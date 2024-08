Comment tirer parti de l'analyse de la chaîne de valeur pour renforcer l'avantage concurrentiel et la longévité de l'entreprise ?

Une entreprise peut survivre correctement dans des conditions de marché variables, mais pour qu'elle prospère, il faut optimiser les activités de sa chaîne de valeur afin de garantir des performances supérieures. Les entreprises établies sont souvent celles qui améliorent constamment la valeur qu'elles offrent aux clients et aux actionnaires, ainsi qu'aux autres parties prenantes concernées.

Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les produits et les services, mais aussi de procéder à une micro-analyse de la logistique entrante et sortante, de la gestion des ressources humaines et d'autres processus opérationnels afin d'accroître les marges bénéficiaires.

C'est précisément la raison pour laquelle les gestionnaires avant-gardistes s'appuient sur l'analyse de la chaîne de valeur (ACV) pour acquérir un véritable avantage concurrentiel dans leur secteur d'activité. Cette pratique exige d'améliorer constamment les activités primaires et d'assistance d'une entreprise dans le but de fidéliser la clientèle et de profiter d'économies de coûts, le tout conduisant à un avantage concurrentiel par le biais d'une création de valeur stable. 🌱

Dans cet article, nous allons explorer :

Le concept de chaîne de valeur

Son rôle dans l'optimisation des modèles d'entreprise

Le processus d'analyse de la chaîne de valeur, du point de vue des coûts et de la différenciation des produits

Qu'est-ce que l'analyse de la chaîne de valeur ?

Michael Porter, éminent économiste et professeur à la Harvard Business School, a exploré pour la première fois les concepts de chaîne de valeur et d'analyse de la chaîne de valeur dans son ouvrage intitulé L'avantage concurrentiel : Créer et maintenir une performance supérieure .

La chaîne de valeur désigne l'ensemble des processus qui interviennent tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service, depuis l'étape de la recherche et du développement jusqu'aux phases de distribution et de vente. Chaque processus de la chaîne peut être analysé en fonction de la valeur ajoutée qu'il apporte au produit ou au service final, ce qui est exactement l'objet de l'analyse de la chaîne de valeur.

C'est le processus qui consiste à analyser les activités primaires et d'assistance impliquées dans la livraison du produit et la maintenance de l'entreprise. L'objectif est de déterminer quels processus contribuent raisonnablement à la valeur apportée par le produit ou le service final.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Value-Chain-Primary-and-Secondary-Activities.png Chaîne de valeur Activités primaires et secondaires /img/

Via : Harvard Business School en ligne Une analyse minutieuse de la chaîne de valeur aide les entreprises à débloquer de nouvelles connaissances qui leur permettent d'offrir une valeur maximale à leurs clients et aux parties prenantes. Au terme d'une analyse réussie, les responsables devraient être en mesure de :

Réduire les coûts sur l'ensemble des chaînes de valeur

Identifier les processus qui jouent un rôle déterminant dans la fourniture de la valeur

Identifier les opportunités d'améliorations opérationnelles et technologiques

Optimiser les initiatives marketing et commerciales pour une meilleure expérience client

Conseil: Vous recherchez une analyse de type Porter des forces concurrentielles sur votre marché et de leur impact sur vos chaînes de valeur ? Essayez le Modèle ClickUp des 5 forces de Porter pour des visualisations rapides. 🌹

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Porters-5-Forces-Template.png ClickUp Modèle des 5 forces de Porter /$$img/

Pour les entreprises qui cherchent à mieux comprendre le secteur et à formuler des stratégies percutantes, ce modèle convivial et dynamique s'avère être un atout inestimable

Certains des avantages clés découlant de l'analyse de la chaîne de valeur sont les suivants Analyse de la chaîne de valeur de Porter inclut :

Différenciation des produits: L'un des avantages les plus évidents de l'analyse de la chaîne de valeur est le maintien d'une performance supérieure pour bénéficier d'une fidélité durable de la clientèle. Cela implique de revoir les processus et stratégies existants afin de développer de nouveaux produits, fonctionnalités et services qui s'alignent sur les besoins évolutifs des clients dans un scénario concurrentiel

