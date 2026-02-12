Les 25 meilleures idées de suggestions artistiques basées sur l'IA pour stimuler votre créativité

/IA a un credo simple : plus les données d'entrée sont de qualité, meilleurs sont les résultats. 🎯

Dans le jargon de l'IA, l'entrée correspond à l'invite, et la sortie au résultat généré. Aujourd'hui, artistes et designers, professionnels comme amateurs, utilisent des invitations artistiques basées sur l'IA pour créer des œuvres visuelles époustouflantes.

Les générateurs d'œuvres d'art alimentés par l'IA ont ouvert de nouvelles voies d'expression artistique. L'art généré par l'IA devenant de plus en plus populaire dans le monde entier, il est temps pour vous de prendre le train en marche.

Des outils tels que Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E 2 permettent à tout le monde d'expérimenter facilement les générateurs d'art basés sur l'IA. Ils produisent des résultats impressionnants, et ce bien plus rapidement que la plupart des applications informatiques destinées aux artistes.

Mais tout commence par savoir comment rédiger l’invite parfaite. 🎨

Que sont les suggestions artistiques basées sur l'IA ?

Les suggestions artistiques basées sur l'IA sont les instructions fournies à un générateur d'art alimenté par l'IA, qui lui permettent de créer des œuvres d'art et des images. Imaginez que vous donniez des instructions à un artiste, sauf que, dans ce cas, l'artiste est un programme informatique sophistiqué.

Une bonne suggestion artistique générée par l'IA est claire, précise, détaillée et, surtout, imaginative. ! 🤖

Pourquoi avez-vous besoin d'une bonne suggestion d'IA ?

Pour créer du contenu — texte ou images —, les générateurs de contenu basés sur l'IA s'appuient sur leur compréhension de la consigne. Ils comparent ensuite les détails de la consigne à l'ensemble de données sur lequel ils ont été entraînés. Par conséquent, l'entrée ou les instructions jouent un rôle essentiel dans le processus.

Bien sûr, il n'existe pas de méthode standard pour rédiger une bonne suggestion. Vous devrez peut-être faire plusieurs essais avant que le modèle ne génère une image qui corresponde parfaitement à ce que vous avez en tête. Ce processus d'essais et d'erreurs vous aide à comprendre comment les différents éléments de la suggestion influencent l'œuvre d'art générée.

Les 25 meilleurs exemples de suggestions artistiques basées sur l'IA pour la génération d'images

Nous avons sélectionné une collection d'invites qui vous permettront de créer des images captivantes sur pratiquement n'importe quel générateur d'art basé sur l'IA.

1. Paysages urbains futuristes

via Gencraft

« Générez une image de paysage urbain représentant une métropole futuriste et animée, avec des gratte-ciel imposants aux designs uniques et complexes. Capturez un environnement urbain dynamique et high-tech, avec des panneaux d'affichage holographiques illuminant la ligne d'horizon de la ville et les rues en contrebas. »

2. Couleurs vives et dégradés

via Gencraft

« Générez une image débordant de couleurs vives et de dégradés, formant une composition abstraite et visuellement saisissante. Les couleurs doivent se fondre les unes dans les autres, transmettant une impression de mouvement et d'énergie. »

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Choisissez un échantillon de suggestion d'image ci-dessous ou décrivez votre propre image

3. Paysages surréalistes

via Gencraft

« Générez une image de paysage surréaliste mettant en scène des îles flottantes, des montagnes à l'envers et une flore atypique. Donnez-lui un aspect onirique, repoussant les limites de la réalité. Créez une scène comportant des éléments imaginatifs et d'un autre monde. »

4. Portraits

via Gencraft

« Générez un portrait mettant en valeur les expressions, les traits et les émotions d'une personne dans un gros plan. Gardez un arrière-plan neutre afin de mettre en valeur la présence du sujet. Faites ressortir la profondeur et la personnalité du sujet pour créer un portrait captivant et bien composé. »

5. Corps célestes

via Gencraft

« Générez une image représentant des corps célestes dans l'immensité de l'espace. Intégrez des planètes, des étoiles et des galaxies pour créer une scène cosmique captivante. »

6. Des forêts profondes et sombres

via Gencraft

« Générez une image d'une forêt profonde et sombre, peuplée d'arbres anciens et imposants. Capturez l'atmosphère mystérieuse avec des branches tordues projetant des ombres inquiétantes sur le sol de la forêt. Évoquez un sentiment de solitude et d'intrigue. »

7. Caractéristiques géographiques

via Gencraft

« Générez une image représentant diverses caractéristiques géographiques, notamment des montagnes imposantes, des rivières sinueuses, de vastes déserts et des vallées luxuriantes. Le relief sur lequel créer les images est varié, mettant en valeur la beauté naturelle de la Terre sous toutes ses formes. »

8. Paysage sous-marin

via Gencraft

« Générez une image de paysage sous-marin capturant la beauté des profondeurs de l'océan. Incluez des récifs coralliens, des poissons exotiques et des plantes aquatiques, avec la lumière du soleil filtrant à travers l'eau pour créer un éclairage spectaculaire et un jeu de couleurs. »

9. Événements sportifs

via Gencraft

« Générez une image qui capture l'ambiance d'un évènement sportif dans un stade bondé. Mettez en avant l'énergie, l'enthousiasme et la compétition alors que les athlètes s'adonnent à leur discipline respective. La scène est animée par l'action et capture l'essence même d'un évènement sportif palpitant. »

10. Entreprise et commerce

via Gencraft

« Générez une image représentant la scène des affaires et du commerce d'une ville moderne. Mettez en avant des gratte-ciel imposants, des rues animées remplies de professionnels et l'activité dynamique d'un quartier d'affaires florissant. Montrez des personnes en réunion, s'affairant dans les quartiers financiers, ainsi que des téléscripteurs affichant les dernières cotations boursières. »

11. Événements historiques

via Gencraft

« Générez une image représentant l'alunissage, avec un astronaute solitaire debout sur la surface lunaire. Montrez le module Eagle d'Apollo 11 posé à proximité. »

12. Visualisez des notes de musique

via Gencraft

« Générez une image représentant des notes de musique dans une composition abstraite et dynamique. Laissez les notes de musique danser dans les airs, formant une symphonie de formes et de symboles qui transmettent l'essence du son. Montrez les notes flottant et s'entremêlant dans les airs, créant une composition visuellement harmonieuse. »

13. Pays et monuments

via Gencraft

« Générez une image qui résume l'essence même de l'Ouzbékistan. Mettez en valeur l'architecture complexe de villes historiques telles que Samarcande et Boukhara, en soulignant la richesse culturelle de la région. Placez l'image dans le décor de la beauté aride du désert de Kyzylkum. »

14. Fleurs et jardins

via Gencraft

« Générez une image d'un jardin pittoresque orné de fleurs variées et éclatantes en pleine floraison. Capturez la sérénité de la scène, avec des parterres de fleurs méticuleusement agencés et des allées sinueuses. La scène doit respirer la tranquillité : une combinaison de parterres de fleurs méticuleusement agencés et d'allées sinueuses. »

15. Jardins abstraits et mécaniques

via Gencraft

« Générez une image surréaliste d'un jardin abstrait et mécanique, où des fleurs métalliques ornées d'engrenages font office de pétales et où des vignes robotiques grimpent sur des structures imaginaires. »

16. Paysages sereins

via Gencraft

« Générez une image capturant les paysages époustouflants des Alpes. Mettez en valeur les sommets imposants et enneigés, les prairies verdoyantes et les lacs alpins cristallins. Incluez des villages pittoresques nichés dans les vallées. »

17. Événements mondiaux

via Gencraft

« Générez une image représentant une assemblée des Nations Unies, où des représentants de nations du monde entier se sont réunis pour discuter et aborder des problèmes mondiaux urgents. Capturez la diversité des cultures, des langues et des points de vue présents dans la salle, symbolisant l'effort collectif visant à promouvoir la paix, la coopération et la compréhension à l'échelle mondiale. »

18. Photographies réalistes

via Gencraft

« Générez une série de photographies réalistes qui capturent des moments du quotidien de manière authentique et accessible. Représentez des scènes de la vie quotidienne, des expressions spontanées et la beauté qui se cache dans les détails ordinaires. »

19. Caractères réels ou historiques

via Gencraft

« Générez une photographie réaliste de Malcolm X, le leader influent du mouvement des droits civiques. Capturez son charisme, sa détermination et son engagement en faveur de la justice et de l'égalité. Imaginez un moment qui reflète son charisme, sa détermination et son engagement à défendre la justice et l'égalité. »

20. Recréez une œuvre d'art

via Gencraft

« Créez une peinture à l'huile et à l'aquarelle de style impressionniste représentant un étang paisible. Utilisez des coups de pinceau pour mélanger les couleurs, capturer les jeux de lumière et de couleur, et ajoutez une lueur chaleureuse de soleil tamisé. »

21. Les saisons

via Gencraft

« Capturez la beauté de l'hiver en une seule scène, en utilisant des éléments saisonniers et des palettes de couleurs pour transmettre l'harmonie des cycles de la nature. »

22. Diagrammes linéaires

via Gencraft

« Générez un graphique linéaire illustrant la croissance de l'adoption des énergies propres au cours des cinq dernières années. Veillez à créer deux axes et à libeller les points de données afin de mettre en évidence la tendance à la hausse de l'utilisation des énergies propres. »

