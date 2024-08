Smartsheet vs ClickUp : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Demandez à n'importe quel professionnel, et il vous dira que les compétences en gestion de projet sont nécessaires pour réussir au travail. Mais ce n'est pas aussi simple que d'être un bon stratège et un bon manager d'équipe. Avoir les bonnes outil de gestion de projet rendra le processus encore plus fluide.

Si vous avez passé d'innombrables heures à rechercher le meilleur outil de gestion de projet, vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit plus facile à utiliser logiciel de gestion de projet pour gérer vos projets, votre recherche s'arrête ici.

Smartsheet et ClickUp sont des outils compétents pour la gestion de projet. Si vous choisissez l'un ou l'autre, votre équipe vous remerciera. Mais vous n'êtes pas ici pour une réponse courte.

Analysons chaque outil et examinons l'aperçu, les meilleures fonctionnalités et les prix. À la fin de cet article, vous aurez une idée précise du meilleur logiciel pour vos besoins en matière de gestion du temps.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Alignez les objectifs de l'entreprise, suivez la progression, organisez des réunions de gestion de projet et collaborez efficacement, quel que soit votre emplacement, avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Remote Team

ClickUp est un logiciel de gestion de projet à distance de bout en bout gestion de projet logiciel de gestion de projet et outil de collaboration qui combine toutes vos opérations en une seule plateforme. Créez des tâches, gérez des flux de travail, invitez les membres de votre équipe, ajoutez des utilisateurs illimités pour le partage de fichiers, préparez des Wiki à l'aide de documents, suivez la progression du projet sur des tableaux de bord en temps réel, et bien plus encore.

Considérez ClickUp comme un centre de contrôle pour analyser tous les flux de travail et prendre des décisions plus rapides sans passer d'un outil à l'autre et d'une application tierce à l'autre.

Si vous pensez qu'il suffit de taper sur quelques clés pour passer d'un outil à l'autre - appelées ' changement de contexte n'est pas un défi majeur, réfléchissez-y à deux fois.

Tous les membres de votre équipe peuvent être en train de passer 4 heures par semaine en activant/désactivant des applications.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp est un puissant logiciel de gestion de projet connu pour son large intervalle de fonctionnalités. Nous avons expliqué les trois fonctionnalités les plus populaires de ClickUp que les gestionnaires de projet et les petites entreprises utilisent quotidiennement :

Gestion des tâches

La gestion des tâches est au cœur de la planification des projets. Cependant, il est compliqué d'assurer le suivi des tâches. Tâches ClickUp simplifie le processus en vous permettant d'organiser et de visualiser les tâches comme vous le souhaitez.

De plus, vous pouvez assigner de nouvelles éléments d'action à une tâche existante en ajoutant un commentaire et en étiquetant un membre de l'équipe.

Vue Tableur Vue Tableur ClickUp est le moyen le plus simple de visualiser les données dans n'importe quel projet. Il organise toutes les données sous forme de tableau, ce qui facilite la gestion du budget, de l'inventaire ou des informations sur les clients. Modifiez les données en cours, ajoutez des champs personnalisés à partir de plus de 15 types de champs et épinglez des colonnes.

Explorez ClickUp Views

Une fois votre tableau prêt, partagez-le avec vos clients à l'aide d'un lien partageable. Exportez les données de la vue Tableur vers une feuille de calcul pour mettre à jour votre base de données.

Modèle de feuille de calcul

Modèle de feuille de calcul

Utilisez les plus de 1000 modèles personnalisables de ClickUp pour réduire les entrées manuelles grâce à des importations de données automatisées, créer des formules et des équations personnalisées, et suivre la progression à l'aide de visuels.

Forfaits de ClickUp

free Forever : Gratuit pour toujours : Non illimité : Non illimité : Non illimité : Non illimité : Non illimité : Non illimité

Gratuit pour toujours Non illimité Non illimité Non illimité Non illimité Non illimité Non illimité Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Forfait Enterprise : Contacter pour les tarifs

Qu'est-ce que Smartsheet?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Smartsheet-Dashboard.png Tableau de bord Smartsheet /$$$img/

Personnalisez vos flux de travail grâce à des widgets et automatisez vos tâches à l'aide de Smartsheet

Smartsheet est une plateforme de gestion du travail destinée aux entreprises. Elle offre une interface de feuille de calcul familière pour saisir les forfaits, les ressources et les calendriers. Partagez votre travail avec des collaborateurs internes et externes, même s'ils ne sont pas des utilisateurs de Smartsheet.

