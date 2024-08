Débloquer l'efficacité de la production : 10 meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises

Dans un marché dominé par des mastodontes multinationaux, la survie et la réussite des petites entreprises manufacturières dépendent des éléments suivants l'optimisation des processus . Il s'agit de trouver des moyens de réduire les coûts, de promouvoir une meilleure utilisation des ressources et de simplifier la gestion du cycle de vie des produits pour rester compétitif et au top.

Heureusement, il y a un héros dans cette histoire : les logiciels de fabrication pour petites entreprises. Ces programmes astucieux permettent de rationaliser et d'automatiser diverses tâches de fabrication, telles que la planification de la production et la gestion des stocks. Ils offrent également une visibilité en temps réel sur les aspects critiques des opérations, ce qui vous aide à à planifier vos processus et déterminez les goulets d'étranglement et les domaines à améliorer.

Dans cet article, nous aborderons les 10 meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises et ferons la lumière sur leurs fonctionnalités clés, leurs prix, les avis des utilisateurs et leurs lacunes les plus notables. En choisissant le bon outil, vous pourrez améliorer vos processus et garantir une prise de décision éclairée et une exécution efficace des commandes. 📈

Qu'est-ce qu'un logiciel de fabrication pour les petites entreprises ?

Un logiciel pour une petite entreprise de fabrication est un outil polyvalent conçu pour rationaliser les opérations de fabrication de base, de l'approvisionnement à la production en passant par les ventes et les RH.

En automatisant des processus vitaux tels que la gestion des stocks, ces programmes permettent de minimiser le risque de surstockage, de libérer des ressources humaines précieuses et de forfaiter le calendrier de production en fonction des matières premières limitées. Ils facilitent également le suivi et la gestion des commandes, améliorant ainsi les relations avec les clients.

Les outils de fabrication pour les petites entreprises comblent le fossé entre la collecte de données et les informations exploitables, en facilitant l'exécution transparente des tâches suivantes stratégies opérationnelles . En intégrant ces informations précieuses dans vos processus d'entreprise, vous serez en mesure de prendre de meilleures décisions qui favorisent l'efficacité et maximisent les bénéfices. 💸

Que faut-il rechercher dans un logiciel de fabrication pour les petites entreprises ?

Avant de décider d'intégrer un logiciel de fabrication pour petites entreprises dans vos processus, assurez-vous qu'il présente les fonctionnalités et qualités clés suivantes :

Étendue et personnalisation: L'outil doit s'adapter aux complexités croissantes et à la croissance des données qui accompagnent l'expansion de votre entreprise et de votre portefeuille de produits Facilité d'utilisation: Votre personnel doit pouvoir tirer parti du logiciel même s'il n'est pas familiarisé avec la technologie Planification de la production: Le programme doit être capable de gérer efficacement les calendriers de production. Cela facilitera le travail de l'entreprisel'allocation des ressources et de minimiser les temps d'arrêt Intégration: Veillez à ce que le logiciel se connecte de manière transparente aux systèmes que vous utilisez déjà, tels quegestion des commandes etoutils de gestion de la relation client (CRM) Gestion des stocks : La capacité de l'outil à fournir une visibilité en temps réel sur les stocks de l'entrepôt est vitale car elle permet d'éviter le surstockage ou le sous-stockage Contrôle de la qualité: Le logiciel doit faciliter les programmes de contrôle de la qualité en surveillant les processus de production et en fournissant des alertes automatiques en cas de déviations Traitement des commandes: Le programme doit être en mesure d'optimiser les flux de travail liés à l'exécution des commandes en assurant le suivi des commandes et en garantissant des livraisons dans les délais impartis

Les 10 meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises à utiliser en 2024

Si votre objectif est d'automatiser et d'affiner vos processus pour stimuler les ventes et développer votre Business, regardez de plus près notre tour d'horizon des 10 meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises. 👇

1.