23. Diapositives pour une présentation

via Gencraft

« Créez une diapositive de présentation sur les opportunités commerciales dans une zone géographique donnée. Incluez une carte mettant en évidence les régions clés et des puces concises décrivant le potentiel du marché, les données démographiques cibles et les domaines de croissance potentiels. »

24. Représentez les émotions visuellement

via Gencraft

« Créez une illustration représentant une joie immense. Utilisez des couleurs vives, telles que le jaune et l'orange, qui se mêlent dans des formes dynamiques pour transmettre la joie et la fête. Essayez de capturer la joie à travers la couleur et la forme. »

25. Créez des logos et des emblèmes

via Gencraft

« Générez des propositions d'emblèmes pour une université prestigieuse, avec des symboles tels qu'un bouclier, un livre ouvert et un stylo. Disposez ces éléments dans une palette de couleurs harmonieuse, afin de créer une impression de savoir, de tradition et d'illumination. »

Utilisation des suggestions artistiques basées sur l'IA

L'utilisation de suggestions artistiques générées par l'IA présente deux avantages majeurs : le recours à l'IA pour générer des images permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Un autre avantage majeur est qu'elle n'est pas soumise aux limites propres aux humains, telles que des compétences spécifiques et une connaissance limitée des différents styles artistiques. 💫

Voici quelques-uns des nombreux avantages liés à l'utilisation des suggestions d'IA.

Gain de temps

Avec une bonne invitation, vous pouvez générer une image en quelques secondes, au lieu des heures qu'il faut pour créer une image originale à la main. Peaufiner l'invitation pour rendre le résultat personnalisé ne prendra au maximum que quelques minutes supplémentaires.

Rentabilité

Le temps, c'est de l'argent, et grâce à des outils d'IA peu coûteux et ne nécessitant aucun code, les entreprises peuvent considérablement augmenter leur production de contenu tout en réduisant leurs coûts de production. Les suggestions donnent aux artistes une longueur d'avance en leur fournissant des idées et une orientation initiales, au lieu de les laisser expérimenter sans fin pour trouver l'étincelle créative, ce qui permet d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de matériel et de temps.

Cohérence

L'utilisation d'invites pour les générateurs d'images IA vous permet d'obtenir des résultats cohérents. Comme les générateurs d'images utilisent des instructions textuelles et l'apprentissage automatique, vous pouvez créer de nombreux designs originaux sans compromettre les directives de marque ni les styles préférés.

Accessibilité

Les experts affirment également que les outils d'IA tels que Midjourney, Dall-E et Stable Diffusion ont démocratisé la création de contenu. Les invites sont accessibles à tous. Vous n'avez donc pas besoin d'être un expert en art ou en IA pour créer des images visuellement attrayantes 👍🏼

Polyvalence

L'utilisation d'invites pour l'art généré par l'IA vous offre également une polyvalence inégalée : l'IA excelle dans la compréhension et l'imitation de divers styles artistiques. Cela peut encourager les artistes à expérimenter différents styles et techniques.

Innovation

Les générateurs d'images encouragent également les artistes à sortir des sentiers battus. Vous pouvez explorer des territoires inconnus et créer des œuvres d'art époustouflantes et inédites en utilisant des idées et des combinaisons non conventionnelles. Les outils artistiques basés sur l'IA aident également à générer des invitations et des instructions pour vous aider à trouver des idées et à créer des œuvres d'art innovantes.

Enfin, les générateurs de suggestions artistiques basés sur l'IA peuvent inciter les artistes à repousser leurs limites. En s'attaquant à des suggestions nouvelles et stimulantes, les artistes affinent leurs techniques et élargissent leurs compétences.

Défis et obstacles courants liés à l'utilisation des suggestions d'IA pour l'art

L'émergence de l'IA dans la création de contenu a suscité des discussions et des débats parmi les artistes et les designers. Outre les préoccupations liées à la violation des droits d'auteur, à la propriété et à l'extraction de données, la dévalorisation du talent artistique humain reste une source d'inquiétude pour les artistes chevronnés.

L'un des inconvénients courants de l'utilisation des suggestions d'IA est qu'elles sont restrictives. Comme les générateurs d'art IA fonctionnent uniquement à partir de ces suggestions, il n'y a pas de place pour l'expérimentation avec des éléments et des styles en dehors de la suggestion. Par conséquent, les générateurs d'images IA peuvent ne pas parvenir à saisir les nuances et les subtilités qui caractérisent un art de qualité. L'art généré par l'IA a également tendance à être en formule, manquant de touche personnelle.

La dépendance excessive vis-à-vis des suggestions générées par l'IA constitue un autre défi. Les artistes pourraient avoir du mal à trouver le juste équilibre entre volume de production et qualité.

Garder sa voix créative unique au premier plan tout en s'appuyant sur des invitations d'IA constitue un obstacle supplémentaire. Malgré ces défis, les générateurs d'images deviennent peu à peu des outils fantastiques pour la création de contenu.

