10 meilleurs modèles de formulaires Excel à remplir pour les tâches et les projets

Un Formulaire Excel Ce modèle est une véritable bouée de sauvetage pour les gestionnaires de projet et les entreprises très occupés.

Un modèle de formulaire Excel à remplir approprié facilite la collecte d'informations dans un format standardisé et leur partage avec vos parties prenantes et vos collègues.

Que vous souhaitiez recueillir les commentaires de vos clients, mener des sondages auprès d'eux ou rationaliser les demandes d'emploi, commencez immédiatement avec Formulaires Excel .

Nous avons rassemblé les meilleurs modèles Excel pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Et si vous êtes un utilisateur avancé désireux d'en faire plus, nous avons Alternative à Excel Modèles de formulaires pour passer à la vitesse supérieure.

Commençons par le début.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire Excel ?

Un modèle de formulaire Excel est un outil de collecte de données doté d'une disposition structurée pour la saisie et l'organisation des données dans Microsoft Excel. La conception vous permet de simplifier l'entrée des données et de veiller à la cohérence de la mise en forme des informations.

En tant que gestionnaire de projet, il est facile d'adapter le formulaire préconstruit à vos besoins spécifiques et d'utiliser des modèles de formulaires Excel préconstruits pour aligner les membres de l'équipe sur le projet et partager la progression avec les parties prenantes.

Créez des budgets personnalisés, des factures, des calendriers, des planificateurs pour la gestion de l'argent, des traqueurs de projets et des calendriers avec des modèles Excel personnalisables. Les formules intégrées, la validation des données et la mise en forme facilitent la saisie des informations et l'analyse des données par les utilisateurs.

Personnalisez et partagez les modèles de formulaires Excel en fonction de votre cas d'utilisation, sans avoir à repartir de zéro à chaque fois. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer vos données dans le modèle et de l'envoyer aux bonnes personnes.

5 modèles de formulaires Excel

Voici les modèles Excel gratuits qui vous permettront d'accélérer votre travail lorsque vous aurez besoin d'analyser des nombres ou des données.

1. Free Simple Order Template Form (Formulaire de commande simple et gratuit)

Essayez le modèle de formulaire de commande simple et gratuit Le modèle de formulaire de commande simple pour débutants rationalise votre processus de création de commandes en fonction de vos besoins personnalisés, qu'il s'agisse de commander des produits ou de répondre aux exigences des clients.

Automatisez la collecte des données grâce à ce formulaire d'entrée de données personnalisé afin de consacrer plus de temps à la croissance de votre chiffre d'affaires et à l'apport de commandes supplémentaires.

2. Sondage sur les nouveaux produits

Essayez le modèle de sondage sur les nouveaux produits Obtenez des informations précieuses de vos acheteurs potentiels et de vos clients existants à l'aide de ce modèle de feuille de calcul Excel.

Les questions recommandées constituent un excellent point de départ lorsque vous êtes occupé. Ajoutez vos questions de sondage, personnalisez le texte et les images, et publiez le modèle de formulaires d'enquête sur les nouveaux produits n'importe où en quelques minutes.

3. Modèle de formulaire de dépenses

Essayez le modèle de formulaire de dépenses Les rapports de dépenses font partie intégrante de toute entreprise, car ils permettent d'équilibrer parfaitement vos comptes. Cependant, la création manuelle de ces rapports prend beaucoup de temps.

Avec le modèle de gestion des dépenses de MS Forms, le suivi et la soumission des dépenses deviennent un jeu d'enfant. Simplifiez les rapports de dépenses pour vos employés avec ce modèle Excel gratuit au design épuré et à la forme facile à lire.

4. Sondage sur la planification d'évènements en équipe

Essayez le sondage sur la planification d'évènements d'équipe Vous avez besoin d'un monde de données et d'indicateurs pour créer une expérience mémorable, qu'il s'agisse d'organiser une sortie d'équipe ou une conférence pour vos CXO.

Recueillez toutes les informations pertinentes sur les intervenants et les participants à l'aide du sondage du modèle de formulaire de planification d'évènement d'équipe. Paramétrez différentes questions telles que des choix multiples, des évaluations et une échelle de Likert afin que vos répondants ne se lassent pas de répondre aux questions.

