Comment créer une feuille de route pour un projet dans Excel ?

Excel ne sert plus seulement à calculer des données. Grâce aux possibilités de personnalisation, d'intégration et d'automatisation qu'il offre, de nombreux gestionnaires de projet l'utilisent également pour créer des feuilles de route.

Une feuille de route de projet est un aperçu stratégique, visuel et de haut niveau qui décrit les objectifs et les aspects clés de votre projet. Elle aide votre équipe à s'y retrouver dans les complexités de l'exécution d'un projet et garantit que les projets progressent sans aucun obstacle.

De nombreux gestionnaires de projet utilisent Microsoft Excel comme outil de référence logiciel de gestion de projet pour créer des feuilles de route. Il est largement disponible, simple à utiliser et fait le travail.

La feuille de route d'un projet dans Excel indique les jalons, les échéanciers et les dépendances. Vous pouvez commencer par organiser votre feuille de route en colonnes, chacune représentant un aspect différent de vos tâches, propriétaires et échéanciers.

Ensuite, utilisez les lignes pour dresser la liste des différents jalons et utilisez les cellules pour enregistrer des informations pertinentes telles que les dates de début et de fin, les mises à jour de statut, etc. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités de mise en forme conditionnelle et de diagramme, ainsi que le modèle d'échéancier de projet Excel approprié, pour présenter vos informations de manière visuelle.

Enfin, veillez à ce que votre feuille de route soit dynamique et constamment mise à jour pour refléter les changements et les améliorations.

Comprendre les feuilles de route dans la gestion de projet

Une feuille de route de projet vous aide à gérer les complexités en fournissant un guide structuré pour votre projet. Elle vous aide à rester organisé, concentré et sur la bonne voie. Elle renforce l'alignement au sein de votre équipe, en veillant à ce que tout le monde travaille dans le même objectif.

Par exemple, si votre objectif est de lancer un nouveau produit d'ici la fin du troisième trimestre, votre modèle de feuille de route produit décrira les tâches spécifiques que vous devez accomplir. Ces tâches peuvent inclure le développement du produit, l'étude de marché et la finalisation de la stratégie marketing.

Comprenons mieux cela en discernant les éléments clés d'une feuille de route de projet. Elle doit comprendre

Objectifs et buts : Exposer ce que le projet vise à réaliser

: Exposer ce que le projet vise à réaliser Les jalons : pour mettre en évidence les réalisations qui marquent la progression vers les objectifs

: pour mettre en évidence les réalisations qui marquent la progression vers les objectifs Échéancier : Établir une séquence d'activités pour indiquer quand chaque tâche doit être accomplie et achevée

: Établir une séquence d'activités pour indiquer quand chaque tâche doit être accomplie et achevée Les dépendances : Identifier les relations entre les tâches afin de déterminer la commande dans laquelle elles doivent être achevées

: Identifier les relations entre les tâches afin de déterminer la commande dans laquelle elles doivent être achevées Ressources : Attribuer des ressources humaines,outils de planification de projetles matériaux et les budgets nécessaires pour achever le projet

: Attribuer des ressources humaines,outils de planification de projetles matériaux et les budgets nécessaires pour achever le projet Risques potentiels et stratégies d'atténuation : Identifier les risques potentiels qui pourraient avoir un impact sur le projet et élaborer des solutions pour les surmonter

$$$a Différence entre une feuille de route et un échéancier

Cela dit, vous devez comprendre qu'une feuille de route diffère d'un échéancier. Alors que la première vous donne un aperçu des résultats de votre projet, la seconde définit la séquence spécifique des tâches nécessaires pour atteindre ces résultats, leurs échéances et les coûts prévus.

Ce tableau vous permettra d'y voir plus clair :

Voyons maintenant comment créer une feuille de route dans Excel.

Guide étape par étape pour la création d'une feuille de route dans Excel

Que vous créiez une feuille de route Excel pour la première fois ou que vous soyez confronté à un problème lors de la création de votre dixième, vingtième ou centième feuille de route, suivez ces étapes pour faciliter le processus.

La première étape de la création de votre feuille de route consiste à définir les principales composantes de votre projet. Ces composantes peuvent inclure les différentes phases ou sous-catégories du développement de votre projet, telles que le forfait, la mise en œuvre, le retour d'information et la Fermé.

