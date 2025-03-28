10 Meilleurs outils d'IA pour la comptabilité & ; la finance en 2025

L'intelligence artificielle change la donne pour les équipes financières. Si vous n'utilisez pas d'outils IA pour les tâches comptables, vous rendez les choses plus compliquées qu'elles ne le devraient.

Les outils comptables IA peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent tout en améliorant les performances de l'entreprise. Ils automatisent les tâches répétitives afin que vous puissiez consacrer votre matière grise à des choses plus importantes, comme la prise de décision. 🤠

Prêt à laisser l'automatisation de la comptabilité transformer votre flux de travail ? Voici les 10 meilleurs outils IA pour la comptabilité et la finance pour vous aider à démarrer.

Les cabinets d'experts-comptables utilisent depuis longtemps.. les logiciels d'entrée de données pour réduire les erreurs humaines et améliorer la rentabilité. Lorsque vous ajoutez la technologie IA au mélange, la magie opère.

Le compte est une affaire de calculs, de mathématiques, de processus réglementés et de conformité fiscale. Ce sont là quelques-uns des aspects de la comptabilité logiciel d'automatisation fait le mieux.

Les logiciels de comptabilité IA permettent aux comptables de mettre les tâches fastidieuses en pilote automatique et d'améliorer leurs opérations financières. Voici quelques-uns des nombreux avantages que l'IA apporte aux processus comptables :

Prédiction de données alimentée par l'IA

Analyse plus rapide des données financières grâce à des algorithmes avancés

Amélioration de la précision des rapports financiers

Traitement automatisé des factures à la vitesse de l'éclair

Des informations et des alertes en temps réel

Réduction de l'entrée manuelle des données

Évolutivité sans augmentation du travail manuel

Ce qu'il faut rechercher dans un outil d'IA pour la comptabilité

Les outils d'IA pour la comptabilité offrent des avantages indiscutables, qu'il s'agisse d'améliorer les perspectives financières ou d'automatiser les tâches chronophages. Il s'agit d'identifier ce que vous recherchez et de trouver l'outil adéquat.

Tout le monde, des CPA indépendants et des startups aux directeurs financiers de Fortune 500 et aux grands cabinets comptables, peut utiliser des fonctionnalités comme celles-ci :

Automatisé comptabilité : Les outils d'IA devraient automatiser les tâches de comptabilité pour vous aider à gagner du temps, à prendre de meilleures décisions, à améliorer la gestion des dépenses et à réduire les erreurs dans les états financiers

Les outils d'IA devraient automatiser les tâches de comptabilité pour vous aider à gagner du temps, à prendre de meilleures décisions, à améliorer la gestion des dépenses et à réduire les erreurs dans les états financiers Automatisé Traitement des factures : Un bon logiciel de comptabilité alimenté par l'IA peut automatiser les paiements et les factures pour améliorer les rapports de dépenses

Un bon logiciel de comptabilité alimenté par l'IA peut automatiser les paiements et les factures pour améliorer les rapports de dépenses Intégrations : Les outils de comptabilité IA qui s'intègrent à vos autres logiciels - de Slack à QuickBooks - vous facilitent la vie

: Les outils de comptabilité IA qui s'intègrent à vos autres logiciels - de Slack à QuickBooks - vous facilitent la vie Apprentissage machine : Les principaux outils IA utilisent des algorithmes d'apprentissage machine pour évaluer les modèles mathématiques et améliorer les processus sans instruction ; c'est un incontournable de l'industrie de la comptabilité

Les principaux outils IA utilisent des algorithmes d'apprentissage machine pour évaluer les modèles mathématiques et améliorer les processus sans instruction ; c'est un incontournable de l'industrie de la comptabilité Modèles: Lorsqu'un travail manuel est nécessaire, un bon outil peut l'accélérer grâce aux éléments suivantsmodèles de comptabilité,modèles de paieetmodèles de grand livre général ## 10 meilleurs outils d'IA pour la comptabilité 2024

La partie la plus difficile de la recherche d'un outil IA pour la comptabilité est de passer au crible toutes les options. Nous avons réduit la liste aux 10 meilleurs outils en 2024.

Avec cette liste, vous pouvez évaluer chaque outil en fonction des meilleures fonctionnalités, des limites, des prix et des critiques pour faire le bon choix.

1. ClickUp

Glissez-déposez vos tâches comptables sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple de la feuille de calcul ClickUp Comptabilité est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud logiciel de gestion d'entreprise conçu pour simplifier les processus financiers. Gérez les comptes, créez des rapports partageables et laissez les ClickUp Brain agit comme votre assistant personnel numérique afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie globale.

ClickUp Brain est un assistant virtuel alimenté par l'IA qui utilise le traitement du langage naturel pour aider à tout, de la gestion financière et du détail des projets aux vérifications des clients et aux mises à jour des réunions. Nous avons construit des centaines d'outils IA pour chaque aspect de votre système de comptabilité.

Vous pouvez également utiliser Documents ClickUp pour créer des feuilles de calcul et explorer des modèles pour tout ce qui touche à la finance.

Par exemple, le site Modèle de compte ClickUp est conçu pour vous aider à gérer vos factures, vos équipes commerciales, vos revenus et vos prévisions de revenus. Tenez à jour les comptes clients et les comptes fournisseurs (AR/AP) et utilisez le suivi des ressources pour améliorer les performances financières globales.

ClickUp dispose de plus de 1 000 intégrations prêtes à l'emploi avec d'autres outils pour que tout soit regroupé dans un tableau de bord pratique et personnalisable.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi des centaines de modèles pour aider à tout, de la gestion du budget et des flux de trésorerie à la gestion de projet

Utilisez la puissance IA de ClickUp Brain pour résumer les réunions de planification financière, entrer en connexion avec les clients, décrire les politiques d'audit, mettre à jour les rapports de prévision commerciale, et plus encore

Choisissez parmi plus de 100 Automatisations ClickUp pour mettre les tâches d'arrière-guichet en pilote automatique

Prenez des décisions éclairées et améliorez la santé financière de votre entreprise avec l'aide deLes invitations ChatGPT de ClickUp pour la finance Passez d'une vue à l'autre, créez des tableaux de bord personnalisés pour chaque membre de l'équipe, et utilisez suivi du temps du projet pour rationaliser votre flux de travail



Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage avec les nombreuses fonctionnalités de ClickUp (nous avons résolu ce problème avec des tutoriels vidéo gratuits pour presque tout)

ClickUp Brain n'est pas disponible sur le forfait Free Forever

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7€/mois

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 7$ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,800+ reviews)

4.7/5 (8,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. IA

via IA Vic.ai est un outil de traitement des factures alimenté par l'IA, avec des taux de précision élevés et des algorithmes d'apprentissage automatique avancés. Il utilise de puissants algorithmes formés sur des millions de factures pour automatiser presque tous les aspects de la facturation sans avoir besoin de modèles ou de règles personnalisées.

Une fois qu'une facture est téléchargée, Vic.IA peut extraire les détails essentiels des factures, détecter les doublons et mettre le processus d'approbation en pilote automatique. Il permet également à votre équipe de rester sur la bonne voie en identifiant quel employé doit examiner chaque étape du processus d'approbation de la facture.

Les meilleures fonctionnalités de Vic.IA

Utilisez les intégrations avec les principaux outils de planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour synchroniser automatiquement les données financières

Réduire les erreurs humaines en permettant à Vic.ai d'identifier et de signaler les factures en double et d'autres erreurs comptables

Reconnaître, coder et calculer automatiquement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'autres taxes pour améliorer la précision et la conformité fiscale

Améliorer la prise de décision financière en utilisant des perspectives et des analyses basées sur les dernières données de votre cabinet comptable

Limites de Vic.IA

Aucune information visible sur les rapports de prix ; certains clients signalent que l'outil est coûteux pour les professionnels de la comptabilité indépendants et les petites entreprises

Les mentions mentionnent un besoin d'options de tri et de rapports supplémentaires pour améliorer l'efficacité

Prix de Vic.IA

Les clients doivent contacter Vic.ai et fournir des informations sur l'entreprise pour demander une offre de prix

G2: 4.8/5 (20+ reviews)

4.8/5 (20+ reviews) Capterra: N/A

3. Facture

via Projet de loi Bill est un outil basé sur le cloud qui automatise les processus AR/AP. Il est conçu pour les cabinets comptables et les entreprises qui souhaitent rationaliser le processus de facturation.

Les utilisateurs ont également accès, sans frais supplémentaires, à Divvy From Bill, un logiciel de gestion automatisée des crédits et des dépenses. Divvy offre des lignes de crédit jusqu'à 15 millions de dollars et des outils pour aider à contrôler les budgets et à gérer les dépenses.

les meilleures fonctionnalités de #### Bill

Utilisez des règles et des flux de travail intelligents pour automatiser les paiements et les approbations de factures

Contrôlez les dépenses des équipes, des projets, des départements et des fournisseurs avec une visibilité accrue

Obtenez des récompenses sous forme de cash-back pour les achats éligibles effectués avec les lignes de crédit Divvy

Naviguez facilement entre plusieurs clients pour traiter les factures, les approbations et les paiements

Limites des factures

Peut facturer des frais pour certains services et certaines transactions individuelles

À ne fait pas l'assistance pour toutes les cartes de crédit, tous les modes de paiement et toutes les devises

Tarifs de la facture

Essentiel: 40 $/mois par utilisateur

40 $/mois par utilisateur Teams: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Entreprise: $79/mois par utilisateur

$79/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (600+ commentaires)

4.3/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (200+ avis)

4. Indy

via Indy Indy est un programme de flux de travail et d'administrateur IA conçu pour les professionnels indépendants. Il permet aux freelances de créer des propositions, de rédiger des contrats, d'envoyer des factures et - surtout - d'être payés. 🤑

Bonus:_ *How to Professionally Ask for Payments From a Client (Comment demander des paiements à un client de manière professionnelle)* Avec Indy, vous pouvez suivre votre temps pour une facturation sans effort, négocier les termes de votre contrat, stocker des fichiers et gérer votre entreprise à partir d'un tableau de bord pratique.

Les meilleures fonctionnalités d'Indy

Profitez du forfait Free et bénéficiez d'un accès illimité aux fonctionnalités de base avec un accès limité aux fonctions avancées

Laissez l'IA Indyassistant d'écriture vous aider à créer des contrats et des propositions à l'aide de la technologie ChatGPT

Unifiez votre travail grâce à l'intégration de l'application avec Zapier et Google Agenda (forfait payant uniquement)

Mettez en place des factures récurrentes, offrez plusieurs paramètres de paiement, définissez des taux d'imposition et gardez une trace de chaque transaction pour assurer la conformité fiscale

Limites Indy

Le forfait Free limite les utilisateurs à trois clients

Certains rapports d'utilisateurs font état d'inexactitudes lors du suivi manuel du temps

Prix d'Indy

Free

Pro: 12$/mois par utilisateur

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ reviews)

5. Zeni

via Zeni Zeni utilise l'IA pour automatiser les processus de comptabilité, de dépenses et de budgétisation afin de rationaliser les opérations financières. Elle fournit une analyse des données financières en temps réel pour améliorer les décisions des entreprises, en intégrant l'IA aux connaissances humaines pour obtenir les informations les plus efficaces.

Utilisez Zeni pour automatiser le suivi du temps des dépenses quotidiennes et les procédures de comptabilité qui prennent du temps.

Zeni meilleures fonctionnalités

Affichez une vue d'ensemble de vos opérations financières à l'aide d'une seule page

Comparez les rapports mensuels, trimestriels et annuels pour suivre la progression financière et identifier les tendances

Extrayez les données nécessaires des reçus et transmettez-les à une adresse e-mail dédiée à des fins de consolidation et d'archivage

Améliorez la communication et le partage d'informations entre plusieurs équipes grâce à des mises à jour et des notifications automatiques

Limites de Zeni

Certains avis d'utilisateurs mentionnent un besoin de plus de conseils concernant la façon d'examiner et de traiter les données pour améliorer la prise de décision

Peut être coûteux pour certains freelances, entrepreneurs et startups

Prix de Zeni

Débutant: $549/mois par mois facturé annuellement

$549/mois par mois facturé annuellement Croissance: $799/mois par mois facturé annuellement

$799/mois par mois facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: N/A

6. Docyt

via Docyt Docyt est une plateforme de tenue de livres alimentée par l'IA conçue pour automatiser les tâches de back-office et de comptabilité. Gagnez en visibilité grâce à des rapports en temps réel et assurez un contrôle financier sur tous les aspects de votre entreprise.

Docyt vous permet également de conserver toutes les informations et documents financiers critiques en un seul endroit sécurisé et de créer des coffres-forts distincts pour différents projets ou entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Docyt

Plusieurs forfaits pour répondre à divers besoins, de la gestion des dépenses à la tenue de livres automatisée pour les grandes opérations

L'application mobile est facile à utiliser et à naviguer, fournissant des outils et des informations financières sécurisés et en déplacement

Utilisez la fonctionnalité de suivi des dépenses pour suivre et contrôler le budget et les flux de trésorerie de votre entreprise

Intégration avec la plupart des principaux systèmes POS et PMS pour fournir des rapports spécifiques à l'industrie

Limites de Docyt

Certains commentaires d'utilisateurs mentionnent la difficulté de connexion avec le service client et la lenteur des temps de réponse

Certains utilisateurs mentionnent la nécessité d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter l'utilisation de Docytla gestion de projet comptable Docyt pricing

Gestion des dépenses : 50 $/mois

50 $/mois rapprochement des revenus : 50 $/mois

50 $/mois Gestion des cartes de crédit d'entreprise : 50 $/mois

50 $/mois Mini: $149/mois

$149/mois Insight: 149 $/mois

149 $/mois **Impact : 299 $/mois

Avancé: 499 $/mois

499 $/mois Enterprise: $999/mois

$999/mois Cabinet d'expertise comptable & DAF: Contacter pour les tarifs

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (30+ reviews)

7. Gridlex

via Gridlex Gridlex est une suite unifiée d'outils business qui comprend notamment Gridlex Sky. Sky est un logiciel de comptes, de dépenses et d'ERP créé par Gridlex pour faciliter les processus financiers.

Utilisez Gridlex Sky pour superviser toutes les fonctions de comptabilité, de gestion des dépenses et d'ERP avec des automatisations personnalisables et des aperçus basés sur l'IA. Sky peut gérer la facturation, la facturation, la paie, la gestion du grand livre, et plus encore.

Gridlex meilleures fonctionnalités

Les utilisateurs de Gridlex Sky bénéficient également d'un accès à Gridlex Ray, un logiciel RH, et à Gridlex Zip, un outil de CRM et d'assistance au service client

Automatisation des calculs de rentabilité, de revenus et de dépenses pour éliminer le travail manuel et réduire le risque d'erreur humaine

Utilisez la fonctionnalité de gestion des dépenses pour organiser et stocker les reçus et les notes de frais au moyen d'une interface simple

Automatisation de l'approbation des dépenses et des remboursements afin de réduire le traitement administratif

Limites de Gridlex

L'absence d'avis de clients sur les plateformes populaires rend difficile l'évaluation de l'expérience globale de l'utilisateur

Les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation de la reconnaissance des revenus ne sont pas disponibles sur le premier palier de tarification

Prix de Gridlex

Démarrage: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Croissance: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Livre

via Livre Booke est un outil d'automatisation de la comptabilité qui facilite les tâches comptables quotidiennes. Il utilise la technologie IA pour réconcilier les erreurs et fournir une extraction de données en temps réel. Plus vous l'utilisez, plus l'IA s'améliore.

Obtenez des réponses plus rapides de vos clients et évitez les allers-retours fastidieux avec le portail de messagerie convivial de Booke.

Les meilleures fonctionnalités de Booke

Tirez parti de l'IA pour résoudre les erreurs de codage, catégoriser les transactions, communiquer avec les clients et automatiser votre travail

Augmentez votre efficacité grâce à l'automatisation alimentée par l'IA pour les tâches de clôture de fin de mois

Trouvez et corrigez les erreurs en quelques secondes grâce aux fonctionnalités avancées de détection des erreurs de Booke

L'intégration avec des outils populaires comme QuickBooks et Xero vous permet de synchroniser vos données financières

Limites de Booke

Le manque d'avis d'utilisateurs sur les plateformes populaires rend difficile la prise de décision basée sur les expériences générales des clients

Un minimum de cinq clients pour chaque niveau de tarification

Prix de Booke

Smart: 10 $/mois par client

10 $/mois par client Premium: 20$/mois par client

20$/mois par client Enterprise: Contact pour les prix

Contact pour les prix Robotic IA Bookkeeper : Contactez-nous pour une offre de prix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Point bleu

via Point bleu Blue Dot est une plateforme de conformité fiscale IA qui utilise une technologie brevetée pour aider les entreprises à assurer la conformité fiscale. Réduisez les vulnérabilités fiscales pour les dépenses de type consommation et affichez une vue à 360 degrés de toutes les transactions effectuées par les employés.

Utilisez le système de base de connaissances pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour votre entreprise et exploiter la puissance du traitement du langage naturel pour exploiter des données externes.

Blue Dot meilleures fonctionnalités

Utilisez la fonction Box TVA pour identifier et calculer toute dépense éligible ou qualifiée en matière de TVA

Laissez la fonctionnalité Avantages imposables pour les employés tirer parti de l'IA pour détecter et analyser les informations relatives à l'impôt sur les salaires

Améliorez votre flux de travail de gestion des dépenses et laissez la suite exclusive de Blue Dot pilotée par l'IA appliquer des vérifications et des règles fiscales pour que votre entreprise reste conforme

Créez des rapports d'impôt sur le revenu des sociétés qui garantissent la conformité avec un besoin minimal de saisie humaine

Les limites de Blue Dot

Peut être difficile de se faire une idée de l'expérience générale des clients en raison du manque d'avis d'utilisateurs sur les plateformes populaires

Pas de données visibles sur les prix

Prix de Blue Dot

Les clients doivent contacter Blue Dot et réserver une démonstration pour obtenir des devis et des informations sur les prix.

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Vents de la terre

via Truewind Truewind est une plateforme de finance et de comptabilité pilotée par l'IA qui donne du pouvoir aux petites entreprises et aux startups. Elle fournit des rapports mensuels précis et des solutions financières adaptées à votre secteur d'activité.

Les utilisateurs ont également accès à l'équipe d'experts en conciergerie de Truewind pour garantir la précision et la transparence.

Les meilleures fonctionnalités de Truewind

Prendre des décisions d'entreprise en temps voulu et en connaissance de cause grâce à des délais de clôture mensuels plus rapides et à une comptabilité efficace

Contact et travail avec des experts-comptables qui peuvent vous aider à chaque étape des processus financiers de votre entreprise

Assurer la précision des opérations d'arrière-guichet avec un minimum de temps de travail pour vous permettre de vous concentrer sur le développement de votre entreprise

Simplifier les processus comptables et les intégrer aux outils que vous utilisez pour que la gestion financière soit un jeu d'enfant

Limites de Truewind

Manque de commentaires des utilisateurs sur les plateformes d'évaluation populaires

Pas de données visibles sur la tarification et les abonnements

Prix de Truewind

Les clients doivent planifier une démonstration avec Truewind pour obtenir des informations sur les prix.

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Maximiser l'efficacité et la précision avec l'IA

L'intégration des logiciels d'IA a changé les industries de la comptabilité et de la finance. Les outils d'IA utilisent l'automatisation pour améliorer la précision et la rapidité des rapports financiers, offrant des informations précieuses pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions. 🌻

Si vous êtes prêt à rationaliser vos processus financiers, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité pour tout ce qui concerne la gestion financière, il est temps d'adopter la transformation numérique. Commencez dès aujourd'hui- inscrivez-vous à ClickUp !