ClickUp

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une plateforme polyvalente qui favorise la collaboration et la productivité des équipes de toutes tailles et de tous secteurs. Son exceptionnelle ses capacités exceptionnelles de gestion de projet en font également un logiciel de fabrication de premier ordre pour les petites entreprises, aidant les d'améliorer les processus critiques comme la gestion des stocks, la planification de la productivité et le suivi des commandes.

La plateforme dispose d'une suite complète de fonctionnalités spécialement conçues pour les équipes de construction et de fabrication pour les aider à forfaiter, à gérer et à suivre leurs activités les calendriers des projets et les cycles de vie des produits. La plateforme aide à estimer les commandes et les quantités de matières premières nécessaires pour honorer ces commandes. À faire, ClickUp sert de barrière contre les ruptures de stock, vous assurant de pouvoir répondre aux demandes des clients.

Gérez et organisez des projets, et planifiez des tâches dans l'affichage flexible du Calendrier pour que les équipes restent synchronisées

Les Affichage du Calendrier ClickUp élimine les difficultés liées à la planification de la production et à la gestion de l'échéancier. En attribuant un code couleur aux tâches, telles que l'approvisionnement en matières premières ou l'expédition des produits, par ordre de priorité, vous serez en mesure de visualiser et de forfaiter les différentes activités qui composent le cycle de vie de la production. Vous saurez ainsi précisément quand et quoi produire, expédier ou stocker, ce qui vous permettra de gérer le temps et les ressources de manière appropriée.

Cette fonctionnalité s'intègre et se synchronise en toute transparence avec votre Calendrier Google, évitant ainsi les écarts de planification entre les différentes plateformes. 📅

Regroupez, filtrez ou masquez les tâches dans les diagrammes de Gantt de ClickUp 3.0 pour suivre et connecter les flux de travail sur l'ensemble de votre travail

Avec le Vue Gantt diagramme de ClickUp affichée avec ClickUp Gantt, vous aurez un aperçu clair de vos processus d'approvisionnement, de production, de stockage et d'expédition. Ces outils très visuels facilitent le suivi de la progression et offrent un espace centralisé pour la communication avec les membres de l'équipe, les sous-traitants et les fournisseurs.

Utilisez les diagrammes de Gantt pour planifier et hiérarchiser les tâches cruciales, gérer les dépendances et les délais, et éliminer les goulets d'étranglement dans vos processus de production pour une efficacité maximale. 💯

ClickUp meilleures fonctionnalités

Affichage convivial du Calendrier pour optimiser la planification, la recherche d'informations et la gestion de l'échéancier

Vue Gantt pour le forfait des feuilles de route de fabrication et la prévention des goulots d'étranglement

Code couleur pour regrouper les projets par ordre de priorité

Superbecollaboration en temps réel y compris les commentaires, les étiquettes et les discussions intégrées

Objectifs ClickUp et Jalons pour le suivi de la progression en fonction des tâches ou des réalisations

plus de 1 000 modèles pour créer des procédures opératoires normalisées de fabrication, des forfaits de communication et d'autres documentsrapports quotidiens* Intégration avec plus de 1 000 outils tiers

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités et d'outils peut être écrasant

Certains utilisateurs auraient souhaité davantage d'options de personnalisation

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale ClickUp IA: Disponible pour tous les forfaits payants au prix de 5 $ par espace de travail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ commentaires)

2. NetSuite

Via : NetSuite NetSuite est une solution de fabrication numérique conçue pour rationaliser la façon dont vous générez vos stocks, votre temps et vos opérations de production.

En fournissant un aperçu en temps réel de vos niveaux de stock, cet outil réduit le risque de surstockage ou de détérioration des produits. Avec NetSuite, vous pouvez dire adieu aux coûts inutiles dus à un stockage excessif des stocks.

NetSuite veille également à ce que les commandes soient gérées de manière gratuite en facilitant la livraison prompte de factures exemptes d'erreurs et le suivi méticuleux des paiements. Cela permet à votre entreprise de passer en douceur de l'établissement de devis commerciaux à l'exécution efficace des commandes.