Cela formera l'axe vertical de votre feuille de route du projet, y compris les processus, les noms des tâches, l'affectation des ressources, les fonctionnalités du produit ou les champs personnalisés, en fonction des objectifs de votre projet ou de votre entreprise.

Par exemple, supposons que vous créiez un projet de feuille de route marketing pour le mois d'octobre. Dans ce cas, votre axe vertical comprendra vos différentes activités de marketing - campagnes de sensibilisation à la marque, campagnes de marketing par e-mail et lancements de produits, etc.

Une fois cette étape achevée, passez à la colonne suivante, où vous insérerez la période (octobre) et dresserez la liste des sous-tâches de chaque campagne. Nom des tâches, date de début, période, et la colonne suivante, où vous inclurez les dates de fin ou les échéances.

Listez les principaux éléments et dates du calendrier de votre projet pour commencer à créer une feuille de route dans Excel. (Source : Microsoft Excel)

2. Importer ou coller les données

L'étape suivante consiste à importer les données de votre projet existant dans votre fichier Excel. Vous pouvez importer des données à partir d'une feuille de calcul ou d'un fichier externe (tel qu'un fichier TXT ou CSV) ou saisir manuellement les détails si nécessaire.

Pour importer un fichier externe, accédez à l'onglet "Données", puis sélectionnez "Obtenir des données" Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir parmi différentes options, telles que Base de données, HTML, Texte ou SQL server ODBC, en fonction de l'endroit où vos données sont stockées. Sélectionnez l'option correspondant à votre source de données.

Importer différents types de fichiers dans votre feuille de route Excel

3. Paramètres des couloirs et sous-couloirs horizontaux

Pour plus de clarté, vous pouvez organiser les étapes du processus en lignes parallèles, en créant des couloirs représentant chaque étape. En outre, vous pouvez créer des sous-plans à l'intérieur des couloirs principaux pour les étapes secondaires. Vous pouvez utiliser diverses dispositions et mises en forme disponibles dans Excel pour améliorer la clarté visuelle.

Cette méthode est efficace car elle vous aide à vous représenter clairement votre feuille de route marketing, en vous donnant un aperçu nuancé des dates de début et de fin des projets.

Créez des couloirs et des sous-couloirs pour une meilleure clarté visuelle dans votre feuille de route

4. Saisir les détails de chaque étape du projet dans les couloirs

Une fois que les grandes lignes de votre feuille de route sont prêtes, vous pouvez passer à la saisie des données réelles.

Pour ajouter les dates et les échéanciers des projets, vous devez utiliser des plans de travail.

Pour ce faire, accédez à l'onglet "Insertion" et sélectionnez "Formes".

Choisissez une forme appropriée pour votre tâche ou votre jalon et insérez-la à l'emplacement souhaité dans votre couloir de nage.

Pour la feuille de route marketing d'octobre, nous avons utilisé une combinaison de pentagones et de champs de texte pour mettre en évidence la progression de chaque tâche. Cela attire l'attention sur la colonne "progression", ce qui permet aux gestionnaires de suivre plus facilement le statut du projet.

Utiliser des formes pour représenter visuellement les tâches et les sous-tâches

5. Ajouter des descriptions et des jalons

Double-cliquez sur n'importe quelle forme pour inclure des descriptions des composants des couloirs à l'intérieur des formes et commencez à taper. Vous pouvez personnaliser le style du texte, ajouter des effets, modifier les couleurs et ajuster les paramètres des champs texte en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle forme et en sélectionnant "Formater les effets du texte"

Mettez en forme vos formes pour qu'elles correspondent le mieux possible à votre vision - utilisez les options de remplissage, d'ombre, de réflexion et de lueur pour répondre à vos besoins

Pour insérer un jalon, procédez de la même manière que pour l'ajout d'une forme associée à une tâche (comme décrit à l'étape 4). Libellez le jalon en insérant un champ texte dans le menu Insertion et en le positionnant au-dessus ou au-dessous du jalon.