L'un des avantages les plus évidents de l'analyse de la chaîne de valeur est le maintien d'une performance supérieure pour bénéficier d'une fidélité durable de la clientèle. Cela implique de revoir les processus et stratégies existants afin de développer de nouveaux produits, fonctionnalités et services qui s'alignent sur les besoins évolutifs des clients dans un scénario concurrentiel Réduction des coûts: L'analyse de la chaîne de valeur affiche une vue d'ensemble des processus qui ajoutent ou soustraient de la valeur à votre modèle d'entreprise actuel,en aidant à reconnaître les gains d'efficacité et les inefficacités. Ces informations peuvent vous aider à décider des processus à automatiser, à éliminer et à optimiser pour augmenter les marges bénéficiaires

L'analyse de la chaîne de valeur affiche une vue d'ensemble des processus qui ajoutent ou soustraient de la valeur à votre modèle d'entreprise actuel,en aidant à reconnaître les gains d'efficacité et les inefficacités. Ces informations peuvent vous aider à décider des processus à automatiser, à éliminer et à optimiser pour augmenter les marges bénéficiaires Innovation axée sur la croissance: Une analyse minutieuse du cadre de la chaîne de valeur peut également révéler des processus d'entreprise répétitifs et des dépendances complexes susceptibles de freiner la croissance et la productivité, ce qui vous donne la possibilité de modifier les processus concernés

Dans l'ensemble, vous parvenez à une différenciation opérationnelle qui génère des avantages distincts que vos concurrents ont du mal à reproduire. À long terme, cela se traduit par une perception plus forte de la marque et une amélioration de la rentabilité d'une année sur l'autre. 📆

Ce qu'il faut inclure dans votre analyse de la chaîne de valeur

L'analyse de la chaîne de valeur englobe l'exploration des processus à travers deux catégories principales : les activités primaires et les activités secondaires

Les fonctions ou activités primaires consistent en des processus de base pour le développement et la distribution de tout produit ou service. Elles ajoutent directement de la valeur à l'offre. Une analyse typique des fonctions primaires vous demande d'explorer :

Logistique amont: Elles couvrent la chaîne d'approvisionnement ; les exemples incluent la réception des matières premières et l'entreposage Opérations: Procédures telles que la fabrication qui transforme les matières premières en produits finis Logistique sortante: Elle comprend des activités telles que l'emballage, le tri et l'expédition qui permettent la livraison du produit ou du service final Activités de vente et de marketing: Il s'agit des activités de promotion et de l'entonnoir des ventes Service après-vente: Processus liés au service à la clientèle, à la réparation et à l'entretien

En revanche, les activités secondaires ne jouent pas un rôle direct dans les ventes ou la productivité, mais apportent une assistance aux fonctions primaires. Vous pouvez attendre de ces activités qu'elles améliorent l'efficience et l'efficacité de leurs homologues primaires. Les quatre principaux titres d'activités secondaires comprennent :

L'approvisionnement : il est étroitement lié à la partie des activités primaires relative à la logistique entrante ; il ferme des domaines tels que le traitement des commandes et la gestion des stocksla gestion des ressources comme l'inventaire Human resource management : Les exemples incluent l'embauche, la formation, la rétention et la rémunération des employés Maintenance de l'infrastructure: Couvre la recherche et les progrès réalisés pour améliorer les processus d'entreprise, la gestion des frais généraux et la planification financière Développement technologique : aide à réduire les coûts liés à la technologie et à améliorer l'automatisation des processus

En tenant compte de tous ces éléments lors de l'analyse de la chaîne de valeur, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de la chaîne de valeur stratégie opérationnelle et un meilleur contrôle de la qualité.

L'analyse de la chaîne de valeur nécessite la désagrégation des processus primaires et secondaires en poches stratégiquement similaires, ce qui permet de simplifier la gestion de la chaîne de valeur.

