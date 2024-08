Slack ou Mattermost : quel est le meilleur outil de collaboration ?

Le travail télétravail est aujourd'hui le mode de fonctionnement de facto de la plupart des entreprises. Cela signifie qu'il faut briser les silos, travailler de manière asynchrone, communiquer avec clarté et collaborer au sein de votre organisation.

Le chemin qui mène à une collaboration transparente n'est pas toujours simple. Vous avez besoin des bons outils, processus et habitudes de travail pour maintenir le flux d'informations entre les équipes et les départements. Les préoccupations liées à la sécurité des données et des technologies de l'information, ainsi qu'au contrôle d'accès, ne facilitent pas non plus les choses.

Heureusement, vous disposez d'excellents applications de collaboration qui font la plupart de ces tâches. Il s'agit donc de choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. Nous avons donc choisi deux outils de collaboration très performants et les avons opposés l'un à l'autre, à savoir Matterstrong et Slack.

Voici une comparaison détaillée avec les attributs, les limites, les prix, et plus encore, pour faciliter votre décision.

Qu'est-ce que Slack ?

via Slack Slack est un outil de collaboration et de gestion de la relation client basé sur le cloud communication pour les équipes et les lieux de travail. C'est un hub qui permet à votre équipe de discuter, de partager des fichiers, de travailler avec des partenaires externes, d'organiser des réunions audio ou vidéo, d'enregistrer et de partager des mises à jour, le tout en temps réel.

C'est un outil populaire parmi les organisations hybrides et distantes pour améliorer la collaboration et la productivité tout en maintenant la flexibilité.

Ironiquement, Slack ne vous permet pas de vous relâcher ! 😉

Les fonctionnalités de Slack

Voyons maintenant les fonctionnalités qui font de Slack l'un des meilleurs outils de collaboration d'équipe.

1. Collaboration

via Slack

Les fonctionnalités collaboratives de Slack, comme les Channels, permettent d'organiser le travail, de discuter, de partager des fichiers et de prendre des décisions.

Si votre travail implique une collaboration avec des équipes externes comme vos partenaires, vos fournisseurs ou vos clients, vous pouvez utiliser Slack Connect.

Parmi les autres fonctionnalités, citons les DM, les réunions quotidiennes et les Clips, qui permettent aux employés de discuter, de passer des visioconférences et des appels vocaux, et même de partager et d'enregistrer des clips, ce qui facilite grandement la communication par rapport aux échanges d'e-mails.

2. Automatisation

via Slack Si vous cherchez à automatiser vos tâches fastidieuses et routinières, mais que vous n'avez pas les compétences techniques pour le faire, Slack connaît un type - c'est Workflow Builder. Avec quelques glisser-déposer, vous serez prêt avec un flux de travail automatisé.

Si vous avez des compétences en codage, vous pouvez coder de manière personnalisée vos processus d'entreprise à l'aide de l'interface de programmation d'applications (API) de Slack pour les adapter à votre flux de travail.

Avec les applications et les intégrations populaires, vous pouvez brancher vos outils favoris et maintenir le flux de travail sans effort supplémentaire. 🤩

3. Partage des connaissances

via Slack Votre équipe peut rechercher des conversations et des fichiers sur les canaux et les DM grâce à une puissante option de recherche.

Les équipes ont souvent besoin d'archiver d'anciens projets, documents et canaux pour garder l'interface propre et à jour, mais la recherche des anciens fichiers peut devenir fastidieuse. Cependant, la fonctionnalité Slack Archive facilite la recherche de ces anciennes discussions et documents.

4. Sécurité et conformité

via Slack

Slack met en œuvre des bonnes pratiques et des cadres acceptés par l'industrie pour assurer la sécurité de vos données. Seules les bonnes personnes peuvent accéder aux informations de l'entreprise grâce à la gestion des appareils et des identités.

Les données de vos clients sont cryptées et protégées avec des outils tels que la gestion des clés d'entreprise et la prévention de la perte de données de Slack. 🛡️

Prix de Slack

Free

Pro: $7.25/mois par utilisateur

$7.25/mois par utilisateur Business+: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid: Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Mattermost ?

via Le plus important Idéal pour les équipes techniques, Mattermost est une plateforme de collaboration et de communication open-source connue pour sa forte conformité en matière de confidentialité et de sécurité. Il s'agit d'une plateforme intégrée de outils de productivité qui offre une communication basée sur les canaux, une exécution structurée des flux de travail et des flux de travail de projet.

Il facilite l'orchestration du flux de travail et élimine la nécessité de passer d'une application à l'autre en fonction du contexte.