Voici comment procéder :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la forme et sélectionnez Format de la forme > Options de la forme > Pas de remplissage pour rendre le champ de texte transparent. Cela permet de s'assurer qu'il ne chevauchera pas d'autres formes, quel que soit son emplacement

Pour déplacer la forme du jalon et son champ texte ensemble, groupez-les. Sélectionnez les deux éléments et accédez à Format de la forme > Grouper

Par exemple, dans cette feuille de route marketing, nous pouvons considérer "Achevé avant la date limite" comme un jalon.

Indiquez les jalons en insérant une forme d'étoile et mentionnez le jalon dans un champ texte

6. Un style parfait

Votre feuille de route marketing est désormais prête à l'emploi.

Voici la version finale :

Utilisez cette version finale de la feuille de route avec votre équipe

Pour améliorer l'attrait visuel de votre feuille de route, vous pouvez ajouter des couleurs et mettre en forme vos formes.

Voici quelques techniques pour styliser efficacement votre feuille de route :

Connecter les formes: Utilisez des lignes ou des flèches pour connecter les formes, en montrant les dépendances ou les relations entre les éléments de la feuille de route. Dans l'onglet "Insertion", naviguez jusqu'à "Formes" et sélectionnez les lignes ou les flèches à tracer entre les formes

Utilisez des lignes ou des flèches pour connecter les formes, en montrant les dépendances ou les relations entre les éléments de la feuille de route. Dans l'onglet "Insertion", naviguez jusqu'à "Formes" et sélectionnez les lignes ou les flèches à tracer entre les formes Regrouper des éléments: Regrouper des formes et des champs de texte pour faciliter la manipulation. Sélectionnez plusieurs éléments, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez "Grouper" Cela vous permet de les déplacer et de les redimensionner comme une seule unité

Regrouper des formes et des champs de texte pour faciliter la manipulation. Sélectionnez plusieurs éléments, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez "Grouper" Cela vous permet de les déplacer et de les redimensionner comme une seule unité Appliquer des thèmes: Vous pouvez utiliser les thèmes prédéfinis d'Excel pour votre feuille de route afin d'en améliorer l'aspect général. Naviguez jusqu'à l'onglet "Mise en page" et choisissez un thème dans le groupe "Thèmes"

Vous pouvez utiliser les thèmes prédéfinis d'Excel pour votre feuille de route afin d'en améliorer l'aspect général. Naviguez jusqu'à l'onglet "Mise en page" et choisissez un thème dans le groupe "Thèmes" Utilisez des couleurs et des polices: Maintenez une conception cohérente et agréable à l'œil en utilisant des couleurs et des polices cohérentes dans toute votre feuille de route. Ajustez le style, la taille et la couleur de la police à partir de l'onglet "Accueil"

Si vous avez suivi ces étapes correctement, votre feuille de route de projet devrait être prête ! N'hésitez pas à jouer avec l'aspect et la convivialité de la feuille de route jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle capture tout parfaitement.

Une fois que votre modèle de feuille de route marketing est prêt, vous pourrez le partager avec toutes les parties prenantes du projet afin que tout le monde reste aligné sur les attentes et les résultats attendus.

Autres façons de créer une feuille de route pour un projet dans Excel

Microsoft Excel offre de multiples façons de visualiser la feuille de route de votre projet. Examinons quelques-uns de ces éléments et modèles de feuilles de route de projet .

1. SmartArt

SmartArt est un moyen pratique de transformer rapidement vos données en organigrammes, graphiques, listes et hiérarchies, et autres représentations visuelles.

Combinez des formes et des champs de texte pour créer un diagramme de flux décrivant votre feuille de route

Une fois votre feuille de route achevée, n'oubliez pas de l'enregistrer. Vous pouvez le faire manuellement ou activer l'enregistrement automatique pour éviter de perdre votre travail.

En outre, vous pouvez partager votre feuille de route avec vos coéquipiers et les parties prenantes en procédant comme suit en l'enregistrant sur OneDrive .

Enregistrez votre feuille de route pour y accéder facilement

Vous pouvez également envoyer une copie en pièce jointe à un e-mail.

Envoyez votre feuille de route en pièce jointe à un e-mail directement à partir d'Excel

Bien que la création d'une feuille de route pour un projet dans Excel semble être un jeu d'enfant, il est essentiel de reconnaître les limites potentielles auxquelles vous pouvez être confronté.