Le programme affiche en temps réel les performances financières de votre entreprise, ce qui vous permet d'établir des forfaits stratégiques et de vous adapter rapidement aux tendances et aux mouvements du marché.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite

Système de suivi pour contrôler les stocks et s'assurer que les demandes des clients sont satisfaites

Outils de gestion des commandes pour s'assurer que les clients reçoivent leurs factures en temps voulu

Système de gestion financière pour afficher une vue d'ensemble des performances financières

Système de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour faciliter l'expédition des biens et des services aux clients

Assistance pour 27 langues et 190 devises

Limites de NetSuite

Le temps de chargement et d'actualisation est particulièrement lent

Il faut du temps pour apprendre à utiliser les fonctionnalités de manière efficace

Prix de NetSuite

Disponible sur contact

G2: 4.0/5 (2,000+ reviews)

4.0/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,000+ reviews)

3. MRPeasy

Via : MRPeasy MRPeasy est un excellent logiciel de planification de la fabrication pour les entreprises de 10 à 200 employés. Cet outil robuste s'appuie sur un système de planification des besoins en matériaux (MRP) alimenté par l'IA pour déterminer avec précision quels produits produire et en quelles quantités. Cela permet de répondre de manière appropriée aux demandes du marché, d'optimiser l'affectation des ressources et de réduire les déchets de production.

MRPeasy vous tient au courant grâce à des mises à jour automatiques des niveaux de stock. Cette fonction vous permet d'éviter les ruptures de stock et de réduire les coûts de stockage.

Enfin, MRPeasy utilise un système de feuilles de calcul, un calendrier et des fonctionnalités de diagramme de Gantt pour faciliter la planification de la production en fonction de la demande, des dates d'échéance des commandes et de la disponibilité des ressources.

Les meilleures fonctionnalités de MRPeasy

Fonctionnalité de calendrier pour la planification de la production

Diagrammes de Gantt pour faciliter le suivi des commandes

Système de planification des besoins en matériaux (MRP) qui aide à déterminer le type et la quantité de marchandises à produire

Système comptable permettant de contrôler les flux de trésorerie et les bilans

Rapports en temps réel pour éviter les bas niveaux de stocks et les surstocks

Les limites de MRPeasy

Fonctionnalités et fonctions limitées

Options limitées de personnalisation du tableau de bord

Prix de MRPeasy

Débutant: $44.92/mois par utilisateur

$44.92/mois par utilisateur Professionnel: $63.25/mois par utilisateur

$63.25/mois par utilisateur Enterprise: $90.75/mois par utilisateur

$90.75/mois par utilisateur Unlimited: $136.58/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.3/5 (10+ commentaires)

4.3/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (80+ commentaires)

4. Global Shop Solutions

Via : GlobalShopSolutions Global Shop Solutions se concentre sur la rationalisation des complexités liées à la production, à la surveillance de l'atelier et au suivi des commandes.

Les fonctionnalités de rapports sur les travaux en cours de l'outil vous aident à surveiller la productivité et facilitent l'identification et la réponse à toute perturbation du processus.

En outre, le programme dispose de fonctions uniques de suivi de la maintenance qui vous informent lorsqu'une pièce d'équipement nécessite une forme de maintenance préventive. Cette fonctionnalité est particulièrement utile car elle permet d'éviter les arrêts de production dus aux pannes des machines.

Global Shop Solutions fournit également des données complètes sur l'inventaire physique et automatise les achats de stocks à des niveaux peu élevés afin d'éviter les pertes causées par les ruptures de stock. Cette fonctionnalité fait partie intégrante du forfait de gestion des besoins en matériaux, car elle permet de déterminer ce qu'il faut produire et quand il faut le faire.

