Evernote vs ClickUp : quelle est la meilleure application de prise de notes ?

Une idée innovante. Un élément à ajouter à votre liste de courses. Les critères d'acceptation de la fonctionnalité pour laquelle vous rédigez une user story. Une actualité que vous souhaitez partager avec votre équipe.

Pour vivre sans oublier les détails importants et sans avoir une mémoire à court terme surchargée, vous avez besoin d'une application de prise de notes simple, puissante et toujours disponible.

Dans cet article, nous explorons les deux applications de prise de notes les plus populaires : Evernote et ClickUp.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud, conçue pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs qui souhaitent collaborer et suivre leur travail en un seul endroit.

ClickUp regroupe vos tâches, vos documents, vos objectifs et vos discussions, offrant ainsi un espace unifié pour la planification de projets, la gestion du temps et l'allocation des ressources. Pour faciliter votre travail et vos flux de travail, ClickUp comprend également une application de prise de notes puissante.

Principales fonctionnalités de ClickUp

Dans le paysage encombré des plateformes de productivité, ClickUp se distingue par une suite de fonctionnalités puissantes, notamment une excellente application de prise de notes et des solutions de gestion de l'information, telles que celles-ci.

Aperçu des documents ClickUp

Documents ClickUp

ClickUp Docs permet à votre équipe de centraliser les notes, les comptes rendus de réunion, les plans de projet et tout ce que vous devez documenter. ClickUp Docs vous permet de :

Créez des documents avec des pages imbriquées et des options de mise en forme telles que des signets, des tableaux, etc

Modifiez en temps réel avec votre équipe, étiquetez les autres avec des commentaires, attribuez-leur des actions à effectuer et convertissez le texte en tâches suivibles

Liez des documents et des tâches entre eux, ajoutez des widgets pour mettre à jour les flux de travail, modifier le statut des projets, attribuer des tâches, et bien plus encore, le tout dans votre éditeur

Classez vos notes pour faciliter l'accès et la recherche

Créez des liens partageables et gérez les permissions d'accès pour votre équipe, vos invités ou le public

Bloc-notes par ClickUp

Capturez vos pensées, vos idées et vos tâches à la volée avec le bloc-notes ClickUp. Cette fonctionnalité vous permet de prendre rapidement et facilement des notes pendant les réunions ou les sessions de brainstorming, afin qu'aucune idée ne passe inaperçue ou ne soit oubliée.

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit grâce au bloc-notes en ligne gratuit de ClickUp.

Base de connaissances

Créez un référentiel complet d'informations avec la base de connaissances ClickUp. Cette fonctionnalité est idéale pour stocker des guides pratiques, des FAQ et les politiques de l'entreprise, ce qui permet à votre équipe de disposer de ressources en libre-service et réduit les demandes répétitives.

Et en plus ? Générez automatiquement des articles de base de connaissances avec ClickUp Brain.

ClickUp permet de rédiger des descriptions détaillées des tâches et d'ajouter des commentaires en fil de discussion, ce qui permet aux équipes de conserver les notes et les discussions pertinentes liées à des projets ou des tâches spécifiques, garantissant ainsi la préservation et l'accessibilité du contexte.

Que ce soit pour prendre des notes lors d'une réunion, noter des idées lors d'un brainstorming ou créer une base de connaissances, ClickUp vous fournit les outils nécessaires pour le faire plus efficacement.

Tarifs ClickUp

Que vous soyez un utilisateur individuel à la recherche d'un gain d'efficacité ou une grande organisation à la recherche de solutions complètes pour le développement de projets, les forfaits ClickUp sont conçus pour s'adapter à vos ambitions.

Free forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : contactez ClickUp pour obtenir un devis personnalisé

ClickUp Brain : disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Qu'est-ce qu'Evernote ?

Evernote est essentiellement une application de prise de notes qui sert de carnet numérique, d'agenda et d'archive. En tant qu'outil conçu pour la capture et l'organisation de notes, Evernote excelle dans la conservation et l'accessibilité de vos pensées, recherches et projets.

Application de prise de notes Evernote (Source : Evernote.com )

Principales fonctionnalités d'Evernote :

Voici un aperçu des nombreuses fonctionnalités qui font d'Evernote l'outil idéal pour tous ceux qui souhaitent organiser leur vie et rationaliser leur flux de travail.

Organisation des notes

Créez des carnets, des pages et des étiquettes pour classer et retrouver facilement vos informations.

Web Clipper

Enregistrez des articles, des pages web et des captures d'écran directement dans votre compte avec une mise en forme complète.

Numérisation de documents

Utilisez l'appareil photo de votre appareil pour numériser des documents, des cartes de visite et des notes manuscrites.

Synchronisation multiplateforme

Accédez à vos notes sur n'importe quel appareil, pour avoir toujours vos informations à portée de main.

Tarifs Evernote

Evernote propose plusieurs niveaux de tarification, chacun avec son ensemble unique de fonctionnalités et d'avantages.

