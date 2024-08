10 podcasts inspirants sur la gestion des produits en 2024

Vous n'avez pas le temps de lire de longs articles sur la gestion de produits ? Vous voulez plutôt changer d'air en écoutant des podcasts amusants et captivants sur la gestion de produits ?

Ne cherchez pas plus loin que cette liste des meilleurs podcasts sur la gestion de produits.

Que vous souhaitiez des conseils pour démarrer une carrière dans le secteur ou pour affiner votre leadership en matière de produits, nous avons rassemblé des podcasts qui couvrent tout cela. 🎧

Alors prenez vos écouteurs, écoutez, et préparez-vous à booster ces compétences en gestion de produits.

10 meilleurs podcasts sur la gestion des produits en 2024

Ces podcasts offrent un moyen facile et engageant de se tenir au courant des tendances et des idées du secteur. Écoutez les réussites et les entretiens avec les leaders du secteur, ainsi que des études de cas perspicaces et des plongées approfondies dans tous les aspects de la gestion de produits.

Sans plus attendre, voici quelques-uns de nos podcasts sur la gestion de produits les plus favoris de la communauté. 🤩

1. La gestion de produits

This is Product Management (TIPM) est un podcast génial qui donne une perspective terre-à-terre sur la vie des personnes chargées de la gestion des produits. Il est animé par l'auteur et leader du marketing Mike Fishbein.

TIPM est idéal pour les débutants qui cherchent à se faire une place dans ce secteur complexe, mais il a aussi beaucoup à offrir aux professionnels chevronnés de la production. Les auditeurs découvrent les connaissances des initiés, les tendances émergentes et les derniers outils et techniques pour une gestion efficace des produits.

Fishbein plonge dans les détails les plus infimes du secteur. Les thèmes abordés vont des tâches quotidiennes aux décisions à grande échelle, en mettant l'accent sur les petits détails que de nombreux podcasts axés sur les produits risquent de négliger. 🙌

Épisode à écouter absolument: 226 - La narration réussie, c'est de la gestion de produit

Spotify: Il s'agit de la gestion des produits Apple Podcasts: Ceci est la gestion des produits

2. Le podcast sur les produits

Si vous cherchez une nouvelle façon d'explorer la gestion de produits, jetez un coup d'œil à The Product Podcast de The Product School.

Les épisodes sont la fonctionnalité de chefs de produits d'entreprises telles que Microsoft, Google, Facebook, Spotify et Slack. Vous entendrez également des entrepreneurs, des startups et d'autres entreprises du secteur technologique. 🧑‍💻

Les entretiens portent sur les responsabilités et les tâches quotidiennes des chefs de projet, et donnent un aperçu du travail effectué dans différentes entreprises technologiques. Cela permet de mieux comprendre les similitudes et les différences entre le forfait produit et le leadership dans différentes organisations.

Épisode à écouter absolument: 9 leçons importantes d'un chef de produit par Facebook PM

Spotify: Le podcast du produit Apple Podcasts: The Product Podcast

How I Built This with Guy Raz est un autre excellent podcast sur la gestion des produits qui propose des fonctionnalités intéressantes avec des leaders de l'industrie et des professionnels de la gestion des produits en devenir.

Chaque entretien explore l'histoire de l'invité, de ses débuts à ce qu'il peut partager pour aider d'autres responsables de produits à réussir. Plongez dans les débuts modestes de certaines des entreprises les plus connues d'aujourd'hui et des meilleurs professionnels des produits.

Guy Raz vise à mettre en évidence ce qu'il faut pour exceller dans la direction de produits et les stratégies gagnantes qui peuvent créer une croissance axée sur les produits dans n'importe quel secteur. Il rend chaque épisode aussi divertissant qu'instructif, apportant à chaque fois son charme et ses idées personnelles à la discussion.

Épisode à écouter absolument: 70 - Wikipédia : Jimmy Wales

Spotify: How I Built This avec Guy Raz Apple Podcasts: How I Built This avec Guy Raz

4. Product Hunt Radio

Product Hunt Radio est un autre des meilleurs podcasts sur la gestion des produits qui est diffusé chaque semaine et qui propose des fonctionnalités avec des entrepreneurs, des investisseurs, des leaders de produits et des fabricants dans l'industrie de la technologie.

Elle est co-animée par Ryan Hoover de Product Hunt et Abadesi Osunsade de Hustle Crew. Le duo fait un travail fantastique en explorant les aspects changeants de la gestion de produits aux côtés des principaux acteurs actuels.

Les interviews fournissent des fournisseurs prestataires sur tout, de l'entrepreneuriat au marketing en passant par les indicateurs. Les invités offrent des perspectives uniques aux côtés de leurs meilleurs conseils basés sur la façon dont ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. 😸

Les responsables de la productivité devraient se mettre à l'écoute pour s'inspirer et apprendre des expériences de ces leaders de la tech qui ont réussi.

Épisode à écouter absolument: Épisode 48 : Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio Apple Podcasts: Product Hunt Radio

5. Boîte à outils du Scrum Master

The Scrum Master Toolbox cible les praticiens agiles et les scrum masters avec des épisodes quotidiens de 15 minutes. Elle est animée par Vasco Duarte, Certified Scrum Master, Business Consultant et Agile Coach.

Ce podcast quotidien fournit des doses d'inspiration grâce à des interviews et des discussions engageantes avec les meilleurs d'entre eux. Les auditeurs entendent des experts en gestion de produits qui partagent leurs expériences sur tout ce qui touche à l'agile et au scrum.

Les intervalles sont les suivants la dynamique d'équipe et la collaboration pour un leadership efficace et la prise de décision. Vous trouverez également des leçons spécifiques sur des sujets tels que la création de cadres agiles et le développement de la flexibilité nécessaire à la réussite d'un produit. ⚒️

Ce podcast sur la gestion des produits est une excellente ressource pour tous ceux qui s'intéressent aux sujets suivants les méthodologies agiles . Des pros chevronnés à ceux qui envisagent un nouveau parcours professionnel, c'est un moyen fantastique d'apprendre les bonnes pratiques d'aujourd'hui et les tendances émergentes des entreprises agiles.

L'épisode à écouter absolument: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Boîte à outils du Scrum Master Apple Podcasts: Boîte à outils du Scrum Master

6. La maîtrise du produit maintenant

Product Mastery Now (anciennement The Everyday Innovator) est animé par Chad McAllister, un vétéran de l'industrie. Elle est conçue pour vous aider à passer du statut de chef de produit à celui de "Product Master" en utilisant la méthode BEAT, signature de Chad :

Construire votre base

Obtenir une certification professionnelle

Appliquer les connaissances approfondies

Transformer l'organisation

Les épisodes sont organisés dans chacune de ces quatre sections selon la feuille de route de McAllister.

Les auditeurs peuvent sauter dans n'importe quel épisode et commencer à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour devenir des moteurs influents de la stratégie produit. Obtenez les compétences nécessaires pour créer des produits et des expériences utilisateur que les clients aimeront sans se laisser submerger ou s'épuiser. 🎉

Épisode à écouter absolument: TEI 233 - Tout le monde veut plus d'agilité dans son processus produit et voici comment l'obtenir (avec Colin Palombo)

Spotify: Maîtrise du produit maintenant Apple Podcasts: Product Mastery Now

7. L'expérience produit

Découvrez The Product Experience si vous cherchez un podcast hebdomadaire qui approfondit des sujets importants avec les meilleurs Product Managers du monde.

Animé par Lily Smith et Randy Silver, ce duo dynamique apporte une expérience polyvalente à chaque entretien. Lily Smith est une leader du secteur et une consultante très appréciée dans les espaces SaaS et mobiles, tandis que Randy Silver est un maître des produits aux multiples talents et l'esprit qui se cache derrière les magasins de musique d'Amazon. 🎵

Les deux hommes discutent avec les personnes qui comptent sur les sujets qui intéressent les chefs de produit du monde réel comme vous. Ils explorent ce qu'il faut pour construire des équipes réussies, développer des produits géniaux, résoudre des problèmes quotidiens et favoriser une carrière dont vous pouvez être fier. 🏆

Épisode à écouter absolument: À quoi servent les bonnes idées ? - Gal Josefsberg sur l'expérience produit

Spotify: L'expérience produit Apple Podcasts: L'expérience produit

8. Un chevalier de la productivité

One Knight in Product est animé par Jason Knight, expert en gestion de produits et consultant SaaS très demandé.

Dans chaque épisode, Jason Knight s'entretient avec des chefs de produit, des auteurs et des entrepreneurs afin de recueillir leurs avis sur le secteur et d'écouter leurs histoires. Le contenu couvre un large éventail de sujets destinés à toute personne impliquée dans la conception, la construction, la gestion ou la commercialisation de produits.

Contrairement à de nombreux podcasts axés sur les entretiens, Knight ne se concentre pas uniquement sur les grands noms. Dans l'intérêt de l'inclusivité, il peut interviewer une star de la gestion de produits dans un épisode et un nom inconnu dans le suivant.

Épisode à écouter absolument: Dépasser le développement de produits dirigé par le fondateur et paramétrer les PM pour la réussite (avec Jennifer Yang-Wong, vice-présidente du produit chez Contrary)

Spotify: Un chevalier dans la productivité Apple Podcasts: Un chevalier dans la productivité

9. Podcast de Lenny

Lenny's Podcast est animé par l'auteur et spécialiste des produits numériques Lenny Rachitsky. Avec plusieurs épisodes chaque semaine, Lenny interviewe des experts en croissance de classe mondiale et des leaders de produits pour aider les auditeurs à construire, lancer et développer des produits fantastiques. 🌱

Le podcast est connu pour sa valeur de production élevée avec des épisodes soigneusement conçus pour garantir aux auditeurs des expériences agréables et informatives à chaque fois. L'émission explore souvent des tactiques et des conseils exploitables de la part de professionnels axés sur la croissance, achevés par des questions et des points de vue engageants du côté de Lenny.

Des Espaces avec des personnes fascinantes aux plongées en profondeur dans les évènements actuels, Lenny's Podcast a quelque chose pour tout le monde dans l'espace de la productivité.

L'épisode à écouter absolument: Leçons sur la construction du sens du produit, la navigation dans l'IA, l'optimisation du premier kilomètre et la réussite dans le milieu désordonné | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Podcast de Lenny Apple Podcasts: Podcast de Lenny

10. Les maîtres de l'échelle

Masters of Scale est animé par Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et partenaire de Greylock. La mission de ce podcast hebdomadaire est d'aborder l'entrepreneuriat comme un état d'esprit que les professionnels peuvent cultiver et apprendre.

Les épisodes explorent des théories non conventionnelles sur la façon dont les entreprises se développent. Les personnes interrogées partagent leurs expériences en matière de leadership, d'entrepreneuriat, de gestion de produits, de collecte de fonds, etc.

La meilleure partie du podcast est sans doute les segments "Rapid Response", dirigés par Bob Safian, qui adopte une approche nouvelle par rapport à la mise en forme standard des interviews. Safian mène ces discussions et crée des épisodes divertissants sur tout, de la diversité à la réponse aux crises.

Épisode à écouter absolument: Session sur la stratégie : 5 questions brûlantes et leurs réponses inattendues avec Reid Hoffman et Bob Safian

Spotify: Les maîtres de l'échelle Apple Podcasts: Les maîtres de l'échelle

Mentions honorables

Il a été incroyablement difficile de réduire la liste des 10 meilleurs podcasts sur la gestion de produits. Il y a tellement d'esprits fantastiques et des dizaines de podcasts à écouter absolument qui peuvent élargir les horizons de tous les chefs de produit.

Voici 10 autres podcasts qui, selon nous, valent la peine d'être écoutés :

Faites passer votre gestion de produits au niveau supérieur avec ClickUp

Avec autant de podcasts inspirants pour relancer votre moteur PM, vous êtes probablement prêt à booster votre.. compétences en gestion de produits ASAP.

Pour que cela se produise IRL, ne cherchez pas plus loin que La plateforme de gestion de produits tout-en-un de ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-List-view-with-progress-status.png . LISTE D'AFFICHAGE DE CLICKUP ClickUp 3.0 Liste affichée avec état d'avancement /$$img/

Plongez dans la vue Liste personnalisable de ClickUp 3.0 pour obtenir des statuts de progression dans votre liste de tâches

Avec son puissant outils de collaboration pour la gestion de projet et le management d'équipe clickUp est la solution idéale pour tout chef de produit.

ClickUp peut vous aider à rationaliser le développement de produits grâce à des flux de travail personnalisables. Utilisez-les pour que vos équipes de produits et les parties prenantes soient alignées dans un seul espace de collaboration. 💻

Vous aurez accès à :

ClickUp dispose également de logiciel de feuille de route pour vous aider à intégrer les retours d'information, les sprints et bien d'autres éléments dans une feuille de route partagée que toute l'équipe peut consulter. Vous pouvez créer des vues au niveau de l'équipe pour que tout le monde reste concentré.

Créer des Automatisations personnalisées qui déclenchent des actions basées sur des déclencheurs et des conditions de votre choix dans ClickUp

N'oubliez pas Automatisations ClickUp pour gérer les tâches fastidieuses - une meilleure gestion des produits est une question d'efficacité. 👀

Utilisez ClickUp AI pour rendre les choses encore plus faciles. Elle peut rationaliser les commentaires des utilisateurs, créer des documents, et bien plus encore.

Le plus intéressant ? ClickUp dispose d'un forfait Free Forever donnant accès à de nombreuses fonctionnalités avancées. Non, il ne s'agit pas d'un essai gratuit. C'est vraiment un logiciel de gestion de projet gratuit .

Préparez-vous à écouter et à apprendre

Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour écouter l'un de ces podcasts (ou tous ces podcasts) afin de passer à l'étape suivante. Ces podcasts offrent une mine de connaissances et de points de vue de leaders d'opinion, de responsables de la réussite des produits et d'experts en produits.

Que vous fassiez la navette entre votre domicile et votre lieu de travail ou que vous vous détendiez à la maison, il est facile d'obtenir des conseils pratiques, de nouvelles perspectives et une bonne dose d'inspiration. N'oubliez pas de partager vos favoris avec votre équipe produit pour qu'elle puisse elle aussi s'inspirer des meilleurs morceaux. 🌻

Pour vraiment faire passer vos compétences en gestion de produits au niveau supérieur, assurez-vous de disposer des éléments suivants meilleur logiciel de gestion de produits à vos côtés.

Découvrez des outils utiles et mettez la main sur tout ce dont vous avez besoin pour créer un produit exceptionnel. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui. C'est gratuit !