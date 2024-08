Comment formuler et gérer des hypothèses de projet précises [Guide complet avec plus de 30 exemples]

Nous faisons des hypothèses ou des suppositions dans notre vie quotidienne - par exemple, vous supposez que votre voiture fonctionnera le matin et vous amènera au travail à l'heure. Ou que votre téléphone ne cessera pas de fonctionner pendant que vous essayez de localiser un emplacement à l'aide de Google Plan.

Imaginez maintenant que vous fassiez ces suppositions en tant que gestionnaire de projet : l'enjeu est soudain beaucoup plus important. L'objectif étant de livrer un projet dans les délais, vous devez faire face à de nombreuses hypothèses, telles que la disponibilité des ressources ou l'approbation en temps voulu du budget demandé, lorsque vous élaborez le forfait du projet.

**Vous ne pouvez pas vous fier à des suppositions, car de mauvaises hypothèses peuvent faire dérailler la réalisation du projet, surtout si vous n'avez pas de forfaits de sauvegarde et que vous n'êtes pas préparé à gérer les risques qui y sont associés.

Dans cet article, nous verrons comment identifier et gérer les hypothèses de projet pour estimer les résultats de la gestion de projet avec plus de précision. Nous en apprendrons plus sur :

Les types d'hypothèses de projet avec des exemples

La relation entre les hypothèses de projet, les dépendances et les risques

Conseils et stratégies pour la gestion des hypothèses de projet

Comprendre les hypothèses de projet

Les hypothèses de projet sont des facteurs, des évènements et des circonstances que les gestionnaires de projet et leurs équipes prennent pour vrais, même s'il n'y a pas de preuves empiriques pour les étayer.

Tous les gestionnaires de projet s'appuient sur certaines hypothèses au cours du processus d'élaboration du projet l'ensemble du cycle de vie du projet . Du processus de forfait du projet à la l'élaboration et la livraison le choix d'un bon ensemble d'hypothèses les aide à visualiser la réussite du projet et à éviter les obstacles tels que :

Des calendriers bloqués et des retards

Les retards de livraison

Le manque de budget

Dynamique d'équipe malsaine

Malgré l'absence de preuves, la plupart des hypothèses relatives aux projets sont basées sur les tendances des données et l'expérience passée ou sont des suppositions éclairées. Elles semblent relever du bon sens - jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus et deviennent un risque pour le projet. 🥲

Les hypothèses sont appelées ainsi parce qu'elles sont enracinées dans des inconnues et des incertitudes.

Il existe donc toujours un lien entre les hypothèses et les risques. **C'est pourquoi vous devez disposer d'un forfait qui vous aidera à tenir compte des risques potentiels que vous pouvez rencontrer si vos hypothèses se révèlent erronées.

Les responsables de projet qui réussissent font généralement face à ces incertitudes :

Identifiant les hypothèses du projet et en documentant les étapes suivantes au cas où l'une ou plusieurs d'entre elles s'avéreraient erronées

En s'appuyant sur des recherches approfondies et des consultations d'experts pour noter les hypothèses délicates

Observant les hypothèses les plus volatiles (comme les fluctuations de prix) à intervalles réguliers

Astuce: Lors de l'identification des hypothèses clés, il est toujours judicieux pour le gestionnaire de projet de noter les risques potentiels côte à côte. Une façon rapide de le faire est d'utiliser l'outil Modèle de Tableau blanc ClickUp pour l'évaluation des risques -Il est accompagné d'un plan avec un code couleur pour vous aider à suivre la probabilité et la gravité de tous les risques liés au projet.

Créez un processus systématique d'identification, d'évaluation et de contrôle des dangers et des risques avec le modèle de tableau blanc d'évaluation des risques de ClickUp

Les risques liés à des hypothèses de projet peu fiables se retrouvent souvent dans le coin supérieur droit du plan et nécessitent une surveillance constante.

6 types courants d'hypothèses de projet

Nous pouvons diviser les hypothèses de projet en différentes catégories en fonction de ce sur quoi elles se concentrent. Bien que la catégorisation vous appartienne, voici les six types les plus courants avec des exemples :

1. Hypothèses de projet liées aux opérations

Tout manager de projet connaît les risques inhérents aux opérations quotidiennes, tels que l'élargissement du champ d'application, les pannes d'équipement, les conflits au sein de l'équipe ou les erreurs de communication avec les parties prenantes du projet.