5. Modèle de formulaire de commande

Essayez le modèle de formulaire de commande d'achat Un modèle de formulaire de commande adapté permet de rationaliser vos opérations d'achat, de réduire les erreurs et de vous épargner le travail fastidieux de l'entrée manuelle des données.

Que vous soyez un propriétaire de petite entreprise en plein essor ou un fournisseur établi cherchant à améliorer sa productivité, ce modèle Excel gratuit vous aide à gérer les achats, à suivre les dépenses et à maintenir une communication claire entre l'acheteur et le fournisseur.

Limites de l'utilisation des modèles de formulaires Excel

Dans un monde où les transactions d'entreprise deviennent de plus en plus numériques, les formulaires Excel ont été lents à rattraper leur retard.

Bien qu'ils fassent de la collecte et de l'entrée des données un processus simple et pratique si vous faisiez tout manuellement, ils présentent des limites importantes.

Limites des champs

Les formulaires d'entrée de données d'Excel ne permettent que 32 champs. Vous aurez besoin d'une alternative à Excel si vous avez de grandes quantités de données complexes à répartir en plusieurs catégories et sous-catégories.

Capacités de collaboration limitées

Après création d'un formulaire Excel si vous souhaitez collaborer avec les membres de votre équipe, la fonction de coauteur présente certaines limites. Par exemple, les formats .xlsm, .xlsx et .xlsb assistent la co-écriture, mais si vous travaillez en forme .csv ou .xls, vous devez d'abord mettre à jour le fichier vers un type compatible.

Idéalement, un bon modèle de formulaire de feuille de calcul devrait vous permettre de voir quand le membre de votre équipe le modifie en cours, ce que permettent les alternatives à Excel comme Google Sheets. De cette façon, vous n'avez pas à assurer le suivi de la question " Est-ce terminé ? "

Manque d'intégrations

Les modèles Microsoft Excel sont efficaces si vous utilisez la suite de produits Microsoft 365. Cependant, l'intégration avec d'autres systèmes, tels que le CRM, la gestion des comptes ou la gestion de projet, est compliquée et coûteuse, car elle nécessite du temps et des ressources financières.

10 modèles de formulaires Excel alternatifs

Votre recherche d'une alternative puissante de modèles de formulaires Excel à remplir se termine ici à ClickUp.

Les modèles ClickUp vous aident à surmonter plusieurs limites des formulaires Excel, notamment les suivantes.

Personnaliser les vues Tableur et Colonne

Collaborer sur les formulaires avec les membres de l'équipe sur l'environnement de travail ClickUp

L'intégration du modèle de formulaire dans différents canaux permet d'obtenir des taux de réponse élevés aux sondages

Voici nos modèles de formulaires ClickUp gratuits favoris pour vous assister, quel que soit votre secteur d'activité.

1. Modèle de formulaire ClickUp

Un modèle de formulaire bien conçu simplifie la collecte d'informations auprès des clients, des employés et des autres parties prenantes. Pour un gestionnaire qui effectue plusieurs tâches, il améliore la précision et la cohérence des données en fournissant un format de collecte de données homogène pour tous les utilisateurs. Cela vous évite d'avoir à gérer différents formats de données provenant de sources multiples.

Supposons que vous soyez gestionnaire de projet dans une société de logiciels et que vous cherchiez à rationaliser le processus de rapports sur les bugs. Modèle de formulaire de ClickUp comporte un ensemble de champs et de paramètres prédéfinis qui permettent d'éviter les entrées en double et de collecter toutes les informations essentielles dans une forme standard.

Contrairement aux modèles de feuilles de calcul Excel dont les fonctions d'intégration sont limitées, vous pouvez partager les modèles de formulaires de ClickUp sur votre site Web, dans votre logiciel et dans d'autres canaux de communication.

Les gestionnaires de projet examinent alors les réponses et les attribuent aux membres de l'équipe concernés pour résolution, ce qui en fait une alternative puissante à Excel.