Les meilleures fonctionnalités de Global Shop Solutions

Fonctionnalités d'ordonnancement pour une planification efficace de la production

Système de suivi pour contrôler le travail en cours, les factures, les coûts et les paiements

Système de suivi de la maintenance pour éviter les temps d'arrêt dus aux pannes de machines

Automatisation des achats de stocks à des niveaux peu élevés pour éviter les ruptures de stock

Génération de devis et de commandes commerciales automatiques

Limites des solutions Global Shop

Le système d'exploitation connaît des retards de chargement

La formation des utilisateurs à l'utilisation efficace du logiciel nécessite généralement beaucoup de temps

Prix des solutions Global Shop

Disponible sur demande

G2: 3.8/5 (10+ reviews)

3.8/5 (10+ reviews) Capterra: 4.1/5 (60+ commentaires)

5. Katana

Via : Katana Si vous avez du mal à contrôler et à gérer les niveaux de stock dans différents entrepôts, Katana pourrait être la réponse à vos problèmes.

Ce logiciel de gestion des stocks basé sur le cloud vous permet de garder l'onglet sur des produits spécifiques stockés dans chaque entrepôt, évitant ainsi les problèmes de surstockage ou de sous-stockage.

Les fonctionnalités de gestion de la production de Katana vous aident à déterminer quoi et quand produire en fonction de la disponibilité des matières premières et de la demande du marché pour des biens spécifiques. Cela permet de planifier efficacement la production.

En outre, le programme vous aide à prendre de meilleures décisions en identifiant vos produits les plus rentables et vos meilleurs clients.

Katana meilleures fonctionnalités

Système avancé de suivi des stocks qui surveille les niveaux de stock dans les différents entrepôts

Système de gestion de la production qui planifie les opérations en fonction de la disponibilité des matières premières, du temps et de la demande des clients

Système de suivi qui permet d'emplacement les lots défectueux ou périmés avant qu'ils ne soient livrés

Des informations en temps réel sur les tendances des marges bénéficiaires et les équipes commerciales les plus performantes

Les limites de Katana

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface trop compliquée

La vitesse de chargement peut être lente lorsqu'il s'agit d'entrées multiples

Prix de Katana

Essentiel: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Avancé: $299/mois par utilisateur

$299/mois par utilisateur Professionnel: $799/mois par utilisateur

$799/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (30+ avis)

4.4/5 (30+ avis) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

6. JobBOSS

Via : JobBOSS L'une des clés de l'excellence de JobBOSS en tant que logiciel de fabrication pour les petites entreprises réside dans ses solides capacités de planification et de contrôle de l'atelier.

JobBOSS reconnaît les défis auxquels les fabricants sont confrontés lorsqu'il s'agit de modifier les opérations en fonction de l'évolution rapide des demandes des clients. Il s'attaque à ce problème en permettant aux utilisateurs de glisser, déposer et ajuster les programmes de production de manière transparente.

De plus, sa fonctionnalité d'analyse de simulation favorise la création d'un système de gestion de la production l'optimisation du flux de travail en vous aidant à prévoir les conséquences d'une modification des programmes de production avant de mettre en œuvre tout changement.

Avec JobBOSS, le risque de perdre des contrats en raison de devis tardifs appartiendra au passé. Cet outil est capable de générer instantanément des devis sans erreur, en utilisant des chiffres actualisés. 💵

Les meilleures fonctionnalités de JobBOSS

Un système de planification de la production qui facilite le suivi des commandes et de la production

Le suivi du matériel et du contrôle des stocks

Facilement accessible sur ordinateur et appareils mobiles

Génération rapide de devis sans erreur pour les clients en utilisant les chiffres actuels

Les limites de JobBOSS

Les serveurs du logiciel peuvent être lents, ce qui a un impact sur l'efficacité du flux de travail

Difficultés d'accès et d'utilisation de certaines fonctionnalités

Prix de JobBOSS

Disponible sur demande

G2: 3.8/5 (40+ reviews)

3.8/5 (40+ reviews) Capterra: 4.3/5 (800+ commentaires)

7. CloudSuite Industrial par Infor

Via : Infor Si vous avez connu des arrêts fréquents et des temps d'arrêt non planifiés qui affectent la productivité globale, il est temps d'envisager l'intégration de CloudSuite Industrial dans vos opérations.

