Réussir vos présentations clients : conseils, astuces et stratégies

Faire une présentation à un client peut être une expérience intimidante.

Vous devez convaincre vos clients que vous êtes le partenaire idéal pour leur marque et que vous disposez de la meilleure solution à leur problème. Que votre produit ou service peut les aider à atteindre leurs objectifs.

Avec de nombreux éléments à prendre en compte, il devient difficile de créer des présentations captivantes et pertinentes.

Découvrez comment assurer la réussite de vos présentations clients grâce aux stratégies proposées dans ce guide.

L'importance d'une présentation client

Une présentation client a pour but de donner aux clients potentiels une bonne idée de votre expertise spécialisée. Elle leur permet de se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler une collaboration avec vous et de la valeur ajoutée que vous pouvez leur apporter.

Si elle est bien planifiée et bien menée, une présentation informative peut vous aider à :

Présentez votre travail sous la forme d'une histoire captivante

Mettez en avant votre valeur ajoutée auprès de vos clients potentiels

Faites part de votre progression à un client existant

Faites le bilan des projets et analysez ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné

Une communication efficace avec les clients est aujourd'hui l'une des compétences les plus essentielles pour un professionnel de l'équipe commerciale ou de l'entreprise.

5 étapes essentielles pour une présentation client réussie

Créer des présentations captivantes pour vos clients est un travail difficile, que vous vous apprêtiez à faire un argumentaire de vente ou un diaporama créatif.

Suivez cette checklist en cinq étapes lorsque vous créez des présentations et apportez une valeur ajoutée au temps de vos clients :

Étape 1. Effectuez des recherches et préparez votre argumentaire

Vous connaissez peut-être votre travail sur le bout des doigts, mais votre client potentiel n'est pas encore tout à fait convaincu de s'associer avec vous.

C'est pourquoi la partie la plus essentielle d'une présentation client efficace commence par la recherche et la planification.

À découvrir :

Qui est votre public cible (pour la présentation) et quels sont ses objectifs ?

Tout ce qu'il faut savoir sur votre client potentiel, y compris ses problèmes, ses sources d'inspiration, ses intérêts, et bien plus encore

Comment répondre aux principaux objectifs, obstacles et problèmes de vos clients

L'entreprise, la taille de l'équipe et le secteur d'activité (ainsi que la manière dont vos produits/services contribueront à leur vision)

La question est maintenant de savoir où trouver ces données.

N'oubliez pas de consulter les éléments suivants :

La page LinkedIn et le site web du client pour obtenir des informations sur ses offres actuelles

Inspirez-vous de vos présentations passées, en particulier si vous avez travaillé avec des clients du même secteur.

Consultez la page « À propos de nous » du client et ses vidéos en ligne pour mieux cerner le style et les thèmes idéaux de votre présentation.

Télécharger ce modèle Recueillez les informations sur vos clients grâce au modèle de document de découverte agence/client de ClickUp

Une fois que vous disposez de toutes les informations sur ce qui motive vos clients, aidez-les à donner du sens à ces données : structurez et mettez en forme les points clés que vous comptez présenter à l'aide de ClickUp Brain.

Utilisez cet assistant intelligent pour créer une présentation qui vous aidera à atteindre plus rapidement vos objectifs en matière de clients.

Utilisez les suggestions de ClickUp AI pour rédiger des présentations clients captivantes sous forme de liste à puces

Ensuite, profitez de la réunion avec le client pour lui expliquer pourquoi votre marque est la solution idéale pour lui :

Commencez par reconnaître leurs difficultés, montrez-leur que vous les comprenez et instaurez ainsi un climat de confiance.

Passez ensuite aux questions et voyez s'ils ont des problèmes urgents à résoudre

Présentez votre offre comme la solution ultime aux problèmes de vos clients et associez votre produit à leurs besoins immédiats.

Étape 2. Créez un entonnoir de conversion à partir de votre présentation

Votre présentation doit avoir un objectif final concret pour garantir sa cohérence et son orientation. Souhaitez-vous que le client signe le contrat ? Ou peut-être souhaitez-vous qu'il s'inscrive à une démonstration ?

Dans tous les cas, vous devez savoir clairement quelle action vous souhaitez les inciter à entreprendre.

Voici quelques conseils pour transformer votre présentation en entonnoir de conversion :

Construisez votre discours en vous appuyant sur une histoire captivante pour capter l'attention de votre public

Ne submergez pas le prospect d'une multitude d'informations

Veillez à ce que votre présentation aille droit au but et évitez de tourner autour du pot.

Prenez les rênes de votre réunion et amenez vos clients à se concentrer sur la discussion en cours

Concevez votre présentation de diapositives en respectant la structure suivante : Début : présentez le sujet de la présentation, expliquez pourquoi vous la faites et ce à quoi le client doit s'attendre dans le cadre de votre collaboration. Milieu : illustrez votre récit avec des visuels et créez une valeur esthétique. Fin : informez le client des prochaines étapes et ajoutez un appel à l'action pertinent.

Introduction : présentez le sujet de la présentation, expliquez pourquoi vous la faites et indiquez au client ce à quoi il doit s'attendre dans le cadre de votre collaboration.

Au milieu : Ajoutez des éléments visuels à votre récit et créez une valeur esthétique

Conclusion : informez le client des prochaines étapes et ajoutez un appel à l'action pertinent

Introduction : présentez le sujet de la présentation, expliquez pourquoi vous la faites et indiquez au client ce à quoi il doit s'attendre lors de votre travail ensemble.

Au milieu : Ajoutez des éléments visuels à votre récit et créez une valeur esthétique

Conclusion : informez le client des prochaines étapes et ajoutez un appel à l'action pertinent

Utilisez le modèle de présentation ClickUp prêt à l'emploi et personnalisez-le selon vos préférences.

Télécharger ce modèle Le modèle de présentation de ClickUp est idéal pour les débutants

Ce modèle vous permet de :

Organisez facilement les différentes sections de votre présentation, avec une structure claire du début à la fin

Recueillez les commentaires des principales parties prenantes avant la présentation finale

Effectuez le suivi de toutes les tâches liées à la présentation en un seul endroit

Étape 3. Utilisez un contenu visuellement attrayant pour communiquer votre message

Trop de texte sur vos diapositives les rend ennuyeuses et risque de submerger votre public.

Ainsi, lors de vos présentations, considérez les supports visuels tels que les infographies, les diagrammes circulaires, les graphiques à barres, les images, les illustrations dessinées à la main, etc. comme vos alliés de choix.

Ces supports visuels offrent des avantages tels que :

Capter et retenir l'attention de vos clients

Aligner les besoins du client sur les produits/services de la marque — visuellement

Divisez les diapositives contenant beaucoup de texte pour une meilleure concentration

Transformer des informations complexes en données faciles à comprendre

Utilisez les tableaux blancs ClickUp comme support pour créer une présentation visuelle pour votre réunion et démontrer votre valeur ajoutée à vos clients.

Jouez avec les visuels de votre présentation à l'aide de ClickUp Tableau blanc

Étape 4. Encouragez les discussions interactives

Qu'il s'agisse d'un argumentaire de vente ou d'une réunion d'intégration, il est essentiel de maintenir l'attention de votre public. En d'autres termes, votre présentation ne doit pas se résumer à un monologue.

Une fois la présentation terminée, il est donc essentiel d'encourager une interaction bidirectionnelle.

Voici comment faire :

Évitez les banalités et expliquez plutôt pourquoi le compte de ce client est important pour vous.

Recueillez des commentaires en posant des questions telles que : Avez-vous des questions à nous poser ? Considérez-vous notre produit/service comme une solution satisfaisante pour vos besoins ? Comment pouvons-nous travailler ensemble en tant que partenaires et faire avancer ce projet ?

Avez-vous des questions à nous poser ?

Considérez-vous notre produit/service comme une solution adaptée à vos besoins ?

Comment pouvons-nous travailler ensemble en tant que partenaires et faire avancer ce projet ?

Encouragez votre public à poser des questions et fournissez-lui de l'assistance pour ses requêtes, qu'elles concernent la portée du projet, les coûts, l'échéancier, etc.

Avez-vous des questions à nous poser ?

Considérez-vous notre produit/service comme une solution adaptée à vos besoins ?

Comment pouvons-nous travailler ensemble en tant que partenaires et faire avancer ce projet ?

Étape 5. Définissez clairement les prochaines étapes pour conclure votre présentation

Une gestion efficace des clients consiste à définir clairement les prochaines étapes à la fin de la réunion.

Si vous laissez la réunion en suspens, vous risquez de ne pas avoir de retour de la part de votre public.

Voici comment définir des attentes réalistes pour votre client tout en concluant la présentation :

Exposez clairement ce que vous attendez qu'ils fassent ensuite

Soyez franc et direct quant à la manière et au moment où vous effectuerez vos appels de suivi

Fixez un délai précis au client et tenez-le toujours informé

Éléments clés à inclure dans une présentation client

Perfectionnez vos compétences en matière de présentation client et assurez-vous de la réussite de votre présentation grâce à ces éléments indispensables :

1. Étude approfondie du client

Utilisez des méthodes de recherche primaires et secondaires pour recueillir des informations sur les difficultés rencontrées par votre client.

Au cours de vos recherches, trouvez les réponses à ces questions :

Quels sont les objectifs à court et à long terme du client ?