Elle vous permet de visualiser des données historiques sous forme de diagrammes pour suivre les tendances dans des formes telles que burndown, column series et snapshot.

Smartsheet combine la gestion de projet et les fonctions d'Excel. L'interface utilisateur est similaire à celle des feuilles de calcul Excel et Google Sheets.

Smartsheet facilite la collaboration sur le contenu car vous pouvez définir des alertes pour rappeler les collaborateurs, permettre aux fournisseurs de réviser le contenu sans leur donner accès à la feuille de projet, et verrouiller l'ancienne version lorsque le nouveau contenu est téléchargé.

Affichez votre liste de tâches dans des diagrammes de Gantt pour créer des chemins critiques, établir des bases de référence et mettre en évidence les tâches essentielles dans l'échéancier de votre projet.

Fonctionnalités de Smartsheet

Smartsheet offre de solides fonctionnalités de gestion de projet qui vous permettent de gérer des projets, d'organiser des tâches, de collaborer avec des parties prenantes internes et externes, et de garder un œil d'aigle sur chaque étape du cycle de vie de votre projet.

Voici quelques coups de cœur de la liste des fonctionnalités de Smartsheet qu'il ne faut pas manquer d'évaluer :

Bridge

Bridge est une interface de type glisser-déposer qui vous permet de personnaliser vos flux de travail afin d'automatiser les tâches répétitives. Concevez le flux de travail en utilisant la logique qui correspond à votre flux de processus et paramétrez des déclencheurs basés sur des évènements ou des plannings. Grâce aux intégrations intégrées ou aux options de code basique, vous pouvez également utiliser les appels API et JavaScript.

Formulaires

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Smartsheet-Forms-1400x763.png Formulaires Smartsheet /$$$img/

Les formulaires Smartsheet permettent de fournir rapidement des informations essentielles dans une forme structurée

Créez des formulaires Smartsheet pour collecter des données auprès de n'importe qui. Grâce à la logique conditionnelle, vos questions seront toujours pertinentes pour la personne qui remplit le formulaire. Utilisez des éléments de marque comme les couleurs d'arrière-plan, les logos, les GIF, le texte et les images pour personnaliser le formulaire. Les données de ces formulaires sont directement enregistrées dans votre feuille de calcul pour vous aider à prendre d'autres mesures.

Flux de travail automatisé

L'automatisation des flux de travail est l'une des fonctionnalités les plus populaires de Smartsheet. Le plus beau, c'est que la conception intuitive de Smartsheet fait de l'optimisation des processus répétitifs et chronophages un jeu d'enfant.

Utilisez une bulle d'organigramme chargée visuellement pour automatiser le flux de travail de Smartsheet. Ces fonctionnalités collaboratives et personnalisables sont une solution intelligente pour vous donner un aperçu rapide des tâches à automatiser, ainsi que des conditions de déclenchement et des conséquences.

De plus, vous pouvez définir des paramètres pour les flux de travail parallèles afin de faciliter l'automatisation des tâches à n'importe quelle étape, pour gestion de projet pour le marketing le suivi des bugs pour les équipes de développement de logiciels, ou la facturation des achats pour les équipes de la chaîne d'approvisionnement.

L'inconvénient le plus notable dans la comparaison entre Smartsheet et ClickUp est que automatisation du flux de travail dans Smartsheet exige que vous connaissiez l'outil PM et n'est pas adaptée aux débutants.

Forfaits de Smartsheet

Free Forever : gratuit

: gratuit Pro : 7 $/mois par utilisateur

: 7 $/mois par utilisateur Business : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Forfait Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp vs. Smartsheet : Fonctionnalités comparées

Smartsheet et ClickUp peuvent tous deux faire le gros du travail pour vous, qu'il s'agisse de la gestion des processus, de la collaboration en temps réel, de la gestion de la charge de travail ou de la communication au sein de l'équipe. En outre, ils proposent un forfait gratuit, ce qui est excellent pour tester l'eau avant de commencer à utiliser des outils à part entière.

