générales et spécifiques à un rôle, et un processus de conclusion. Les questions d'entretien pré-rédigées peuvent être facilement personnalisées en fonction de votre secteur d'activité ou de votre description de poste.

Le système de notation peut vous aider à évaluer les candidats de manière équitable. Le modèle d'entretien comprend également un espace pratique pour intégrer la lettre de motivation et le curriculum vitae du candidat, afin que les recruteurs puissent rapidement consulter leurs informations sur le même écran. Un diagramme utile permet également de prendre des notes sur la vérification des références.

Il affiche une vue d'ensemble du processus d'entretien dans un design visuellement attrayant. Les recruteurs peuvent suivre visuellement les candidats comme ils le souhaitent, depuis le suivi initial jusqu'à l'évaluation finale. Ce document permet d'automatiser une grande partie du processus de prise de notes, de notation et d'analyse, ce qui peut aider les responsables du recrutement à gagner du temps et à réduire leur charge de travail administratif.

Il s'intègre également facilement aux autres environnements de travail ClickUp, de sorte que les membres de l'équipe peuvent collaborer et partager les informations relatives aux candidats afin de rendre le processus d'embauche plus rationnel et plus efficace. Ce modèle d'entretien est facile à utiliser et peut être personnalisé pour répondre aux besoins de votre organisation. C'est un outil gratuit précieux qui peut vous aider à améliorer vos questions et votre processus d'entretien.

2. Modèle de rapport et de gestion d'entretien ClickUp

Le modèle Modèle de rapport et de gestion d'entretien ClickUp a été conçu pour aider les responsables et les recruteurs à organiser le processus d'entretien. Le modèle comprend un flux de processus d'entretien personnalisable et des formulaires d'évaluation d'entretien préconstruits qui aident les intervieweurs à normaliser l'entretien pour tous les candidats.

Tous les intervieweurs auront accès aux mêmes informations dans un référentiel central, ce qui facilitera la cohérence du processus, même s'il y a plusieurs intervenants. Le modèle comporte également un rapport résumé qui compile toutes les données pertinentes de l'entretien en un seul endroit, ce qui facilite la comparaison des performances entre les candidats.

Les responsables peuvent rapidement déterminer quels candidats possèdent l'ensemble de compétences le plus solide et identifier les meilleurs candidats pour leurs positions ouvertes. L'un des principaux avantages de ce modèle est sa capacité à assurer un suivi en temps réel du processus d'embauche.

Toutes les parties prenantes ont un accès immédiat aux données en temps réel, de sorte qu'elles peuvent suivre la progression de chaque candidat et identifier tout goulot d'étranglement dans le processus d'embauche. Grâce à ce modèle, les personnes chargées des entretiens peuvent rationaliser le processus et prendre des décisions d'embauche plus éclairées grâce à un processus d'entretien plus efficace.

3. Modèle de notes de réunion ClickUp

Bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement d'un modèle d'entretien, le modèle Modèle de notes de réunion ClickUp peut être facilement personnalisé pour faciliter les entretiens. Le modèle modèle de réunion met en forme de manière structurée la prise de notes lors d'un entretien, avec un espace pour ajouter des questions d'entretien ou pour créer un cadre.

Il peut inclure des sections pour prendre des notes sur les qualifications du candidat, ses réponses aux questions d'entretien comportemental et d'autres informations pertinentes. Les responsables de l'embauche et les recruteurs peuvent utiliser le modèle pour suivre les informations cruciales et utiliser leurs notes plus tard pour prendre une décision d'embauche.

La fonctionnalité de commentaire du modèle permet aux responsables et autres fournisseurs d'ajouter facilement des commentaires aux notes d'entretien ou de fournir des questions à poser lors des prochains cycles. Ils peuvent ajouter ces informations en temps réel, ce qui simplifie le partage de leurs points de vue sur chaque candidat presque immédiatement.

Cela peut contribuer à rendre le processus de recrutement plus collaboratif. Si certaines parties prenantes ne sont pas en mesure d'assister à l'entretien, les notes peuvent être facilement partagées avec elles pour qu'elles puissent les évaluer ultérieurement. À l'aide du modèle, l'équipe chargée de l'embauche peut recueillir les commentaires des personnes interrogées et les utiliser pour prendre une décision éclairée en matière d'embauche.

4. Modèle de contrat de travail ClickUp

Une fois qu'un candidat a été sélectionné pour le rôle disponible, vous pouvez utiliser le modèle de contrat de travail ClickUp Modèle de contrat de travail ClickUp pour définir clairement les conditions de la relation de travail. Le modèle est personnalisable, de sorte que le responsable du recrutement peut s'assurer que l'accord est adapté à la position spécifique.

Le modèle est personnalisable contrat de travail garantit que toutes les parties sont sur la même page en ce qui concerne l'emploi, ce qui permet d'éviter les malentendus à l'avenir. Il peut également s'agir d'un document utile à intégrer dans le processus d'entretien d'embauche, car il peut permettre aux candidats de mieux comprendre les conditions d'emploi.