Il existe deux approches principales que vous pouvez adopter pour une analyse de la chaîne de valeur :

Dans la première approche, vous cherchez à dégager un avantage en termes de coûts dans l'industrie pour bénéficier d'un surcroît de rentabilité La seconde approche se concentre sur la différenciation des produits qui est valorisée par les clients et vous permet de pratiquer des prix supérieurs à ceux de vos concurrents

Examinons ces deux approches l'une après l'autre. Nous verrons également comment ClickUp , un travail achevé et solution de gestion de projet , peut vous aider à réaliser une analyse de la chaîne de valeur de manière rapide et efficace. 💡

Approche 1 : Analyse de l'avantage en termes de coûts

Du point de vue de l'avantage en termes de coûts, l'analyse de la chaîne de valeur vise à vous aider à réduire le coût de production ou de livraison du produit ou du service que vous vendez. Le résultat ? Vous arrivez à vendre votre offre à un prix inférieur à celui de vos concurrents sans faire de compromis sur les marges. L'analyse de la chaîne de valeur de l'avantage en termes de coûts se déroule généralement en cinq étapes :

Étape 1 : Identifier les activités primaires et secondaires

La première étape pour faire une analyse de la chaîne de valeur de l'avantage en termes de coûts consiste à identifier les activités primaires et secondaires dans les opérations de votre entreprise. L'idée est d'estimer l'intervalle des réductions de coûts réalisables de manière réaliste.

La règle générale est de faire attention en réduisant les coûts des activités primaires parce qu'elles sont directement liées à votre produit. Il ne sert à rien d'introduire des modifications qui compromettent l'expérience de l'utilisateur.

Une bonne façon d'organiser les informations dont vous avez besoin au cours de cette étape est d'utiliser le formulaire ClickUp Product Management Suite . Il est parfait pour centraliser votre analyse de la chaîne de valeur pour n'importe quelle industrie ou niche - écrivez des documents de processus, construisez des feuilles de route, et visualiser l'ensemble du cycle de vie d'un produit .

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-520.png Gestion des produits dans le tableau de bord ClickUp Image /$$img/

L'excellence d'un produit : Des spécifications aux jalons avec la gestion de produit dans ClickUp

Besoin d'un démarrage rapide ? Familiarisez-vous avec l'outil Modèle de Tableau blanc de la chaîne de valeur ClickUp . Son cadre visuel préconçu vous permet d'organiser toutes vos activités primaires et secondaires et d'établir leur relation avec la marge bénéficiaire. Amenez votre équipe d'analyse à lier des tâches, des documents ou même des produits individuels directement dans le modèle et à collaborer de manière transparente. 😎

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Value-Chain-Tableau blanc-Template.png Modèle de Tableau blanc de la chaîne de valeur ClickUp /$$img/

Le modèle de tableau blanc de la chaîne de valeur ClickUp vous aide à analyser les activités de votre entreprise et à offrir une valeur supplémentaire à vos clients

Si vous gérez plus d'une entreprise, créez plusieurs modèles pour cartographier des chaînes de valeur individuelles dans des environnements de travail de ClickUp dédiés aux projets.

Étape 2 : Enregistrer la contribution de chaque processus au regroupement des coûts

L'étape suivante consiste à déterminer la part de chaque activité dans le coût global de production et de livraison et à la comparer à la valeur ajoutée qu'elle apporte. Ce faisant, vous verrez que certaines options, comme les frais généraux de l'usine, coûtent très cher, mais qu'elles apportent une valeur considérable à votre offre de base.