CloudSuite Industrial est une solution complète qui utilise l'intelligence artificielle (IA) et la réalité étendue (XR) pour prédire la maintenance nécessaire aux machines, améliorant ainsi la fiabilité de l'équipement. ⚒️

Cet outil excelle à vous alerter dès qu'il y a des perturbations potentielles qui peuvent avoir un impact sur l'exécution des commandes. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées et à réagir de manière proactive, garantissant ainsi que vos produits atteignent le client cible au moment prévu.

En outre, CloudSuite Industrial accélère l'innovation en matière de produits en comparant les coûts et les performances avec ceux des produits existants. Cela permet au final d'affiner les stratégies de développement de nouveaux produits.

Les meilleures fonctionnalités de CloudSuite Industrial

Utilise l'intelligence artificielle (IA) et la réalité étendue (XR) pour effectuer une maintenance prédictive qui prévient les temps d'arrêt des machines

Fonctionnalités d'alerte qui vous préviennent des perturbations potentielles pouvant affecter l'exécution des commandes

Automatisation du traitement des factures, ce qui résulte en moins d'erreurs et une approbation plus rapide

Système de planification des ressources d'entreprise (ERP) qui facilite la planification efficace de la production

CloudSuite Industrial : limites

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs inexpérimentés

Il pourrait ne pas offrir les meilleures solutions d'expédition de produits

Prix de CloudSuite Industrial

Disponible sur demande

G2: 3.9/5 (50+ avis)

3.9/5 (50+ avis) TrustRadius: 7.6/10 (10+ avis)

8. Cetec ERP

Via : CetecERP Cetec ERP est un logiciel ERP complet pour la fabrication des petites entreprises qui offre diverses solutions pour la gestion des stocks, la planification de la production et les besoins d'ordonnancement.

Cette plateforme résout efficacement les problèmes de suivi des stocks en vous permettant de sérialiser les matières premières et les produits finis pour une identification facile. En outre, les fonctionnalités de gestion des stocks de l'outil vous permettent de surveiller les stocks, en veillant à ce qu'ils restent dans les niveaux prédéfinis de votre entreprise.

Cetec ERP vous aide à forfaiter vos calendriers de production en vous suggérant automatiquement des façons d'allouer les matériaux et le temps en fonction des dates d'échéance des commandes.

Les meilleures fonctionnalités de Cetec ERP

Système de suivi des stocks qui surveille les niveaux de stock et s'assure qu'ils restent dans des limites prédéfinies

Un forfait Enterprise Business pour les petites entreprises qui suggère automatiquement des façons d'allouer des ressources limitées

Fournit des informations et des fonctionnalités accessibles sur une tablette mobile

Planifie automatiquement la production en fonction des dates d'échéance des commandes et des capacités de l'atelier

Limites de Cetec ERP

Les utilisateurs rencontrent occasionnellement des pépins avec les nouvelles mises à jour

Les utilisateurs novices en matière de systèmes ERP peuvent avoir des difficultés à s'adapter au logiciel

Prix de Cetec ERP

Lite: 40 $/mois par utilisateur + 0 $ par entreprise

40 $/mois par utilisateur + 0 $ par entreprise Standard: 40 $/mois par utilisateur + 500 $/mois par entreprise

40 $/mois par utilisateur + 500 $/mois par entreprise Enterprise: 40 $/mois par utilisateur + 3 200 $/mois par entreprise

G2: 3.9/5 (20+ reviews)

3.9/5 (20+ reviews) Capterra: 4.5/5 (40+ avis)

9. Boule de Poisson

Via : Boule de Poisson Fishbowl est conçu pour surveiller et gérer efficacement vos niveaux de stock dans différents entrepôts en effectuant des comptes de stock automatisés. Il vous permet de vérifier sans effort vos stocks dans différents entrepôts à partir d'un emplacement centralisé, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. 🐟

Le programme offre également des fonctions de calendrier des commandes de travail qui permettent une planification proactive et une production en temps voulu, bien avant la date de livraison de la commande.

De plus, sa fonction de planification des ressources matérielles (MRP) facilite la planification de la production en vous indiquant quand et où les matériaux sont nécessaires.

Les meilleures fonctionnalités de Fishbowl

Comptage automatisé des stocks pour éviter les surstocks et les ruptures de stock

Calendrier des commandes de travail qui forfaitise les paramètres de production, garantissant que les produits sont prêts à être expédiés le jour de la livraison

Des informations en temps réel accessibles depuis n'importe quel emplacement

Fonctionnalités de suivi avancées qui permettent de surveiller les niveaux de stock dans plusieurs entrepôts

Limites de Fishbowl

Difficulté à naviguer dans certaines fonctionnalités de la plateforme

Assistance instable résultant en des problèmes fréquents

Prix de Fishbowl

Drive: À partir de 329 $ par mois (entreposage)

À partir de 329 $ par mois (entreposage) Avancé: À partir de 329 $ par mois (entreposage) ; à partir de 429 $ par mois (fabrication)

Fishbowl notes et évaluations

G2: 4.0/5 (100+ reviews)

4.0/5 (100+ reviews) Capterra: 4.1/5 (800+ commentaires)

10. BatchMaster

Via : BatchMaster BatchMaster est un outil de planification des ressources de l'entreprise (ERP) qui renforce l'efficacité des l'efficacité du processus en contrôlant méticuleusement la production, la qualité, la gestion des stocks et le forfait des besoins en matériaux.

En particulier, ce logiciel vous aide à suivre les stocks en catégorisant les éléments en fonction du poids, du volume et de l'emplacement de l'usine. Cela permet à votre équipe d'emplacement les matières premières les plus appropriées pour la fabrication de produits spécifiques.

Cette fonction de suivi des stocks contribue à la planification des besoins en matériaux en vous permettant de savoir quand acheter des stocks afin d'optimiser les niveaux de stocks.

BatchMaster vous permet également de définir des tests de contrôle de qualité et des valeurs acceptées, garantissant ainsi que les produits fabriqués répondront toujours aux exigences rigoureuses de vos clients.

Meilleures fonctionnalités de BatchMaster

Fonctionnalité de contrôle des stocks qui regroupe les stocks en fonction du volume, du poids et de l'emplacement de l'usine

Système de planification des besoins en matériel (MRP) qui vous informe du moment où vous devez acheter des stocks

Intégration avec QuickBooks, Sage 100 et 300, Microsoft Dynamics GP et SAP Business One

Des fonctionnalités de numérisation, de recherche et d'extraction de documents qui fournissent les données essentielles nécessaires à la réalisation d'audits et d'inspections de qualité

Limites de BatchMaster

Une formation approfondie est nécessaire pour naviguer dans les fonctionnalités

La compréhension des différents modules demande du temps et des efforts

Prix de BatchMaster

Disponible sur contact

G2: 3.6/5 (4 commentaires)

3.6/5 (4 commentaires) Capterra: 4.8/5 (5 commentaires)

Rationaliser les opérations avec le meilleur logiciel de fabrication pour les petites entreprises

Avec la compétitivité croissante de l'industrie manufacturière, l'optimisation des opérations avec des solutions logicielles de fabrication pour les petites entreprises est devenue vitale. Ces outils automatisent les tâches, permettent de connaître en temps réel les performances opérationnelles et garantissent l'exécution des commandes.

Avec ses multiples affichages, ses capacités d'intégration étendues et ses centaines de modèles, ClickUp s'impose comme l'outil idéal pour assister les petites entreprises manufacturières, qu'il s'agisse de la gestion des stocks, du suivi des commandes ou de l'optimisation des équipes commerciales. Donc inscrivez-vous dès aujourd'hui gratuitement et mettez votre entreprise sur la voie de la réussite ! 🙌