L'expérience avec Mattermost est la suivante similaire à Slack car il propose une messagerie individuelle et de groupe ainsi que d'autres outils pour forfait de communication mieux.

Recommandé pour une utilisation en cabinet, les équipes techniques et opérationnelles du monde entier plébiscitent Mattermost.

Caractéristiques de Mattermost

Voyons quelles sont les fonctionnalités qui font de cette plateforme de collaboration open-source un outil de collaboration populaire.

1. Messagerie collaborative

via Mattermost

Échanger des messages, c'est bien jusqu'à ce que vous soyez pressé par une échéance. Les outils de Mattermost, basés sur les canaux, permettent les appels audio et le partage d'écran en mode natif, ce qui permet de faire les choses terminées plus rapidement.

Synchroniser les messages en temps réel, consulter l'historique et partager des fichiers, des images ou des liens, tout cela facilite la collaboration.

2. Cahiers de lecture Mattermost

via Le plus important Une équipe géographiquement diversifiée qui suit des processus multiples peut souvent être source de confusion et de duplication du travail. Les Playbooks de Mattermost aident les membres de votre équipe à être et à rester sur la même page grâce à une automatisation intégrée basée sur des checklists qui permet d'accroître la visibilité et le compte rendu.

Cela donne à chacun des mises à jour quotidiennes avec des déclencheurs et des actions automatisés, des mises à jour de statut diffusées sur des tableaux bord, ainsi que des échéanciers et des rapports prescrits.

3. Plugins

via Mattermost

Avoir tous vos outils favoris au même endroit simplifie votre travail et vous fait gagner du temps. Grâce aux plugins Mattermost, vous pouvez automatiser les tâches de routine avec vos outils préférés sans passer de l'un à l'autre.

Mattermost vous permet également d'ajouter de puissantes personnalisations au serveur, au bureau et aux applications web sans avoir besoin d'apporter des modifications à la base de code. Cela signifie que vous pouvez faire beaucoup de choses sans aide technique. Vous pouvez également personnaliser vos intégrations grâce à un accès complet à l'API. 🙌

4. Une sécurité renforcée

via Mattermost

Mattermost est un logiciel libre, offrant une sécurité des données supérieure avec une solution auto-hébergée qui permet un accès achevé au code source. Ses fonctions avancées d'audit de conformité et de ses outils de rapports préserver la sécurité des données sensibles sans la surveillance d'un tiers.

Vous pouvez également déplacer des données n'importe où, n'importe quand, grâce au chiffrement de bout en bout au repos et en transit.

Prix de Mattermost

Free

Professionnel: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Slack vs. Mattermost : Comparaison des fonctionnalités

La différence la plus apparente entre Slack et Mattermost est que Slack est un logiciel fermé, de sorte que seuls les fournisseurs peuvent accéder au code propriétaire ou le modifier. Mattermost est un logiciel libre et sécurisé outil de communication sécurisé ce qui signifie que toute organisation qui opte pour lui peut le personnaliser avec ses propres plugins et API ouvertes.

Voici les différences essentielles entre Slack et Mattermost.

Comparaison des fonctionnalités de Slack et de Mattermost

Maintenant, creusons un peu plus loin.

1. Hébergement

Que vous travailliez dans un bureau, de manière hybride ou entièrement à distance, cela peut avoir une incidence sur la manière dont vous choisissez d'héberger votre logiciel de collaboration. Il faut également tenir compte des personnes avec lesquelles vous travaillez.

Par exemple, si vous travaillez avec des fournisseurs de soins de santé ou des entités gouvernementales, ils peuvent vous obliger à utiliser un logiciel auto-hébergé et s'attendre à ce que vous vous conformiez à toutes leurs attentes en matière de sécurité et de confidentialité.

Slack

Cet outil est simple à utiliser puisqu'il est basé sur le cloud. Vous pouvez créer des canaux publics ou privés, constituer une équipe, ajouter des membres et commencer à travailler.

Slack est l'outil qui permet de collaborer efficacement au quotidien si votre équipe est petite et nouvelle. Comme Slack est un logiciel propriétaire, vous pouvez le personnaliser au mieux avec des modèles ou des outils, mais vous ne pourrez pas vous auto-héberger sur Slack.

via Slack

Mattermost

Le code open-source vous permet de vous auto-héberger avec Mattermost. Mettez le logiciel en œuvre conformément aux directives de sécurité de votre organisation et optez pour un déploiement basé sur le cloud pour la compatibilité avec le travail télétravail.

2. Applications et intégrations

Étant donné que la plupart des Business utilisent différentes applications et intégrations, vous devez choisir une plateforme de collaboration d'équipe qui assiste vos outils de travail.