2. Formulaire de demande de création ClickUp

Formulaire de demande de création de ClickUp est un outil précieux pour les concepteurs, les équipes de marketing, les gestionnaires de projet et les parties prenantes, car il permet à chacun de mieux gérer son travail, de communiquer efficacement et de connaître tous les détails du projet.

Les projets créatifs sont délicats : vous devez vous assurer qu'ils sont sur la bonne voie, mais vous ne voulez pas les structurer de manière à ce qu'ils deviennent des formules. En mettant l'accent à parts égales sur la créativité et la structure, les modèles de demande de création permettent d'assurer la responsabilité et la cohérence tout au long du projet.

Le modèle personnalisable de forme libre comporte des statuts personnalisés tels que Achevé, Livré, Approuvé, Pour révision et En cours pour suivre la progression de chaque demande créative.

ClickUp dispose également d'une bibliothèque de de modèles pour les designers et les équipes de création pour créer des flux de travail personnalisés en fonction de votre processus de conception.

Partagez votre dossier de conception publiquement ou en privé via un simple lien dans ClickUp Docs

En ce qui concerne les fonctionnalités, Documents ClickUp est votre éditeur de documents pour rédiger des modèles de demande créatifs que les parties prenantes comprennent sans avoir besoin d'une explication du chef de projet.

Pour les agences, intégrez ce modèle à logiciel de portail client pour que vos clients puissent connaître le statut de leurs demandes.

3. Modèle de formulaire de demande de ClickUp

Les formulaires de demande établissent un processus formel permettant de recueillir des informations précises auprès des employés et d'organiser les demandes de tous les services en un seul endroit. Modèle de formulaire de demande de ClickUp permet de suivre les demandes avec précision et de réduire le temps et le coût de traitement afin que vous obteniez les informations correctes.

Supposons que vous êtes gestionnaire de projet dans une entreprise de construction. Utilisez ce modèle de formulaire de demande gratuit pour organiser les informations, enregistrer les détails essentiels du projet, les dates de début et de fin, les termes de l'accord, les matériaux requis et les coordonnées des fournisseurs.

Dans les industries comme la construction, où les délais manquants peuvent conduire à des dépassements de coûts du projet, Diagramme de Gantt et Affichage Kanban vous permet de suivre la progression de chaque demande et de visualiser le flux de travail.

Et voici le meilleur : Jalons dans ClickUp permet à chacun de s'aligner sur les cibles clés. Les membres de l'équipe voient comment les tâches qui dépendent les unes des autres sont connectées aux objectifs plus larges du projet.

Transformez vos tâches les plus importantes en jalons pour créer une représentation visuelle de la progression de vos projets

Si les modèles de formulaires Excel vous permettent de créer des champs personnalisés, ils ne bénéficient pas de l'intégration poussée offerte par ClickUp pour un flux de données fluide entre des systèmes d'entreprise tiers tels que logiciel de gestion des opérations un logiciel de gestion des employés et vos outils de gestion de projet.

Avec Modèle de formulaire de contact de ClickUp clickUp vous permet de créer et de personnaliser vos formulaires de contact en quelques minutes. Toutes les requêtes de vos clients restent dans un emplacement central, ce qui vous permet de suivre facilement leur progression.

Le modèle de formulaire préconstruit capture les données des clients et les stocke dans une base de données centrale pour un accès rapide lorsque vous cherchez à recueillir des commentaires précieux des clients par le biais de sondages et d'enquêtes.

Supposons que votre chef de produit mène un sondage sur les sentiments des utilisateurs à l'égard des fonctionnalités freemium. Une fois que vous avez paramétré les objets du projet (amélioration de l'expérience utilisateur ou déploiement de fonctionnalités), envoyez ce modèle de formulaire par e-mail aux personnes interrogées.

Le plus beau, c'est que le modèle ClickUp gratuit se synchronise avec la fonctionnalité de remplissage automatique du navigateur du visiteur, ce qui lui permet de remplir le formulaire sans trop d'efforts.

Les gestionnaires de produits analysent et surveillent ensuite les réponses et mettent à jour les statuts pour informer les parties prenantes de la progression.

Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez manqué un suivi client vital parce que vous étiez incapable de trouver ses coordonnées dans des feuilles de calcul désorganisées ou dans de longs fils d'e-mails ?

Si votre réponse est oui, écoutez bien. Modèle de formulaire de contact client de ClickUp vous permet de créer votre formulaire de contact personnalisé en quelques minutes. Gérez tous vos contacts importants, les demandes de vos clients et les informations connexes dans un emplacement central - pour leur fournir le meilleur service possible - le tout à partir de ClickUp.

De plus, il permet à vos clients de soumettre des informations sensibles en toute sécurité, renforçant ainsi la confiance qu'ils ont dans votre entreprise.

Après avoir intégré le modèle de formulaire sur votre site web ou sur d'autres canaux, les 100+ options d'automatisation de ClickUp permettent d'envoyer une réponse automatisée aux personnes qui remplissent le formulaire. Quoi de mieux que de leur faire savoir que vous les contacterez bientôt ?

MS Forms manque d'intégrations étendues, vous ne pouvez donc pas envoyer de réponses automatisées accusant réception des informations de contact.

6. Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp

Le processus de demande d'emploi submerge les employés et les candidats. Acquérir toutes les informations nécessaires sur les employés potentiels à l'aide d'un modèle de demande d'emploi est une pratique qui permet de gagner du temps. Modèle de formulaire de demande d'emploi de ClickUp simplifie la collecte de toutes les informations dont vous avez besoin auprès des candidats à l'emploi, y compris les données personnelles, le niveau d'études et les antécédents professionnels.

Le modèle répond à deux objectifs : le service de recrutement suit et stocke les données des candidats en un seul endroit, tandis que les candidats potentiels disposent d'une plateforme en ligne facile à utiliser pour soumettre leurs informations.

Créez et mettez à jour les statuts à la volée pour les processus en plusieurs étapes tels que le recrutement grâce à la solution de ClickUp Vue Tableau . Pour ajuster les priorités, il suffit de faire glisser les tâches dans vos statues personnalisées ou de les déplacer vers le haut ou vers le bas.

Un module complémentaire à l'utilisation du modèle de demande d'emploi ClickUp est qu'il s'intègre à d'autres modèles, tels que modèles de paie . Le service des ressources humaines peut ainsi ajouter plus rapidement les candidats sélectionnés à son système.

7. Modèle de formulaire de rapport ClickUp

Qu'il s'agisse du service client qui suit les commentaires des utilisateurs ou de l'équipe marketing qui surveille les performances des campagnes, les rapports sont essentiels pour les organisations. Imaginez le temps que votre équipe gagne grâce à des modèles préconstruits et faciles à remplir pour collecter les données requises. Modèle de formulaire de rapport de ClickUp permet à tous les services de collecter des données de manière uniforme et d'organiser les rapports dans des champs personnalisés pour un tri et une analyse rapides. Pour les utilisateurs avancés, les champs personnalisés permettent de suivre les points de données essentiels, de tirer des conclusions et de les visualiser dans une forme facile à comprendre.

Le modèle comprend des vues personnalisées, ce qui est particulièrement utile pour les gestionnaires qui supervisent plusieurs projets et souhaitent afficher la progression d'un seul coup d'œil. Il comprend des diagrammes de Gant, une vue Liste, une charge de travail et un suivi des rapports. La nature visuelle permet de communiquer un aperçu du travail en cours.

Par exemple, le modèle d'utilisation des ressources affiche de manière exhaustive les ressources allouées à l'ensemble des projets et des équipes. Si vous avez besoin de plus de ressources pour un projet critique, envoyez ces données sous la forme d'un modèle de formulaire à remplir aux parties prenantes pour approbation à tout moment.

8. Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

Si vous gérez une communauté privée dont les membres s'inscrivent pour apprendre, travailler en réseau et partager des connaissances, un formulaire d'adhésion permet de recueillir les demandes et de gérer le flux d'inscription. Modèle de formulaire d'adhésion de ClickUp la conception de ClickUp facilite l'intégration des organisations communautaires. Ce modèle préconstruit en un clic élimine la nécessité de créer manuellement des formulaires pour chaque nouvel utilisateur. Économisez le temps et les ressources nécessaires pour vous concentrer sur la gestion des relations avec tous vos membres.

Et ce n'est que le début. Pour les adhésions payantes, indiquez les modalités de paiement de l'adhésion. Incluez dans le formulaire le lien vers votre passerelle de paiement en ligne.

Créez une base de données des membres sans code pour établir des relations entre les tâches, les documents et les dépendances, et connectez les clients aux commandes avec la fonction Vue Tableur .

Enfin, la vue Processus d'adhésion permet aux équipes de mapper les étapes du processus de candidature et de suivre la progression.

9. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Supposons que vous soyez organisateur d'évènements pour une startup qui organise une conférence de fin d'année pour les leaders de l'industrie. La gestion de toutes les informations relatives aux participants sur des feuilles de calcul est chronophage et source d'erreurs, et les données ne sont pas mises à jour automatiquement. Vous passez plus de temps à remplir les détails dans les colonnes, ce qui laisse peu de place pour d'autres tâches essentielles.

C'est là qu'intervient la solution Modèle de formulaire d'inscription ClickUp vient aider tout le monde à rester sur la même page, à collecter des informations auprès des invités et à rationaliser l'entrée des données.

Le modèle comporte des champs pour le nombre de participants, leurs coordonnées et les détails de la réservation, tels que les dates d'arrivée et de départ et les hôtels. Les autres membres de l'équipe pourront collaborer, ajouter des notes et des listes de tâches, afficher les tâches en fonction de leur priorité et ajouter des sous-tâches pour personnaliser le modèle.

Pour une analyse a posteriori de l'évènement, l'outil modèle de feuille de présence vous permet de suivre les invités qui ont participé à l'évènement.

Le modèle de ClickUp automatisation vont encore plus loin en vous permettant de paramétrer l'envoi automatique de notifications par e-mail lorsque quelqu'un achève le formulaire. Assurez un suivi rapide en posant des questions supplémentaires ou en fournissant des informations relatives à l'évènement.

10. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Vous devez recueillir des commentaires exploitables afin de fixer des objectifs réalisables et de maintenir l'engagement et la proactivité de vos employés. Cela indique que vous êtes attentif et que vous vous souciez du développement de vos employés. Plus important encore, cela les aide à comprendre les domaines à améliorer et leurs points forts.

Mais nous comprenons qu'il est difficile d'effectuer des évaluations. Ne vous inquiétez pas, nous avons une solution pour vous. L'évaluation Modèle de formulaire d'évaluation de ClickUp permet aux fournisseurs prestataires de mesurer les performances et de fournir un retour d'information aux employés.

Pourquoi devriez-vous utiliser ce modèle pour collecter des données ? Il permet d'assurer la cohérence entre les départements en utilisant les mêmes critères et les mêmes questions pour toutes les évaluations. Le plus intéressant est que vous évaluez les employés sur la base de critères objectifs, et non de jugements subjectifs.

Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de dépendre des évaluations annuelles pour évaluer les employés de manière approfondie. La période d'évaluation peut varier en fonction de l'organisation, allant de trimestrielle à semestrielle, en passant par des évaluations basées sur les rôles. Suivez et contrôlez la progression des employés pour tirer le meilleur d'eux.

Avec des données telles que les récompenses et les jalons, les compétences techniques, le nombre total d'heures effectuées, les tâches en attente et achevées, et les domaines à améliorer, ce modèle facilite une communication efficace entre les responsables et leurs subordonnés directs.

Dites adieu aux modèles de formulaires Excel à remplir à l'aide d'une feuille de calcul

Les modèles de formulaires ClickUp sont une alternative puissante à Excel pour les gestionnaires de projet de la nouvelle génération. Ils vont au-delà des formulaires de base du tableur pour vous offrir un hub numérique pour tous vos modèles.

Paramétrez les modèles de formulaires prédéfinis en quelques minutes pour commencer à recueillir des commentaires en interne auprès de vos employés ou en externe auprès de vos clients et fournisseurs. Consultez et suivez les réponses sur plusieurs affichages et analysez les données visuellement pour une prise de décision efficace.

Pour créer votre premier modèle de formulaire de sondage, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp .