Comment créer un diagramme linéaire dans Google Sheets : guide étape par étape

La plupart des utilisateurs utilisent encore Google Sheets et d'autres options traditionnelles pour gérer leurs données de tableur. Bien qu'il s'agisse d'une solution excellente et simple pour la plupart des entreprises, cela devient délicat lorsque vous souhaitez créer des graphiques linéaires ou d'autres types de diagrammes. Cela peut souvent être compliqué et nécessiter une certaine assistance, surtout si vous êtes débutant. Pour vous aider, voici un guide étape par étape sur la création d'un graphique linéaire dans Google Sheets.

Nous vous guiderons tout au long du processus de création, explorerons les bonnes pratiques pour créer des diagrammes percutants et même explorerons des options alternatives pour vous aider à terminer le travail plus rapidement et plus efficacement.

Qu'est-ce qu'un diagramme linéaire ? Un diagramme linéaire est une représentation graphique de nombres ou de points de données qui évoluent dans le temps. Il permet de mettre en évidence les tendances et les changements au fil du temps (par exemple, les chiffres des ventes mensuelles, le trafic sur un site web sur une année, etc.). L'axe horizontal (axe des x) représente généralement le temps ou les catégories, tandis que l'axe vertical (axe des y) affiche les valeurs de données correspondantes.

Les diagrammes linéaires offrent plusieurs avantages aux entreprises, notamment : *La capacité à identifier les tendances : Les diagrammes linéaires révèlent des modèles et des fluctuations dans les données, ce qui vous permet d'identifier les tendances de croissance, les problèmes potentiels ou les variations saisonnières. *Suivre la progression : Surveillez la progression vers les objectifs en visualisant les changements au fil du temps. Qu'il s'agisse des performances d'une campagne marketing ou des jalons d'un projet, les diagrammes linéaires fournissent une image claire du mouvement , ce qui en fait l'option idéale pour le brainstorming. Cependant, avec Google Sheets, la collaboration en temps réel et les mises à jour d'un diagramme sont quasiment impossibles. Bien que Google Sheets offre certaines fonctionnalités de modification en cours, le travail d'équipe en temps réel sur les diagrammes peut être maladroit et fastidieux. Cela peut entraver l'analyse efficace des données dans des environnements d'entreprise en évolution rapide. ## Découvrez ClickUp : une meilleure alternative à Google Sheets

Les diagrammes linéaires vont souvent au-delà du simple tracé ou de la création de graphiques de dépendance. Les organisations les utilisent généralement pour suivre les changements au fil du temps, faire un brainstorming à l'aide des données et convertir le diagramme d'un format à un autre en fonction des besoins

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Line-chart-1400x712.png Diagramme linéaire créé avec ClickUp /%img/ Créer des diagrammes linéaires pour la gestion de projet et d'autres besoins avec ClickUp undefined est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui facilite la conception, la visualisation et la modification en cours des diagrammes linéaires. Il fournit des modèles de diagrammes et des tableaux de bord gratuits qui vous permettent de visualiser vos données sous plusieurs formes. Il contient également des fonctionnalités avancées qui vous permettent d'aller au-delà des simples diagrammes linéaires, notamment la possibilité de : Brainstorm, collaborez et dessinez à l'aide des tableaux blancs ClickUp Créez des diagrammes linéaires et faites des brainstormings à l'aide de undefined , une toile pour les idées et les flux de travail de l'équipe. Vous pouvez créer des cartes mentales, ajouter des notes et même les lier à des tâches, des fichiers, des documents, etc. Cela vous aide à visualiser le contenu, à créer des diagrammes linéaires et à ajouter du contexte en quelques clics. Collaborez en temps réel à l'aide de diagrammes et de données, en vous assurant que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et que les décisions sont basées sur les dernières informations. Les membres de l'équipe peuvent modifier et mettre à jour les diagrammes en même temps, ce qui accélère le processus d'analyse des données Créer instantanément des diagrammes et des tableaux à partir de n'importe quelle donnée dans le mode Tableau de ClickUp

