Une journée dans la vie d'un chef de produit : Rôle, responsabilités et outils

En moyenne, un chef de produit gagne $156,524 par an. Ce chiffre peut varier en fonction du secteur, du produit, de la situation géographique, de l'expérience, des certifications et d'autres paramètres.

Une rémunération aussi attrayante fait que tout le monde s'intéresse au rôle convoité de chef de produit. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent le rôle et les responsabilités de ce poste.

Après tout, le titre de "chef de produit" ne donne que peu d'indications sur ce que l'on peut faire, à part gérer un produit. L'idée de ce qui constitue un "produit" est en constante évolution, les produits numériques et logiciels élargissant la définition de ce que l'on considérait autrefois comme des biens tangibles.

Poursuivez votre lecture si vous souhaitez en savoir plus sur le profil d'un chef de produit.

Qu'est-ce qu'un chef de produit ?

Selon la personne à qui vous posez la question, vous obtiendrez des réponses différentes à la question "Qu'est-ce qu'un chef de produit ?"

Selon certains, les chefs de produit recherchent, identifient et conceptualisent les produits qui valent la peine d'être construits. D'autres pensent qu'ils orchestrent le cycle de développement du produit. D'autres encore limitent leur rôle au développement de fonctionnalités ou à l'analyse des produits.

Aucune de ces définitions n'est erronée. Après tout, les chefs de produit font tout cela, directement ou indirectement, et plus encore.

Cependant, nous sommes ici pour apporter plus de structure et de compréhension à votre compréhension de ce qu'est un chef de produit.

Tout se résume donc à ceci : Un chef de produit est un professionnel responsable d'un produit. Des entrepreneurs comme Ben Horowitz veulent que vous les considériez comme le PDG du produit. Il intervient tout au long du cycle de développement, de la planification et de la stratégie au lancement et à l'amélioration. Cela implique la gestion des tâches, l'établissement de relations, la coordination, la lutte contre les incendies, etc.

Tout en gérant ces activités dans l'ensemble de l'Union européenne, les équipes interfonctionnelles les chefs de produit constituent un lien essentiel entre les parties prenantes, les développeurs, les concepteurs, les équipes de vente et de marketing et les équipes d'assistance à la clientèle.

Des experts comme Martin Eriksson qualifie les gestionnaires de produits d'intersection de l'expérience utilisateur (UX), du commerce et de la technologie.

Rôles et responsabilités d'un chef de produit

Les rôles et les responsabilités des chefs de produit sont tout aussi nuancés puisqu'ils portent plusieurs casquettes. Bien qu'il puisse y avoir des variations spécifiques à l'industrie, un chef de produit est généralement impliqué dans ce qui suit :

Idée produit: Réaliser des études de marché pour identifier les tendances, les opportunités et les demandes des clients pour un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité. Rédiger un document sur la vision du produit et le communiquer à toutes les parties prenantes concernées

Réaliser des études de marché pour identifier les tendances, les opportunités et les demandes des clients pour un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité. Rédiger un document sur la vision du produit et le communiquer à toutes les parties prenantes concernées Planification et feuille de route: Préparer une feuille de route du produit qui décrit le calendrier jusqu'à la sortie du produit et les étapes importantes. Identifier les caractéristiques et les fonctionnalités du produit et donner la priorité à celles qui sont cruciales pour le succès du produit

Préparer une feuille de route du produit qui décrit le calendrier jusqu'à la sortie du produit et les étapes importantes. Identifier les caractéristiques et les fonctionnalités du produit et donner la priorité à celles qui sont cruciales pour le succès du produit Développement du produit: Constituer une équipe de produit composée d'experts ou de représentants de la conception, de l'ingénierie, des ventes, du marketing, etc. Coordonner avec ces équipes pour encourager la collaboration et s'assurer que le cycle de développement du produit est sur la bonne voie et respecte les spécifications, les délais et les budgets convenus