Gratuit pour toujours

Personnel : 10,83 $ par mois

Professionnel : 14,17 $ par mois

Teams : 20,83 $ par utilisateur et par mois

Il est important de noter que le forfait Free d'Evernote est limité à 50 notes. Vous devrez passer à un forfait supérieur pour en écrire davantage. En revanche, vous pouvez créer un nombre illimité de documents sur ClickUp Docs, même avec le forfait Free.

ClickUp vs Evernote : comparaison des fonctionnalités

Nous avons examiné toutes les fonctionnalités des deux outils afin de vous proposer une comparaison complète entre ClickUp et Evernote. Commençons.

Utilisateur visé

ClickUp est conçu pour les utilisateurs individuels comme pour les grandes équipes. Il combine une prise de notes puissante avec la gestion de projet, et des équipes de tous les secteurs utilisent ClickUp pour la gestion de leurs projets, produits ou programmes.

Evernote est avant tout un outil de prise de notes individuel. Il vous permet de numériser des documents, d'enregistrer des notes audio et de conserver des reçus, des manuels ou des recettes de famille. Bien qu'il dispose de fonctionnalités puissantes pour la prise de notes, il ne permet pas d'intégrer ces connaissances de manière significative et évolutive.

Communication et collaboration

ClickUp Docs fonctionne comme un logiciel de modification de documents en temps réel, facilitant la collaboration, la communication et le travail d'équipe. Ses fonctionnalités de collaboration les plus puissantes sont les suivantes :

Commentaires et mentions

Discuter en direct

Partage privé et public

Modification en cours des documents

Intégration avec les tâches et la suite de productivité

Evernote dispose de fonctionnalités collaboratives limitées, telles que le partage et les commentaires sur les notes. Vous pouvez également ajouter des tâches à faire aux notes.

Bien que ces applications soient idéales pour travailler ensemble sur des documents, elles étaient limitées pour les projets nécessitant une transition plus forte vers le suivi du travail, la surveillance de la progression, l'évaluation des résultats, etc.

Gestion des tâches

ClickUp élimine les silos de notes et de travail. Il intègre les notes aux tâches, vous permettant de créer des éléments d'action, de commenter des idées et d'étiqueter des utilisateurs. ClickUp Docs fusionne les pensées et les actions de manière transparente. Grâce à un logiciel de gestion de projet puissant, personnalisable et flexible, ClickUp conserve vos notes et vos documents dans leur contexte.

Bien qu'Evernote offre également la possibilité de créer des tâches, des éléments d'action et des calendriers, ses fonctionnalités sont limitées. Evernote est une application de prise de notes avec quelques fonctionnalités de gestion des tâches. Mais ClickUp est une suite de productivité avec une intégration puissante des tâches et des notes.

Styles

ClickUp Docs vous permet d'ajouter des images de couverture, de modifier les polices de caractères et les couleurs, d'ajuster l'espacement des lignes/paragraphes, d'ajouter des widgets/bannières, d'inclure des sous-pages, une table des matières, et plus encore.

Un style inégalé et des fonctionnalités puissantes avec ClickUp Docs

Evernote vous permet également de faire tout cela. En tant qu'application conçue exclusivement pour la prise de notes, Evernote propose différents types de notes, notamment du texte, des croquis, des photos, des enregistrements audio, des coupures Web et des PDF.

Rapports

ClickUp facilite le flux entre l'idée (dans ClickUp Docs ) et l'action (dans les tâches ClickUp ) jusqu'aux résultats (sur le tableau de bord ClickUp ). En fonction des objectifs et des cibles que vous vous êtes fixés, vous pouvez générer des rapports détaillés sur la progression des tâches, le suivi du temps et la productivité directement dans ClickUp.

Evernote ne dispose pas de fonctionnalités de rapports intégrées. Cela s'explique en partie par le fait qu'Evernote vous aide uniquement à créer et archiver des documents, à l'instar de Google Docs. Il n'y a donc pas grand-chose à suivre, hormis le nombre de mots, de caractères, d'auteurs, etc.

Intégrations

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 autres applications, y compris des outils tiers pour le suivi du temps, la messagerie électronique, le calendrier et les services de stockage de fichiers. Ce vaste écosystème permet aux équipes de rationaliser leurs flux de travail et d'assurer la fluidité de leurs données.

Evernote, en revanche, offre une sélection plus restreinte d'intégrations utiles. Cela peut limiter la capacité de l'application à s'intégrer pleinement dans le flux de travail existant d'une équipe.

Capacités IA

ClickUp Brain améliore de nombreuses fonctionnalités de la plateforme, y compris les notes. Les capacités clés de l'IA intégrées aux fonctionnalités de prise de notes sont les suivantes.

Outils d'écriture IA : rédigez des brouillons d'e-mails, créez des documents et générez des plans de projet. Vérifiez l'orthographe de vos documents et tâches sans plugins ni extensions.

Résumés : générez automatiquement des résumés de réunion et des éléments d'action à partir des notes de réunion.