Voici des énoncés d'hypothèses de projet liées aux opérations de grande envergure que vous pouvez prendre en considération :

aucune circonstance inattendue n'entraînera de coûts supplémentaires, de retards ou de problèmes de main-d'œuvre il n'y aura pas de problèmes de communication et de collaboration internes ou externes les logiciels que nous utilisons pour le développement des produits et la gestion des projets ne connaîtront pas de décalages ou de bugs susceptibles d'affecter la durée du projet l'équipe ne manquera pas des ressources nécessaires pour achever les tâches nous ne rencontrerons pas de problèmes pour commander et obtenir les matériaux et fournitures nécessaires les membres de l'équipe resteront en bonne santé et productifs pour accomplir leurs tâches

De nombreuses hypothèses implicites peuvent constituer des responsabilités potentielles et entraîner des retards, voire l'échec du projet ; il est donc important de faire preuve de prudence dans vos estimations. Par exemple, au lieu de supposer une disponibilité de l'équipe de 100 %, il est plus sage d'estimer une disponibilité de 80 % pour tenir compte des congés de maladie et des vacances.

2. Hypothèses environnementales du projet

Les hypothèses de projet environnementales, également appelées hypothèses d'emplacement, se concentrent sur les facteurs environnementaux sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Observons ci-dessous quelques exemples d'hypothèses de projet liées à des scénarios environnementaux :

Il n'y aura pas d'évènements géopolitiques inattendus susceptibles d'affecter la réussite du projet les catastrophes naturelles, s'il y en a, n'auront pas d'impact sur la disponibilité des fournitures nécessaires la conformité aux réglementations restera inchangée les opérations ne présenteront pas de risques environnementaux à court ou à long terme l'usine ne sera pas inondée en cas de fortes pluies la demande du marché pour le produit restera stable dans un avenir prévisible

Conseil: Utilisez la fonction Modèle de plan d'urgence ClickUp de concevoir des solutions alternatives pour les hypothèses environnementales qui ont mal tourné.

3. Hypothèses de projet basées sur le temps

Les hypothèses de projet basées sur le temps ou la planification se concentrent sur la durée du projet et visent à prévoir la durée de chaque activité et tâche. Vous les utilisez pour créer un échéancier de projet réaliste à respecter . ⌛

Quelques exemples d'hypothèses de projet courantes dans cet espace :

L'équipe est suffisamment compétente pour achever les tâches conformément au calendrier du projet l'équipe est suffisamment compétente pour mener à bien les tâches conformément au calendrier du projetdépendances du projet ne changeront pas et ne perturberont pas le calendrier du projet les parties prenantes au projet seront disponibles pour des réunions et des consultations en temps utile_ il n'y aura pas de retard dans les processus de retour d'information et d'approbation le flux de travail quotidien de l'équipe s'inscrit dans le respect des délais il n'y aura pas de retard dû à l'indisponibilité des ressources ou à un manque de personnel

4. Hypothèses de projet liées aux ressources

Ces hypothèses concernent la disponibilité et la gestion de toutes les ressources nécessaires à la réalisation des projets, depuis les matériaux et la technologie jusqu'au capital humain.

Voici quelques exemples d'hypothèses relatives aux ressources :

Notre fournisseur livrera les matériaux à temps pour que le cycle de production se déroule sans heurts l'équipement de l'usine sera régulièrement inspecté et entretenu afin d'éviter les dysfonctionnements soudains le manager du projet a affecté suffisamment de membres de l'équipe au projet les tenants et aboutissants du budget sont pris en compte les membres de l'équipe ne prendront pas de jours de congé supplémentaires et ne démissionneront pas tant que le projet ne sera pas terminé la plateforme de gestion de projet utilisée ne connaîtra pas de temps d'arrêt

Planifiez ces hypothèses au cours du processus de planification du projet - il se peut que vous ayez besoin de l'approbation des parties prenantes clés dans certains domaines (comme la budgétisation).

5. Hypothèses financières du projet

Certaines équipes aiment consigner les hypothèses financières séparément afin de disposer d'une estimation des coûts du projet plus détaillée. L'idée est de mettre de l'argent de côté pour chaque phase, tâche ou jalon du projet.

Voici quelques exemples d'hypothèses budgétaires :

le coût de la main-d'œuvre n'augmentera pas au cours des trois prochains mois les coûts d'approvisionnement resteront dans les limites du forfait le coût de la location de l'équipement n'augmentera pas de plus de 10 % les coûts d'assurance ne dépasseront pas 0,5 % du coût total du projet les estimations de coûts sont préparées pour tenir compte d'un écart type de 5 % dans les taux d'inflation

6. Hypothèses relatives à la portée du projet

La portée d'un projet décrit les objectifs, les exigences et les tâches que vous devez achever pour obtenir un résultat final déterminé - l'ajout de nouvelles tâches rend votre forfait initial inutilisable. En fait, l'ensemble du périmètre de votre projet est une hypothèse.