Limites de la création d'une feuille de route dans Excel

Excel n'est pas un outil dédié à la création de feuilles de route pour les projets. Cela signifie que l'utilisation d'Excel pour créer des modèles de feuilles de route présente plusieurs problèmes qui pourraient résulter en des feuilles de route de qualité médiocre. Examinons quelques-uns de ces inconvénients.

Options de visualisation limitées

Les capacités de création de diagrammes d'Excel se limitent aux diagrammes de base tels que les diagrammes à barres, les diagrammes linéaires et les diagrammes circulaires. Si elles permettent de créer des diagrammes de Gantt et des feuilles de route simples, elles n'offrent pas la personnalisation requise pour une feuille de route complexe.

La dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'une feuille de route simple, composée uniquement de mots et de nombres. Les visualisations avancées, telles que les vues Tableau, Liste et Box, sont difficiles à créer dans Excel.

Défis liés à la gestion des dépendances

Excel n'est pas conçu pour gérer les dépendances des tâches, ce qui est essentiel pour créer une feuille de route réaliste pour un projet.

Bien que vous puissiez lier manuellement les tâches et ajuster les échéanciers pour tenir compte des dépendances, ce processus est fastidieux et sujet aux erreurs. Les outils de gestion de projet dédiés offrent davantage de fonctionnalités, telles que le suivi des dépendances et la planification automatique, pour lutter contre ce problème.

Manque de fonctionnalités de collaboration

Le partage et le fonctionnement à partir d'un même lien Excel est faisable ; cependant, le manque de collaboration en temps réel entraîne des problèmes de contrôle de version. Le logiciel n'est pas équipé pour gérer la modification en cours ou le fait que de nombreuses personnes apportent simultanément des modifications au contenu et à la disposition.

Gestion des risques incohérente

Excel n'offre pas de fonctionnalités intégrées pour la gestion des risques liés aux projets, comme l'identification, l'évaluation et l'atténuation des menaces qui pèsent sur la réussite du projet. Bien que vous puissiez suivre les risques manuellement dans Excel, ce processus peut s'avérer fastidieux. Il peut également offrir un niveau de visibilité et de contrôle inférieur à celui des outils de gestion des risques dédiés.

Rapports et analyses de base

Bien qu'Excel soit un outil utile avec des rapports de base et des analyses simples, il ne dispose pas des analyses approfondies et avancées nécessaires pour une feuille de route de projet nuancée. La génération de rapports personnalisés peut nécessiter des efforts supplémentaires et s'avérer moins efficace que d'autres outils de gestion de projet.

Créer une feuille de route avec ClickUp

A bon logiciel de feuille de route pour les projets présente les détails clés sous forme de portions nettes, attrayantes et consommables.

Si vous voulez apprendre à créer une feuille de route pour un projet dans Excel, ne cherchez pas plus loin car ClickUp est là avec une alternative numérique- Tableaux blancs ClickUp !

Transformez vos idées en actions coordonnées avec les Tableaux blancs ClickUp

ClickUp Tableau blanc est un outil interactif qui vous aide, vous et votre équipe, à créer des feuilles de route pour vos projets et vos produits. Il s'agit d'un espace collaboratif doté d'une fonction glisser-déposer, de marqueurs numériques pour dessiner et de la possibilité de télécharger des images, des liens Internet ou des tâches liées à vos feuilles de route.

C'est aussi l'outil idéal pour réfléchir et cartographier votre stratégie produit. Des idées brutes à la feuille de route d'un projet entièrement exécuté, vous pouvez accéder à tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur le Tableau blanc et ajouter des idées, des commentaires et des ajustements à la feuille de route en temps réel. Cela favorise un environnement collaboratif dans lequel chacun se sent impliqué.

Les feuilles de route créées sur les Tableaux blancs ClickUp sont flexibles. Vous pouvez facilement ajuster la feuille de route pour refléter les changements au fur et à mesure que les priorités ou les échéanciers du projet évoluent.

De plus, les tableaux blancs ClickUp Modèles de tableaux blancs permettent à votre équipe de développer des idées, de hiérarchiser les tâches, d'organiser les ressources et de rester concentrée.