Il est temps d'approfondir l'analyse des fonctionnalités de chaque outil et de comprendre en quoi ils sont différents les uns des autres.

Nous avons réparti les fonctionnalités en six titres et effectué une comparaison directe entre Smartsheet et ClickUp.

Visibilité du projet dans ClickUp

ClickUp propose plus de 15 vues de projet personnalisées, notamment la vue Calendrier, l'Échéancier, le Tableau, la charge de travail et la vue Formulaire. Les Carte mentale est le meilleur choix pour présenter visuellement des idées et des flux de travail. Il est facile de réorganiser le flux de travail, de créer des chemins logiques et de convertir les cartes mentales en éléments d'action.

De même, la vue Équipe$a est un excellent choix si plusieurs équipes travaillent simultanément sur un projet. Elle vous indique sur quoi les gens travaillent, le statut de leur travail et qui occupe quelle capacité. En faisant glisser les tâches, vous pouvez réattribuer les responsabilités aux membres de l'équipe et rester maître de la gestion des ressources.

Visibilité du projet dans Smartsheet

Smartsheet offre quatre façons de visualiser les données du projet : Grille, vue Gantt, carte et Calendrier. Les options de personnalisation sont limitées par rapport à ClickUp, mais chaque option d'affichage peut répondre différemment à vos besoins en matière de gestion de projet.

Affichage en grille: L'affichage en grille met les données du projet en forme de feuille de calcul. Elle vous permet d'ajouter des lignes et des colonnes et de joindre des pièces directement à la feuille

L'affichage en grille met les données du projet en forme de feuille de calcul. Elle vous permet d'ajouter des lignes et des colonnes et de joindre des pièces directement à la feuille Vue Gantt: La vue Gantt affiche les informations sous le formulaire d'une feuille de calcul. À gauche et à droite, des diagrammes de Gantt permettent de suivre la durée des différentes tâches

La vue Gantt affiche les informations sous le formulaire d'une feuille de calcul. À gauche et à droite, des diagrammes de Gantt permettent de suivre la durée des différentes tâches Affichage des cartes: L'affichage des cartes est une excellente option pourla gestion de projet agile comme vous affichez les données dans un Tableau Kanban. Utilisez le glisser-déposer pour réaffecter les dépendances des tâches

L'affichage des cartes est une excellente option pourla gestion de projet agile comme vous affichez les données dans un Tableau Kanban. Utilisez le glisser-déposer pour réaffecter les dépendances des tâches Affichage du Calendrier: L'affichage du Calendrier est le choix idéal pour assurer le suivi des tâchesles échéanciers des projets et éviter les chevauchements

Fonctionnalités de collaboration dans ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-531-1400x945.png Tableau blanc ClickUp /$$$img/

Illustrez vos idées, esquissez des stratégies et faites un brainstorming efficace avec ClickUp Tableau blanc

La collaboration et la communication au sein d'une équipe constituent le formulaire des opérations de gestion de projet réussies.

ClickUp est un spécialiste dans cette catégorie, étant une interface conviviale avec des fonctionnalités intuitives qui vous permettent de partager des idées et de travailler avec l'équipe. Il n'y a pratiquement pas de courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs, ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet. Tableaux blancs ClickUp et Documents ClickUp prend en charge tous vos besoins de collaboration.

Les Tableaux blancs ClickUp sont vos salles de réunion virtuelles pour visualiser de nouvelles idées et des flux de travail, faire du brainstorming et élaborer des stratégies pour les étapes suivantes. Suivez les activités des autres membres de l'équipe en temps réel et partagez vos réflexions avec eux sous forme de notes.

L'avantage d'utiliser les Tableaux blancs est que les idées de votre équipe se transforment en actions coordonnées, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'écart de temps dans l'exécution.

ClickUp Docs répond à toutes vos exigences en matière de contenu pour la gestion de projet. Utilisez Docs pour créer des documents collaboratifs comme des wikis ou des feuilles de route avec modification en cours, en assignant des commentaires comme éléments d'action et en ajoutant des documents d'assistance, des PDF, des présentations et des tableaux comme points de référence.