Résumé ClickUp AI pour les documents

Transcriptions : transformez automatiquement la voix en texte et utilisez l'IA pour répondre aux questions issues de vos réunions et Clips.

Recherche IA : posez des questions et obtenez des réponses à partir de vos tâches, documents et contacts.

Obtenez automatiquement toutes les réponses avec ClickUp Brain

L'approche d'Evernote en matière d'IA est davantage axée sur l'amélioration de ses fonctionnalités de base, à savoir la prise de notes et l'organisation des informations.

Suggestion de contenu : suggérer du contenu similaire pour faciliter la découverte

Recherche IA : facilitez la recherche d'informations dans vos notes, images ou textes manuscrits

Catégorisation : étiqueter et classer automatiquement les notes

Modèles

ClickUp offre un vaste référentiel de modèles pour chaque cas d'utilisation, adaptés à toutes les stratégies de prise de notes.

Vous ne nous croyez pas ? Découvrez les centaines de ressources et les meilleurs modèles de gestion de projet qui vous aideront à booster votre productivité. Voici quelques-uns des modèles les plus populaires spécifiques à ClickUp Docs :

Modèle de documentation de projet ClickUp

Modèle d'évaluation individuelle ClickUp

Modèle de document ClickUp pour la découverte d'agences/clients

Evernote propose également des modèles gratuits pour la tenue d'un journal personnel, l'écriture créative, le suivi de projets, etc. Cependant, ceux-ci sont limités à la prise de notes et ne peuvent pas être extrapolés à la gestion de projet.

Service client

ClickUp fournit une assistance client complète avec diverses ressources, notamment un centre d'aide, des tutoriels vidéo, des webinaires en direct et un forum communautaire. Les forfaits Premium permettent d'accéder à une assistance 24h/24 et 7j/7 avec un temps de réponse impressionnant.

Evernote offre une assistance via un centre d'aide et des forums communautaires, mais son service client direct est limité aux titulaires d'un compte Premium ou Business. Il s'agit d'une limitation pour les équipes qui ont besoin d'une assistance immédiate avec des forfaits de niveau inférieur.

Tarifs

ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : contactez ClickUp pour obtenir un devis personnalisé

ClickUp AI est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Evernote

Free Forever

Personnel : 10,83 $ par mois

Professionnel : 14,17 $ par mois

Teams : 20,83 $ par utilisateur et par mois

Compte tenu des facteurs ci-dessus, ClickUp offre clairement une solution plus complète pour les équipes à la recherche d'un moyen clair, simple et intégré de gérer leurs notes.

Si Evernote est un concurrent sérieux en tant qu'outil de prise de notes individuel, il ne répond pas aux besoins des équipes d'aujourd'hui en matière de flux de travail dynamiques, collaboratifs et intégrés.

L'approche holistique de ClickUp en matière de productivité, qui englobe la prise de notes, la gestion des tâches, la communication et les rapports, en fait une alternative compétente à Evernote.

ClickUp vs Evernote sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour comprendre ce que les utilisateurs pensent de ClickUp et Evernote. Lorsque nous avons recherché « ClickUp vs Evernote » sur Reddit, les résultats étaient en faveur de ClickUp, les utilisateurs le qualifiant d'alternative complète axée sur les tâches.

Un utilisateur a déclaré : « Clickup est une application de gestion des tâches solide qui offre des tableaux blancs, des documents, des tableaux de bord, une fonctionnalité de discussion et bien plus encore pour faciliter la collaboration », ajoutant que le service client est « excellent et que l'équipe de développement travaille dur pour maintenir et mettre à jour l'application. »

Il n'est donc pas étonnant que ClickUp soit l'une des meilleures applications de prise de notes pour Android.

Quelle application de prise de notes convient le mieux à votre équipe ?

Les résultats sont clairs : l'application de prise de notes ClickUp est sans égale ! 🏆

L'approche simple et sans fioritures d'Evernote en matière de prise de notes et d'organisation était révolutionnaire à l'époque, mais elle fait aujourd'hui pâle figure face aux outils dynamiques et multifonctionnels qui ont fait leur apparition sur le marché.

Découvrez ClickUp. 💜

ClickUp ne se contente pas d'égaler les capacités d'Evernote, il les surpasse. ClickUp offre une application de prise de notes complète, collaborative et personnalisable pour les particuliers comme pour les équipes.

Que vous souhaitiez simplement consigner les leçons de la vie ou travailler sur le développement d'un logiciel, ClickUp s'adapte sans effort à vos besoins.

Et ce n'est pas tout ! Elle améliore la prise de notes en les intégrant dans un écosystème plus large de tâches, de projets et d'objectifs. ClickUp Brain automatise et accélère ce que vous pouvez faire avec vos notes.

Ensemble, ClickUp devient la solution tout-en-un la plus puissante pour les idées, les plans et les actions, même dans sa version gratuite.

Intrigué par les possibilités ? Découvrez tout le potentiel de ClickUp pour votre équipe.