Mais ne confondez pas les modèles de plans de projet avec les modèles de feuilles de route. Le premier est utile pour créer des forfaits de projet détaillés, tandis que le second vous aide à créer un aperçu de l'échéancier de votre projet et à le partager avec tout le monde. Jetons un coup d'œil à quelques modèles proposés par ClickUp.

Modèle de feuille de route de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-13.png Organisez facilement vos tâches en fonction de leur statut grâce à la vue Tableau du modèle de feuille de route du projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102456720 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de feuille de route du projet ClickUp Vous pouvez ajouter des champs personnalisés et des statuts personnalisés pour ajouter des détails clés qui améliorent votre feuille de route.

En cours, par exemple, si vous prévoyez de lancer une nouvelle fonctionnalité de produit, ce modèle vous aidera à suivre la progression de votre forfait pour les fonctionnalités à venir. Il vous aidera à élaborer des stratégies et à établir des priorités pour chaque version en fonction du retour d'information.

Grâce à ce modèle de feuille de route pour un projet vous pouvez également collaborer facilement avec toutes les équipes internes impliquées dans votre projet.

Modèle de feuille de route trimestrielle de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-14.png Organisez les tâches et fixez des paramètres dans le modèle de feuille de route trimestrielle de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78688 Télécharger ce modèle /$$cta/

Pour des sessions de brainstorming qui donnent naissance à des idées et des décisions créatives, utilisez le Modèle de feuille de route trimestrielle ClickUp .

Outre les champs prédéfinis, les statuts personnalisés et les vues personnalisées qui rationalisent le flux de création de votre feuille de route trimestrielle, ce modèle offre également une vue Document qui vous permet de partager le contexte achevé de la feuille de route avec toutes les parties prenantes du projet.

Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure visibilité sur la progression et les objectifs de votre équipe, ce qui lui permet de s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché.

En outre, ce modèle facilite la planification et le suivi des ressources et des jalons, ainsi que la communication et la collaboration entre les différents services.

ClickUp Modèle de feuille de route simple

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-15.png Créez facilement une feuille de route et gérez les tâches et les responsabilités avec le modèle de feuille de route simple de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78681 Télécharger le modèle /$$cta/

Le modèle ClickUp Modèle de feuille de route simple vous aide à fixer des objectifs, à définir des évènements clés et des jalons, à les diviser en sous-tâches et à suivre la progression quotidienne à l'aide d'un diagramme de Gantt.

Ce document, qui propose des statuts, des champs personnalisés et des vues, vous permet de définir clairement les attentes de votre équipe et des parties prenantes en ce qui concerne le calendrier et la progression du projet. En outre, vous pouvez identifier les risques et les dépendances associés à chaque projet et ajuster facilement l'échéancier en fonction de l'évolution des besoins et des objectifs.

ClickUp Modèle de feuille de route pour l'entreprise

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-16.png Visualisez les objectifs et les stratégies du projet avec le modèle de feuille de route ClickUp Business https://app.clickup.com/signup?template=t-205392700 Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec le Modèle de feuille de route ClickUp pour les entreprises avec ClickUp Business Roadmap Template, vous pouvez visualiser les objectifs stratégiques de votre organisation et les organiser dans la vue Tableau, ce qui vous permet de garder un onglet sur la progression de chaque projet.

Ce document vous aide à hiérarchiser les tâches en fonction de leur valeur stratégique. Il vous aide à favoriser l'alignement au sein de votre équipe, à clarifier et à orienter la prise de décision, et à établir un calendrier pour les jalons clés.

Vous pouvez utiliser divers statuts, champs personnalisés et affichages pour concevoir et mettre en œuvre avec succès votre stratégie d'entreprise sans partir de zéro !

Modèle de feuille de route informatique ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-17.png Obtenez un aperçu des tâches du projet et de leur statut grâce au modèle de feuille de route ClickUp pour les technologies de l'information https://app.clickup.com/signup?template=t-200555626 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Les technologies de l'information (TI) constituent un élément important de toute entreprise. La mise en œuvre d'un forfait informatique solide est donc cruciale. C'est là que le Modèle de feuille de route informatique ClickUp s'avère utile.

Ce modèle pour débutants permet aux professionnels de l'informatique de forfaiter et d'organiser les tâches en fonction de l'impact et de l'effort, de fixer des paramètres pour les paramètres et de suivre la progression en temps réel.

L'affichage Mon travail donne la priorité à votre projet, en vous aidant à organiser les initiatives sur lesquelles vous souhaitez travailler. L'affichage des initiatives prioritaires vous aide à suivre la progression et l'achèvement de vos initiatives les plus importantes.

De plus, la vue Bande passante de l'équipe offre un aperçu de vos ressources, telles que la disponibilité et la capacité des membres de l'équipe. L'affichage du calendrier du projet vous aide à forfaiter les échéanciers du projet. La vue Itinéraire du projet vous offre un aperçu achevé de toutes les tâches du projet et de leur statut.

Modèle de feuille de route pour les produits ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-18.png Visualisez le cycle de vie du développement de votre produit avec le modèle de feuille de route ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432 Télécharger ce modèle /$$cta/

La feuille de route de ClickUp Modèle de feuille de route du produit ClickUp est un modèle avancé qui améliore l'ensemble du cycle de développement de votre produit.

Avec des illustrations colorées et des fonctionnalités de glisser-déposer, vous pouvez construire le cycle de vie de votre produit sur ce canevas numérique, du début à la fin. Il existe plusieurs affichages avec différentes productivités, comme l'affichage des notes de version, qui vous aide à rester au courant de toutes les modifications apportées au produit.

La vue Bienvenue aide les nouveaux utilisateurs à se familiariser avec le produit, et la vue Processus détaille le processus de développement du produit.

Maîtriser les feuilles de route dans Excel : Pourquoi c'est important

N'oubliez pas qu'une feuille de route n'est pas un document statique : elle tend à évoluer avec votre projet. Acceptez les commentaires, prévoyez les problèmes et restez adaptable pendant que vous naviguez dans les méandres de l'exécution.

Que vous choisissiez des modèles de feuille de route Excel ou tout autre modèle de feuille de route, la feuille de route est un outil précieux logiciel de Tableau blanc grâce à ces modèles, votre équipe sera guidée vers la réussite si vous disposez d'un forfait à la fois exhaustif et adaptable

Mais si vous cherchez des modèles de feuilles de route prêts à l'emploi, ne cherchez pas plus loin que ClickUp !

Grâce aux nombreuses fonctionnalités offertes par ClickUp, vous pouvez surmonter pratiquement tous les défis liés au projet et maintenir le moral de votre équipe à un niveau élevé. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et créez des feuilles de route innovantes pour exceller dans tous vos projets !

FAQ communes

1. À faire pour créer une feuille de route simple dans Excel ?

La création d'une feuille de route pour un projet dans Excel comporte six étapes simples.

Tout d'abord, dressez la liste des principaux éléments et dates du calendrier de votre projet. Ensuite, importez les données de votre source principale. Paramétrez des plans de travail horizontaux ou parallèles et saisissez les détails de chaque étape du projet dans les plans de travail.

Enfin, ajoutez des descriptions et des jalons. Personnalisez votre feuille de route pour l'adapter au style de votre marque ou à vos préférences personnelles.

Commencez par définir vos objectifs et divisez-les en jalons plus petits et plus faciles à gérer. Veillez à ce que ces étapes représentent des réalisations ou des produits livrables importants qui vous permettront de vous rapprocher des objectifs généraux de votre projet.

Déterminez ensuite les dépendances, car il se peut que certaines tâches doivent être achevées avant que d'autres ne puissent commencer. Créez une représentation visuelle à l'aide de plateformes telles qu'Excel ou ClickUp, et utilisez des diagrammes de Gantt, des échéanciers et d'autres éléments visuels.

Partagez votre feuille de route avec les parties prenantes clés et les membres de l'équipe, puis mesurez la réussite.

3. Quel outil est utilisé pour créer une feuille de route ?

Toute plateforme de gestion de projet telle que ClickUp peut vous aider à créer une feuille de route pour votre projet.

Ces plateformes intègrent des modèles de feuilles de route pour différentes feuilles de route, par exemple des feuilles de route de projet, trimestrielles et de marketing. Au lieu de créer une feuille de route à partir de zéro, vous pouvez utiliser ces modèles prêts à l'emploi pour gagner du temps et économiser des efforts.