Convertissez le texte en tâches réalisables et assignez-les aux membres de votre équipe pour vous assurer que rien ne tombe à l'eau.

Pour finir, Révision de ClickUp de ClickUp vous permet de mettre en évidence des marques sur des documents, d'annoter des PDF, de dessiner des repères sur des maquettes de conception, et bien plus encore.

Fonctionnalités de collaboration dans Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Smartsheet-collaboration-feature.png Fonctionnalité de collaboration de Smartsheet /$$$img/

Collaborez avec votre équipe dans une plateforme d'exécution du travail facile à utiliser

Smartsheet dispose de quelques fonctionnalités de collaboration intéressantes qui attirent les utilisateurs qui préfèrent travailler dans un logiciel aux fonctions similaires à celles d'un tableur. Partagez la feuille de calcul avec d'autres personnes pour collaborer, et vous pouvez rester informé de leurs ajouts grâce au suivi en temps réel.

Vos fournisseurs peuvent également commenter Smartsheet même s'ils n'y ont pas accès. Vous avez l'auteur de contrôler les niveaux de permission et d'attribuer des types d'utilisateurs qui désignent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire avec leur compte Smartsheet.

Les fonctionnalités de collaboration de Smartsheet sont utiles, mais elles sont limitées. Les grandes équipes à la recherche de fonctionnalités de collaboration robustes risquent de ne pas être très impressionnées.

Les capacités d'analyse de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-67.png Image du tableau de bord ClickUp /$$$img/

Gardez un œil sur l'état de santé d'un projet en utilisant des analyses avancées dans ClickUp

ClickUp est réputé pour ses rapports en temps réel et ses capacités d'analyse. Tableau de bord ClickUp vous donne un aperçu achevé de tous vos projets et est personnalisable, de sorte que vous décidez et donnez la priorité à ce que vous voulez analyser et suivre.

ClickUp offre plus de 50 widgets pour construire votre tableau de bord, y compris la gestion des sprints, la charge de travail, le suivi du temps, les tableaux et les diagrammes personnalisés.

Générez des rapports en temps réel pour examiner les estimations de durée et les tâches auxquelles votre équipe s'est attaquée aujourd'hui. Objectifs ClickUp complètent vos tableaux de bord personnalisés. Créer les objectifs du projet avec des échéanciers et des cibles, et suivez automatiquement la progression. Rassemblez vos objectifs dans différents dossiers en fonction des cycles Sprints, des OKR ou des tableaux de bord hebdomadaires des employés. Jalons ClickUp porte le suivi des objectifs à un niveau supérieur en vous permettant d'ajouter des jalons. Ces jalons apparaissent sous forme d'icônes en forme de diamant, ce qui simplifie l'identification des tâches critiques d'un projet.

Capacités d'analyse dans Smartsheet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Smartsheet-analytics-1400x800.png Smartsheet analytics /$$$img/

Travaillez avec des données en temps réel provenant de plusieurs feuilles dans un seul affichage à l'aide de la robuste fonction de rapports de Smartsheet.

Les fonctionnalités de Smartsheet logiciel de tableur est connu pour ses fonctions de rapports robustes. Votre rapport peut être un rapport de ligne ou un rapport résumé de feuille.

Le rapport sur les lignes regroupe toutes les informations sur les lignes provenant de plusieurs feuilles. Les rapports de synthèse de feuilles présentent un résumé de plusieurs feuilles afin de vous donner un aperçu de différents projets en un seul endroit.

Filtrez les données dans ces rapports pour ne garder que ce qui est pertinent. C'est une excellente idée pour partager des rapports personnalisés avec des parties prenantes intéressées par l'observation de zones spécifiques d'un projet.

De plus, l'aspect visuel tableaux de bord du projet fournissent des analyses en temps réel pour résumer le portfolio des projets et résoudre les conflits.

Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-AI-powered-1.gif ClickUp IA /$$$img/

Résumez vos tâches et vos documents en quelques secondes avec ClickUp AI ClickUp AI est la centrale de l'automatisation, un acolyte intelligent qui vous facilitera grandement la tâche.

ClickUp AI est conçu à la main à partir de différents rôles et cas d'utilisation. Créez des sous-tâches et des éléments d'action basés sur la description, résumez les fils de commentaires et rédigez des mises à jour. Améliorez la clarté, la concision et l'engagement de vos écrits en utilisant ClickUp AI comme éditeur intelligent.