À quels problèmes sont-ils actuellement confrontés dans leur secteur d'activité ?

Comment le client mesure-t-il la réussite ?

Conseil de pro : exploitez des sources telles que les sites web d'entreprise, les rapports annuels, les publications spécialisées et les réseaux sociaux pour obtenir des informations détaillées.

Investissez dans un logiciel d'intégration des clients pour organiser et présenter efficacement vos recherches.

2. Les difficultés rencontrées par les clients

En abordant les défis actuels de votre client, vous démontrez que vous comprenez ses besoins immédiats et, par conséquent, vous affirmez votre pertinence.

Renseignez-vous sur les activités récentes de votre client afin d'identifier les défis auxquels il est actuellement confronté. Engagez également la discussion avec vos principales parties prenantes pour recueillir leurs avis. Vous pouvez en outre utiliser des modèles de lancement de projet pour recueillir des informations sur vos clients dès le début.

Télécharger ce modèle Le modèle de lancement de projet ClickUp offre une structure permettant de définir les attentes, de clarifier les rôles, de déléguer les tâches et de comprendre les échéanciers du projet.

3. Arguments de vente

Vos arguments de vente valident vos affirmations et renforcent votre crédibilité en mettant en avant vos antécédents et vos réussites. Pour les mettre en valeur :

Rassemblez des études de cas, des témoignages et des données de performance qui démontrent l'efficacité de vos solutions au sein du secteur.

Structurez votre présentation de manière à intégrer stratégiquement ces éléments probants, en les mettant en avant aux moments clés pour renforcer votre crédibilité.

Utilisez des supports visuels, tels que des diagrammes ou des graphiques, pour illustrer vos arguments et les rendre plus percutants

4. Appel à l'action

Un appel à l'action clair indique à votre client les prochaines étapes à suivre après la présentation et l'aide à prendre une décision.

Pour leur faciliter la tâche :

Définissez clairement l'objectif recherché, qu'il s'agisse de planifier une réunion, de signer un contrat ou de lancer un essai

Proposez plusieurs canaux permettant au client d'effectuer l'action souhaitée et facilitez-lui autant que possible la suite du processus.

Contactez-les rapidement après la présentation pour renforcer l'appel à l'action et leur fournir une assistance supplémentaire si nécessaire.

5. Investissement prévu et échéancier

Présentez une ventilation détaillée de l'investissement requis pour vos solutions, y compris les coûts, les conditions de paiement et le retour sur investissement potentiel.

Pour obtenir une estimation précise des exigences de votre client en matière de budget et d’échéancier, posez-lui les questions suivantes :

Quel est le budget maximal alloué au projet ?

Y a-t-il des contraintes budgétaires particulières à prendre en compte ?

Dans quelle mesure le budget du client est-il flexible ? Est-il ouvert à des discussions concernant des ajustements de coûts ?

De quel échéancier disposent-ils pour mettre le projet en place ?

Qu'adviendra-t-il des délais et des coûts en cas de dérive des exigences ?

4 erreurs courantes à éviter lors d'une présentation client

Trouvez le juste équilibre dans vos compétences en matière de présentation en évitant ces erreurs courantes :

1. Ne pas bien préparer le terrain

Si vous ne parvenez pas à établir le contexte approprié dès le début de votre présentation, cela peut entraîner des malentendus et un manque d'engagement de la part de votre client. Gérez les attentes de vos clients et précisez clairement ce à quoi le public doit s'attendre.

Si vos clients ne comprennent pas bien l'objectif de la présentation, ils ne pourront jamais saisir pleinement la valeur de vos offres.

Pour bien préparer l'étape, suivez ces quelques conseils :

Apprenez à connaître le contexte de votre public et adaptez votre introduction pour qu'elle réponde à ses besoins

Exposez clairement les objectifs de votre présentation et expliquez à vos clients ce qu'ils ont à y gagner.

Commencez par un accroche percutante qui capte leur attention et donne le ton pour le reste de la présentation

2. Se mettre sur la défensive

Adopter un langage corporel défensif, comme croiser les bras, éviter le contact visuel ou paraître tendu, traduit un sentiment de malaise auprès de vos clients.

Cela peut immédiatement nuire à votre crédibilité et à la relation que vous entretenez avec eux.

De plus, votre attitude défensive peut être perçue par votre client comme un manque de confiance, ce qui peut entraîner une rupture de la communication et de la relation de confiance.

Pour affiner vos compétences en communication non verbale, suivez ces conseils :

Faites attention à votre langage corporel pendant vos sessions d'entraînement. Entraînez-vous également à adopter une posture ouverte et à établir un contact visuel afin de transmettre confiance et ouverture d'esprit.

Si une question difficile vous est posée, restez calme et ouvert d'esprit

Montrez que vous écoutez activement en hochant la tête, en souriant et en utilisant des gestes d'approbation. Cela montre à vos clients que vous accordez de l'importance à leur avis et que vous participez activement à la discussion.

Si vous avez des doutes ou besoin de précisions, posez vos questions avec politesse et respect. Cela montre votre volonté de comprendre et de répondre aux préoccupations de votre client.

3. Mentionner des informations non pertinentes

Les détails superflus lors d'une présentation font perdre du temps à votre client. Si l'ajout d'informations supplémentaires sur les services de l'entreprise n'apporte aucun avantage évident, évitez de le faire.

Par exemple, si votre présentation porte sur la gestion de compte, n'évoquez pas l'histoire de votre entreprise, sauf si celle-ci est directement liée à la réussite de vos stratégies de gestion de compte.

Concentrez-vous plutôt sur la mise en avant des résultats obtenus pour le compte, qui doivent constituer le point fort de votre présentation. Cela vous permettra de rester concentré sur l'essentiel et de fournir des informations pertinentes qui répondent directement aux intérêts et aux besoins de votre client.

Voici quelques stratégies pour intégrer efficacement les données pertinentes dans votre présentation :

Ajoutez des données qui répondent directement aux difficultés et aux intérêts spécifiques de vos clients personnalisés

Identifiez les indicateurs les plus importants qui correspondent aux objectifs de votre public et associez-les à l'impact de vos solutions

Utilisez des diagrammes, des graphiques et des supports visuels pour présenter les données de manière claire et convaincante

Fournissez le contexte des données que vous présentez : aidez votre public à comprendre pourquoi ces nombres sont importants et en quoi ils s'inscrivent dans le récit global que vous présentez

Utilisez des exemples concrets et des études de cas pour illustrer comment vos solutions ont permis d'obtenir des résultats tangibles pour des clients similaires.

4. Ne pas orienter la boucle de rétroaction

Votre travail ne s'arrête pas à la fin d'une présentation réussie. Restez à l'écoute des besoins de votre public, en commençant par un appel de suivi.

Utilisez un logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp et dotez votre entreprise de retours en temps réel de la part des clients sur ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas. Une bonne plateforme de gestion de la relation client peut également automatiser bon nombre de ces tâches.

Avec ClickUp Forms, vous pouvez recueillir les réponses de vos clients et acheminer le travail vers la bonne équipe au bon moment. De plus, vous pouvez convertir les réponses des formulaires ClickUp en tâches traçables, qui peuvent être directement intégrées à vos flux de travail.

Exemple de collecte de commentaires sur un produit à l'aide de la logique conditionnelle dans ClickUp Formulaires

En savoir plus : Stratégies pour la gestion de projet pour clients

Réussissez vos présentations grâce à ClickUp

En matière de présentation, il est judicieux de s'en tenir à l'essentiel. Cependant, présentez votre idée phare de manière à impressionner vos clients et à les convaincre définitivement.

Intégrez donc des éléments de recherche et de narration, et privilégiez toujours le client pour que votre présentation se démarque.

Utilisez un logiciel de présentation comme ClickUp pour réaliser des présentations impeccables !

Foire aux questions

1. Comment améliorer une présentation destinée à un public ?

Voici quelques clés pour assurer la réussite de vos présentations :

Consacrez du temps et des efforts à la recherche et à la préparation de votre argumentaire

Transformez votre présentation en un entonnoir marketing bien défini

Mettez à profit les supports visuels et les images pour mettre en avant les arguments clés de vente de vos produits ou services

Terminez la présentation par un dialogue interactif et définissez clairement les prochaines étapes

2. Que dois-je inclure dans une présentation client ?

Vous pouvez inclure les éléments suivants dans une présentation client :

Recherche approfondie sur les clients

Les points faibles du client

Arguments stratégiques pour le contenu de votre présentation

Un appel à l'action pertinent pour votre public

Les détails essentiels, tels que l'investissement prévu et l'échéancier

3. Comment ClickUp peut-il vous aider à optimiser une présentation client ?

ClickUp vous fait gagner du temps et vous épargne des efforts dans la création de présentations efficaces grâce à ses différents outils, tels que :

Modèle de présentation ClickUp, qui vous aide à créer des présentations efficaces et captivantes pour votre public

ClickUp AI, qui vous permet de générer un plan de présentation en quelques secondes ; par exemple, pour créer une présentation commerciale destinée à votre processus de vente

Le modèle de résumé exécutif de présentation de ClickUp, qui vous aide à faire une excellente première impression avec votre présentation

Utilisez ces fonctionnalités et gagnez du temps lors de la création de vos présentations.