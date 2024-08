10 Meilleures alternatives et concurrents d'Agile CRM en 2024

De nos jours, il est pratiquement impossible de créer une entreprise compétitive sans une base solide une solide stratégie de gestion de la relation client (CRM) .

Les nombreux outils de CRM disponibles sur le marché ont évolué pour répondre à la demande croissante dans tous les secteurs d'activité. L'un des plus grands noms de l'entreprise est Agile CRM, mais il ne convient pas à tout le monde.

Ces 10 meilleures alternatives à Agile CRM offrent des fonctionnalités spécifiques et des outils spécialisés pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise, avec une option intéressante pour tous les budgets.

Qu'est-ce que Agile CRM ?

Agile CRM est un produit populaire de gestion de la relation client (CRM) basé sur le cloud et conçu pour les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne.

Il regroupe les ventes, le marketing et la gestion des services au sein d'une plateforme unique. Ce faisant, il permet aux entreprises d'automatiser les campagnes de marketing, de gérer les équipes commerciales et d'offrir un meilleur service client. Les équipes utilisent l'automatisation des flux de travail, la gestion de l'équipe commerciale et la gestion de la relation client des outils de rapports qui s'adaptent facilement à la croissance de l'entreprise.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Agile CRM ?

Alors que vous recherchez la meilleure alternative Agile CRM pour votre budget et votre organisation, réfléchissez à la manière dont chacune des fonctionnalités CRM suivantes est liée aux exigences spécifiques et uniques de votre entreprise :

Automatisation des ventes: Les alternatives CRM Agile efficaces doivent offrir..l'automatisation des ventes des fonctionnalités au moins aussi robustes que celles fournies par Agile CRM

Les alternatives CRM Agile efficaces doivent offrir..l'automatisation des ventes des fonctionnalités au moins aussi robustes que celles fournies par Agile CRM Automatisation du marketing: De même, le CRM que vous choisissez devrait fournir des outils puissants pour automatiser les activités de marketingcampagnes de marketing tout comme le CRM Agile

De même, le CRM que vous choisissez devrait fournir des outils puissants pour automatiser les activités de marketingcampagnes de marketing tout comme le CRM Agile Assistance client: Une assistance client médiocre est un facteur décisif lorsque vous passez d'un système CRM à un autre et que vous devez transférer de nombreuses données

Une assistance client médiocre est un facteur décisif lorsque vous passez d'un système CRM à un autre et que vous devez transférer de nombreuses données Abordabilité: Les prix d'Agile CRM sont réputés compétitifs, et les meilleures alternatives à Agile CRM proposeront également des prix abordables

Les prix d'Agile CRM sont réputés compétitifs, et les meilleures alternatives à Agile CRM proposeront également des prix abordables Évolutivité: Une bonne alternative doit s'adapter aux besoins de votre entreprise afin que vous n'ayez pas besoin d'une autre solution plus tard

Une bonne alternative doit s'adapter aux besoins de votre entreprise afin que vous n'ayez pas besoin d'une autre solution plus tard Version gratuite: Une version gratuite ou une période d'essai vous permet d'évaluer le logiciel avant de le valider, et les meilleures options de logiciels CRM gratuits devraient toujours vous permettre d'accéder à des fonctionnalités puissantesOutils agiles ## Les 10 meilleures alternatives de CRM agile à utiliser en 2024

Nous avons dressé cette liste des meilleurs outils sur le marché. Utilisez cette liste pour affiner vos choix et trouver rapidement une solution qui fonctionne pour votre organisation.

Remplacez Agile CRM par le suivi de la relation client, l'automatisation des tâches et la gestion de projet de ClickUp

ClickUp est un logiciel tout-en-un de outil de productivité qui assiste les méthodologies Agile. L'outil Agile comprend une fonctionnalité flexible gestion des tâches système qui s'adapte aux méthodes populaires comme Scrum et permet de décomposer les tâches complexes en unités gérables. ClickUp CRM apporte cette agilité à la gestion de la relation client. Le logiciel facilite la gestion des informations et des interactions avec les clients au sein du même environnement de travail que les projets connexes.