Slack

Slack offre plus d'intégrations pour vous permettre de mieux collaborer avec les membres de votre équipe. Avec plus de 2600+ applications et intégrations et maintenant des partenariats nouvellement formés avec OpenAI et Salesforce, Slack apportera l'IA de manière native dans l'expérience utilisateur.

Avec des outils de collaboration populaires comme Google Drive et Salesforce, Slack vous permet également d'ajouter des intégrations personnalisées selon vos besoins.

Mattermost

Mattermost offre une communauté de collaborateurs avec lesquels vous pouvez ajouter des applications, des outils et des intégrations personnalisés ou créer les vôtres avec des API à accès complet.

Mattermost s'intègre directement aux applications utilisées quotidiennement comme Asana, GitHub, Jira, Bitbucket, etc., facilitant ainsi le suivi de votre projets et vos tâches sans passer d'un outil à l'autre.

Pour les développeurs et les grandes organisations avec des flux de travail d'ingénierie ou d'opérations lourdes, l'approche open-source de Mattermost fonctionne mieux pour personnaliser le logiciel.

via Le plus important

3. Capacités de personnalisation

Les qualités de personnalisation de Mattermost vous aident à construire à partir de zéro grâce à son code open-source, alors que Slack propose des applications personnalisées, des modèles et des intégrations avec ou sans codage.

Slack

Avec une assistance multilingue de plus de 10 langues, Slack vous permet de personnaliser la barre latérale, les thèmes, les profils, les messages de bienvenue et la personnalisation des emoji ou des réactions.

Vous pouvez également paramétrer le son de vos notifications push mobiles favorites. Ajoutez des emojis personnalisés et des messages de bienvenue pour rendre les discussions amusantes.

Mattermost

Vous pouvez utiliser Mattermost en marque blanche, ce qui vous permet de personnaliser votre marque avec le code du logiciel. Personnalisez vos applications web, bureau et mobile selon vos protocoles de sécurité.

L'assistance multilingue avancée dans plus de 16+ langues permet une communication diversifiée et inclusive.

via Mattermost

4. Protocoles de sécurité

Les questions de sécurité sont importantes lorsqu'il s'agit de choisir la bonne plateforme de collaboration pour votre entreprise.

Slack

Les fonctionnalités de sécurité de Slack comprennent l'authentification unique, l'authentification multifactorielle, la revendication de domaine, la durée de session personnalisée, la gestion des identités et des appareils, ainsi que le provisionnement des utilisateurs et des groupes.

Les contrôles de sécurité de Slack s'alignent sur les principes de sécurité du cloud du National Cyber Security Centre (NCSC) et sur d'autres normes/certifications internationales en matière de réglementation et de conformité.

Mattermost

C'est ici que Mattermost s'impose ! C'est l'un des plus flexibles et des plus sûrs outils de collaboration qui répond aux besoins les plus exigeants en matière de sécurité de la messagerie privée.

Grâce au déploiement en cloud privé auto-hébergé, vous pouvez accéder à des fonctionnalités de sécurité mobile avancées et contrôler les données sensibles sans surveillance par un tiers.

Slack vs. Mattermost sur Reddit

Nous avons vérifié Reddit pour voir ce que les gens disent sur la question des Slack contre Mattermost . À propos de Slack, les utilisateurs ont fait des commentaires sur les capacités d'utilisation facile :

"L'avantage par rapport à l'e-mail est qu'il permet de se débarrasser de la maladroite et super longue "réponse à tous" lorsqu'un groupe de personnes est impliqué et discute d'un sujet."

D'autres utilisateurs de Reddit ont déclaré que Mattermost est une excellente option si vous souhaitez vous auto-héberger avec des mesures de sécurité personnalisables :

"Nous sommes passés de Hipchat sur site (merci Atlassian) à un serveur Mattermost sur site, et c'est plutôt bien. L'utilisation d'une plateforme cloud pour des détails de réseau potentiellement sensibles n'était pas quelque chose qui me plaisait."

Toujours pas sûr de Slack vs. Mattermost ? Nous avons une application de collaboration d'équipe qui peut remplacer tous vos outils ! 🤩

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Slack Vs. Mattermost

Convertissez les commentaires en tâches et assignez-les à votre équipe avec ClickUp Nous savons que Slack et Mattermost sont populaires, mais avez-vous envisagé d'utiliser les services de l'entreprise ? ClickUp ?

ClickUp achète des centaines de fonctionnalités pour mieux collaborer, améliorer la productivité et achever le travail plus rapidement !

Devenez un organisateur pro en divisant les équipes et les départements en Espaces, en regroupant les grands projets et les actions en dossiers, et en divisant les tâches en listes pour afficher votre travail.