Constituer une équipe de produit composée d'experts ou de représentants de la conception, de l'ingénierie, des ventes, du marketing, etc. Coordonner avec ces équipes pour encourager la collaboration et s'assurer que le cycle de développement du produit est sur la bonne voie et respecte les spécifications, les délais et les budgets convenus **Vous êtes responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'entreprise, de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'entreprise et de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'entreprise

Évaluation du retour d'information: Recueillir le retour d'information des clients ou des utilisateurs finaux par le biais d'études de groupes de discussion, d'enquêtes et d'analyses de données de base. Filtrer les commentaires pertinents et à fort impact des principaux clients afin d'améliorer la convivialité du produit

Recueillir le retour d'information des clients ou des utilisateurs finaux par le biais d'études de groupes de discussion, d'enquêtes et d'analyses de données de base. Filtrer les commentaires pertinents et à fort impact des principaux clients afin d'améliorer la convivialité du produit Gestion du changement: Suivi de la concurrence, des tendances du marché et d'autres variables afin d'ajuster et de recalibrer la stratégie du produit

Suivi de la concurrence, des tendances du marché et d'autres variables afin d'ajuster et de recalibrer la stratégie du produit Lancement du produit: Planification et exécution des activités de marketing du produit avant le lancement et le jour J afin d'assurer un lancement sans heurts et mémorable du produit sur le marché

Planification et exécution des activités de marketing du produit avant le lancement et le jour J afin d'assurer un lancement sans heurts et mémorable du produit sur le marché Analyse des performances: Définir les indicateurs clés de performance (KPI) et les utiliser pour mesurer les performances du produit

Définir les indicateurs clés de performance (KPI) et les utiliser pour mesurer les performances du produit **Gestion des risques : identification des risques et des défis potentiels susceptibles d'entraver le développement d'un produit et prise de dispositions pour en assurer la viabilité

**Mise à jour des produits ou des fonctionnalités : utiliser des données pour évaluer les besoins des clients ou les lacunes du produit existant, que l'équipe produit traitera lors du développement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle fonctionnalité

Les gestionnaires de produits doivent posséder de nombreuses compétences pour gérer et orchestrer des activités aussi diverses.

À quoi ressemble une journée dans la vie d'un chef de produit ?

En tant que chef de produit, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Un jour, vous faites un brainstorming avec l'équipe d'ingénieurs et l'autre, vous comprenez les défis auxquels sont confrontées les équipes de service et d'assistance à la clientèle. Vous pouvez rédiger des témoignages d'utilisateurs sur la base du retour d'information des clients ou préparer une stratégie de mise sur le marché avec l'équipe de vente.

Cela dit, deux choses sont constantes dans la vie d'un chef de produit.

Il n'y a jamais de moment ennuyeux. Chaque jour est ponctué de réunions. Vous devez assister à environ 3 à 5 réunions de gestion des produits avec diverses équipes interfonctionnelles et rester très impliqué tout au long du processus.

À ce propos, voici un aperçu d'une journée type dans la vie d'un chef de produit :

Matin : Communication et collaboration

Les chefs de produit consacrent leur matinée à rattraper les tâches en suspens, à les classer par ordre de priorité et à mettre à jour la feuille de route du produit pour la journée. Ainsi, la matinée s'articule autour des points suivants

Vérifier les courriels, les messages et autres communication asynchrone pour les messages urgents, les problèmes ou les mises à jour

Organiser une réunion quotidienne (ou une réunion de l'équipe principale) avec différentes équipes interfonctionnelles pour faire le point sur les tâches en cours, les progrès et les défis

Engager des discussions avec les principales équipes d'ingénieurs produits et lever les obstacles, clarifier les exigences et s'assurer de la compréhension de la vision du produit

Fixer les priorités de la journée et communiquer le programme de la journée et les attenteslivrables attendus aux différentes équipes

Les réunions de gestion de produit faisant partie intégrante de la première moitié de la journée d'un gestionnaire de produit, voici un bref aperçu de ce qui se passe lors des réunions avec les équipes interfonctionnelles :

L'équipe de développement du produit: Vérifier les progrès réalisés par les équipes de développement, examiner le prototype ou les démonstrations du produit, et partager les histoires des utilisateurs

Vérifier les progrès réalisés par les équipes de développement, examiner le prototype ou les démonstrations du produit, et partager les histoires des utilisateurs Équipe de conception : aider l'équipe de conception à surmonter les blocages créatifs, suggérer des idées et des innovations, et examiner les éléments de conception existants

L'équipe de marketing: leur donner accès au matériel de marketing, aux messages, aux ressources et aux autres documents nécessaires pour toucher le public cible

leur donner accès au matériel de marketing, aux messages, aux ressources et aux autres documents nécessaires pour toucher le public cible Équipe de vente: Collaborer avec l'équipe de marketing, comprendre les défis spécifiques rencontrés pour atteindre les objectifs de vente et examiner les performances de vente antérieures

Collaborer avec l'équipe de marketing, comprendre les défis spécifiques rencontrés pour atteindre les objectifs de vente et examiner les performances de vente antérieures Équipe d'assistance à la clientèle: Veiller à ce que l'équipe d'assistance à la clientèle dispose de la formation nécessaire pour résoudre les problèmes des clients et recueillir leurs commentaires en vue d'améliorer les produits

Après-midi : Planification et réflexion stratégiques

L'après-midi est la partie la plus dynamique de la journée d'un chef de produit. Au cours de cette période, il consacre du temps à la planification et à l'élaboration d'idées. C'est pourquoi vous les trouverez :

Suivre les chiffres communiqués par les équipes de vente et de marketing et effectuer une analyse SWOT approfondie du produit

Examiner les problèmes récurrents signalés dans les tickets d'assistance à la clientèle et les utiliser pour identifier les domaines dans lesquels le produit doit être affiné

Étudier les conditions du marché en se renseignant sur les tendances du secteur, les nouvelles et les rapports crédibles, les analyses d'experts, les stratégies des concurrents, les articles de blog et d'autres documents

Recalibrer diverses stratégies liées aux produits en fonction des conditions du marché, des demandes des clients et des problèmes liés aux stratégies actuelles

Analyser les données relatives à l'utilisation des produits à l'aide de divers outils mesures de gestion des produits comme les utilisateurs actifs, le taux de rétention, la durée de la session, l'engagement de l'utilisateur, etc.

Effectuer une analyse de la concurrence pour établir des références sur la façon dont votre produit se situe par rapport aux concurrents, identifier les possibilités de différencier le produit et d'acquérir un avantage concurrentiel, et reproduire les stratégies réussies pour accélérer la croissance du produit

Assurer la collaboration et la communication entre les membres de l'équipe, les équipes et les départements, et résoudre les problèmes ou les conflits qui surviennent au cours du processus

Tester le produit ou ses prototypes pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de conception et d'utilisation requises

Suivre le projet suivre l'avancement du projet par rapport au plan d'actioncalendrier du projet et notez les domaines qui doivent être ajustés. Modifier des aspects tels que l'affectation des ressources, l'atténuation des risques, la gestion du changement, etc. pour que tout reste sur la bonne voie

Communiquer avec les propriétaires du produit et les tenir au courant de l'état du produit, des défis anticipés, des compromis entre les fonctionnalités, le budget et le calendrier, etc.

Soirée : Délibération sur les prochaines étapes

À l'approche de la fin de la journée de travail, les chefs de produit prendront le temps d'examiner, de réfléchir et de documenter. Au cours de cette phase, ils

Procéder à un examen complet de toutes les tâches et histoires d'utilisateurs réalisées au cours de la journée, y compris celles qui sont en cours. S'assurer que chaque élément est conforme aux normes de qualité et aux objectifs généraux de la gestion de projet

Mettre à jour la feuille de route sur le site outils de gestion des produits afin que tous les membres de l'équipe, les cadres supérieurs et les parties prenantes externes soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les réalisations, les étapes et les échecs de la journée

Réfléchir aux principaux enseignements tirés des réunions post-sprint et comparer les objectifs atteints jusqu'à présent aux objectifs prévus, tout en évaluant les réussites et les domaines d'amélioration

Documenter les énoncés de problèmes et proposer des hypothèses et des solutions potentielles. Faites-les circuler parmi les parties prenantes concernées pour qu'elles y réfléchissent afin de mettre en place un processus collaboratif de résolution des problèmes et de prise de décision

Évaluer l'arriéré de produits et les connaissances acquises grâce à eux

Communiquer et collaborer en fin de journée avec les membres de l'équipe principale afin de résoudre les problèmes en suspens

Consigner les principaux enseignements et les points saillants des activités de la journée. Ce journal offre une perspective et éclaire le processus de développement du produit

Préparer le lendemain en définissant les priorités, en prenant note des défis et des prochaines étapes afin de maintenir l'élan jusqu'à la prochaine journée de travail

Avantages et défis du métier de chef de produit

D'après tout ce qui a été dit jusqu'à présent, il est évident que la gestion des produits est un défi. En même temps, c'est une profession gratifiante qui offre des avantages intéressants. Dans ce contexte, examinons quelques-uns des avantages et des défis liés à la fonction de chef de produit.

Commençons par les avantages liés à cette fonction :

Comme vous êtes responsable du produit et de son développement, vous voyez l'impact direct de la valeur qu'il apporte à l'organisation ou à ses flux de travail

Vous visualisez l'impact de votre produit ou de ses améliorations sur l'utilisateur final grâce aux mesures UX et au retour d'information des clients

La capacité à travailler avec un ensemble varié d'équipes interfonctionnelles vous permet d'être exposé à différentes opérations commerciales tout en perfectionnant vos compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles

Vous bénéficiez d'un degré élevé d'autonomie et d'appropriation du produit, ce qui vous encourage à prendre des risques stratégiques pour mieux réussir

Vos compétences en matière de prise de décision et de résolution de problèmes sont constamment mises à l'épreuve et vous recherchez l'innovation et l'amélioration de votre produit

C'est un poste qui exige une formation continue, car vous devez rester informé des caractéristiques et des spécifications de votre produit tout en vous tenant au courant de la dynamique du marché, des tendances de l'industrie et des technologies émergentes

Vous acquérez une connaissance approfondie de votre produit et de son facteur de différenciation concurrentielle par rapport aux conditions actuelles du marché

La maîtrise de l'art de la gestion des produits ouvre la voie à de nombreuses possibilités d'évolution de carrière qui peuvent vous permettre d'accéder à la suite C-suite

Viennent ensuite les aspects moins positifs :

L'équilibre entre les objectifs à court terme et la vision à long terme du produit peut s'avérer épuisant, surtout si l'on est confronté à des problèmes de gestion de produitsdes priorités concurrentes et des attentes changeantes des parties prenantes

L'absence d'objectif clair ou le fait d'être pris au dépourvu par des perturbations et des changements soudains sur le marché entraînent une grande incertitude dans la gestion des produits

Répondre aux attentes des différentes parties prenantes, dont les priorités et les intérêts varient, peut s'avérer difficile

Il peut être difficile de maintenir des canaux de communication et de transmettre des informations aux parties prenantes techniques et non techniques

Définir le bon ensemble d'indicateurs de performance pour mesurer le succès d'un produit est complexe et implique de travailler avec des données qualitatives et quantitatives

Gérer les contraintes de temps et de budget par rapport aux exigences de qualité peut être un exercice d'équilibre délicat

La gestion du retour d'information des clients ou des utilisateurs tout en atteignant les objectifs du produit confère un certain degré d'ambiguïté à la gestion du produit

Le fait que l'ensemble de l'équipe produit compte sur vous peut être légèrement intimidant

Simplifier le travail des chefs de produit avec ClickUp

ClickUp est un puissant outil de gestion du travail qui stimule la productivité, la collaboration et l'efficacité. Si vous souhaitez acquérir une compétence, ClickUp vous aide à atteindre cet objectif. Si vous êtes déjà brillant dans un domaine, ClickUp vous aide à vous améliorer - et il en va de même pour la gestion de produits.