Il permet de suivre les prospects, les demandes des clients, les retours d'information, les rapports de bug et bien plus encore. Les champs personnalisés permettent également aux équipes commerciales et marketing de stocker des données spécifiques aux clients.

La plateforme comprend une grande collection de modèles pour faciliter l'onboarding. Ces modèles sont les suivants Modèles CRM , Modèles agiles et des modèles pour couvrir presque tous les besoins de l'entreprise.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Fournit une plateforme unique pourGestion de projet agilela gestion des processus commerciaux et l'assistance client

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel permettent aux équipes commerciales de mieux gérer les relations avec les clients

Des fonctionnalités avancées permettent d'automatiser les campagnes de marketing et de rationaliser les équipes commerciales

Fournit des outils IA pour aider les équipes commerciales à rédiger des messages plus convaincants pour les clients

Intégration avec les plateformes de médias sociaux les plus courantes pour un engagement accru sur le web

Offre des options de personnalisation étendues pour répondre à presque tous les besoins ou flux de travail de l'entreprise

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs aimeraient que l'application mobile ait plus de fonctionnalités

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs lorsqu'ils apprennent à connaître toutes les fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour la tarification

Contact pour la tarification ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par invité interne par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. HubSpot CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/hubspot-crm.png exemple de HubSpot crm /$$$img/

Via HubSpot HubSpot CRM est une plateforme conviviale qui s'intègre à la vaste gamme de produits HubSpot. Ensemble, ils fournissent une solution complète de marketing, de vente, de service et de gestion de site web.

La version gratuite de leur CRM offre des fonctionnalités de base adaptées aux petites et moyennes entreprises. HubSpot est également un bon choix lorsque l'évolutivité est une priorité. Les modules complémentaires premium permettent à votre entreprise d'augmenter les fonctions en même temps que ses besoins.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

CRM tout-en-un qui combine l'automatisation du marketing, l'automatisation de la force de vente et des capacités de service à la clientèle

La version gratuite permet aux petites entreprises de démarrer avec le marketing par e-mail, la gestion des prospects et la gestion de l'équipe commerciale

Les outils avancés d'automatisation du marketing permettent d'automatiser des campagnes de marketing adaptées au comportement des clients

Des informations en temps réel sur les équipes commerciales et les visiteurs du site web aident les entreprises à gérer les interactions avec les clients

S'adapte à la croissance des entreprises en permettant un nombre illimité d'utilisateurs et de contacts

L'automatisation des services permet de rationaliser l'assistance client afin d'améliorer encore les relations avec les clients

Les limites de HubSpot CRM

Les options de personnalisation de la version gratuite sont limitées

Les outils de rapports ne sont pas aussi robustes que certaines des autres options

Prix de HubSpot CRM

Free

Débutant: 20$/mois

20$/mois Professionnel: 1 600 $/mois

1 600 $/mois Enterprise: 5 000 $/mois

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,500+ reviews)

3. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-CRM-1.jpg Zoho CRM /$$$img/

Via Zoho Zoho CRM fait partie de la suite d'applications Zoho, qui offre une grande liste de fonctionnalités pour les entreprises de toutes tailles. Il est bien connu pour ses options de personnalisation. Par exemple, l'assistance multicanal permet à votre entreprise de se connecter avec les clients par e-mail, téléphone, discussion en direct et médias sociaux.

Le CRM s'intègre non seulement à plus de 40 applications de la suite Zoho, mais offre également une assistance pour les intégrations tierces.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Fournit un ensemble complet de fonctionnalités pour l'automatisation des ventes et la gestion de la relation client

Automatisation avancée du marketing pour gérer les interactions avec les clients et automatiser les campagnes de marketing

Assistance à plusieurs pipelines pour la gestion du processus de vente

L'analyse en temps réel fournit aux équipes commerciales des renseignements utiles sur l'entonnoir des ventes

Intégration avec les médias sociaux pour engager et suivre les clients potentiels sur les différents canaux de vente

Limites de Zoho CRM

L'interface utilisateur peut sembler désuète par rapport à d'autres solutions

Certaines intégrations peuvent être difficiles à paramétrer

Prix de Zoho CRM

Free

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: 40$/mois par utilisateur

40$/mois par utilisateur Ultimate: $52/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4.0/5 (2,000+ reviews)

4.0/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

4. EngageBay

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Engagebay-The-Ultimate-User-Experience-Easy-to-Navigate-Engagebay-Review.png EngageBay CRM /$$$img/

Via EngageBay EngageBay intègre des fonctions de marketing, de vente et de service dans son CRM. Le logiciel est conçu principalement pour les petites entreprises et les startups, leur fournissant une solution puissante mais facile à utiliser qui les aide à commencer à explorer les avantages que procure un bon CRM.

Ses fonctionnalités incluent l'e-mail marketing, la génération de leads et les fonctions de service à la clientèle, ce qui en fait une solution tout-en-un pour la gestion de la relation client.

Meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Fournit une plateforme unique pour gérer les interactions avec les clients, les opérations commerciales et les processus marketing

Offre des outils avancés d'automatisation du marketing pour la gestion des équipes commerciales et l'automatisation des campagnes de marketing

Les fonctionnalités d'automatisation des ventes aident les équipes commerciales à planifier des rendez-vous et à suivre les équipes commerciales plus facilement

Les outils de gestion des prospects capturent et alimentent les prospects à partir de formulaires web ou d'autres points d'engagement sur le web

Les fonctionnalités d'e-mail marketing permettent de personnaliser les campagnes de marketingcommunication avec les clients Limites d'EngageBay

Les utilisateurs ont rapporté des pépins occasionnels qui perturbent les flux de travail

L'application mobile n'est pas aussi fonctionnelle que la version bureau

Prix d'EngageBay

Free

Basic: $11.04/mois par utilisateur

$11.04/mois par utilisateur Croissance: $42.49/mois par utilisateur

$42.49/mois par utilisateur Pro: $67.99/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (200+ reviews)

4.6/5 (200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (550+ avis)

5. Bitrix24

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/bitrix24-1-1400x766.jpeg bitrix24 CRM /$$$img/

Via Bitrix24 Bitrix24 combine le CRM, la gestion de projet et la création de sites web en une seule plateforme. Il est connu pour ses fonctionnalités qui permettent et encouragent la collaboration au sein des équipes. Il dispose d'outils de communication, de gestion des tâches et de CRM, ce qui lui permet de répondre à un large intervalle de besoins des entreprises.

Grâce à cet ensemble étendu de fonctionnalités, Bitrix24 permet d'afficher une vue d'ensemble des activités de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Offre une collaboration entre les équipes commerciales, une gestion de projet et une gestion de la relation client dans une seule et même plateforme

Possède des tableaux Kanban pour plusieurs équipes commerciales afin de faciliter la gestion des équipes commerciales dans l'ensemble de l'entreprise

Les fonctionnalités d'automatisation du marketing facilitent la conception de campagnes marketing complexes

Des outils de communication en temps réel, y compris des fonctions de discussion et de vidéoconférence, aident les équipes commerciales et les équipes d'assistance client

L'automatisation des flux de travail rationalise les opérations commerciales et les équipes commerciales

Limites de Bitrix24

Les petites entreprises peuvent trouver le logiciel plus complexe que ce dont elles ont besoin

Certains utilisateurs signalent qu'ils ont dû consacrer beaucoup de temps à l'intégration de la plateforme en raison de sa complexité

Prix de Bitrix24

Free

Basic: 49 $/mois pour cinq utilisateurs

49 $/mois pour cinq utilisateurs Standard: 99 $/mois pour 50 utilisateurs

99 $/mois pour 50 utilisateurs Professionnel: 199 $/mois pour 100 utilisateurs

199 $/mois pour 100 utilisateurs Enterprise: 399 $/mois pour 250 utilisateurs

G2: 4.1/5 (500+ reviews)

4.1/5 (500+ reviews) Capterra: 4.2/5 (750+ avis)

6. Keap

Via Clap de fin Anciennement connu sous le nom d'Infusionsoft, Keap est une plateforme de CRM et d'automatisation du marketing conçue pour les petites entreprises qui cherchent à se développer. Elle offre la gestion des clients des fonctions de marketing par e-mail et de commerce électronique.

Ces services sont améliorés par les fonctionnalités d'automatisation robustes de Keap, qui aident à rationaliser davantage les interactions avec les clients. Vous pouvez automatiser tout, des suivis des clients aux processus de paiement des clients, ce qui fait gagner du temps aux entrepreneurs occupés et aux petites équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Fournit des fonctionnalités étendues d'automatisation des ventes et du marketing pour les entreprises de toutes tailles

Les outils de CRM améliorent l'assistance client en suivant les interactions et l'historique des clients

Des outils intuitifs de gestion du pipeline des ventes aident les équipes commerciales à établir des priorités et à gérer les affaires

Le marketing par e-mail et les formulaires web améliorent la capture et le développement des prospects

Les fonctionnalités avancées d'automatisation des campagnes de marketing permettent aux entreprises de gagner du temps et de l'argent

Limites de Keap

L'ensemble des fonctionnalités s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte

Le générateur de campagnes n'est pas aussi intuitif que certains clients le souhaiteraient

Prix de Keap

Pro: 199$/mois

199$/mois Max: 289$/mois

289$/mois Ultimate: 349$/mois

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,200+ reviews)

7. Salesforce Sales Cloud

Via Salesforce Salesforce Sales Cloud fait partie de la plateforme plus large Salesforce, qui est l'une des alternatives de CRM agile les plus reconnues sur le marché. Cette plateforme est connue pour son évolutivité, son vaste écosystème et sa nature hautement personnalisable.

Elle est conçue pour gérer le processus commercial, y compris toutes les interactions avec les clients. Les utilisateurs bénéficient également de vastes analyses d'entreprise alimentées par des capacités IA avancées pour améliorer les perspectives.

Salesforce Sales Cloud meilleures fonctionnalités

Fournit un système de gestion de la relation client robuste pour gérer efficacement les relations avec les clients

Des outils avancés d'automatisation du marketing et des ventes permettent de créer de meilleures campagnes marketing

Les analyses en temps réel fournissent aux équipes commerciales des informations permettant d'améliorer la gestion des pipelines de vente

Les fonctionnalités avancées assistent les processus de vente complexes et les opérations commerciales

S'intègre de manière transparente aux plateformes de médias sociaux les plus répandues pour s'adapter à diverses stratégies de marketing et d'équipe commerciale

Limites de Salesforce Sales Cloud

Le coût s'additionne rapidement lors de l'ajout de personnalisations multiples et de modules supplémentaires

Ce logiciel est complexe et peut submerger les nouveaux utilisateurs

Prix de Salesforce Sales Cloud

Débutant: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Professionnel: 80 $/mois par utilisateur

80 $/mois par utilisateur Enterprise: $165/mois par utilisateur

$165/mois par utilisateur Unlimited: 330 $/mois par utilisateur

330 $/mois par utilisateur Unlimited+: $500/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (18 000+ avis)

4.3/5 (18 000+ avis) Capterra: 4.4/5 (17 000+ avis)

8. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client qui se concentre principalement sur la gestion des ventes. Elle aide les petites et moyennes entreprises à suivre leurs processus commerciaux.

La plateforme met fortement l'accent sur la simplicité et la convivialité, ce qui en fait un choix populaire pour les utilisateurs qui débutent avec un CRM. Par exemple, l'interface visuelle de gestion des pipelines vous permet d'afficher d'un coup d'œil vos différentes affaires et leurs statuts.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Logiciel CRM convivial qui améliore la gestion du pipeline de vente et optimise le processus commercial

La visibilité en temps réel des entonnoirs de vente permet aux commerciaux de mieux gérer leurs opportunités de vente

Réduit la charge administrative des équipes commerciales grâce à des fonctionnalités d'automatisation avancées

Le marketing par e-mail permet d'entretenir les prospects et de communiquer efficacement avec les clients potentiels

Offre une interface intuitive pour la gestion de plusieurs pipelines de vente, ce qui en fait la solution idéale pour les grandes opérations commerciales

L'automatisation des flux de travail aide les entreprises à gérer leurs efforts en matière d'équipes commerciales

Limites de Pipedrive

Certains utilisateurs ayant des équipes commerciales complexes souhaitaient davantage de fonctionnalités

Les fonctionnalités de rapports ne sont pas aussi robustes que certains clients le souhaiteraient

Prix de Pipedrive

Essentiel: $14.90/mois

$14.90/mois Avancé: $27.90/mois

$27.90/mois Professionnel: 49,90 $/mois

49,90 $/mois Power: 64,90 $/mois

64,90 $/mois Enterprise: $99/mois

G2: 4.2/5 (1,500+ reviews)

4.2/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,500+ commentaires)

9. Freshworks CRM

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/x6bIUzA\_QpSt8tURgSDrfvHcespBYUD8jw-1400x875.jpg Freshworks CRM /$$img/

Via Freshworks (site en anglais) Freshworks CRM, anciennement connu sous le nom de Freshsales, est un CRM convivial mais puissant qui combine l'automatisation des ventes et du marketing. Réputé pour sa facilité d'utilisation et son interface épurée, Freshworks est un complément populaire à la suite de produits Freshworks (avec laquelle il s'intègre parfaitement).

Ensemble, ces outils constituent un ensemble accessible mais complet d'outils pour les entreprises. Les utilisateurs business peuvent développer une forfait stratégique et le mettre en œuvre sur une seule plateforme.

Meilleures fonctionnalités de Freshworks CRM

Automatisation des ventes et du marketing pour une solution complète de gestion de la relation client

La gestion visuelle des équipes commerciales et les fonctions d'automatisation facilitent grandement la gestion des équipes commerciales

Les analyses en temps réel aident les équipes commerciales à mieux comprendre le comportement des clients afin d'optimiser leurs stratégies de vente

Les outils d'e-mail marketing améliorent les campagnes de marketing et la gestion des prospects

Les limites de Freshworks CRM

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres solutions CRM

Certains utilisateurs trouvent que certaines intégrations tierces sont lourdes et déroutantes

Prix de Freshworks CRM

Free (jusqu'à trois utilisateurs)

(jusqu'à trois utilisateurs) Croissance: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Pro: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Enterprise: 69 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (7,000+ reviews)

4.5/5 (7,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

10. Coquille d'araignée

Via En bref Nutshell est une plateforme de CRM et d'e-mail marketing destinée aux petites entreprises qui ont besoin d'une solution simple et efficace pour gérer leurs relations avec leurs clients. Elle offre des outils d'automatisation des équipes commerciales, de gestion du pipeline et de suivi des performances.

L'un des principaux avantages de cette plateforme est sa facilité d'utilisation. Elle permet aux équipes commerciales d'être rapidement opérationnelles avec une formation minimale.

Nutshell meilleures fonctionnalités

Fournisseur, prestataire d'une solution CRM simple avec des fonctionnalités d'automatisation des ventes

Les outils de gestion du pipeline de vente permettent une visualisation claire des processus commerciaux

Les outils de marketing par e-mail permettent de personnaliser les campagnes et d'améliorer la gestion des prospects

Le suivi en temps réel des opportunités de vente permet aux équipes commerciales d'agir rapidement et efficacement

Les fonctions d'automatisation permettent de rationaliser les opérations commerciales et de réduire le temps consacré aux tâches répétitives

L'interface conviviale garantit une courbe d'adoption en douceur pour les équipes commerciales

Les limites de Nutshell

Certains évaluateurs aimeraient voir des outils de rapports plus étendus

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités que la version bureau

Prix de Nutshell

Fondation: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Pro: 42 $/mois par utilisateur

42 $/mois par utilisateur Power IA: 52 $/mois par utilisateur

52 $/mois par utilisateur Enterprise: $67/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (850+ avis)

4.2/5 (850+ avis) Capterra: 4.3/5 (400+ avis)

Commencez votre voyage vers une meilleure gestion de la relation client

Un bon CRM est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans votre entreprise. Les relations avec les clients font ou défont votre entreprise, c'est pourquoi tout outil permettant d'améliorer ces relations vous donnera un avantage concurrentiel.

En tant que l'une des meilleures alternatives Agile CRM, ClickUp ouvre la voie à une excellente gestion de la relation client et à des fonctionnalités de productivité étendues qui rationaliseront tous les domaines de votre entreprise.

Prêt à révolutionner votre flux de travail ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez une gestion transparente de la relation client ainsi que de puissantes fonctionnalités de productivité.