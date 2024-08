10 Meilleures alternatives et concurrents de ZoomInfo en 2024

ZoomInfo, l'autoproclamé "Google des gens", est une société de conseil et d'information en ligne logiciel de base de données clients qui débloque un monde de clients et de partenaires potentiels pour les équipes commerciales et marketing.

Cependant, bien que ZoomInfo s'efforce d'être précis, des informations obsolètes ou des coordonnées incorrectes peuvent parfois apparaître. Ces problèmes d'exactitude des données peuvent faire perdre du temps à votre équipe commerciale et lui faire perdre des prospects. De plus, la couverture limitée de ZoomInfo sur les marchés de niche peut vous obliger à chercher des alternatives à ZoomInfo pour générer des prospects à partir de bases de données clients spécifiques.

Le résultat est que de nombreux décideurs clés dans les ventes et le marketing cherchent des concurrents à ZoomInfo pour répondre à leur besoin d'un outil d'intelligence commerciale robuste capable de fournir des données de qualité.

Pour vous aider à trouver une solution, nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à ZoomInfo pour améliorer votre approche commerciale. Nous avons également dressé la liste de leurs fonctionnalités et de leurs prix pour vous aider à trouver la solution idéale.

Que rechercher dans les alternatives à ZoomInfo ?

Les données sont la pierre angulaire de toute stratégie marketing et commerciale. Avec des profils d'entreprises et des données de contact détaillés, vous pouvez élaborer des stratégies de vente et de marketing hyper-ciblées campagnes de marketing qui touchent les bonnes personnes au bon moment.

Cependant, vous avez besoin d'un logiciel de base de données complet et rentable pour faire passer vos efforts de prospection au niveau supérieur.

C'est là que des plateformes comme ZoomInfo entrent en jeu. Elles deviennent votre solution d'intelligence commerciale pour la génération de prospects.

Lorsque vous choisissez des alternatives à ZoomInfo, prenez en compte les fonctionnalités clés suivantes :

Qualité et précision des données: Vérifiez les sources de données, la fréquence de mise à jour et les garanties de précision de la plateforme. Vérifiez les sources de données, la fréquence des mises à jour et les garanties d'exactitude. Cherchez des critiques et des témoignages indépendants pour évaluer les expériences réelles

Vérifiez les sources de données, la fréquence de mise à jour et les garanties de précision de la plateforme. Vérifiez les sources de données, la fréquence des mises à jour et les garanties d'exactitude. Cherchez des critiques et des témoignages indépendants pour évaluer les expériences réelles Caractéristiques et fonctions: Choisissez des alternatives à ZoomInfo qui offrent des fonctionnalités correspondant à vos besoins principaux. Faites-vous appel à des données de contact de base telles que des numéros de téléphone ou des adresses e-mail, ou à des informations plus approfondies sur votre entreprise ? À faired'intégrations avec votre CRM ou vos outils d'automatisation du marketing ? À faire pourvisualiser et construire des modèles de données?

Choisissez des alternatives à ZoomInfo qui offrent des fonctionnalités correspondant à vos besoins principaux. Faites-vous appel à des données de contact de base telles que des numéros de téléphone ou des adresses e-mail, ou à des informations plus approfondies sur votre entreprise ? À faired'intégrations avec votre CRM ou vos outils d'automatisation du marketing ? À faire pourvisualiser et construire des modèles de données? Couverture et options de ciblage: Si vous êtes un spécialiste du marketing et que vous cherchez à mettre en place des campagnes stratégiques de vente et de marketing basées sur un segment ou une démographie spécifique, vous devez rechercher une plateforme qui offre un large intervalle d'options de ciblage

Si vous êtes un spécialiste du marketing et que vous cherchez à mettre en place des campagnes stratégiques de vente et de marketing basées sur un segment ou une démographie spécifique, vous devez rechercher une plateforme qui offre un large intervalle d'options de ciblage Prix et valeur: Comparez les modèles de prix et les fonctionnalités des différentes solutions. Tenez compte des coûts cachés tels que les systèmes de crédit ou les limites d'exportation des données. Choisissez celle qui offre une bonne valeur pour votre budget et votre niveau d'utilisation

Comparez les modèles de prix et les fonctionnalités des différentes solutions. Tenez compte des coûts cachés tels que les systèmes de crédit ou les limites d'exportation des données. Choisissez celle qui offre une bonne valeur pour votre budget et votre niveau d'utilisation Facilité d'utilisation et assistance client: Recherchez des outils de recherche intuitifs, des tableaux de bord conviviaux et des ressources d'aide et d'assistance client facilement accessibles

Les 10 meilleures alternatives à ZoomInfo à utiliser en 2024

Avec ces facteurs à l'esprit, explorons les dix meilleures alternatives ZoomInfo que vous pouvez utiliser pour ravir vos équipes marketing et commerciales en 2024 :

1. Apollo.io - Le meilleur pour les stratégies commerciales axées sur les données

via Apollo.io Apollo.io est une plateforme de veille commerciale et d'engagement qui aide les représentants du marketing et des ventes à trouver des clients potentiels et à entrer en connexion avec eux.

L'une des alternatives les plus populaires à ZoomInfo, elle dispose d'une base de données de contacts de plus de 260 millions de personnes et 60 millions d'entreprises, y compris des informations vitales telles que les noms, les titres de poste et les adresses e-mail.

Vous pouvez utiliser ses filtres de recherche pour trouver exactement les prospects que vous souhaitez. En outre, Apollo.io peut enrichir vos leads et données de contact existants avec des informations supplémentaires pour identifier les entreprises, telles que les profils de médias sociaux et les actualités de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Apollo.io

Trouvez plus de leads avec des e-mails vérifiés, des numéros de téléphone et plus de 200 autres attributs de données

Atteignez les profils de vos clients idéaux grâce à des recommandations intelligentes

Donnez la priorité aux prospects de grande valeur grâce à l'IA (Intelligence Artificielle)

Développez au-delà de votre équipe commerciale avec l'intelligence des discussions et des transactions

Limites d'Apollo.io

La courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctions avancées

Une navigation un peu confuse

Quelques inquiétudes concernant la qualité des données

Prix d'Apollo.io

Free: Crédits d'e-mails illimités

Crédits d'e-mails illimités Basique: 59$/utilisateur par mois

59$/utilisateur par mois Professionnel: 99$/utilisateur par mois

99$/utilisateur par mois Organisation: 149$/utilisateur par mois, facturé annuellement

Évaluations et critiques d'Apollo.io

G2: 4.8/5 (6300+ reviews)

4.8/5 (6300+ reviews) Capterra : 4.6/5 (300+ commentaires)

2. DealSignal - Le meilleur pour la génération de leads en temps réel

via DealSignal DealSignal est une plateforme de données B2B qui aide les équipes commerciales et marketing à cibler les bons acheteurs, à personnaliser la sensibilisation, à augmenter la délivrabilité des e-mails et à générer plus de discussions. Les équipes commerciales et marketing l'adorent parce qu'elle leur fournit l'accès à une base de données massive de contacts vérifiés.

Vous pouvez également accéder à des profils d'entreprises, à des données sociodémographiques, à des données technographiques et à des données d'intention. Ces informations peuvent vous aider à adapter votre communication à vos listes de contacts cibles.

DealSignal offre également une variété d'outils pour vous aider à enrichir vos données, comme le lead scoring et les données d'intention. Ces facteurs lui valent une place dans cette liste des meilleures alternatives à Zoominfo.

Meilleures fonctionnalités de DealSignal

Éliminez les recherches manuelles et générez des pipelines plus rapidement

Enrichissez vos leads entrants grâce à l'automatisation du remplissage des formulaires

Maximiser la couverture de l'audience B2B grâce à des données fraîches, vérifiées et précises

Limites de DealSignal

La priorisation de la base de contacts n'est pas parfaite

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage avec ses fonctionnalités avancées

Prix de DealSignal

Débutant: 499 $/mois

499 $/mois Professionnel et Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (40+ reviews)

4.8/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

3. Cognism - Le meilleur pour la prospection intelligente

via Cognisme Cognism est une plateforme mondiale d'intelligence commerciale qui aide les équipes de revenus à trouver et à se connecter avec les décideurs de leurs comptes cibles. Elle se concentre sur la fourniture de données d'entreprise B2B précises et conformes.

Cognism affirme avoir un taux de rafraîchissement à la pointe de l'industrie, ce qui vous garantit des données de contact actuelles et précises. Il offre une variété de automatisation de l'équipe commerciale des outils, tels que des outils de recherche d'e-mails et des outils de numérotation, qui peuvent vous aider à gagner du temps et des efforts lors de la prospection de nouveaux clients.

La plateforme s'intègre à divers autres outils commerciaux, tels que les plateformes de CRM et d'automatisation du marketing. Il est donc facile d'utiliser Cognism dans votre flux de travail de prospection commerciale existant.

Les meilleures fonctionnalités de Cognism

Obtenez les e-mails et les numéros de téléphone validés des prospects clés dans vos listes de contacts cibles

Utilisez des filtres avancés pour les données de contact, les détails sociographiques et technographiques, les évènements déclencheurs de vente et les données d'intention pour découvrir votre meilleure cible en quelques secondes

Obtenez des nombres nettoyés par la DNC dès le départ

Utilisez les signaux d'intention des acheteurs pour comprendre quand les acheteurs sont sur le marché pour votre solution et les intercepter plus tôt dans leur parcours

Les limites de Cognism

Filtrage des cibles parfois imprécis

Les utilisateurs signalent des problèmes techniques récurrents

Prix de Cognism

Tarification personnalisée

Cognism évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (545+ commentaires)

4.6/5 (545+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

4. LeadIQ - Le meilleur pour rationaliser la collecte de prospects

via LeadIQ LeadIQ est une plateforme de sales intelligence conçue pour aider les équipes commerciales et marketing à trouver, qualifier et se connecter avec des leads potentiels.

Elle offre une variété d'outils et de fonctionnalités pour rationaliser la génération de leads, ce qui permet à vos équipes commerciales d'identifier plus facilement les bons prospects, de recueillir des informations à leur sujet et de personnaliser les engagements.

Les offres d'intelligence commerciale de la plateforme vous aident également à suivre les données de l'entreprise, notamment les actualités, les évènements de financement et d'autres informations pertinentes pour identifier les déclencheurs de vente potentiels.

En outre, les outils alimentés par l'IA peuvent automatiser les tâches répétitives, personnaliser les messages e-mail et les pages de destination, et stimuler le scoring des prospects, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à ZoomInfo.

LeadIQ meilleures fonctionnalités

Suivez les signaux d'achat pour les comptes assignés et commencez à créer votre pipeline

Ajoutez automatiquement de nouveaux prospects à une cadence et personnalisez les e-mails froids grâce à l'IA

Séquencez les nouveaux prospects lorsque les données sont capturées et automatisez les e-mails froids

Donnez à vos équipes de revenus la possibilité d'obtenir des données précises grâce à des données de contact et des informations sur les comptes fiables

Limites de LeadIQ

Imprécisions dans la prédiction des prospects

Problèmes techniques récurrents

Prix de LeadIQ

Gratuit : Forfait Free

: Forfait Free Essentiel : 45$/utilisateur par mois

: 45$/utilisateur par mois Pro : 89 $/utilisateur par mois

: 89 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (70+ commentaires)

4.2/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

via Lusha Lusha est une plateforme de sales intelligence B2B conçue pour les équipes commerciales, marketing et de recrutement. Elle aide les utilisateurs à trouver et à se connecter avec des clients potentiels en fournissant des informations de contact, des aperçus sur les entreprises et des outils de génération de leads.

Lusha s'adresse à un large intervalle d'utilisateurs, tels que les professionnels de la vente, les petites entreprises et les grandes entreprises. Il enrichit également vos données existantes avec des informations supplémentaires, telles que les titres de poste, les profils de médias sociaux et les informations sur l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Lusha

Ciblez les entreprises en fonction de leur pile technologique à l'aide du filtre Technologie

Restez informé des changements de poste de vos prospects afin d'explorer de nouvelles entreprises grâce au filtre et à l'alerte Changement de poste

Remplissez votre pipeline avec des prospects qualifiés en vous basant sur les données d'intention d'achat

Obtenez des informations instantanées sur le profil du client idéal en fonction des recherches antérieures

Identifiez la source qui vous apporte le plus de leads et atteignez vos KPIs encore plus rapidement

Limites de Lusha

Imprécisions dans certaines coordonnées

L'interface utilisateur et le tableau de bord ne sont pas adaptés aux débutants

Prix de Lusha

Free

Pro: 29$/mois par utilisateur, facturé annuellement

29$/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium: 51$/mois par utilisateur, facturé annuellement

51$/mois par utilisateur, facturé annuellement Echelle: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (1400+ avis)

4.3/5 (1400+ avis) Capterra: 4.1/5 (300+ avis)

6. Kaspr - Le meilleur pour l'enrichissement automatisé des leads

via Kaspr Kaspr est un outil de sales intelligence personnalisé pour aider les équipes commerciales et les Business à trouver les coordonnées de clients potentiels, plus particulièrement sur LinkedIn. Il offre des outils de prospection commerciale via l'enrichissement des données et l'automatisation.

Vous pouvez stocker, gérer et organiser vos leads tout en vous intégrant à plusieurs équipes commerciales et plateformes marketing, ce qui en fait un concurrent de ZoomInfo.

Kaspr propose également une extension Chrome qui vous permet de parcourir rapidement le web à la recherche d'informations accessibles au public, puis vous les présente dans une interface utilisateur intuitive.

Les meilleures fonctionnalités de Kaspr

Gérer les prospects, automatiser la prise de contact et synchroniser les données avec vos autres applications commerciales

Voir une partie des données avant de les payer

Prospectez, sensibilisez et créez des opportunités pour les représentants du développement des ventes (SDR) en un seul endroit

Personnalisez à l'échelle avec des fonctionnalités d'automatisation des ventes comme l'envoi de demandes de connexion LinkedIn

Limites de Kaspr

Problèmes de récupération des données pour les petites entreprises

Certaines fonctionnalités peuvent être incompatibles avec les politiques de LinkedIn

Prix de Kaspr

Free

Starter: $65/mois par utilisateur

$65/mois par utilisateur Business: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur Organisation: $99/mois par utilisateur pour un minimum de 5 utilisateurs, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

7. Clearbit - Le meilleur pour l'enrichissement avancé des données

via Clearbit Clearbit est une plateforme d'intelligence client qui aide les entreprises à recueillir et à analyser des données sur leurs clients et clients potentiels. Elle utilise diverses sources de données, notamment les archives publiques, les médias sociaux et le trafic sur les sites web, pour créer un profil complet de chaque prospect.

Clearbit peut noter vos prospects en fonction de leur probabilité de se convertir en clients payants. Il vous aide également à segmenter vos clients en différents groupes en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs comportements.

Les meilleures fonctionnalités de Clearbit

Accès à des données propres, précises et fiables

Identifiez en temps réel vos leads les plus pertinents et concentrez les efforts de votre équipe commerciale là où ils comptent le plus

Révéler l'intention d'achat des visiteurs de votre site Web grâce à l'intelligence IP

Comprenez les sociétés mères et les filiales afin d'acheminer le bon prospect vers le bon représentant

Limites de Clearbit

La courbe d'apprentissage pour la plupart des fonctionnalités

Divergences occasionnelles dans les données disponibles

Prix de Clearbit

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

8. UpLead - Le meilleur pour la génération de leads ciblés

via En tête UpLead est un logiciel de génération de leads B2B et un concurrent de ZoomInfo qui fournit une large base de données de contacts d'entreprises vérifiés, ainsi que des outils d'intelligence commerciale pour vous aider à filtrer et à cibler vos recherches.

L'outil de vérification des e-mails d'UpLead permet de s'assurer que vos adresses e-mail sont exactes et à jour. Ainsi, vous pouvez améliorer la délivrabilité de vos e-mails et éviter d'envoyer des e-mails à des adresses non valides.

Il dispose également d'un outil de veille concurrentielle qui permet de suivre l'activité de vos concurrents et d'identifier des prospects potentiels. Vous pouvez également utiliser cet outil pour en savoir plus sur vos concurrents, leurs produits et leurs services.

UpLead meilleures fonctionnalités

Créez une liste de prospection propre que vous pouvez intégrer à vos outils commerciaux

Utilisez plus de 50 filtres de recherche pour découvrir les contacts et les entreprises qui correspondent à votre profil d'acheteur

Connexion avec des prospects réels et qualifiés grâce à la vérification des e-mails en temps réel

Identifiez et engagez les acheteurs qui ont l'intention d'acheter grâce à l'analyse des données d'intention

Les limites d'UpLead

Des inexactitudes dans le titre ou les informations sur l'emploi de certains contacts

Une courbe d'apprentissage avec l'interface utilisateur

Prix d'UpLead

Free

Les services essentiels : 99 $/utilisateur par mois

: 99 $/utilisateur par mois Plus : 199$/utilisateur par mois

: 199$/utilisateur par mois Professionnel: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (700+ commentaires)

4.7/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (70+ avis)

9. Proxycurl - Le meilleur pour le web scraping et l'extraction de données

via Proxycurl Proxycurl est une plateforme d'API conçue pour vous aider à créer et à mettre à l'échelle des applications axées sur les données concernant les personnes et les équipes sans avoir besoin de gérer des équipes de web scraping et de science des données.

Ses capacités de scraping intégrées permettent d'extraire des données de sites web qui ne sont pas facilement disponibles par le biais d'API, en se chargeant des tâches lourdes d'acquisition et de traitement des données.

De plus, Proxycurl offre plusieurs fonctionnalités permettant d'accéder à une grande quantité de données publiques sur les personnes et les entreprises, y compris les profils, les informations de contact, les données financières de l'entreprise, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Proxycurl

Récupérez des données fraîches sur les personnes et les entreprises pour alimenter vos produits d'automatisation des ventes et du marketing

Trouvez la bonne personne à qui parler au sein de vos entreprises cibles avec le point de terminaison Role Lookup API

Extrayez périodiquement des profils LinkedIn et recevez des alertes lorsqu'un décideur rejoint une nouvelle entreprise ou si une personne est promue à une position décisionnelle

Limites de Proxycurl

Certains sites web ou bases de données peuvent restreindre l'accès via des outils de scraping, rendant les données indisponibles via Proxycurl

Prix de Proxycurl

Prix initial unique: $4500

$4500 **Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. LeadFuze - Le meilleur pour une génération de leads évolutive

via LeadFuze LeadFuze est un logiciel de génération de leads basé sur le cloud qui aide les représentants des ventes et du marketing à trouver des clients potentiels et à entrer en contact avec eux. Il utilise une variété de méthodes pour collecter des données sur les prospects potentiels, telles que le web scraping et l'agrégation de données.

LeadFuze peut classer les prospects en fonction de vos critères de recherche afin que vous puissiez vous concentrer sur les prospects les plus prometteurs. En outre, la plateforme assiste les signatures d'e-mail qui capturent les leads.

Les meilleures fonctionnalités de LeadFuze

Créez des listes de prospects et synchronisez-les automatiquement avec vos plates-formes de gestion de la relation client (CRM) et de marketing directoutils de sensibilisation* Utilisez l'IA pour alimenter au compte-gouttes vos plateformes CRM et vos outils d'approche /%href/95Plateforme CRM ououtils de flux de travail pour déclencher automatiquement des campagnes de sensibilisation

Obtenez des détails achevés sur vos prospects, tels que l'historique de travail, les compétences, le niveau d'études, etc

Déclenchez des campagnes de sensibilisation multicanal grâce à des intégrations

Limites de LeadFuze

Faible limite de la taille des listes

Courbe d'apprentissage de l'interface utilisateur

Prix de LeadFuze

Unlimited: À partir de 397 $/mois

À partir de 397 $/mois **A partir de 147$/mois

**Personnalisé

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (90+ avis)

Autres outils de base de données clients

Bien que les outils de gestion des données soient essentiels, pensez à la façon dont les plateformes de CRM et de base de données comme ClickUp peuvent amplifier leur impact. Les CRM vont au-delà du stockage des données, offrant des informations précieuses et des flux de travail rationalisés.

ClickUp ClickUp CRM offre un hub central pour votre parcours de données. Imaginez que vous alliez au-delà du stockage de données et que vous puissiez analyser vos données, obtenir des informations exploitables et rationaliser vos flux de travail, le tout au sein d'une plateforme conviviale.

Évalué comme étant le numéro 1 mondial de la gestion de la relation client par G2 clickUp CRM vous permet de transformer vos prospects en clients personnalisés. Optimisez votre entonnoir de vente, personnalisez votre approche et voyez votre entreprise prospérer grâce à ClickUp.

l'affichage des Tableaux Hubaux Blancs de ClickUp facilite le tri des Documents, des Tableaux de bord et des Tableaux blancs en fonction de leur caractère récent, de leurs favoris ou de la mention " Créé par moi "

ClickUp est un excellent outil pour la gestion de la relation client, et ce pour plusieurs raisons :

Plateforme hautement personnalisable: Créez des champs personnalisés, des automatisations et des flux de travail pour correspondre à votre équipe commerciale et à votre parcours client unique

Créez des champs personnalisés, des automatisations et des flux de travail pour correspondre à votre équipe commerciale et à votre parcours client unique Variété d'affichages: Visualisez et gérez les interactions avec vos clients à l'aide de plus de dix affichages différents, notammentTableaux Kanban ClickUples calendriers, les diagrammes de Gantt et les listes

Visualisez et gérez les interactions avec vos clients à l'aide de plus de dix affichages différents, notammentTableaux Kanban ClickUples calendriers, les diagrammes de Gantt et les listes Tableaux de bord personnalisés: Obtenez des informations précieuses sur vos relations avec vos clients grâce aux tableaux de bord personnalisésTableaux de bord de ClickUp qui sont entièrement personnalisables. Utilisez-les pour suivre les indicateurs clés tels que la valeur de la durée de vie des clients, la taille moyenne des affaires et la progression du pipeline de vente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Le tableau de bord ClickUp 3.0 simplifié /$$img/

affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0_

ClickUp dynamise les équipes commerciales en centralisant l'ensemble de leur flux de travail au sein d'une seule et même plateforme. Du lead nurturing à la gestion du pipeline en passant par la collaboration et l'intégration des clients, les équipes commerciales peuvent se débarrasser des tâches éparpillées Bases de données Google Sheets et des e-mails pour un hub unifié.

Il vous permet également de créer la base de données client parfaite, idéale pour stocker et analyser les données sur les clients potentiels et existants, les contacts et les affaires. ClickUp vous permet également d'ajouter des liens entre les tâches, les documents et bien d'autres choses encore, afin d'assurer un suivi efficace de votre travail.

[ ](Télécharger ce modèle)

Le ClickUp CRM vous permet même d'assigner automatiquement des tâches pour chaque étape de votre équipe commerciale . Grâce à ses mises à jour de statut déclenchées en fonction des activités, vous pouvez instantanément changer de priorité et alerter votre équipe commerciale sur le profil du compte/client sur lequel elle doit se concentrer ensuite.

affichez et gérez rapidement les Automatisations actives et inactives à travers les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs_

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp CRM

Alignez les équipes commerciales et marketing sur les mêmes objectifs grâce à des données partagées et des mises à jour en temps réel

Obtenez des informations basées sur les données grâce à des rapports et des visuels facilement accessibles, afin de guider vos relations clients vers la réussite

Surveillez la valeur des clients, la taille des contrats, etc. grâce à des aperçus de haut niveau

Analysez les données provenant de sources externes grâce aux intégrations de ClickUp et découvrez des tendances et des modèles cachés afin d'améliorer vos stratégies d'approche des clients

Visualisez votre entonnoir de vente, optimisez les flux de travail des clients et collaborez avec votre équipe sur les opportunités

Utiliserdes modèles de base de données préconstruits pour gérer et analyser les données, générer des rapports et forfaiter les prochaines étapes de la connexion avec vos clients

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickUp

Free

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ commentaires)

Exploiter la puissance des données avec les bonnes alternatives à ZoomInfo

Choisir le bon client logiciel de base de données va au-delà de la comparaison des fonctionnalités ; vous devez répondre aux besoins uniques de l'ensemble de votre organisation. Donnez à vos équipes commerciales et marketing les outils nécessaires pour aller au-delà de la comparaison des fonctionnalités Bases de données Excel et de favoriser les relations avec les clients et le chiffre d'affaires.

Il existe de nombreux concurrents à Zoominfo, il faut donc peser le pour et le contre avant de se décider. Évitez de vous contenter de solutions d'intelligence commerciale décousues et donnez la priorité à une plateforme qui consolide vos données, fournit des visualisations perspicaces et encourage une collaboration transparente.

Essayez ClickUp gratuit aujourd'hui.