Voici un aperçu de l'utilisation de ClickUp ClickUp pour la gestion des produits :

Gestion centralisée des tâches

créez, gérez et assignez des tâches en un seul clic avec ClickUp_

ClickUp est une plateforme centralisée pour la gestion de plusieurs projets . Utilisez-le pour organiser vos projets en cours et les tâches sous-jacentes. Créez, attribuez et suivez les tâches en quelques clics, quelle que soit l'étape du cycle de vie du produit.

Supervisez toutes les tâches de manière proactive et faites avancer le produit en définissant des priorités, en tenant compte des dépendances des tâches et en configurant des flux de travail automatisés. Ce dernier point peut s'avérer crucial pour la gestion du carnet de commandes.

Modèles prêts à l'emploi

Modèle de stratégie produit par ClickUp En utilisant ClickUp, les chefs de produit ne doivent pas commencer leur travail à partir de zéro. ClickUp héberge une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi qui augmentent vos chances de réussite. Il vous suffit de choisir le modèle qui vous convient le mieux modèles de gestion de produits et commencez à créer votre produit.

Fiches de route interactives

des feuilles de route interactives et engageantes sur ClickUp

La planification et la cartographie des produits deviennent de plus en plus faciles à gérer avec ClickUp. Les chefs de produit peuvent construire des feuilles de route interactives et visuelles décrivant la stratégie de développement du produit processus de développement du produit tout en marquant les différentes échéances et étapes qui jalonnent le processus. La fonction intuitive de glisser-déposer facilite la mise à jour des feuilles de route des produits.

Vue de haut niveau du projet

une vue de la liste du carnet de commandes pour des entrées rapides

ClickUp offre une vue de haut niveau du cycle de vie du produit. En un coup d'œil, vous pouvez connaître l'état actuel du développement, les activités en cours, les parties prenantes impliquées, les échéances, les jalons et bien plus encore.

Passez d'un projet à l'autre modèles de développement de produits pour répondre à vos besoins spécifiques. La simplicité d'un tel tableau de bord garantit que les informations qu'il contient sont accessibles et compréhensibles par tous, des équipes de développement aux propriétaires de produits.

Collaboration en temps réel

espace de conception collaborative de produits sur ClickUp

ClickUp sert de plateforme pour établir une communication omnicanale, à la fois interne et externe. Les chefs de produit peuvent partager des suggestions, des apports, des conseils ou des instructions directement au sein d'une tâche par le biais de commentaires et de balises.

La fonction de messagerie instantanée leur permet de discuter avec d'autres membres de l'équipe en temps réel. Sans oublier qu'ils peuvent utiliser ClickUp pour la planification du sprint et les réunions d'équipe quotidiennes.

Suivi des progrès et rapports

la fonction "objectifs" de ClickUp permet de suivre les progrès réalisés en fonction d'un objectif précis

ClickUp joue un rôle essentiel dans le suivi des progrès. Il s'agit d'un référentiel unique contenant une multitude d'informations sur l'état d'avancement du projet. La possibilité de passer d'un outil de visualisation à l'autre permet une plus grande transparence.

En même temps, la plateforme génère des rapports utiles, fondés sur des données et perspicaces, qui mettent en lumière les inefficacités, les goulets d'étranglement et les opportunités qui requièrent une attention immédiate.

Learn about Outils d'IA pour les chefs de produit !

Outils de gestion de produits pour améliorer vos journées moyennes

Cet article de blog est votre fenêtre sur la journée type dans la vie d'un chef de projet. Avec de telles informations, vous comprendrez comment les outils de gestion de produits, tels que ClickUp, injectent efficacité, précision et qualité dans le réseau complexe des activités quotidiennes de gestion de produits. Qu'il s'agisse de préparer un planning pour la journée (ou la semaine ou le mois) ou de s'attaquer au backlog pour rattraper des tâches en suspens.. ClickUp vous offre une solution optimale pour rendre votre journée plus lumineuse !