Utilisez /href/ https://clickup.com/features/table-view Vue Tableur de ClickUp /%href/ pour créer des diagrammes en courbes ultra-rapides et d'autres bases de données visuelles pour n'importe quel projet. Il est livré avec plusieurs affichages qui vous permettent de modifier des données en masse, de créer des tableaux réactifs et de créer une base de données sans code undefined Allez au-delà des simples diagrammes linéaires en explorant la vaste bibliothèque d'options de diagrammes, y compris les diagrammes à barres, les diagrammes circulaires et les diagrammes de dispersion, pour trouver la représentation visuelle parfaite pour n'importe quel ensemble de données. ClickUp vous permet de créer des diagrammes linéaires informatifs et de les exploiter dans un puissant environnement de travail de gestion de projet. Imaginez intégrer vos diagrammes linéaires avec des tâches, des feuilles de route et des flux de travail, créant ainsi un hub central pour la prise de décision basée sur les données et l'exécution de projets.



Prêt à débloquer le véritable potentiel de vos données ? /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp aujourd'hui /%href/ et découvrez l'avenir de la visualisation des données ! ## Foire aux questions (FAQ) #### 1. Comment créer un graphique linéaire dans Google Sheets avec deux ensembles de données ?

Pour créer un graphique linéaire avec deux ensembles de données dans Google Sheets, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous : 1. Sélectionnez les données pour lesquelles vous souhaitez créer un graphique linéaire et assurez-vous qu'elles se trouvent dans des colonnes séparées avec des libellés dans la première ligne. 2. Mettez en surbrillance l'intervalle de données complet, y compris les deux ensembles de données et leurs libellés dans la première ligne et la première colonne. 3. Allez dans l'onglet « Insérer » et sélectionnez « Diagramme »

Dans l'onglet « Installation », sélectionnez « Diagramme en courbes » dans la section « Type de diagramme ». 5. Une fois sélectionné, Google Sheets générera automatiquement un diagramme avec deux lignes représentant chaque ensemble de données. 6. Utilisez l'éditeur de diagramme pour différencier les lignes avec des couleurs et des styles, ajouter des étiquettes pour les axes et les séries de données, et ajuster le titre du diagramme pour plus de clarté. #### 2. Comment créer un diagramme en courbes dans Google Sheets ?

Pour créer un graphique linéaire dans Google Sheets, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous : 1. Ouvrez Google Sheet et assurez-vous qu'il contient les données pour lesquelles vous souhaitez créer un graphique linéaire. 2. Sélectionnez les données et les en-têtes de colonne que vous souhaitez inclure dans le diagramme. 3. Allez dans l'onglet « Insérer » et sélectionnez « Diagrammes ». 4. Dans « Type d'installation », sélectionnez « Diagramme linéaire » dans la section Type de diagramme

Confirmez les données et ajustez l'intervalle ou d'autres variations selon les besoins #### 3. Quelles sont les limites de la création de diagrammes linéaires dans Google Sheets ? Bien que Google Sheets soit idéal pour les diagrammes linéaires de base, il peut ne pas fonctionner pour les ensembles de données très complexes. Par exemple, si vous devez créer des diagrammes linéaires pour des bases de données dynamiques dont les données changent en temps réel ou avec des exigences de personnalisation avancées, il existe peut-être de meilleures options que Google Sheets.

4. Peut-on ajouter des points de données directement dans un diagramme linéaire dans Google Sheets ? Non. Google Sheets ne permet pas d'ajouter directement des données à un diagramme linéaire existant. Pour mettre à jour votre diagramme linéaire, vous devrez mettre à jour le tableau dans le tableur, puis mettre à jour le diagramme dans l'éditeur de diagrammes pour obtenir le diagramme mis à jour. #### 5. Les membres de l'équipe peuvent-ils également mettre à jour les diagrammes linéaires en temps réel dans Google Sheets ?

Oui. Votre équipe peut mettre à jour en collaboration les données du tableau d'origine et du diagramme linéaire. Cependant, la modification en temps réel de diagrammes avec plusieurs intervenants peut souvent s'avérer difficile et source d'erreurs. Vous pouvez plutôt utiliser une solution collaborative de gestion de projet et de tableur comme ClickUp. Elle offre une expérience de collaboration plus fluide où les membres de l'équipe peuvent modifier et mettre à jour les diagrammes simultanément.