Voici quelques exemples d'hypothèses de projet en termes de portée :

le calendrier initial du projet ne changera pas il n'y aura pas d'exigences de dernière minute incorporées dans le champ d'application tous les membres de l'équipe du projet comprennent le champ d'application et leur rôle dans l'ensemble du projet la charte du projet définit le champ d'application et les produits à livrer en termes clairs les principales parties prenantes sont d'accord sur la charte du projet aucun facteur externe n'affectera la portée du projet

Bonus: Utiliser le Modèle de périmètre de projet ClickUp ou le modèle Modèle de charte de projet ClickUp pour organiser toutes les données relatives à la portée du projet, y compris les dépendances, les calendriers et les échéanciers. Les deux modèles sont collaboratifs, ce qui permet aux membres de l'équipe de contribuer et d'apporter des modifications en temps réel à l'étendue du projet pour une plus grande transparence.

Les participants peuvent préparer une version de leur modèle d'entreprise en utilisant le modèle de tableau blanc de ClickUp

Nous savons que les hypothèses, les dépendances et les risques d'un projet en déterminent le déroulement et permettent de gérer efficacement les flux de travail. Mais comment ces concepts s'influencent-ils mutuellement ? Mais comment ces concepts s'influencent-ils mutuellement ?

Les hypothèses et les dépendances d'un projet peuvent toutes deux entraîner des risques, mais de manière différente. Comme nous l'avons vu précédemment, toute hypothèse comporte un risque potentiel, car il y a toujours une chance qu'elle ne soit pas valable. Dans la plupart des cas, les hypothèses s'appliquent à l'ensemble des projets. Par exemple, vous supposez que les membres de votre équipe de projet atteindront les jalons sans retard - mais la probabilité qu'ils ne le fassent pas est un risque.

les dépendances, en revanche, désignent le risque lié à deux ou plusieurs activités interconnectées. Supposons que pour qu'un projet passe à la phase de lancement, il doit d'abord obtenir l'approbation finale des parties prenantes clés, que les gestionnaires de projet supposent obtenir à temps.

Dans ce cas, la tâche d'approbation est une "dépendance", car son retard peut repousser l'échéancier de lancement du projet dans son ensemble - il s'agit donc d'un risque assez lourd.

Hypothèses, risques et contraintes du projet : Une comparaison

Les hypothèses, les risques et les contraintes d'un projet sont des concepts qui se recoupent. 🔦

À des fins de comparaison, nous allons nous concentrer sur les risques et les contraintes individuellement.

Hypothèses et risques du projet

Les hypothèses et les risques sont tous deux notés avant le début d'un projet. La différence réside dans le fait que vous souhaitez que vos hypothèses se vérifient pour assurer la réussite globale du projet. Cependant, c'est l'inverse pour les les risques liés au projet -ils mettront en péril votre projet s'ils se concrétisent, vous avez donc besoin d'un forfait de gestion des risques pour réduire la probabilité de chaque risque documenté.

Hypothèses et contraintes du projet

Les contraintes du projet sont des limites préexistantes dont vous devez tenir compte lorsque vous émettez des hypothèses sur le projet. Contrairement aux hypothèses qui peuvent être vraies ou fausses, les contraintes sont certaines. Selon le Project Management Institute, il existe six types de contraintes liées au projet :

Budget Le temps Champ d'application Qualité Avantages Risques

Vous identifiez les hypothèses et les contraintes dès le début du processus phase d'initiation . Chaque hypothèse de projet vous aide à planifier et à diriger la direction à suivre, tandis que les contraintes du projet sont comme des limites qui vous permettent de rester dans la bonne voie.

3 Meilleures stratégies pour la gestion des hypothèses de projet

Voici trois conseils et stratégies approuvés par les experts pour vous aider à gérer les hypothèses du projet tout au long de son cycle de vie. 🌻

1. Exploiter des outils de gestion des tâches et des projets de qualité

Si vous voulez gérer les hypothèses comme un pro, vous devez utiliser un outil qui peut vous aider à visualiser les flux de travail pour repérer les risques, avoir une vue d'ensemble du budget de votre projet et des ressources humaines, et procéder à des ajustements à la volée.

Si trouver toutes ces options dans un seul outil vous semble impossible, c'est uniquement parce que vous n'avez pas vu ce que ClickUp peut faire !