5. Modèle de ClickUp pour l'embauche de candidats

Le Modèle ClickUp d'embauche de candidats centralise tous vos processus de suivi des candidats . Le modèle aide les recruteurs et les gestionnaires d'embauche à à suivre et à gérer les offres d'emploi des candidats et de leur progression tout au long du processus d'embauche.

Grâce à ce modèle, les recruteurs peuvent organiser les informations relatives aux candidats, planifier les entretiens et recueillir les commentaires des personnes chargées des entretiens. Il propose même un modèle pour l'automatisation des demandes de création de nouvelles positions par les responsables, ce qui facilite la rationalisation du processus d'embauche processus d'intégration .

6. Modèle de matrice de sélection pour l'embauche ClickUp

Lors de la sélection de nombreux candidats pour des positions multiples, la Modèle de matrice de sélection pour l'embauche ClickUp peut vous aider à rationaliser le processus d'entretien d'embauche. La matrice vous permet de comparer objectivement les candidats en fonction de divers critères, tels que les compétences essentielles, l'expérience et les traits de caractère nécessaires pour la position. Vous pouvez évaluer chaque candidat en fonction des compétences requises.

Un système d'évaluation visuelle facilite la sélection des meilleurs candidats et leur comparaison. Vous pouvez adapter la matrice à vos besoins et rationaliser le processus d'embauche, même lorsque vous recrutez de nombreux candidats simultanément, afin de trouver la bonne personne.

7. Modèle de checklist d'embauche ClickUp

Il y a beaucoup de choses à se rappeler lorsque l'intégration d'un nouvel employé . Les Modèle de checklist d'embauche de ClickUp est un outil complet qui peut vous aider à rester organisé et à achever le processus initial d'intégration. Ce modèle Modèle RH comprend un guide étape par étape couvrant tout, de la signature d'une offre d'emploi à la lecture du manuel de formation, en passant par la participation aux évaluations médicales.

Les nouveaux embauchés peuvent cocher les éléments et collaborer avec le L'équipe RH pour s'assurer que toutes les étapes sont achevées dans les délais. Le modèle est facile à utiliser et peut être personnalisé pour répondre aux besoins de toute organisation. Il s'agit d'un complément précieux à votre boîte à outils d'embauche.

Il peut vous aider à vous assurer que rien n'a été oublié après avoir choisi le candidat idéal.

8. ClickUp Modèle d'accueil des nouveaux employés

Si vous souhaitez un modèle d'intégration plus complet pour gérer le processus d'embauche, consultez le modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp Modèle d'intégration des nouveaux employés ClickUp . Il s'agit d'une solution tout-en-un pour rationaliser le processus d'intégration et s'assurer que rien n'est oublié.

Le modèle comprend un processus étape par étape couvrant tout, de la paperasserie à la formation, ainsi que des checklists personnalisables que vous pouvez adapter à votre processus. Il existe également un Tableau Kanban qui vous permet de suivre et de mettre à jour rapidement la progression des nouveaux embauchés.

Ce modèle est une excellente ressource pour Les responsables des ressources humaines et les chefs d'équipe pour s'assurer que les nouvelles recrues bénéficient d'une expérience d'intégration complète, ce qui se traduit en fin de compte par une plus grande satisfaction au travail et une meilleure productivité.

9. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

La Modèle de culture d'entreprise de ClickUp est un outil utile pour les organisations qui souhaitent définir la culture et les valeurs de leur entreprise d'une manière collaborative et partageable. Le modèle propose des sections et des questions préétablies pour aider les organisations à évaluer leur culture, leurs valeurs et leur mission.

Vous pouvez facilement mettre à jour le modèle et y inclure l'échéancier, l'énoncé de mission et les valeurs de l'entreprise. Le modèle permet à la direction de définir ces éléments essentiels de l'organisation, puis de les partager facilement avec toutes les parties prenantes.

Il s'agit d'un document idéal à utiliser lors de l'intégration ou à partager avec les candidats potentiels lors des étapes précédant l'entretien d'embauche.

10. Modèle de rapport d'évaluation d'un employé potentiel ClickUp

Le Modèle de rapport d'évaluation d'un employé potentiel ClickUp peut aider à évaluer les candidats lors des entretiens d'embauche. Créé pour les évaluations d'employés, le modèle est facilement personnalisé pour permettre aux responsables de l'embauche et aux recruteurs d'évaluer les candidats sur la base de paramètres définis.

Le système d'évaluation facilite la comparaison des candidats afin de trouver objectivement celui qui convient le mieux. Il y a de l'espace supplémentaire pour ajouter des commentaires, et le modèle est facilement partageable afin que tous les intervieweurs puissent s'en tenir à une évaluation standardisée.

Ne manquez pas de préparation lors de votre prochain entretien

Votre processus d'entretien est une étape cruciale dans la sélection des candidats les plus appropriés et les meilleurs pour une position. À Terminé, il permet aux responsables du recrutement d'évaluer les compétences, l'expérience, le style de travail et l'adéquation culturelle du candidat avec l'organisation.

Utilisez l'un de ces dix modèles et menez un processus d'entretien approfondi afin d'être certain d'embaucher le candidat idéal tout en réduisant le taux de rotation et en économisant le temps et les ressources de votre équipe et des recruteurs à long terme.