ClickUp dispose également de plus de 100 options d'automatisation préconstruites pour les tâches répétitives. Utilisez ces options d'automatisation telles quelles ou personnalisez-les en fonction de vos besoins. Attribuez automatiquement des tâches, publiez des commentaires et déplacez des statuts pour vous concentrer sur des domaines plus critiques.

Paramétrez le déclenchement de l'automatisation et les conditions exactes de ce déclenchement pour que tout se passe bien, même en mode auto-pilote.

Les fonctionnalités d'automatisation de Smartsheet

Smartsheet offre des flux de travail d'automatisation sans code pour éliminer les tâches répétitives et gagner du temps. Ils disposent d'une collection de modèles préconstruits pour créer des demandes de statut hebdomadaires et des dates d'échéance ou configurer des flux de travail personnalisés.

Vous pouvez utiliser des flux de travail uniques ou combiner plusieurs actions et chemins conditionnels. Si vous prévoyez d'utiliser régulièrement les flux de travail personnalisés, marquez-les comme récurrents.

Affichez et répondez aux demandes d'approbation depuis l'application mobile Smartsheet, le bureau, l'e-mail ou même Slack.

Smartsheet et ClickUp sont tous deux impressionnants en termes d'automatisation. Cependant, la disponibilité de l'IA dans ClickUp lui donne une longueur d'avance.

L'assistance client dans ClickUp

ClickUp dispose d'une liste complète de ressources dans le domaine de la Centre d'aide ClickUp si vous êtes bloqué. Accédez au centre d'aide depuis votre navigateur, votre environnement de travail ou n'importe quelle page web ClickUp. Si vous avez toujours besoin d'aide pour trouver la solution, contactez l'Assistance en direct 24/7 pour une assistance prioritaire, qui est également disponible pour les utilisateurs du forfait gratuit de ClickUp.

Outre l'assistance en direct, ClickUp propose cinq autres options d'assistance :

ClickUp University: ClickUp University est une plateforme d'apprentissage à son rythme. Des cours sont créés pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants afin de construire un apprentissage de base. Vous obtenez également des certificats en cas de réussite à un test de connaissances

ClickUp University est une plateforme d'apprentissage à son rythme. Des cours sont créés pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants afin de construire un apprentissage de base. Vous obtenez également des certificats en cas de réussite à un test de connaissances Webinaires ClickUp: ClickUp propose des webinaires à la demande que vous pouvez regarder à tout moment. Il existe également une option pour des webinaires en direct pour vous et votre équipe afin de vous aider à apprendre les cas d'utilisation, les flux de travail et les fonctionnalités avancées

ClickUp propose des webinaires à la demande que vous pouvez regarder à tout moment. Il existe également une option pour des webinaires en direct pour vous et votre équipe afin de vous aider à apprendre les cas d'utilisation, les flux de travail et les fonctionnalités avancées **API ClickUp : paramétrez l'intégration de votre compte ClickUp avec d'autres outils à l'aide de la documentation ClickUp AI

ClickUp Templates: Le centre de modèles de ClickUp vous permet de choisir des modèles spécifiquement conçus pour différents cas d'utilisation. Recherchez un modèle approprié et personnalisez-le comme vous le souhaitez

Le centre de modèles de ClickUp vous permet de choisir des modèles spécifiquement conçus pour différents cas d'utilisation. Recherchez un modèle approprié et personnalisez-le comme vous le souhaitez Communauté ClickUp:Assurez-vous de suivre le site Groupe Facebook de ClickUpperun groupe officiel d'utilisateurs de ClickUp où ils posent des questions, discutent des nouvelles fonctionnalités et partagent leurs idées sur tout ce qui concerne ClickUp

Assistance client dans Smartsheet

Le portail d'Assistance client de Smartsheet a deux objectifs : un libre-service et un service d'assistance base de connaissances et un emplacement centralisé pour l'ouverture et le suivi des dossiers d'assistance. une assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est disponible pour les utilisateurs payants qui ont opté pour des types de forfaits et des offres spécifiques.

Smartsheet propose également deux formules d'assistance : Assistance standard et Assistance professionnelle. Le forfait standard est gratuit pour les forfaits Enterprise et comprend une formation continue avec l'Université Smartsheet et une assistance téléphonique mondiale 24×7.

L'offre professionnelle couvre tout ce qui est inclus dans l'offre standard et, en plus, propose le Pro Desk. Pro Desk est une session de coaching personnalisée et programmée avec un expert Smartsheet, votre responsable réussite dédie.

Intégrations avec ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/screenshot-clickup.com-2021.04.05-10\_36\_39.png intégrations avec ClickUp et importation /$$$img/

Connectez ClickUp à plus de 1 000 autres outils de travail pour rationaliser tous les processus

ClickUp s'intègre à plus de 1000 outils tiers pour centraliser toutes les informations en un seul endroit afin d'aider vos équipes à éviter le changement de contexte et faciliter la rationaliser les processus .

Les intégrations tierces avec les systèmes CRM, les solutions de gestion de projet, les plateformes de gestion des ressources et d'autres applications Business réduisent les erreurs et les tâches manuelles l'entrée de données dans différents systèmes. Gagner du temps et bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les performances de votre entreprise grâce à ClickUp.

Voici la liste des outils les plus populaires avec lesquels ClickUp s'intègre :

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Intégrations avec Smartsheet

Les intégrations Smartsheet sont compétentes pour éviter le cloisonnement des données et donner à votre équipe les moyens de prendre des décisions plus éclairées basées sur les données. Les intégrations comprennent des outils de messagerie et de communication, des logiciels de collaboration de contenu et des solutions de sécurité et de gouvernance.

Voici la liste des outils les plus populaires avec lesquels Smartsheet s'intègre :

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vs. Smartsheet sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour vérifier ce que les gens pensent de Smartsheet vs ClickUp, et pour savoir lequel des deux s'en sort le mieux. Dans l'ensemble, les votes sont en faveur de ClickUp. Voici quelques avis qui viennent assister nos conclusions :

Cet utilisateur a salué le potentiel de ClickUp en tant que logiciel de gestion des tâches et ses fonctionnalités de collaboration :

"ClickUp est bien meilleur pour la gestion des tâches, il est donc parfait pour le suivi des sprints et des tâches de construction de bas niveau. C'est sur ce logiciel que notre équipe de développement travaille et les tableaux de bord sont parfaits pour les réunions quotidiennes. Teams est bien meilleur pour la collaboration au sein de l'équipe et les possibilités de personnalisation des listes sont immenses. La vue Gantt ne peut cependant pas faire grand-chose et le suivi du temps ainsi que la gestion du budget laissent à désirer."

Cet utilisateur particulier souligne le prix abordable de ClickUp et les mises à jour continues du produit :

"ClickUp a également un cycle de publication continu et élargit constamment ses capacités. C'est très abordable. La communauté où vous pouvez poser des questions, suggérer des fonctionnalités, etc est activement surveillée et interagit avec leur équipe."

**Quel est le meilleur outil de gestion de projet pour les équipes de logiciels ?

Dans le bras de fer entre Smartsheet et ClickUp, ClickUp arrive en tête en tant que bon logiciel de gestion de projet.

Smartsheet est un logiciel de gestion de projet très efficace, doté de nombreuses capacités de personnalisation et d'intégrations. Cependant, si vous essayez de visualiser votre équipe de logiciels à l'aide de Smartsheet, il ne répondra pas à vos attentes.

L'interface de type feuille de calcul, l'automatisation limitée et les options de rapports limitées ne correspondront pas aux besoins des équipes logicielles modernes et des entreprises de nouvelle génération.

ClickUp, en revanche, excelle dans ces domaines et triomphe dans la collaboration en temps réel. ClickUp est idéal pour les équipes logicielles, y compris les équipes de travail télétravail, afin de gérer efficacement les ressources et de traiter plusieurs projets sans effort.

ClickUp s'adapte rapidement à votre forfait Business et à vos besoins. ClickUp évolue avec de nouvelles fonctionnalités, des intégrations et des modèles de développement de logiciels au fur et à mesure que votre entreprise se développe.Prêt à faire passer la gestion de projet au niveau supérieur ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !