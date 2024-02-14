Faites preuve de créativité en matière de communication : 10 modèles de tableaux d'affichage numériques gratuits

À l'ère du numérique, les méthodes de communication traditionnelles des entreprises peuvent sembler dépassées. Avec autant de canaux et de messages qui circulent, il est facile pour les informations importantes de se perdre dans la masse.

Les modèles de tableaux d'affichage numériques sont la version moderne des méthodes de communication traditionnelles une communication sans problème . Ils sont fournis avec des cadres pré-conçus qui vous permettent de présenter des informations, des annonces et des messages dans un format numérique dynamique avec des images captivantes, des graphiques et des arrière-plans personnalisés.

Mais tous les modèles ne se valent pas. Nous avons fait le gros du travail et sommes ravis de vous présenter les 10 meilleurs modèles de tableaux d'affichage numériques. Explorons leurs caractéristiques uniques pour vous aider à trouver celui qui convient parfaitement à votre entreprise ! 👌

Qu'est-ce qu'un modèle de tableau d'affichage numérique ?

Les modèles de tableaux d'affichage numérique sont des mises en page préconçues qui simplifient la création de contenu d'affichage numérique pour les tableaux d'affichage. Ils offrent diverses options de conception et sont facilement personnalisables, ce qui vous permet de créer du matériel attrayant et informatif pour les affichages numériques. Cette polyvalence les rend adaptés à une grande variété d'organisations, des écoles aux entreprises.

Ces modèles comprennent une série d'éléments de conception, tels que des arrière-plans, des graphiques, des zones de texte et des images, ce qui permet aux utilisateurs de créer des contenus tels que des mises à jour de l'entreprise, les communiqués de presse les notifications d'événements et les calendriers.

Contrairement à l'élaboration d'un contenu d'affichage numérique à partir de zéro, l'utilisation de modèles de tableaux d'affichage numérique économise du temps et des efforts et garantit un aspect cohérent et professionnel pour l'affichage numérique de votre organisation. En ajoutant la marque, le message et les informations pertinentes de votre organisation à un modèle, vous pouvez créer un tableau d'affichage numérique visuellement attrayant et informatif qui répondra efficacement aux besoins de votre organisation.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau d'affichage numérique ?

Un modèle de tableau d'affichage numérique pratique présente généralement les caractéristiques suivantes :

Une conception visuellement attrayante : Il doit être attrayant et accrocheur pour attirer l'attention de l'observateur. En outre, les graphiques, les vidéos et les fichiers d'images renforcent le message et l'imagemaintiennent l'attention du public Personnalisation : Les utilisateurs doivent pouvoir modifier facilement le modèle pour y ajouter leur propre contenu (texte, images, vidéos, etc.)

: Il doit être attrayant et accrocheur pour attirer l'attention de l'observateur. En outre, les graphiques, les vidéos et les fichiers d'images renforcent le message et l'imagemaintiennent l'attention du public Pertinence : le modèle doit correspondre à l'objectif du tableau d'affichage, qu'il s'agisse de publicité, d'annonces, d'horaires ou d'autres informations

: le modèle doit correspondre à l'objectif du tableau d'affichage, qu'il s'agisse de publicité, d'annonces, d'horaires ou d'autres informations Texte visible : Le texte doit être facilement lisible, avec des polices, des tailles et des couleurs appropriées et des options thématiques simples

: Le texte doit être facilement lisible, avec des polices, des tailles et des couleurs appropriées et des options thématiques simples Cohérence : Un bon modèle doits'aligner sur votre image de marque et conserver une apparence cohérente pour l'ensemble du contenu

: Un bon modèle doits'aligner sur votre image de marque et conserver une apparence cohérente pour l'ensemble du contenu L'évolutivité : Les modèles doivent pouvoir s'adapter à différentes tailles et orientations d'écran

: Les modèles doivent pouvoir s'adapter à différentes tailles et orientations d'écran Interface conviviale : la création et la mise à jour du contenu doivent être faciles pour les non-concepteurs

: la création et la mise à jour du contenu doivent être faciles pour les non-concepteurs Compatibilité : assurez-vous que le modèle fonctionne avec le logiciel ou la plate-forme d'affichage numérique que vous avez choisi

10 modèles de tableaux d'affichage numérique à utiliser en 2024

La création de contenu d'affichage numérique à partir de zéro peut être une véritable prise de tête. Heureusement, nous vous soutenons en vous proposant une sélection des meilleurs modèles de tableaux d'affichage numérique dans PowerPoint et ClickUp le site ClickUp est un outil d'aide à la création qui vous permettra de donner un coup de fouet à votre créativité. ✈️

Attachez vos ceintures, car nous allons nous plonger dans leurs fonctions pratiques !

1. Modèle de tableau ClickUp

Le modèle de tableau ClickUp permet à votre équipe de rester informée de l'avancement des tâches grâce à un tableau Kanban convivial

Créez sans effort des tableaux d'affichage numériques personnalisés avec le modèle Modèle de tableau ClickUp . Cet outil convivial vous permet de présenter des tâches sur un tableau de bord Tableau Kanban le tableau Kanban est un outil de gestion de projet et de planification gestion du flux de travail un jeu d'enfant. 🍃

Imaginez que vous souhaitiez améliorer l'efficacité de la gestion des tâches. Grâce à l'approche du tableau d'affichage numérique, votre équipe bénéficie d'une vue claire de l'état des tâches, en distinguant ce qui est en cours, terminé et en attente.

Le modèle comporte des colonnes qui représentent les différentes étapes du projet. Chaque carte du tableau représente une tâche, et vous pouvez facilement mettre à jour son statut par une simple action de glisser-déposer. Pour plus de facilité, vous pouvez permettre aux membres de votre équipe d'ajuster les statuts des tâches au fur et à mesure de leur avancement.

Besoin d'un moyen de communiquer ? priorités de travail à votre équipe ? L'affichage visuel sur le tableau d'affichage numérique permet aux équipes d'identifier rapidement les tâches qui requièrent une attention immédiate et celles qu'elles pourront traiter plus tard. Cela est possible grâce à cinq niveaux d'urgence, allant de Faible à Urgent. 🚩

Les cartes de tâches peuvent même comporter des images de couverture. C'est un moyen fantastique de découper votre tableau, d'introduire des en-têtes ou d'ajouter une touche personnelle à vos cartes.

2. Modèle de mémo ClickUp

Rédigez des mémos rapidement et efficacement à l'aide du modèle de mémo ClickUp

Vous êtes à la recherche d'un modèle polyvalent pour structurer vos tableaux d'affichage numériques et faciliter le travail d'équipe ? objectifs de communication ? Ne cherchez pas plus loin que le Modèle de mémo ClickUp ! 👀

Ce modèle Doc polyvalent est votre solution unique pour afficher divers types d'informations, qu'il s'agisse de demandes, de mises à jour de statut, d'annonces, d'instructions ou de commentaires. C'est le cadre dont vous avez besoin pour diffuser des messages avec une précision cristalline, en veillant à ce que tous les détails pertinents soient exacts.

Couvrez toutes vos bases avec des sections telles que :

Introduction : donnez le ton de votre message

: donnez le ton de votre message Corps du message : Présentez le contenu principal

: Présentez le contenu principal Conclusion : Résumez et incluez des éléments pouvant être mis en œuvre

Le modèle propose des champs standard tels que Objet et Catégorie, qui vous permettent de spécifier le type de mémo. Vous trouverez des catégories par défaut telles que Demande d'action, Urgent, Annonce ou Attention requise. Si ces catégories ne vous conviennent pas, vous pouvez créer la vôtre.

Pour ajouter un caractère à cette catégorie ClickUp Doc dans ce modèle, le nom, l'adresse et le lien vers le site web de votre entreprise figurent dans l'en-tête. Rendez le modèle plus attrayant sur le plan visuel en ajoutant des images, des graphiques et des tableaux pour faire passer votre message plus efficacement !

Tirez parti de l'outil ClickUp Outil d'écriture AI pour créer des mémos avec le ton souhaité, ou améliorer la grammaire et la lisibilité de vos projets actuels.

3. Modèle de tableau de projet ClickUp

Veillez à ce que votre équipe soit toujours informée de tous les changements apportés au projet tout au long de l'année grâce au modèle de tableau de projet ClickUp

Vous cherchez un moyen simple de garder le contrôle de vos projets tout au long de l'année et de tenir votre équipe informée ? Le modèle de tableau de projet Modèle de tableau de projet ClickUp peut rendre le processus aussi simple que possible ! 🍰

Il vous permet de documenter les tâches de plusieurs projets en un seul endroit central, rationalisant ainsi l'organisation du projet. Vous pouvez facilement ajuster les priorités de vos tâches à l'aide des statuts personnalisés, et si les choses changent en cours de route, il suffit de glisser-déposer pour réorganiser.

Votre équipe peut utiliser la vue par défaut Progress Board comme tableau d'affichage numérique pour voir tous les projets regroupés selon leur statut. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble rapide des projets à des stades tels que Recherche, Remue-méninges, En cours et Terminé, et de se faire une idée précise de l'avancement de chaque projet. 🖼️

Si vous souhaitez approfondir le travail des différents départements, la vue Department Board est la meilleure solution. Ici, vous pouvez définir une image unique pour chaque carte de département, ce qui permet d'ajouter des éléments visuels attrayants à l'ensemble. En cliquant sur ces cartes, vous découvrirez des détails tels que le budget alloué, la durée et le niveau d'effort, soigneusement représentés dans des champs personnalisés.

Pour voir les projets en fonction du trimestre auquel ils appartiennent, optez pour la vue Liste des projets. Elle n'est peut-être pas aussi attrayante visuellement qu'un tableau Kanban, mais elle affiche proprement toutes les tâches avec des informations essentielles telles que la priorité, la durée et le département.

4. Modèle de mémo de l'employé ClickUp

Tenez vos employés informés de toutes les mises à jour de l'entreprise en toute transparence grâce au modèle de note de service pour les employés de ClickUp

Si votre entreprise s'appuie sur une communication régulière et en face à face avec ses employés, vous ne voulez pas passer à côté de l'opportunité que vous offre ClickUp de communiquer avec vos employés Modèle de mémo de l'employé ClickUp . Il vous permet de partager facilement de nouvelles stratégies, d'introduire des changements ou d'améliorer la qualité de votre travail faire des annonces -et gagner du temps ! 🕒

L'outil répond à différents besoins en matière de communication, que vous travailliez avec des équipes interfonctionnelles ou des groupes de travail des équipes à distance . Vous pouvez l'utiliser pour vous adresser à un employé, à un département ou à l'ensemble de l'entreprise.

Ce modèle de tâche est doté de champs personnalisables et d'une liste de contrôle pratique, de sorte qu'il peut servir d'outil de gestion des tâches planificateur numérique . Adaptez-le à vos besoins : utilisez des champs personnalisés pour sélectionner les membres de l'équipe et choisissez le département approprié dans un menu déroulant.

Pour couvrir toutes les informations nécessaires, veillez à remplir les champs suivants liste des choses à faire champs :

Catégorie : Déterminez s'il s'agit d'une annonce, d'une mise à jour urgente ou d'une demande d'action

: Déterminez s'il s'agit d'une annonce, d'une mise à jour urgente ou d'une demande d'action Introduction : Préparez le terrain pour votre mémo

: Préparez le terrain pour votre mémo Tâches et plan d'action : Les tâches et le plan d'action : plongez dans les détails de ce qui doit être fait

: Les tâches et le plan d'action : plongez dans les détails de ce qui doit être fait Conclusion : Conclusion : résumez le tout proprement

: Conclusion : résumez le tout proprement Pièce jointe : Ajoutez tout matériel ou document supplémentaire si nécessaire

Une fois que votre chef-d'œuvre est prêt, utilisez-le comme tableau d'affichage, pour que tous vos employés y aient facilement accès et restent au courant des dernières nouvelles.

5. Modèle de communication interne ClickUp

Utilisez le modèle de communication interne ClickUp pour annoncer des événements ou des changements à vos employés

À l'ère du tout numérique, il n'est plus possible de s'appuyer sur les tableaux d'affichage traditionnels pour annoncer des événements ou des changements communication interne c'est comme essayer d'envoyer un fax dans un monde de messagerie instantanée. Heureusement, la Modèle de communication interne ClickUp vient à la rescousse, agissant comme un tableau d'affichage pour toutes les informations importantes de l'entreprise. 📌

Avec ce modèle, vous pouvez partager sans effort les événements de l'entreprise et leurs horaires entre les équipes et les départements, en veillant à ce que vos employés soient toujours au courant. Sa vue liste affiche tous les événements classés par département et accompagnés de champs personnalisés tels que Type, Status et Description.

Rester informé est un jeu d'enfant grâce aux deux vues pratiques du tableau :

Tableau des types d'événements : Organise les événements par catégories d'événements comme les entretiens, les webinaires et les formations, les enquêtes ou les lettres d'information hebdomadaires Tableau d'état : regroupe les événements par état personnalisé, comme À faire, En cours ou Planifié

Les deux tableaux vous permettent d'inclure une brève description de l'événement pour le mettre en contexte et d'utiliser des champs personnalisés pour désigner le public visé, qu'il s'agisse d'un service spécifique, de stagiaires ou de l'ensemble des employés. Lorsque l'état de l'événement change, vous pouvez simplement le faire passer à l'étape suivante en faisant glisser sa fiche sur le tableau.

Pour s'assurer qu'aucune échéance n'est manquée, vos employés peuvent ouvrir la vue Calendrier des communications pour voir tous les événements à venir. De plus, vous pouvez reprogrammer des tâches ou trouver une place pour les tâches non planifiées en les déplaçant à une meilleure date. 📅

6. Modèle de tableau d'affichage interactif PowerPoint par SlidesGo

PowerPoint Interactive Bulletin Board Template by SlidesGo offre des diapositives personnalisables avec des graphiques captivants pour rendre le partage d'informations plus engageant

Vous en avez assez des présentations PowerPoint ennuyeuses et lourdes de texte qui font bâiller vos étudiants ? Le modèle polyvalent de tableau d'affichage interactif PowerPoint de SlidesGo insuffle de l'énergie à vos cours et transforme l'apprentissage et le partage d'informations en une aventure captivante. 🚵‍♂️

Le modèle vous aide à remplir votre présentation avec des visuels dynamiques tels que des images, des formes et des notes autocollantes conçues pour captiver vos étudiants. L'arrière-plan ressemble à un tableau de liège classique avec des textures, des punaises, des post-it, des papiers et des images. La typographie du titre, dessinée à la main, ajoute une touche de créativité, donnant l'impression d'une véritable leçon en classe, même dans le cadre d'un apprentissage à distance.

Le modèle est entièrement modifiable et facile à personnaliser. Il est livré avec 33 diapositives uniques, mais vous pouvez en inclure autant que vous le souhaitez. Personnalisez-le avec :

Des graphiques, des cartes et des maquettes faciles à éditer

Plus de 500 icônes et l'extension Flaticon pour des diapositives personnalisées

Des images, des formes, des polices et des jeux de couleurs uniques

7. Présentation du tableau d'affichage PowerPoint par SlidesMania

Le tableau d'affichage PowerPoint de SlidesMania offre une personnalisation complète, une simplicité d'utilisation et une excellente façon de conserver l'esthétique classique du tableau de liège

Le tableau d'affichage PowerPoint de SlidesMania associe le charme désuet d'un tableau en liège à tous les avantages de l'affichage numérique.

Ce modèle de tableau d'affichage est très simple : il comporte des feuilles de papier, des notes autocollantes et des punaises. Utilisez-les pour faire des annonces, partager des nouvelles et des idées avec votre équipe, embarquer des employés ou pour toute autre raison que vous souhaitez.

Vous pouvez le personnaliser en changeant les couleurs du papier, en expérimentant avec les polices, en ajoutant ou en supprimant des diapositives et en insérant des fichiers images et des graphiques pour captiver votre public.

Pour plus de commodité, une diapositive présente des épingles de différentes couleurs que vous pouvez facilement copier et coller, de sorte que vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'épingles rouges. De plus, un ensemble d'icônes vous aide à illustrer vos propos et à maintenir un style cohérent tout au long de votre présentation. Que vous les utilisiez telles quelles ou que vous y ajoutiez vos propres icônes, c'est à vous de choisir.

8. Modèle de tableau d'affichage PowerPoint par FPPT.com

Personnalisez le modèle de tableau d'affichage PowerPoint de FPPT.com pour créer votre tableau d'affichage numérique idéal pour n'importe quel usage

Si vous êtes à la recherche d'un moyen simple de tenir votre équipe au courant ou si vous souhaitez créer une présentation simple mais attrayante pour votre classe, le modèle de tableau d'affichage PowerPoint de FPPT.com est là pour vous aider. Il vous présente des diapositives vierges inspirées des tableaux d'affichage qui n'attendent que votre touche créative. 👆

Imaginez ce modèle comme votre propre toile, où la toile de fond brune devient vibrante au fur et à mesure que vous ajoutez :

Des fichiers d'images vivants et des formes dynamiques Des notes autocollantes colorées et des graphiques captivants Une police de caractères ludique et facilement lisible pour maintenir l'intérêt de votre public Une série d'icônes pour un effet visuel supplémentaire

Le tableau de liège marron n'est pas tout à fait votre style ? Pas de problème ! Rendez-vous dans le volet Vignettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option Modifier l'arrière-plan, et voilà ! Vous venez de donner au modèle une nouvelle allure pour qu'il corresponde à vos goûts.