Choisissez parmi plus de 35+ ClickApps pour personnaliser chaque tâche pour tout type de travail.

La collaboration sur ClickUp améliore la productivité des membres de votre équipe, pour que le travail soit toujours agréable. Plongeons plus profondément dans les principaux outils de collaboration de ClickUp.

ClickUp Discussion

Bienvenue dans le monde des discussions cohésives et du fonctionnement avec des outils intégrés. Rassemblez toutes les communications de votre équipe en un seul endroit grâce à ClickUp Discussion .

Étiquettez et assignez des tâches en discutant en temps réel avec des @mentions dans les mentions. De plus, intégrez des vidéos, des documents et des fichiers en tant que pièces jointes et envoyez-les à votre équipe.

Maintenez une communication fluide et organisée avec ClickUp Discussion Communiquez clairement avec des fonctionnalités de formatage riches ou créez des vues de discussion pour des équipes, des travaux ou des départements spécifiques dans ClickUp - contrôlez qui affiche les discussions en fonction de la hiérarchie.

ClickUp Collaboration Détection

Avec Détection de la collaboration ClickUp grâce à la détection de collaboration de ClickUp, vous saurez instantanément sur quoi travaille votre coéquipier ou quand il ajoute un module complémentaire.

Modifiez des documents en temps réel avec vos collègues et obtenez même un retour instantané dans les nouveaux commentaires.

Unissez vos forces pour donner le meilleur de vous-même en utilisant Détection de collaboration ClickUp Plus d'outils de collaboration sur ClickUp

Tableaux de bord: Construisez votre centre de contrôle de mission pour chaque projet et suivez la progression avec des aperçus plus profonds et des aperçus de haut niveau

Construisez votre centre de contrôle de mission pour chaque projet et suivez la progression avec des aperçus plus profonds et des aperçus de haut niveau Intégration: Améliorez votre productivité avec plus de 200 outils d'intégration natifs et plus de 1000 outils gratuits

Améliorez votre productivité avec plus de 200 outils d'intégration natifs et plus de 1000 outils gratuits Automatisation : Les outils d'automatisation sont disponibles sur demandeGagner du temps avec plus de 100 options d'automatisation pour affiner les flux de travail, les tâches de routine, les transferts de projets, et plus encore

Les outils d'automatisation sont disponibles sur demandeGagner du temps avec plus de 100 options d'automatisation pour affiner les flux de travail, les tâches de routine, les transferts de projets, et plus encore ClickUp AI: Accédez à des centaines d'options d'automatisation conçues à la main et soutenues par la rechercheOutils d'IA qui vous aideront à rédiger et modifier le contenu et à faire du brainstorming

Tâches ClickUp

Organiser, collaborer et forfaiter efficacement sur presque tous les sujets grâce à Tâches ClickUp . Attribuez du travail à plusieurs personnes et gagnez du temps grâce aux enregistrements d'écran partageables.

Structurez le travail en le divisant en sous-tâches exploitables pour l'afficher dans différentes vues. Personnalisez votre environnement de travail en nommant les discussions et en les divisant en fonction des types de tâches.

Gérez votre travail en créant des tâches, en les assignant et en suivant leur progression par le biais de Tâches ClickUp Avons-nous mentionné le forfait Free de ClickUp ? Eh bien, c'est le moment idéal pour discuter des options de tarification.

Prix de ClickUp

Free Forever: Idéal pour un usage personnel

Idéal pour un usage personnel Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Slack vs. Mattermost : Qui est le gagnant ?

Slack et Mattermost sont des outils de collaboration robustes qui s'intègrent à des applications populaires. Effacées, l'attribution d'un vainqueur clair dépend de vos besoins organisationnels.

Par exemple, Slack s'adresse aux organisations qui préfèrent un accès basé sur le cloud sans accorder une grande importance aux protocoles de sécurité personnalisés. Ainsi, si une organisation distante a besoin d'un outil de communication facile qui facilite le flux de travail et augmente la productivité, Slack est votre go-to.

Si votre organisation a besoin d'un outil de gestion d'équipe et de collaboration entièrement personnalisable à code source ouvert et auto-hébergé, Mattermost est idéal. Contrairement à Slack, il est conçu par des développeurs pour des développeurs. La plateforme nécessite donc une grande expertise technique pour être paramétrée en fonction de votre cas d'utilisation. Elle convient mieux aux équipes techniques et opérationnelles.

Si vous souhaitez aller plus loin que la collaboration, essayez ClickUp. Gérez vos projets avec la création de tâches, des affichages multiples, des statuts, des modèles et bien plus encore.

Commencez votre essai gratuit ClickUp dès aujourd'hui !