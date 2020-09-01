20 questions d'entretien sur l'agilité (avec réponses)

je n'ai pas besoin de me préparer à certaines questions d'entretien

Utilisée par de nombreuses entreprises pour fabriquer d'excellents produits, la méthode Agile est probablement l'approche de gestion de projet la plus répandue au monde.

Ainsi, que vous envisagiez de devenir un Scrum master ou un testeur Agile dans une entreprise, vous devez tout savoir sur Agile et Scrum.

Mais si vous êtes nerveux à l'idée de passer un entretien Agile, ne le soyez pas !

Cet article vous aidera à répondre à ces questions et utilisera même quelques exemples tirés de la vie de la scénariste en chef, Liz Lemon, dans l'émission 30 Rock.

Pour rendre les choses plus amusantes, Liz et son patron Jack (qui gère une équipe de rédacteurs dans une chaîne de télévision), vous apprendront à répondre à toutes les questions Agile les plus délicates questions d'entretien .

le travail de l'homme et de la femme est une question de vie ou de mort

Questions d'entretien sur l'agilité

Vous commencez à peine à comprendre la méthode Agile ? Les réponses à ces questions vous feront passer du statut de débutant Agile à celui d'expert !

1. Qu'est-ce que l'Agile ?

L'Agile Agile est une approche de développement de logiciels et de gestion de projet qui aide les équipes à livrer des produits et des services de qualité centré sur le client dans des cycles de développement courts appelés sprints.

Chaque sprint dure environ deux à quatre semaines, au cours desquelles les équipes développent une version de travail du produit. À l'issue du sprint, une version est soumise aux parties prenantes pour recueillir leurs commentaires, et des modifications sont apportées en conséquence au cours du sprint suivant.

C'est comme être le mentor de Jack... Vous recevez beaucoup de commentaires.

Mais espérons que les commentaires que vous recevrez seront meilleurs que ceux-ci :

2. Qu'est-ce que le manifeste Agile ?

Le manifeste Agile est un bref document qui présente les 4 valeurs et les 12 principes de la méthode Agile. Ces valeurs et principes nous aident à comprendre en quoi la méthode Agile est différente des cadres de gestion de projet traditionnels, tels que La chute d'eau .

En tant que tel, le manifeste Agile décrit le code de conduite pour les Équipes Agile .

Un peu comme le livre de conseils de vie de Liz Lemon, Dealbreaker.

3. Quelles valeurs et quels principes guident la méthode Agile ?

Les 4 Valeurs agiles sont les suivantes :

Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils

plutôt que les processus et les outils Les logiciels de travail plutôt qu'une documentation complète

plutôt qu'une documentation complète la collaboration avec les clients plutôt que la négociation de contrats

plutôt que la négociation de contrats L'intégration du changement plutôt que le suivi d'un forfait

Les 12 principes agiles peuvent être classés dans les 4 catégories suivantes :

Principes de satisfaction du client

Principes de qualité

**Principes du travail en équipe

Principes de gestion de projet

Note: Pour en savoir plus sur chaque principe agile en détail, lire cet article .

Cependant, aucune de ces valeurs ou principes n'est particulièrement rigide, même si Liz essaie de vous convaincre du contraire !

Ils sont simplement destinés à affiner une L'état d'esprit agile qui aide les membres de l'équipe à livrer des produits que les clients aiment vraiment.

4. Qu'est-ce qu'un flux de travail Agile ?

Un Flux de travail agile est le processus typique de tout projet Agile, et il comprend les 5 étapes suivantes :

Étape 1 : Conception

Vous développez une vision du projet, créez votre backlog de produits et commencez à planifier votre sprint.

Étape 2 : Inception

C'est ici que vous attribuez les sprints aux différentes équipes, que vous leur donnez les ressources avec lesquelles travailler et que vous clarifiez le calendrier du projet.

Étape 3 : Itération

L'équipe de développement de logiciels Agile commence à travailler sur la le backlog du sprint éléments à cette étape. Bien que l'objectif soit de publier un logiciel fonctionnel à la fin de chaque sprint, les premières versions comportent généralement des fonctionnalités très limitées.

Etape 4. Sortie

À la fin d'un sprint, les développeurs présentent le produit aux clients pour recueillir leurs commentaires.

Etape 5 : Retraite

Ici, la version actuelle du produit est retirée et remplacée par le sprint d'une nouvelle version.

Ces 5 étapes sont répétées pour chaque sprint jusqu'à ce que le produit final soit entièrement développé.

Bien que la méthode Agile encourage les équipes à expérimenter et à adapter leur propre flux de travail Agile, elles doivent comprendre l'importance de chaque étape.

surtout si les membres de votre équipe ont l'habitude de passer de 0 à 100 comme la star de la télévision Jenna Maroney !

5. En quoi la méthode Agile est-elle différente de la gestion de projet traditionnelle ?

Agile est une méthodologie moderne qui vise à répondre aux besoins dynamiques des développement de logiciels du nouvel âge .

Les plus grands différence entre la gestion de projet Agile et la gestion de projet traditionnelle comme Waterfall réside dans le processus.

Les méthodes traditionnelles de gestion de projet ont un long cycle de productivité linéaire qui va jusqu'à six mois ou plus à la fois.

les méthodes traditionnelles de gestion de projet ont un long cycle de production linéaire qui peut aller jusqu'à six mois ou plus à la fois

D'autre part, une équipe Agile livre des versions de travail du produit dans des sprints plus courts.

Cela leur permet de recevoir les commentaires des clients tout au long du processus et pas seulement à la fin, ce qui aide à développer des produits centrés sur le client.

Cette différence se reflète dans tous les aspects de la fonction d'une équipe Agile :

Elles sont plus flexibles, adaptables et ouvertes aux changements de forfaits

Elle dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour l'expérimentation

Elles sont auto-organisées et interfonctionnelles

Elles collaborent avec le client à chaque étape du processus

et nous sommes sûrs que le génie du management de Jack Donaghy recommandera Agile

La méthode Agile est parfaitement adaptée aux petites équipes qui veulent obtenir des résultats rapidement.

Mais c'est un peu plus difficile pour une grande entreprise qui doit l'adopter dans plusieurs secteurs verticaux, fonctions et projets.

_Pensez aux défis que Jack Donaghy a dû relever lorsqu'il a pris la tête du réseau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image6.gif Jack fait face à des défis /$$$img/

Lors de l'extension du cadre Agile, les entreprises doivent être prêtes à faire face à des défis tels que :

Passer d'un système traditionnel, à évolution lente, à un système de gestion des ressources humaines, à un système de gestion de l'informationgestion de projet traditionnelles et lentes au cadre Agile

Aider l'équipe de gestion à suivre le Manifeste Agile tout comme l'équipe de développement

Synchroniser plusieurs grandes équipes travaillant sur le même produit

Bien qu'une compréhension approfondie de la méthode Agile leur soit utile, ils ont également besoin de l'assistance supplémentaire d'un cadre de mise à l'échelle.

Un exemple de ce cadre est le programme Cadre agile échelonné : un ensemble de principes et de paramètres de flux de travail qui aident les grandes organisations à devenir agiles.

Le modèle Agile décrit dans le Scaled Agile Framework aborde des problèmes tels que la stratégie, l'investissement et la coordination entre des équipes à plusieurs niveaux.

L'un des avantages clés d'un modèle comme le Scaled Agile Framework est qu'il accroît la transparence et l'adaptabilité des installations des grandes équipes.

Un Coach agile est ce que Jack Donaghy est à Liz Lemon.

Un mentor amical, utile et d'assistance.

Et tout comme lui, un coach Agile est utile :

Améliorer les processus existants pour rendre l'équipe plus efficace

Former les membres de l'équipe à tous les aspects de la méthode Agile

Combler les lacunes de communication entre les différentes équipes comme le développement et le marketing

Les entretiens de coachs agiles testent spécifiquement les compétences telles que la communication, le leadership et les capacités de mentorat.

Si vous avez déjà travaillé dans une équipe Agile, vous pouvez rejoindre un institut de formation Agile ou suivre des cours en ligne certifiés pour devenir coach Agile.

8. Qu'est-ce que le test Agile ? Les tests agiles est le processus de test présent dans la gestion de projet Agile.

Les tests sont absolument cruciaux pour tout projet Agile. Contrairement aux méthodologies de gestion de projet traditionnelles, un projet Agile teste continuellement ses produits à l'aide de divers cas de test.

les tests sont effectués en continu, à l'instar de la star du "Girlie Show", Tracy Jordan, qui ne cesse de tester la patience de Liz

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image19.gif Tracy est incompétente et l'admet /$$$img/

Mais alors que les manigances de Tracy n'ont ni rime ni rythme, la méthodologie de test Agile est très codifiée.

Vous pouvez répondre à une question d'entretien sur les tests Agile en parlant des 4 types de méthodes de test Agile :

Développement piloté par le comportement : les membres de l'équipe observent le comportement du produit dans divers cas de test ou scénarios artificiels

: les membres de l'équipe observent le comportement du produit dans divers cas de test ou scénarios artificiels Développement piloté par les tests d'acceptation : tests collaboratifs effectués par le testeur, le développeur et le client

: tests collaboratifs effectués par le testeur, le développeur et le client Tests exploratoires : tests immersifs au cours desquels les testeurs jouent avec le produit plutôt que de suivre un paramètre de test abonné

: tests immersifs au cours desquels les testeurs jouent avec le produit plutôt que de suivre un paramètre de test abonné Tests basés sur des sessions : comme les tests exploratoires, mais avec une "charte de test" qui paramètre l'agenda de chaque session

Et chacun de ces tests peut être mené en utilisant l'un des quadrants de test Agile suivants :

Tests automatisés

Tests automatisés et manuels

Tests manuels

Outils spéciaux

Fondamentalement, la méthodologie de test Agile est suffisamment détaillée pour aider Liz à déchiffrer le code de gestion de Tracy !

Bonus: Quadrant de l'endettement technique

9. Qui est un testeur Agile et quelles sont ses responsabilités ?

Un testeur Agile est le principal directeur de tout test Agile au sein d'une équipe.

Il est chargé de mener des tests holistiques et approfondis sur le produit et de fournir aux développeurs des indicateurs spécifiques pour mesurer la progression.

Un testeur Agile doit :

Définir la portée et l'estimation de chaque test, y compris la partie du produit qui sera testée et celle qui ne le sera pas

Concevoir une variété de cas de test

Automatiser autant de parties du test que possible

Documenter les résultats et les communiquer aux développeurs

Collaborer avec les développeurs et les clients pour résoudre les problèmes

Pour faire tout cela, un testeur Agile doit avoir une compréhension approfondie de la méthodologie Agile, un savoir-faire en programmation et des compétences en communication d'élite.

10. Qu'est-ce que la programmation en binôme ?

La programmation en binôme est une technique Agile dans laquelle deux programmeurs font équipe pour résoudre un problème.

vous trouverez ici des informations sur The Problem Solvers:###

Cependant, les programmeurs en binôme se coordonnent mieux que Tracy et Jenna.

Elles partagent même un ordinateur, un clavier et une souris.

Celui qui a le clavier est appelé "directeur" ou "pilote" et dirige l'apprentissage de l'autre programmeur, qui est appelé "observateur" ou "navigateur". Ils échangent également les rôles pour maximiser l'apprentissage et l'engagement.

Cependant, tout comme le duo Tracy-Jenna, la programmation en binôme n'est pas exempte d'écueils.

La programmation en binôme est connue pour ralentir l'apprentissage au lieu de l'accélérer. Elle augmente également le coût d'exploitation, car elle accroît le nombre d'heures de travail par tâche.

11. Quels sont les différents cadres Agile populaires ?

La méthodologie Agile a inspiré un ensemble de paramètres de gestion de projet qui partagent ses principes de base mais diffèrent dans leur mise en œuvre.

Les cadres de développement Agile les plus répandus sont les suivants :

Scrum : un modèle Agile itératif et incrémental pour construire un produit rapidement ; convient mieux aux petites équipes intimes

Kanban : une méthode visuelle de management Agile dans laquelle l'équipe utilise une feuille de papier tableau 'Kanban pour afficher leur flux de travail

Interdiction de Scrum : un modèle Agile qui combineScrum et Kanban méthodologies

Lean : un style de gestion de projet sans encombrement qui vise à réduire tous les gaspillages

: un style de gestion de projet sans encombrement qui vise à réduire tous les gaspillages XP (Extreme Programming) : processus de gestion de projet mettant l'accent sur les pratiques d'ingénierie qui améliorent la qualité des produits logiciels

Bonus: *questions d'entretien pour un gestionnaire de projet de construction

Questions d'entretien sur Scrum

Votre entretien porte-t-il sur Scrum ? Déplaçons notre attention pour examiner de plus près Scrum et tout ce que vous devez savoir pour devenir un véritable maître Scrum !

12. Qu'est-ce que la méthodologie Scrum ? Scrum est un cadre de gestion Agile qui met l'accent sur la collaboration avec les clients afin d'accélérer la mise en œuvre des projets

le développement de logiciels .

Bien qu'il ait ses racines dans le monde de la technologie, le cadre de Scrum s'est également avéré efficace dans des équipes telles que le marketing et les ventes.

en fait, nous pensons que même Jack pourrait utiliser la méthodologie Agile Scrum pour obtenir les meilleurs résultats de l'équipe de rédaction de Liz!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image11.gif Liz s'amuse comme une folle /$$$img/

La méthodologie Scrum est composée de 3 éléments importants :

Artéfacts Scrum : aident à maintenir leL'équipe Scrum ainsi que lesparties prenantes sur la même page concernant le processus de développement. Ces artefacts comprennent le backlog de produit, le backlog de sprint et l'incrément de produit.

Rôles de Scrum : comprennent le propriétaire du produit ou du projet, le Scrum master et l'équipe de développement

Les évènements Scrum : événements fréquents qui lient l'ensemble du projet. Également connus sous le nom de cérémonies Scrum, ils comprennent les le forfait de sprint la réunion de planification du sprint, le Scrum quotidien, l'affinage du backlog de produit, la revue de sprint et la rétrospective du sprint.

Grâce à ces différents éléments, la méthodologie Agile Scrum peut favoriser une meilleure collaboration au sein de l'équipe et s'adapter à tous les défis qui se dressent sur son chemin.

même une crise de colère de Jenna !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image12.gif Jenna crie l'urgence à l'acteur /$$$img/

13. Scrum est-il différent d'Agile ? En quoi ?

Mon travail tire une grande partie de ses principes de travail de la méthodologie Agile. Mais ce n'est pas la même chose qu'Agile .

Voici les différences clés entre les deux :

Le cadre Scrum ne s'applique qu'aux équipes Scrum, alors que n'importe quelle petite équipe peut devenir une équipe de développement Agile

Une équipe Agile dispose d'une structure de leadership plus centralisée, une grande partie des responsabilités reposant sur les épaules du propriétaire du produit ou du projet

Le cadre Scrum pousse le parti pris de l'Agile pour la vitesse et l'expérimentation quelques étapes plus loin et fait de l'espace pour des équipes indépendantes et autosuffisantes. Les équipes prennent plusieurs décisions par elles-mêmes - le rôle du Scrum master est seulement de les guider sur les principes de Scrum.

14. Décrire le processus de la méthodologie Agile Scrum

Scrum est un processus cyclique.

Chaque sprint de Scrum est répété jusqu'à ce que le produit soit affiné et diffusé dans sa forme finale au client.

Par exemple, disons que Liz vous demande de créer une application pour l'aider à mieux gérer l'équipe.

Votre cycle Scrum commencera d'abord par comprendre et documenter minutieusement ses besoins.

compte tenu de sa longue liste de problèmes, cela pourrait prendre un certain temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image1.gif Liz exprime son stress pour le lendemain /$$$img/

À l'étape de la production, vous commencerez à développer le produit par courts sprints de deux à quatre semaines chacun.

Après chaque sprint de Scrum, la version actuelle du logiciel sera testée auprès de sa cible. Dans le cas présent, il s'agit de Liz et de ses rédacteurs.

Sur la base des commentaires de l'équipe, vous lancerez le prochain sprint Scrum. Et c'est ainsi qu'à chaque cycle de Scrum, vous vous rapprocherez d'un produit plus ciblé et axé sur le retour d'information !

15. Quelles sont les différentes personnes impliquées dans un processus Scrum ?

Un projet Scrum est comme un spectacle de comédie à sketchs en direct : vous avez besoin de tout le monde pour que cela se produise !

Les trois clés Les rôles de Scrum sont :

Propriétaire du produit

Le propriétaire du produit est chargé de comprendre les besoins des clients et de les communiquer à l'équipe. Il dirige l'ensemble du processus de développement Agile et pose les bases sous forme de "récits d'utilisateurs". Le rôle du Scrum Master Le Scrum master guide l'équipe sur les nuances du processus Scrum. Le rôle du Scrum master est également d'assister le propriétaire du projet et d'animer les réunions Scrum si nécessaire.

Équipe de développement

Comprend des développeurs polyvalents et auto-organisés qui construisent le produit à partir de zéro. Il s'agit généralement de développeurs de logiciels. Mais l'équipe de développement peut également comprendre des chercheurs, des analystes, des concepteurs ou toute autre personne contribuant directement au produit.

Et c'est ensemble qu'ils dirigent le projet !

16. Quelles sont les cérémonies clés de Scrum ?

Chaque équipe a besoin d'occasions de se réunir : pour communiquer, pour faire des forfaits et pour réfléchir.

Et il existe une cérémonie Scrum pour chacun de ces objectifs.

Les cinq clés Les cérémonies Scrum sont :

Réunion de planification de Sprints Ces réunions donnent le coup d'envoi des sprints et sont généralement dirigées par le propriétaire du produit. La réunion de planification du sprint donne à l'équipe le carnet de commandes du sprint et un objectif de sprint clairement défini vers lequel travailler.

**La réunion de planification du sprint donne à l'équipe le backlog du sprint et l'objectif du sprint clairement défini

Un standup ou une réunion quotidienne de Scrum c'est ainsi que chaque journée commence pour une équipe Scrum. L'équipe se réunit pendant 20 minutes autour de la table de travail Tableau Scrum pour discuter de l'agenda de la journée et des obstacles éventuels.

Raffinement du backlog de produit

Lors de cette réunion, l'équipe se réunit pour déterminer si elle traite chaque élément du carnet de commandes dans la bonne commande. Sous la direction du propriétaire du produit, toute modification du carnet de commandes est apportée au cours de ces réunions. Revue de sprint Une fois le sprint terminé, l'équipe se réunit avec les parties prenantes clés pour présenter une version de travail du logiciel et recevoir leurs commentaires. Rétrospective du sprint À l'occasion d'une rétrospective de sprint, l'équipe fait un examen interne de ses processus et de ses performances au cours du sprint. Vous pouvez utiliser notre modèle pratique pour générer des idées et des formes de rapports de rétrospective de sprint .

bien que le Guide de Scrum ne mentionne pas les fêtes, il n'y a aucune raison de ne pas en organiser une après un sprint réussi !

17. Quels sont les artefacts de Scrum ? Artéfacts sont des outils qui vous donnent des informations cruciales sur la progression du projet.

dans le cas de Liz, le script de son spectacle (et la réaction de Jack) sont des artefacts_.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image7.gif Jack transmet un script sur carte de notes /$$$img/

pourquoi ?

Parce que cela lui permet de comprendre précisément le titre de son émission !

Scrum définit 3 artefacts clés :

Le backlog de produit

Le propriétaire du produit traduit les besoins du client en fonctionnalités tangibles du produit. Chaque fonctionnalité est appelée élément du carnet de commandes et est traitée par l'équipe en fonction de la priorité du client.

Backlog de sprint

Lorsque chaque élément du carnet de commandes est décomposé en tâches réalisables pour chaque cycle de Scrum, la liste est appelée carnet de commandes de sprint. Il contient également un forfait de sortie pour développer les fonctionnalités du produit dans le bon ordre de priorité au sein de chaque sprint.

Incrément de produit

Il s'agit de la version de travail du logiciel livrée par l'équipe au client à la fin du sprint.

Un regard régulier sur les artefacts de Scrum aide l'équipe à rester en contact avec son objectif de sprint.

18. À faire pour mesurer la progression en cours d'un projet Scrum ?

liz doit faire face aux talents de négociateur de Jack tous les jours

Elle doit constamment prouver sa valeur et celle de son équipe à l'entreprise.

À cette fin, elle doit constamment prouver sa valeur et celle de son équipe à l'entreprise. En général, son esprit et sa créativité font le travail !

Mais si elle dirigeait un projet Scrum, elle aurait besoin de plus.

Voici ce qu'elle utiliserait pour mesurer la progression de son projet : Diagramme de vélocité Étant donné que chaque sprint est une liste de tâches soigneusement classées et ordonnées, une façon de mesurer la progression consiste à calculer le taux d'achèvement de votre équipe à l'aide de diagrammes de vélocité. Diagramme d'avancement Un diagramme d'avancement vous indique la quantité de travail restant à achever dans le cadre d'un projet. Diagramme d'épuisement Ce diagramme vous permet de comparer votre progression actuelle par rapport à la valeur totale de la consommation d'énergie l'étendue du travail dans votre projet. Diagramme de flux cumulatif Un diagramme de flux cumulatif vous aide à suivre la progression d'une tâche et à identifier les goulets d'étranglement qui l'entravent.

Une équipe Scrum est unique.

Elle est basée sur une méthodologie récemment développée et ne se conforme pas à.. aux normes ancestrales en vigueur sur le lieu de travail sur les structures, les processus et la hiérarchie.

C'est pourquoi leur gestion requiert des compétences différentes.

tout comme Liz doit sans cesse réinventer son style de management pour travailler avec Tracy et Jenna

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image10.gif tracy et Jenna portent toutes deux des t-shirts à problèmes /$$$img/

Pour manager votre équipe Scrum, vous devez :

Décomposer les grandes masses de travail en petites tâches tangibles et réalisables

Définir des priorités claires pour ces tâches en gardant à l'esprit l'objectif global du projet

Encourager la collaboration à tous les niveaux et aider l'équipe à dépasser la stricte hiérarchie

Donnez une voix aux membres de votre équipe

Créez les conditions pour que les membres s'organisent eux-mêmes

Tirer parti de la puissance d'Agile ou de Scrumoutils de gestion de projet pour combler les lacunes

20. Quel type de logiciel de gestion Agile peut vous aider à gérer un projet Scrum ?

Votre entretien Agile Scrum habituel ne teste pas seulement votre compréhension théorique des méthodologies mais aussi la façon dont vous pouvez les mettre en œuvre de manière réaliste.

Et une partie de cela consiste à savoir quels types de logiciels peuvent apporter une assistance à un chef de projet Agile.

Bien que de nombreuses options soient disponibles sur le marché, vous ne méritez rien d'autre que le meilleur.

Check out our guide d'entretien pour la gestion des produits_* !

Conclusion

Si vous vous destinez à une carrière dans la gestion de projet ou le développement de logiciels, une connaissance approfondie d'Agile et de Scrum est vitale pour votre croissance.

Elle vous aidera à appliquer vos compétences à l'ensemble des équipes et à devenir un membre indispensable de l'équipe !

Utilisez cette liste de questions d'entretien Agile pour commencer à préparer votre entretien Agile Scrum.

Alors bonne chance pour votre entretien Agile Scrum, et nous espérons que vous aurez bientôt l'occasion de fêter votre réussite, tout comme Liz et Jack !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image3.gif Liz et Jack se félicitant l'un l'autre /$$$img/