Les diapositives étant entièrement personnalisables, elles peuvent servir de tableau d'affichage numérique pour pratiquement tout, qu'il s'agisse d'annonces d'entreprise, de mises à jour de projets, de promotions d'événements ou de collaboration au sein d'une équipe.

9. Tableau d'affichage interactif PowerPoint par SlidesCarnival

PowerPoint Interactive Bulletin Board by SlidesCarnival offre un terrain de jeu créatif pour créer un tableau d'affichage attrayant pour la rentrée scolaire

Captivez les étudiants de tous âges avec le tableau d'affichage interactif PowerPoint de SlidesCarnival ! Ce modèle dynamique et vibrant est fait sur mesure pour les éducateurs désireux de faire de l'apprentissage une expérience engageante et inoubliable.

Ce tableau d'affichage numérique Back to School est un excellent moyen de démarrer votre classe en accueillant chaleureusement vos élèves et en leur donnant un aperçu des leçons passionnantes qui les attendent.

Et si vous rencontrez vos élèves pour la première fois, utilisez ses diapositives pour créer une section "À propos de moi" et les aider à mieux vous connaître. Ajoutez une photo sympathique de vous, un cadre amusant et laissez une première impression positive à vos élèves dès le premier jour ! 🌸

Avec ce modèle convivial, vous obtenez :

Plus de 25 diapositives prêtes à être personnalisées à votre guise

Une mise en page de collage de style épingle avec un mélange de nuances d'orange, de violet et de marron

De nombreux graphiques, cadres, lignes et formes qui offrent des possibilités créatives infinies

Des fonctions d'animation et de transition pratiques pour chaque diapositive afin de maintenir l'intérêt des participants

10. Tableau d'affichage numérique PowerPoint par SlidesAcademy

Utilisez un tableau d'affichage numérique PowerPoint de SlidesAcademy pour une communication attrayante avec vos collègues ou vos étudiants

Vous souhaitez améliorer la communication et vous connecter plus efficacement avec vos collègues ou vos étudiants ? Le tableau d'affichage numérique PowerPoint de SlidesAcademyest votre solution pour un échange d'informations sans faille. 📢

Ce modèle de tableau d'affichage numérique convivial est livré avec des éléments qui donnent vie à vos messages, notamment :

Des épingles multicolores que vous pouvez facilement copier et coller Des notes autocollantes aux couleurs vives Des polices de caractères accrocheuses pour faire ressortir votre contenu

Mais ce n'est pas tout : des illustrations instantanées, des graphiques et des icônes sont accrochés au tableau de liège, ce qui vous permet de créer un design original et captivant. Avec 13 diapositives à votre disposition, l'ajout de nouvelles diapositives ou la modification et la suppression de celles qui ne conviennent pas est un jeu d'enfant.

Si votre objectif est plus académique, voici un conseil : chargez vos notes autocollantes de contenu et ajoutez quelques fichiers images pour maintenir l'intérêt de vos étudiants. Et pour que vos leçons soient claires comme de l'eau de roche, n'hésitez pas à ajouter des graphiques et des tableaux.

Rationaliser la communication avec les meilleurs modèles de tableau d'affichage numérique

Vous ne manquerez pas de temps lorsque vous utiliserez ces modèles gratuits de tableaux d'affichage numériques. Qu'il s'agisse de diffuser des annonces, de tenir votre entreprise au courant ou de faciliter la communication au sein de l'équipe, ces modèles couvrent tous les besoins. De plus, ils sont faciles d'accès en ligne, ce qui en fait un rêve devenu réalité pour les équipes distantes ou hybrides !

Mais attendez, il y a encore beaucoup à découvrir ! Jetez un coup d'œil à la Bibliothèque de modèles ClickUp -un coffre au trésor rempli de plus de 1 000 modèles, couvrant les domaines suivants l'élaboration de mémos , collaboration en équipe et planification de la communication . Avec ces modèles dans votre boîte à outils, le succès est garanti ! 🎉