ClickUp est l'un des logiciels les mieux évalués de l'industrie outils de gestion de projet sur le marché, car il propose des options qui vous aident à zoomer sur les micro-détails du projet, ainsi qu'à garder un œil sur la situation dans son ensemble. 😍

Démarrez votre projet de la bonne manière avec la suite de gestion de projet ClickUp

Tout ce dont vous avez besoin pour identifier les hypothèses du projet et les gérer **est disponible dans la suite de gestion de projet ClickUp Gestion de projet ClickUp ensemble de fonctionnalités.

Commençons par Documents ClickUp -cette option de gestion des connaissances peut vous aider à créer, modifier, partager et stocker toute la documentation relative à un projet, depuis le forfait et la charte du projet jusqu'à l'étude de faisabilité procédures opératoires normalisées (SOP) . Il s'agit également d'une excellente option si vous avez besoin de documenter les hypothèses, les risques et leurs écarts en un seul endroit.

Simplifiez la collaboration au sein de l'équipe avec ClickUp Docs grâce à l'utilisation d'étiquettes, de commentaires et à l'attribution de tâches

Vous trouverez ClickUp Brain clickUp Brain est un assistant d'écriture IA puissant, intégré à ClickUp Docs. Avec lui, vous pouvez faire un brainstorming, rédiger un texte ou résumer votre texte pour gagner du temps et augmenter votre productivité.

ClickUp Brain dispose d'une fonctionnalité pratique nommée Outils IA- elle vous permet d'utiliser 100+ invites basées sur la recherche pour une variété de tâches au sein d'équipes interfonctionnelles. Par exemple, si vous choisissez l'option Équipe de projet, vous verrez des invites personnalisables telles que Créer un document de portée et Créer un plan de gestion des risques du projet, qui vous aideront à définir les hypothèses de votre projet.

Utilisez ClickUp Outils d'IA pour accéder à des invites, instructions de gestion de projet pour rationaliser le travail

En outre, si vous voulez que vous et vos parties prenantes soyez au clair sur les hypothèses et les échéances du projet, utilisez Affichages ClickUp . Vous disposez de 15+ options pour observer les projets de différents points de vue, identifier les hypothèses stables ou fausses, et localiser les dépendances et les risques de manière proactive.

Utilisez l'outil Afficher la vue de la liste pour organiser les flux de travail ou l'option Vue Tableau pour trier les tâches en fonction de leur niveau d'achevé. Tirez parti d'affichages avancés tels que la vue Vue Charge de travail pour gérer la charge de travail de votre équipe ou l'application Vue diagramme Gantt pour suivre les contraintes et les dépendances du projet sur un échéancier ajustable par glisser-déposer.

Vous souhaitez discuter plus rapidement des risques avec les équipes ? Utilisez l'outil Afficher le chat pour communiquer avec votre équipe sans quitter ClickUp, minimisant ainsi le besoin de longues réunions et de changement de contexte .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-33.gif Les affichages de ClickUp /$$img/

Personnalisez les Vues de ClickUp pour aider votre équipe à rester alignée, quel que soit le style de travail de chacun

2. Tenir un journal des hypothèses

Considérez le journal des hypothèses comme un journal de bord du gestionnaire de projet : vous y consignerez toutes les hypothèses émises depuis la phase de planification du projet jusqu'à la phase de mise en œuvre du projet l'exécution du projet .

Le fait de disposer de toutes les hypothèses du projet en un seul endroit vous aidera à en assurer le suivi, à contrôler leur validité et à les modifier si nécessaire.

Utilisez les modèles ClickUp pour maintenir les journaux d'hypothèses avec diligence

ClickUp offre plus de 1 000 modèles à des fins diverses, y compris la maintenance des journaux d'hypothèses. Ces modèles comportent des sections préétablies et constituent un raccourci pour une documentation de qualité.

Si vous souhaitez gérer des hypothèses de projet, nous vous recommandons de consulter les documents suivants L'évaluation des risques ClickUp et modèles d'évaluation de projet .

Par exemple, le modèle Modèle de matrice de décision de la grille d'hypothèses ClickUp est parfait pour organiser les registres d'hypothèses d'un projet en fonction des facteurs de risque et d'incertitude.

Utilisez le modèle de matrice de décision de la grille des hypothèses de ClickUp pour classer les hypothèses et déterminer les risques

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés du modèle pour spécifier vos hypothèses, ajouter des attributs à chacune d'entre elles et expliquer leur impact sur vos critères de décision. Sa fonctionnalité de mise à jour en temps réel peut tenir vos parties prenantes informées de tous les changements que vous apportez.

À Terminé avec les hypothèses, utilisez la commande Modèle de planificateur de projet ClickUp pour décomposer votre projet, organiser les tâches et les ressources, et suivre la progression pour vous assurer que vos hypothèses sont correctes.

Le modèle de planificateur de projet de ClickUp permet de gérer les communications, les cours et les livraisons afin d'atteindre vos objectifs

3. Contrôlez constamment vos hypothèses

Il ne suffit pas de documenter les hypothèses. Au cours de la progression de votre projet, certaines de vos hypothèses s'avéreront justes, tandis que d'autres seront invalidées. Cela signifie que le forfait du projet peut changer et que vous devez faire preuve de réactivité pour modifier les flux de travail de l'équipe.

C'est pourquoi, en tant que gestionnaire de projet, vous devez suivre en permanence la liste des hypothèses de votre projet et rester attentif aux évènements inattendus. Cela vous aidera à repérer les moindres changements et à ajuster votre trajectoire en conséquence.

Utiliser ClickUp pour suivre et gérer les hypothèses

ClickUp offre un intervalle de solutions pour identifier les hypothèses de projet qui s'avèrent fausses. Par exemple, vous pouvez mettre en place Automatisations ClickUp pour vous alerter en cas de modification des hypothèses et contraintes critiques.

Supposons que votre hypothèse est qu'une certaine tâche nécessite 50 heures. Vous pouvez configurer une automatisation simple pour vous envoyer une notification si le temps suivi sur la tâche dépasse 50 heures.

Automatisation de la création de tâches sur ClickUp

En outre, visualisez les indicateurs du projet et effectuez une analyse des hypothèses avec Tableaux de bord ClickUp **Choisissez parmi plus de 50 cartes pour personnaliser votre tableau de bord et présenter les données numériques ou visuelles qui vous intéressent. La visualisation des hypothèses des projets précédents peut vous aider à forfaiter les projets futurs et à minimiser les écarts.

Suivez en temps réel la progression de la mise en forme des habitudes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Surmonter les défis de l'hypothèse de projet

Coordonner les hypothèses d'un projet n'est pas une mince affaire. Il existe en effet un certain nombre de difficultés susceptibles de vous ralentir et d'affecter la réussite de votre projet.

Voici quelques défis courants et les moyens de les surmonter:

Incertitude

C'est le problème numéro un des hypothèses de projet : vous ne pouvez pas savoir si elles se réaliseront ou non. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de battre l'incertitude, qui est inhérente à toute hypothèse de projet.

Cependant, vous pouvez mieux gérer les incertitudes en communiquant leur impact à vos équipes et aux parties prenantes, en documentant chaque décision prise et chaque action entreprise, et en surveillant attentivement l'échéancier du projet.

Mauvais flux de communication

Un manque de communication entre les membres de l'équipe peut entraîner des malentendus et des retards dans le projet. Pour y remédier, vous devez vous assurer que votre personnel n'a pas peur de s'exprimer et de faire part de ses préoccupations, en particulier lorsqu'il s'agit d'aspects tels que la gestion des ressources et les délais de livraison. Si vous travaillez à distance, utilisez des outils tels que ClickUp qui permettent une communication en temps réel et transparente sans avoir recours à des réunions tendues et trop formelles.

Bonus: Utilisez Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à la gestion des ressources avec des équipes interfonctionnelles en temps réel. Ces toiles numériques vous permettent de dessiner, d'écrire du texte, d'ajouter et de connecter des formes, et de créer des tâches dans un paramètre plus détendu qui favorise une communication aisée.

Manque de volonté de changement et d'adaptation

Tant les gestionnaires de projet que les parties prenantes doivent être flexibles et disposés à apporter des changements en cours de route pour accueillir de nouvelles hypothèses. Un manque de volonté de le faire de part et d'autre peut affecter les résultats du projet.

Lors de la gestion des hypothèses dans le cadre de la gestion de projet, assurez-vous que toutes les personnes impliquées comprennent les conséquences d'un manque d'adaptation aux changements. Organisez des réunions régulières avec les parties prenantes, tenez-les informées et expliquez le raisonnement qui sous-tend chaque action et chaque décision.

Gérer les hypothèses d'un projet avec ClickUp

La coordination des hypothèses de projet est l'un des piliers de la gestion de projet d'une gestion de projet réussie . Sans hypothèses, il est impossible d'estimer les résultats du projet ou de déterminer les objectifs de manière réaliste.

En tant que outil gratuit de gestion de projet ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour tenir un journal des hypothèses du projet, collaborer avec les équipes et les parties prenantes, et identifier les dépendances, les contraintes et les risques de manière gratuite. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui et voyez comment la solution vous aide à voler d'hypothèses en réussites. 🦋