D'autre part, certains processus ne sont que des centres de coûts inutiles car ils n'ajoutent pas beaucoup de valeur à la chaîne. Utilisez les informations tirées de cet exercice pour déterminer les possibilités de réduction significative des coûts. 💸

Besoin d'aide ? Le Modèle d'analyse des coûts d'un projet ClickUp peut s'avérer très utile. Entrez dans la profondeur de vos dépenses opérationnelles avec cinq affichages différents pour analyser vos coûts opérationnels, y compris les frais généraux, les coûts variables, les coûts des matériaux et les coûts fixes. Il vous permet également de les analyser en fonction de paramètres tels que le prix total, le coût, la quantité, le coût unitaire et le type de coût.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Project-Cost-Analysis-in-ClickUp.png Analyse des coûts d'un projet dans ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle d'analyse des coûts de projet ClickUp pour analyser vos coûts opérationnels en fonction de 5 paramètres différents

Étape 3 : Identifier les principaux facteurs de coûts

Une fois que vous savez quelles activités contribuent le plus à vos coûts globaux, il est temps d'identifier les inducteurs de coûts individuels. Les inducteurs de coûts sont des composantes unitaires des dépenses qui sont partagées entre différents services. Ils peuvent influencer de manière fractionnée le prix final d'un produit.

Par exemple, le coût de fabrication d'un produit comprend plusieurs éléments, comme le coût des matières premières et de la main-d'œuvre. Les inducteurs de coûts des dépenses de main-d'œuvre peuvent inclure le nombre total d'heures de machine, le nombre de livraisons et le temps d'inactivité.

Les inducteurs de coûts seront spécifiques à votre secteur, mais vous les mesurerez par :

En suivant les indicateurs clés de performance (ICP)

En utilisant des outils de comparaison des coûts

L'objectif ici est de trouver des opportunités d'optimisation des coûts spécifiques au sein d'une fonction large.

Étape 4 : Analyser les liens et les relations entre les activités

Les activités de la chaîne de valeur sont souvent étroitement liées les unes aux autres - la modification d'un aspect peut avoir une influence positive ou négative sur le coût, l'efficacité et la rentabilité d'un autre aspect. Par exemple, si vous êtes une entreprise de logistique, un changement d'emplacement d'entreposage peut aller dans les deux sens : soit il augmente vos coûts de transport, soit il accélère votre cycle de livraison et le rend plus rentable.

En résumé, tout avantage en termes de coûts ne doit pas se faire au détriment de la qualité du service ou de la rentabilité globale. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier et d'analyser les relations entre les activités interconnectées de votre chaîne de valeur. ⛓️

Un bon moyen de comprendre ces relations est de les visualiser. Vous pouvez utiliser Dépendances ClickUp pour le faire facilement. Liez les tâches liées dans vos flux de travail et utilisez l'option Relations pour spécifier le type de dépendance. Vous pouvez choisir :

Attente sur: Vous permet de lier des tâches qui doivent être achevées avant la tâche en question

Vous permet de lier des tâches qui doivent être achevées avant la tâche en question Blocage: Vous permet d'ajouter des tâches qui doivent attendre que la tâche en question soit marquée comme done

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Relationships20-20dependencies.gif Dépendances ClickUp /$$$img/

Comment ajouter une dépendance à une relation dans ClickUp

Vous pouvez également visualiser les dépendances de tâches à l'aide de Vue Gantt de ClickUp . Lorsque vous vous trouvez dans votre liste de tâches, il vous suffit de passer à la vue Gantt pour voir comment les différentes tâches sont dépendantes les unes des autres. La vue d'ensemble vous permet de prendre des décisions éclairées sur votre analyse de la chaîne de valeur.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Gantt-view-with-tasks-and-dependencies.png Vue Gantt de ClickUp /$$img/

Obtenez une image claire de vos tâches et dépendances dans la vue Gantt de ClickUp

Si vous souhaitez visualiser les dépendances ou l'ensemble des activités de votre chaîne de valeur, cliquez sur Tableaux blancs ClickUp . Vous obtenez une toile infinie pour démontrer votre flux de travail ou votre chaîne de produits en utilisant des textes, des connecteurs, des formes, des notes autocollantes et d'autres composants multimédias. Il assiste plusieurs collaborateurs en direct, ce qui en fait un outil de brainstorming parfait pour les équipes à distance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Tableau blanc-Process-Mapping.gif ClickUp Tableau blanc Cartographie des processus /$$$img/

Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail grâce à des fonctionnalités pratiques comme les tableaux blancs, les cartes mentales, les automatisations et de nombreux modèles

Étape 5 : Automatisez et innovez vos processus pour réduire les coûts

Enfin, une fois que vous avez une idée de vos activités principales, de vos activités secondaires et de leur position en termes de coûts, commencez à concevoir des stratégies de réduction des coûts. 👩‍🏭

Selon le type d'activités que vous modifiez pour différencier les coûts, vous aurez peut-être besoin de l'aide des équipes de développement de produits ou de marketing. Par exemple, si l'avantage en termes de coûts est censé provenir de l'amélioration des éléments suivants des activités de gestion des produits l'équipe produit devient alors un acteur proche tout au long du processus de développement du produit processus de changement .

De nombreuses équipes finissent par mettre à niveau l'infrastructure de leur entreprise en ajoutant des outils d'automatisation à leur arsenal. L'automatisation permet de se débarrasser de nombreux processus répétitifs et redondants, ce qui aide à différencier les coûts sans effort.

Heureusement, en tant que guichet unique, $$$a outil de gestion des produits , ClickUp offre plus de 100 Automatisations intégrées pour automatiser les processus répétitifs que votre équipe peut faire manuellement. Il suffit de définir un évènement déclencheur, une action à effectuer lorsque le flux de travail est déclenché, et de publier votre automatisation. Il ne s'agit pas seulement de minimiser les coûts de main-d'œuvre, mais aussi de s'occuper des processus encombrants qui vous prennent une grande partie de votre temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-12.gif Automatisations ClickUp /$$img/

Paramétrage d'automatisations personnalisées dans ClickUp pour les tâches répétitives

Une fois que vous avez finalisé un forfait d'optimisation des coûts, utilisez Objectifs ClickUp pour suivre et gérer vos coûts par rapport aux cibles que vous avez fixées. Vous pouvez connecter vos objectifs à des tâches réelles pour aider votre équipe à trouver le raisonnement qui sous-tend les changements proposés. Visualisez vos cibles à l'aide de rapports tels que des barres de progression et des diagrammes linéaires sur Tableaux de bord ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-284.png Différents objectifs affichés /$$img/

Suivi de la progression des tâches dans le tableau de bord ClickUp Objectifs

Approche 2 : Analyse de l'avantage de la différenciation du produit ou du service

Ce type d'analyse vise à différencier votre produit ou service de la concurrence par l'ajout d'une fonctionnalité unique ou d'un avantage qui apporte une valeur significative aux clients. L'avantage doit améliorer votre offre et être difficile à reproduire par vos concurrents. Voyons comment vous pouvez effectuer l'analyse de la chaîne de valeur pour parvenir à la différenciation du produit ou du service :

Étape 1 : Identifier les principaux collaborateurs de votre valeur

Toutes les activités de l'entreprise n'ont pas le même impact sur l'expérience et la valeur client. L'identification des processus à faible valeur ajoutée est la clé de la différenciation des produits. Vous pouvez le faire en recueillant et en analysant les commentaires des clients ou des utilisateurs, car eux seuls peuvent dire quels sont leurs points de douleur et ce qui leur apporterait plus de valeur.

Les ClickUp CRM dispose d'un riche ensemble de paramètres pour vous aider dans cette tâche. De la catégorisation des comptes de vos clients à la rationalisation de la gestion de l'information communication avec les clients et le pipeline de prospects, il vous assiste dans tout.

Par exemple, si vous souhaitez recueillir les commentaires de vos clients de manière organisée, vous allez adorer Formulaires ClickUp . Adaptez votre formulaire de sondage avec des questions spécifiques à votre chaîne de valeur et distribuez-les sur tous les canaux en un seul clic. Les réponses collectées sont automatiquement stockées dans votre environnement de travail. Vous pouvez accéder à l'espace de travail Vue Tableur pour les analyser en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Product-Feedback-Intake-Form-1400x928.png Formulaires ClickUp /$$img/

Personnalisez et envoyez vos formulaires de retour d'information à votre client dès le début du processus d'EVC

Étape 2 : Trouver le(s) facteur(s) de différenciation clé(s) durable(s)

Une fois que vous avez analysé les commentaires des clients et identifié les principaux collaborateurs ou les lacunes de votre chaîne de valeur, réfléchissez aux moyens de l'améliorer. L'innovation est la clé, et vos équipes de développement de produits peuvent vouloir concevoir quelques nouvelles fonctionnalités basées sur la différenciation souhaitée du produit ou du service. 🦄

Mais toutes les améliorations ne sont pas durables d'un point de vue financier ou opérationnel. Certaines améliorations des processus d'entreprise augmentent considérablement vos coûts, tandis que d'autres sont si compliquées qu'elles ne peuvent pas être adaptées à votre entreprise.

Vous avez besoin d'aide pour décider de la différenciation à mettre en œuvre ? Vous pouvez utiliser l'outil Modèle de matrice de hiérarchisation ClickUp pour identifier la durabilité de chaque proposition d'amélioration de la valeur. Il suffit de reporter chaque idée sur les axes X et Y de ce modèle dans l'ordre de l'impact et de l'effort. Vous et vos parties prenantes aurez un aperçu visuel des améliorations de la valeur qui sont durables et qui valent la peine d'être mises en œuvre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Prioritization-Matrix-Template-1400x803.png Modèle de matrice de priorisation ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de matrice de priorisation de ClickUp pour analyser l'impact des activités et les efforts nécessaires pour les mener à bien

Étape 3 : Protégez votre différenciation

Cette dernière étape est souvent négligée, mais elle est super importante. Une fois que vous avez conçu votre techniques d'amélioration des processus d'entreprise pour parvenir à une différenciation des produits ou des services, concevez également certains processus qui vous permettent de protéger votre avantage. Cela vous aide à rester pertinent et à conserver longtemps votre avantage de différenciation sur le marché.🔒

Déposez donc un brevet ou mettez en place des couches de protection autour de vos bonnes pratiques et de vos secrets commerciaux. Créez des silos d'information. Faites tout ce qu'il faut pour protéger votre différenciation, en laissant peu de place aux concurrents pour reproduire votre offre et diluer votre avantage concurrentiel.

Si vous vous sentez toujours bloqué, vous pouvez utiliser les outils de ClickUp conçus par des spécialistes modèles de flux de valeur conçus par des experts avec des sections codées en couleur pour visualiser les relations entre les activités de votre entreprise. Le modèle Modèle ClickUp de mappage de la chaîne de valeur est excellent pour le brainstorming sur les techniques de différenciation des produits.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Value-Stream-Mapping-Tableau blanc-Template.png Modèle de tableau blanc pour le mappage de la chaîne de valeur ClickUp /$$img/

Obtenez des informations sur l'état de vos opérations actuelles afin de prendre de meilleures décisions et d'améliorer vos processus

Réalisez une analyse de la chaîne de valeur réussie et trouvez votre différenciation avec ClickUp

Si vous souhaitez obtenir une compréhension à 360° de vos processus d'entreprise, l'analyse de la chaîne de valeur est la voie à suivre.

Les modèles, les Tableaux blancs, les intégrations et la suite CRM de ClickUp peuvent vous aider à contrôler et à optimiser votre cadre de chaîne de valeur de manière cohérente. Ses automatisation du flux de travail et optimisation des processus les fonctionnalités peuvent aider les membres de votre équipe à maximiser leur efficacité, ce qui vous donne un avantage en termes de coûts.

Ainsi, obtenir ClickUp gratuitement et commencez à en tirer parti pour devancer vos concurrents de façon régulière et sûre. 🫅