Il ne reste plus qu'un dernier obstacle à franchir : rédiger des invitations efficaces, capables de générer un contenu pertinent, captivant et utile. 💡

Voyons comment faire.

Comment rédiger des invitations d'art IA pour la génération d'images

Pour rédiger une consigne efficace, veillez à inclure les éléments suivants : le format de l'image, le sujet principal, les détails associés au sujet, les caractéristiques stylistiques ou les références, ainsi que les détails relatifs à la composition dans son ensemble.

Voici une explication détaillée, étape par étape.

Commencez par préciser le type d'œuvre que vous souhaitez. Déterminez s'il s'agit d'une photographie, d'un dessin, d'une esquisse, d'une peinture à l'huile ou d'un rendu 3D. Ensuite, définissez clairement le sujet principal de l'œuvre. Il peut s'agir d'une personne, d'un animal, d'un objet ou d'un concept abstrait.

Ensuite, décrivez les caractéristiques spécifiques des éléments principaux de votre image. Incluez des informations sur les couleurs, les formes, les tailles et les textures afin de guider l'outil dans la génération de détails précis. Précisez la forme d'art et le style que vous avez en tête en utilisant des mots-clés tels que « abstrait », « minimaliste », « expressionniste » ou « surréaliste » pour décrire l'esthétique.

Enfin, définissez la composition de manière aussi détaillée que possible. Précisez le courant artistique, le style d'éclairage, le format, les proportions et les angles de prise de vue. Sinon, vous pouvez vous concentrer sur l'arrière-plan et le contexte.

Imaginons que vous ayez besoin d'une image représentant un Viking sur fond moderne. Voyons les étapes à suivre pour rédiger la bonne invitation dans cet exemple :

Précisez le format : Générer une photographie… Décrivez le sujet : Générez une photographie d'un chef de guerre viking… Ajouter des détails : Générer une photographie d'un chef de guerre viking tenant une hache… Décrivez le style : générez une photographie de style pop art représentant un chef de guerre viking tenant une hache dans un plan d'ensemble en noir et blanc… Ajoutez des détails supplémentaires : Générez une photographie de style pop art représentant un chef de guerre viking brandissant une hache dans un plan d'ensemble en noir et blanc, debout devant Times Square, à New York

Vous pouvez ensuite continuer à ajouter des détails et des nuances, telles que des descriptions détaillées, pour générer des œuvres d'art et des pistes de conception, y compris des éléments comme des styles artistiques spécifiques (par exemple le pop art), des écoles ou des genres artistiques, des références à des icônes de la culture pop, ou encore des éléments textuels.

Plus vos invitations sont claires et précises, plus l'image sera détaillée et nuancée.

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Et si on vous disait que vous pouvez réaliser votre travail plus vite avec l'IA en utilisant… eh bien, l'IA ?

Apprendre à rédiger des prompts d'art IA demande du temps et de la pratique. Mais avec le générateur de prompts d'art de ClickUp, vous disposez d'un modèle d'IA puissant qui interprète vos instructions et crée des prompts pour pratiquement n'importe quel générateur d'art IA gratuit.

ClickUp propose également une fonctionnalité de bibliothèque de modèles de suggestions pour vous aider à créer des suggestions plus rapidement et plus facilement. Vous trouverez également des suggestions toutes prêtes. 👏🏼

Il vous suffit de saisir vos idées et vos préférences, et ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, vous proposera des thèmes, des concepts et des éléments correspondant à ces idées. En quelques clics, vous pouvez créer des invitations complètes à intégrer à votre générateur d'images IA.

Utilisez ClickUp Brain pour générer plus rapidement des suggestions d'art généré par l'IA

Et ce n'est pas tout : vous pouvez générer des images IA directement dans ClickUp Brain.

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💡 Conseil de pro : générez de l'art généré par l'IA sans taper d'invites ! Oui, vous avez bien lu. Pourquoi taper alors que vous pouvez dicter les invites à la place grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp Brain MAX? C'est 4 fois plus rapide que de taper et cela réduit le temps nécessaire pour transposer votre vision sur la toile ! Capturez vos idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches quatre fois plus vite grâce à la fonctionnalité « Talk to Text » de ClickUp Brain MAX

Pourquoi ne pas donner vie à vos idées lors de vos sessions de brainstorming ?

Lorsque vous mappez vos pensées, vos idées et vos stratégies sur les Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez également saisir une suggestion en langage naturel pour générer une image qui les représente visuellement !

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Plongez dans un univers riche en thèmes, styles et sujets variés. Des merveilles abstraites aux portraits hyperréalistes, il y en a pour tous les goûts. Chaque invitation vous permet de créer de l'art généré par l'IA tout en explorant de nouveaux horizons dans votre expression artistique.

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